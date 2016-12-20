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Главная / PRяники виртуальные « 20 декабря 2016 »


На службе закона

Тульских "Свидетелей Иеговы" подозревают в производстве и распространении экстремистских материалов.

Вечером 14 декабря во время проведения богослужения "Свидетелей Иеговы" в Туле в зал вошли около 10 полицейских, прервав ход службы. В здании церкви оперативники нашли несколько книг, включенных в список экстремистских материалов. Как утверждают сами верующие, книги им подбросили в тот же вечер трое неизвестных мужчин. Об этом сообщает сайт "Свидетели Иеговы в России".

В тот день на службу пришли трое никому не известных мужчин, двое из них принесли с собой несколько книг, которые впоследствии и изъяли оперативники.

На скриншотах с видеозаписи видно, что сразу после прихода полиции двое мужчин быстро покидают здание, а на их местах остаются лежать запрещенные книги. Третий мужчина остался и дал полицейским развернутые объяснения, на основании которых был составлен протокол по статье "Производство и распространение экстремистских материалов" (ст. 20.29 КоАП).

Как отмечает портал "Свидетели Иеговы в России", это уже отработанная схема, по которой правоохранительные органы добились запрета нескольких местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы".

ОВД инфо 

Нашим правоохранителям виднее. Сначала безобидные молитвы, затем чтение экстремистской литературы, а там и до беспорядков дело может дойти. 

 

 

Комментарии к статье

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Вторник, 11:12 - 20 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Для нашей РПЦ - Библия самый экстремистский материал и есть. хехе

Вторник, 11:14 - 20 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

А если серьезно 282 статья - национальный позор и должна быть отменена. Да и еще - она хороший маркер, если человек (неважно поцреот или либераст) - говорит что кого-то надо посадить по 282, то говно он говорящее, а не человек. хехе

Вторник, 11:19 - 20 дек 16
гость — «Редакции» пишет:

А вы значит, одобряете чтение экстремистской литературы и не против беспорядков, да?

Вторник, 11:19 - 20 дек 16
гость — «Давно пора закрыть эту секту» пишет:

"Свидетелей Иеговы" - очередная провокационная тема раввинов против православия на Руси. Давно пора разогнать это стадо заблудших овец.

Вторник, 11:44 - 20 дек 16
гость — «ПРихожане этой организации опасны для общества» пишет:

Ряд исследователей указывают на то, что пребывание в организации свидетелей Иеговы существенно увеличивает риск развития психических заболеваний и расстройств, в том числе тяжелых. Согласно исследованиям американского учёного, доктора философии Джерри Бергмана, частота психических заболеваний среди свидетелей Иеговы во много раз превышает средние показатели, поскольку «учение Сторожевой Башни и его субкультура существенно негативно влияет на психическое здоровье вовлеченных». Согласно данному исследованию, хотя люди, испытывающие психологические проблемы, более восприимчивы к пропаганде свидетелей Иеговы, вступление в организацию не только не решает эти проблемы, но способствует их усугублению, развитию неврозов и психозов. По утверждению Бергмана, этому способствует ряд обстоятельств. Так, большинство активных свидетелей Иеговы, в силу необходимости тратить большое количество времени на проповедническую деятельность и посещение собраний, вынуждены постоянно работать на непрестижных и низкооплачиваемых должностях, которые часто не отвечают их реальным способностям и амбициям. Организация учит, что жизнь добросовестных и благоверных свидетелей Иеговы должна быть счастливой, поэтому свидетель Иеговы, столкнувшись с житейскими проблемами и неурядицами, склонен во всем винить себя, что способствует формированию комплекса вины. У многих свидетелей Иеговы время от времени возникают сомнения в тех или иных положениях учения Сторожевой Башни, которые они не могут высказать в силу страха быть отлученными от организации, что повлечет за собой прекращение всех контактов с родственниками и друзьями, принадлежащими к Организации.

Вторник, 12:19 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

свидетели шпионская сеть из бруклина сшп.

