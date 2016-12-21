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Главная / PRяники с перцем « 21 декабря 2016 »


А гадость пьют из экономии…

Тульские власти ответили на отравление и гибель более 50 человек, употребивших настойку боярышника (лосьон для ванн) в Иркутске, либерализацией торговли спиртным.

Вчера на межведомственной комиссии по предупреждению и противодействию незаконному производству и обороту алкогольной продукции в Тульской области власти объявили о либерализации торговли легальным алкоголем в торговых точках Тулы и области. 

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, сославшись на необходимость приведения в соответствие регионального законодательства с федеральным и мнение рабочей группы, которая рассмотрела предложения заинтересованных органов по вопросу пересмотра действующих ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории региона, объявила, что теперь торговля алкоголем в торговых точках будет осуществляться с 10 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., включая выходные и праздничные дни (напомним, что до настоящего времени торговать спиртным  в Тульской области разрешалось с 14 до 22 часов в будние и с 12 до 22 часов в выходные и праздничные дни).

Кроме того, чиновники предложили исключить часть 3 статьи 7–1 Закона Тульской области № 727 “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области”, где определены расстояния до некоторых образовательных организаций, вблизи которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Также предложено изменить расстояние, в радиусе которого запрещается розничная продажа алкогольной продукции во время проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, установив радиус в 500 м; либо дифференцированно, в зависимости от численности жителей поселения.

Ранее мы прогнозировали, что Алексей Дюмин пойдет навстречу тульским пивоварам и снимет жесткие запреты на торговлю алкоголем в регионе

Правда, после введенных послаблений настойку боярышника и прочие спиртсодержащие жидкости носители особой русской духовности пить не перестанут. Но хотя бы не будут испытывать неудобства те поклонники зеленого змия, которые предпочитают употреблять качественный алкоголь, а не травиться настойками боярышника и прочими изобретениями наших ушлых бизнесменов…

 

И, наконец, немного классики от Владимира Высоцкого...


Комментарии к статье

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Среда, 10:31 - 21 дек 16
гость — «@» пишет:

До 22 это глупо

Среда, 10:37 - 21 дек 16
гость — «Заречье» пишет:

Все временные ограничения только неудобства для нормальных граждан.Пьющим это глубоко по барабану.Все знают где взять в любое время суток.Да и дешевле чем в магазине.А травились во все времена-при всех режимах.

Среда, 10:39 - 21 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Ну надо же. Дошло наконец, что запретами продажи ничего не решается. Все равно употребляют, только уже денатурат и прочую отраву.

Просто интересно, кто такой "грамотный" и ничего не знающий ни об итогах антиалкогольной компании СССР при Горби, ни о сухом законе в Штатах (после чего там как раз вся мафия на бутлегерстве и поднялась) эти ограничения вводил - с 14 часов.
Если при работающей советской милиции и КГБ это не получилось - на что при нынешних рассчитывали?

Или это целенаправленная мера была на увод в тень (с направлением доходов в определенные карманы)?

Среда, 10:40 - 21 дек 16
гость — «гость» пишет:

А может лучшее полицейским поработать по выявлению подпольных цехов. А то все население про них знает, и только полицейские "не в курсе".
Власти все-таки страну ушатают. Продавать возле школ и во время массовых мероприятий - это преступление против тех, кто не пьет и не хочет видеть пьяные рожи во время салюта. Алкашам все удобства, нормальным людям опять по бутылкам ходить на празднике города.

Среда, 11:23 - 21 дек 16
гость — «Про что не знает полиция?» пишет:

А может лучшее полицейским поработать по выявлению подпольных цехов. А то все население про них знает, и только полицейские "не в курсе".
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Разве полиция не знает про точки торговли наркотиками? Разве не знает о организованных преступных группах? Разве не знают о коррупции во власти?

Среда, 11:49 - 21 дек 16
гость — «народная» пишет:

если не знаешь что делать-лучше ничего не делай!

Просто дайте людям жить!

Среда, 11:59 - 21 дек 16
гость — «шмайсер» пишет:

Пей народ, спивайся раша! Это блять духовность наша!

Среда, 12:05 - 21 дек 16
гость — «Николай Матвеев из Сныхово» пишет:

Надо амнистировать всех подпольных производителей некачественного алкоголя. Вывести их из тени. Они не виноваты, что кто-то 9 как сказал мой идол Чубайс) не вписался в рынок и не может себе заработать на качественный алкоголь.

Среда, 12:06 - 21 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Оказывается, у поцреотов крепнет мнение, что bydlo само виновато. Однако, тут есть нюансы. Нынешнее отравление, конечно, самое массовое, но ранее в Сибири фиксировались случаи отравлений именно поддельным виски и т.п. напитками. Причем речь шла чаще о метаноле. Как я понял, ушлые люди решили подорвать монополию производителей водки и начали гнать по относительно недорогой цене "товар". Народ в глубинке принял его на ура (зачем водка, если есть вкусный и более дешевый "Боярышник"?). Ну а затем хорошисты плеснули в чан метанола. Как там говорится? Конкурентов надо убивать в зародыше, ага.

А вТуле розлив "максимки" контролирует ГУБЭПиК. Кстати, суррогат туляки могут пить в дешевых кафе или ресторанах в области, сами того не зная. Одно время популярной точкой сбыта паленки была гордость отечественной оборонки - КБП, сотрудники, вплоть до руководителей отделов радовались, что за дешево купили "таможенный конфискат" ред-лейбл или альмеку какю-нить. причем запах от напитков был такой, что нормальные люди его пить отказывались - а советские инженеры радовались, что обманули систему - купили вискарь за 500 рэ.

От таки дела, малята. Добро пожаловать в новую экономическую реальность.

хехе

Среда, 12:08 - 21 дек 16
гость — «Николай Матвеев из Сныхово» пишет:

Надо амнистировать всех подпольных производителей некачественного алкоголя. Вывести их из тени. Они не виноваты, что кто-то ( как сказал мой идол Чубайс) не вписался в рынок и не может себе заработать на качественный алкоголь.

