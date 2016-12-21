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Главная / Кто есть кто « 21 декабря 2016 »


Олег Суханов теряет все

Перспективный тульский единоросс лишен статуса заместителя председателя Тульской городской думы.

Как сообщили Тульские новости, сегодня в ходе заседания Тульской гордумы был принят 17-й вопрос дополнительной повестки. Внесено изменение в структуру Тульской гордумы в связи с изменением количества депутатов (их стало меньше на 3 человека), принято решение об уменьшении количества заместителей председателя гордумы. Олег Суханов лишился поста зампреда.

Вопросы, которые ранее курировал в Думе Суханов, переданы первому заместителю председателя гордумы, работающему на постоянной основе, Татьяне Лариной. Олег Суханов, таким образом, остается в составе Думы в качестве депутата.

Ранее Олег Суханов лишился поста председателя тульского МГЕР и членства в составе городского политсовета партии власти.

Тем временем начальник Тульского управления ФСБ Алексей Зиновьев получил накануне профессионального праздника погоны генерал-майора ФСБ. С Днем чекиста всех причастных!

 

Комментарии к статье

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Среда, 12:32 - 21 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Демину , Дзюбе, Зиновьеву огромное спасибо от жителей Тулы

Среда, 12:45 - 21 дек 16
гость — «Одному» пишет:

Одного больше , одного меньше , толку все-равно от них нет.

Среда, 12:50 - 21 дек 16
гость — «ФСБ мочит "Молодую Гвардию" » пишет:

Давно пора разогнать ОПГ "Молодая Гвардия"

Среда, 12:58 - 21 дек 16
гость — «гость» пишет:

КЕМ БЫ ТЫ НЕ БЫЛ, ЧЕЛОВЕКОМ ОСТАВАТЬСЯ НУЖНО ВСЕГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!В ЧЕМ И ОШИБЛАСЬ ЭТА БЕЛОБРЫСАЯ........

Среда, 13:04 - 21 дек 16
гость — «Путян» пишет:

Крысятничал и не делился, сука!

Среда, 13:06 - 21 дек 16
гость — «=_+_+!» пишет:

А красный пионерский галстук ему очень даже к лицу

Среда, 13:15 - 21 дек 16
гость — «Наблюдатель » пишет:

На посту Молодой Гвардии никто долго не задерживается-Суханов ...ушёл , точнее ушли , Абросимова ...тоже ушли.. А что сними теперь дальше будет? Казенный дом наверное...!!!

Среда, 13:20 - 21 дек 16
гость — «Житель» пишет:

Молодая гвардия - детище Марьясовой. Она туда силком загоняла.А теперь т нее самой никак не отделаются.

Среда, 13:23 - 21 дек 16
гость — «Сергей Артемьев» пишет:

Из нашей тусовочки пацанчик-красавчег)))

Среда, 13:31 - 21 дек 16
гость — «Все » пишет:

ВСе когда -то чего-то лишаются

Среда, 13:33 - 21 дек 16
гость — «просто Гость» пишет:

Ну, че там с кладбищами?

Среда, 14:25 - 21 дек 16
гость — «гость» пишет:

ПО ЗАСЛУГАМ !!! СПАСИБО АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ !!! БОЛЬШОЙ ПОДАРОК ДЛЯ ТУЛЫ НА НОВЫЙ ГОД

Среда, 15:16 - 21 дек 16
гость — «Ура» пишет:

Суханов непорядочный человек!! Хорошо что б это было только началом его бед

Среда, 15:24 - 21 дек 16
гость — «Молодежь» пишет:

Протоиерей Константин Головатский обратил внимание на ближайшие по времени события, к участию в которых призвал молодежь: епархиальный турнир по мини-футболу 8-9 января, общегородской молебен в Казанском соборе о даровании христианского супружества 31 января, День православной молодежи 15 февраля.