Вторник, 12:23 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Есть такая профессия — Родину продавать!
Наша страна имеет как внешних, так и внутренних врагов. Данная мысль, высказанная Иосифом Сталиным еще в 1928 году, не теряет своей актуальности и сегодня. Ярким тому свидетельством можно назвать реакцию российской оппозиции на незначительные успехи террористов ИГ (организация запрещена в России) в военной операции под Пальмирой. Как известно, недавней победе, которую...

Ни для кого не секрет, что большинство российских оппозиционеров имеют тесные связи с США и регулярно получают из-за океана денежные поступления за дискредитацию действующего руководства. Однако в данном случае речь идет о защите национальных интересов, которыми оппозиция пытается спекулировать. Как бы то ни было, Пальмиру сирийская армия при поддержке ВКС России отвоюет, а память о «славных» делах навальных, гозманов, касьяновых останется.

Вторник, 12:23 - 20 дек 16
гость — « заокчане» пишет:

закрыть все секты , вот у нас секта седьмого дня так они называют себя. очень беспокойные, ходят вечерами по квартирам, звонят несколько раз, если не реагируют , начинают стучать, что это такое? полиция знает, но никаких мер не принимает.

Вторник, 12:26 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Впрочем, случай поддержки Исламского государства со стороны оппозиционеров далеко не единственный. Стоит напомнить, после того, как правительственные войска Башара Асада при поддержке ВКС России перешли к активным действиям по освобождению Алеппо, российская оппозиция изо всех сил пыталась помочь боевикам.

Так, 8 ноября в мэрию Москвы поступила заявка о проведении митинга против российского участия в военных действиях в Сирии. Авторами документа являлись Либертарианская партия, движение «Солидарность» и «Партия 5 декабря». Руководитель последней Сергей Давидис заявил, что организатором акции выступала фракция ПАРНАС. Вполне ожидаемо, что столичные власти заблокировали предложенную инициативу. Тем не менее, оппозиция решила на этом не останавливаться и продолжила добиваться разрешения на проведение шествия в поддержку ИГ в районных судах.

Вторник, 12:30 - 20 дек 16
гость — «Патриот Родины» пишет:

Царь у нас - хороший! А вот боярышники - плохие!!!

Вторник, 12:40 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

сразу видно что ты патриот соединенных штатов пиндостана и афишировать не надо.

Вторник, 12:42 - 20 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

гость — «-=-» пишет:
сразу видно что ты патриот соединенных штатов пиндостана и афишировать не надо.
__________________________

Нее.. В соединенных штатах пиндостана царь - чмо, зато боярышником никто не травится. Почувствуйте разницу! Что важнее - Царь или боярышники?

Вторник, 12:44 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

так отравили террористы либерастпидорисы за что получат от тех и от других то что заслужили.

Вторник, 12:48 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

18-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова: Я ненавижу Россию!
Модель Алеся Кафельникова рассказала, что не хочет возвращаться на Родину из-за сограждан, которые "сплетничают о ней".Наследница самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова заявила, что не хочет возвращаться в Россию из Лондона, где она работает моделью. Свое нежелание появляться на Родине 18-летняя Алеся Кафельникова объяснила неприязнью к сооте.

вот вашей крови выродки высыпаются как из решета.

Вторник, 12:51 - 20 дек 16
гость — «Патриот РОдины» пишет:

гость — «-=-» пишет:
так отравили террористы либерастпидорисы за что получат от тех и от других то что заслужили.
_______________________

Так и есть. А еще они все деньги в единую россию утянули, шоб у мужыков только на боярышник хватало, а на водку - ни-ни. Ну и алкашами этих мужиков тоже пиндосы сделали, да.

Вторник, 12:54 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

боярышник пьют асоциальные элементы не велика потеря но ваши изготовители получат по содеянному аминь.

Вторник, 12:57 - 20 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Давно пора закрыть эту конторку по зомбированию мозгов населению.

