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Алексей Дюмин – тулякам: "Будущее рождается нашими с вами усилиями"

Разберемся в деталях первого Послания губернатора Тульской области.

В своем первом Послании депутатам Тульской облдуме, правительству и общественности "Время действовать вместе!" губернатор региона обозначил, с каким результатом мы встречаем новый, 2017 год, на чём базируются наши успехи и каковы задачи на будущее. По его словам, "в целом картина ясна". 

Например, рост индекса промышленного производства за 11 месяцев 2016 года составил 8,7%. Для сравнения: в 2015 году он был 9,4%. 

Среднемесячная зарплата выросла почти на 6% и составила 28,4 тыс. руб. И пока мы на 6-м месте в ЦФО по темпам ее роста, а в прошлом году были на 3-м по ЦФО и на 12-м по России.

Объем инвестиций в основной капитал превысил 60 млрд рублей. Для сравнения: в прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил 105,6 млрд рублей. И по индексу роста инвестиций за 2015 год Тульская область вышла на 5-е место в ЦФО, на 24-е место – в РФ.

Конечно, последствия кризисных явлений в мировой экономике сказываются на состоянии тульских предприятий и всей экономики региона. И все-таки дело не только в них.

– Учитывая потенциал нашей области, показатели достаточно скромные. Принцип "не хуже других" для нас с вами неприемлем. Мы не можем довольствоваться тем, что, в отличие от многих, не "ушли в минус", – заявил губернатор. Прозвучало это так, что каждый понял – "замылить", заболтать тот или иной вопрос, поставить своему ведомству цели пониже и задачи пожиже не получится.

Вообще всё послание было пронизано главной мыслью: четкое видение целей, грамотная расстановка сил и добросовестная ежедневная работа дают нужный результат.

Взять, к примеру, программу "Народный бюджет". Этой программе у нас учатся другие регионы. Тульская область была в числе первых, кто ее внедрил. И эту практику признало одной из лучших Агентство стратегических инициатив.

В  бюджете региона на 2017 год на реализацию программы было запланировано 210 млн руб. Но заявок было так много, что по поручению губернатора финансирование увеличили  до 300 млн рублей. 

А стартовал "Народный бюджет" в конце 2011 года всего с 17 млн рублей. И эти средства  позволили запустить, апробировать новый механизм взаимодействия власти и общества по решению накопленных проблем, который на деле показал свою эффективность. С 2011 по 2015 гг.  в общей сложности были выполнены работы более чем на 2800 объектах. Ежегодно финансирование программы из областного бюджета увеличивалось. В 2016 году на "Народный бюджет" выделили 1 млрд руб. для работ на 1026 объектах.

Еще одна важная задача, обозначенная в Послании, – это улучшение делового климата и привлечение в регион инвестиций.

– В этом году у нас исключительно высокие позиции по инвестиционному климату – 4-е место в России. Мы одними из первых в стране создали проектный офис и внедрили региональный инвестиционный стандарт. Это существенно облегчило инвесторам приход в наш регион, – говорил Алексей Дюмин. – На сегодня создана эффективная законодательная база, действует адекватная система гарантий и преференций для компаний-инвесторов.

И главное достижение в этой области – создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Узловая". Уже в следующем году там стартуют проекты трех первых инвесторов. В перспективе это более 1500 новых рабочих мест.

Возможности технопарка "Узловая" обсуждали давно – работа по созданию технопарков в регионе идет уже пять лет. И первоначальные планы – еще до кризисных явлений в экономике – были очень амбициозны: 40 резидентов и более 15 000 рабочих мест, из них только на одном Great Wall Motors  планировалось создать 2800 рабочих мест.

– Надо активно, еще активнее привлекать новых резидентов, – призывал губернатор. Призыв был направлен явно членам правительства, ведь сам Дюмин неоднократно заявлял, что готов лично, за руку приводить в регион инвесторов.

Впрочем, самые важные инвестиции – это вложения в человека. И в первую очередь, в образование. В регионе выполнен майский указ Президента – все дети в возрасте от 3 лет обеспечены местами в детских садах еще по итогам 2015 года.

– У нас более 2500 детей в возрасте до трех лет не обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Поэтому необходимо использовать все возможности по открытию дополнительных мест для дошкольников, – сказал Алексей Дюмин.

