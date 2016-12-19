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Парковочное пространство придется расширять

 Евгений Авилов объяснил причины убыточности работы платных парковок в Туле.

По его словам, парковки сработали в минус 13 млн рублей, потому что цену на парковку снизили (в первоначальном варианте проекта предполагалась более высокая цена). Теперь же, по словам сити-менеджера, надо считать и обсуждать модели решения с привлечением специалистов и людей, занимающихся мониторингом платных парковок. Как мы уже прогнозировали ранее, вряд ли тульское парковочное пространство остановится в сегодняшних границах. Скорее всего, его будут расширять и увеличивать тарифы, чтобы хотя бы покрыть убытки.

Тульский управдом 

Комментарии к статье

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Понедельник, 14:26 - 19 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

На эти убыточные 13млн.руб. лучше бы изначально обустроили новые бесплатные парковки в городе!Какое то просто безумие,создавать платные парковки в городе,чтобы получит убыток в 13млн.Это создали проблемы автомобилистам,за эти проблемные парковки они оплатили и еще,чтобы покрыть этот убыток,заплати еще .Короче говоря,лучше бы ни чего не делали и не было бы убытка.Нет ни чего страшнее,чем дурак да еще с инициативой,так в народе говорят.

Понедельник, 14:27 - 19 дек 16
гость — «Из Воронежа» пишет:

Железная логика- чтобы покрыть убытки убыточного предприятия, это предприятия надо расширять. Светлая голова, только темных пятен на ней слишком много.

Понедельник, 14:27 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

Совершенно не интересует качество жизни жителей, главное, найти способ хапнуть и распилить. Эту систему парковок внедрил груздь, для собственного обогащения и пиара. Загадили область шлагбаумами из-за сраных парковок, они ничего хорошего для улучшения движения не принесли. Торгашеское издевательство над народом.

Понедельник, 14:33 - 19 дек 16
гость — «мелкий комерс» пишет:

теперь буду знать, если бизнес приносит многомиллионные убытки бюджету - то его (бизнес) срочно надо расширять

Понедельник, 14:41 - 19 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

А при чём тут убытки. Авилов: Основная задача платных парковок - разгрузить центр Тулы. Что там с РАЗГРУЗКОЙ центра Тулы?

Понедельник, 14:58 - 19 дек 16
гость — «Псака, случайно, не заразная?» пишет:

Вот интересно, чтобы Сергей Лавров сказал бы о наших доморощенных "экономистах"?

Понедельник, 14:58 - 19 дек 16
гость — «мелкий комерс» пишет:

гос дума уже придумала средство от пробок - платный въезд в город. Но гораздо эффективнее бороться с пробками - надо брать плату за въезд на каждую улицу, а при въезде во двор - двойной тариф. При введении такой системы пробок не будет никогда.

Понедельник, 15:16 - 19 дек 16
гость — «зло берёт» пишет:

Город живет и развивается не для того , чтобы обогощать кого-то! Люди рождаются и живут в родном им городе не для того, чтобы покрывать чьи-то там убытки и ублахать чей-то кошелёк! Здесь жили наши предки, здесь живём мы. Нам не хочется думать о том, как набить карманы заезжим и недумающим о людях начальникам.

Понедельник, 15:18 - 19 дек 16
гость — «Из Липецка» пишет:

Ну и власть у вас, туляки... Это ж надо такое придумать - чтобы ликвидировать убытки платной парковки, надо ее расширить и увеличить тарифы! А может лучше не создавать убытки, чтобы их ликвидировать?????

Понедельник, 15:22 - 19 дек 16
гость — «Авилов - коррумпированный чиновник» пишет:

Тула погрязла в коррупции и правовом беспределе! Это главная и единственная проблема, которую надо решать во-первых, не решив эту проблему нет никакого смысла решать другие проблемы города! Из-за одного коррупционного дерьма никто и ничего доброго в Туле не сможет сделать! Наглядный пример: Женя Авилов лично не принимает никаких мер реагирования и крышует преступную деятельность главы администрации Центрального округа г. Тулы - Ёлкина А.Г.: по незаконной организации перевода помещений квартир из жилого фонда в нежилой по заведомо поддельным подложным документам (сфальсифицированным протоколам общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, по подложным строительным проектам и т.д.). Подробно: https://www.pryaniki.org/view/article/1016065/. Авилов не принимает никаких мер реагирования на данную открытую информацию, а значит лично причастен к данной преступной деятельности!

При таких обстоятельствах плевать на Авилова, и его лживые объяснения убыточности работы платных парковок в Туле.
Воровать надо меньше - тогда и убытков будет меньше!

Понедельник, 15:34 - 19 дек 16
гость — «шмайсер» пишет:

Как увеличить бюджет? Правильно. Сделать побольше платного и повысить дальше тарифы. Бабка Нюра а ты бы что сделала? То же самое милок! Безголовая, ублюдочная власть блять

Понедельник, 15:37 - 19 дек 16
гость — «Шмайсеру - прости хосподи!» пишет:

Шмайсер, милок, а ты чего бы сделал, акромя очередного высера?

Понедельник, 15:50 - 19 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ????? АХРЕНЕТЬ, и кто же ответит за убытки???? АВИЛОВ, ты накашлял на статью - преднамеренная растрата бюджета.

Понедельник, 15:52 - 19 дек 16
гость — «Гость» пишет:

А почему Авилов, разве он отвечает за экономику?

Понедельник, 15:55 - 19 дек 16
гость — «Авилов» пишет:

За всё ответит Р.Мурзин

Понедельник, 15:58 - 19 дек 16
гость — « Алёша 77» пишет:

Евгений!, что то мрачновато выглядишь, ответ будешь держать по взрослому перед А.Дюминым.

Понедельник, 16:03 - 19 дек 16
гость — « Ася» пишет:

Ай да сити-менеджер, ай да сукин сын. В шею таких дибилдингов гнать надо из администрации города, только сначала пусть возместит убытки бюджета из своего кармана, что бы другим лучше думалось.

Понедельник, 16:09 - 19 дек 16
гость — «Прокурор» пишет:

А чем Е.В.Авилов отличается от А.Е.Прокапука, да, почти что ни чем, начинали работать в Белом Доме вместе и ....продолжат вместе не столь отдалённом.

Понедельник, 16:10 - 19 дек 16
гость — « Авилов» пишет:

Простите, я больше не буду.

Понедельник, 16:11 - 19 дек 16
гость — « Туляк» пишет:

Нашкодил, отвечай перед законом. Перед законом все равны.

Понедельник, 16:13 - 19 дек 16
гость — « МАМА» пишет:

А другие, что не воруют?

Понедельник, 16:23 - 19 дек 16
гость — « из Липецка» пишет:

Да ничего Авилову не будет, уймитесь, бюджеты и ни такие убытки видели, бумага всё стерпит. Вот увидите - в конце года ещё и премию в размере 5 окладов получит.

Понедельник, 16:23 - 19 дек 16
гость — «блаженному» пишет:

запретите торговлю автомашинами в городе!
площадку у БД надо тоже расширить и пускать за деньги парковаться с увеличением тарифов в 100 раз!Особенно спецмашины чиновников

Понедельник, 16:24 - 19 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Обьясните мне откуда убытки? Взяли существующие улицы, готовые парковки, которые сделали фирмы для своих машин и обелетили за наш счет. Какие затраты? купили десять инвалидок и воткнули знаки.... А наверное знаки из золота и машины покрасили в Германии! Чешут не стесняясь народу и главное ,подлецы не думают что уже украли, а рассказывают где и как планируют увеличить возможности. что за времена!!!

Понедельник, 16:26 - 19 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Наш Президент РФ Путин В.В. не ворует, все чиновники должны брать пример с него!
Как раб на галерах работает, своё драгоценное здоровье тратит!
А Авилов - дискредитирует нашего любимого Президента, нашу святую Единую Россию!
Гнать надо такого на Колыму... И не смотри так на правду-матку... Оборзел, вампир хренов!

