ВойтиРегистрация


О проекте|Связаться с нами

PRяники с перцем| PRяники печатные| PRяники виртуальные| Фольклор| Кто есть ху| Тульская PRовинция

Главная / PRяники виртуальные « 19 декабря 2016 »


И снова о тульском трамвае

Сегодня Евгений Авилов на итоговой пресс-конференции вернулся к давно вынашиваемой идее сделать Фридриха Энгельса дублером проспекта Ленина, демонтировав трамвайные пути от Станиславского до Советской.

Затрудняюсь дать однозначную оценку этой инициативе, по ряду причин. В частности, потому что вслед за демонтажом трамвайных линий по Фридриха Энгельса последует прекращение трамвайного движения по Советской. 

Таким образом, трамвай как вид общественного транспорта будет полностью выведен из центра Тулы. В данном случае городские чиновники ориентируются на сегодняшний день, когда трамвай по Фридриха Энгельса и Советской не только затрудняет движение автотранспорта, но и нерентабелен. 

С другой стороны, аргумент градоначальника, что демонтаж трамвайных путей по Фридриха Энгельса позволит разгрузить проспект Ленина, не выдерживает критики. Ведь и сегодня ничего не мешает автомобильному движению по Фридриха Энгельса, если тщательно уложить тротуарные плиты между рельсами. К тому же проспект Ленина пока еще не столь перегружен. 

Однако хороших, устраивающих всех решений в данном случае все равно нет. А вот убрать из центра все маршрутные такси, о чем говорится давно, городские власти до сих пор не решаются. 


 Тульский управдом

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Понедельник, 13:36 - 19 дек 16
гость — «Управдому» пишет:

Правительственный законопроект о платном въезде в города и платных парковках во дворах Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Законопроект поддержало "ЕдРо" в полном составе https://regnum.ru/news/2218575.html
Против законопроекта выступили в КПРФ, ЛДПР и в "Справедливой России" http://www.interfax.ru/russia/541733
Так что кто наголосовал за "ЕдРо" раскрывайте ваши кошельки, Пальмиру надо на что-то восстанавливать.

Так что ограничивать будут не автолайны, а сделают проезд по пр. Ленина и Советской платной! Но у нас как всегда и трамвай уберут, и проезд платным сделают. А лет через 10-15, как сейчас в Европе и уже в Москве, начнут восстанавливать трамвайные пути.


Голосуем за инициативу № 77Ф28950 Уровень инициативы: Федеральный
Против принятия закона, позволяющего вводить плату за въезд в центры городов, платный проезд по дорогам и организовывать платные парковки во дворах https://www.roi.ru/28950

Понедельник, 14:22 - 19 дек 16
гость — «А халупы снести слабо?» пишет:

Решения предлагаются по принципу, чем хуже, тем лучше. 12-й трамвай полгода не ходил - полностью блокировано было движение общественного транспорта. Маршрутчики моментально обнаглели, делали план до 5 часов и вообще переставали ездить. А у нас не глухая деревня, все-таки. Энгельса нужно просто расчистить и Оружейную тоже. Там по ширине два проспекта поместятся вместе с трамваем. Город нужно элементарно приводить в порядок, исправлять безграмотные градостроительные решения последних 10-15 лет. А не усугублять их.

Понедельник, 14:33 - 19 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Вдоль улицы Фр. Энгельса продано много участков частным застройщикам, которым эти пути мешают, ибо скоро дам должны ездить самосвалы и пр. спец. техника. Это и р-н ЦПКиО (отдан Паппяну под застройку), и р-н от ул. Толстого до Драмтеатра. Лозунги для ликвидации трамвайных путей одни, а конечные цели другие. Хотя лично я считаю трамваи- прошлый век и от них надо городу отказаться.

Понедельник, 14:42 - 19 дек 16
Редактор пишет:

Про застройщиков полностью согласен, а вот по трамваям - нет

Понедельник, 14:50 - 19 дек 16
гость — «Туляку» пишет:

р-н от ул. Толстого до Драмтеатра продан фирме Карапетяна.

