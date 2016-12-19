Главная / Фольклор « 19 декабря 2016 »

О пиаре подмосковного губернатора

Коллега Алексея Дюмина использовал старую фотографию о событии, которого в выходные не могло быть.

Тульские СМИ распространили информацию со ссылкой на инстаграм губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, о том, что в минувшие выходные Алексей Дюмин скрестил клюшки с подмосковным коллегой. “В одной команде! Занимайтесь спортом! Всем хороших выходных!” – написал он.

Однако по информации серпуховского сайта, Андрей Воробьев в настоящее время находится в Германии на лечении и выйдет на работу только 21 декабря.

Что касается фотографии, то она сделана по меньшей мере год назад (говорят, Воробьев уже год не брал в руки клюшку). А Алексей Геннадьевич сейчас сбросил вес и выглядит более подтянутым…