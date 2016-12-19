И снова о тульском трамвае

Сегодня Евгений Авилов на итоговой пресс-конференции вернулся к давно вынашиваемой идее сделать Фридриха Энгельса дублером проспекта Ленина, демонтировав трамвайные пути от Станиславского до Советской.
Затрудняюсь дать однозначную оценку этой инициативе, по ряду причин. В частности, потому что вслед за демонтажом трамвайных линий по Фридриха Энгельса последует прекращение трамвайного движения по Советской.
Таким образом, трамвай как вид общественного транспорта будет полностью выведен из центра Тулы. В данном случае городские чиновники ориентируются на сегодняшний день, когда трамвай по Фридриха Энгельса и Советской не только затрудняет движение автотранспорта, но и нерентабелен.
С другой стороны, аргумент градоначальника, что демонтаж трамвайных путей по Фридриха Энгельса позволит разгрузить проспект Ленина, не выдерживает критики. Ведь и сегодня ничего не мешает автомобильному движению по Фридриха Энгельса, если тщательно уложить тротуарные плиты между рельсами. К тому же проспект Ленина пока еще не столь перегружен.
Однако хороших, устраивающих всех решений в данном случае все равно нет. А вот убрать из центра все маршрутные такси, о чем говорится давно, городские власти до сих пор не решаются.
Правительственный законопроект о платном въезде в города и платных парковках во дворах Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Законопроект поддержало "ЕдРо" в полном составе https://regnum.ru/news/2218575.html
Против законопроекта выступили в КПРФ, ЛДПР и в "Справедливой России" http://www.interfax.ru/russia/541733
Так что кто наголосовал за "ЕдРо" раскрывайте ваши кошельки, Пальмиру надо на что-то восстанавливать.
Так что ограничивать будут не автолайны, а сделают проезд по пр. Ленина и Советской платной! Но у нас как всегда и трамвай уберут, и проезд платным сделают. А лет через 10-15, как сейчас в Европе и уже в Москве, начнут восстанавливать трамвайные пути.
Голосуем за инициативу № 77Ф28950 Уровень инициативы: Федеральный
Против принятия закона, позволяющего вводить плату за въезд в центры городов, платный проезд по дорогам и организовывать платные парковки во дворах https://www.roi.ru/28950