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Главная / PRяники с перцем « 18 декабря 2016 »


Алексея Дюмина погрузили в проблему подросткового суицида в регионе

Зампред правительства Марина Левина и начальник УМВД Сергей Галкин доложили губернатору, что подростковые самоубийства в Тульской области чаще всего происходят в благополучных семьях. 

На рабочей встрече губернатора с зампредом правительства Тульской области Мариной Левиной обсуждался вопрос о подростковых суицидах. Примечательно, что начальник тульского УМД  впервые озвучил статистику. Только в текущем году полицейское ведомство зафиксировало 6 случаев суицида и 23 попытки подростков свести счеты с жизнью. Причем Сергей Галкин обратил внимание, что из всех проанализированных случаев большинство семей, где случились происшествия, являются благополучными.

Много это или мало? Согласно официальной статистике, которую вряд ли можно назвать точной, Тульская область не относится к регионам, которые можно назвать лидерами подростковых самоубийств (более того, статистика подростковых самоубийств в России имеет тенденцию к снижению).

По данным за 2014 год, эта цифра (коэффициент смертности от самоубийств) в Тульской области составляет 4,8 на 100 тысяч населения. В то время как в соседней Московской области она выше (5,6), а у соседей калужан ниже (2,3). В столице вообще – 1,9.  

Зампред правительства Марина Левина в целом правильно ранжировала причины детских самоубийств: неразделенная любовь, высокий уровень тревожности детей, а также романтизация самоубийства в интернете.

То есть никакие группы потенциальных самоубийц, на которых объявлена охота правоохранителей, не могут оказать решающего влияния на стремление подростков свести счеты с жизнью.

По мнению руководителя отдела Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, профессора Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Бориса Положея, современная наука условно выделяет две группы факторов: предрасполагающие и провоцирующие (пусковые). 

Предрасположенность определяется неблагоприятной генетикой (наличие в роду случаев суицида), наличием нарушений психического здоровья и патологическим воспитанием. Когда в родительской семье отсутствует любовь, а на замену ей приходят безразличие, жестокость и насилие, или, напротив, – когда ребенок становится объектом обожания, кумиром семьи – в таких условиях формируется слабая, неустойчивая, дисгармоничная личность, неспособная противостоять стрессу и конструктивно решать проблемы, потенциально готовая к совершению самоубийства. 

Вместе с тем предрасполагающие факторы сами по себе совсем не обязательно приведут к суициду. Для того чтобы ребенок решился на это, необходимо воздействие дополнительных провоцирующих, запускающих процесс суицидального поведения факторов. В первую очередь, это – стрессы повседневной жизни: конфликты с родителями и сверстниками, неразделенная любовь, страх не сдать ЕГЭ и многие другие. 

По его мнению, суицид у детей и подростков – это мольба о помощи, которую никто не услышал.

В качестве фактора, влияющего на суицидальное поведение, можно рассматривать интернет и СМИ.

Третий фактор, который может влиять на роковые поступки, – отсутствие элементарных психологических знаний. 

Но все эти факторы не могут привести к развитию суицидального поведения без предрасполагающих факторов.

В целом выводы и решения, которые появились в ходе встречи Алексея Дюмина с Мариной Левиной, можно признать правильными. Надо заниматься профилактикой, причем с участием профессиональных психологов. В настоящее время школьные психологи уделяют внимание неблагополучным семьям, а надо бы заниматься еще и детьми из благополучных семей.

Закончится ли это одними разговорами и пожеланиями, или региональные власти действительно начнут заниматься проблемой, покажет время.

 

 

Комментарии к статье

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Воскресенье, 16:23 - 18 дек 16
гость — «гость» пишет:

Леввина и авванесян - главные бехнятологи Тульской области. Ждите продолжения, а не работу.

Воскресенье, 19:20 - 18 дек 16
гость — «Леди» пишет:

Одна из причин самоубийств- "страх не сдать ЕГЭ". Родителям нужно понять, что сдать ЕГЭ результативно-это совершенно непредсказуемая инвестиция. Нужно при трудоустройстве и дальнейшей работе только кумовство, сопровождение твоей деятельности каким-то покровителем. Не будет рядом такого субъекта, то диплом можно смело задвигать в угол.
У сына в школе висит доска почета-там только дети, приближенные к руководству, так называемые "отличники". На поверку оказывается, задачи посложнее решить не могут, контрольные переписывают после уроков- отметка же должна быть выше. Я своему всегда говорю, что математику не знать стыдно и решать нужно, а на доске почета лучше "не висеть". Скромнее нужно, скромнее. Так что гори это ЕГЭ ясным пламенем, так детям и нужно объяснять, а не требовать высоких результатов своими деньгами и нервами.
Что касается суицида из-за неразделенной любви, то также нужно бить весомыми аргументами.
Не знаю, что и сказать, но из-за 6 суицидов собрались высокопоставленные лица региона...Что других проблем более нет?

Воскресенье, 19:28 - 18 дек 16
гость — «учитель » пишет:

Господа все очень просто. Надо создать систему дополнительного образования в каждой общеобразовательной школе.Ребенок должен постоянно находится под присмотром,искать и находить свое любимое занятие в кружках,секциях,обьединениях по интересам и т.д. В каждом ребенке есть определенный талант.Надо помочь каждому ребенку найти себя.Но как всегда на детей у нас нет денег! Проблема только в этом.

Воскресенье, 19:38 - 18 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

А в проблему подросткового алкоголизма и наркомании он погрузиться не хочет? Или там слишком много жертв?

Воскресенье, 19:54 - 18 дек 16
гость — «гость» пишет:

Что не вижу на этой встрече министра молодежной политики. А ведь в зоне риска находится ее контингент и ей надо в первую очередь впрягаться в эту проблему.

Воскресенье, 19:56 - 18 дек 16
гость — «Леди-учителю» пишет:

С Вами не согласна, так как в каждой школе есть доп.кружки, которые фактически ничем ребенка заинтересовать не могут, а чтобы ребенок чем-то занимался не обязательно это платные кружки. Например, у меня сын загружен под завязку, из 3-х школ (где он занимается дополнительно) я оплачиваю только одну, остальные школы бесплатные. В общеобразовательной школе очень высокие оценки. Наблюдая за его ровесниками давно сделала вывод (возможно ошибочен) кто ничем не занимается, то в школе и результаты нулевые. А кто загружен, тот успевает все: и учить и шалить и радоваться жизни.
А Вы учителя виноваты, что дети перестали жизни радоваться, так как посмотришь на объем заданных дом.работ, дико становится. Нужно до ночи заниматься. Если бы Вы переживали за детей, то давно бы Ваши директора смогли докричаться до министра, что детям невмоготу учиться. Ваши представители пытаются внедрить доп.предметы:религию, право, этику и т.д. Зачем?. От них требуют этих результатов ЕГЭ, так как будто это самое важное событие в жизни ребенка.
Я не удивлена, что именно от такого подхода дети не выдерживают и "ломаются".

Воскресенье, 20:03 - 18 дек 16
гость — «Леди-любопытному» пишет:

Там слишком много покровителей (судя по количеству призывающих о помощи в ветке "Прокурорская зачистка"). С Вами согласна полностью. Из-за 6 суицидов собрание, а то, что подростки захлебываются наркотиками и алкоголем, тихонько молчим.

Воскресенье, 21:01 - 18 дек 16
гость — «» пишет:

Причём захлёбываются ни тем ни другим не качественным.

Воскресенье, 21:55 - 18 дек 16
гость — «для леди» пишет:

три школы=хорошо, но это не гарантия , что не будет суицида. А давно вы со своим ребенком разговаривали по душам? Знаете какие фильмы он смотрит. с кем дружит. давно вы своего ребенка приласкали. погладили по головке и сказали, что ты у меня самый любимый . самый лучший.