Среда, 12:09 - 21 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Игорь Орцев: в ликвидации Украины есть политическая целесообразность
А чему мы удивляемся, чем возмущаемся, наблюдая реакцию х*хл*в на убийство российского посла в Турции? Они даже радуются смерти русских алкашей, травонувшихся боярышником, которым наверняка ни до Украины, ни до Турции не было никакого интереса. Многие тут пишут - мол, не нужно судить по реакции отдельных дегенератов о всей Украине. Вроде бы и так, но... граждане Украи...

Roy Сегодня 11:48
Действительно, все проблемы в украинской псевдогосударственности. Надо упразднить украинское государство и после короткого периода вре ени все наладится. Будет юго-западный федеральный округ России, прорастут землями Польша, Венгрия и Румыния. Возможно, Украиной будет называться местность, но не должно быть такого государства потому, что украинское государство несет беды всем и прежде в его своему народу.

волынь и галиция будут отданы польше и они поляки проклянут тот день когда это все произойдет.

Среда, 12:13 - 21 дек 16
гость — «Николай Матвеев из Сныхово» пишет:

Надо амнистировать всех подпольных производителей некачественного алкоголя. Вывести их из тени. Они не виноваты, что кто-то ( как сказал мой идол Чубайс) не вписался в рынок и не может себе заработать на качественный алкоголь.

Среда, 12:22 - 21 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Кто и как воспитывает наших детей: на примере Алеси Кафельниковой
Написать этот пост я решил после прочтения вот этой статьи:
Алеся Кафельникова, дочь Кафеля, анорексичка и "восходящая звезда модельного бизнеса", поведала о своей ненависти к России.
...Наследница самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова заявила, что не хочет возвращаться в Россию из Лондона, где она работает моделью. Своё нежелание 18-летняя Алеся Кафельникова объяснила неприязнью к соотечественникам.
— Я не люблю Россию, — на английском языке заявляет

glavbushka » Георгий Коняев Сегодня 11:46
Это сублимация неудовлетворенности жизнью. Жизнь в Британии для русского эмигранта складывается противоположно ожиданиям, вот и отплевывается. Люди с завышенными ожиданиями всегда злые. Иногда с ума сходят, под старость, если не спиваются или не подыхают от передоза дури.
Вот и эта - ожидала, её там в жопу целовать будут, а всё не целуют. Таскают только по постелям незнакомых дядек, а то и дедушек "на массаж". Модель, блин. Модель, та же проститутка, только не на улице под фонарем, а под крышей, в хорошей одежде и под комфортной опекой.
В общем, как только девушка поймет, что она попала туда, где ей и место, и что другого с её характером и воспитанием, ей не уготовано, так и успокоится. Если поймет.

Среда, 12:26 - 21 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Алекс Й Вчера 22:27
одного я понять не могу, сколько можно терпеть всех этих мерзавцев и мерзавок!? Все эти Кафельниковы, Сабчаки, Гозманы, Бильджо и иже с ними, вполне себе не бедные лю... твари. Их так раздражает МОЯ Страна и МОЙ Народ, как было б хорошо и спокойно всем, если б они свалили б куда нибудь подальше. И если сами они не могут найти в себе силы избавить нас от своего присутствия, не пора ли их освобождением заняться нам!? Выкинуть к ебе**м эту либирастную сволоту, пуст сосут х** у своей любимой черной обезьяны, в своей свободной стране

Среда, 12:26 - 21 дек 16
гость — «просто Гость» пишет:

тов. Сталин об алкоголе:

"Правильно ли мы поступили, отдав дело выпуска водки в руки государства? Я думаю, что правильно. Если бы водка была передана в частные руки, то это привело бы: во-первых, к усилению частного капитала, во-вторых, правительство лишилось бы возможности должным образом регулировать производство и потребление водки и , в-третьих, оно затруднило бы себе отмену производства и потребления водки в будущем. Сейчас наша политика состоит в том, чтобы постепенно свертывать производство водки. Я думаю, что в будущем нам удастся отменить вовсе водочную монополию, сократить производство спирта до минимума, необходимого для технических целей, и затем ликвидировать вовсе продажу водки."

Вот так. Это - мудрый политик, заботящийся о народе, а не о пополнении казны любым способом...

Среда, 12:30 - 21 дек 16
гость — «-=-» пишет:

с мая месяца возможно и государство монополию объявит на выпуск алкоголя вот либерастия взвоет благим матом.

Среда, 12:44 - 21 дек 16
гость — «Гадость» пишет:

Гадость пьют из-за невежества , и не достаточного воспитания на своих примерах.

Среда, 12:53 - 21 дек 16
гость — «Николай Матвеев фонтазерам» пишет:

с мая месяца возможно и государство монополию объявит на выпуск алкоголя вот либерастия взвоет благим матом.
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Мы - либералы и есть власть в стране. Будем сами получать прибыль с отравления русской нации.

Среда, 12:58 - 21 дек 16
гость — «Непосторонний» пишет:

Ну надо же, о несоответствии тульского закона федеральному вспомнили. А раньше что, не замечали? Юристы в Белом доме дебилы что ли? У нас руководство рангом пониже любит лизать задницу вышестоящему начальству, вот и прогибаются. Раньше губер был как бы совсем непьющий, вот и выёживались - сокращали время торговли спиртным и рапортовали о проделанной огромной работе. Сейчас в бюджетах видимо деньжат сильно не хватает (хотя их не хватало всегда), а губеру нужен авторитет. Прежний детские площадки дарил городу, нынешний этого не делает - он же не миллиардер. Тогда что бы еще придумать, что легко выполнить, и чтобы за это ничего не было? Конечно дать народу исконно русское - водку и прочие напитки из этой серии. А чтобы это все красиво выглядело, сформулировали причину - несоответствие закона Тульской области федеральному. Мудро и красиво, не правда ли? Жаль, что долгие годы область жила не по российскому закону, а по дебильному тульскому. Кто за это ответит? Никто и никогда. Я не агитирую за пьянство, но всерьез считать запретные меры борьбой за трезвость может только дебил. Подумайте об этом (не о торговле спиртным - это ерунда, а о том кто, как и зачем принимает те или иные законы) перед выборами и проголосуйте не только (даже скорее не столько) сердцем, но и головой.

