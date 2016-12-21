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“Оглянитесь назад, посмотрите вперед и увидите, из-за чего перегружены улицы нашего города...”

Наша читательница отреагировала  на публикацию  о тульском трамвае и обратилась в Евгению Авилову. 

Если честно, мне хочется вызвать Авилова на дуэль и подискутировать по поводу его высказывания о ликвидации в Туле трамваев, как якобы основной причине пробок на улицах нашей региональной столицы. Но я женщина, да и век на дворе 21-й, а не 19-й, поэтому лучше уж выскажу свои мысли в целом об организации движения в городе.

Не далее как вчера, когда проспект Ленина стоял в огромной пробке, я ехала в муниципальном автобусе (в нехорошо пахнущих автолайнах с водителями из жарких стран не езжу принципиально), сидела у окна и от скуки решила посчитать, сколько автолайнов движется в противоположную мне сторону от Первомайской до Филармонии. Вы не поверите - 53 единицы! Даже в пробке они пытались как-то вывернуть и рвануть по своим неписаным правилам. Когда наконец мы добрались до Каминского, я вышла и посмотрела назад...

Десятки маршрутных такси, от них дорога белее, чем от снега... Мама дорогая, и мэр нам что-то тут вещает о трамваях?

Если только в промежутке между двумя остановками их более 50, то сколько их во всем городе? Думаю, не менее 5 тысяч!

Между тем муниципального транспорта не густо, хотя, спасибо Дюмину, после открытия Суворовского училища пустили третий муниципальный автобус, и он очень кстати вписался между крайне редкими 18-ми и не частыми 28-ми, хотя все они вместе взятые после 19 вечера явление само по себе уникальное - их надо ждать минут по 40, а то и больше.

Если говорить о трампарке, то от него и до него из центра можно доехать только на трамвае, поскольку 13-й автобус ходит раз чуть ли не в час. В час пик на Оборонной люди еле-еле помещаются в трамвай! То же самое и в сторону Заречья.

Авилов говорит, что трамваи создают пробки... А мы, глядя на то, как ведут себя водители маршруток, видим обратное - это они мешают трамваям! Шныряют вообще без соблюдения хоть каких-либо элементарных правил!  Порой вагоновожатая сто раз посигналит такому лихачу, только тот и глазом не моргнет!

И что мешает на Фридриха Энгельса сделать рельсы вровень с асфальтовым покрытием, как на Советской, как на Тимирязева?

Кроме того, трамваи - самый чистый экологический транспорт, они не загрязняет воздух, как 5000, извините, загаженных микроавтобусов!

Водители муниципального транспорта (думаю, не секрет для Вас) получают зарплату по-белому, предприятие платит налоги, а что маршруточники? На какую сумму пополнилась казна города от их перевозок?  И на какую сумму налогов недобрала?

Справедливости ради скажу, что в последнее время стало больше муниципальных автобусов, троллейбусов, появились новые трамваи.

Но... Их катастрофически мало, чтобы убрать сразу все лайны. За несколько лет муниципальный транспорт "ухандокали" по полной программе, и считаю, сделали это специально. Кому-то выгодны лайны!  Кто-то на них жирует...

Уважаемый мэр, Вы смогли убрать с центральных улиц убогие палатки, сделав нашу Тулу красивее и уютнее.  Уберите этот отстой - лайны!

Наведите порядок в Тулгорэлектротрансе! 

Ясно как белый день, что муниципальные перевозки убыточны, они дотационны. Но так было и в советское время. Это социальная программа, и Вы не можете лишить всех льготников в одночасье удобного и экологичного транспорта - трамвая! Аргументы против него неубедительны, даже смешны...

Оглянитесь назад, посмотрите вперед и увидите, из-за чего перегружены улицы нашего города...

Желаю, чтобы в Новом году Вас и вправду не клюнул Петух в темечко и Вы не наделали ошибок!

Будьте благосклонны к трамваю и его пассажирам!

А если вдруг когда-нибудь на дороге случайно забарахлит машина, то трамвай Вас довезет с комфортом, потому что в нем много воздуха... 

И красивые вагоновожатые... 