Вторник, 13:04 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

"АЛКАШИ, АЛКАШИ, Я ЛЮБЛЮ ВАС ОТ ДУШИ"
В России пьют.Тоже.мне "новость", в Беларуси тоже пьют.В России пьют "Боярышник".И что? Я тож кучки этих пузырьки "хербалайфа" наблюдаю местами.Но в России не только пьют, а ещё и мрут.И по данным Росспотребнадзора мрут десятками тысяч.https://cont.ws/post/464892От тут и неувязочка.В Беларуси не мрут от "Боярышника"Почему? Иммунитет?Нет, просто в Беларуси ежели напмса...

в белорусии либерастпидорисы не водятся совсем.

Вторник, 13:11 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Российская система ПВО станет мировым бестселлером
Новейший российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" может стать самым продаваемым оружием в своем классе на мировом рынке, потеснив конкурентов, сообщил ТАСС ведущий эксперт Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. - Ожидается, что разработка подмосковного НИИП имени Тихомирова произведет настоящий фурор на мировом оружейном...

https://www.youtube.com/watch?v=l115fJpCIfc

Вторник, 13:35 - 20 дек 16
гость — «ЦАПА» пишет:

ТЕПЕРЬ К СВИДЕТЕЛЯМ ИЕГОГО ПРИСОЕДИНЯТСЯ СЛЕДОВАТЕЛИ (ИЗ ПРОКУРАТУРЫ)

Вторник, 13:36 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

8 декабря Палата представителей Конгресса США 346 голосами против 66 приняла закон H.R. 4919 https://www.congress.gov/114/b... более известный, как закон Kevin and Avonte, который дает право правительству США вживлять микрочипы с радиометкой RFID в граждан США с «психическими расстройствами». Закон предусматривает выделение грантов поверенным в правоохранительных органах организациям для создания «программ в области определения местоположения и слежения за людьми».

Цель этой программы, как написано в Законе, «отслеживание людей с формами слабоумия, таких как болезнь Альцгеймера, или детей с отклонениями в развитии, такими как аутизм, которые нуждаются в защите от окружающей их среды». Этот закон также предусматривает консультирование генерального прокурора с секретарем министерства здравоохранения и социальных служб, а также с другими организациями с целью выработки практик для применения систем слежения.

Вторник, 13:41 - 20 дек 16
гость — «Секты давно пора закрыть» пишет:

Коррумпированные чиновники - вот настоящие экстремисты, террористы и их пособники!
Но их в нашей стране в общем не трогают, защищают, оправдывают и даже поощряют! Наглядный пример - Васильева!
Отдельные показушные компании по борьбе с коррупцией носят пропагандисткий, точечный, выборочно минимальный характер!
Большинство "матёрых" и крупных коррупционеров не трогают!
Тульские "Свидетелей Иеговы" наверное предсказывали скорый конец... очевидно в этом - усмотрели слепые правоохранительные органы: экстремизм?
Что же касается статьи 282, то под неё попадают все без исключения чиновники из власти: именно их действия разжигают в нашем обществе вражду и ненависть, именно их воровство и жульничество является основой социального расслоения и напряженности! Именно коррумпированные чиновники являются отпетыми экстремистами.
Министр Шевченко противоправно тарифы на капремонт увеличивает, начальник ГЖИ Бирюлин вместо мер реагирования на беспредел в ЖКХ - пишет отписки и ничего не делает - вот самые настоящие экстремисты!!! Этот список можно продолжать до бесконечности.
Настоящих и самых опасных экстремистов не трогают - почему? Двойные стандарты! А почему?
Власть погрязла в коррупции и правовом беспределе: во власти царят бардак, бесконтрольность и безответственность!
Россия превратилась в территорию без правил - где каждый чиновник может нарушать законы и Конституцию России: по своим понятиям творить "басманное" своё "правосудие"!
Секты давно надо закрыть - пресечь "опиум" для народа, без всяких ярлыков и политических выкрутасов!