Напомним, что с начала XXI века новый детский сад в Туле и области был сдан в ноябре 2013 года. А всего за период с 2011 по 2015 гг. построено  еще 6, выкуплено 4 здания для ДОУ, перепрофилировано под детсады 7 зданий, после капремонта открыто 6 ранее не действовавших детсадов.  В 2016 году открыты еще два новых детских сада и заложено здание для новой школы.

Отметил губернатор в послании и успехи области в сельском хозяйстве. Да, мы кормим себя сами, и уже не первый год. У нас год от года растет сбор зерновых: в 2011 – 953,3 тыс. т, в 2012 – 1,2 млн т, в 2013 – 1,3 млн т, в 2014 – 1,52 млн т, в 2015– свыше 1,56 млн т. Согласно данным Росстата, в 2016 году аграрии Тульской области собрали 1,619 млн т зерна. Правда, по официальным данным минсельхоза, 5% урожая "подмокло" из-за дождей. И все равно это лучший итог за последние два десятилетия! А еще регион вошел в топ-5 в ЦФО с максимальными показателями по "овощной" части продукции растениеводства.

Немало времени в Послании было уделено "квартирному вопросу", в частности, расселению аварийного жилья.

– В 2017 году мы обязаны завершить программу расселения аварийного жилья. И вне зависимости от того, будет продолжена федеральная программа или нет, на уровне области мы эту работу не прекратим, – заявил губернатор и дал поручение правительству в ближайшие месяцы разработать механизмы переселения после 2017 года.

Напомним, что по объемам переселения Тульская область занимает 1 место в ЦФО и 7 место по России. Объемы ввода жилья, в том числе по программе переселения, растут пять лет подряд: в 2011 г. введено 262,7 тыс. кв. м, в 2014 – 580 тыс. кв. м, в 2015 – 770,5 тыс. кв. м, и это рекорд за последние 27 лет, 6-е место в ЦФО! В 2016 году планируется ввод 600 тыс. кв. м жилья.

– Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры – это тоже качество жизни. В 2016 году было отремонтировано 353 км региональных дорог. Это на 60 км больше, чем годом ранее. Теперь нам предстоит всерьез увеличить объемы работ по муниципальным дорогам, – напомнил депутатам и правительству Алексей Дюмин.

И это серьезное предупреждение, потому что перевыполнение плана-2016 стало возможным только благодаря заделу предыдущих периодов, когда аукционы и тендеры разыгрывались задолго до начала дорожных работ.

За 4 года – с 2011 по 2015 годы – в Тульской области отремонтировано 1267 км региональных и 760 км местных дорог, в том числе в 2015 году 291,7 км региональных и 180 км муниципальных дорог.

Когда начнут ремонтировать дороги в 2017 году, какие объемы дорожники смогут освоить, покажет время. Но пока на сайтах госзакупок тишина.

В части Послания, посвященной культуре, отметим надежды на хорошее федеральное финансирование проекта "500-летие Тульского кремля". Указ об этом подписан Президентом. Тульский кремль буквально возродился за последние три-четыре года: реставрированы стены и башни, реконструированы здания бывших электростанций и, самое главное, воссоздана колокольня Успенского собора кремля. Ее возводили на добровольные пожертвования туляков. Она стала настоящим символом обновления города. И туляки по-настоящему, искренне гордятся своим кремлем.

Будет продолжен и еще один давний проект-мечта туляков – "Тульская набережная". Набережная, которую начали создавать как культурный и туристический маршрут, новое городское пространство еще в 2013 году, возможно, получит самое главное – реку!

– Мы хотим восстановить русло реки Упы. Фактически – вернуть реку горожанам. Это как раз тот случай, когда может быть использован механизм государственно-частного партнерства, и сейчас мы активно ищем инвесторов, – заявил Алексей Дюмин.

И все-таки самым важным в Послании было взаимоотношение власти и общества, обычных рядовых горожан, от которых, бывает, отмахиваются чиновники.

– Власть должна становиться более открытой, а люди – иметь больше возможностей участвовать в решении социально значимых проблем и задач. Однако на деле у нас рассмотрение обращений граждан нередко носит формальный характер, что непозволительно, – заявил губернатор. –

Выезжайте на место, разговаривайте с людьми, тщательно разбирайтесь с каждым вопросом, ищите решения. Это не просьба, а прямое указание! Безразличие, невнимательность к проблемам жителей недопустимы! Подтвержденные сигналы о равнодушии чиновников, игнорировании, о пустых отписках безнаказанными не останутся.