Понедельник, 16:28 - 19 дек 16
гость — « ЖЕНА» пишет:

Говорила мужу: "Уходи ты с этой грёбаной работы, чтобы не случилось, за всё будешь в ответе, а если посадят - ты о нас подумал"???

Понедельник, 16:30 - 19 дек 16
гость — «РАЙКИН» пишет:

Ой, что то Авилов с Вами случившее, не ужели Вы Авилов заболевшие.

Понедельник, 16:39 - 19 дек 16
гость — «Интересно то как» пишет:

получается делали платные парковки для осбождения дорог и упорядочения движения по городу без пробок, но выяснили -эти проведенные мероприятия убыточны! Решили-надо еще запретить во многих местах города бесплатно парковаться!
А экспериментаторам не приходить в голову мысль-вот будут автовладельцы по улицам вынужденно ездить? Это иногда более выгодно получается...И что это дает для разгрузки улиц? Пшик?

Понедельник, 16:48 - 19 дек 16
гость — «Начальнику ГИБДД трамвай мешает https://www.pryaniki.org/view/article/1012251» пишет:

Вместо них из бюджета города и области купить пассажирские автобусы типа ЛИАЗ.

Трамваи никому не мешают, они в Европе и США по-прежнему есть.

Но вот новому, но престарелому начальнику УГИБДД УМВД Тульской области, почему-то помешали.
Начальнику ГИБДД трамвай мешает https://www.pryaniki.org/view/article/1012251

Займись делом, старик!

Во всей России начальники УМВД и УГИБДД заняты делом.
Если возникает необходимость, то выставляются регулировщики дорожного движения.
Наводят порядок с обладателями блатных номеров на автомобилях(штрафуют, невзирая на блатные номера).
В других регионах России начальники заняты пресечением продвижения по службе за "вознаграждение" и борьбой с "сборами по плану вышестоящего начальства" и борются с поборами подчиненных на дорогах. С трамваями не борются.

Понедельник, 16:49 - 19 дек 16
гость — «Главного гаишника Рязани наказали за «прессинг» автомобилистов Главу ГИБДД Рязани привлекл» пишет:

https://auto.mail.ru/article/60410-glavnogo_gaishnika_ryazani_nakazali_za_pressing_avtomobilistov/


Главного гаишника Рязани наказали за «прессинг» автомобилистов
Главу ГИБДД Рязани привлекли к ответственности за преследование активистов, решивших обозначить опасные дорожные ямы

Понедельник, 16:52 - 19 дек 16
гость — «Женек!» пишет:

Какой у тебя видок усталый. Сделай вообще проезд по городу - герою платным, за исключением участиков куликовской битвы. Какой-же ты тупой,верно прозвище-Бордюр.

Понедельник, 16:59 - 19 дек 16
гость — «Тем, кто оскорбляют Авилова в своих комментариях:» пишет:

Авилов все успевает делать: управлять городом и заниматься силовыми видами спорта!

В отличие от своих подчиненных и многих других чиновников серого дома
Авилов находится в прекрасной физической форме
https://myslo.ru/city/people/person/evgeniy-avilov
Евгений Васильевич:
– С 15 лет увлекся силовыми видами спорта и до сих пор не могу остановиться
– Занимался бодибилдингом, рукопашным боем.

Тихомиров! Делай как твой шеф Авилов!

Тихомиров Илья Борисович - это из чиновничьей династии со времен КПСС его семейка оккупировала органы власти и не желает работать на полях, хотя работы в поле пошли бы им на пользу и для здоровья и для телосложения!

http://www.tula.ru/administration/sectoral-organs/ums/


Когда Тихомирова отправят в спортзал или фитнес-центр?

https://news.mail.ru/society/27425753
Омский губернатор отправил 140-килограммового подчиненного худеть в спортзал
Начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков, весящий почти полтора центнера, приступил к тренировкам в спортзале, чтобы скинуть лишние килограммы. Об этом в среду, 12 октября, сообщает «Новый Омск».

По словам чиновника, такое решение он принял после того, как губернатор региона Виктор Назаров поставил перед ним задачу принять участие в Сибирском международном марафоне летом следующего года. Ему предстоит пробежать пятикилометровый кросс.
Сумароков добавил, что его вес в настоящий момент составляет 140 кг. Он считает, что виной всему сидячая работа, поэтому намерен пересмотреть свой график питания и побольше ходить по рекомендации тренера.
«Регулирование веса — это тяжелая работа, а я привык любую работу доводить до конца», — добавил чиновник.

20 мая Виктор Назаров рассказал журналистам, как заинтересовать глав муниципальных районов в развитии бизнеса, и поведал о теории «двух морковок». Суть идеи, уточнил губернатор, заключается в мотивации: стремлении достичьчего-то (морковка спереди) либо стремлении чего-нибудь избежать (морковка сзади).


Груздев говорит, что чиновником может быть спортивного телосложения, сдавший нормы ГТО!
Но я не видел фотографии Дюмина и Груздева в спортзале, где было бы видно, как Груздев или Дюмин жим штанги 180 кг от груди выполняет.

Дюмину и Груздеву: https://www.youtube.com/watch?v=3U35a6Z2-R0

Понедельник, 17:06 - 19 дек 16
гость — «Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна: » пишет:

Нация Путина — это нация байкера Хирурга, нация Рамзана Кадырова, нация поклонников Сталина и Шойгу. Нация Путина претендует на мировое значение, она воюет в Сирии, волнуется об американских выборах и даже, по слухам, что-то хотела устроить в Черногории.

Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна:
моя нация состоит из миллионов людей — часто неустроенных, несчастных, бедных, с туалетом во дворе и с дошираком в кастрюльках.

Моя нация не раз в своей истории воевала, братские могилы русских солдат разбросаны по всей Европе.
Для Путина этот опыт — повод для милитаристского угара.

Национальный интерес Путина — сохранение и укрепление тюремной системы. Мой национальный интерес — ее уничтожение, свобода для всех невинно осужденных, прекращение террора и пыток.

У моей нации — самый страшный в новейшей истории тюремный опыт.

Созданная в годы диктатуры лагерная система на пике своего могущества достигала гитлеровских масштабов, сейчас она жива, даже после путинских заявлений о «российской нации», мы получили очередное свидетельство о пытках и терроре в российских тюрьмах.

Политзаключенных в России сегодня немного, но ими одними тюремный произвол не исчерпывается — тысячи людей сидят в тюрьмах по самым ничтожным обвинениям, прежде всего по «наркотическим» статьям, для того только и придуманным, чтобы репрессивный аппарат мог зарабатывать на моих несчастных соотечественниках.

Главной бедой моей нации до сих пор было то, что она не успела и не смогла научиться жить вне подавляющего ее государства.

Моей нации повезло, что Путин настолько чужд ей.


Источники:

http://echo.msk.ru/blog/spektr_press/1866486-echo/

http://spektr.press/putin-sozdast-svoyu-naciyu-a-nam-ostanetsya-nasha-manifest-olega-kashina-o-proekte-rossijskoj-nacii-i-razbitom-koryte/

Понедельник, 17:06 - 19 дек 16
гость — «результаты "труда" Евгения Авилова:» пишет:

Захват тульской телекомпании "Альтаир"

Перехват контроля над ТК "Альтаир"
Основатель ТК "Альтаир", крупнейшего в Тульской области телекоммуникационного холдинга, пропал в 2003 году. Так как тело предпринимателя не было найдено, он был объявлен без вести пропавшим. Был назначен доверительный управляющим имущества Воробьева Александра Игнатенко, который занимал этот пост до 2005 года.

Осенью 2005 года в борьбу за активы "Альтаира" включаются депутаты Тульской городской Думы Григорий Нуждихин, Александр Ядыкин и Евгений Авилов — на тот момент совладельцы медиахолдинга "ФМ-Медиа".
В декабре 2005 года Авилов, являясь и.о. председателя Тульской городской Думы, направил и.о. главы администрации Советского района Тулы представление о назначении Ядыкина доверительным управляющим имуществом пропавшего Воробьева. По данным местных СМИ, Авилов написал это представление от имени всей думы, не поставив об этом в известность депутатов. В результате Ядыкин сменил Игнатенко, а группа Нуждихина получила полный контроль над ТК «Альтаир» и другими активами Воробьева.

