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Алексинский синдром тульской медицины

Наша читательница убеждена, что из-за равнодушия врачей она потеряла своего отца.


“Мы в 2012 году получили здравоохранение в удручающем состоянии, с тех пор ничего не развалили”.

 Министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян

 

В настоящее время огромную актуальность приобрела тема неквалифицированного и несвоевременного оказания медицинской помощи гражданам, равнодушия и порой грубого отношения от тех, кто, казалось бы, должен помогать болеющим людям, грамотно выписать рецепт, лекарство, своевременно госпитализировать больного. 

Нет, есть, конечно, и квалифицированные внимательные врачи с добрым сердцем, но, к сожалению, их в нашем городе единицы.

Сейчас, мне кажется, каждый из нас сталкивался с таким оказанием "медицинской помощи", после которой в душе надолго остается негативный осадок, а то и приобретение новых хронических заболеваний и даже впоследствии летальный исход.

В такой ситуации этим летом оказались и мы. Из-за отказа в госпитализации, несвоевременного проведения обследования, халатного отношения медработников к своим должностным обязанностям мы потеряли близкого и любимого человека.

08 июня 2016 года мой папа почувствовал себя плохо: стали плохо "слушаться" правая рука и правая нога, речь стала заторможенной. Госпитализировали его только 14 июня в неврологическое отделение ГУЗ АРБ № 1 им. проф. В. Ф. Снегирева. С чем только нам не пришлось столкнуться за эти несколько дней, предшествующих госпитализации...

08 июня мы вызвали службу "скорой медицинской помощи", по нашему настоянию отца доставили в приемный покой ГУЗ АРБ № 1, где его осмотрел дежурный врач и, не выявив никакой патологии, отправил больного домой. Папу мы доставили домой на такси.

09 июня состояние больного ухудшилось, мы вызвали участкового врача, но не дождавшись его,  снова вызвали службу "03", поскольку мы уже опасались за жизнь папы. По нашему настоянию каретой скорой помощи снова доставили отца в приемный покой ГУЗ АРБ № 1. Дежурный врач – заведующий неврологическим отделением Похилько С. В. осмотрел больного, при этом разговаривал с ним в грубой форме. После нашего возмущения его поведением сменил тон и вызвал специалиста по КТ. После проведения исследования головного мозга был поставлен диагноз: многоочаговые изменения головного мозга сосудистого характера, лейкоареоз, открытая гидроцефалия. Врач Похилько С. В. отказал в госпитализации и, назначив лечение, отправил больного домой. Лечение начали в тот же день, но состояние папы продолжалось ухудшаться.

10 июня вызванный нами участковый врач Рахимов осмотрел больного, сказал продолжать назначенное лечение. Видя значительное ухудшение, мы вновь вызвали службу "03", мы настаивали на госпитализации, но фельдшер нам отказала. Одной из причин отказа являлось приближение праздника 12.06.2016 г.

Следующие дни мы продолжали назначенное лечение. 13 июня состояние больного совсем ухудшилось: отнялись правая рука и правая нога, отнялась речь, нарушился процесс глотания. Мы обратились за вызовом службы скорой "медицинской помощи", получили отказ. Когда мы добились все-таки вызова фельдшера, несмотря на наши просьбы, мы опять получили отказ в госпитализации.  При этом фельдшер Лёвочкина К. вместо того, чтобы обследовать моего папу заявила, он у вас все равно не встанет, скоро умрёт, зачем его обследовать, а тем более везти в больницу. При этом его даже не осмотрела.  

14 июня мы своими силами "на себе" (с помощью родственников и соседей) погрузили папу в "газель", положили на сиденья и привезли в приемный покой ГУЗ АРБ № 1. Была вызвана врач Порывкина Н. А., которая осмотрела больного, направила его на КТ и срочно госпитализировала в реанимационную палату неврологического отделения. 17 дней врач Порывкина Н. А. боролась за жизнь папы, однако 01 июля в 18.15 час. он скончался.

К смерти папы привело несвоевременное оказание медицинской помощи, халатное отношение медицинских работников "скорой медицинской помощи", дежурных врачей приемного отделения (в частности, заведующего неврологическим отделением  Похилько С. В.), участкового врача Рахимова  к своим обязанностям. Если бы медицинские работники надлежащим образом исполняли свои обязанности ещё 08.06.2016 года, папа был бы госпитализирован в неврологическое отделение ГУЗ АРБ №1, получил бы соответствующее лечение и вероятность, что он остался бы жив, была бы очень высокой!

Мой случай далеко не единственный в г. Алексине, и если мы не будем умалчивать о таких проблемах и несправедливостях в сфере здравоохранения в г. Алексине, возможно, совместно и добьемся бесплатной квалифицированной медицинской помощи, гарантированной нам Конституцией.

 

Мария Скотникова

Вряд ли описанный случай  результат лишь халатности врачей. Думается, за ним комплекс причин – кадровых, организационных, моральных. Давайте разбираться. Спокойно и честно, не вешая ярлыки на врачей и даже на министра здравоохранения. Пока же мы можем сделать единственный вывод: российское здравоохранение в глубоком кризисе, как и все наше общество. И если губернатору Алексею Дюмину удастся хотя бы стабилизировать ситуацию в отрасли, это будет самым важным результатом его работы. 

Комментарии к статье

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Среда, 16:55 - 21 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Кто на снимке-то?