Далее участники разошлись по секциям. На конференции работали секции "Организация работы с молодежью на приходе", "Взаимодействие с государственными органами", "Просветительская работа с молодежью в вузе", "Добровольчество", "Работа с молодежными субкультурами" и другие».

Среда, 15:54 - 21 дек 16
гость — «КПД+ шмайсер=мимокрокодил» пишет:

Ха-ха,ха-ха.

Среда, 17:03 - 21 дек 16
гость — «случайный читатель» пишет:

Знаю что не по теме. Лично видела как год назад возле центрального здания Сбербанка на Крестовоздвиженской площаде, Суханов ругался матом так громко и эмоционально, что меня привело в недоумение. Был бы это обычный прохожий внимание даже не обратила, но для представителя думы - не солидно.

Четверг, 01:13 - 22 дек 16
гость — «Старый друг Емеля» пишет:

Эту мразь давно пора отправлять в кресты! И за беспредел на кладбище и за дела со своим другом Гришей Нуждихиным и Женькой Бордюром

Четверг, 01:16 - 22 дек 16
гость — «Петр Алексеевич » пишет:

Кто ушёл из депутатов и почему?

Четверг, 01:32 - 22 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

А когда же эту бледную моль привлекут к уголовной ответственности по ряду моментов? И корешка его Димку Яковлева до кучи?

Четверг, 02:08 - 22 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

Ну и хер с ним что он теряет всё.Что ещё плакать надо по таким уродам.

Четверг, 02:09 - 22 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Суханов непорядочный человек!! Хорошо что б это было только началом его бед

Четверг, 09:52 - 22 дек 16
гость — «какого "цвета" эта гвардия, и что такое едросы в целом.» пишет:

читая комменты про Рема,Дворников,Суханова теперь понятно, что представляет собой молодогвардейцы, что это за "гвардия", какого "цвета" эта гвардия, и что такое едросы в целом.

https://www.pryaniki.org/view/article/1013677/

Как говорится, нельзя козла в огород пускать. Но Суханов как то пролез в депутаты. А помнится как они с Димкой Яковлевым наблюдателям на выборах колёса на машинах резали. "Как депутат Суханов с братвой в выборах участвовали"
https://www.youtube.com/watch?v=RCPq_sUviOU

Видео: http://dudka.ru/news/212367830.html

А это "лицо" ещё одного местного депутана: "Голая этика тульского депутата"
https://www.youtube.com/watch?v=52OEk3qoQus

Четверг, 09:54 - 22 дек 16
гость — «Иуда-подполковник» пишет:

http://www.pryaniki.org/view/article/8530/

Иуда-подполковник

Как известно, предателей нигде не любят. Вот и переход гордепа-коммуниста Константина Ерофеева в стан единороссов, вызвал резкую критику нашего читателя.

“Константина Ерофеева завербовал депутат единоросс Олег Иванович Суханов - в преступном мире имеет кличку Сухой, при поддержке Егора Атанова. С коммунистом была проведена серьезная работа, и он, человек который больше всех кричал на выборах что будет бороться с беспределом власти, отстаивать интересы избирателей, продал себя и своих избирателей и согласился покинуть фракцию КПРФ всего лишь за 40.000у.е.
После того как Ерофеев написал заявления о выходе из фракции и партии КПРФ, эта ситуация стала известна руководству партии Афонину и Лебедеву. О скандале стало известно и первому заместителю губернатора Татьяне Петровне Пастернак (соответственно и губернатору) и якобы в Администрации Президента. Поползли слухи о предателях, в рядах аппозиционной партии КПРФ. Только благодаря усилиям зампреда Тульской областной Думы Лебедева, предатель получил по шапке, разорвал заявление и покаялся: «Я не могу быть коммунистом, сказал он, для нас везде красный свет, нас душат и ущемляют, а там, в ЕР все решается по зеленому, без проблем, со слезами на глазах заявил он.
Предательство присуще этому человеку, он не постоянен, как ветер в поле. После того как он купил 1.100 голосов на Косой горе по 550 руб., он думал, что теперь все дороги для него открыты. Жалко избирателей”.
Ранее фракцию Яблоко в гордуме покинул депутат Денис Романов, который по информации нашего читателя был завербован председателем фракции ЕР в гордуме Воеводиными и зампредом Думы Голомысовым и за 50.000 у.е.
Комментарии Тульских PRяников:
Предательство у коммунистов и яблочников вполне закономерно. И Ерофееев и Романов пришли в гордуму решать свои вопросы, а не заниматься проблемами города. Правда, вряд ли за предательство им заплатили в условных единицах. Грош цена предателям издавна была 30 серебряников. Вот и депутата в подполковничьей форме по фамилии Ерофеев можно смело назвать Иудой. Как впрочем, и лидеров КПРФ, которые давно продали и перепродали партию нынешней власти.

