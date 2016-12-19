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Алексей Дюмин – тулякам: "Будущее рождается нашими с вами усилиями"

Разберемся в деталях первого Послания губернатора Тульской области.

В своем первом Послании депутатам Тульской облдуме, правительству и общественности "Время действовать вместе!" губернатор региона обозначил, с каким результатом мы встречаем новый, 2017 год, на чём базируются наши успехи и каковы задачи на будущее. По его словам, "в целом картина ясна".

Например, рост индекса промышленного производства за 11 месяцев 2016 года составил 8,7%. Для сравнения: в 2015 году он был 9,4%.

Среднемесячная зарплата выросла почти на 6% и составила 28,4 тыс. руб. И пока мы на 6-м месте в ЦФО по темпам ее роста, а в прошлом году были на 3-м по ЦФО и на 12-м по России.

Объем инвестиций в основной капитал превысил 60 млрд рублей. Для сравнения: в прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил 105,6 млрд рублей. И по индексу роста инвестиций за 2015 год Тульская область вышла на 5-е место в ЦФО, на 24-е место – в РФ.

Конечно, последствия кризисных явлений в мировой экономике сказываются на состоянии тульских предприятий и всей экономики региона. И все-таки дело не только в них.

– Учитывая потенциал нашей области, показатели достаточно скромные. Принцип "не хуже других" для нас с вами неприемлем. Мы не можем довольствоваться тем, что, в отличие от многих, не "ушли в минус", – заявил губернатор. Прозвучало это так, что каждый понял – "замылить", заболтать тот или иной вопрос, поставить своему ведомству цели пониже и задачи пожиже не получится.

Вообще всё послание было пронизано главной мыслью: четкое видение целей, грамотная расстановка сил и добросовестная ежедневная работа дают нужный результат.

Взять, к примеру, программу "Народный бюджет". Этой программе у нас учатся другие регионы. Тульская область была в числе первых, кто ее внедрил. И эту практику признало одной из лучших Агентство стратегических инициатив.

В бюджете региона на 2017 год на реализацию программы было запланировано 210 млн руб. Но заявок было так много, что по поручению губернатора финансирование увеличили до 300 млн рублей.

А стартовал "Народный бюджет" в конце 2011 года всего с 17 млн рублей. И эти средства позволили запустить, апробировать новый механизм взаимодействия власти и общества по решению накопленных проблем, который на деле показал свою эффективность. С 2011 по 2015 гг. в общей сложности были выполнены работы более чем на 2800 объектах. Ежегодно финансирование программы из областного бюджета увеличивалось. В 2016 году на "Народный бюджет" выделили 1 млрд руб. для работ на 1026 объектах.

Еще одна важная задача, обозначенная в Послании, – это улучшение делового климата и привлечение в регион инвестиций.

– В этом году у нас исключительно высокие позиции по инвестиционному климату – 4-е место в России. Мы одними из первых в стране создали проектный офис и внедрили региональный инвестиционный стандарт. Это существенно облегчило инвесторам приход в наш регион, – говорил Алексей Дюмин. – На сегодня создана эффективная законодательная база, действует адекватная система гарантий и преференций для компаний-инвесторов.

И главное достижение в этой области – создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Узловая". Уже в следующем году там стартуют проекты трех первых инвесторов. В перспективе это более 1500 новых рабочих мест.

Возможности технопарка "Узловая" обсуждали давно – работа по созданию технопарков в регионе идет уже пять лет. И первоначальные планы – еще до кризисных явлений в экономике – были очень амбициозны: 40 резидентов и более 15 000 рабочих мест, из них только на одном Great Wall Motors планировалось создать 2800 рабочих мест.

– Надо активно, еще активнее привлекать новых резидентов, – призывал губернатор. Призыв был направлен явно членам правительства, ведь сам Дюмин неоднократно заявлял, что готов лично, за руку приводить в регион инвесторов.

Впрочем, самые важные инвестиции – это вложения в человека. И в первую очередь, в образование. В регионе выполнен майский указ Президента – все дети в возрасте от 3 лет обеспечены местами в детских садах еще по итогам 2015 года.

– У нас более 2500 детей в возрасте до трех лет не обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Поэтому необходимо использовать все возможности по открытию дополнительных мест для дошкольников, – сказал Алексей Дюмин.

Напомним, что с начала XXI века новый детский сад в Туле и области был сдан в ноябре 2013 года. А всего за период с 2011 по 2015 гг. построено еще 6, выкуплено 4 здания для ДОУ, перепрофилировано под детсады 7 зданий, после капремонта открыто 6 ранее не действовавших детсадов. В 2016 году открыты еще два новых детских сада и заложено здание для новой школы.