Напомним, что в регионе с 10 сентября 2012 года организован прием обращений граждан по единому бесплатному многоканальному телефону доверия губернатора, есть электронная приемная и электронные форумы правительства. Правда, на последние стали частенько жаловаться туляки – не отвечают чиновники. И это как раз тот случай, о котором сказал губернатор, – "часто действия одного нерадивого чиновника подрывают доверие к власти в целом".

Впрочем, нас, активных граждан, туляков с твердой жизненной позицией, гораздо больше, чем "нерадивых" чиновников. И все мы – журналисты, активисты, общественники – будем народными контролерами выполнения поручений губернатора, "будем помогать в выявлении проблем на местах". Мы готовы действовать вместе – вместе с губернатором. Мы на него рассчитываем.

 

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Комментарии к статье

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Понедельник, 10:44 - 19 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Из послания А.Дюмина: "Мы хотим восстановить русло реки Упы. Фактически - вернуть реку горожанам с нечистотами Ленинского района"

Понедельник, 10:53 - 19 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

Бла-бла-бла.....

А в это время:

Редакционный комментарий в свежих "Ведомостях" посвящен различию между статистическим и реальным уровнем бедности. "Государство стремится выяснить, можно ли при продолжении стагнации сэкономить на растущем числе бедных, - пишет газета. - Решить эту проблему непросто из-за различий между реальной численностью бедных и официальной статистикой".

Издание приводит мнение вице-премьера Ольги Голодец, которая считает, что строить социальную политику проблематично, "если мы говорим человеку: "ты не бедный", а он - бедный". Газета добавляет, что, по данным Росстата, в третьем квартале нынешнего года доходы ниже прожиточного минимума имели 18,8 миллиона человек в России, что на 5% больше, чем в прошлом году.

"Нынешняя методика расчета бедности по соответствию текущего месячного дохода условному прожиточному минимуму несовершенна и маскирует реальный уровень", - считает директор Института социального анализа и прогнозирования Татьяна Малеева. Данные Росстата - это наименьшая из возможных цифр, считает экономист Наталья Зубаревич. По ее мнению, если брать данные исследования домашних хозяйств, то число вырастет примерно в полтора раза.

Поэтому, считает директор Независимого института социальной политики Лидия Овчарова, перед регионами стоит непростая задача: приходится решать, кому из бедных в условиях острого дефицита бюджета продолжать платить пособия, кого их лишить, какими критериями при этом пользоваться и как избежать роста недовольства и социального напряжения.

Понедельник, 11:09 - 19 дек 16
гость — «игорь» пишет:

Один его приход якобы само выдвиженца из будуара путина ставит под вопрос открытость власти в принципе

Понедельник, 11:24 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

Поддерживаю все, кроме проектов "Народный бюджет" и "Тульская набережная".

Нельзя в такое экономически сложное для всех время вытягивать деньги из карманов полунищего населения и разбазаривать деньги из областного бюджета.

Понедельник, 11:31 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

"Алексей Дюмин – тулякам: "Будущее рождается нашими с вами усилиями"
_______________________
Хаха! Терпилы ! Это будущее друзей Великаго и их сосунов, таких как я. И вы, терпилы, сами создадите это будущее за счет своих детей. Путин наш президент! Бугага!

Понедельник, 12:14 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

Какова власть, такая обстановка в семьях - нет уверенности в будущем России и Тульской области?

Отсюда суицид?

Сократить чиновников, снизить зарплаты чиновников до прожиточного минимума, которые чиновники установили, вот пусть попробуют сами чиновники прожить на этот минимум.

Может быть среди них или в их семьях тоже суицид начнется от голода и безысходности?

Понедельник, 12:22 - 19 дек 16
гость — «Дюмин фотографируется с Голубятовым. Дюмин не знает о видео "Революция", снятое Голубято» пишет:

Путин и Дюмин выступают, а блогер (?) -грантополучатель (?) Голубятов снял свое видео Революция, называя Россию Путинским режимом

Что такое школьная дума?

Принудительно записали в нее учащихся школ!