Кому интересно, публикации полный текст тут http://econcrime.ru/case/7/

Авилов не хочет уходить
https://www.pryaniki.org/view/article/9649/

"Пшли вон, быдло, это моя земля, а мой друг Авилов"
http://www.pryaniki.org/view/article/1012243/

Маленькие слабости Жени Бордюра
http://www.pryaniki.org/view/article/1012271/

"Я Авилову, Прокопуку и компании даже колхоз не доверил бы, не то что Тулу"
http://www.pryaniki.org/view/article/1012293/

Авилов, пробудись!
http://www.pryaniki.org/view/article/1010729/

Откуда говнище?
http://www.pryaniki.org/view/article/1012852/

Жители деревни Мызы недовольны Евгением Авиловым
Комитет по борьбе с коррупцией подозревает главу администрации Тулы в сговоре с застройщиком "МГ-ФИНАНС".
https://www.pryaniki.org/view/article/1015525/

Коррупция в АО "Тулатеплосеть" и администрации г. Тулы
https://www.pryaniki.org/view/article/1016266

Евгений Авилов отчитался за цыган
https://www.pryaniki.org/view/article/1016317

В Туле объявят конкурс на должность главы администрации
https://www.pryaniki.org/view/article/1016489/


но… Авилов, снова остался, как прежде: Авилов не хочет уходить
https://www.pryaniki.org/view/article/9649/


Авилов остается
https://www.pryaniki.org/view/article/1016493/

Партийное возвышение Евгения Авилова
https://www.pryaniki.org/view/article/1016618

Понедельник, 17:11 - 19 дек 16
гость — «Жители мексиканского города убили своего мэра, который отказался выделить средства» пишет:

https://news.mail.ru/incident/26543258

Жители мексиканского города убили своего мэра, который отказался выделить средства на общественные работы и поддержку местных ремесленников

В мексиканском штате Чьяпас местные жители убили мэра индейского городка Сан-Хуан-Чамула.
Мэр Доминго Лопес Гонсалес отказался выделить средства на общественные работы и поддержку местных ремесленников, после чего по нему открыли стрельбу из толпы.
Затем тело градоначальника выволокли на площадь.

Помимо мэра, погибли два чиновника и водитель администрации.
Участники беспорядков воздвигли баррикады на улицах города, потребовав от властей штата отчета об использовании средств, направленных в муниципалитет.
В августе 2015 года представители более 30 общин подали в суд на правительство штата Чьяпас, требуя выделить 100 миллионов песо из федеральных и региональных резервов на нужды дорожного и жилищного строительства, а также на другие общественно значимые проекты.

Понедельник, 17:14 - 19 дек 16
гость — «Автомобилист» пишет:

Редко бываю в Туле, живу в селе. А здесь случилась нужда поехать в одну организацию в Туле, а находится эта организация на улице Свободы. Боже праведный! И какой же идиот додумался на такой узкой улице с двух сторон сделать платные парковки? Это же уму непостижимо! Для того, чтобы машинам как-то разъехаться, нужно одним стоять, чтобы пропустить других, а потом наоборот! Какая же "умная" голова придумала такой пердиманокль? Деньжат побольше хапнуть хотели, а про народ вы подумали, как машины, идущие навстречу друг другу будут разъезжаться? Вот отсюда и ДТП, потому что разъехаться, не зацепив идущую навстречу машину невозможно, и посторониться некуда, везде парковка! Вот что вы, сволочи, наворотили!

Понедельник, 17:21 - 19 дек 16
гость — «Духпердух идейный» пишет:

надо считать и обсуждать модели решения с привлечением специалистов и людей, занимающихся мониторингом
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Суббота, 01:55 - 10 дек 16
гость — «Духпердух идейный» пишет:
Не для кого не секрет, что качество управления в стране неуклонно падает, но Тула уже давно выделяется на фоне всеобщего бардака, причём совсем не качеством работы чиновников и их профессионализмом, а полным и вопиющим отсутствием оного.
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Однажды русская и немецкая компании договорились провести соревнование на байдарках. Немцы победили с отрывом в 1км. Топ-менеджмент русской команды решил выяснить причину провала. Была создана рабочая группа для подготовки предложений по изменению и реструктуризации в команде. После многих недель изысканий было установлено, что в немецкой команде гребли семеро и один рулевой...а в русской- один на вёслах и семеро рулевых. Топ-менеджментом русской компании была привлечена консалтинговая компания для подготовки и проведения реструктуризации команды. Получив солидный гонорар и внедрив показатели KPI, CCП, ISO 9001 и проведя маркетинговые исследования, консалтинговая фирма пришла к выводу: Слишком много сотрудников в команде подаёт команды и слишком мало гребёт... После реструктуризации русская команда выглядела так: -четыре рулевых..., -два старших рулевых, -один рулевой директор, -и один гребец. Кроме того для гребца была введена персональная система оценки показателей эффективности и расширен круг обязанностей, чтобы повысить его ответственность. На следующий год немецкая команда опять убедительно победила с отрывом в 2км. В результате очередного поражения, топ-менеджментом русской компании была нанята консалтинговая компания по аудиту и оценке эффективности команды. Было принято решение расформировать гребную команду... Гребец, как основной виновник неэффективности команды был уволен. Рулевым была объявлена благодарность, а сэкономленные деньги были выплачены топ-менеджменту в качестве премии.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На все вопросы, касающееся "а что бы Вы на месте сделали", сегодня можно ответить одно. Пока идея замены Конституции и Уголовного кодекса с включением статей "Саботаж", "Вредительство" и "Враг народа", не перейдут в практическую плоскость - ни-че-го.
Для примера: у "Штампа" с венёвки в сторону Тулы есть светофор. Поставленный знак "Пешеходный переход" полностью его загораживает. Прикиньте сколько было или должно было быть согласований и затрат на установку этого знака, сколько он стоИт по времени и убедитесь подъезжая к перекрёстку, каков результат. Всем и всё по..., как до установки, в установку так и после. И это везде и во всём.

Понедельник, 17:22 - 19 дек 16
гость — «Вон оно как» пишет:

Теперь же, по словам сити-менеджера, надо считать и обсуждать модели решения с привлечением специалистов и людей, занимающихся мониторингом платных парковок. ...А эти специалисты и люди бесплатно будут считать и обсуждать???

Понедельник, 17:24 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Брюссель и европейские либералы в шоке: знаменитый олигарх Руперт Мердок покупает Sky – крупнейшую платную телекомпанию Европы. Если сделка будет одобрена, Sky и его филиалы переориентируются на поддержку националистов и работу на развал ЕС. Ранее Мердока уже обвиняли в победе Трампа и Brexit. Теперь же его влияние многократно усилится.Таким образом, если Мердок завершит сделку, то будет контролировать все платное телевидение Британии, Германии и Италии, а также Ирландии и Австрии. Критики соглашения указывают на недопустимость подобной концентрации медиаактивов в руках одного человека.

либерастпидерсия радуйтесь ваше время ушло.

Понедельник, 17:26 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Особенно покупка Мердока тревожит леволиберальных политиков. Управленческий талант медиамагната в том, что, покупая убыточные издания или телеканалы, он раз от разу превращает их в яркие, провокационные, скандальные СМИ, которые быстро наращивают число подписчиков, доходность и влияние. Так, из британской The Sun он сделал, как говорят сами британцы, «огненную газету с кучей сисек». А скупив несколько телестудий в США и объединив их в Fox, вскоре выстрелил брендом Fox News – это бодрый новостной телеканал с правоконсервативной повесткой, склонностью к резким заявлениям и миллионами новых молодых зрителей. Fox News был одним из очень немногих действительно крупных СМИ США, кто поддерживал Дональда Трампа и освещал все скандалы в окружении Хиллари Клинтон.

Понедельник, 17:27 - 19 дек 16
гость — «||||» пишет:

Выпьем святого боярышника за успех платных парковок!

