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А гадость пьют из экономии…

Тульские власти ответили на отравление и гибель более 50 человек, употребивших настойку боярышника (лосьон для ванн) в Иркутске, либерализацией торговли спиртным.

Вчера на межведомственной комиссии по предупреждению и противодействию незаконному производству и обороту алкогольной продукции в Тульской области власти объявили о либерализации торговли легальным алкоголем в торговых точках Тулы и области.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, сославшись на необходимость приведения в соответствие регионального законодательства с федеральным и мнение рабочей группы, которая рассмотрела предложения заинтересованных органов по вопросу пересмотра действующих ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории региона, объявила, что теперь торговля алкоголем в торговых точках будет осуществляться с 10 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., включая выходные и праздничные дни (напомним, что до настоящего времени торговать спиртным в Тульской области разрешалось с 14 до 22 часов в будние и с 12 до 22 часов в выходные и праздничные дни).

Кроме того, чиновники предложили исключить часть 3 статьи 7–1 Закона Тульской области № 727 “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области”, где определены расстояния до некоторых образовательных организаций, вблизи которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Также предложено изменить расстояние, в радиусе которого запрещается розничная продажа алкогольной продукции во время проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, установив радиус в 500 м; либо дифференцированно, в зависимости от численности жителей поселения.

Ранее мы прогнозировали, что Алексей Дюмин пойдет навстречу тульским пивоварам и снимет жесткие запреты на торговлю алкоголем в регионе.

Правда, после введенных послаблений настойку боярышника и прочие спиртсодержащие жидкости носители особой русской духовности пить не перестанут. Но хотя бы не будут испытывать неудобства те поклонники зеленого змия, которые предпочитают употреблять качественный алкоголь, а не травиться настойками боярышника и прочими изобретениями наших ушлых бизнесменов…

И, наконец, немного классики от Владимира Высоцкого...



