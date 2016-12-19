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Главная / Фольклор « 19 декабря 2016 »


О пиаре подмосковного губернатора

Коллега Алексея Дюмина использовал старую фотографию о событии, которого в выходные не могло быть.

Тульские СМИ распространили информацию со ссылкой на инстаграм губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, о том, что в минувшие выходные Алексей Дюмин скрестил клюшки с подмосковным коллегой. “В одной команде! Занимайтесь спортом! Всем хороших выходных!” – написал он. 

Однако по информации серпуховского сайта, Андрей Воробьев в настоящее время находится в Германии на лечении и выйдет на работу только 21 декабря. 

Что касается фотографии, то она сделана по меньшей мере год назад (говорят, Воробьев уже год не брал в руки клюшку). А Алексей Геннадьевич сейчас сбросил вес и выглядит более подтянутым…

 

 

Комментарии к статье


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Понедельник, 15:19 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

"... Воробьев в настоящее время находится в Германии по поводу операции, связанной с раком желудка..."
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Хаха! А терпилы пусть лечатся в оптимизированной Рашке! Путин наш президент! Бугага!

Цитатник

Я люблю технику и лошадиный спорт. Стрельбу - это у меня ещё с армии.

Вячеслав Дудка, губернатор Тульской области

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