Воскресенье, 21:55 - 18 дек 16
гость — «Дед Мороз» пишет:

Как всегда,наболтает Левина и все будет как всегда.Все по верхушкам.....

Воскресенье, 22:11 - 18 дек 16
гость — «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» пишет:

До тех пор, пока не прекратится имитация деятельности и обман по всюду, начиная с семьи и далее во всех сферах, статистика будет сама по себе, а всё остальное отдельно. Вроде взрослые дядьки с тётками, а так... В общем, тоже имитируют что-то.

Воскресенье, 22:18 - 18 дек 16
гость — «Леди-кто мне» пишет:

К сожалению, прививки от суицида не нашли, т.е. никто не застрахован. Я знаю чем живет мой ребенок, что касается фильмов, то при такой занятости их смотреть некогда, в компьютер играет ежедневно не более 30 минут (больше нет времени). Я не запрещаю ему ничего (соразмерно его возраста), но ему неинтересно дольше играть на компьютере. Я смогла в свое время объяснить и делаю это с некоторой периодичностью, что сидеть полдня возле компьютера-это не смысл жизни, человеку нужны собственные результаты: в спорте, учебе и др.деятельности. нужно ловить кайф от жизни, а не быть зомбированным за счет компьютера или наркоты.

Что касается пожалеть-приголубить, делаю ежедневно, что самый любимый говорю, но в тоже время мой сын четко знает, что если какой-нибудь косяк, спущу 3 шкуры. Как-то так, я не педагог и не психолог, но слушая их нравоучительные речи-откровенно скучаю.

Воскресенье, 22:42 - 18 дек 16
гость — «$» пишет:

ППР в действии.

Воскресенье, 22:54 - 18 дек 16
гость — «учителю» пишет:

Господа все очень просто. Надо создать систему дополнительного образования в каждой общеобразовательной школе.Ребенок должен постоянно находится под присмотром,искать и находить свое любимое занятие в кружках,секциях,обьединениях по интересам и т.д. В каждом ребенке есть определенный талант.Надо помочь каждому ребенку найти себя.Но как всегда на детей у нас нет денег! Проблема только в этом.
----------------------------------------------
Как же в 90-е не было постоянного присмотра,никаких кружков, а суицидов не было! Курили, пили, - да, но суицидов не было!

Воскресенье, 23:19 - 18 дек 16
гость — «Тому,кто учителю» пишет:

Так выросло в 90 поколение без кружков,которое пило и курило. Их дети сейчас и кончают жизнь самоубийствами,потому что родители такие ничего не могут дать детям, а жить в мерзости у ребятишек нет сил и опыта. Но школу-то проще всего обвинять.

Воскресенье, 23:49 - 18 дек 16
гость — «Тому учителю» пишет:

Там мерзость она кругом, в школе в том числе, вся жизнь стала мерзкой...

Воскресенье, 23:58 - 18 дек 16
гость — «Учителю и тому, кто учителю» пишет:

Суицидов не было так же, как и секса и самолёты не падали и снег был белее и далее по списку. Ага. Хреновню не порите. Интернета не было и публичной статистики по этому делу. И до 90-х поколение пило и курило и всё остальное делало и в 12 лет рожали и травились таблетками от неразделённой и в петлю лезли и всё остальное прочее. То, что эту проблему озвучили уже хорошо, но не надо изобретать колесо. Везде бизнес и разделение, прежде всего материальное и разделение жуткое. Даже, если мать с отцом и пытаются что-то на что-то наскрести, то не факт что это принесёт результат, если уж от материального отталкиваться. Акценты смещены в сторону денег у всех и во всём. Дети замыкаются и контролировать их даже родителям не просто, особенно в так называемых "благополучных" семьях. Что тут вкладывают в понятие "благополучия", а? Опять доход, как статистическую погрешность? А кто изобрёл такое мерило "благополучия", которое таковым, как выяснилось согласно той же статистике, не является? Может в понятие "благо получил" вкладывать не только материальное? Не ужели "благо" это мнимый достаток, согласно которому семья не обращается за справками и поддержкой к соцзащите и дитяти не стоят на учёте в ПДН? И совершенно верно, что самим пора перестать на сады и школы всё валить, это вообще ни в какие ворота.

Понедельник, 00:08 - 19 дек 16
гость — «Дети все видят и понимают правильно!» пишет:

В первую очередь, это — стрессы повседневной жизни: конфликты с родителями и сверстниками, неразделенная любовь, страх не сдать ЕГЭ и многие другие. "

Круговая порука и безнаказанность порождают проблемы в школах! Вместо учебы-походы в военкомат и прочие " необходимости" для воспитания . А потом задают как в последний раз! Надо по истории по 7-8 параграфов законспектировать дома к одному уроку...а математичка в лицее даёт на решение контрольных работ по 27 минут частенько! и это на 6 примеров старших классов! Потом в колонку идут двойки и тройки якобы за знание ..Если бы таких истеричек-учителей в школе не держали, то и дети имели бы устойчивую психику!

Понедельник, 00:18 - 19 дек 16
гость — «Педагогам» пишет:

"В настоящее время школьные психологи уделяют внимание неблагополучным семьям, а надо бы заниматься еще"...
Заниматься надо учителями! Среди них много неуравновешенных и психованных теток! Иногда вижу, как дети делают фотошопы на этих "чудо учителей"! Если большая часть детей класса чувствует дискомфорт от таких преподавателей-надо идти детям навстречу и менять подобных педагогов

Понедельник, 00:51 - 19 дек 16
гость — «А» пишет:

А Епархия говорят ведет большую работу с молодежью. На сайте епархии много материалов!

Понедельник, 06:26 - 19 дек 16
гость — «Родителю лицеиста» пишет:

Что Вас держит в лицее,раз уж такие училки- дуры ломают психику Вашему ребенку? Престиж заведения? Некошерно в простой школке учиться?

Понедельник, 07:45 - 19 дек 16
гость — «Варвара Ивановна» пишет:

...в качестве фактора....интернет и СМИ.Вот оказывается причина всех бед подростков и не только!Да пусть люди вспомнят ,какие учителя были в недалеком прошлом!Действительно болеющие за своих чад!Сами жили не очень но старались вырастить человека,хотя прекрасно понимали что их ждет!Сейчас все подругому-идет великое расслоение общества,одним-ВСЕ,99%-н и ч е г о!!!В лучшем случае большинство ждет зарплата чуть более-100 долларов и потогонная конвеерная работа с 12 часовым рабочим днем,пожизненные кредиты,унылость и тоска....

Понедельник, 08:56 - 19 дек 16
гость — «Губернатору» пишет:

У М. Левиной это всё закончится разговорами, если не обратит внимания на Хрущёвскую школу, то первый суицид будет там. Там директор никакая.

Понедельник, 11:12 - 19 дек 16
гость — «еа деревню дедушке константину макарычу» пишет:

как же плохо мне редактору тульских прякинов живется объедки с родины совсем стали жидкие и жрать охота невозможно как.

Понедельник, 11:17 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

хоть бы одну косточку собачоноку подкинули а то совсем ему не гавчится.

Понедельник, 11:28 - 19 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

Так как неототалитарное государство Наша Раша может только гнить и деградировать, то социальная ситуация и проблемы с молодежью будут только усугубляться. Готовьтесь к худшему. А претензии только к себе. 25 лет совок все хорошего хозяина искал и в конце концов нашел в виде товарища из КеГеБе, который может и хочет только одно - душить и грабить.

