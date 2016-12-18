Главная / PRяники с перцем « 18 декабря 2016 »

Алексея Дюмина погрузили в проблему подросткового суицида в регионе

Зампред правительства Марина Левина и начальник УМВД Сергей Галкин доложили губернатору, что подростковые самоубийства в Тульской области чаще всего происходят в благополучных семьях.

На рабочей встрече губернатора с зампредом правительства Тульской области Мариной Левиной обсуждался вопрос о подростковых суицидах. Примечательно, что начальник тульского УМД впервые озвучил статистику. Только в текущем году полицейское ведомство зафиксировало 6 случаев суицида и 23 попытки подростков свести счеты с жизнью. Причем Сергей Галкин обратил внимание, что из всех проанализированных случаев большинство семей, где случились происшествия, являются благополучными.

Много это или мало? Согласно официальной статистике, которую вряд ли можно назвать точной, Тульская область не относится к регионам, которые можно назвать лидерами подростковых самоубийств (более того, статистика подростковых самоубийств в России имеет тенденцию к снижению).

По данным за 2014 год, эта цифра (коэффициент смертности от самоубийств) в Тульской области составляет 4,8 на 100 тысяч населения. В то время как в соседней Московской области она выше (5,6), а у соседей калужан ниже (2,3). В столице вообще – 1,9.

Зампред правительства Марина Левина в целом правильно ранжировала причины детских самоубийств: неразделенная любовь, высокий уровень тревожности детей, а также романтизация самоубийства в интернете.

То есть никакие группы потенциальных самоубийц, на которых объявлена охота правоохранителей, не могут оказать решающего влияния на стремление подростков свести счеты с жизнью.

По мнению руководителя отдела Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, профессора Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Бориса Положея, современная наука условно выделяет две группы факторов: предрасполагающие и провоцирующие (пусковые).

Предрасположенность определяется неблагоприятной генетикой (наличие в роду случаев суицида), наличием нарушений психического здоровья и патологическим воспитанием. Когда в родительской семье отсутствует любовь, а на замену ей приходят безразличие, жестокость и насилие, или, напротив, – когда ребенок становится объектом обожания, кумиром семьи – в таких условиях формируется слабая, неустойчивая, дисгармоничная личность, неспособная противостоять стрессу и конструктивно решать проблемы, потенциально готовая к совершению самоубийства.

Вместе с тем предрасполагающие факторы сами по себе совсем не обязательно приведут к суициду. Для того чтобы ребенок решился на это, необходимо воздействие дополнительных провоцирующих, запускающих процесс суицидального поведения факторов. В первую очередь, это – стрессы повседневной жизни: конфликты с родителями и сверстниками, неразделенная любовь, страх не сдать ЕГЭ и многие другие.

По его мнению, суицид у детей и подростков – это мольба о помощи, которую никто не услышал.

В качестве фактора, влияющего на суицидальное поведение, можно рассматривать интернет и СМИ.

Третий фактор, который может влиять на роковые поступки, – отсутствие элементарных психологических знаний.

Но все эти факторы не могут привести к развитию суицидального поведения без предрасполагающих факторов.

В целом выводы и решения, которые появились в ходе встречи Алексея Дюмина с Мариной Левиной, можно признать правильными. Надо заниматься профилактикой, причем с участием профессиональных психологов. В настоящее время школьные психологи уделяют внимание неблагополучным семьям, а надо бы заниматься еще и детьми из благополучных семей.

Закончится ли это одними разговорами и пожеланиями, или региональные власти действительно начнут заниматься проблемой, покажет время.