Вместо "законотворчества" школьная дума кормит собак, которых уже накормили благотворители!

Это - Андрей Голубятов, получавший от власти всевозможные блага

Рыбкина не знает о высказываниях Голубятова о "Путинском режиме" на видео Революция, снятое Голубятовым?
https://pp.vk.me/c623724/v623724659/48db/YjbMtdNqMoY.jpg

(https://twitter.com/golybatov , http://ok.ru/golubatov
http://vk.com/golybatov )
http://vk.com/golybatov?z=photo95195659_341215794%2Fphotos95195659

Но большинству не интересно заниматься такой болтовней, как ты, Голубятов!

В видео "Революция", который ты, Голубятов и твои юные революционеры тульской школьной думы снимали во Дворце творчества (г. Тула, ул. Революции, д. 2).

Педагоги это видели, но твое видео о революции распространились в Интернете. В этом видео ты демократическую страну Россию назвал "режимом Путина"!"

Тебе статья уголовного кодекса "Экстремизм" светит, но правоохранительные органы не видят!
Как же они "увидят", если ты каждый тусишь в городской думе, поближе к Лариной жмешься на фото. Вот такие голубятовы будут руководить нашей страной после просмотра его видео "Революция".

Дюмин фотографируется с Голубятовым.

Дюмин не знает о видео "Революция", снятое Голубятовым, в котором Голубятов демократическую страну Россию назвал "Путинским режимом".

https://pp.vk.me/c630720/v630720659/2765f/Epp1KFlx4gw.jpg



Голубятов в женском венке с ленточками
https://pp.vk.me/c625830/v625830659/52607/AqG7WIk2rAA.jpg


Авилов фотографируется с Голубятовым, не зная о видео "Революции", снятое Голубятовым?
https://pp.vk.me/c636528/v636528659/1431b/ZD719sq97X0.jpg

Понедельник, 12:24 - 19 дек 16
гость — «ъ» пишет:

одни сука лозунги и никаких дел

Понедельник, 12:30 - 19 дек 16
гость — «Власть в России: лысого руководителя страны сменяет волосатый и в обратном порядке» пишет:

Власть в России: лысого руководителя страны сменяет волосатый и в обратном порядке
http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html

В декабре 1825 года на царский трон Российской Империи взошёл обладавший не самой пышной шевелюрой Николай I. С тех пор прослеживается чёткое чередование лысых и волосатых первых лиц государства - сначала царей, затем генсеков, а теперь президентов. Этот парадокс нарушают только Андропов и Черненко, каждый из которых обладал начальной стадией облысения, но из-за короткого времени нахождения у власти ими можно пренебречь.

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

Понедельник, 14:12 - 19 дек 16
гость — «для "туляки"» пишет:

Про среднюю зарплату сказано все правильо! Как верно и то,что СРЕДНЯЯ зарплата в России в 1,8 раза больше,чем в Евросоюзе.

Понедельник, 15:29 - 19 дек 16
гость — «Ульяна» пишет:

Что кишка у нас такая тонкая????

Понедельник, 15:49 - 19 дек 16
гость — «шмайсер» пишет:

Почти Всё, что в докладе - заслуги Груздева блять

Понедельник, 16:15 - 19 дек 16
гость — «НАРОД» пишет:

КАКОЕ БУДУЩЕЕ с этой "властью" ???!!! Что он несет ???

Понедельник, 16:33 - 19 дек 16
гость — «Георгий Вицин с того света» пишет:

Алексей Дюмин – тулякам: "Будущее рождается нашими с вами усилиями"...
Хочу уточнить: не нашими, а Вашими!
И отвечать за результаты воровства, жульничества и правового беспредела в Тульской области - Вам отвечать, а не нам!

Понедельник, 16:50 - 19 дек 16
гость — «Не верю в сказки» пишет:

"Блажен кто верует - тепло ему на свете"... Где итоги "обещали-сделали" деятельности областной власти? Губернаторы меняются, а народ и власть остаются...

Понедельник, 17:00 - 19 дек 16
гость — «Тем, кто оскорбляют Авилова в своих комментариях:» пишет:

Авилов все успевает делать: управлять городом и заниматься силовыми видами спорта!