Понедельник, 11:33 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

научились вы либерастыпидорисы себя уничтожать ну да вам никто и мешать то не собирается давайте продолжайте до конца.

Понедельник, 11:34 - 19 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

А молодежь, какую фюрер хочет воспитать из ваших детей - это штурмовики псевдобайкера Долбостанова, хунвейбины-нашисты и
дегенеративные пропагандоны на Пряниках и Эхе Москвы. Нравится?

Понедельник, 11:41 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

долбостанов в штази работал в западном берлине и какую никакую пользу стране приносил а ты в это время дрочивом занимался критик вшивый сам не знаешь кого и за что критикуешь .получил формуляр по самоуничтожению вот и исполняй его до конца.

Понедельник, 12:05 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

Какова власть, такая обстановка в семьях - нет уверенности в будущем России и Тульской области?
Отсюда суицид?
Сократить чиновников, снизить зарплаты чиновников до прожиточного минимума, которые чиновники установили, вот пусть попробуют сами чиновники прожить на этот минимум. Может быть среди них или в их семьях тоже суицид начнется от голода и безысходности?

Понедельник, 12:06 - 19 дек 16
гость — «Мнение народа: http://www.youtube.com/watch?v=OWup0Fn7PLw» пишет:

Мнение народа:
http://www.youtube.com/watch?v=OWup0Fn7PLw

Понедельник, 12:08 - 19 дек 16
гость — «Жители мексиканского города убили своего мэра, который отказался выделить средства на обще» пишет:

https://news.mail.ru/incident/26543258

Жители мексиканского города убили своего мэра, который отказался выделить средства на общественные работы и поддержку местных ремесленников

В мексиканском штате Чьяпас местные жители убили мэра индейского городка Сан-Хуан-Чамула.
Мэр Доминго Лопес Гонсалес отказался выделить средства на общественные работы и поддержку местных ремесленников, после чего по нему открыли стрельбу из толпы.
Затем тело градоначальника выволокли на площадь.

Помимо мэра, погибли два чиновника и водитель администрации.
Участники беспорядков воздвигли баррикады на улицах города, потребовав от властей штата отчета об использовании средств, направленных в муниципалитет.
В августе 2015 года представители более 30 общин подали в суд на правительство штата Чьяпас, требуя выделить 100 миллионов песо из федеральных и региональных резервов на нужды дорожного и жилищного строительства, а также на другие общественно значимые проекты.

Понедельник, 12:13 - 19 дек 16
гость — «То и дело он, дурак, Говорит другим: - Не так!» пишет:

Автор: Самуил Маршак

Стихотворение

Не так

Что ни делает дурак,
Все он делает не так.

Начинает не сначала,
А кончает как попало.

С потолка он строит дом,
Носит воду решетом,

Солнце в поле ловит шапкой,
Тень со стен стирает тряпкой,

Дверь берет с собою в лес,
Чтобы вор к нему не влез,

И на крышу за веревку
Тянет бурую коровку,

Чтоб немножко попаслась
Там, где травка разрослась.

---

Что ни делает дурак,
Все он делает не так.

И не вовремя он рад,
И печален невпопад.

На пути встречает свадьбу -
Тут бы спеть и поплясать бы,

Он же слезы льет рекой
И поет заупокой.

Как схватили дурака,
Стали мять ему бока,

Били, били, колотили,
Чуть живого отпустили.

"Ишь ты, - думает дурак, -
Видно, я попал впросак.

Из сочувствия к невесте
Я поплакал с нею вместе.

Ладно, в следующий раз
Я пущусь на свадьбе в пляс!"

---

Вот бредет он по дороге,
А навстречу едут дроги.

Следом движется народ,
Словно очередь идет.

Поглядел дурак на пеших.
"Ну-ка, думает, - утешь их,

Чтоб шагали веселей
За телегою своей!"

Сапожком дурак притопнул,
О ладонь ладонью хлопнул

Да как пустится плясать,
Ногу об ногу чесать!

Взяли люди дурака,
Стали мять ему бока,

Били, били, колотили,
Полумертвым отпустили.

"Вишь ты, - думает дурак, -
Я опять попал впросак.

Больше я плясать не стану
Да и плакать перестану.

Ладно, с завтрашнего дня
Не узнаете меня!"

---

И ведь верно, с той минуты
Стал ходить дурак надутый.

То и дело он, дурак,
Говорит другим: - Не так!

Он не плачет и не пляшет,
А на все рукою машет.

Постороннему никак
Не узнать, что он дурак.

Дети буквы пишут в школе,
Да и спросят: - Хорошо ли?

Поглядит в тетрадь дурак,
Да и вымолвит: - Не так.

Шьют портнихи на машинке,
Шьют сапожники ботинки.

Смотрит издали дурак
И бормочет: - Все не так!

И не так селедок ловят,
И не так борщи готовят,

И не так мосты мостят,
И не так детей растят!

Видят люди, слышат люди,
Как дурак дела их судит,

И подумывают так:
"Что за умница дурак!"

Понедельник, 12:23 - 19 дек 16
гость — «-=--=-» пишет:

Вашингтон переиграл сам себя: Россия выбрасывает США из Сирии
Америка теряет рычаги влияния в геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Когда в конце сентября 2015 года Россия открыто вступила в сирийский конфликт мало кто из международных обозревателей мог предположить, что уже скоро она не только вернет себе потерянные с советских времен позиции на Ближнем Востоке, но и попытается вытолкнуть оттуда США. А в...

Прошло то время, когда без США не принималось ни одно мировое решение. Если три страны успешно доведут дело урегулирования до конца, Сирия может стать первым примером за 30 лет, когда все будет принято без согласия Америки, вопреки желаниям Америки, против интересов Америки. А там, не за горами и аналогичное решение второго кризиса, украинского, в котором уже даже глава переговорного процесса от Украины Леонид Кучма заявляет, что США в нем лишние.

Понедельник, 14:34 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

гость — «Леди-кто мне» пишет:

К сожалению, прививки от суицида не нашли, т.е. никто не застрахован. Я знаю чем живет мой ребенок, что касается фильмов, то при такой занятости их смотреть некогда, в компьютер играет ежедневно не более 30 минут (больше нет времени). Я не запрещаю ему ничего (соразмерно его возраста), но ему неинтересно дольше играть на компьютере. Я смогла в свое время объяснить и делаю это с некоторой периодичностью, что сидеть полдня возле компьютера-это не смысл жизни, человеку нужны собственные результаты: в спорте, учебе и др.деятельности. нужно ловить кайф от жизни, а не быть зомбированным за счет компьютера или наркоты.

Что касается пожалеть-приголубить, делаю ежедневно, что самый любимый говорю, но в тоже время мой сын четко знает, что если какой-нибудь косяк, спущу 3 шкуры. Как-то так, я не педагог и не психолог, но слушая их нравоучительные речи-откровенно скучаю._________________________________________________________________________________________________________________

Да сын просто вас боится! Отсюда и "результат". Ваш сын вообще в группе риска!

Понедельник, 14:55 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

По суицидам мы на девятом месте в Европе

андрей пудов

комментирует материал сегодня в 13:46 #

Итог горбоельцинской дури "про демократию".

Понедельник, 15:02 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Вы несколько раз встречались с Владимиром Путиным. Какое у вас сложилось о нем впечатление?

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: Он – герой из романов Достоевского. Этот человек ощущает сильную связь – внутреннюю связь – с российской историей, как он ее понимает. Ему свойственен холодный расчет [в том, что касается] российских национальных интересов, как он их себе представляет и которые, как он, вероятно, справедливо считает, имеют некоторые очень характерные особенности. Так что для него вопрос российского самосознания является ключевым, поскольку в результате краха коммунизма Россия потеряла около 300 лет своей истории. Поэтому вопрос «Что есть Россия?» занимает центральное место в их сознании. Мы с этой проблемой никогда не сталкивались.

