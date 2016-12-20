Главная / PRяники виртуальные « 20 декабря 2016 »

Красиво посидели, открыто обсудили

Призыв к открытости

Заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин в обращении к собравшимся отметил важную роль муниципальных образований в решении вопросов населения.Он перечислил тезисы из Послания губернатора региона Алексея Дюмина, которые касались муниципальных органов власти. В частности:

· необходимость отчетов о деятельности администраций перед жителями. "Практика таких отчетов присутствует, но носит несистемный характер, – подчеркнул Шерин. – Губернатором внесен законопроект, которым прописан системный подход в данном вопросе. Но на местном уровне рекомендуется также утвердить порядок отчетов перед жителями".

· Создание единого графика приема жителей – следующая задача, в которую вовлечены в том числе муниципальные образования.

· Общественный контроль, создание институтов общественных инспекторов, активных жителей, которые будут выявлять проблемы и сигнализировать о них, помогать в решении. Это будет еще один инструмент построения гражданского общества. Соответствующий законопроект уже разработан.

· Одна из ключевых задач – работа с обращениями граждан. "Здесь есть болевые точки, – подчеркнул Валерий Шерин. – Примеров достаточно много: когда обращения рассматриваются слишком долго, или когда содержат такие формулировки как "отсутствие полномочий", "отсутствие ресурсов". Тогда как на самом деле для решения вопроса хватает всего. Около 70% вопросов и обращений, которые идут на уровень правительства Тульской области, на самом деле касаются местного уровня и могут быть решены на местах. Формируйте внутренний механизм контрольных инструментов по работе с обращениями граждан".

Больше возможностей – больше ответственности

Еще один тезис из Послания губернатора касался больших возможностей, которые даются муниципалитетам, и которые предполагают большую ответственность. О практической реализации данного тезиса, в том числе, о возможностях и ответственности в финансовой сфере, журнал Professional спросил Валерия Шерина в перерыве съезда:

– Возьмем, к примеру, одну из наших лучших практик, которую мы реализуем уже не первый год, – программа "Народный бюджет". Признана одной из лучших практик бюджетирования, так как позволяет совместить три источника финансирования: областной и местный бюджеты и средства жителей. Разумеется, это определенная ответственность. Потому что мы понимаем: от того, как эта заявка будет рассмотрена, одобрена, будет выделено софинансирование, – дальше следует большая кропотливая работа, заказчиком которой является муниципалитет. И, к сожалению, на первом этапе было не очень много заявок, потому что, с одной стороны, открывается окно возможностей, с другой – это достаточно серьезное бремя ответственности, не все были готовы ее на себя брать. Меня сегодня радует, что у нас сложился такой пул руководителей муниципалитетов, которые этого не боятся. Это как раз пример того, как главам будет дано столько возможностей, сколько ответственности они готовы на себя взять.

Область готова подключаться к решению тех местных вопросов, которые по ряду причин невозможно решить только силами местного самоуправления. Для этого от органов местного самоуправления должна идти обратная связь, чтобы вопрос сдвинулся с места и начал решаться.



Ненаказанные

Корр.: В этом году мы увидели несколько примеров неэффективной работы в плане реализации проектов "Народного бюджета", причем эта неэффективность начиналась как раз с глав администраций. Какие-то санкции в отношении таких руководителей последовали?



В. Шерин: Мы часто говорим о санкциях, но давайте в целом посмотрим на то, как реализована программа "Народный бюджет"…

Корр.: В целом понятно, а вот частные проблемы…

В. Шерин: Нет, давайте в целом: было реализовано проектов с общей стоимостью более 1 млрд руб. Погрешность в части работ, в отношении которых были выявлены дефекты, – меньше 10%. В рамках такого масштабного проекта, в рамках того разнообразия проектов и видов работ, которые выполнялись, это ничтожно малая доля. (Прим. ред.: В проекте "Народный бюджет – 2016" общая сумма заявок составляет 1,346 млрд руб. "Погрешность" в размере 10% от этой суммы, соответственно, м 134,6 млн руб.) К сожалению, не все зависит от того, как сработали главы администраций.