Среда, 13:18 - 21 дек 16
гость — «Непостороннему» пишет:

Груздев ради выпендрежа перед Медведевым повелел сделать Тульский закон в таком виде в каком он на данный момент действует. Возражать никто не посмел, иначе и те, кому было поручено писать проект закона и юристы были бы вышвырнуты с работы. А это им надо? Москалец вообще свой, ручной был, тоже в нарушении закона продолжал работать несмотря на глубоко преклонный возраст. В Думе, тоже все свои, прикормленные. Так что весь спрос с бывшего хозяина области.

Среда, 13:30 - 21 дек 16
гость — «Да » пишет:

Это у русских не искоренить

Среда, 14:02 - 21 дек 16
гость — «Ну слава тебе богу!» пишет:

Наконец дошло. Через смерти людей. Кстати, не будучи алкоголиком нашел абсолютно легальный алкоголь, который продавался все это время с утра до вечера (40%). Сколько смертей на совести этих запретителей, какой моральный урон понесли люди (ежедневное издевательство), сколько алкогольных точек за это время создали - просто в несколько раз увеличили. Теперь многим из них придется закрыться. Под надуманным предлогом лишали возможности торговать одних, и давали "широкую улицу" другим. Жаль, что никто не ответит за это безобразие.
А пряники ничего не предвидели. Лоббировали интересы пивников.

Среда, 14:02 - 21 дек 16
гость — «Шариков» пишет:

Вспоминаю 2001 года, когда губером был Стародубцев. Заявили тогда тоже о времени продажи алкоголя с 08.00 до 23.00, помнится правовое управление сразу заявило о несоответствии с федеральным законодательством.

Среда, 14:25 - 21 дек 16
гость — «туляку» пишет:

А как введение монополии на водку может помешать производству паленки ?! При существующих ныне порядках?

Среда, 14:35 - 21 дек 16
гость — «Никогда от водки не откажусь и родину не продам» пишет:

ПО ПОСЛЕДНЕЙ ИНФОРМАЦИИ ПОГИБЛО УЖЕ 60 ЧЕЛОВЕК, а в стране каждый год погибает порядка 30-35 тысяч человек (соизмеримо с гибелью людей в автокатастрофах), а по-большому счёту эту статистику власти по понятным причинам не афишируют (да и точных данных просто нет). В России во все времена бюджет государства на большую часть состоял от продажи спиртного, нынешнее коррумпированное руководство страны этот бюджет отдала тузам-олигархам из этого бизнеса (сотрудникам полиции, следственного комитета и прокуратуры) именно они крышуют и организовывают выпуск, реализацию алкогольной продукции, в т.ч. и производство боярышника и пр. гадости. Раньше фальсифицировали дешевую продукцию, а теперь и дорогая (якобы импортная) - практически всё это фальсификат. Польша, Южные регионы России, Турция, Болгария, Молдавия, Грузия и пр. просто "озолотели" на этом!!! Любой свой домашний самогон стал на порядок качественнее и безопаснее того, что продают в наших магазинах!
Люди в основном пьют из-за плохой жизни, из-за отсутствие достойного настоящего и будущего! Глупо устанавливать какие либо ограничения - не надо бороться со следствием, надо бороться с причинами (с тем: почему люди пьют)!
Для нынешней коррумпированной власти очень выгодно иметь пьющий рабский народ: таким проще управлять!
Получается, что все зло и такие последствия идут от коррумпированной власти!!!

Среда, 14:42 - 21 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Путин велел США вернуть Земли Японцам... Они вернули...
Недавно, В.В. Путин побывал в Японии и договорился о совместном использовании наших Островов. Во главе угла Он поставил вопрос о заключении Мирного Договора... Ну а взамен наших Островов, на секретной встрече с Абе, пообещал им вернуть американские территории.... Мужик сказал - Мужик сделал...(=:))=========================США объявили о возвращении японцам части ...

«Сокращение зоны учений на Окинаве не подрывает наших обязательств и способности взаимодействовать с правительством Японии», — приводит РИА Новости слова командующего американскими войсками на Окинаве, генерал-лейтенанта Лоренса Николсона.

Как отмечает российское агентство, несмотря на возвращение части земель, на острове по-прежнему будет сосредоточено 70 процентов всех военных объектов США в Японии.

Среда, 14:49 - 21 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Сколько денег украли у России Англия, Франция, США
4-08-2014, 19:19 • Опубл.: ZMAI • перепост 21.12.2016 г В последнее время появилась нездоровая мода требовать у России долги по всяким мыслимым и немыслимым поводам. Что это? Желание урвать хоть какой-нибудь кусок или просто правило «хорошего тона», прививаемое недругами нашей страны? А если мы начнем считать, что тогда?

По оценкам британской фирмы «Пинкертон», Россия в настоящее время вправе претендовать на свое золото общей стоимостью в $100 млрд., а также на недвижимое имущество общей стоимостью $300 млрд.

Прямо голова идет кругом. Вряд ли все это добро Россия сможет вернуть. Но когда нам предъявляют какие-либо претензии, неплохо бы напомнить и о том, сколько должны нам.

Среда, 15:06 - 21 дек 16
гость — «Саша» пишет:

Повод чинушам показать свою значимость и организовать новые схемы выиогательсва

Среда, 15:17 - 21 дек 16
гость — « заокчане» пишет:

да все знают где эти подпольные цеха находятся. вот пример: у нас в Заокском районе в пос Бутиково на складе минеральных удобрений находился завод по выпуску паленой водки. там неофициально была построена эл подстанция новенькая голубая, такой даже в районе у нас нет, скважина воды, за складом жили в вагончике гастарбайтеры и вдруг там случилось возгорание, дело замяли, написано было в интернете загорелось нежилое помещение. туда на пожар сбежались, там так полыхало, жители пос Бутиково и топографического лагеря дачники, туда приехали какие то люди начали с пожарниками ругаться, что бы те поаккуратнее были с оборудованием, заломили им руки в машину затолкали и увезли, люди тащили этой паленой водки столько, что мужики из сараев в Бутикове вылезали на карачках. и все равно дело замяли. кому выгодно было решайте сами.