Татьяна Бунина

Комментарии к статье

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Среда, 17:25 - 21 дек 16
гость — «Александр» пишет:

Абсолютный бред, уберите лайны, и на автобус будет невозможно сесть, большая часть города будет ходить пешком

Среда, 17:27 - 21 дек 16
гость — «Не просто» пишет:

И что мешает на Фридриха Энгельса сделать рельсы вровень с асфальтовым покрытием, как на Советской, как на Тимирязева?

Стоимость!
Обойдется миллионов 250!
Да и объём работ для Тулы неподъёмный.
В нормальных городах и странах наоборот, выделяют трамвайные пути, тогда этот транспорт
намного эффективнее, чем легковой и маршруточный.
А обновить трампарк?
Подсчитайте, новые белорусские трамваи обойдутся 19-20 млн. руб. за вагон. Надежность/ремонтопригодность низкая.
Есть отличные современные российские вагоны, надёжность/комфортабельность выше, но и стоимость тоже.
А вообще то решения всех транспортных проблем есть, вот только нет комплексного подхода и, самое главное - желания.

Среда, 17:32 - 21 дек 16
гость — «гость» пишет:

С Проспекта Ленина с остановки ул.Станиславского в Заречье до остановки ул.Пузакова кроме 9 и 34 лайна больше ехать неначем.Муниципального транспорта просто нет.И что теперь,убрать маршрутки и ходить пешком.Надо думать,прежде чем выплёскивать свои эмоции.

Среда, 17:36 - 21 дек 16
гость — «Гость» пишет:

маршрутки в нынешнем виде должны дополнять муниципальный транспорт, а не заменять его на наиболее выгодных маршрутах.
Или на равных условиях конкурировать на конкурсах муниципальных маршрутов.
В столице это все уже пройдено в текущем году, и новый закон о транспорте наконец то позволяет это сделать,
а вот есть ли желание у власть придержащих, это большой(больной)вопрос!

Среда, 17:37 - 21 дек 16
гость — «Какие еще "лайны" ? » пишет:

Нет у нас никаких "лайнов". Были и есть маршрутные такси, которые по недомыслию вашему и Вам подобным превратили в ни то - ни сё. Маршрутное такси во все времена дополняло линейный общественный транспорт, останавливалось по просьбе пассажиров в местах, где не действовали запреты ПДД и позволяла обстановка. И это позволяло разгрузить городской линейный транспорт, не создавать из него очередь к остановкам, людям с малыми детьми или тяжелой поклажей не тащиться в непогоду к остановкам или от остановок. А теперь в угоду нерадивым руководителям - транспортникам все переиначили, создав лишь целый ворох неудобств и проблем, как для пассажиров, пешеходов, так и для водителей автомобилей и общественного транспорта.

У Вас одни голословные эмоции, и не более того. А в качестве аргумента лишь - а мне так кажется.

Я вот пользуюсь услугами маршруток. Намного удобней, быстрее и более предсказуемо добраться вовремя.
Если Вас, любезная, злость одолевает, что маршрутки обгоняют трамваи или троллейбусы, то это не повод ликвидировать маршрутки. А меня грохочущие трамваи, из-за малейшего затора парализующие всё движение раздражают, но я не требую их убрать или заменить на троллейбусы, которые хоть как-то, но могут препятствия объезжать.

Транспортные пробки НЕ ОТ маршруток, а от чрезмерного количества легковушек, шныряющих целый день по делу и от безделья.
Если на участке Оборонная-Кауля-Тимирязева-Руднева трамваи по какой бы не было причине встанут (ток отключат, ДТП, поломка и т.п.), то всё - добираться (без маршруток) придется на лыжах или на велосипеде.
Сравнивать трамвай с маршрутными такси - просто глупо.
Тогда уж (замахнитесь сразу уж на Вильяма на Шекспира) требуйте запрета всех легковушек, а что - дороги враз опустеют.
И не нужно говорить о чистоте этих видов транспорта, все относительно, производя электроэнергию, природу загрязняют не намного меньше.
И прочитайте, наконец, в словаре перевод слова "лайн", да посчитайте сколько на одну маршрутку приходится легковушек.

