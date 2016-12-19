Парковочное пространство придется расширять...

Евгений Авилов объяснил причины убыточности работы платных парковок в Туле.
По его словам, парковки сработали в минус 13 млн рублей, потому что цену на парковку снизили (в первоначальном варианте проекта предполагалась более высокая цена). Теперь же, по словам сити-менеджера, надо считать и обсуждать модели решения с привлечением специалистов и людей, занимающихся мониторингом платных парковок. Как мы уже прогнозировали ранее, вряд ли тульское парковочное пространство остановится в сегодняшних границах. Скорее всего, его будут расширять и увеличивать тарифы, чтобы хотя бы покрыть убытки.
На эти убыточные 13млн.руб. лучше бы изначально обустроили новые бесплатные парковки в городе!Какое то просто безумие,создавать платные парковки в городе,чтобы получит убыток в 13млн.Это создали проблемы автомобилистам,за эти проблемные парковки они оплатили и еще,чтобы покрыть этот убыток,заплати еще .Короче говоря,лучше бы ни чего не делали и не было бы убытка.Нет ни чего страшнее,чем дурак да еще с инициативой,так в народе говорят.