Понедельник, 15:08 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

В таком состояние в котором сейчас находится 14 маршрут трамвая (5 вагонов на весь маршрут) он действительно не нужен.

Понедельник, 15:11 - 19 дек 16
гость — « Саша» пишет:

В Европе от трамвая не отказываются, наоборот самый экологичный транспорт, на ул.Советского, Октябрьский, прекрасное покрытие для движения трамвая, спасибо Уколову, так надо сделать везде где есть трамвайное движение.

Понедельник, 15:26 - 19 дек 16
гость — «Авилову и иже с ним» пишет:

Ё п р с т, совсем что ли ополоумели????
Уберите 5 тысяч Лайнов, и вся недолга!!!!!!!!
Так вы ими кормитесь, да????
Вам, что, отстегивают с каждого Лайна и вы за них уцепились???
Если нет, то уберите!!!!!!!!
Наладьте движение муниципального транспорта и всё!!!!
Улицы станут полупустые!!!!!!!!
Трамваи не трогайте!!!!! До Трампарка только и ходят одни трамваи и никому они не мешают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сделайте рельсы как на Тимирязева, как на Советской!!!!

Понедельник, 15:35 - 19 дек 16
гость — « Руки прочь от трамваев!» пишет:

Господи! Зачем же ты плодишь таких недоумков? Но раз они есть, то отбери у них служебный транспорт и личные авто и пусть они ездят как обычные граждане на общественном транспорте. Может тогда пробудится сознание, что трамвай Туле необходим, чем больше будет разных маршрутов и больше подвижного состава,и чем больше их будет, тем комфортнее людям будет ездить по городу.

Понедельник, 15:48 - 19 дек 16
гость — «комитет» пишет:

Если бы трамваи еще выдерживали интервал движения хотя бы плюс -0 минус 5 минут, им вообще цены не было бы. Это в несколько раз лучше, чем в автолайне согнутым ехать.

Понедельник, 16:14 - 19 дек 16
гость — «Адекват» пишет:

Двумя руками за! Давно пора убрать эту позорную электроконку из 19 века хотя бы из центра Тулы.

Цитата: "Ведь и сегодня ничего не мешает автомобильному движению по Фридриха Энгельса, если тщательно уложить тротуарные плиты между рельсов". ///

А может, если уж не убирать трамвай, то эту улицу вначале нужно банально расширить хотя бы на полметра с каждой стороны (возможность имеется и для большего расширения), чтобы автомобили могли ехать полностью по отдельным полосам, а не левым колесом по трамвайным путям, плетясь за громыхающим впереди ржавым железным чудовищем и не имея возможности его обогнать без нарушения ПДД?

Понедельник, 16:43 - 19 дек 16
гость — «Согласен с высказываниями в комментариях, что убрать нужно ГАЗели-маршрутки!» пишет:

Вместо них из бюджета города и области купить пассажирские автобусы типа ЛИАЗ.

Трамваи никому не мешают, они в Европе и США по-прежнему есть.

Но вот новому, но престарелому начальнику УГИБДД УМВД Тульской области, почему-то помешали. Займись делом, старик!

Во всей России начальники УМВД и УГИБДД заняты делом.
Если возникает необходимость, то выставляются регулировщики дорожного движения.
Наводят порядок с обладателями блатных номеров на автомобилях(штрафуют, невзирая на блатные номера).
В других регионах России начальники заняты пресечением продвижения по службе за "вознаграждение" и борьбой с "сборами по плану вышестоящего начальства" и борются с поборами подчиненных на дорогах. С трамваями не борются.

Понедельник, 16:45 - 19 дек 16
гость — «Лесоповал - Год за два» пишет:

http://megalyrics.ru/lyric/liesopoval/god-za-dva.htm
Лесоповал - Год за два

Ну, что тут скажешь, не упала на орла,
Опять в кичман меня непруха привела.
И воронок меня везет, а не трамвай,
Сквозь белый город, незнакомый, как Шанхай.