Среда, 17:14 - 21 дек 16
Редактор пишет:

Алексинские врачи с губернатором и министром

Среда, 18:28 - 21 дек 16
гость — «Врач » пишет:

Она Аванесян не врач и Дурнова и Семина они плохие организаторы показушники

Среда, 19:08 - 21 дек 16
гость — «Вранье.» пишет:

Вранье , в 2012 году медицина очень твердо стояла на своих опорах , лекарства было достаточно , врачей предостаточно , кормили чудесно , все было доступно , бесплатно. И я верю , что такое преступное отношение медиков к пациенту привело к его гибели. И это не везде и всюду в области.

Среда, 21:53 - 21 дек 16
гость — «быль» пишет:

Авнесянка лично организовывала работу в Алексине по решению груздя. Поэтому сразу разбомбили туберкулезные диспансер и санаторий с Привольем. Землю толкнули, а деньги поделили и все шито-крыто. Причем тут больные и налаживание медицины. Блюмкин тоже здесь был не последним лицом.

Среда, 21:54 - 21 дек 16
гость — «ДуМА» пишет:

В современной России поведение чиновника всегда на один лад, вернее по одному сценарию:
- в начале воли всё на предшественника
- потом кайся
ну так смотришь лет пять, а то и больше проболтаюсь в должности.

Среда, 22:53 - 21 дек 16
гость — «КПД+шмайсер=мимокрокодил» пишет:

Фото показушное.

Четверг, 04:19 - 22 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Черкизон рулит, груздь советует.

Четверг, 06:39 - 22 дек 16
гость — «Жителям!» пишет:

Не надо скрывать к чему привела организация медицины аванессян и главврача районе. Обращайтесь в следственные органы и суды. Обращения губеру и выше - безрезультатны, изменений и улучшений для населения не несут.

Четверг, 10:05 - 22 дек 16
гость — «Узловая» пишет:

В городе практически угроблена больница машиностроительного завода.Все отделения в преобразованы в дневной стационар.Лучшие врачи ушли в коммерческие центры.Спасибо организаторам этой реформы за "оптимизацию".Теперь узловчане вынуждены обращаться за медицинской помощью в Новомосковск и Тулу.

Четверг, 10:18 - 22 дек 16
гость — «автору» пишет:

зря Вы так, в нашей системе при проведении проверок во всем будет виновата врач Порывкина Н.А. это принцип - невиновных наказать, непичастных наградить!

Четверг, 11:50 - 22 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Почти весь год идут негативные статьи об Аванесян. Стиль ее работы: вранье, унижение и оскорбление врачей, обещания, увольнения ненужных(хотя и высококвалифицированных) врачей,т.д. С проведением ее оптимизации, информатизации медицины, модернизации все провалено. На места гл.врачей больниц ставит полных бездарей(а то и судимых). Тогда за что ее награждают? Интресно, доходят ли все эти статьи и комментарии до губернатора? А если доходят, то почему же ей дают уничтожать медицину в области? Плохо все это.

Четверг, 12:33 - 22 дек 16
гость — «туляку» пишет:

Туберкулезку развалила, своего хрячка поставила, землю толкнула - премия Перельмана!

Четверг, 12:41 - 22 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Почти весь год идут негативные статьи об Аванесян. Стиль ее работы: вранье, унижение и оскорбление врачей, обещания, увольнения ненужных(хотя и высококвалифицированных) врачей,т.д. С проведением ее оптимизации, информатизации медицины, модернизации все провалено. На места гл.врачей больниц ставит полных бездарей(а то и судимых). Тогда за что ее награждают?
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Награждают Аванесян за отличное выполнение поставленных перед ней задач. Она со своей задачей справляется отлично. Медицину разрушает исправно, так почему ее не наградить?

Четверг, 14:06 - 22 дек 16
гость — «ветеренар» пишет:

За столько лет невостребованности, накапливаются отрицательные и злобные силы в организме. Это может усмирить не петух, а только хороший ишак. Скиньтесь для министра, арендуйте, хоть на время. И ей будет хорошо, и вам буде получше. Висяга Колюня про это знает.

Четверг, 14:44 - 22 дек 16
гость — «Бабловынесян» пишет:

Пишите, пишите. Пока губернатор и минздрав моей работой довольны, мне на вас наплевать!

Четверг, 15:37 - 22 дек 16
гость — «живуяздесь» пишет:

"И если губернатору Алексею Дюмину удастся хотя бы стабилизировать ситуацию в отрасли, это будет самым важным результатом его работы." Ничего ему не удастся! Не знает он что надо делать, да и не очень хочет знать! У него другая задача: досидеть как-нибудь в этом кресле до нового назначения и всё!!! Он за всё это время не сделал для области АБСОЛЮТНО НИЧЕГО! Кроме разве что построенного для него министерством обороны суворовского училища, в кторое раньше принимали детей-сирот, а теперь принимают детей тех родителей, кто по блату смог просунуть своё чадо в списки данной совсем не сиротской конторы!

Четверг, 16:46 - 22 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Если бы все это было написано про какого-нибудь врача, она его не только бы уволила, она его бы сгобила, отдала под суд, и т.д. А ей все сходит с рук. Уж кто так доволен ее работой? Жители ненавидят ее. Развалила все.

Четверг, 16:58 - 22 дек 16
гость — «Дежурный по палате» пишет:

А сколько вашему папе-то было годков? Сейчас установка - старше 60-ти в качестве пациентов не рассматриваются. Сначала их вылечи, потом ещё1 пенсию плати. А денег-то нету! Так что вы там это того - держитесь.

Четверг, 17:23 - 22 дек 16
гость — «-=-» пишет:

алексин город без фраеров там одни воры в законе проживают.

Четверг, 18:08 - 22 дек 16
гость — «все как при грузде» пишет:

Один пиар, работа не востребована, отчиталась и награда!

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С. Кондратенко, депутат Тульской областной Думы

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