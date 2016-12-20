Главная / Тульская PRовинция « 20 декабря 2016 »

Провинциальная история

Глава администрации Куркинского района Геннадий Калина лично приехал на стареньком тракторе, чтобы расчистить дорогу к отдаленному селу от снега.

Жительница села Казинка Куркинского района Надежда Шибякина подробно описала историю своей борьбы за дорогу к населенному пункту, занесенную снегом.

Сначала было письмо к губернатору, в котором она рассказала, что дорогу к ее селу никто не чистит. “Мы просим администрацию, которая находится в Куркино, помочь очистить дорогу от снега. Сначала обещали седьмого - не очистили. Потом восьмого - не очистили. Потом девятого - не очистили. А в понедельник-вторник (12-13 декабря) сказали, что транспортная проблема - не их компетенция. Они за дорогу не отвечают. …Наша жизнь зависит от наших работающих мужчин. Но сейчас ездить на работу проблематично. Кончаются продукты...

Просим Вас помочь очистить дорогу от снега, а также подсказать, к кому мы можем обратиться в таких случаях для помощи, если Куркинская администрация (от “Единой России”) не имеет полномочий нам помогать”, говорилось в ее обращении.

Помощь пришла лишь через десять дней. Причем в самой администрации района чиновница простодушно призналась, что у администрации нет никаких сил чистить дорогу и что жители села, в котором осталось пять домов, сами виноваты, что так далеко поселились.

На выручку приехал сам глава администрации Геннадий Калина. “Вместе с трактористом, на не до конца отремонтированном тракторе Калина и тракторист пытались пробить дорогу подальше. До нашего соседа Паши с двумя детьми было метров пятьсот. До соседки Василисы со стареньким отцом было тоже около пятисот метров. Т. е. дорога им нужна позарез. Трактор дорогу не осилил. Здоровье его железное не позволило... Но был хороший разговор о работе этого человека, о итогах нашего письма и уверенности, что в течение недели, как мы предложили сами, дорогу до спорных мест довести. Большое ему спасибо. Как-то даже чиновница забылась... Человек - на своем месте. Мы судим по делам. Дела делаются. А это cамое главное. Без упреков, криков и битья себя в грудь. Удачи Калине”.

В довершение всего дорогу до отдаленного села помогли расчищать волонтеры из группы “Лиза Алерт”. Они ехали двумя машинами, на первой был впереди ковш. Им и прочистили путь.

На наш взгляд, эта провинциальная история, описанная Надеждой Шибякиной из Куркинского района, говорит о реальной жизни в тульской провинции больше, чем губернаторское послание. Ведь только в великой России обычная рутинная работа власти по расчистке дороги к селу превращается в подвиг…