А год за два, а год за два, а не считается
А как сел, до звонка и сиди.
А и мне что-то, ох, не летается
И орлу у меня на груди.

Понедельник, 16:47 - 19 дек 16
гость — « Начальнику ГИБДД трамвай мешает https://www.pryaniki.org/view/article/1012251» пишет:

Начальнику ГИБДД трамвай мешает https://www.pryaniki.org/view/article/1012251

Понедельник, 16:48 - 19 дек 16
гость — «Гость» пишет:

В Москве и других городах сохраняют трамваи, а у нас хотят ликвидировать. Это самый экологически чистый вид транспорта и доступный многим тулякам. Ведь не у всех есть машины. Особенно этот вид транспорта любят и ценят пенсионеры. Хоть для них что-то оставьте.

Понедельник, 16:49 - 19 дек 16
гость — «Главу ГИБДД Рязани привлекли к ответственности за преследование активистов, решивших обозн» пишет:

https://auto.mail.ru/article/60410-glavnogo_gaishnika_ryazani_nakazali_za_pressing_avtomobilistov/


Главного гаишника Рязани наказали за «прессинг» автомобилистов
Главу ГИБДД Рязани привлекли к ответственности за преследование активистов, решивших обозначить опасные дорожные ямы

Понедельник, 19:17 - 19 дек 16
гость — «Те...» пишет:

Трамвай нужно сохранить, но маршрут его курсирования нужно ограничить, ликвидировав ветку на Зеленстрой, но сохранив маршрут по Станиславского через пересечение пр.Ленина на Болдина и далее по Оружейной и т.п. Этого будет достаточно для обслуживания людей, принесет допдоход Горэлектротрансу от пересадок выезжающих в сторону Зеленстроя. Одновременно нужно повысить плату за проезд за наличный расчёт до 40 руб., сохранив проезд по транспортным картам и иным безналичным инструментам на уровне 15 руб.

Понедельник, 19:38 - 19 дек 16
гость — «Авилова в общественный транспорт...» пишет:

Господи, хоть бы недельку эти господа поездили на общественном транспорте!!!!
И в первую очередь в вонючих Лайнах, где люди стоят в полусогнутом положении!!!!
Да модернизируйте же, наконец, муниципальный транспорт!!!!
Хватит кормиться с Лайнов....
И не прикасайтесь к трамваям!!! Самый удобный транспорт!!!

Понедельник, 20:16 - 19 дек 16
гость — «тт » пишет:

уж лучше чем пазики с чурками за рулем

Понедельник, 20:51 - 19 дек 16
гость — «Спец» пишет:

Трамвай - пережиток проклятого совка, взявшего его на капиталистическом Западе, где трамваи никто не трогает, наоборот, развивают сеть.
Но ватному феодализму траНваи мешають, да, они раздражают томных господ своим грохотом, видом и всяким быдлом, в нём трясущемся.

Поэтому Женя - рыба траНваи уберёт, даже не сомневайтесь, тухляки, вы свой выбор сделали, когда убили и разворовали мою Родину - СССР, теперь вы будете в лаптях пёхом ходить, ибо рылом не вышли ехать.
Всё возвращается в исконно русское состояние, посоветили - и хватит, песдуйте к истокам, в избы и землянки.
Вы это заслужили.
Вы этого хотели.
Вы это получаете.
Справедливость приходит в мир, русские начинают платить за самое чудовищное преступление в истории человечества -за убийство МЕЧТЫ, справедливости, будущего всех людей.

Вы убили будущее человечества, его надежду, и 25 лет её жрёте. чавкая и рыгая.

Дожрали.
Вам несут счёт.
Гы. :)

Понедельник, 21:06 - 19 дек 16
гость — «тт» пишет:

уж лучше пазики с чурками за рулем

Понедельник, 22:20 - 19 дек 16
гость — «фыва» пишет:

В таком состояние в котором сейчас находится 14 маршрут трамвая (5 вагонов на весь маршрут) он действительно не нужен.____________________________
И что мешает увеличить выпуск в 2 раза? Ведь вагоны из Москвы пришли

Понедельник, 23:36 - 19 дек 16
гость — «Свидетель» пишет:

Мдааа...ломать-не строить

Понедельник, 23:41 - 19 дек 16
гость — «ищите чью то выгоду» пишет:

или кто лоббирует эти нововведения?