Среда, 17:40 - 21 дек 16
гость — «Александру бредящему» пишет:

Это вы бредите. Убрать автолайны и город поедет. Татьяна права. Официальнх лайнов около 1000. Как минимум столько же нелегальных. Море черного нала. Понятно что добровольно никто отправлено такой кормушки не откажется, если не будет жесткой воли власти. Не говоря уже о том, что льготников возит только электротранс.

Среда, 17:42 - 21 дек 16
гость — «Быть или не быть, вот в чём вопрос?» пишет:

Некоторое время назад тут писали, что работающих маршруток в городе 1600-1800, а всего их в области около 3500, хотя признавались, что посчитать это практически не возможно. Легально работающих 800, при реальной потребности 600. Чего-нибудь в этой "отрасли" поменялось, чтобы понять где деньги, Зин и на что содержать всё остальное? Плюс "помощь" в приобретении автобуса, "входной билет" на маршрут и обеспечение "безопасной" езды по встречке? Этот пласт ему не то что не поднять, но и как только он его тронет, то петух будет жареный и клевать не в темечко. Ну Вы поняли.

Среда, 17:46 - 21 дек 16
гость — «ГОСТЬ» пишет:

Нынешний трамвай стал очень ненадёжным.Очень частые простои из-за ДТП на путях,особенно на Советской,Октябрьской,Оборонной,Коминтерна,Н.Руднева,Фр.Энгельса.Поэтому лучше сеть в маршрутку чем в трамвай,который из-за ДТП может высадеть тебя на пол пути и тогда всё равно придётся идти на маршрутку.

Среда, 17:49 - 21 дек 16
гость — «Все правильно, за исключением одного» пишет:

В советское время транспорт был дотационным только последние годы, в связи с резким ростом цен на все, кроме билетов на ОТ.
С какой стати такой лакомый кусок, как ОТ отдан на откуп частникам? Везде в мире ходит ОТ и все довольны. Пусть лайны остаются, но в разумных пределах. Как только перестает ходить ОТ, район превращается в глухую непроезжую деревню (Красный Перекоп летом, когда не ходили трамваи).
А улицы загружены из-за мягко говоря "ошибок" в градостроительстве. Сплошь и рядом в советское время были проложены или намечены широкие улицы, но они загромождены "самостроем", начавшимся еще в советские времена. С какой стати завода позволили приватизировать громадную городскую территорию, это же частные предприятия. Нужно оспаривать по хорошему и отменять эти решения. Короче, глаза надо разуть и посмотреть на карту Тулы, а лучше походить (не поездить, а походить) и посмотреть.

Среда, 17:58 - 21 дек 16
гость — «Ездящим в Лайнах» пишет:

Дорогие вы наши, как известно больше всего вредных микробов в метро. На втором месте кошелек.
А вот на третьем??? Ни за что не догадаетесь - Лайны!!!
Там вам ежедневно делают процедуру "Рот в рот" и "Нос в нос"....
Продолжайте в том же духе...
Да, и не забывайте, что водители, те, что не местные, медосмотры проходят за денежки, и справочки у них в большинстве липовые...
Удачи вам...

Среда, 18:06 - 21 дек 16
гость — «Гостю в 17-32» пишет:

Так речь и идет о том, чтобы стало больше!, намного больше муниципального транспорта!!!
Большой вместимости, как сделали в Липецке!
Конечно, кроме троллейбуса, который редко ходит, с пр.Ленина, ост. Станиславского, особо ни на чем, кроме мршруток не уедешь!!! Но ведь раньше всё было!!!
Развалили, отдали маршруты в частные руки!!!
Значит, кому-то это выгодно???

Среда, 18:08 - 21 дек 16
гость — «Решение» пишет:

//С Проспекта Ленина с остановки ул.Станиславского в Заречье до остановки ул.Пузакова кроме 9 и 34 лайна больше ехать неначем.Муниципального транспорта просто нет.И что теперь,убрать маршрутки и ходить пешком.Надо думать,прежде чем выплёскивать свои эмоции.//

Это не эмоции, это наблюдение. Реальность она такая!
Введите зонирование для транспорта, введите разделение маршрутов, чтобы не было дублирования. Сделайте так, чтобы нельзя было за один присест проехать от конечной например, на Косой горе до конечной в Горелках! Только так можно разгрузить город.