Корр.: А от чего еще?

В. Шерин: От добросовестности подрядчиков. Дальше понятно: "А как же так вы работали с подрядчиками?.." – Но наше современное законодательство таково, что зачастую не позволяет принимать быстрых, оперативных решений: к примеру, процедура расторжения договора с недобросовестным подрядчиком требует проведения определенных процессуальных действий, которые имеют протяженность во времени. Другой разговор, что с этой нормативной базой нужно уметь работать, не растягивать. В каждом конкретном случае – свои предпосылки того, почему ситуация стала развиваться не самым лучшим образом.

Потому, думаю, в целом отметка по реализации программы – четверка с плюсом…

Корр.: Или пятерка с минусом?..

В. Шерин: Как говорил мой преподаватель: "На пятерку даже я не знаю, а вы – тем более". Потому нет, пусть будет четверка с плюсом. На пятерку нам еще предстоит поработать, к ней стремиться. Отдельные недостатки есть, все они решаются в индивидуальном порядке.

Что касается санкций, законодательно закреплено, что привлечь главу администрации к административной ответственности может только его прямой работодатель – собрание представителей, глава муниципального образования. Такая практика есть. Есть практика привлечения к дисциплинарной ответственности: к примеру, главы Куркинского района – как раз за определенные недостатки в рамках реализации программы "Народный бюджет".

"Красиво посидеть". Новогоднее пожелание от зампрокурора





На съезде также выступила заместитель прокурора Тульской области Евгения Спасская.

По ее словам, в 2016 году порядка половина правонарушений со стороны руководителей муниципалитетов касались несвоевременного приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями законодательства. Остальные 50% нарушений были связаны с превышением полномочий: "В разных сферах: бюджетные вопросы, земельные, градостроительные, законодательство о коррупции, – подчеркнула зампрокурора.

– Но иногда главы муниципальных образований, на мой взгляд, изощряются, изыскивают такие возможности, чтобы обойти закон, – трудно даже представить. Тем не менее это есть".

В подтверждение данных слов Евгения Спасская привела несколько примеров. Среди них – Заокский район:

"Заокский район – это песня, сказка. Внесли изменения в градостроительные правила, тем самым расширили границы поселения, прихватив земли сельхозназначения, и еще умудрились залезть в охранную зону музея-заповедника. Иск направлен в областной суд, административно-исковое заявление. Последствия могут быть печальные".

Также Евгения Спасская обратилась к главам с просьбой: "Когда в зимнее время заключаете договор на уборку территории со своими родственниками, будьте любезны, об этом уведомите комиссии по конфликтам интересов. Никто не говорит, что это незаконно, но должно быть уведомление, чтобы мы потом не вмешивались".

"В целом, вы молодцы, вы хорошо работаете. Но если в чем-то сомневаетесь, обращайтесь в прокуратуру. На местный уровень, ко мне. Определимся, как выйти из ситуаций, но законным путем. Не надо делать то, что не надо. И есть же не только административная, есть еще и уголовная ответственность. Не доводите до этого.

С наступающим Новым годом! До встречи в следующем году. И я полагаю, что вообще в следующем году мы с вами очень красиво посидим".

Последняя ремарка зампрокурора была встречена в зале дружным смехом и бурными овациями.



Источник



Кстати, говорят, идею "Народного бюджета" Владимиру Груздеву подарил Никита Белых. С тех пор эта практика признана лучшей в России. В отсутствие реального самоуправления в стране именно "Народный бюджет" стал единственной альтернативой пресловутой вертикали власти. И то, что Алексей Дюмин стал развивать эту форму вовлечения населения в управление на местах, свидетельствует о его дальновидности. Следующий шаг на этом пути – возвращение прямых выборов глав местного самоуправления.