Вторник, 00:39 - 20 дек 16
гость — «Не убирать трамваи!» пишет:

Да по сравнению с лайнами в трамваях намного комфортнее, спокойнее и безопаснее ездить по городу!
В морозы автолайны не отапливаются. Пока доедешь в автолайне, примёрзнуть можно к сиденью, а потом ещё выходишь на остановке и уже зуб на зуб не попадает. А ведь в автолайнах ездят старики, дети. А вот в трамваях и новых и старых печка в морозы работает на полную мощность.
Да ещё как ездят водители лайнов, то разгоняются, то резко тормозят, подрезают, обгоняют-и уже начинается морская болезнь. Кто послабее тех начинает укачивать и тошнить. А трамвай едет равномерно и спокойно.
В салонах автолайнов часто грязно, сломанные сиденья, чехлы на сиденьях все в какой-то шерсти и пыльных ошмётках. Сиденья трамваев всегда в хорошем состоянии.
Сиденья автолайнов расположены очень тесно, стоят в ряд 4 сиденья, а в реале может сесть только 3 крупных человека. А вот в трамвае всегда просторно.
Так что лучше автолайны уберите и налаживайте лучше движение трамваев регулярно и часто. Возможно, пробки станут чуть меньше.

Вторник, 00:47 - 20 дек 16
гость — «Выгода на лицо» пишет:

Понедельник, 23:41 - 19 дек 16
гость — «ищите чью то выгоду» пишет:
или кто лоббирует эти нововведения?
___________________________________________________________
Пятачок какой освобождается для застройки в районе разворотного кольца и сколько можно будет землички продать на тех местах где проложены рельсы?

Вторник, 01:00 - 20 дек 16
гость — «Cпец» пишет:

сколько можно будет землички продать на тех местах где проложены рельсы?
-----------------------------

Нисколько, ватко нищее, оно , вон, пьёт даже не палёную водяру, а палёный боярышник. :)

Какие тут продажи земель, этого уже не будет, это уже было раньше. :)

Вторник, 01:31 - 20 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Над Тульским трамваем начали издеваться не сегодня и не вчера.Началось всё это ещё в начале 2000-х когда закрыли 1 и 2 маршруты трамвая проходящие как-раз по Фр.Энгельса.Затем продолжили в 2006,когда расцепили все СМЕ и трамваи стали ходить одиночками,в 2007 году угробили под чистую образцовый и нормально функционировавший трампарк на Оборонной 102,затем также угробили ремонтные мастерские на Сойфера-Лейтезена.В 2008 году закрыли 4 на Косую Гору.Ну а потом-поехало.Урезали в 2 раза выпуски на 3 и 14 маршрутах,закрыли 5 и 8 маршруты.А Авилову хочется сказать.Пусть он хоть раз проедет в этих помойных и вонючих маршрутках с чурками из горных аулов,да ещё и с сигаретами во рту.Может тогда он своё мнение изменит.

Вторник, 02:11 - 20 дек 16
гость — «Однако» пишет:

Нельзя трамваи убирать. Надо приводить в порядок трамвайные пути и трамвайный парк. И троллейбусов больше выпускать на маршруты, а маршрутки ограничить до разумных пределов.

Вторник, 02:39 - 20 дек 16
гость — «Выгода на лицо» пишет:

Вторник, 01:00 - 20 дек 16
гость — «Cпец» пишет:

Нисколько, ватко нищее, оно , вон, пьёт даже не палёную водяру, а палёный боярышник. :)
Какие тут продажи земель, этого уже не будет, это уже было раньше. :)
____________________________________________________________________________
А что все павшие от палёного боярышника как один были застройщиками МКД? Ты вещаешь, дядя, из другого измерения, а говоря словами из нашей рашы, как белка с геморроем из дупла.

