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Главная / Тульская PRовинция « 20 декабря 2016 »


Провинциальная история

Глава администрации Куркинского района Геннадий Калина лично приехал на стареньком тракторе, чтобы расчистить дорогу к отдаленному селу от снега. 

Жительница села Казинка Куркинского района Надежда Шибякина подробно описала историю своей борьбы за дорогу к населенному пункту, занесенную снегом.

Сначала было письмо к губернатору, в котором она рассказала, что дорогу к ее селу никто не чистит. “Мы просим администрацию, которая находится в Куркино, помочь очистить дорогу от снега. Сначала обещали седьмого - не очистили. Потом восьмого - не очистили. Потом девятого - не очистили. А в понедельник-вторник (12-13 декабря) сказали, что транспортная проблема - не их компетенция. Они за дорогу не отвечают. …Наша жизнь зависит от наших работающих мужчин. Но сейчас ездить на работу проблематично. Кончаются продукты...

Просим Вас помочь очистить дорогу от снега, а также подсказать, к кому мы можем обратиться в таких случаях для помощи, если Куркинская администрация (от “Единой России”) не имеет полномочий нам помогать”, говорилось в ее обращении. 

Помощь пришла лишь через десять дней. Причем в самой администрации района чиновница простодушно призналась, что у администрации нет никаких сил чистить дорогу и что жители села, в котором осталось пять домов, сами виноваты, что так далеко поселились.

На выручку приехал сам глава администрации Геннадий Калина. “Вместе с трактористом, на не до конца отремонтированном тракторе Калина и тракторист пытались пробить дорогу подальше. До нашего соседа Паши с двумя детьми было метров пятьсот. До соседки Василисы со стареньким отцом было тоже около пятисот метров. Т. е. дорога им нужна позарез. Трактор дорогу не осилил. Здоровье его железное не позволило... Но был хороший разговор о работе этого человека, о итогах нашего письма и уверенности, что в течение недели, как мы предложили сами, дорогу до спорных мест довести. Большое ему спасибо. Как-то даже чиновница забылась... Человек - на своем месте. Мы судим по делам. Дела делаются. А это cамое главное. Без упреков, криков и битья себя в грудь. Удачи Калине”.

В довершение всего дорогу до отдаленного села помогли расчищать волонтеры из группы “Лиза Алерт”. Они ехали двумя машинами, на первой был впереди ковш. Им и прочистили путь.

На наш взгляд, эта провинциальная история, описанная Надеждой Шибякиной из Куркинского района, говорит о реальной жизни в тульской провинции больше, чем губернаторское послание. Ведь только в великой России обычная рутинная работа власти по расчистке дороги к селу превращается в подвиг…

Комментарии к статье

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Вторник, 12:00 - 20 дек 16
гость — «а» пишет:

"Ведь только в великой России обычная рутинная работа власти по расчистке дороги к селу превращается в подвиг…"- зато есть настоящие патриоты рассейские-олигархи и высшие чиновники....они говорят, что лет через 25 все будет хорошо..и мы им верим..бл...

Вторник, 12:13 - 20 дек 16
гость — «туляки» пишет:

в прошлую зиму из за того что не чистили дороги ,человек ждал медицинской помощи три дня и умер. В послании нашего губернатора говорится о прямой линии помощи населению с правительством. Значит в прошлую зиму, если это правда прямая линия правительства, правительство отказало в помощи человеку и из за этого человек умер, а надо было всего лишь почистить дорогу, чтобы прошла скорая, ВОТ ТАК НАШЕ ТУЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТНОСИТСЯ К НАСЕЛЕНИЮ,

Вторник, 13:15 - 20 дек 16
гость — «Без слов» пишет:

21 век...Ёпть...

Вторник, 13:36 - 20 дек 16
гость — «молодец!» пишет:

молодец Калина!

Вторник, 13:56 - 20 дек 16
Максим Мариничев пишет:

Такая же ситуация во многих селах МО левобережное

Вторник, 14:33 - 20 дек 16
гость — «ДуМа» пишет:

Вот и все достижения нашей современной власти, прочистить дорогу в село, это теперь как подвиг Александра Мотросова. До управлялись в ручном режиме, что на всю округу один трактор и то наверное нанятый за деньги из зарплаты сельского главы МО, за то рейтинги, показатели, доклады.... В общем в стране полная задница!

Вторник, 14:42 - 20 дек 16
гость — «Завидуем куркинянам - у них чиновники иногда работать могут» пишет:

Глава администрации Куркинского района Геннадий Калина лично приехал на стареньком тракторе, чтобы расчистить дорогу к отдаленному селу от снега...
Нам бы в Туле Авилова на трактор посадить бы, пусть всю зиму дороги города от снега чистит!
Больше бы пользы было бы!

Вторник, 15:37 - 20 дек 16
гость — «Жительница п. Обидимо» пишет:

Вот так бы к нам приехал Авилов, да ещё и лопату захватил, свои трицебсы почесать.

Вторник, 16:02 - 20 дек 16
гость — «Призыв» пишет:

Даешь всех глав Белевском района на трактора.их у нас аж семь штук.и все такие вааааажные!

Вторник, 16:47 - 20 дек 16
гость — «Житель» пишет:

до оптимизировались, главы стали дороги прочищать. в г.Ефремове,главы администрации БСГ, тоже трактор, правда в городе прочищает и не даром.Денег в бюджете нет у такого коммерсанта.

Среда, 02:56 - 21 дек 16
гость — «Вася» пишет:

Дебил ваш Калина . А назначил его ещё такойже дебил .

Среда, 11:12 - 21 дек 16
гость — «туляк» пишет:

зато у наших олигархов вовиных друзей, яхты виллы самолёты.

Среда, 13:36 - 21 дек 16
гость — «АААА» пишет:

А что ему больше остается делать , греби, да греби.

Среда, 14:17 - 21 дек 16
гость — «Странно всё это...» пишет:

Вчера еще думал - вот ведь, не побоялся ни холода, ни гнева супруги, отправился лично на борьбу с сугробами.
Но сегодня прочитал про щенячью радость от автоклуба от минкульта и...

При правильной организации труда бригадиру делать нечего - гласит народная мудрость.

Разве это дело главы администрации на пару с трактористом снег расчищать?
Молодец, конечно, что всё личное забросил и в свободное от основной работы время самоотверженно бросился трактористу помогать, а то тот не знал, как со снегом управиться. Если он был искренним в своем порыве - Спасибо большое.
Но что-то подсказывает нечто иное.
Тут два вариант: ему либо не объяснили, чем должен глава администрации заниматься, либо, не в обиду будет сказано, реальный уровень - помощник тракториста. А что, горбачев м.с. (да простит меня моя учительница русского языка, но этО указывать с заглавной буквы рука никак не поднимается) вон помощником комбайнёра был...
Г.Калине, что заняться нечем? Дал бы пендаля руководителю МУПа, в зону ответственности которого входит уборка снега, и всё. Героическим был бы только пендаль, а не порыв, и все бы радовались столь эффективному развитию событий. А так, наверно, только тракториста своими советами затюкал.
Подобного рода подвиг - следствие лени, халатности, головотяпства конкретных персон и отсутствия контроля и спроса.
Мужик то он нормальный, руководитель, переживающий за порученное дело, но не хватит его на все заторы снежные...

Цитатник

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Игорь Рогов, депутат Тульской городской думы

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