Понедельник, 17:30 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

если где то в стране плохо то для врагов россии это праздник.

Понедельник, 17:31 - 19 дек 16
гость — «123» пишет:

Компетенции людей принимающих решения ухудшаются катастрофически. Убыток проекта 13млн. При увеличении территории убыток увеличится пропорционально.Проще набрать узбеков платить не по 45 тысяч , а по 15 тыс. и пересадить из на велосипеды. Да и зимой надо чтобы средняя температура была хотя бы +1+2 градуса чтобы снег не чистить . Ну и конечно воровать меньше , а то у нас даже страховщики умудряются работать в убыток.

Понедельник, 17:35 - 19 дек 16
гость — «саша» пишет:

странно!? а что кто то платил за платные парковки?

Понедельник, 18:01 - 19 дек 16
гость — «Гость 71» пишет:

Очередная глупость изложенная бездарностью

Понедельник, 18:16 - 19 дек 16
гость — «Волан» пишет:

Я платил, а что?

Понедельник, 18:20 - 19 дек 16
гость — «Идейному пердухУ» пишет:

А ты что сделал для исправления ситуации? ??? Поэтому начните с себя, уважаемый!
"Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» — Я смеюсь. […] Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более — людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!"

Понедельник, 18:25 - 19 дек 16
гость — «Туляку» пишет:

Обьясняю.
Существующие улицы - это не готовые парковки. А знаки, а разметка, а сервисы для оплаты, а работа уборщиков и контролеров, а машины с оборудованием, а обслуживание этого всего. Это и есть убытки, которые за один год никак не окупить если снижать стоимость парковочного часа! Вот такие затраты.
Десять инвалидок и пара сотен знаков тоже денег стоят.

Понедельник, 18:27 - 19 дек 16
гость — «Авилов - Туляку» пишет:

Основная задача платных парковок - разгрузить центр Тулы. Как только стоимость парковки возрастет до 30 - 50 рублей за час, так все будет хорошо с РАЗГРУЗКОЙ центра Тулы! Вот увидите.

Понедельник, 18:58 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

площадь "Стадион" сколько там машин ФСИН и УВД бесплатно стоят? около 80 штук. вот и деньги. не надо и расширять.

Понедельник, 19:01 - 19 дек 16
гость — «Гостю» пишет:

Лошары....какие знаки?? Какие хитровыдуманные терминалы оплаты...стояли пацанчеги и все платили....никакой фотофиксации -небыло...всё работалою приносило прибыль...цена меньше былв в трое кажись..или в четвероопять же рабочие места..меньше времени на пиво и отжатие мобилок. На счёт расширении площади парковок-согласен...это экономия на масштабе-ну типа на постоянных издержках. Но получить убыток от продажи воздуха...бля....ну лошары...

Понедельник, 19:12 - 19 дек 16
гость — «Бе...» пишет:

Расширять-увеличивать объем контрольной работы. Соответственно-возрастут затраты. Пока нужно навести нужный порядок на том пространстве, что есть: поднять цену до 40 руб/час в центральной зоне, 25 руб-в остальной, усилить организацию контроля за стоянками, сократить число "льготников", поставить паркоматы для оплаты, т.к. СМС часто не приходят и не знаешь, оплатил или нет и т.п., главное-поменьше "демократии" в этом процессе. И наладьте работу общественного транспорта-то не дождешься, то едут 4шт друг за другом!

Понедельник, 19:16 - 19 дек 16
гость — «угу...» пишет:

а когда цена будет 123 руб в час в ход пойдут покрышки и ржавые вилы...правда насколько это газгрузит центр тулы...ну не исключаю, что и разгрузит....народ уже травится ПАЛЁНОЙ! настойкой боярышника....оригинанал стоит 30...это примерно о,5 водяры...

Понедельник, 19:23 - 19 дек 16
гость — «У БД б сделать» пишет:

Парковку по 500 евров..через сутки будет ходить идеально общественный транспорт...лайнщики перестану охеривать, кто в теме, тот знает....ну это разгрузит центр Тулы-полюбому.

Понедельник, 19:27 - 19 дек 16
гость — «||||» пишет:

Гешефт себе, убытки государству - посан к успеху идет!

Понедельник, 19:40 - 19 дек 16
гость — «человек» пишет:

Господа ЧИНОВНИКИ сколько можно обдирать простых людей? Надо строить не супермаркеты а ПАРКОВКИ ,ПАРКОВКИ ,ПАРКОВКИ!!!Зачем создавать проблему себе и людям??? Установите знаки стоянка запрещена на всех центральных улицах и улицы будут разгружены.Власть на то она и ВЛАСТЬ чтобы создавать БЛАГА НАРОДУ об этом постоянно говорит наш ПРЕЗИДЕНТ.ВЫ господа чиновники почему не слушаете ПРЕЗИДЕНТА???

Понедельник, 20:12 - 19 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Дорогие жители
Что вы хотели. у руля города стоят одни менты, даже не полицейские
Это говорит о многом....

Понедельник, 20:13 - 19 дек 16
гость — «тт» пишет:

дайте людям бесплатно ставить машины!

Понедельник, 20:27 - 19 дек 16
гость — «Духпердух идейный» пишет:

Понедельник, 18:20 - 19 дек 16
гость — «Идейному пердухУ» пишет:
А ты что сделал для исправления ситуации? ??? Поэтому начните с себя, уважаемый!
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На все вопросы, касающееся "а что бы Вы на месте сделали", сегодня можно ответить одно. Пока идея замены Конституции и Уголовного кодекса с включением статей "Саботаж", "Вредительство" и "Враг народа", не перейдут в практическую плоскость - ни-че-го.
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Но тем не менее... Итак, исходя из обсуждаемой темы и как законопослушный гражданин своей страны и своего города, начинаю: 1.Полностью плачу все виды налогов. 2. За более чем 30 лет водительского стажа штрафов пока нет. 3.Содержу транспортное средство в исключительном техническом состоянии, иногда в ущерб остальным статьям семейного бюджета, не смотря на 300тыс.пробег. 4.Не использую прилегающую территорию места проживания для стоянки автомобиля, пользуясь платной парковкой. 5.Передвигаюсь на транспортном средстве в соответствии с реальной потребностью в передвижении, планируя не засирать трафик пустыми перемещениями и парковкой в течении дня там, куда можно дойти пешком. 6. Крайне негативно отношусь к уборкам улиц пылесосами!!! и поливайками, если скорость передвижения некоторых из них достигает 40-50 км/ч.???!!! 7.Звоню по телефону доверия ГИБДД когда вижу пьяненького за рулём. 8. Не брезгую заявить о своих правах в местах торговли, предоставления услуг и прочее и помочь другим, а если надо то и посудиться.

Итого, как я понимаю, исходя из обсуждаемой темы, Вы являясь представителем административной плеяды, находящейся на содержании налогоплательщиков(см.выше) и предлагаете мне дополнительную идею самосовершенствования. Стесняюсь спросить, но спрошу: что Вы мне ещё можете предложить, кроме согласия ещё принести денег, в практическом отсутствии результата и за реальную обоснованность траты которых, Вы всё равно реально ни хрена не отвечаете? А?

Понедельник, 20:29 - 19 дек 16
гость — «Как так» пишет:

У крго то машинка 6.3 литра моторчик-он платит налог -немерянный. Я я на сраных жигулях...должен платить за парковку как этот автолайн? А логика то где?? Двойные стандарты...не?

Понедельник, 20:35 - 19 дек 16
гость — «А я раьояю охранником в сепермаркете» пишет:

Если я припланю бутылку пива...а тут нет слова-спиздили, есть слово -проепланил. То с вероятностью в 100% стоимость вычтут у меня с заплаты...

Понедельник, 20:47 - 19 дек 16
гость — «Коллега» пишет:

на Фото: У Авилова толи заворот кишок, толи прямая кишка выскочила от испуга.