Понедельник, 15:10 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Америка готовится к гражданской войне: ополченцы чистят и заряжают оружие. Сегодня все решится!
Радиостанция Нью-Йорка SuperStation95:Ополченцы говорят, что они поднимутся на восстаниеЗа последние пять недель журналисты SuperStation95 говорили с несколькими сотнями членов различных групп ополченцев (милиции) находящимися в более чем сорока различных штатах США. Разговоры были совершенно ужасающими. Эти люди очень серьезны и их планы смертельны в намерениях.Основ...

сегодня последний день избирательной компании у них

Понедельник, 15:12 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

pretty Сегодня 13:20
Пусть попробует повар, готовящий смертельный отвар для всех людей планеты, собственного творения. Давно пора спш на себе почувствовать то, что они натворили на планете. Это будет правильно и справедливо. Такие жопы нажрать можно было только ограбив весь мир. Военно-принудительное голодание будет очень полезно зажравшимся мразям.

Понедельник, 15:28 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Роскомнадзор и соцсеть «ВКонтакте» совместно борются с закрытыми группами о суициде, следует из интервью главы ведомства Александра Жарова в интервью программе «Поздняков» на канале НТВ ..

Понедельник, 15:32 - 19 дек 16
гость — «Оля» пишет:

Его во многие проблемы погрузили. А он лишь до 18-го решил отсидеться и дальше карьеру строить.

Понедельник, 16:31 - 19 дек 16
гость — «Интересующийся» пишет:

Понедельник, 06:26 - 19 дек 16
гость — «Родителю лицеиста» пишет:
Что Вас держит в лицее,раз уж такие училки- дуры ломают психику Вашему ребенку? Престиж заведения? Некошерно в простой школке учиться?

______________________

А вы реально думаете что в лицеи и спецшколы идут ради престижа?
Туда идут одаренные дети и идут учиться, а не смотреть на извращения единичных педагогов!
Глупости глупые пишите...

Понедельник, 16:39 - 19 дек 16
гость — «гостю Воскресенье, 19:54 - 18 дек 16» пишет:

Воскресенье, 19:54 - 18 дек 16
гость — «гость» пишет:
Что не вижу на этой встрече министра молодежной политики. А ведь в зоне риска находится ее контингент и ей надо в первую очередь впрягаться в эту проблему.

============
Она только пиарится умеет.
А здесь работать нужно, поэтому ее нет?

Понедельник, 16:40 - 19 дек 16
гость — «гость на коммент в 10:37» пишет:

гость — « на коммент в 10:37» пишет:
Мы за несколько лет обили все пороги, но Юля сама вызвалась нам помочь, заверив, что Груздев

----------------
Груздев держал от себя на дистанции Вепринцеву.
Так что слухи о влиянии Вепринцевой на Груздева - всего лишь слухи.
Эти слухи она сама распространяла ради ее пиара, чтобы несуществующий авторитет себя она могла создать?

Понедельник, 16:41 - 19 дек 16
гость — «Вопросы прокурору Александру Козлову» пишет:

1. Зачем создали должность министра молодежной политики и для этой должности создали аппарат, обслуживающий этого министра?

2. Почему должность министра получила "пожилая" Вепринцева, а не молодой руководитель который знает, что нужно для молодежи?


Чем Вепринцева занимается?

Была куча бездельников (Яковлев и его команда), добавилась к ним пиарщица Вепринцева, которая ни в одной работе не соображает, поэтому ее не взяли в Совфед.

Кто ее протежируется, ответьте, ребята, будем знать!

Какое отношение Вепринцева имеет к медиками и веселым стартам?

Аванесян все сама проводит, а Вепринцева присваивает себе чужие достижения, которые достигла Аванесян? Аванесян на полигоне ВДВ отличилась в стрельбе, это отметил губернатор Груздев.

Она обязана заниматься молодежью, но она старая,
поэтому тяготеет к лицам и соревнованием "для тех, кому за 50"

Старуха Левина не справляется с соцполитикой?

Сколько денег было выброшено Вепринцевой вместо оплаты мероприятий по молодежной политике?

Дюмин! Очнись! Дай оценку действиям Вепринцевой!

Дюмин, перемести Вепринцеву в отдел культуры, она, бросает свою обязанности по отношению к молодежи и так тяготеет к прекрасному миру искусства, что хоть снегурочку или деда мороза сыграет!

Перекос в умах едросов налицо.

Вместо Вепринцевой, Яковлева, матер шинницы Дедковой работает старуха Вейцман (под 60 лет ей скоро).

Старая лошадь борозды не портит, тянет и тянет воз работы, за выполнение которой деньги получает Вепринцевой, Яковлева и Ко.

Без Вепринцевой хорошо провели в 2015-м:
https://www.pryaniki.org/view/article/1014091/

А где же их взять главным врачам, большинству которых уже перевалило за 50?

Понедельник, 16:42 - 19 дек 16
гость — «Вепрь или ди́кая свинья́» пишет:

Вепрь или ди́кая свинья́, — всеядное млекопитающее из отряда парнокопытных, подотряда свинообразных (нежвачных), семейства свиней, рода кабанов.

Ближайший родственник Вепря —бородатая свинья.

Является предком домашней свиньи.

Зимой под щетиной растёт густая и мягкая подпушь.

Поэтому Вепрю не требуется теплая одежда или подстилка.

Движения кабана неуклюжи, но быстры, плавает он превосходно и может проплывать значительные расстояния.

Зрение у Вепря развито слабо: Вепрь не различает цветов и не способен увидеть человека, стоящего в 15 метрах от него.

Обоняние, вкус, слух очень хороши.

Вепрь осторожен, но не труслив.
Раздраженные они очень храбры и опасны по своей силе и из-за крупных клыков.

Вепри восприимчивы к серьёзным изменениям температуры.

Вепри много валяются в грязи, что не только защищает их от насекомых и ожогов, но и помогает поддерживать эффективную температуру тела.

Будучи активными в сумеречное время суток, днём кабаны лежат в выкопанной яме глубиной до 30-40 см, с выстланным листьями дном; иногда устраивается общее логовище.

К вечеру выходят, чтобы купаться и отыскивать пищу.
(паразиты растений – слизни так же вечером идут всей семьей на кормежку!)

У Вепря ограниченная способность к потовыделению – потеет только рыло.

Поэтому Вепрю трудно жить в жарком сухом климате.

Охотники хорошо знают о его молниеносной реакции Вепря.

Самки-Вепри сбивают неосторожных охотников с ног и бьют их передними копытами.

Опаснее всего старые Вепри, держащиеся в одиночку, а потому и называемые одинцами!

Вепрь - очень независимое существо.

Понедельник, 16:44 - 19 дек 16
гость — «Уроды против людей» пишет:

7 декабря 2011
Уроды против людей
https://www.pryaniki.org/view/article/10377/

История беспредела на выборах на одном отдельном взятом избирательном участке в Туле
Появляется некая некая Вепринцева Юлия Владимировна (на эту фамилию было представлено удостоверение члена ТИК Привокзального, хотя на сайте таких в комиссии нет, фото дамочки слева вверху)


Среда, 10:25 - 7 дек 11

гость — «@VladimirStrukov» пишет:
Вепринцева Юлия Владимировна, хм. Похоже ей еще и левое удостоверение сделали? Она пришла на участок с совершенно чистой пустой головой, не утруждая себя чтением законов. Там, ведь, букв много. А как ей стало совсем невмоготу настаивать - позвала Сережу Честюнина. Аудиозапись Vybory 2011 − 79-10-85-40

Среда, 10:57 - 7 дек 11
гость — «а что вы хотите» пишет:
Если у этой вепринцевой образование массовик-затейник. Ничего удивительного. Раз назначили - надо сосать или лизать. У нее, судя по-всему, получается.