Вторник, 07:53 - 20 дек 16
гость — «Маршрут 11» пишет:

Однажды холодной студеной зимою лошадка пипиской примерзла к забору. Она и легалась она и брыкалась лошадка ушла а пиписка осталась.

Вторник, 09:25 - 20 дек 16
гость — «Вот» пишет:

Маршрутки однозначно нужно убирать без обсуждений. За рулем сидят среднеазиатские и кавказские смертники готовые ушатать пассажиров в ДТП.Отменить убыточные платные парковки это беспредел. По возможности расширить проезжие части дорог.

Вторник, 09:35 - 20 дек 16
гость — «Таки да» пишет:

Платные парковки не отменять.
Убыток компенсировать за свет повышения оплаты в ТРИ раза.
Трамваи не убирать.
Маршрутки не убирать.
Выписать премии к новому году всем сотрудникам БД в 12 окладов.

Вторник, 10:10 - 20 дек 16
гость — «для неравнодушной тулячки» пишет:

Хохлы обнаглели!
Обогащаются за счет обкрадывания бюджета Тульской области!
Чтобы трудоустроить хохлов увольняют ТУЛЯКОВ.

Хохлы-водители получают 80 тыс. руб. в месяц!
Туляки получают 30 тыс. руб.

Хохлы-педагоги 60 тыс. руб. в месяц.
Туляки получают 20 тыс. руб.

Хохлы (педагоги, водители) работать совсем не хотят, халтурят, сходят с линии, вместо обилечивания половину себе забирают!

Поэтому многие уже купили дома и квартиры в Туле!
Вылечили все заболевания, бесплатно сделали все себе операции, и даже бесплатно зубы вставили из импортных материалов, содержащих драгметаллы!

Хохлы, чурки, а не коренные туляки преобладают в транспорте, школах, детсадах, на улице!

Скоро русской речи совсем не услышим!

Эта оккупация, как во Франции!

Вторник, 10:11 - 20 дек 16
гость — «Согласен наравнодушной тулячкой» пишет:

Хохлы для гаи - новая кормушка.
Куда смотрит Минтранс ТО, транспортная инспекция, УФАС, прокуратура?

Почему "не видят", что без лицензии хохлы оказывают услуги такси?

Новая фишка. Влетает, брызжа слюной в автобусы, троллейбусы, трамваи игрун на старой, разбитой гармошке. На руке огромный пакет. Постоянно отвлекаясь от гармошки истошно кричит: "Я беженец с Украйны! Есть нечего!" А орет, как рота сытых тульских полицейских или прокурорских!

Старушки русские сыпят ему деньги, а он думает, что он играет "танго" для старух.

За проезд игрун не платил. Старуха-кондуктор заплатила за этого игруна-толстомордого хохла!

Вторник, 10:56 - 20 дек 16
гость — «туляку» пишет:

Это Тульские трамваи прошлый век! А в Европе,да и в той же Беларуси,ходят вполне современные трамваи.И маршруток там НЕТ!

Вторник, 14:25 - 20 дек 16
гость — «Тульские чиновники - это коррумпированные свиньи, а Авилов - это главная скотина» пишет:

Сегодня Евгений Авилов на итоговой пресс-конференции вернулся к давно вынашиваемой идее сделать Фридриха Энгельса дублером проспекта Ленина, демонтировав трамвайные пути от Станиславского до Советской.
Будет как с парковками: хотели как лучше, а получилось как всегда!
Радикальный выход по снижению автопотока на улицах: сделать въезд (выезд) из Тулы платным; взимать за езду по улицам Тулы налог (можно назвать имени Авилова) - сделать дорогт в Туле платными; конфисковывать автотранспорт у простых туляков за нарушение одного правила дорожного движения по Туле с последующей продажей автомобилей на аукционах; разрешить по Туле ездить в четные дни автотранспорту с четными номерами, а по нечетным - с нечетными; увеличить налог на бензин в Тульской области; да мало ли что ещё можно придумать - все депутаты готовы на поддержку любого предложения Авилова.
Задобали коррумпированные уроды своими нововведениями - за всё приходится платить простым тулякам.
Такое впечатление, что в Туле нет особо важных дел и проблем! И у чиновников нет - более важных дел, как доводить туляков до белого каления своими безумными безответственными решениями!