Среда, 15:26 - 21 дек 16
гость — «Г» пишет:

Протоиерей Константин Головатский обратил внимание на ближайшие по времени события, к участию в которых призвал молодежь: епархиальный турнир по мини-футболу 8-9 января, общегородской молебен в Казанском соборе о даровании христианского супружества 31 января, День православной молодежи 15 февраля.

Далее участники разошлись по секциям. На конференции работали секции "Организация работы с молодежью на приходе", "Взаимодействие с государственными органами", "Просветительская работа с молодежью в вузе", "Добровольчество", "Работа с молодежными субкультурами" и другие».

Среда, 15:59 - 21 дек 16
гость — «история» пишет:

13 января 1819 г. (1 января по ст. ст.)
Установление казенной продажи питей. Оно было установлено в условиях острого бюджетного дефицита и массовых злоупотреблений откупщиков. Ви-но отныне заготовлялось на казенных и частных заводах, но последние были обязаны продавать казне всю продукцию (за исключением 10% на усушку и утечку) по цене, определявшейся на торгах. Казна продавала спиртное в специальных винных магазинах. Успех превзошел все ожидания и доля государственных доходов от продажи питей выросла с 16% в 1819 до 21% в 1826 г. Вместе с тем эта акция задела интересы сельских землевладельцев и торговцев. В ответ на критику действий властей министр финансов Е. Ф. КАНКРИН спросил членов Государственного совета: «Дайте мне другой, равный источник дохода».
А в начале наших "славных дел младореформаторов" начальник погранслужбы ФСБ Николаев был снят с должности за то, что пытался остановить поток цистерн со спиртом из Грузии (Южной Осетии). И этот поток с тех пор не останавливается (легальный процент его можно найти на водочных этикетках).

Среда, 16:29 - 21 дек 16
гость — «чурке неграмотному » пишет:

Николай Матвеев фОнтазерам,
________________________________________
когда ты русский выучишь, чурка пЫсатель?

Среда, 16:31 - 21 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Бывший конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон, который является одним из соратников избранного президента США Дональда Трампа, прибыл в Москву, где обсуждает с представителями американского бизнеса возможность отмены санкций против России, как сообщает телекомпания CNN.
Так же, источник сообщает, что истинной целью визита является обсуждение судьбы провального проекта Обамы на Украине.

Привезенные предложения заключаются в том, чтобы провести референдум на всей территории Украины по областям о вхождении ее (Украины или некоторых ее территорий) в состав России.

Среда, 16:36 - 21 дек 16
гость — «Три звёдочки, пять звёздочек, какая разница?» пишет:

В легальном магазине торгуют "легальным коньяком" по 370 руб. за пузырь 0,7л. Кто в ЭТО верит и ЭТО покупает, фактически ничем не отличается от поедателей фанфуриков. Так же как вчера был свидетелем покупки в легальном магазине и попутных рассуждений возрастной тётушкой о достоинствах "импортного красного вина" стоимостью 160 руб за пузырь. "Текила" в сетях под Новый год - 270-290 руб. Ну нет в мире столько виноградников и кактусов тоже нет, сколько бутылок и коробок на прилавках в точках каждые 300 метров по любой дороге в городе - всё и везде завалено. Корни всего этого одни и те же и всё зависит от стоимости входного билета в этот "МирЪ" и крыши, которая торгует этими билетами. Подсказать кто или сами догадаетесь, на фоне запретов, разрешений и при полной информированности "обстоятельств" в этой "отрасли"?

Среда, 16:45 - 21 дек 16
гость — «Ужо» пишет:

Кто в ЭТО верит и ЭТО покупает, фактически ничем не отличается от поедателей фанфуриков.
----------------
Вы, конечно, не поверите, но в Магните есть вполне каччсвенное сухое вино каберне 1 л за 139 руб. Производство ОАО "АТФ Фанагория".
Насчёт нехватки виноматериала... вы, видимо, не бывали на наших югах - там всё до горизонта виноградники.
Непонятно как раз иное - при таких морях разливанных кому надо подделывать то же сухое красное вино? Как бы оно дороже не обошлось оригинала-то.

Среда, 16:59 - 21 дек 16
гость — «гость» пишет:

Введение ограничения продажи спиртного с 14-00 било только по нормальным людям.
Вся пьянь знала где купить. Да и точки типа "Лозы" ООО "Пронто" на пересечении Ложевой/Степанова очень сильно подеялись на этом ограничении.
А кто "Лозу" держит все знают.

Среда, 17:59 - 21 дек 16
гость — «2-3 бакса?» пишет:

Нормальная цена для дешевого вина. В Европе хоть залейся, по цене минералки. А почему у нас дороже то? Чай мы в ВТО? У нас дураки грузинское п... покупают по 1000. Ну что сказать, поэтому и цены такие. Люди просто не понимают, что чего стоит.

Среда, 18:13 - 21 дек 16
гость — «Николай Матвеев » пишет:

Я не чурка, я - жид. Я исповедую иудаизм.

Среда, 18:54 - 21 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Нормальный человек не будет пить всякую гадость.

Среда, 18:57 - 21 дек 16
гость — «О Боже, ну наконец-то!» пишет:

Наконец-то до кого-то дошло, что торговля с 14.00 - это унижение нормальных туляков, да ещё какое! Почему я - человек, не страдающий алкоголизмом, как и 95% моих соотечественников, - должен терпеть такие неудобства и унижения из-за каких-то 5% деградировавших людей, которым алкоголь и нюхать нельзя?! Тем более что последние всё равно не отовариваются спиртным в магазинах, а покупают его с рук или пьют технический спирт!