В отличие от своих подчиненных и многих других чиновников серого дома
Авилов находится в прекрасной физической форме
https://myslo.ru/city/people/person/evgeniy-avilov
Евгений Васильевич:
– С 15 лет увлекся силовыми видами спорта и до сих пор не могу остановиться
– Занимался бодибилдингом, рукопашным боем.

Тихомиров! Делай как твой шеф Авилов!

Тихомиров Илья Борисович - это из чиновничьей династии со времен КПСС его семейка оккупировала органы власти и не желает работать на полях, хотя работы в поле пошли бы им на пользу и для здоровья и для телосложения!

http://www.tula.ru/administration/sectoral-organs/ums/


Когда Тихомирова отправят в спортзал или фитнес-центр?

https://news.mail.ru/society/27425753
Омский губернатор отправил 140-килограммового подчиненного худеть в спортзал
Начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков, весящий почти полтора центнера, приступил к тренировкам в спортзале, чтобы скинуть лишние килограммы. Об этом в среду, 12 октября, сообщает «Новый Омск».

По словам чиновника, такое решение он принял после того, как губернатор региона Виктор Назаров поставил перед ним задачу принять участие в Сибирском международном марафоне летом следующего года. Ему предстоит пробежать пятикилометровый кросс.
Сумароков добавил, что его вес в настоящий момент составляет 140 кг. Он считает, что виной всему сидячая работа, поэтому намерен пересмотреть свой график питания и побольше ходить по рекомендации тренера.
«Регулирование веса — это тяжелая работа, а я привык любую работу доводить до конца», — добавил чиновник.

20 мая Виктор Назаров рассказал журналистам, как заинтересовать глав муниципальных районов в развитии бизнеса, и поведал о теории «двух морковок». Суть идеи, уточнил губернатор, заключается в мотивации: стремлении достичьчего-то (морковка спереди) либо стремлении чего-нибудь избежать (морковка сзади).


Груздев говорит, что чиновником может быть спортивного телосложения, сдавший нормы ГТО!
Но я не видел фотографии Дюмина и Груздева в спортзале, где было бы видно, как Груздев или Дюмин жим штанги 180 кг от груди выполняет.

Дюмину и Груздеву: https://www.youtube.com/watch?v=3U35a6Z2-R0

Понедельник, 17:02 - 19 дек 16
гость — «Подлецы на высоких постах» пишет:

Подлецы на высоких постах
http://neuezeiten.livejournal.com/39699.html

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

«Никогда и ни один руководитель России или СССР не сделал столько много для евреев как Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях. Беспрецедентно.

«… сейчас в России многие мэры городов, руководители областей и министры правительства – евреи. Это стало нормой»

http://putin.jofo.ru/415195.html

http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/1/7/3006711.jpg

http://s005.radikal.ru/i209/1406/28/54f68c4a6796.jpg

http://s51.radikal.ru/i131/1406/1f/ee905b58b333.jpg


http://www.lechaim.ru/ARHIV/103/madievskiy.htm

С 1890 года евреев лишили права избирать и избираться в органы местного самоуправления (земства, городские думы).

Особенно болезненны были ограничения в допуске к образованию. С 1886–1887-го в высших и средних учебных заведениях для евреев определили так называемую «процентную норму»: 10 процентов в черте оседлости, 5 вне ее и 3 в столицах (в 1908-м, а затем 1915-м столичную «норму» слегка повысили).


В Израиле не назначают русских прокурорами, зам.прокуроров, мэрами, министрами.
Депутатов тоже не-евреев в Израиле нет.

Медведев Дмитрий Анатольевич

На самом деле Мендель Давид Ааронович

http://via-midgard.info/news/in_russia/16279-medvedeva-dmitriya-anatolevicha-ne-sushhestvuet.html

http://www.anticompromat.org/medvedevd/antisem_pask.html

Дмитрий Анатольевич Медведев. Что таится за портретом, скупыми мазками нарисованным для нас официальными СМИ? Прежде всего, мы с удивлением видим, никакой он не Медведев и никакой не Дмитрий. Всё это не более, чем прикрытие, своего рода партийный псевдоним, такой же как, например, Ленин, Троцкий и т.п. В системе документаций еврейских общин (Ктуба – брачный договор, фиксация обрезания, совершеннолетия), в базах данных раввинских судов сей человек значится как Менахем Ааронович Мендель (по паспорту почему-то русский). Отец – Аарон Абрамович Мендель, по паспорту Анатолий Афанасьевич, как можно догадаться, тоже записан русским. Мать – Циля Вениаминовна. Жена – Светлана Моисеевна Линник [по паспорту Светлана Владимировна - примечание библиотекаря].