Вторник, 13:48 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Попытка бунта против Трампа обернулась бегством выборщиков от Клинтон
Коллегия выборщиков США в понедельник поставила официальную точку в выборах 45-го президента страны, подтвердив результаты всенародного голосования от 8 ноября. Победителем, как и ожидалось, стал республиканец Дональд Трамп, которого поддержали 304 выборщика при 270 необходимых для избрания. За демократа Хиллари Клинтон свои голоса отдали 227 членов коллегии. Таким об..

ZakharVV Сегодня 12:04
Как говорил Уильям Сидней Портер, он же О.Генри -"В том году в Соединенных Штатах среди прочих несчастий был президент-демократ." )
К счастью год скоро завершится, и эта постыдная страница в истории СШП будет перевёрнута. ))


BiZoN Сегодня 13:43
"В течение дня демократы не скрывали своего разочарования, возложив вину за провал их плана на саму Клинтон, которая так и не высказала им публичной поддержки" - они чего, новости не читают ? Её же позавчера ёбом токнуло, аж челюсть вылетела...

Вторник, 13:53 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Вечер с Владимиром Соловьевым от 19.12.2016 (полный выпуск)

https://www.youtube.com/watch?v=TjgT6WwV0B8

Вторник, 14:01 - 20 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

боярышник пьют асоциальные элементы не велика потеря но ваши изготовители получат по содеянному аминь.
__________________________

От так от. 40 русских мужиков копыта отбросили - не велика потеря. Патриот, бля.

хехе

Вторник, 14:09 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

вы либерастпидорисы обременены некоторыми догмами и дискутировать с вами себе дороже спорить с дураком это все равно что играть с шахматы с голубем он повалит все ваши фигуры насрет на доску и полетит рассказывать как он вас сделал.

Вторник, 14:18 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

а если говорить доступным языком то вы общество каннибалов призывающих перейти на вегетарианство.

Вторник, 14:21 - 20 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

гость — «Мимокрокодил» пишет:
боярышник пьют асоциальные элементы не велика потеря но ваши изготовители получат по содеянному аминь.
__________________________

От так от. 40 русских мужиков копыта отбросили - не велика потеря. Патриот, бля.
_____________________________

Расчехлился, голубчик, по-полной. Не велика потеря для него 40 человек. Типичнейший патриот.

хехе

Вторник, 14:24 - 20 дек 16
гость — «П» пишет:

Происки конкурентов....Все только начинается???

Вторник, 14:24 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

вы в девяностых десять миллионов схрямкали и ничего даже не поперхнулись каннибальчики

Вторник, 14:28 - 20 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Вторник, 14:24 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:
вы в девяностых десять миллионов схрямкали и ничего даже не поперхнулись каннибальчики
______________________

еще потрынди.. 40 мужиков - "не велика потеря". Ты уже расчехлился, как и вся поцреотня в-общем-то. Стрелки переводить не получится. Про вас усё ясно - идите повяжите на дворник георгиевскую ленточку.

хехе

Вторник, 14:31 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

это тебе расчехится надо работаешь редактором сайта а пишешь от всяких прочих супчиков свидомый иудей.

Вторник, 14:33 - 20 дек 16
гость — «КПД+шмайсер=любопытный» пишет:

Ха-ха-ха

Вторник, 14:35 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Вопрос-Ответ Пякин В. В. от 19 декабря 2016 г

https://www.youtube.com/watch?v=QOP7uiRbBxw

Вторник, 14:37 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Убийство российского посла в Турции – очередная провокация США
Убийство российского посла в Турции, 62-летнего Андрея Карлова – трагическая, но очевидная провокация. Вопрос "зачем" даже не возникает.Убийство совершено накануне визита турецкого министра иностранных дел в Россию по сирийской проблеме, а после выстрелов Мевлют Алтынташ кричал "Не забывайте про Алеппо!". Очевидно, что теперь встреча в России может и не состояться.Пос...