Но всё равно полумеры. Я вообще против любого временнОго ограничения продажи спиртного и ратую за прежний порядок его реализации — круглосуточный, но под строгим контролем государства, чтобы на рынок не проникал фальсификат. И потому недоумеваю: почему тульские власти не привели местное законодательство в соответствие с федеральным, по которому продавать спиртное можно с 8 утра до 11 вечера, как это сделано, например, в Московской и многих других областях? Почему всё равно туляки остались ущемлёнными в данном аспекте? Чем мы хуже москвичей? Больше пьём и потому меньше работаем, что ли? Сильно сомневаюсь.

Надеюсь, что в ближайшем будущем тульское законодательство будет соответствовать федеральному и мы сможем покупать спиртное с 8 до 23 часов.

Среда, 19:27 - 21 дек 16
гость — «Ага» пишет:

Только вот что забыл автор статьи отметить:

- установить на территории Тульской области запрет на продажу алкогольной продукции с 23 до 10 часов следующего дня, осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании услуг общественного питания, за исключением объектов, отнесённых к типу «ресторан»;

- установить запрет продажи алкогольной продукции, осуществляемой на первых этажах жилых многоквартирных домов, за исключением мест, указанных в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.


Что это?! Если кафе или бар, например, в гостинице или отдельно работают круглосуточно, мне что теперь, кофе туда ходить по ночам пить с булочками? Что за вздор?!

Среда, 19:28 - 21 дек 16
гость — «Подробно» пишет:

http://newstula.ru/fn_240049.html

Среда, 19:32 - 21 дек 16
гость — «Аге» пишет:

Зачем в кафе ходить? Иди на московский к таксистам! Или вызывай такси и тебе к дому привезут в любое время дня и ночи))))))))))))

Среда, 19:38 - 21 дек 16
гость — «???» пишет:

Почему я должен терпеть унижения и ограничения? Почему ВСЕ магазины, а не только продовольственные, в городе не перевести на круглосуточный режим? Вдруг кто захочет купить стиральную машинку например в час ночи. И что ему терпеть до утра?
И почему государственные организации не работают круглосуточно? А вдруг мне нужна справка в четыре утра! Где я смогу её получить? Я не хочу унижаться и ждать ВАШЕГО режима работы. Не хочу подстраиваться!!!

Среда, 19:44 - 21 дек 16
гость — «Недоношенному» пишет:

Во-первых, я не понимаю, почему в этом городе я не могу купить стиральную машину в 4 утра, а в Москве и тем более в крупных городах других стран есть магазины с бытовой техникой, работающие круглосуточно?

Во-вторых, таких дураков, как ты, допусти к власти, вы вообще комендантский час ночью введёте — не купишь ни таблеток, ни хлеба. Придурок, блин. Водка - пищевой продукт, и если по ночам работают продуктовые магазины, спиртное в них должно также приобретаться без ограничений, как это было в России в 90-х и начале 2000-х годов.

Среда, 19:57 - 21 дек 16
гость — «Тому, кто недоношенному» пишет:

А знаешь, откуда такие недоноски берутся? Это жертвы родительского "воспитания", которым мамы в детстве запрещали все подряд. Обосрался ребёнок - его чуть ли не носом тычут в дерьмо, как котёнка, "чтобы в следующий раз знал свое место". Получил двойку в школе - его дома или избивают, или орут на него, или лишают чего-либо, или всё вместе. Вот из таких детей и вырастают идиоты, у которых одна извилина работает на "запретить", другая на "ограничить". Но самое параодксальное, что, повзрослев, такие ублюдки очень любят своих маму и папу и применяют те же методы "воспитания" к своим выродкам. Вот и растут из поколения в поколение идиоты, которые без пи...лей, как без пряников. И из таких зачастую и получаются алкаши и наркоманы. А нормальные, самодостаточные люди способны самостоятельно управлять своей жизнью, своими желаниями и сами способны решить, в какое время суток и что им пить и кушать, без каких-либо запретов и ограничений.

Те из быдла, кто ратует за ограничения, знают свою слабинку и подсознательно, а возможно, и осознанно, боятся: сейчас разрешат водку круглосуточно - опять ведь в запойный штопор уйду, как в "лихие" 90-е. Лечиться надо, дебилы, а не квакать на интернет-форумах, апологизируя абсурдные ограничения.

Среда, 21:30 - 21 дек 16
гость — «Ужо» пишет:

Никогда не хотелось даже пива по утрам. И не понимаю тех, кто это. Чай же лучше, факт.
Но также абсолютно не внемлю, почему есть запрет, не ранее чем с 10 часов. А что, в 8 низзя, а в 10 уже можно? В чём здесь закавыка-то, никак не врублюсь?
Думаю, правы те, кто считает, что:
- А нормальные, самодостаточные люди способны самостоятельно управлять своей жизнью, своими желаниями и сами способны решить, в какое время суток и что им пить и кушать, без каких-либо запретов и ограничений.

Среда, 21:34 - 21 дек 16
гость — «Оля» пишет:

Экономии чего? Семейного бюджета. А у этой категории есть бюджет,семья,зарплата? Есть что экономить?

Среда, 22:41 - 21 дек 16
гость — «SCHWAB» пишет:

Сделайте продажу водки с 9-10 часов утра как в нормальных городах.Хватит издеваться над народом.

Среда, 23:37 - 21 дек 16
гость — «Музыкант» пишет:

А сколько народа потравилось в антиалкогольную компанию Горбачёва. Все эти грабли уже сто раз обстучали.

Груздева нет, а дело его только сейчас исправили. А какой урон здоровью людей (какие бы не были) и бюджету государства?

Нужна была эта трагедия, чтобы отменить весь этот маразм введённый в угоду отдельным закулисным торгашам из власти.

Среда, 23:42 - 21 дек 16
гость — «Музыкант» пишет:

Отменив постановление о запрете торговли алкоголем власть признала его антинародным.

Четверг, 00:33 - 22 дек 16
гость — «саша» пишет:

полиция устраивала провокации,подсылая алкашей и пр. до 14 часов в магазин, штрафовала продавцов от 30 до 80т.р. теперь торгаши могут потребовать бабло назад?)

