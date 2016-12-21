Главная / Кто есть кто « 21 декабря 2016 »

Олег Суханов теряет все

Перспективный тульский единоросс лишен статуса заместителя председателя Тульской городской думы.



Как сообщили Тульские новости, сегодня в ходе заседания Тульской гордумы был принят 17-й вопрос дополнительной повестки. Внесено изменение в структуру Тульской гордумы в связи с изменением количества депутатов (их стало меньше на 3 человека), принято решение об уменьшении количества заместителей председателя гордумы. Олег Суханов лишился поста зампреда.



Вопросы, которые ранее курировал в Думе Суханов, переданы первому заместителю председателя гордумы, работающему на постоянной основе, Татьяне Лариной. Олег Суханов, таким образом, остается в составе Думы в качестве депутата.

Ранее Олег Суханов лишился поста председателя тульского МГЕР и членства в составе городского политсовета партии власти.

Тем временем начальник Тульского управления ФСБ Алексей Зиновьев получил накануне профессионального праздника погоны генерал-майора ФСБ. С Днем чекиста всех причастных!