Салатовой женщине:

Среда, 11:29 - 7 дек 11
гость — «Эвелина Хромченко- Ю.В.Вепринцевой» пишет:
Фу..Какая вульгарная помада!!"Водолазка" из сундука мамы!!Нельзя так запускать себя.Вы-лицо администрации.Немедленно к нам,на "Модный приговор".


Среда, 12:16 - 7 дек 11
гость — «Типа Хомяк» пишет:
Наши авторитеты это Вепринцева и Марьясова, женщины сложной судьбы, но ясной ориентации ... :)))


https://www.pryaniki.org/view/article/1013711/
Четверг, 08:48 - 18 дек 14
гость — «не всё так просто» пишет:
тульскую новостную ленту читаешь,как современные сказки"Вепринцева поняла вопрос" ХА-ХА-ХА,что эта сопливая девка может поднять???



5 февраля 2016
“Глас народа” теперь почитают соседи в погонах
https://www.pryaniki.org/view/article/1015397/

Воскресенье, 13:39 - 7 фев 16
гость — «Гость» пишет:

Хотя есть на кого опереться - на массовика затейника - Юлю Вепринцеву, та чего-нибудь сфлешмобит обязательно и опыт есть организовывать массы против федеральной власти. Ужас!


28 марта 2016
https://www.pryaniki.org/view/article/1015612
Сенатор Юлия Вепринцева ответила на запрос по чернобыльским пособиям


31 марта 2016
https://www.pryaniki.org/view/article/1015631

Сенаторов и депутатов вывели на чистую воду
Наши законодатели проголосовали не глядя за урезание чернобыльских пособий по уходу за ребенком.

Понедельник, 16:53 - 19 дек 16
гость — «Патологический лжец — психологический тип личности. » пишет:

Патологический лжец — психологический тип личности.

Человек часто лжет, пытаясь произвести впечатление на окружающих.

Патологические лгуны отличаются от обычных лгунов тем, что патологический лгун уверен в том, что говорит правду, и при этом вживается в роль.

Патологическая ложь — особое психическое состояние. Хотя термин "патологический лгун" не используется в клинической диагностике, большинство психиатров считают, что этот тип личности является либо результатом психиатрического заболевания, либо низкой самооценки.


Это не единичный эпизод ее фокусов.
18 марта 2014 и 29 января 2015 писали в пряниках как зампред правительства Марина Левина жонглирует цифрами http://www.pryaniki.org/view/article/1012841/
и продолжает
http://www.pryaniki.org/view/article/1013843/

29 февраля 2016 снова на арене Левина –
Демография: ноль пишем, два в уме
https://www.pryaniki.org/view/article/1015490/!


21 июня 2016
"А вот и я! " – снова и снова на арене Левина!
"Заполярье" надо было закрыть ещё два года назад
https://www.pryaniki.org/view/article/1015964/




Безграмотность Марины Левиной поражает.

На слайдах "Средние медработники". Не существует такого термина.
Левиной нужно придерживаться официальной терминологии: "Медработники младшего и среднего звена".
Левина никчемным работником соцзащиты была и остается непрофессионалом.
Галина Фомина все знала,все понимала,все проверяла.
А у блеклой моли Левиной одни амбиции,стремление урвать зарплату и премии.
У Левиной 5 помощников,Галина Фомина справлялась с одним помощником.
Никогда бездарный руководитель Левина не выполняла задания Груздева,т.к. она просто не понимает,что от нее хотят.

Левина рулит образованием,об писали справедливороссы в газете.
Также Левина рулит культурой,то музей самоваров закрыть хочет,то провести хочет фестиваль "Косорукого Левши". Левши - не косорукие,а леворукие.

Но Левина не понимает в терминах и терминологии,для нее всё одно: Левша и косорукость.

Губернатору нужно убрать из правительства Левину и других непрофессионалов.

Левина вместо работы занимается интригами и ложью, отсюда ложь в приводимых экс.губернатору Тульской области Груздеву цифрах.

Груздев почему-то тогда не заметил подмены?

Главное, что лоббировать интересы своих родственников Левина умеет.

Ее племянник Щербаков назначен главой тер.управления зареченского р-на, несмотря на то, что эту должность должен был занять Василий Чуриков?

Понедельник, 16:57 - 19 дек 16
гость — «Из-за бездействия или покровительства Галкина сотрудникам с Тимирязева,13 пытки продолжают» пишет:

https://www.pryaniki.org/view/article/1016669
Зампред правительства Марина Левина и начальник УМВД Сергей Галкин доложили губернатору, что подростковые самоубийства в Тульской области чаще всего происходят в благополучных семьях.

Из-за бездействия или покровительства Галкина сотрудникам с Тимирязева,13 пытки продолжаются и поэтому могут быть новые самоубийства?:
https://www.pryaniki.org/view/article/1016639/
"Дело возвращается на доследование, всё идёт к тому, чтобы закрыть его по-тихому"


В ночь с 11 на 12 августа прошлого года мой сын подвергся избиению и пыткам в отделении полиции "Ленинский" УМВД России по г. Туле. Было возбуждено уголовное дело. Уже больше года длится следствие, меняются следователи, уволили руководителя следственного комитета, позволившего возбудить уголовное дело. В кабинете в ходе расследования были найдены пакеты, на одном из которых имелись генетические следы моего сына. Медэкспертизой были подтверждены следы побоев. Дело возвращается на доследование, всё идёт к тому, чтобы закрыть его по-тихому. А они продолжают работать. Прошу, помогите наказать виновных.

Понедельник, 17:03 - 19 дек 16
гость — «Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна: » пишет:

Нация Путина — это нация байкера Хирурга, нация Рамзана Кадырова, нация поклонников Сталина и Шойгу. Нация Путина претендует на мировое значение, она воюет в Сирии, волнуется об американских выборах и даже, по слухам, что-то хотела устроить в Черногории.

Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна:
моя нация состоит из миллионов людей — часто неустроенных, несчастных, бедных, с туалетом во дворе и с дошираком в кастрюльках.

Моя нация не раз в своей истории воевала, братские могилы русских солдат разбросаны по всей Европе.
Для Путина этот опыт — повод для милитаристского угара.

Национальный интерес Путина — сохранение и укрепление тюремной системы. Мой национальный интерес — ее уничтожение, свобода для всех невинно осужденных, прекращение террора и пыток.

У моей нации — самый страшный в новейшей истории тюремный опыт.

Созданная в годы диктатуры лагерная система на пике своего могущества достигала гитлеровских масштабов, сейчас она жива, даже после путинских заявлений о «российской нации», мы получили очередное свидетельство о пытках и терроре в российских тюрьмах.

Политзаключенных в России сегодня немного, но ими одними тюремный произвол не исчерпывается — тысячи людей сидят в тюрьмах по самым ничтожным обвинениям, прежде всего по «наркотическим» статьям, для того только и придуманным, чтобы репрессивный аппарат мог зарабатывать на моих несчастных соотечественниках.

Главной бедой моей нации до сих пор было то, что она не успела и не смогла научиться жить вне подавляющего ее государства.

Моей нации повезло, что Путин настолько чужд ей.