Четверг, 01:11 - 22 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

Горбач вводил сухой закон,вырубил все виноградники.Груздь ввёл временные рамки на продажу спиртных напитков с 14-00 до 22-00,винограднки правда не вырубал,потому-что виноград в Тульской области не растёт.Только пить от этого меньше не стали,а наоброт только стали ещё больше травится всяким суррогатом.

Четверг, 01:30 - 22 дек 16
гость — «А» пишет:

А почему Епархия не создаст до сих пор Общество трезвости, как было ранее в истории России?

Четверг, 03:48 - 22 дек 16
гость — «тт» пишет:

круглосуточно в специализированных отделах супермаркетов, а водку с 55 руб за бутылку

Четверг, 08:53 - 22 дек 16
гость — «345» пишет:

В пивбаре вчера с прилавка ,,боярку,,убрали...кто знает,подходил..спрашивал и покупал!! Вся борьба!

Четверг, 09:04 - 22 дек 16
гость — «Иван Израилевич» пишет:

"Сделайте продажу водки с 9-10 часов утра как в нормальных городах.Хватит издеваться над народом".

В нормальных городах мира алкоголь продаётся круглосуточно и люди сами решают, в какое время суток им пить, гулять и веселиться. В нормальных городах мира всегда есть ночная жизнь, а в Рашке, как стемнеет, на улицу страшно выйти: или на гоп-стоп нарвёшься, или просто изобьют, или в ментовку загребут "для выяснения личности". И алкоголь тут вообще ни при чём: дикий менталитет, дикие традиции...

В относительно же нормальных городах Рашки алкоголь продаётся с 8 до 23 часов. А в светофорно-заборной столице Рашки Туле всё и всегда через одно место: было с 14 (!) до 22 часов, будет с 10 до 22, - всё равно рамки Уже, чем дозволяет федеральный закон.

Четверг, 09:09 - 22 дек 16
гость — «Музыканту» пишет:

"Отменив постановление о запрете торговли алкоголем власть признала его антинародным".

:-)))))))))))) Кто, где и что отменил? Ты дурак?..

Эта власть, по обычаю своему, если одной рукой вдруг подаёт конфетку, то другой рукой обязательно выбивает зубы, чтобы конфетка очень сладкой не показалась. Чта за хрень с предлагаемым запретом торговать спиртным "на первых этажах жилых домов", если 99% застройки улиц Тулы - это жилые дома? В гаражах, что ли, торговать? И чему это будет способствовать? Да тому, что люди будут мучиться, наматывая лишние километры по городу в поисках где-нибудь на задворках алкомаркета.

А запрет на торговлю по ночам в барах? Это что? Тогда и все круглосуточные бары и кафе нужно будет закрывать за ненадобностью, потому что по ночам ходить в бар пить чай и кофе может только сбежавший из Петюхи пациент.

Четверг, 09:10 - 22 дек 16
гость — «Шизофренику» пишет:

"А почему Епархия не создаст до сих пор Общество трезвости, как было ранее в истории России?"

Потому что слова "епархия" и "трезвость" - антагонисты.

Четверг, 09:26 - 22 дек 16
гость — «нормальный, самодостаточный человек» пишет:

Не пьет максимку и боярышник. Чего все так возбудились то от травли полу-дебилов-алкашей??? Сами приняли решение пить отраву, сами пусть и расхлебывают. Да, жаль загубленную жизнь. Но никто ведь в глотку не заливал насильно под дулом пистолета!

Четверг, 09:35 - 22 дек 16
гость — «Недоношенный» пишет:

Тут некоторые не понимают почему, например в Белеве или Кимовске не могут купить, например Феррари посреди ночи! И для многих алкоголь - пищевой продукт. А экономика, затраты, прибыль и закон - это выдумки инопланетян))))))))))

Четверг, 09:40 - 22 дек 16
гость — «Может лучше встретить новый год трезвыми?» пишет:

Прошла инфа, что средством для принятия ванн отравилось очень мало людей, большая часть отравилась водкой в которую был добавлен неизвестный медикам яд.

Четверг, 09:45 - 22 дек 16
гость — «Ужо» пишет:

Чта за хрень с предлагаемым запретом торговать спиртным "на первых этажах жилых домов", если 99% застройки улиц Тулы - это жилые дома?
------------------
Хрень... иногда по вечерам прохожу мимо пивнушки в 3 доме по Лейтейзена. И кажный раз - кучкующиеся возле странные типы, ругань, а то и потасовки. Видел не раз, и полиция приезажала. Вот как это всё терпят люди, жиущие над пивняком на 1-2, да и выше, этажах? Что за место такое удивительное, вон рядом тоже есть всякие пиваси, а такого, постоянного, шума нет.

Четверг, 09:55 - 22 дек 16
гость — «Гостю народ.» пишет:

Вы сами себе противоречите, утверждая, что не один год работает этот заводик.
Поэтому не так важно, местный или не местный глава - завод до них и после назначения новых глав будет работать, т.к. прокуратура никому, кроме Президента РФ В.В.Путина НЕ ПОДОТЧЕТНА!

Почему подмосковные бутлегеры полюбили хранить контрафактную продукцию в нашей области?

http://www.pryaniki.org/view/article/1014051/

Cпиртзавод под вывеской "Зернохранилище"

http://www.pryaniki.org/view/article/1014063/

Движуха в “зернохранилище” продолжается - областные власти разводят руками

http://www.pryaniki.org/view/article/1014151/

Узловский алкогольный "Стоик"
https://www.pryaniki.org/view/article/1016653/

Вот чем занимается полиция в связке с прокурорами:

Белеве замели полицейское начальство. Дело шьют?
http://www.pryaniki.org/view/article/1014141/

История одной полицейско-прокурорской крыши
http://www.pryaniki.org/view/article/1014147/


А вот, чем на самом деле заняты работники прокуратуры:

Сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки проявился в деле о «крышевании» прокуратурой подпольных казино. Показания против Артема Чайки дал свидетель по делу подмосковных прокуроров http://newdaynews.ru/incidents/326167.html

Сын генпрокурора Чайки крышевал подмосковные казино с прокурором подмосковья?
http://otvet.mail.ru/question/55941398


В деле о крышевании казино появились еще десять прокуроров
http://newsland.com/news/detail/id/696933/

Двое прокуроров задержаны по игорному делу
http://lifenews.ru/news/58802

Менты против прокурорских: бандиты отдыхают
http://ruscesar.livejournal.com/232590.html

Помощник прокурора Петрозаводска уволилась, когда задержали ее мужа-бандита
http://gubdaily.ru/blog/news/pomoshhnik-prokurora-petozavodska-uvolilas-kogda-zaderzhali-ee-muzha-bandita/

прокуратура против СК
http://vz.ru/tags/5450/

Четверг, 10:00 - 22 дек 16
гость — « для 09-26» пишет:

идиот, ты хотя бы новости смотришь? Ты знаешь сколько уже отравилось людей дорогим алкоголем за декабрь только в этом году? дорогим, непросто дорогим, а очень дорогим.