Среда, 18:14 - 21 дек 16
гость — «Кому выгодно?» пишет:

Кто разрабатывает маршруты из-за которых лайны выстраиваются по 5 - 8 штук на остановках???
Кто оберегает водителей лайнов от сотудников ДПС, которые могли бы каждую минуту штрафовать лихих наездников???
Кто лоббирует уничтожение трамваев???

Среда, 18:19 - 21 дек 16
гость — «Николай Матвеев отвечает» пишет:

Все, что создает проблемы жителям России, все что заставляет их нести дополнительные материальные расходы выгодно нам - сторонникам Ельцина и Путина.

Среда, 18:30 - 21 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Убрать лайны, пустить автобусы и сразу пробки улетучатся...

Среда, 18:33 - 21 дек 16
гость — «Матвееву» пишет:

А вам все создавали проблемы. И царь-Николай, и революционер Ленин, и далее по списку. Нет ни одного правителя который бы вам проблем не создал. Может быть не правителях дело, а?

Среда, 18:46 - 21 дек 16
гость — «Адекватный» пишет:

А я не желаю ездить на трамваях и троллейбусах, которые плетутся по городу со средней скоростью 13 км/ч и которых на остановке не дождёшься (зимой, когда на улице -20 С, особенный "кайф" ждать это убожество по 20-30 минут на остановке). Пользуюсь исключительно маршрутками: быстро и комфортно. И хочу, чтобы их было как можно больше, особенно в часы пик, чтобы сократить интервал движения по одному маршруту до максимум 5 минут.

Среда, 18:48 - 21 дек 16
гость — «Адекватному» пишет:

А чё в Белёве трамваи с троллейбусами пустили?

Среда, 18:56 - 21 дек 16
гость — «Адекватному» пишет:

Уважаемый, вы не в адеквате...
Быстро и комфортно можно только нарушая правила, что и делают "лайнисты"
На остановках останавливаются во втором ряду, посреди улицы, всех подрезают...
Не дай вам Бог когда-нибудь также быстро угодить в фонарный столб...

Среда, 18:58 - 21 дек 16
гость — «Хе...» пишет:

Причина наезда на трамвай и любви к маршруткам у власти одна -маршрутки это бизнес близких к власти лиц, а трамваи и прочий муниципальный транспорт-им конкурент. Из центра Москвы маршрутки уже исчезли, пройдет немного времени и их не будет и на периферии столицы. Но в Москве активно развивается муниципальный транспорт, он не ездит по четыре машины друг за другом, перед ними не летят по пять маршруток, торопясь собрать денежки вперед. Движение продумано, организовано и понятно для пассажиров. У нас транспортная карта становится бедой, когда вроде бы кинул на неё сумму-нужно тратить, а на остановке стоишь, два десятка маршруток пролетело, а ты все ждешь, когда же приедет хоть что-то муниципальное! Обяжите и "маршрутчиков" принимать оплату с транспортных карт, и вы поймете, в чем тут дело!

Среда, 19:08 - 21 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

Авилов по всей видимости сам кормится от этих повозок.Поэтому он и выступает в поддержку пластмассовых ящиков на колёсах.

Среда, 19:20 - 21 дек 16
гость — «Европеец» пишет:

В цивилизованных странах понятия маршруток вообще нет, а транспорт ходит четко по расписанию! Но в этой стране такое только в мечтах!

Среда, 19:29 - 21 дек 16
гость — «Мечты» пишет:

Штрафуйте всех без исключения кто выезжает на занятый перекресток. Рублей по 3000 ! Особенно блондинок и водителей маршруток. И город поедет. Чесслово!

Среда, 19:56 - 21 дек 16
гость — «Александру» пишет:

А я со статьей согласен полностью ,или как Вы выразились " абсолютным бредом". Такой анализ я проводил сам. А именно:
1. Автобус или тролейбус по вместимости заменит три-четыре автолайна. О трамвае я вообще молчу. Уже лайнов меньше.
2. Увеличить количество автобусов, троллейбусов, трамваев на 30-40%. Этого хватить, чтобы уменьшить количество лайнов в 3-4 раза.
3. Это позволит в значительной мере разгрузить пробки.
НО всё дело в том ,что правителям города и области надо думать о приобретении дополнительного подвижного состава и обеспечивать его ремонт. А думать это не барское дело, да и думать нечем. Проще,как-бы ходить на рабочее место за получкой. А еще лучше, как сказал Аркадий Райкин, пусть получку приносят на дом, меньше вреда будет, если они не будут ходить на работу.