Понедельник, 20:49 - 19 дек 16
гость — «смерть» пишет:

я иду за ними

Понедельник, 20:50 - 19 дек 16
гость — «Водила есму сказал скоко » пишет:

у него зарплата и недобро улыбнулся)))

Понедельник, 21:32 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Представительство "Независимой Калифорнии" открылось в Москве
Представительство "Независимой Калифорнии" открылось в Москве. Сотрудники отделения будут заниматься подготовкой референдума по отделению штата от Америки. В офисе Антиглобалистского движения на улице Клары Цеткин заработало представительство штата Калифорния. Сейчас активисты ведут подготовку к референдуму об отделении от США, который планируют провести в 2018 году. [...]

Просто Вася Сегодня 19:01
Я на 146% уверен, что калифорнийцы - отдельная нация. Их далёкие предки прокопали Берингов пролив, и от них произошли индейцы и айну.
Калифорнийцы - древнейшая раса Земли, просто удивительно, что они позволяют остальным Штатам на себе паразитировать!! :)

Понедельник, 22:02 - 19 дек 16
гость — «саша» пишет:

Волан! Ты мало платил, надо больше!)

Понедельник, 22:05 - 19 дек 16
гость — «Леди» пишет:

Авилов с работы домой на городском транспорте возвращается (см.фото), поэтому и лицо напуганное. Может настороженное, боится свою остановку пропустить.

Понедельник, 22:15 - 19 дек 16
гость — «ФЫВА» пишет:

Сижу и охреневаю. Если обычный гражданин задолжал 13 млн. руб Да что там 13млн. всего 130 тыс. руб то к нему приходят судебные приставы и коллекторы. Он банкрот и должник!!! У него описывают имущество. А если чиновники "накосячили" на 13 млн. то они просто эти убытки списывают с бюджета следующенго года. Ответственности не несет никто! Или ктото понес какое то накаэание? Это не канализацию в старых домах ремонтировать. ПЖиВ рулят

Понедельник, 22:15 - 19 дек 16
гость — «Возмущённый» пишет:

А что Пряники молчат по поводу идиотизма на К Маркса и Пролетарской. Там некто Р Мурзин с пеной у рта доказывает , что все для нашего блага и стало ну очень "комфортно"

Понедельник, 22:34 - 19 дек 16
гость — «Свидетель» пишет:

Из туляков как делали, так и будут продолжать делать быдло. Наверное, этого мы и заслуживаем, потому что сами и рождаем такую власть, которая обувает всех, как лохов..Например, с номерами маршруток. Почему 18 переименовали в 68? Неужели нельзя было сделать 1-8 или на худой конец 81? Нет, надо было именно изощренно поиздеваться над жителями, введя идиотские номера маршрутов. Что касается парковок...Прежде всего, нужно было сделать детальнейший разбор мирового опыта организации городского транспортного потока в городах, схожих по населению и количеству авто. Наверняка, такие примеры есть! Где анализ ситуации, публичное обнародование результатов, мозговой штурм с общественностью? Просто никто не захотел этим заморачиваться, больше того - ни у кого даже в маыслях такого не возникло, а ограничились типичным для провинциального чиновничьего характера бравурным заявлением: в Лондоне (что в Европе, кажись), да в Москве-Матушке въезд в центр города платный, да и за парковки надобно деньгу взимать. На том и порешили, для начала набожно перекрестившись...

Понедельник, 22:38 - 19 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Скоты и дебилы во власти. Пока их на столбах не начнут вешать они не поймут, что ведут себя как уроды ублюдочные.

Понедельник, 22:55 - 19 дек 16
гость — «Женя!» пишет:

Побойся бога,хотя ты скорее всего будешь награжден В аду своей сковородкой

Понедельник, 22:56 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Либеральный Запад приказал долго жить
Журналист с мировым именем Чарльз Краутхаммер считает, что Запад во главе с США нынче «отступает». Предыдущая эпоха торжества либеральной демократии не просто подошла к концу, а закончилась. Теперь в геополитике царствуют «автократы».Чарльз Краутхаммер (Charles Krauthammer) — известный американский журналист и комментатор, публикующий колонки в четырёх .

Нет. Всё это дело рук Запада, возглавляемого США. И крах либеральной демократии, который возвестил Ч. Краутхаммер, — тоже дело рук Запада. США сами выкопали себе могилу (если, конечно, заявления аналитика о конце Запада считать верными).

Мир, полный террористов-исламистов, и вправду получился «не очень хорошим» для США. Именно поэтому Трампу хочется от него отгородиться.

Понедельник, 23:30 - 19 дек 16
гость — «дзюба» пишет:

да идите в пень

Понедельник, 23:38 - 19 дек 16
гость — «Хватит» пишет:

дайте людям просто жить , а не оплачивать выдуманые поборы!

Понедельник, 23:53 - 19 дек 16
гость — «Я» пишет:

Смотрю на фото Жени и понимаю его взгляд,полный отчаянья.Он думал придет во власть,нахапает и спокойно уйдет.Но его затянула опасная трясина......Выход теперь один-на нары,на нары!)))Все упирается только во время.Но рано или поздно он окажется на нарах и он это понимает.От того и взгляд у него на фото полный тоски и жалости........

Вторник, 00:05 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Убийство посла, теракт в Германии, перестрелка в Бельгии и это все в день голосования выборщиков в США!
Глядя на все это в голову закрадывается мысль, что не случайно, что все это звенья одной цепи. Мне она напоминает операцию прикрытия - создать много шума, чтобы отвлечь внимание от чего-то главного, а именно от голосования выборщиков. Не выберут Трампа и объясню почему:1. Турне Обамы, где он убеждает лидеров стран не менять свою позицию по отношению к Трампу.2. Обама ...

1. Турне Обамы, где он убеждает лидеров стран не менять свою позицию по отношению к Трампу.

2. Обама обвиняет РФ в вмешательстве в выборы США.

3. Это подхватывают все СМИ.

4. Угрозы выборщикам.

5. Антироссийская позиция Евросоюза - без уверенности, что Трамп пройдет - давно бы переобулись.

6. Множество терактов в один день - Чечня, Германия, Бельгия и убийство посла РФ в Турции как создание во-первых давления на выборщиков с подтекстом, что, мол, если все поменять, то мир скатится в хаос, а во-вторых дымовой завесы в глазах всего мира и части социально-активных граждан США.

Время осталось - несколько часов подождать, посмотрим прав или нет)))

Вторник, 00:08 - 20 дек 16
55555 пишет:

Скоро голубчик, скоро и за тобой воронок подадут.

Вторник, 00:12 - 20 дек 16
гость — «Спец» пишет:

Гы, как вата развонялась, верещить, ватко обидно. :)
Ватко, молчите в тряпочку, вы есть кормовая база ушлых пацанов, не более того, навоз, на котором произрастает и цветёт Авилов. :) Вас доили, доят и будут доить бесконечно, потому что вы такими родились и такими воспитаны, и ничего изменить вы не можете, только скулить жалобно.

Чё воняете? В Туле десятки тысяч машин, и где были тухляки, когда вводили платную парковку? А нигде, ничего никто не сделал.
Вы же ничего не сделали. чего воняете-то?

Платите и не бухтите, вы со всем согласились ещё год назад, вам и вашк квартиру вход платным скоро сделают, и будут правы.
Блин, у меня начинают появляться мысли пойти таки во власть, чисто для изобретения максимально изощрённых и циничных способов выдаивания бабла из ватко, готов работать только за зарплату, даже доляхи от выдоенного из вас не надо, мне интересно наблюдать за тараканьей суетой толпы терпил, которая до сих пор считает себя народом - богоносцем, а не пищевой базой, лишившей себя любых прав и возможностей в обмен на возможность попотреблять недолго и поворовать безнаказанно.

Так что я всячески поддерживаю Авилова, норот необходимо доить, плющить и козлить, и он будет вас любить и боготворить.
Русские - они такие...

Вторник, 05:58 - 20 дек 16
гость — « СВОЙ» пишет:

Об убытках в отрыве от зарплат чиновников говорят только такие мускулистые горе- менеджеры - спортсмены как Авилов. Почему не опубликован отчет за год,(пусть даже усеченный и малоправдивый) откуда стал бы хоть как-то понятен баланс расходов и доходов. Ан нет, нужно поднимать расценки.Постоянно до небес..Все как в сказке "О рыбаке, золотой рыбке и его старухе "...

