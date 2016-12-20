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Тульскому краю подкинули на бедность

Распоряжением правительства России наш регион получит 218 млн рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил распределение дотаций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 82 субъектов Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Федерации, в объёме 33,56 млрд рублей, в том числе:

20 млрд рублей – на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;

3,72 млрд рублей – на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации, связанных с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7,5 тыс. рублей;

8,09 млрд рублей – на поддержание устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Федерации в IV квартале 2016 года и в 2017 году;

1,75 млрд рублей – бюджету Краснодарского края в целях компенсации расходов на строительство объектов капстроительства.

Тульская область из этих денег получит 218 022,2 тыс. рублей. Как говорится, все “по чеснаку” и никаких поблажек. Даже великий Рамзан получил правительственных дотаций на республику всего лишь на 15 миллионов больше, чем орденоносная Тульская область.