Четверг, 10:08 - 22 дек 16
гость — «туляк» пишет:

Эта никчемная власть в очередной раз опозорилась на весь мир, полностью вогнав продажу выпивки в тень! Ужас что творится!Только непонятно, где берут этот сильнейший яд - МЕТАНОЛ,не имеющий ничего общего со спиртом,у него даже химическая формула другая. И хранится он особо строго...

Четверг, 10:15 - 22 дек 16
гость — «гость» пишет:

Как много чиновников в России!
И даже такие есть ФСРАР (Росалкогольрегулирование)

Четверг, 10:15 - 22 дек 16
гость — «Голодный чиновник http://blagomirie.ru/wp-content/uploads/2016/04/zernaj-svinyj.jpg» пишет:

Голодный чиновник
http://blagomirie.ru/wp-content/uploads/2016/04/zernaj-svinyj.jpg

Четверг, 10:16 - 22 дек 16
гость — «А че» пишет:

А и в правду чо так возбудились, сразу за день 20-30 человек траванулоь это жесть, а по статистике 30-35 тысячь!!!!! в ГОД ....Тишина??????

Четверг, 10:57 - 22 дек 16
гость — «Однозначно » пишет:

Однозначно надо вводить государственную монополию на производство и продажу алкогольной продукции. В этом случае можно резко снизить акцизы, а соответственно и розничные цены, потому как огромный доход от продажи всего этого пойдет в бюджет страны и регионов, а сейчас только акцизы. Алкаши все равно пить не бросят даже после этих жутких случаев отравления, да многие из них об этом не знают, так как не имеют в своих местах обитания ни телевизоров, ни радио, так пусть лучше пьют низкосортную водку или вино, а не отравленную жидкость.

Четверг, 11:11 - 22 дек 16
гость — «Недоношенному» пишет:

"Тут некоторые не понимают почему, например в Белеве или Кимовске не могут купить, например Феррари посреди ночи!"

Не надо истерик и демагонии. Здесь, как говорил Жирик, другие ребята, дураков нет. Речь шла не о Феррари и не о Кимовске, а о тривиальной стиральной машине и о городе-полумиллионнике - Туле.

Четверг, 11:15 - 22 дек 16
гость — «Адекват» пишет:

"Хрень... иногда по вечерам прохожу мимо пивнушки в 3 доме по Лейтейзена. И кажный раз - кучкующиеся возле странные типы, ругань, а то и потасовки. Видел не раз, и полиция приезажала. Вот как это всё терпят люди, жиущие над пивняком на 1-2, да и выше, этажах? Что за место такое удивительное, вон рядом тоже есть всякие пиваси, а такого, постоянного, шума нет."

Ни разу не видел у алкомаркетов на первых этажах жилых домов ни потасовок, ни ругани. Люди спокойно входят и выходят, и даже никто у магазина не распивает. Может, ты лет на 40 ошибся, перепутал 2016 с 1976 годом? Тогда да, есть такое дело.

Чем больше эта власть издевается над народом, тем больше этот народ дичает. Людей нужно приучать к свободе, а не к ошейнику с плёткой, тогда они ПОСТЕПЕННО (на это нужны десятки лет) превратятся из полуживотных в людей. Попытка это сделать была предпринята в 90-е годы, но затем её резко пресёк всем известный "человек"...

Четверг, 11:17 - 22 дек 16
гость — «Придурку» пишет:

"Однозначно надо вводить государственную монополию на производство и продажу алкогольной продукции. В этом случае можно резко снизить акцизы, а соответственно и розничные цены, потому как огромный доход от продажи всего этого пойдет в бюджет страны и регионов, а сейчас только акцизы. "

:-))))))))))))))))))))))))))))))))) И с таким дебильным населением наеяться на лучшее?!.. Сколько же наивных идиотов в этой стране, господи!..........

Четверг, 11:29 - 22 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Правильно, надо вообще раздавать наркотики и водку бесплатно. В школе вести предмет о алкогольном образовании и как не заразиться СПИДом употребляя наркотики. Проституцию надо легализовать, вести звания: "Почетная проститутка Тулы", "Заслуженный наркодилер РФ". Так мы очистим наше общество от гоев.

Четверг, 14:20 - 22 дек 16
гость — «Самое страшное» пишет:

что цена никак не гарантирует от отравления суррогатом, а даже наоборот. Показывают подпольные цеха - исключительно дорогие марки напитков. Дешевую водку подделывать себе дороже, полагаю. Помню в Чехии в один день ввели сухой закон после отравления граждан суррогатом. Закрыли не только магазины, но и рестораны и бары. Пока полностью все не проверили. Похожие меры были в Турции, когда наши туристы отравились.

Четверг, 15:37 - 22 дек 16
гость — «Ужо - Адеххвату» пишет:

Ни разу не видел у алкомаркетов на первых этажах жилых домов ни потасовок, ни ругани.
----------------
То, что вы лично не видели, никак не отменяет существование частностей. Вы же не пуп вселенной, правда? Будьте скромнее.
И речь в той реплике шла вовсе не о алкомаркетах, а о банальных распивочных.