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=JKsSsNJWpP8


Дело еврейки Васильевой, родственницы жены Д. Медведева,
которая так же является еврейкой …
Сначала прокурор-еврейка попросила для еврейки Васильевой условный срок …
Но, поднялся шум …
Тогда еврейке Васильевой пришлось
«присесть» на короткий срок, однако, судья — еврей Илья Галаган — почти тут же
выпустил её по УДО …
Сейчас точно по такому же сценарию идёт еврей Меламед из Роснано —
он тоже не сидит в камере предварительного заключения, возле параши,
а находится под домашним арестом, в комфортных условиях потому,
что еврейское лобби в Госдуме протащило такие законы …
Но такие "льготные" законы работают только для евреев!
Еврей, укравший три миллиарда рублей, избегает наказания …
Почему так происходит ?
Подавляющее количество Федеральных судей России по национальному составу— это евреи
Подробнее: http://tchaykovsky.info/blog_b/jewsetputin.htm



Путин:

Кто такой Путин и откуда он взялся ?
http://tchaykovsky.info/blog_b/jewsetputin.htm


Полный список евреев, переменивших фамилию:

Путин (настоящая фамилия Шаломов) Владимир Владимирович –
чекист и политикан, масон, 15, №148, 2001, 1с.


http://irma2204.livejournal.com/107974.html

http://maxpark.com/user/2641165608/content/556092

http://www.sem40.ru/politics/we_22.shtml



Берл Лазар признал происхождение Путина http://newsland.com/news/detail/id/628950/


Что означает моя еврейская фамилия? (справочник по фамилиям)
http://toldot.ru/urava/lnames/a6118/
http://forum.khotkovo.net/index.php?showtopic=2943

Путин предложил столкнувшимся с антисемитизмом европейским евреям вернуться в Россию
http://www.ntv.ru/novosti/1596558/


http://andreychernuhin.livejournal.com/464749.html

Знакомьтесь с будущим Президентом России

Некто бывший охранник Путина и вратарь хоккейной команды прихлебателей Путина генерал-майор Алексей Дюмин назначен тульским губернатором.
будущий преемник Путина, лично ему преданный, который пойдет на выборы Президента в 2018 году. http://www.kommersant.ru/doc/2911780

vedles
9 февраля 2016, 15:09:50 UTC

Дюмин - еврей,с рыбьими глазами.
Смена жыдопоганей ничо не изменит в лутшую сторону.

Понедельник, 17:03 - 19 дек 16
гость — «Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна: » пишет:

Нация Путина — это нация байкера Хирурга, нация Рамзана Кадырова, нация поклонников Сталина и Шойгу. Нация Путина претендует на мировое значение, она воюет в Сирии, волнуется об американских выборах и даже, по слухам, что-то хотела устроить в Черногории.

Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна:
моя нация состоит из миллионов людей — часто неустроенных, несчастных, бедных, с туалетом во дворе и с дошираком в кастрюльках.

Моя нация не раз в своей истории воевала, братские могилы русских солдат разбросаны по всей Европе.
Для Путина этот опыт — повод для милитаристского угара.

Национальный интерес Путина — сохранение и укрепление тюремной системы. Мой национальный интерес — ее уничтожение, свобода для всех невинно осужденных, прекращение террора и пыток.

У моей нации — самый страшный в новейшей истории тюремный опыт.

Созданная в годы диктатуры лагерная система на пике своего могущества достигала гитлеровских масштабов, сейчас она жива, даже после путинских заявлений о «российской нации», мы получили очередное свидетельство о пытках и терроре в российских тюрьмах.

Политзаключенных в России сегодня немного, но ими одними тюремный произвол не исчерпывается — тысячи людей сидят в тюрьмах по самым ничтожным обвинениям, прежде всего по «наркотическим» статьям, для того только и придуманным, чтобы репрессивный аппарат мог зарабатывать на моих несчастных соотечественниках.

Главной бедой моей нации до сих пор было то, что она не успела и не смогла научиться жить вне подавляющего ее государства.

Моей нации повезло, что Путин настолько чужд ей.