Источники:

http://echo.msk.ru/blog/spektr_press/1866486-echo/

http://spektr.press/putin-sozdast-svoyu-naciyu-a-nam-ostanetsya-nasha-manifest-olega-kashina-o-proekte-rossijskoj-nacii-i-razbitom-koryte/

Понедельник, 17:10 - 19 дек 16
гость — «Мое презрение к нему!» пишет:

1. его нам навязали в качестве ВРИО, но я голосовал за первого встречного в бюллетене, но только не за него

2. он прячется за женщин-чиновниц, которые пишут отписки и не решают вопросы, по которым обращались именно к Дюмину, а не к женщинам-чиновницам (несколько отписок, из которых следует нежелание решать вопросы, несмотря на имеющуюся возможность)

3. Звезду героя России Дюмин получил за спасение и вывоз из Украины Януковича?
http://www.mk.ru/politics/2016/02/03/novyy-glava-tulskoy-oblasti-otlichilsya-v-krymskoy-operacii.html
Новый глава Тульской области помог сбежать Януковичу в Россию!


4. Тульский дольщик: У нас патовая ситуация, но Дюмин и правительство не слышат — одни отписки (видео)
http://tulactive.ru/news/44909

Уважаемый Victor T! С интересом ознакомилась с Вашей позицией.
Возвращение личной ветки Губернатора на форуме правительства считаю нецелесообразным.
Заместитель губернатора Ирина Волкова https://www.pryaniki.org/view/article/1016604

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губернатор обязан служить народу, в том числе отвечать на обращения граждан.
но фактически вместо губернатора народу отвечает любой чиновник?
и вместо губернатора Алексея Дюмина женщина Ирина Волкова решает, что целесообразно, а что нет?
Дюмин! Перестань прятаться за женщин-чиновниц!

Поступай, как подобает мужчине: тебе написали, ты и решай вопрос, а не сочиняй ответы или отписки на обращения граждан!
К тебе, Дюмин, обращаются за решением вопроса, а не за ответом или отпиской!

Не хочешь решать вопросы людей, можешь отпросится "по декретному отпуску" (?), как отпросился ГВС!

В развитых странах, например, в США, такого нет: кому пишут, тот и подписывает ответ (естественно после прочтения обращения)?

Не губернаторы Тульской области, а алфавит Путина ?:

Г - Груздев

Д - Дюмин

Следующий должен быть на букву Е или Ё ?

Понедельник, 18:20 - 19 дек 16
гость — «маслово» пишет:

снова суицид- в 25

Понедельник, 18:55 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Киссинджер поставил Путину оценку «отлично»
В недавнем интервью телеканалу CBS Генри Киссинджер дал свою оценку (весьма положительную, стоит отметить) деятельности Владимира Путина на посту президента и роли его личности в российской истории. Интервью вышло вчера, и сейчас эта новость пестрит на передовицах отечественных изданий.Экс-госсекретарь США заявил, что у Владимира Владимировича, несомнен...

НАВИ Сегодня 18:01
Когда такой тип похлопывает по спине, он просто ищет место, куда воткнуть нож. И про Трампа - все о том же...Сын израилев гою комплименты сыплет, ой не спроста...

Понедельник, 19:02 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

С кем вы, мастера бескультурья?
Как-то резко усилился и участился в последнее время поток всяких гадостей, несуразностей и откровенной клеветы, насылаемых на головы наших граждан со стороны «креативного класса». Не успеем от одного выплеска отбиться, глядь – уж следующий валится…Так и хочется вспомнить классическую фразу: «С кем вы, "мастера культуры?"» Эта фраза стала известна с...

Стрелец Сегодня 16:16
Весьма интересно кто поддерживает этих оглоедов рублём. Ведь есть множество почитателей "талантов".
Пора бы организовывать кампании бойкота - сначала одного, затем и остальных - когда накопится позитивный опыт выдворения негодяев с культурного поля.

Con Tinium » Прихожанка Сегодня 17:25
Всем читать эту книгу:
https://www.litmir.co/br/?b=53...
Фрэнсис Стонор Сондерс
ЦРУ и мир искусств.
Культурный фронт холодной войны

Книга написана англичанкой в 90-е годы, по результатам Холодной войны. Про культуру и искусство там всё раскрыто.


Луцилий Сегодня 16:42
Всё гораздо хуже. Уже практически большая часть мира зомбирована и правители ведут свои народы на убой. Технологическая революция способствовала этому и заменила духовное развитие. Так что сейчас это уже не просто целенаправленное давление на Россию, но как бы стало трендом нашей эпохи, когда от окружающего мира нам не отгородится, и как по закону сообщающихся сосудов вся грязь под давлением ищет куда попасть, и мы как раз на её пути. И наш оплот только в той морали и той жизни, которой жили наши отцы и деды, и вот поэтому для этой нечисти так важно оставить нас без этих корней, поэтому они и пачкают и клевещут на наши святыни. Похоже будет ещё хуже. Но таких тварей надо конечно выявлять и показывать их настоящие даже не лики - хари!

Понедельник, 23:13 - 19 дек 16
гость — «Интересующемуся» пишет:

Одаренные дети в состоянии решать задачи за то время,что определил учитель,прошедший кучу аттестаций и подтверждающий право преподавать(чуть ли не ежегодно курсы,проф.конкурсы и т.д.) А вы на полном серьезе считаете,что в лицеях да гимназиях одни одаренные дети сидят? Возвращаю Вам Ваши глупые глупости.Можно не благодарить.

Понедельник, 23:34 - 19 дек 16
гость — «неблагодарный аттестованному» пишет:

О, Да! Имея кучу дипломов и аттестаций, становишься богом! Жаль вот только с учениками не везёт...

Понедельник, 23:54 - 19 дек 16
гость — « к 23-13» пишет:

Зачем нам государственные нормы, надо время ЕГЭ сократить по вашему усмотрению , плевать на детей ! пусть на скорость решают и пишут.. )))))

Понедельник, 23:59 - 19 дек 16
гость — «Неблагодарному с одаренным ребенком» пишет:

Не злитесь) Не всем дано задачки решать за 27 минут. Грамотно писать тоже не все могут.Ну и богов,конечно,среди дипломированных училок нет.Мир вообще не очень совершенен.

Вторник, 00:05 - 20 дек 16
гость — «к 23.54» пишет:

Что за нормы такие? На детей никто не плюет,и время ЕГЭ не учителя сокращают.

Вторник, 00:30 - 20 дек 16
гость — «дипломированной училке» пишет:

измышления про "несовершенный мир" детям не афишируйте….глупые мысли бывают заразны! И , собственно, это проблема в статье обсуждается!

Вторник, 10:04 - 20 дек 16
гость — «балбес» пишет:

В Клубе КАВКАЗЕЦ-охранник № 1 бил Русских и наслаждался избиением Русского!
http://www.pryaniki.org/view/article/1014297/

В СОБРе убийцы!
http://www.pryaniki.org/view/article/1011757/


В Прокуратуре - крышеватели!
http://www.pryaniki.org/view/article/1014147/

http://www.pryaniki.org/view/article/9290/


Начальник УМВД Тульской области Галкин коттеджи строит!

Начальник УМВД по г. Туле Роденков звания почетный гражданин Тулы и другие награды коллекционирует, как Брежнев!

Родственники Роденкова в администрации Тулы и Тульской области сидят!

