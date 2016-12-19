Главная / PRяники виртуальные « 19 декабря 2016 »

И снова о тульском трамвае

Сегодня Евгений Авилов на итоговой пресс-конференции вернулся к давно вынашиваемой идее сделать Фридриха Энгельса дублером проспекта Ленина, демонтировав трамвайные пути от Станиславского до Советской.



Затрудняюсь дать однозначную оценку этой инициативе, по ряду причин. В частности, потому что вслед за демонтажом трамвайных линий по Фридриха Энгельса последует прекращение трамвайного движения по Советской.

Таким образом, трамвай как вид общественного транспорта будет полностью выведен из центра Тулы. В данном случае городские чиновники ориентируются на сегодняшний день, когда трамвай по Фридриха Энгельса и Советской не только затрудняет движение автотранспорта, но и нерентабелен.

С другой стороны, аргумент градоначальника, что демонтаж трамвайных путей по Фридриха Энгельса позволит разгрузить проспект Ленина, не выдерживает критики. Ведь и сегодня ничего не мешает автомобильному движению по Фридриха Энгельса, если тщательно уложить тротуарные плиты между рельсами. К тому же проспект Ленина пока еще не столь перегружен.

Однако хороших, устраивающих всех решений в данном случае все равно нет. А вот убрать из центра все маршрутные такси, о чем говорится давно, городские власти до сих пор не решаются.



Тульский управдом