Вторник, 14:47 - 20 дек 16
гость — «фыве» пишет:

Понедельник, 22:20 - 19 дек 16
гость — «фыва» пишет:
В таком состояние в котором сейчас находится 14 маршрут трамвая (5 вагонов на весь маршрут) он действительно не нужен.____________________________
И что мешает увеличить выпуск в 2 раза? Ведь вагоны из Москвы пришли
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Так и 25 московских троллейбусов вышли на линию.Только вместо того что-бы усилить 1,2,4 и 6 маршруты троллейбусов,Симакович тупо поставил под забор все ВМЗ и 4 ВЗТМ.

Вторник, 15:33 - 20 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Опять Авилов в небо пальцем.

Вторник, 16:06 - 20 дек 16
гость — «Прозаседавшимся» пишет:

Не умничающим дебилам решать нужны маршрутки или нет.
Народ рублем голосует ЗА маршрутки.

Попутно убрать из государственных и муниципальных учреждений весь легковой транспорт - в век электроники некуда им мотаться, по скайпам или по ВКС общаться могут и должны средства экономить.
В Союзе была персоналка у первого секретаря Исполкома, вот и губеру персоналку оставить и всё, никаких легковушек. Спешить им некуда, а из дома можно и пораньше выходить, чтоб на "службу" не опаздывать.
Только оперативные службы и хозо могут использовать транспорт. Остальные чинуши и их окружение на трамвайчики, троллейбусики и автобусики пересядут, наполнят бюджет Тулгорэлектротранса, а уж сколько парковочного места возле администраций, судов, прокуратур и т.д. и т.п. освободится - фантастика.
Вот тогда и вернемся к обсуждению необходимости ликвидации маршруток.

Вторник, 17:11 - 20 дек 16
гость — «Спец» пишет:

А что все павшие от палёного боярышника как один были застройщиками МКД? Ты вещаешь, дядя, из другого измерения,
---------------------------
Гы, я всегда знал, что ватко тупое. :)
Ватко, вам про конечного потребителя слыхать не приходилось ни разу? Даже если нароют бабла кредитного на стройку, кто купит квартиры и оффисы, ась?
Для кого строить?
Дебилы, бл..дь!(С) С. Лавров, МИД РФ.
+++++++++++++++++++++++++++
Хохлы обнаглели!
Обогащаются за счет обкрадывания бюджета Тульской области!
Чтобы трудоустроить хохлов увольняют ТУЛЯКОВ.
---------------------------

Да-да, руские, совместно с укрофашистами, разбомбили весь Донбасс, а его РУССКИХ жителей, сбежавших от войны, кроют теперь ибуками и требуют выкинуть назад.
А им некуда идти, русские, вы их дома расстреляли из пушек, и дали расстрелять их дома вашим партнёрам из ВСУ.

Не, всё же русские не должны больше существовать как понятие, вам надо уйти в историю, исчезнуть навсегда..
Поднять своих соплеменников на восстание, предать их, устроить их геноцид, да ещё и ненавидеть их за это - тут даже и сказать нечего, в людских понятих это просто непредставимо...

Вторник, 17:24 - 20 дек 16
гость — «Спецу на 17-11» пишет:

Ну точно белка с геморроем из дупла.

Вторник, 18:25 - 20 дек 16
гость — «гость» пишет:

Зато в автолайне из музыкальных динамиков Kenwood играет приятная музыка.

Вторник, 19:08 - 20 дек 16
гость — «Оля» пишет:

Авилов прав. Эти полупустые корабченки совершенно изжили себя. А без маршрутных такси будем часами стоять на остановках. Управдом-проспись,то что лепишь?

Вторник, 19:33 - 20 дек 16
гость — «ГОСТЬ» пишет:

До запуска московских троллейбусов,троллейбусы ходили отвратительно.После запуска московских троллейбусов,троллейбусы стали ходить охуительно отвратительно.