Среда, 20:16 - 21 дек 16
гость — «чудак человек» пишет:

Авилов в автолайне просто не ездил давно, а в трамвай его не посодишь.

Среда, 20:30 - 21 дек 16
гость — «Леди» пишет:

Дело было вечером, Тани делать было нечего.
Татьяна, Вам хоть гонорар за статью заплатили или нет? Я скажу просто-не верю, чтобы 53 автолайна проследовали за короткий промежуток времени на отрезке улиц Первомайская$Гоголевсквя по пр.Ленина. Да у нас столько маршрутов не сушествует. Таня, длина 1 пассажирской газели 3 метра+расстояние между машинами. Таким образом, кроме газелей никакого транспорта не было на этом участке. Таня, о каких "красивых вагоноважитых" Вы толкуете? Насмотрелись картинок? Вагоновожатая работает в пыли, выходит на улицу с ломом и двигает рельсы (не знаю как это правильно называется). Таня, проснитесь, на чем люди будут добираться? Скажите честно, диапазон Ваших лет и профессия, может скидку можно сделать только на возраст и незнание транспортной и соц.инфраструтуры?
Таня, за чей счет поедут трамваи по пр . Ленина? А Ваш сравнительный анализ после того, как Вы уедете на трамвае вместо заглонувшей машины-это что: диагноз, издевка или вера в прошлого века?
Пряники, вчера от автозака Рыбкиной не спалось, сегодня идеи Тани...
С Новым годом, Таня!

Среда, 20:46 - 21 дек 16
гость — «той которая косит под леди» пишет:

Мадам!Ваш диапазон слегка под сорок и интеллектом явно не блещете. Задели семейный бизнес??)

Среда, 20:57 - 21 дек 16
гость — «макс» пишет:

Муниципальный транспорт уже проходили в советское время, ничего нового не будет: томительное ожидание, набитые до упора автобусы, час езды от областной до Советской, по вечерам их нет вообще, ничего нового нас не ожидает, а наши деньги пойдут в карман чинушам на новые коттеджи и недвижимость за кордоном. Пусть будут автолайны, но я не жду больше 5 минут, доезжаю в любую точку Тулы, и мне безразлично кому я плачу. Думай, народ.

Среда, 21:26 - 21 дек 16
гость — «Той, что Леди от автора» пишет:

Мадам, а вы явно перевозбудились,.. Иначе, что это вас волнует вопрос о гонораре??? А???
К тому же, вы явно водила в образе Леди. Читать научитесь - проспект стоял в три ряда, вот в этой тесноте и было целых 53 вонючевоза... А может, и вы там стояли?
Что касается вагоновожатых, то, если они с ломом вовсе не означает,что они не красивые!!!
Русская женщина испокон веков красавица - на любой работе! И с ломом, и с вилами, и с косой, и с мотыгой!!!
Да и не к вам я обращалась, а к мэру города - как раз навести порядок в транспорте.
А именно, увеличить количество автобусов, троллейбусов, трамваев и вам придет хана...
Это как во времена дикой перестройки - все кинулись за импортной колбасой, окорочками, да слишком быстро оскомину набили...
Так и с Лайнами... Хотите вы, или не хотите, пройдет совсем немного времени и власти по-любому придется искоренить этот убогий вид транспорта в городе. Он более удобен на пригороде, там, где в селах жителей не так много, а перевозить их все равно необходимо.
И напоследок. Мадам, возраст женщины, да будет вам известно, всегда 18...
И вас с годом Петуха, пусть за вас кукарекает...

Среда, 21:26 - 21 дек 16
55555 пишет:

Таня, Таня, ты не плач - не утонет в речке мяч. Прав Авилов - трамваи надо убирать. И порядок с маршрутками наводить. Кстати, не плохо было бы и автобусы пустить вслед за трамваями. Это атавизм мешает развиваться общественному транспорту, сильно перегружает дороги своими габаритами и скоростью, ну и абсолютно не рентабелен в силу социалистической организации.