Вероятно, это и есть прощальный "привет" Обамы. Будем надеяться, последний

Вторник, 14:46 - 20 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

гость — «-=-» пишет:
это тебе расчехится надо работаешь редактором сайта а пишешь от всяких прочих супчиков свидомый иудей.
______________

Впрочем, чего от вас ожидать от одноклеточных - вы такие же как ваши баре. вот Путин, например, отменил поход в театр после гибели посла, а то что 40 мужиков сивухой (которую они по нищете пьют) траванулись - это, конечно, не повод поход в театр отменять.

Поцреоты - плесень, наросшая на нефтяной трубе.

хехе

Вторник, 14:52 - 20 дек 16
гость — «-=» пишет:

ты еще тех кто пьет политуру стеклоочиститель и клей бф5 мужиками назови как раз и посол и теракт в германии и 50 боярышников это звенья одной цепи.

Вторник, 14:57 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

с тобой разговаривать западло ты видно опять по крови людской соскучился мразота иудейская.

Вторник, 16:13 - 20 дек 16
гость — «Венедикт Ерофеев» пишет:

Даже ссать с третьего этажа запрещают. А в каком это законе написано, что ссать с третьего этажа нельзя?
Огласите весь список.
Где можно узнать: какие книги в России запрещены?
Пушкина, Толстого, Достоевского... тоже можно считать экстремистами. Там тоже при желании можно экстремистские материалы накопать или приравнять!
Кто запрет устанавливал - где узнать про них можно? Какое у них образование? Сколько классов закончили? Где работают?
Кто самый главный среди запретителей книг?
Что в любой книге написано - то всегда (такую книгу) в интернете найти можно? Как тут быть?
Любой запрет - повышает спрос на запрещенное! Обратный эффект - те кто запрещают виноваты в повышении интереса к запрещенному!
Пойду ссать с третьего этажа - это лучше, чем читать книги! За это меньше накажут (если поймают), чем за какую-то гавённую книжку!

Вторник, 16:21 - 20 дек 16
гость — «Дедушка Адик» пишет:

гость — «-=-» пишет:
с тобой разговаривать западло ты видно опять по крови людской соскучился мразота иудейская.
_____________

Йа-йа, мой друг, Йуден надо в печка. Рад что мое дело живет!

Вторник, 17:04 - 20 дек 16
гость — «Гуд, гуд, супер гуд, аллес супер гуд - Дедушке Адику» пишет:

Комсомольская правда
16:08
СМИ: Полиция Берлина задержала не причастного к теракту человека
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То что твоё дело живёт видно без монокля и буссоли. Готовь снадобье для своих выблядков и заряжай самострел, бесноватый, Красная Армия уже на подходе!

Вторник, 17:04 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Под Дебальцево утилизируют укроп
Несколько дней назад услышал очередной инсайд с Донбасса - нашим дали указание работать с укропом жестко. Не стесняться. Я всем таким секретным данным особого значения не придаю, но, как бы там ни было, а покамест можно с удовлетворением констатировать, что под Дебальцево русские насыпают украинцам по самое не балуй. Причем, судя по всему, укроп первый начал, но попал...

Monte Сегодня 17:02
Бредут бараны на заклание мерзопакостных трупчиновых,
доживающих последние денёчки...

Вторник, 17:07 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

«В гробу видали мы эту Европу!»: русские немцы бегут из Германии в Россию
Текст скопирован с сайта Balalaika24.ru.При размещении в соцсетях необходима ссылка на первоисточник.В апреле уходящего года крупное и авторитетное, но с учётом публикаций, далеко не объективное немецкое издание Das Bild опубликовало материал, с громким названием «Путин управляет секретными группами в Германии». Да, по мнению автора данного опуса, кажды...

villina Сегодня 16:40
У моей подруги два сына с семьями вернулись из Баварии. 10 лет там жили. Дети пошли в школу, там начали натягивать презервативы на бананы, про гомосеков рассказывать... Сгреблись и вернулись в САмару.