Вторник, 20:36 - 20 дек 16
гость — «Хе-хе» пишет:

Наши власти "кормятся" от автолайнов, поэтому и общественный транспорт х..во ходит! Хотят показать - мол без автолайнов вообще жопа будет! А пусти общественный транспорт по нормальному графику, а пусти автолайны в ту глушь, куда автобусы троллейбусы, трамваи не ходят - и будет всем счастье!
Но нельзя - кормушка опустеет!

Вторник, 21:55 - 20 дек 16
гость — «гость» пишет:

Симакович. Приказ № 1965 от 16 декабря 2016 г.
...
п.3 Запретить руководителям структурных подразделений и работникам предприятия, самостоятельно предоставлять в СМИ официальную информацию от имени МКП "Тулгорэлектротранс".

Вторник, 23:07 - 20 дек 16
гость — «Константин» пишет:

Есть такой транспортный сайт Тула СТТС-ГОРОДСКОЙ или TRANSPHOTO Тула где размещаются фотографии трамваев и троллейбусов,пишутся комментарии к фотографиям,ведётся дискуссия на транспортную тему.Так же там имеется база данных подвижного состава (год постройки,бортовой номер машины или вагона,модель транспортного средства и дата списания,если списан).Так вот там старые гнилые 10-11 летние московские КТМы помечены зелёным цветом и написано что вагон новый и с пассажирами не работал.Прямь фантастика какая.Оказывается вагон,который 10-11 лет эксплуатировали на износ в москве,вдруг оказался новым и с пассажирами никогда не работал.Короче вводят людей в блуд.Представляют московский гнилой трамвай КТМ как новый и никогда ещё не возивший пассажиров.

Среда, 08:02 - 21 дек 16
гость — «самое главное-вернуть реку горожанам» пишет:

А трамвай сначала превратить в дерьмо, потом сказать, что пора от этого дерьма избавляться. И дороги тулякам не нужны, от них только одни ямы. И электричество не нужно, об эти столбы только лбы разбивать.
2017 год экологии. Долой трамвай с тульских дорог! А кластеров побольше, и чтоб маску от смога на лицо, как в Китае. Ведь принцип "Не хуже других" нам не подходит.

Среда, 21:54 - 21 дек 16
гость — «Трамвай нужен!!!» пишет:

Трамвай нужен городу! Он есть во многих европейских городах и по праву является украшением города. В Туле трамвай долго и планомерно приводился в непотребное состояние, и теперь есть аргументы для обоснования его уродливости-ненужности-нерентабельности и т.д. и т.п. На Зеленстрое и в Заречье его убирать нельзя! Он удобен: просторен, чист, не стоит в пробках, безопасен в отличие от маршруток. Уже много лет утром и вечером от ул.Болдина до ул.Маргелова стоит автомобильная пробка, которую быстро преодолеть можно только на трамвае. В центре города он необходим, должен быть возведен в ранг достопримечательности. Ведь власти так пытаются привлечь туристов в наш город! Можно пустить по центру старинные трамваи. Если должным образом отрегулировать интервалы движения общественного транспорта, чтобы люди не стояли по 40 минут на остановках, необходимость в маршрутках отпадет. В центре должны ездить только большие красивые автобусы, троллейбусы и трамваи, а не уродливые каракатицы набитые скрюченными людьми.

Среда, 22:17 - 21 дек 16
гость — «JACQUES» пишет:

Авилов! Убери свои поганые руки прочь от народного транспорта трамвая.

Цитатник

Нам надо брать пример с Израиля.

Б. Зубицкий, депутат Государственной Думы.

Реклама


Наш опрос

Боитесь ли вы утечки ваших персональных данных через интернет?







Последние комментарии

Топ обсуждаемых за 10 дней

Рекомендуем
© Copyright © Тульские PRяники. Все права защищены 2003-2016
При использовании любого материала с данного сайта гиперссылка https://www.pryaniki.org/ обязательна.
 Яндекс.Метрика