Главная / Фольклор « 21 декабря 2016 »

Алексинский синдром тульской медицины

Наша читательница убеждена, что из-за равнодушия врачей она потеряла своего отца.





“Мы в 2012 году получили здравоохранение в удручающем состоянии, с тех пор ничего не развалили”.

Министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян

В настоящее время огромную актуальность приобрела тема неквалифицированного и несвоевременного оказания медицинской помощи гражданам, равнодушия и порой грубого отношения от тех, кто, казалось бы, должен помогать болеющим людям, грамотно выписать рецепт, лекарство, своевременно госпитализировать больного.

Нет, есть, конечно, и квалифицированные внимательные врачи с добрым сердцем, но, к сожалению, их в нашем городе единицы.

Сейчас, мне кажется, каждый из нас сталкивался с таким оказанием "медицинской помощи", после которой в душе надолго остается негативный осадок, а то и приобретение новых хронических заболеваний и даже впоследствии летальный исход.

В такой ситуации этим летом оказались и мы. Из-за отказа в госпитализации, несвоевременного проведения обследования, халатного отношения медработников к своим должностным обязанностям мы потеряли близкого и любимого человека.

08 июня 2016 года мой папа почувствовал себя плохо: стали плохо "слушаться" правая рука и правая нога, речь стала заторможенной. Госпитализировали его только 14 июня в неврологическое отделение ГУЗ АРБ № 1 им. проф. В. Ф. Снегирева. С чем только нам не пришлось столкнуться за эти несколько дней, предшествующих госпитализации...

08 июня мы вызвали службу "скорой медицинской помощи", по нашему настоянию отца доставили в приемный покой ГУЗ АРБ № 1, где его осмотрел дежурный врач и, не выявив никакой патологии, отправил больного домой. Папу мы доставили домой на такси.

09 июня состояние больного ухудшилось, мы вызвали участкового врача, но не дождавшись его, снова вызвали службу "03", поскольку мы уже опасались за жизнь папы. По нашему настоянию каретой скорой помощи снова доставили отца в приемный покой ГУЗ АРБ № 1. Дежурный врач – заведующий неврологическим отделением Похилько С. В. осмотрел больного, при этом разговаривал с ним в грубой форме. После нашего возмущения его поведением сменил тон и вызвал специалиста по КТ. После проведения исследования головного мозга был поставлен диагноз: многоочаговые изменения головного мозга сосудистого характера, лейкоареоз, открытая гидроцефалия. Врач Похилько С. В. отказал в госпитализации и, назначив лечение, отправил больного домой. Лечение начали в тот же день, но состояние папы продолжалось ухудшаться.

10 июня вызванный нами участковый врач Рахимов осмотрел больного, сказал продолжать назначенное лечение. Видя значительное ухудшение, мы вновь вызвали службу "03", мы настаивали на госпитализации, но фельдшер нам отказала. Одной из причин отказа являлось приближение праздника 12.06.2016 г.

Следующие дни мы продолжали назначенное лечение. 13 июня состояние больного совсем ухудшилось: отнялись правая рука и правая нога, отнялась речь, нарушился процесс глотания. Мы обратились за вызовом службы скорой "медицинской помощи", получили отказ. Когда мы добились все-таки вызова фельдшера, несмотря на наши просьбы, мы опять получили отказ в госпитализации. При этом фельдшер Лёвочкина К. вместо того, чтобы обследовать моего папу заявила, он у вас все равно не встанет, скоро умрёт, зачем его обследовать, а тем более везти в больницу. При этом его даже не осмотрела.

14 июня мы своими силами "на себе" (с помощью родственников и соседей) погрузили папу в "газель", положили на сиденья и привезли в приемный покой ГУЗ АРБ № 1. Была вызвана врач Порывкина Н. А., которая осмотрела больного, направила его на КТ и срочно госпитализировала в реанимационную палату неврологического отделения. 17 дней врач Порывкина Н. А. боролась за жизнь папы, однако 01 июля в 18.15 час. он скончался.

К смерти папы привело несвоевременное оказание медицинской помощи, халатное отношение медицинских работников "скорой медицинской помощи", дежурных врачей приемного отделения (в частности, заведующего неврологическим отделением Похилько С. В.), участкового врача Рахимова к своим обязанностям. Если бы медицинские работники надлежащим образом исполняли свои обязанности ещё 08.06.2016 года, папа был бы госпитализирован в неврологическое отделение ГУЗ АРБ №1, получил бы соответствующее лечение и вероятность, что он остался бы жив, была бы очень высокой!

Мой случай далеко не единственный в г. Алексине, и если мы не будем умалчивать о таких проблемах и несправедливостях в сфере здравоохранения в г. Алексине, возможно, совместно и добьемся бесплатной квалифицированной медицинской помощи, гарантированной нам Конституцией.

Мария Скотникова



Вряд ли описанный случай – результат лишь халатности врачей. Думается, за ним комплекс причин – кадровых, организационных, моральных. Давайте разбираться. Спокойно и честно, не вешая ярлыки на врачей и даже на министра здравоохранения. Пока же мы можем сделать единственный вывод: российское здравоохранение в глубоком кризисе, как и все наше общество. И если губернатору Алексею Дюмину удастся хотя бы стабилизировать ситуацию в отрасли, это будет самым важным результатом его работы.