Родные убитого СОБРовцем Яном Голуновым Сергея Дедова обратились в редакцию нашего портала

Разум бессилен там, где его нет
http://www.pryaniki.org/view/article/1011757/


Наш читатель написал о злоупотреблениях в тульском подразделении СОБР.
Сор из избы
http://www.pryaniki.org/view/article/1014319/


Резня на Косой Горе
http://www.pryaniki.org/view/article/1014309/

Отродясь такого не бывало, и опять то же самое
http://www.pryaniki.org/view/article/1014323

Наша жизнь превратилась в ад, благодаря чиновникам, которые для нас стали хуже фашистов
https://www.pryaniki.org/view/article/1016065/

ЧОПовцы против полицейских
https://www.pryaniki.org/view/article/1016387/

На коррупционном фронте ведутся затяжные позиционные бои
https://www.pryaniki.org/view/article/1016545/

"Дело возвращается на доследование, всё идёт к тому, чтобы закрыть его по-тихому"
https://www.pryaniki.org/view/article/1016639

Случай на охоте
https://www.pryaniki.org/view/article/1016648/

Вторник, 10:05 - 20 дек 16
гость — «гость» пишет:

Воскресенье, 16:53 - 18 дек 16
гость — «гость» пишет:

Галкин верой и правдой служил армянам в Калуге!
Построил 2 коттеджа, купил 3 квартиры в Москве.
Теперь строит в Туле и в Заокском районе Тульской области.
Все подразделения полиции, как и при прежних начальниках УВД, обложены оброком.
Ежемесячная сумма с каждого только возрастает с приходом нового начальника.
Знаменитый Игорь Богородицкий (полковник милиции в отставке) собирает за вступление в общественный совет УМВД ТО.
На нужды "Динамо" и газеты и журналы полицейской тематики отдельно собирают, не гнушаются выдирать из зарплаты.

--------------------------------------
Но Дюмин не уволит его?

Вторник, 10:07 - 20 дек 16
гость — «гостю Воскресенье, 15:34 - 18 дек 16» пишет:

https://www.pryaniki.org/view/article/1015117/

Воскресенье, 15:34 - 18 дек 16
гость — «Всё знаю» пишет:
Харчевникова (Зам. Якушкиной Г.И.) и Лизок Стаханова дружат давно, когда Лиза возглавляла отдел опеки Зареченского района, т.к. помогала вопреки закону оформить опекунские приличные средства, а также помогала оформить опекунские и Якушкиной на ее брата, та до сих пор их получает, а то ведь зарплата "маленькая" у зам. губернатора. Как была крохоборкой, так и осталась. А Зыкина - это посмешище над всей областью. И это всё заслуги Якушкиной, главной кадровички.

----------------------------
Вопрос:
Как следует из Вашей информации, можно предположить, что брат Якушкиной НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ, т.к. она над ним опеку оформила?
В этом случае можно предположить, что это семейные гены, и Якушкина Галина тоже недееспособной может быть признана и над ней тоже кто-нибудь опеку установит?

https://www.tularegion.ru/governance/government/
Заместитель Губернатора Тульской области - руководитель аппарата правительства Тульской области - начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Якушкина Г.И.

Вторник, 10:08 - 20 дек 16
гость — «гостье Леди» пишет:

Первая половина мозгового центра губернатора - Якушкина Галина Ивановна.
Вторая половина мозгового центра – Левина Марина Викторовна.

Якушкина Галина Ивановна хорошие заносы получала, когда работала в Зареченском районе города Тулы!
В ее компетенцию входили вопросы опеки.
Якушкина, как и ее покровительница в тот период трудовой мигрант из Армении Матыженкова Ирина Мкртичевна тоже "опеклась".
От Якушкиной первая фраза посетителю: "Что будет с Вашей стороны?"
В смысле, сколько посетители отдадут за решение в их пользу.
В Заречье откормилась, ублажала главу района Васина. Ублажала Олега Калитина.
В ЗАГСе Тулы продолжила кормление, оказывая услуги.
Вторая ее компаньонка по извлечению доп.доходов Вейцман (Илюхина) Татьяна Алексеевна, тоже набрала себе не на одну недвижимость и хороший уровень жизни.
Вейцман (Илюхина) Татьяна Алексеевна была помощником заместителя председателя правительства Тульской области. Работает у Марины Левиной, известной мастерицей откатов и распилов бюджета.
Пока Вейцман (Илюхина) Татьяна Алексеевна не была при власти, у нее в Туле не было недвижимости и дорогой отделки, обстановки недвижимости.

Поэтому Якушкина собрала достаточное количество всего необходимого для ее назначения на должность.

Галина Якушкина прекрасный приспособленец во власти. Вошла, но не хочет выходить, как все генсеки КПСС!
В любом коллективе, на любой должности Якушкина хорошо устраивается и находит для себя дополнительные плюсы.
По всякому угождает начальству, поэтому ее перемещают с места на место, все выше и выше.
Говорят, что ее на место Татарченковой или Марьясовой назначат.
В отличие от Марьясовой, Якушкина вежливая с пожилыми людьми.
В отличие от Татарченковой, Якушкина более профессиональна, интеллигентна, талантлива.

Продолжение нахождение Якушкиной во власти – отличный пример того, что слова губернатора Тульской области не соответствуют делам (снятием чиновников, засидевшихся во власти):
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2012/04/25/glavnoe_ne_dopustit_vo_vlast_lyudejrazrushitelej_vladimir

Владимир Груздев: «Главное – не допустить во власть людей-разрушителей»

– Проблема в том еще, что у нас люди нормально не уходят, они либо в бюрократии всю жизнь, либо их выгоняют.

Вторник, 10:16 - 20 дек 16
гость — «гостю молодежная политика» пишет:

гость — «Гость» пишет:

вы не имеете ни малейшего представления о молодежной политики

===============
местная молодежная политика - создание новых чиновничьих должностей с огромной незаслуженной ими зарплатой для старух?

Вторник, 10:18 - 20 дек 16
гость — «крепостной" ветеран?» пишет:

https://www.pryaniki.org/view/article/1016469

Прокурору области Козлову следует вмешаться, чтобы жители деревни Ясная Поляна могли реализовать свои законные права на строительство и реконструкцию домов и хоз.построек ВНЕ зависимости от бремени наличия музея Ясная Поляна, из-за близости которого нарушаются права граждан на строительство и реконструкцию домов и хоз.построек, предоставленные Конституцией, ФЗ, ГК, Зем.кодексом и другими нормативно-правовыми актами!

Пряники писали, что в Ясной поляне у жителей деревни были какие-то проблемы с реконструкцией или строительством домов?

Ветеран из Ясной Поляны не может зарегистрировать свой дом
https://www.youtube.com/watch?v=eY9CbbPiIes

Оказалось, что есть такой приказ:

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 8 июля 2015 г. N 1941
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО,
СВЯЗАННОЕ С ЖИЗНЬЮ И ТВОРЧЕСТВОМ Л.Н. ТОЛСТОГО - УСАДЬБА ЯСНАЯ ПОЛЯНА И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ, П. П. XIX - НАЧ. XX ВВ.",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТУЛА

Именно "благодаря" приказу жизнь людей регламентирована так, что их права могут быть нарушены (они не могут ни строить, ни реконструировать),несмотря на имеющееся у них право собственности на до и из этого права возникающие еще другие смежные с ним права и права свободных граждан демократической России)?

Получается, что жители деревни, которым ограничили права, как ветерану из Ясной Поляны не может зарегистрировать свой дом https://www.youtube.com/watch?v=eY9CbbPiIes , стали снова "крепостными"?

Вторник, 15:42 - 20 дек 16
гость — «Продолжающему настаивать на собственной одаренности» пишет:

Диалог переходит в режим "сам дурак".Пока Вы песком в меня кидаться не стали,пожалуй,пойду отсюда свои глупости детям афишировать.Удачи с математикой (да и русским языком тоже)!