Вторник, 17:12 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

«Геополитика: победителя зовут Путин», Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия
Сирия, Трамп, Брексит, Запад в процессе распада — для Кремля 2016 год получился сверхуспешным. Теперь на пути российского президента осталась лишь Германия.Расчет Владимира Путина полностью оправдался. Алеппо пал — именно так, как это предусматривал написанный русскими сценарий. Западу, у которого больше нет никакой стратегии в отношении Сирии, в нем от...

Eugenia Сегодня 15:23
какая глупая у немцев аналитика

Алевтина Шалова Сегодня 15:44
Кажется, господин аналитег забыл о Второй Мировой и о роли Германии. Так мы напомнить можем

Вторник, 17:14 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Банальный и печальный
Решил я тут чуток поиздеваться над собой, да послушать свежее интервью Дождю Алексея Навального, будущего кандидата, мечтателя, бывшего студента американского университета, а по кроме того самого активного жулика, которые борется с коррупцией.Что же интересного в этом интервью я услышал или увидел?Ну, прежде всего, Леша абсолютно деревянный. У него нет никакого задора..

У меня даже возникла мысль, что выдвижение - не его личная идея. Возможно, проигравший в США Сорос хочет попытать счастья в России, и он чуть ли не заставил Алешу выдвигаться. Кто знает. Но то, что Навальный - не реальный кандидат - факт. Даже он сам в это не верит.

Вторник, 17:15 - 20 дек 16
гость — «Точно» пишет:

Свидетели Иеговы , как и адвентисты 7 дня - это звенья одной цепи , главный кукловод находится за океаном . Сколько у них ненависти к народу , к стране , сколько сарказма , сколько обидных слов . А как навязчиво проводят работу по вовлечению в их секты - мы испытали на себе. Разбрасывание литература по почтовым ящикам - это у них как должное. И ведь поддаются некоторые на их уговоры , приставания. Надо их запретить.

Вторник, 17:21 - 20 дек 16
гость — «Это только справедливое начало» пишет:

Хорош тут тень на плетень наводить. Для того чтобы прихлопнуть этот генный балласт у нас слишком толерантное законодательство, которым они пользуются, а тут ещё на днях эта пиздобратия умудрилась выиграть какой-то суд в Туле. Так что всем по попкорну и наблюдаем.

Вторник, 18:02 - 20 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

боярышник пьют асоциальные элементы не велика потеря но ваши изготовители получат по содеянному аминь.
__________________________________

среди этих погибших в Иркутске далеко не все опустившиеся - крановщик, воспитатель детского сада, медсестра... обычные, "простые" русские люди- по мнению поцреотов заслуживают смерти. От такой русскай мир они хотят. Загробный. хехе

Вторник, 18:58 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

и дети тоже травятся этой байдой и что из того хочешь подохнуть хлебни боярышничку.вы то в девяностых почками хрямкали а сегодня сами себя жрать начали вам же никто не препятствует жрите на здоровье.

Вторник, 19:29 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Добро пожаловать в реальный мир. Это мир "боярышника"
…На рыбалках меня пытались зарезать дважды.Егеря.И если в первый раз это был с трудом передвигающийся толстый казах под Астраханью, то со вторым пришлось повозиться: жилистый, крепкий русак в Восточной Сибири, только-только «дембельнувшийся» из рядов славной российской армии.С утра, кстати, оба ничего не помнили и долго и мучительно извинялись.Тут все п..

Но вот та истерика изумленной «чистой» медийной и интернет-публики, внезапно узнавшей, что в стране, оказывается, пьют суррогаты и травятся ими – она ее вот совершенно точно не разрешит. Просто серьезные проблемы требуют серьезных решений, а не вот этого ничуть не менее отвратительного, чем само пьянство чистоплюйского телевизионного бла-бла-бла.

Ardjyna Сегодня 18:36
Люди перестаньте пить спиртное совсем. Всё равно пользы нет, а только вред.
0
auspost Сегодня 19:00
Опыт Филиппин нужн начать применять и торговцев паленой жижы просто нужно убивать .