Вторник, 09:38 - 20 дек 16
гость — «Своем-у» пишет:

Даже если расценки и расчеты опубликуют, то все одно найдутся недовольные и правдорубы. Де завышено, да де не по-справедливости!
Нет никакой корреляции меж зарплат чиновников и убытков города.
Стоимость парковочного часа надо обязательно повышать до расчетных величин + инфляция за два года. Тогда убытка не будет в следующем году. Иначе никак прибыль не получить!

Вторник, 09:47 - 20 дек 16
гость — «Авилов» пишет:

На тот счёт 13млн. ушли или я ошибся.Вопрос.

Вторник, 09:54 - 20 дек 16
гость — «Тому,кто в понедельник 18-27 Авилов» пишет:

Фактическая расстановка Знаков "платная стоянка" говорит о том,что они устанавливались с одной целью-сбора как можно больше денег ,а не для разгрузки Центра г.Тулы и пользы для жителей.Для разгрузки Центра необходимо было давно запретить любое точечное строительство,а не наоборот.На удалении 2км. от центра организовать достаточное количество не дорогих,с видео наблюдением парковок, а в центре без льгот,несколько наоборот дорогих парковок(изначально возле Сбербанка,а если будет мало мест,то и около Администрации области и т.п. и т.д.),поэтапно устанавливать на улицах Центра Знаки"Стоянка запрещена". Для критиков данной темы хочу заметить,что не дорогие парковки работать должны с 6-00 до 20-00,для полноты жизни и дисциплины на парковках разрешить,за малую арендную плату,установку мобильных(установленного образца)торговых точек.Повторюсь,что все это и того более, надо делать в приделах разумного и по тех.и сан.нормам,а главное умными и желающими добра Тулякам людьми.С уважением,Туляк.

Вторник, 09:55 - 20 дек 16
гость — «Ответ» пишет:

13 млн не ушли. Ты ошибся.

Вторник, 10:05 - 20 дек 16
гость — «лощенным мордам» пишет:

Хотя бы с газонов авто убирали,штрафовали,строго следили за дворами ,а главное запретили бы на проезжей части авто ставить! Гибдедешники,полиция просто симулянты,как и сами депутаты.

Вторник, 10:12 - 20 дек 16
гость — «"У нас во дворах частной собственности на землю нет и быть не может"» пишет:

https://www.pryaniki.org/view/article/1015774/

"У нас во дворах частной собственности на землю нет и быть не может"

Депутат Владимир Тимаков предлагает тулякам совместно бороться с самозахватом земли под парковку во дворах.
Дневная организация парковок на проезжих улицах и площадях – это только внешняя сторона проблемы. Главная трудность – ночёвка автомобилей в наших дворах. Избыток автомашин, стоящих на тротуарах, газонах, бордюрах, стал причиной многочисленных ссор и раздражения жильцов.
Здесь давно требуется наведение порядка. И оно в равной мере зависит как от городской власти, так от самих жильцов.
Территория, на которой произвольно и хаотично паркуются машины во дворах, может быть придомовой – то есть находиться в коллективной собственности жителей дома, или муниципальной, или областной. В первом случае решение жильцов дома будет достаточным основанием для разрешения или запрета парковки, определения для неё специальных мест. Собрание жителей вправе предложить управляющей компании за счёт денег, собираемых на содержание дома, оборудовать во дворе зону, удобную для парковки (например, отсыпать её щебнем), и, наоборот, зону, где жители дома автомобилей видеть не желают, защитить бордюрами.
Кстати, за парковку машин на газонах областным законодательством предусмотрен административный штраф. Надо только чётко определить, где во дворе газон, а где просто растёт трава.
Там, где территория двора выходит за пределы зарегистрированной за домом придомовой территории, решения об упорядочивании парковки надо принимать совместно с администрацией. Очень эффективно, если решение о благоустройстве будет увязано с программой "Народный бюджет".
ОСТАНОВИТЬ САМОЗАХВАТ ЗЕМЛИ ВОКРУГ НАШИХ ДОМОВ
Совершенно недопустимым я считаю, когда кто-то из жильцов самовольно огораживает кусок двора только для своей машины и не пускает туда никого. И стоит весь день пустой кусок территории, а рядом автомобили друга на друга лезут, мешая проходить жильцам.
У нас во дворах частной собственности на землю нет и быть не может. Земля городских дворов, как говорилось выше, находится либо в коллективной собственности жильцов, либо в муниципальной собственности города. Без решения собственника любые столбики, цепочки, замки, огораживающие землю под личное авто, – это самозахват. Их снос не является нарушением закона.
Но чтобы избежать драк и скандалов (а такие случаи при самозахвате не редкость), я предлагаю поставить дело на законную основу. Предлагаю принять нормативный акт о размещении ограждений на парковках автомашин.
Тут возможно несколько вариантов использования земли. Либо собрание жителей принимает решение об организации парковочного места с заграждениями, либо администрация. Это смотря о чьей земле идёт речь. Без такого решения любые заграждения на внутридворовых парковках должны быть признаны незаконными и в течение нескольких месяцев удалены. Удалены не озлобленными соседями, а централизованно, городской властью, чтобы не было соседских ссор.
Если же решение о создании регулируемой парковки создано, то надо установить и порядок его использования. По решению жителей это должна быть либо коллективная парковка, либо предоставляемая в частное пользование. Если коллективная, то никаких персональных мест на ней быть не должно, пусть свободно паркуются все жильцы. Как говорится, "кто первый встал, того и тапки". Если же кто-то претендует на персональное место, которое будет его дожидаться под персональным замком, то за это надо платить.
Если земля придомовая – платить дополнительные деньги за содержание дома, которые будут идти на благоустройство двора. Если земля городская – платить в бюджет или в МУП. Эти деньги тоже надо пустить на благоустройство дворов, на организация цивилизованных парковок.

Если туляки меня поддержат, то я начну"пробивать" такой нормативный акт, упорядочивающий пользование дворовыми территориями и исключающий самозахват.
Прошу поделиться вашим мнением по этому поводу, прислав письма на адрес "Засечного рубежа": Тула, 300062, а/я 1300, или на электронный адрес: timakov-deputat@yandex.ru
timakov.org