Вторник, 23:05 - 20 дек 16
гость — «психолог» пишет:

с 12 декабря по конец января все школьники 6 -11 классов ( только с согласия родителей на психологическое сопровождение детей) будут протестированны на склонность к суициду (4 теста, три из которых на компьютере). За 6-классников будут отвечать кпассные руководители. Тесты не анонимны и будут направлены на обработку в центр Преображения и Валеоцентр.

Среда, 00:02 - 21 дек 16
гость — «Начинайте с простого! Ликбез в помощь!» пишет:

....." я когда помогаю каким-то знакомым школьникам, значит, я первый вопрос, который им задаю, говорю: «Слушайте, а вот как вы думаете, вот зачем вас учат арифметике, да? Там что-то складывать, умножать, делить, эти корни извлекать. Берете калькулятор, раз, два, три – все в порядке. Быстро и точно». Школьников это ставит в тупик. Они не могут объяснить. То есть, ну, некоторые продвинутые школьники говорят: «Да, конечно, это же учит думать. Это же мы там что-то развиваемся». А большинство школьников просто не знают действительно, а почему?
Так вот, одному школьнику, 5-класснику я задал этот вопрос и услышал следующий ответ: «А я и знать не хочу». Я спрашиваю: «А почему?» Он говорит: «Все равно заставят».
То есть вот при таком отношении к предмету ожидать, что будут хорошие результаты, ну, это просто невозможно. То есть сначала надо провести серьезный анализ: почему так?
То есть почему в школе фактически обучение не только математике, а всем предметам превратилось в конвейер.

Впрочем оно и раньше было конвейером, но так сказать, в большей, меньшей степени в разные годы. То есть учитель точно знает, что ученик не усвоил элементарные действия, он там не умеет раскрывать скобки, он там не понимает, что такое дробь, и тем не менее учитель продолжает его учить следующим, более высоким темам, которые уже опираются на это, чего он не знает. Это все равно, что, знаете, как класть асфальт по жидкой грязи и ожидать, что после этого этот асфальт устоит. Вот. То есть нужно, каким-то образом дать учителю возможность, и с него это даже требовать, что вот надо такие зияющие дыры не оставлять незакрытыми, что вот если ученик чего-то сильно не понял, то он, как бы не может двигаться дальше. системы управления. Да? То есть вот на что мы обращаем внимание, какие у нас критерии, и за что мы спрашиваем. Если сейчас, так сказать, самое важное – электронный дневник, чтоб там стояли хорошие отметки, то мы видим, что действительно учителя завышают отметки. То есть отличник ничего не понимает, а ему ставят «пятерки». Родители счастливы. Значит, системы управления. Да? То есть вот на что мы обращаем внимание, какие у нас критерии, и за что мы спрашиваем. Если сейчас, так сказать, самое важное – электронный дневник, чтоб там стояли хорошие отметки, то мы видим, что действительно учителя завышают отметки. То есть отличник ничего не понимает, а ему ставят «пятерки». Родители счастливы.

Значит, вот пока мы не научимся говорить правду и глубоко анализировать ситуацию, в общем, двигаться дальше нельзя.
То есть надо начинать с правдивого анализа.. ( А . Ковальджи)

Среда, 00:46 - 21 дек 16
гость — «Уже давно всё изобретено! Надо только применить!» пишет:

одним из важнейших параметров успешности или неуспешности школы является измерение, насколько данная школа способствует прогрессу или регрессу ребенка.

Среда, 00:49 - 21 дек 16
гость — «опоздали со своими тестами. 7» пишет:

В Москве устроили бунт ученики спецшколы для детей с девиантным поведением

группа подростков забаррикадировалась в здании спецшколы «Шанс». «Дети выгнали из здания контролеров и воспитателей. Они требуют смены руководства школы», — сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Он добавил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На место происшествия выехала полиция.
Официальных подтверждений информации о бунте в учебном заведении пока нет.
Специальная школа «Шанс» расположена в Канатчиковском проезде на юге Москвы.

Четверг, 09:57 - 22 дек 16
гость — «Гостю народ» пишет:

Вы сами себе противоречите, утверждая, что не один год работает этот заводик.
Поэтому не так важно, местный или не местный глава - завод до них и после назначения новых глав будет работать, т.к. прокуратура никому, кроме Президента РФ В.В.Путина НЕ ПОДОТЧЕТНА!

Почему подмосковные бутлегеры полюбили хранить контрафактную продукцию в нашей области?

http://www.pryaniki.org/view/article/1014051/

Cпиртзавод под вывеской "Зернохранилище"

http://www.pryaniki.org/view/article/1014063/

Движуха в “зернохранилище” продолжается - областные власти разводят руками

http://www.pryaniki.org/view/article/1014151/

Узловский алкогольный "Стоик"
https://www.pryaniki.org/view/article/1016653/

Вот чем занимается полиция в связке с прокурорами:

Белеве замели полицейское начальство. Дело шьют?
http://www.pryaniki.org/view/article/1014141/

История одной полицейско-прокурорской крыши
http://www.pryaniki.org/view/article/1014147/


А вот, чем на самом деле заняты работники прокуратуры:

Сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки проявился в деле о «крышевании» прокуратурой подпольных казино. Показания против Артема Чайки дал свидетель по делу подмосковных прокуроров http://newdaynews.ru/incidents/326167.html

Сын генпрокурора Чайки крышевал подмосковные казино с прокурором подмосковья?
http://otvet.mail.ru/question/55941398


В деле о крышевании казино появились еще десять прокуроров
http://newsland.com/news/detail/id/696933/

Двое прокуроров задержаны по игорному делу
http://lifenews.ru/news/58802

Менты против прокурорских: бандиты отдыхают
http://ruscesar.livejournal.com/232590.html

Помощник прокурора Петрозаводска уволилась, когда задержали ее мужа-бандита
http://gubdaily.ru/blog/news/pomoshhnik-prokurora-petozavodska-uvolilas-kogda-zaderzhali-ee-muzha-bandita/

прокуратура против СК
http://vz.ru/tags/5450/

Четверг, 11:47 - 22 дек 16
гость — «Местный» пишет:

Что значит подгрузили? Автор считает, что губернатор не "подгружен" в эту проблему, ровно как и во все остальные, что есть в нашем пряничном крае? Уверен, что "подгружен", а это всего лишь совещание с исполнительными органами, ответственными за решение этой проблемы.

Четверг, 12:06 - 22 дек 16
гость — «жители » пишет:

больше в области нет проблем, кроме как ожиревших детей чиновников, не знающих куда себя деть, толи наркотиками заниматься толи в пьяном виде детей сбивать на машине, закройте этот сайт, у нас что нет правохранительных органов, пусть участковые занимаются этим, я вообще не понимаю как в полиции проходят аттестацию с такими животами.

Четверг, 12:19 - 22 дек 16
гость — «Проблема очевидна» пишет:

Да, в последнее время количество суицидов возросло. Но тут большая зона ответственности федеральных органов. В частности Роскомнадзора. В соцсетях группы эти множатся сотнями и тысячами. А пока они множатся, регионы бессильны. Понятно, что ведется профилактика (она и до этого велась), но пропаганда в соцсетях сильнее и доступнее.

Четверг, 12:30 - 22 дек 16
гость — «МарфаВасильна» пишет:

Да хватит вам. У нас и в городе и в районах масса подростковых клубов, кружков и секций. Если родителям некогда своим детям время уделить - велкам в кружок, и пусть учится там самолеты лепить и кружева крутить. Ну а если дети в интернетах зависают, то тут уж власть ничего поделать не сможет, разве что за каждым цербера поставить или в закрытую сферу запихнуть

Цитатник

Туризм - это такая сфера, в которой у нас, знаете ли, даже конь не валялся!

В. Стародубцев

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