Четверг, 09:54 - 22 дек 16
гость — «Суханов рулит кадрами администрации города-героя Тулы?» пишет:

губернатор получил в наследство от засидевшейся власти Севрюгинских, Стародубцевских, Дудковских, Груздевских чиновников!

Суханов рулит кадрами администрации города-героя Тулы?

Он поставил сына "подсухановика" Ерофеева на должность?

В администрации Тулы сидят дети депутатов
http://www.tula.ru/administration/sectoral-organs/administrative-department/
Ерофеев Владислав Константинович, референт, каб.565, тел. 55-66-06, e-mail: erofeevvk@cityadm.tula.ru

Это сын подполковника-иуды - экс-депутата Ерофеева Константина Сергеевича -
http://www.pryaniki.org/view/article/8530/, чиновников(династия Тихомировых, Качуры, Чмунечей, Дзюбы и многих других)

Четверг, 10:18 - 22 дек 16
гость — «Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».» пишет:

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

Четверг, 10:18 - 22 дек 16
гость — «Ближайший родственник Вепря —бородатая свинья.» пишет:

Вепрь или ди́кая свинья́, — всеядное млекопитающее из отряда парнокопытных, подотряда свинообразных (нежвачных), семейства свиней, рода кабанов.

Ближайший родственник Вепря —бородатая свинья.

Является предком домашней свиньи.

Зимой под щетиной растёт густая и мягкая подпушь.

Поэтому Вепрю не требуется теплая одежда или подстилка.

Движения кабана неуклюжи, но быстры, плавает он превосходно и может проплывать значительные расстояния.

Зрение у Вепря развито слабо: Вепрь не различает цветов и не способен увидеть человека, стоящего в 15 метрах от него.

Обоняние, вкус, слух очень хороши.

Вепрь осторожен, но не труслив.
Раздраженные они очень храбры и опасны по своей силе и из-за крупных клыков.

Вепри восприимчивы к серьёзным изменениям температуры.

Вепри много валяются в грязи, что не только защищает их от насекомых и ожогов, но и помогает поддерживать эффективную температуру тела.

Будучи активными в сумеречное время суток, днём кабаны лежат в выкопанной яме глубиной до 30-40 см, с выстланным листьями дном; иногда устраивается общее логовище.

К вечеру выходят, чтобы купаться и отыскивать пищу.
(паразиты растений – слизни так же вечером идут всей семьей на кормежку!)

У Вепря ограниченная способность к потовыделению – потеет только рыло.

Поэтому Вепрю трудно жить в жарком сухом климате.

Охотники хорошо знают о его молниеносной реакции Вепря.

Самки-Вепри сбивают неосторожных охотников с ног и бьют их передними копытами.

Опаснее всего старые Вепри, держащиеся в одиночку, а потому и называемые одинцами!

Четверг, 13:01 - 22 дек 16
гость — «живуяздесь» пишет:

Да какой это депутат?! У него на роже вся его "непростая" биография отпечаталась!

Цитатник

Чем больше денег, тем больше желание их расходовать.

В. Сухорученков, депутат областной думы.

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