http://timakov.org/pub/person/za-tulu-udobnuyu.htm

ГДЕ МЕСТО МАШИН ВО ДВОРАХ?
Дневная организация парковок на проезжих улицах и площадях – это только внешняя сторона проблемы. Главная трудность – ночёвка автомобилей в наших дворах. Избыток автомашин, стоящих на тротуарах, газонах, бордюрах, давно стал причиной многочисленных ссор и раздражения жильцов.
Здесь давно требуется наведение порядка. И оно в равной мере зависит как от городской власти, так от самих жильцов. Территория, на которой произвольно и хаотично паркуются машины во дворах, может быть придомовой – то есть находиться в коллективной собственности жителей дома, или муниципальной, или областной. В первом случае решение жильцов дома будет достаточным основанием для разрешения или запрета парковки, определения для неё специальных мест. Собрание жителей вправе предложить управляющей компании за счёт денег, собираемых на содержание дома, оборудовать во дворе зону, удобную для парковки (например, отсыпать её щебнем) и наоборот, зону, где жители дома автомобилей видеть не желают, защитить бордюрами.
Кстати, за парковку машин на газонах областным законодательством предусмотрен административный штраф. Надо только чётко определить, где во дворе газон, а где просто растёт трава.
Там, где территория двора выходит за пределы зарегистрированной за домом придомовой территории, решения об упорядочивании парковки надо принимать совместно с администрацией. Очень эффективно, если решение о благоустройстве будет увязано с программой «Народный бюджет».
ОСТАНОВИТЬ САМОЗАХВАТ ЗЕМЛИ ВОКРУГ НАШИХ ДОМОВ
Совершенно недопустимым я считаю, когда кто-то из жильцов самовольно огораживает кусок двора только для своей машины и не пускает туда никого. И стоит весь день пустой кусок территории, а рядом автомобили друга на друга лезут, мешая проходить жильцам.
У нас во дворах частной собственности на землю нет и быть не может. Земля городских дворов, как говорилось выше, находится либо в коллективной собственности жильцов, либо в муниципальной собственности города. Без решения собственника любые столбики, цепочки, замки, огораживающие землю под личное авто – это самозахват. Их снос не является нарушением закона.
Но, чтобы избежать драк и скандалов (а такие случаи при самозахвате не редкость) я предлагаю поставить дело на законную основу. Предлагаю принять нормативный акт о размещении ограждений на парковках автомашин.
Тут возможно несколько вариантов использования земли. Либо собрание жителей принимает решение об организации парковочного места с заграждениями, либо администрация. Это, смотря о чьей земле идёт речь. Без такого решения любые заграждения на внутридворовых парковках должны быть признаны незаконными и в течение нескольких месяцев удалены. Удалены не озлобленными соседями, а централизованно, городской властью, чтобы не было соседских ссор.
Если же решение о создании регулируемой парковки создано, то надо установить и порядок его использования. По решению жителей это должна быть либо коллективная парковка, либо предоставляемая в частное пользование. Если коллективная, то никаких персональных мест на ней быть не должно, пусть свободно паркуются все жильцы. Как говорится: «кто первый встал, того и тапки». Если же кто-то претендует на персональное место, которое будет его дожидаться под персональным замком, то за это надо платить.
Если земля придомовая – платить дополнительные деньги за содержание дома, которые будут идти на благоустройство двора. Если земля городская – платить в бюджет или в МУП. Эти деньги тоже надо пустить на благоустройство дворов, на организация цивилизованных парковок.
Если туляки меня поддержат, то я начну «пробивать» такой нормативный акт, упорядочивающий пользование дворовыми территориями и исключающий самозахват.
Прошу поделиться Вашим мнением по этому поводу, прислав письма
на адрес «Засечного рубежа»: Тула, 300062 ,а/я 1300
или на электронный адрес: timakov-deputat@yandex.ru

Вторник, 10:13 - 20 дек 16
гость — «гостье жительнице» пишет:

15:19 - 19 дек 16
гость — «жительница» пишет:
У нас во дворе в Заречье,ул.М Горького 37 двор весь одна огромная бесплатная парковка !!!Дороги все забиты машинами.Людям негде пройти,скорой невозможно подъехать.Полиция не реагирует.

------------------------------------------------------

1. Сфотографируйте и запишите на видео факт правонарушения. Фотографии делайте с разных точек, в т.ч. вид сверху. Главное, чтобы госномера были четко видны и к какому автомобилю они относятся. Т.е. общий план и крупным планом снимайте. Перед съемкой на фото- видео- камерах проверьте правильность установки даты и времени. Проверьте также настройку, чтобы штамп даты и времени был включен (т.е. "штамповался" на каждой фотографии или был постоянно виден на дисплее видеокамеры в период видеозаписи.

2. Запишите на носитель информации (флешку, диск)

3. Если есть возможность, то распечатайте фотографии, приложите их к заявлению и укажите в заявлении госномера автомобилей. Это важно, т.к. фото- видео- - это подтверждение факта правонарушения. Но если госномера не указаны в заявлении, такое заявление легко "замять" или вывести из-под ответственности обладателей "блатных" или "крутых" госномеров.

4. Подготовьте заявление. Желательно, чтобы оно было не только от Вас, т.е. нужны подписи жителей, недовольных нарушением прав со стороны водителей. В этом случае обращение будет коллективным, а на него будет сложно не реагировать полиции. К заявлению приложите диск с фото- виде- правонарушений. Факт приложения носителей аудио- видео- информации о правонарушении укажите в заявлении, с указанием количества фотографий и видео. В заявлении укажите ФИО, контактные данные свидетелей, которые готовы подтвердить факт (факты) правонарушений.
Сделайте копию заявления на копировальном аппарате или распечатайте фотографию заявления. Это нужно, чтобы на 2-м экземпляре заявления (т.е. копии) полицейские поставили отметку о принятии Вашего заявления.

5. Звоните 02. Только так вы заставите ГИБДД заняться своими прямыми обязанностями! Перед звонком подготовьте диктофон, все разговоры (по телефону или когда полицейские приедут по Вашему вызову) записывайте или снимайте на видео (можно не афишируя съемку). Запишите номера жетонов полицейских, прибывших к Вам по вызову, борт.номер автомобиля, а также потребуйте (это Ваше право!) предъявить служебное удостоверение. Полицейские обязаны предъявить в развернутом виде, и не просто "мелькнуть", а обязаны предоставить Вам возможность ознакомится с данными удостоверения, Запишите эти данные, полицейский обязан разрешить и это, таков закон. также поступайте, общаясь с чиновниками и прокурорскими и т.д.

6. Если после звонка по 02 нет реакции, звоните на телефон доверия УВД 32-22-85

7. Если после телефона доверия нет реакции, звоните в Главное управление собственной безопасности МВД России
115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д.6/8 Контактные телефоны ГУСБ МВД России:
(495) 667-07-30 - дежурный офицер ГУСБ

8. Подготовьте и направьте заявление о бездействии полиции и ГИБДД в ГУСБ МВД России: https://mvd.ru/request_main

9. Если Вам нужная справочная информация, телефон МВД России для справок (495) 667-02-99

10. Если полиция и ГИБДД продолжают бездействие, и Вы уверены, что даже эти заявления с приложением фото- виде- доказательств они могут "замылить", то можно параллельно с заявлением в полицию, обратится в прокуратуру Тульской области. Там есть дежурный прокурор, он примет заявление, на 2-м экземпляре заявления поставит отметку о принятии.

11. Любые чиновники, сотрудники полиции и ГИБДД боятся огласки их противоправной деятельности и боятся широкой огласки их бездействия.

Поэтому можно выложить факты, подтверждающие их противоправную деятельность или бездействие в Интернет, ролики на https://www.youtube.com

Тогда у начальства в Москве или регионе может сработать принцип, который начальство озвучит провинившемуся подчиненному:

"Сам испачкался - сам отмывайся, не пачкай других! Ты уволен!"

Вторник, 11:34 - 20 дек 16
гость — «Николай Матвеев - надо увеличивать плату за парковку!» пишет:

Авилову пора становиться настоящим руководителем. Пора принять решение и вести плату за пользование тротуарами. Плату за ожидание общественного транспорта на остановках, налог за посещение театров (типа курортного сбора)....

Вторник, 11:55 - 20 дек 16
гость — «Еще» пишет:

Вариант - сбор за то что живешь не в Мухосранске, а в городе-герое!

Вторник, 11:58 - 20 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Вариант - сбор за то что живешь не в Мухосранске, а в городе-герое!
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Хороший вариант. Или например плату за поглощение солнечной энергии. У нас столько резервов для повышения благосостояния чиновников!

Вторник, 12:47 - 20 дек 16
гость — «гость» пишет:

Груздь для пиара наставил знаков в огромном количестве на тульских улицах и навалякал громадное количество платных парковок, чтоб быть похожими на Москву. На туляков ему было наплевать, главное денег на этом срубить. Нам стало плохо после его действий, а ему деньжат хватило башлянуть аж на главного юриста страны!

Вторник, 13:28 - 20 дек 16
гость — « для Вторник, 10:13 - 20 дек 16» пишет:

пособие для стукача?

Вторник, 13:36 - 20 дек 16
гость — «х» пишет:

да он уже груздя сливает. якобы с его подачи.женя вообще лох

Вторник, 13:59 - 20 дек 16
гость — «Не хмурься Женя, в тюрьме такой твой взгляд будет уместенб» пишет:

Парковочное пространство придется расширять...
Евгений Авилов объяснил причины убыточности работы платных парковок в Туле...
Где только появляются коррумпированные чиновники - везде возникают убытки!
Воровать не надо - это главный убыток!
Задумали парковки сделать, значит кто-то сделал экономическое техническое обоснование этой идеи - должен быть расчёт, автор проекта: кто это конкретно был? Напортачили - уволить бракодела надо, а у них всегда одна песня: ещё денег надо...
Никогда в среде коррумпированных чиновников не найти виновных! Поэтому всё через одно место всегда и получается!
Бардак - одним словом: полная безответственность и бесконтрольность!
За это упущение должен быть привлечен к ответственности - руководитель - Евгений Авилов! Объяснения на таком уровне хороши для детского сада!
А за такие вещи увольнять надо - как минимум!

