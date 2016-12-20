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Главная / PRяники с перцем « 20 декабря 2016 »


Тульскому краю подкинули на бедность

Распоряжением правительства России наш регион получит 218 млн рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил распределение дотаций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 82 субъектов Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Федерации, в объёме 33,56 млрд рублей, в том числе:

20 млрд рублей – на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;

3,72 млрд рублей – на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации, связанных с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7,5 тыс. рублей;

8,09 млрд рублей – на поддержание устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Федерации в IV квартале 2016 года и в 2017 году;

1,75 млрд рублей – бюджету Краснодарского края в целях компенсации расходов на строительство объектов капстроительства.

Тульская область из этих денег получит 218 022,2 тыс. рублей. Как говорится, все “по чеснаку” и никаких поблажек. Даже великий Рамзан получил  правительственных дотаций на республику всего лишь на 15 миллионов больше, чем орденоносная Тульская область. 

Комментарии к статье

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Вторник, 09:11 - 20 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Тут нужно тулякам определиться- либо мы на 1-м месте в ЦФО, да что там- во всей РФ, по всем показателям на 10%-20% (слава Дюмину, слава Партии), тогда мы полностью самообеспеченные и дотации нам не нужны, либо у нас реально плохо по многим показателям, и тогда надо прикрыть рты нашим чиновникам и прекратить рапортовать о мнимом благополучии. На сей раз, как говориться, зарапортовались- вот и результат.

Вторник, 09:45 - 20 дек 16
гость — «?» пишет:

Благополучие чиновников вовсе не мнимое. Они себя к народу причисляют. По отчетам у народа все хорошо, благополучно. Вот и вся правда!

Вторник, 09:57 - 20 дек 16
гость — «ХА» пишет:

Мне нравится , есть за что.

Вторник, 14:06 - 20 дек 16
гость — «Можно воровать дальше!» пишет:

Тульскому краю подкинули на бедность - скорее наоборот: поощрили воровство и жульничество коррумпированных чиновников Правительства Тульской области!

Вторник, 14:22 - 20 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Чинуши всё растащут по своим карманам.

Вторник, 14:57 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Гы! Мне с этого тоже обломится... Буду еже больше на Пряниках срать! Кто бы, еще мне за щеку завалил!? Я бы тогда всех противников Великаго забанил...

Вторник, 16:04 - 20 дек 16
гость — «Афигеть» пишет:

1,75 млрд рублей – бюджету Краснодарского края в целях компенсации расходов на строительство объектов капстроительства.
Простенько так.
А у нас капстроительства нету.

Среда, 10:07 - 21 дек 16
гость — «Диплодок» пишет:

Комменты - полный отстой.

Краснодар получает на олимпийские объекты, которых у нас нету.

Выделенные деньги - целевые, на доплату медикам и педагогам и работниками культуры. Они напрямую идут, не украдешь. В Чечне заработки по этим профессиям ниже, а потому сумма - побольше нашей.

По обеспеченности. Тульской области для полной независимости от Москвы ()по бедному варианту, лишь бы свести концы с концами) не хватает своих дохода на 12 миллиардов. Их нам в 16 году и дали. На 17-й подтверди 7, остальные 3-4 - пока думают. Если кто не знает: из 87-ми субъектов России самодостаточны 11 (нефть, газ, алмазы, золото), остальные 76 не сводят концы с концами. Тульской области добавляют 17%, Карелии - 65%, Чечне - 87%, Дагестану - 90%. Чего-то непонятно, где люди все-таки иногда работают, а не только торгуют?

Среда, 13:44 - 21 дек 16
гость — «Замечательно» пишет:

Когда дают - надо брать , все польза для Туляков.

Среда, 16:34 - 21 дек 16
гость — «Позор коррумпированным чиновникам» пишет:

Простым тулякам нет пользы от коррумпированных чиновников всех мастей и уровней - одни убытки!
Воруют, пилят, разбазаривают... и никакой управы: так что эта подачка - приз за воровство!
Плевок на простых туляков!

Четверг, 13:43 - 22 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

Чинуши всё растащут по своим бездонным карманам.

Цитатник

Это связано с тем, что новый Налоговый кодекс позволяет уходить предприятиям и от налогов и от прибыли.

В. Стародубцев

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