Отметил губернатор в послании и успехи области в сельском хозяйстве. Да, мы кормим себя сами, и уже не первый год. У нас год от года растет сбор зерновых: в 2011 – 953,3 тыс. т, в 2012 – 1,2 млн т, в 2013 – 1,3 млн т, в 2014 – 1,52 млн т, в 2015– свыше 1,56 млн т. Согласно данным Росстата, в 2016 году аграрии Тульской области собрали 1,619 млн т зерна. Правда, по официальным данным минсельхоза, 5% урожая "подмокло" из-за дождей. И все равно это лучший итог за последние два десятилетия! А еще регион вошел в топ-5 в ЦФО с максимальными показателями по "овощной" части продукции растениеводства.

Немало времени в Послании было уделено "квартирному вопросу", в частности, расселению аварийного жилья.

– В 2017 году мы обязаны завершить программу расселения аварийного жилья. И вне зависимости от того, будет продолжена федеральная программа или нет, на уровне области мы эту работу не прекратим, – заявил губернатор и дал поручение правительству в ближайшие месяцы разработать механизмы переселения после 2017 года.

Напомним, что по объемам переселения Тульская область занимает 1 место в ЦФО и 7 место по России. Объемы ввода жилья, в том числе по программе переселения, растут пять лет подряд: в 2011 г. введено 262,7 тыс. кв. м, в 2014 – 580 тыс. кв. м, в 2015 – 770,5 тыс. кв. м, и это рекорд за последние 27 лет, 6-е место в ЦФО! В 2016 году планируется ввод 600 тыс. кв. м жилья.

– Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры – это тоже качество жизни. В 2016 году было отремонтировано 353 км региональных дорог. Это на 60 км больше, чем годом ранее. Теперь нам предстоит всерьез увеличить объемы работ по муниципальным дорогам, – напомнил депутатам и правительству Алексей Дюмин.

И это серьезное предупреждение, потому что перевыполнение плана-2016 стало возможным только благодаря заделу предыдущих периодов, когда аукционы и тендеры разыгрывались задолго до начала дорожных работ.

За 4 года – с 2011 по 2015 годы – в Тульской области отремонтировано 1267 км региональных и 760 км местных дорог, в том числе в 2015 году 291,7 км региональных и 180 км муниципальных дорог.

Когда начнут ремонтировать дороги в 2017 году, какие объемы дорожники смогут освоить, покажет время. Но пока на сайтах госзакупок тишина.

В части Послания, посвященной культуре, отметим надежды на хорошее федеральное финансирование проекта "500-летие Тульского кремля". Указ об этом подписан Президентом. Тульский кремль буквально возродился за последние три-четыре года: реставрированы стены и башни, реконструированы здания бывших электростанций и, самое главное, воссоздана колокольня Успенского собора кремля. Ее возводили на добровольные пожертвования туляков. Она стала настоящим символом обновления города. И туляки по-настоящему, искренне гордятся своим кремлем.

Будет продолжен и еще один давний проект-мечта туляков – "Тульская набережная". Набережная, которую начали создавать как культурный и туристический маршрут, новое городское пространство еще в 2013 году, возможно, получит самое главное – реку!

– Мы хотим восстановить русло реки Упы. Фактически – вернуть реку горожанам. Это как раз тот случай, когда может быть использован механизм государственно-частного партнерства, и сейчас мы активно ищем инвесторов, – заявил Алексей Дюмин.

И все-таки самым важным в Послании было взаимоотношение власти и общества, обычных рядовых горожан, от которых, бывает, отмахиваются чиновники.

– Власть должна становиться более открытой, а люди – иметь больше возможностей участвовать в решении социально значимых проблем и задач. Однако на деле у нас рассмотрение обращений граждан нередко носит формальный характер, что непозволительно, – заявил губернатор. –

Выезжайте на место, разговаривайте с людьми, тщательно разбирайтесь с каждым вопросом, ищите решения. Это не просьба, а прямое указание! Безразличие, невнимательность к проблемам жителей недопустимы! Подтвержденные сигналы о равнодушии чиновников, игнорировании, о пустых отписках безнаказанными не останутся.

Напомним, что в регионе с 10 сентября 2012 года организован прием обращений граждан по единому бесплатному многоканальному телефону доверия губернатора, есть электронная приемная и электронные форумы правительства. Правда, на последние стали частенько жаловаться туляки – не отвечают чиновники. И это как раз тот случай, о котором сказал губернатор, – "часто действия одного нерадивого чиновника подрывают доверие к власти в целом".

Впрочем, нас, активных граждан, туляков с твердой жизненной позицией, гораздо больше, чем "нерадивых" чиновников. И все мы – журналисты, активисты, общественники – будем народными контролерами выполнения поручений губернатора, "будем помогать в выявлении проблем на местах". Мы готовы действовать вместе – вместе с губернатором. Мы на него рассчитываем.

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