Четверг, 15:44 - 22 дек 16
гость — «Дебилке» пишет:

/И речь в той реплике шла вовсе не о алкомаркетах, а о банальных распивочных./

Во как! Типичная бабская логика: отвечает на цитату о закрытии магазинов со спиртным на первых этажах жилых домов, а затем оказывается, что она имела в виду распивочные. Идиотка...

Четверг, 15:46 - 22 дек 16
гость — «Рабам» пишет:

Глядите, как ваши хозяева быстро отреагировали: https://news.mail.ru/politics/28222463/?frommail=1

Теперь ссаные бабки, от которых в поликлиниках и так не протолкнуться, будут ходить туда за рецептами на валокардин. А вы ликуйте, придурки, - скоро сахар и масло по карточкам будете получать, идиоты.

Четверг, 15:54 - 22 дек 16
гость — «Непосторонний гостю от "среда, 13:18 - 21 дек 16 "» пишет:

Именно это и не только я имел ввиду. Особенно последнее - "Так что весь спрос с бывшего хозяина области", а значит ни с кого. Лизали зад прежнему хозяину, будут новому, неудобства терпим мы, а отвечать за это некому.

Четверг, 16:03 - 22 дек 16
гость — «Ужо - Д...ке» пишет:

Извините великодушно, но вы, похоже, уже выпимши. Нехорошо-с, время-то всего 15 ч.

Конкретно, вы скопировали цитату из реплики посетителя, такого же, как вы, а спорите почему-то с фигурантшей статьи. Потому и я у вас вдруг стал транссексуалом.

Вы эт, поострожннее с алкоголем-то, товарисч.

Четверг, 17:48 - 22 дек 16
гость — «Шариков» пишет:

Алкоголь - это и яд, и польза. Все зависит от того, что мы хотим видеть. Деградацию или культуру. В России до 1917 года и тем более до Петра Великого из 365 дней года 220 были постными и пить крепче 4,5 оборотного пива ничего пить нельзя было. Купцы в основном из старообрядцев вообще не пили ничего кроме кваса и иван-чая. Культура была, контроль был. Помнится на выставках в Париже в 1896-1907 г.г. смирновские настойки первые места занимали и их называли целебными. Лакаем мы господа такую пошлость, что страшно становится. Лично я отказался от всего алкоголя, который у нас производится легально или нет. Сам его делаю из нормальных продуктов и я в нем уверен. Яблок полно было и есть, так у меня в погребе свой сидр и кальвадос стоит. Меда много, медовуха есть. В Питере делают прекрасные дестиляторы и перегонные аппараты фабричного качества и гони себе напитки и проблем не будет. Только одно но..., чтобы что-нибудь выгнать - надо работать и пить приходиться по большим праздникам, особенно если у тебя хозяйство. А то будешь доить корову пьяным - лягнет или ведро с молоком опрокинет - не выносят животные пьяных.

Четверг, 18:00 - 22 дек 16
гость — «Да шариков, но» пишет:

Обычному работяге и не фабричный В Питере))) самогонный аппарат не купить..далеки вы от народа...+жёны...ну выкинут же с брагой и и аппаратом-нахер, а так-правильно

Четверг, 18:04 - 22 дек 16
гость — «Шарикову» пишет:

/и пить крепче 4,5 оборотного пива ничего пить нельзя было/

Ссылку на источник, пожалуйста. Что за вздор? Церковный Устав не регламентирует крепость напитков, употребляемых в посты, а определяет лишь дни, в которые дозволяется пить ВИНО, и чётко указывает количество разрешённого к принятию. Это количество раньше измерялось в красовулях, объём которых составляет 125 миллилитров. В зависимости от конкретного дня в году Устав или запрещает алкоголь вовсе, или дозволяет пить от 1 до 3 красовулей в течение дня.

http://www.nsad.ru/articles/svyashhennik-daniil-sysoev-simvol-inogo-mira

/Сам его делаю из нормальных продуктов и я в нем уверен. Яблок полно было и есть, так у меня в погребе свой сидр и кальвадос стоит/

Хотите добрый совет? Отнесите свой продукт в любую лабораторию, где имеется хроматограф, и сдайте на анализ (цену сейчас не подскажу, не знаю точно, но это несколько тысяч рублей стоит), — будете удивлены и напуганы количеством метанола в своей вкусной бормотухе из яблок. И дистилляты свои отнесите на проверку — тоже будете "приятно" удивлены, сколько отравы вы вливаете внутрь себя.

Если и заниматься дома производством спиртного для себя, то это должна быть исключительно ректификация с последующим (если есть желание) доводом спирта до нужного вкуса через изготовление настоек и наливок. Метанол и прочие яды образуются именно при брожении, и удалить их можно только ректификацией, но никак не дистилляцией на "питерских аппаратах". :-) А если нравится, продолжайте пить свою тухлую мерзость с сивушным маслом, метанолом, альдегидами и ацетоном, но другим не проповедуйте эту опасную и дешёвую глупость.

Четверг, 18:17 - 22 дек 16
гость — «Да какая ректификация?!» пишет:

О какой ректификации ты говоришь?! Это дорого, долго, и голову с мозгами нужно иметь, чтобы сделать качественный спирт, соответствующий ГОСТу, хотя бы спирт "Экстра", не говоря уже о "Люксе" или "Альфе". А народу нужно дешёвое и скороспелое пойло, вот он и покупает дистилляторы за 5-15 тысяч рублей, в то время как хорошая, производительная ректификационная колонна с кубом и автоматикой сейчас стоит от 60 тысяч. Так что гнали дешёвую вонючку столетиями и будут её гнать и медленно отравляться, удивляясь потом: что-то давление шалить стало, печёночка побаливает, да и почки теперь знаю где находятся...

Четверг, 18:31 - 22 дек 16
гость — «))» пишет:

колонна эта метров 15 в высь...какие 60К)

Четверг, 19:50 - 22 дек 16
гость — «Пролетарец» пишет:

Как же хорошо , что отменили запрет по времени, введённый тупым рыжим наркоманом и его лизоблюдами. Туляки ещё долго будут вспоминать идиотизм его и его ублюдочных советников. Позор на их головы!

Цитатник

Важно понимать, что терроризм не стоит на месте.

Врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин

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