Вторник, 19:40 - 20 дек 16
гость — «КПД» пишет:

Слава КПСС

Вторник, 20:23 - 20 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Предсказание о судьбе нищей страны салоедов...
В 17 веке в Шотландии жил человек, обладающий незаурядным даром предсказывать будущее. Причем он никогда не ошибался и всегда давал точные прогнозы как относительно будущего как обычных людей, так и целых государств.

Ясновидящий был слепым на один глаз. Но это не мешало ему совершенно, даже наоборот – помогало. Перед тем, как рассказать о своих видениях, он прикладывал к слепому глазу камень с дырочкой. И таким образом «видел» грядущие события.

Благодаря своему дару в 17 веке он стал самым известным и почитаемым человеком в Шотландии. К нему приезжали люди не только из разных уголков страны, но и из других государств. Им было безразлично, что преодоление расстояний требует усилий и финансовых затрат. Люди знали: они приедут к Сиру не зря, а узнают много важных вещей
Умер он страшной смертью: жена лорда Сифорта попросила ясновидящего узнать, чем занимается ее супруг, уехавший якобы по делам и давно не появляющийся дома. Сир честно рассказал о том, что видит его с женщиной – он весел и счастлив. Жена лорда расстроилась, но пророку предпочла не поверить. Все-таки лучше усомниться в словах ясновидящего, чем в верности собственного мужа. Поэтому дама приказала его казнить – пророка утопили в бочке с кипящей смолой.

Самое интересное, после казни выяснилось, что пророк был прав – лорд Сифорд в самом деле погуливал от законной супруги. Но ясновидящий уже умер.

Шотландцы по сей день чнут память великого прорицателя. Он предсказал Вторую мировую войну, строительство железных дорог, судоходных каналов, газопроводов, появление автомобилей, самолетов и многое другое.
Но ученые обратили внимание на его пророчества в последнее время потому, что он, как оказалось, предвидел появление и развал ЕС. Сир уже в 17 веке знал, что страны Европы захотят объединиться, но этот союз просуществует недолго. Он развалится из-за внутренних противоречий, но большей частью потому, что нищая страна салоедов, желающая вступить в этот Европейский союз, перессорит между собой все государства.

В общем-то, по словам пророка, это будет к лучшему: ведь со свиным рылом нечего лезть в калашный ряд. Полноценным членом союза салоеды все равно бы не стали – слишком разный менталитет у ее народа и европейцев.
После развала союза европейских государств на страну салоедов ополчатся все государства мира, поскольку поймут, что все проблемы у других только из-за нее. Цари этой страны будут гонимы отовсюду, а земли – прокляты: поэтому государство салоедов будут преследовать засухи, неурожаи, пожары и эпидемии. А потом ее просто не станет: одни земли станут независимыми государствами, другие присоединятся к каким-то сильным странам.

Судя по всему, пророчество шотландца уже начало сбываться – Евросоюз трещит по швам, а Украину, страну салоедов, видеть в ЕС не хотят....

Среда, 07:55 - 21 дек 16
гость — «ЯПРОТИВ» пишет:

сжечь их нахер!!!!!!!!

Среда, 10:14 - 21 дек 16
гость — «-=-» пишет:

конец либерастии обозначен май месяц 2017 года либерастпидорисы будьте готова почить в бозе.

Четверг, 11:41 - 22 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Свидетели обычная секта. Сколько уже хороших людей пострадало от их грязных рук! Закрыть скорее!

Четверг, 11:44 - 22 дек 16
гость — «Тульский оружейник» пишет:

Не просто закрыть. Их судить надо!

Четверг, 11:46 - 22 дек 16
гость — «Соколов» пишет:

Я вообще смутно понимаю почему они вообще могут что-либо делать. Народ дурят. Деньги отбирают. А правоохранители медлят. Закройте уже наконец это "американское чудо".

Цитатник

До чего парк Белоусовский довели - это же ужас! Что, разве трудно там порядок навести? Для этого надо-то три человека и две бутылки водки!

С.Казаков, экс-глава Тулы.

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