Вторник, 15:26 - 20 дек 16
гость — « Мурзин» пишет:

А если быть точным , то 13млн. надо умножить на 2, но я Вам этого не говорил...

Вторник, 16:50 - 20 дек 16
гость — « Авилов» пишет:

Чуть, что так косой. А почему я то должен один отвечать? А Мурзин? А Галкин? А Нагайцев? А...........

Вторник, 18:36 - 20 дек 16
гость — «Дюмин» пишет:

Не ссы Евгений, Федерация выделила ещё 218 млн.руб.

Вторник, 22:16 - 20 дек 16
гость — «Созерцатель» пишет:

Если быть идиотом, то надо постоянно подтверждать это звание!

Вторник, 22:47 - 20 дек 16
гость — «КПД» пишет:

Уроды бля.

Вторник, 23:15 - 20 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Очередная бредовая мысль Авилова.Если парковки убыточные то их нужно непременно расширять,что-бы убытков стало ещё больше.

Вторник, 23:21 - 20 дек 16
гость — «Мимокрокодил+шмайсер» пишет:

Железная логика- чтобы покрыть убытки убыточного предприятия, это предприятия надо расширять. Светлая голова, только темных пятен на ней слишком много.

Вторник, 23:29 - 20 дек 16
гость — «тула» пишет:

Жене магазинов не хватает уже в собственности?

Вторник, 23:31 - 20 дек 16
гость — «тулячка» пишет:

Если парковки убыточные-их надо хакрыть,авилов.А штат дармоедов-распустить.да тех,кто просчитывал эти убытки-под суд.
Вот и будет-порядок в городе в отдельной взятом месте.

Вторник, 23:44 - 20 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Пока не поздно, Авилова нужно гнать в шею. И сразу же начинать расследование его делишек. Очень во многом Женечка замешан.

Вторник, 23:52 - 20 дек 16
гость — «гость» пишет:

Карманы на пиджаках пошили большущие, а где денег взять? Скоро гульба начнется, а за украшение Тулы с Ленинским районом дорожными знаками еще не насытились. На наплевать, что вам плохо, главное, бабло. Как же вас побыстрее и побольше ободрать, дорогие жители Тулы? Запретим бесплатный въезд в Тулу с Ленинского района!

Вторник, 23:56 - 20 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Надо бороться с убытками. Увеличить плату за парковку в разы и вести обязательную плату за пользование тротуарами.

Среда, 05:37 - 21 дек 16
гость — «фыва» пишет:

Только сейчас прочитал, что с конвеера завода ЗиЛ сошол последний грузовик. А это значит,что людей надо увольнять ,налогов больше взять неоткуда и много еще чего. А где взять деньги? Конечно же расширить парковочное пространство! Ну не завод же модернизировать в конце концов. И это называется - перемены к лучшему

Среда, 07:54 - 21 дек 16
гость — «фыве» пишет:

Не, ну вы и дебилы, бл....!
Куа ни глянь - везде экономисты федерального масштаба))))))))))))
Надо было вбухать в частное предприятие денег народных, да по стране приказ издать чтобы покупали ЗИЛы!

Среда, 08:39 - 21 дек 16
гость — « А.Дюмину» пишет:

Пришло время по Авилову провести служебное расследование, с отстранением от должности.

Среда, 08:41 - 21 дек 16
гость — « А. Дюмин» пишет:

А кто, тогда сносить цыганские дома летом будет? Таких исполнительных служащих я больше не найду.

Среда, 08:45 - 21 дек 16
гость — «гость» пишет:

Дебил, бл.дь...

Среда, 11:15 - 21 дек 16
гость — «дядька» пишет:

Убытки...убытки...
Поставьте паркоматы,а ещё лучше - простые кассы - и на 100% повысите собираемость!
А то придумали через СМСки, которые по несколько раз отправляешь,а они не "возвращаются".
Большое количество водил просто из-за тупости СМС-обмена стараются не пользоваться платными парковками и ставят машины куда попало.
Впрочем, когда придумывали платный паркинг обосновывали это нововведение совсем не экономическими параметрами. Больше все про разгрузку улиц говорили.
Впрочем, когда власть говорит о выгодности для народа, чаще всего это означает,что через какое-то время этому самому народу предложат заплатить. И побольше.

Среда, 11:16 - 21 дек 16
гость — «Для Среда, 07:54 - 21 дек 16» пишет:

Надо было вбухать в частное предприятие денег народных, да по стране приказ издать чтобы покупали ЗИЛы!
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Да надо было вбухать, как вбухивали в Японии и Германии, Франции и Италии. ЗИЛ - это еще и работа на российскую Армию. А ты придурок, покупаешь Samsung и вбухиваешь деньги в разведку противника.
Вы как такие получаетесь, мыслители федерального масштаба?

Среда, 13:06 - 21 дек 16
гость — «Глас» пишет:

может кто видел состав расходов на функционирование парковок, из чего они складываются? Какими нормативами руководствуется компания при их формировании? Какие правила формирование затрат прописаны в контракте, кто знаком с текстом контракта? Короче, затраты, если они безосновательны и безконтрольны всегда могут превышать доход, а казна будет покрывать убытки от деятельности парковок за счет налогоплательщика?

Среда, 13:09 - 21 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

а казна будет покрывать убытки от деятельности парковок за счет налогоплательщика?
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Нет, блин, казана будет покрывать расходы из денег выделенных из бюджета на функционирование п/п "Единая Россия"!!!
Конечно за счет вас. Мы еще придумает за что вам платить.

Среда, 15:29 - 21 дек 16
гость — «Мыслитель федерального масштаба» пишет:

Ни Германия, ни Италия, ни Франция с Японией не вбухивали деньги в дерьмомашины и такие же проекты. А почему? Да потому, что тендеры на поставку автомобилей для армии не выигрывают дерьмомашины! Хорошую технику и так покупают безо всякой государственной поддержки.

Среда, 18:16 - 21 дек 16
гость — «Мыслителю федерального масштаба» пишет:

и Германия, ни Италия, ни Франция с Японией не вбухивали деньги в дерьмомашины
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Главное, что в этих странах не вбухивали деньги в таких как ты идиотов. А ведь у тебя диплом ВУЗ. Как ты смог его получить? Распродажа?

Среда, 18:34 - 21 дек 16
гость — «Мыслитель федерального масштаба» пишет:

Да, распродажа была. Не всем везет выиграть диплом как ты!

Четверг, 02:03 - 22 дек 16
гость — «Мыслителю федерального масштаба» пишет:

Самое главное, что не всех Бог наказал отсутствием разума как тебя.

Четверг, 04:49 - 22 дек 16
гость — «фыва» пишет:

Не, ну вы и дебилы, бл....!
Куа ни глянь - везде экономисты федерального масштаба))))))))))))
Надо было вбухать в частное предприятие денег народных, да по стране приказ издать чтобы покупали ЗИЛы
--------------------------------------------------------
Тогда расскажи как оно стало частным? А где эффективные собственники о которых из"Каждого утюга" лет 25 назад рассказывали??

Четверг, 08:07 - 22 дек 16
гость — «фыве» пишет:

Эф.собственники смогли получить прибыль из неэф.предприятия! Теперь оно, предприятие, даже эф.собственникам не нужно. Теперь нужна земля под предприятием.

Четверг, 11:36 - 22 дек 16
гость — «Вопрос» пишет:

Какие предприятия построили на территории ЗИЛа или "Москвич"?

Цитатник

Ну вы же знаете мою фамилию?

Дмитрий Дудка

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