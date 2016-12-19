Главная / PRяники с перцем « 19 декабря 2016 »

Парковочное пространство придется расширять Евгений Авилов объяснил причины убыточности работы платных парковок в Туле. По его словам, парковки сработали в минус 13 млн рублей, потому что цену на парковку снизили (в первоначальном варианте проекта предполагалась более высокая цена). Теперь же, по словам сити-менеджера, надо считать и обсуждать модели решения с привлечением специалистов и людей, занимающихся мониторингом платных парковок. Как мы уже прогнозировали ранее, вряд ли тульское парковочное пространство остановится в сегодняшних границах. Скорее всего, его будут расширять и увеличивать тарифы, чтобы хотя бы покрыть убытки. Тульский управдом





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