Источники:

http://echo.msk.ru/blog/spektr_press/1866486-echo/

http://spektr.press/putin-sozdast-svoyu-naciyu-a-nam-ostanetsya-nasha-manifest-olega-kashina-o-proekte-rossijskoj-nacii-i-razbitom-koryte/

Понедельник, 17:36 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

Не нравится Путин и Дюмин – голосуй за лешу навального. Вот он тебя и доведет если не до цугундера, то до прислуживания штатам уж точно

Понедельник, 18:12 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

Здорово что набережную будут делать и чистить реку. И очистные поставят. Будет отличная речка в городе, а то сегодня за нее стыдно.

Понедельник, 19:50 - 19 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

Здорово, здорово... Особенно вот это:

Элитные очередники: как бесплатно получают квартиры средней стоимостью около 100 млн рублей российские чиновники

"Новая газета".

....Таким образом, в список "нуждающихся" в получении квартир от государства попала почти вся верхушка современного "политбюро".

Шведский тупик, 3. Вице-премьер Сергей Приходько (две квартиры площадью 227 кв. м и 127 кв. м общей стоимостью 494,3 млн рублей), экс-министр финансов Алексей Кудрин (квартира 327,9 кв. м стоимостью 458,2 млн рублей), бывший советник президента и экс-министр связи Леонид Рейман (две квартиры стоимостью 312 млн и 644 млн рублей), бывший полпред президента в СЗФО Илья Клебанов (320 кв. м, около 446,6 млн рублей), глава "Роснефти" Игорь Сечин (две квартиры стоимостью 331 млн и 177 млн рублей), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (247,3 кв. м, около 345,5 млн рублей.....

и так далее.

Вторник, 00:25 - 20 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

А тем временем в Турции убили нашего посла Андрея Карлова.

Вторник, 13:54 - 20 дек 16
гость — «Житель мира» пишет:

Чернобыльцы ваши – в основном палевые. Приехали пару лет назад, прописались в белеве где-нибудь, а сами в москве чалятся и пособия получают. На хер, остаить только тем кто там был в 1986 году или родился до 1996. Я вот 1993 и сам из арсеньево, нормально здоровье и ребенок без проблем

Среда, 11:55 - 21 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Уважаемый господин губернатор! Восстановите пожалуйста медицину области, убрав нынешнего министра. Она Вас только подставляет!

Среда, 13:33 - 21 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Послание стоящее , есть над чем работать.

Среда, 14:52 - 21 дек 16
гость — «Алексей Навальный» пишет:

Власти в стране нет вообще. Есть только ОПГ, в результате стечения обстоятельств оказавшаяся в определенных кабинетах.

Среда, 21:16 - 21 дек 16
гость — «туляку» пишет:

а что конкретно вас не устраивает?

Четверг, 11:45 - 22 дек 16
гость — «Маразматик» пишет:

Послание Дюмина более чем полно отражает позитивный рост в регионе. Да, есть проблемы, но есть и видение их решения. После пересмотра послания сложилось впечатление четкого понимания дальнейшего развития региона, при чем, не в перспективе месяца-годы, а на долгосрочный период.

Четверг, 12:15 - 22 дек 16
гость — «Дюмину» пишет:

Алексей Геннадьевич. За тот недолгий срок, что вы стоите у руля тульской области многое изменилось. Ваше послание затрагивает практически все проблемные элементы. Искренне надеюсь и верю, что и депутаты и органы исполнительной власти будут двигаться с Вами в одном направлении. Тогда все у нас будет хорошо, а область ждет еще большее процветание.

Четверг, 12:27 - 22 дек 16
гость — «Неравнодушный» пишет:

Большое внимание было уделено социалке и это радует. А вообще, почитал текст послания - есть все. Очень много отсылов к программе развития, которую формировали туляки. А сама программа включает решение множества проблемных моментов, и, развитие многих отраслей.

Четверг, 12:34 - 22 дек 16
гость — «дубровский» пишет:

что КРЕМЛЁВСКИЕ испугались решением НАВАЛЬНОГО ИДТИ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА НАРОД ЕГО ПОДДЕРЖИТ.

Цитатник

Нам здесь делить нечего - только умножать и умножать. Лишь бы сил хватило.

О. Татаринов, председатель Тульской областной думы

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