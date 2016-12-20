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На службе закона

Тульских "Свидетелей Иеговы" подозревают в производстве и распространении экстремистских материалов.

Вечером 14 декабря во время проведения богослужения "Свидетелей Иеговы" в Туле в зал вошли около 10 полицейских, прервав ход службы. В здании церкви оперативники нашли несколько книг, включенных в список экстремистских материалов. Как утверждают сами верующие, книги им подбросили в тот же вечер трое неизвестных мужчин. Об этом сообщает сайт "Свидетели Иеговы в России".

В тот день на службу пришли трое никому не известных мужчин, двое из них принесли с собой несколько книг, которые впоследствии и изъяли оперативники.

На скриншотах с видеозаписи видно, что сразу после прихода полиции двое мужчин быстро покидают здание, а на их местах остаются лежать запрещенные книги. Третий мужчина остался и дал полицейским развернутые объяснения, на основании которых был составлен протокол по статье "Производство и распространение экстремистских материалов" (ст. 20.29 КоАП).

Как отмечает портал "Свидетели Иеговы в России", это уже отработанная схема, по которой правоохранительные органы добились запрета нескольких местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы".

ОВД инфо

Нашим правоохранителям виднее. Сначала безобидные молитвы, затем чтение экстремистской литературы, а там и до беспорядков дело может дойти.