Среда, 21:26 - 21 дек 16
гость — «Леди- для 20.46» пишет:

Бизнес не веду, семейного бизнеса также нет. По жизни реалист. Читаю новости, и что-нибудь из классики на ночь. В лозунг о кухарке, управляющей государством (на Танином примере) ни в каких проявлениях не верю. С возрастом +/- угадали.
Кстати, по поводу статьи, у Вас найдутся для меня какие-то контраргументы? Чур, про форменную одежду, экологию не вспоминать. Лучше дайте анализ нескольким цифрам:
1. стоимость проекта;
2. сроки согласования и сдачи работ;
3. определите оценку ежедневного неудобства сотни тысяч туляков, которые будут находиться в пробках, в ходе реализации Вашей с Таниной программы по прокладке трамвайных путей.

Среда, 21:30 - 21 дек 16
гость — «JACQUES» пишет:

Это вредителя и врага народа Авилова давно уже пора отправить в отставку.

Среда, 21:45 - 21 дек 16
гость — «Личное дело» пишет:

Поставили мента городом руководить, так он все равно то за радар, то за дорзнаки хватается. По другому денег зарабатывать не может. Туляки, радуйтесь, мент вам еще знаков навешает и в Тулу будет не заехать. А с лайнов он доход имеет и им зеленый свет!

Среда, 21:46 - 21 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Город стоит в пробках и при этом плетутся трамваи, перегораживая собой пол дороги, а внутри сидит 3 пассажира на весь этот сарай на колёсах.

Среда, 21:52 - 21 дек 16
гость — «Ужо» пишет:

Хе-хе, хто тут нАписал, что газелька 3 м в длину? У меня легковушка ситроен 5 метров. Знатооки.

Если серьёзно, по делу, то все мы неправы. Что толку винить в каких-то происках мэра и иже еси.

Мы ведь даже не представляем, насколько всё запущено. Кто тут вспоминал советское время? И чё. Не вернём, даже вместе с давками. Перестроить маршрутки, по естеству сделать их подвозочным периферийным транспортом. Так тоже нереально.

Да что там... вон когда власти не в состоянии отоварить даже подаренные Москвой подвижные единицы. Не они такие плохие, что эти выпускают, а ставят под забор другие, тоже в общем нормальные единицы.
Доп. финансирования НЕ предусмотрено, и как тут предлагают, ну хотя бы на 30-40 процентов увеличьте выпуск. Не-а, не увеличат. Не мечтайте, не будьте ваньками.
- Выход? По моему мнению, на СЕГОДНЯ какого либо альтернативного варианта просто нет. Дальше посмотрим. Но сегодня НИЧЕГО не получится.

Среда, 22:12 - 21 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

....Я скажу просто-не верю, чтобы 53 автолайна проследовали за короткий промежуток времени на отрезке улиц Первомайская$Гоголевсквя по пр.Ленина...

...Не далее как вчера, когда проспект Ленина стоял в огромной пробке, я ехала в муниципальном автобусе....Даже в пробке они пытались как-то вывернуть и рвануть....

И что здесь непонятного? Интересно, что в Махачкала при "кровавом Рузвельте" еще много лет назад, в отличие других городов, тоже были практически одни маршрутки. Преступники учатся друг у друга. Вообще, как обычно, не то мусолите. В таких государствах такие проблемы не решаются в принципе. Лучше обсудить, что будем скоро делать в связи с очередным самоизбранием фюрера.

Среда, 22:40 - 21 дек 16
гость — «Для леди» пишет:

Э
Более чем странный выбор ника, но это дело личное)
Я не специалист по части проектов общественного транспорта. Мои эмоции - реакция на определение автолайнов как единственного способа организации общественного транспорта. Возможно, сейчас и В НАШЕМ ГОРОДЕ это так. Там где коррупции поменьше - по-другому. Как пример близкий к идеалу - посмотрите на Европу. Обходятся без автолайнов. Промежуточное состояние - Москва. Только недалекие люди считают, что если убрать газели с гастарбайтерами город встанет.

Четверг, 07:24 - 22 дек 16
гость — «Гость» пишет:

При таком количестве автолайнов муниципалы естественно не совсем заинтересованы увеличивать выпуск. Это автоматом приведет к увеличению убытков Тулатранса. Согласен с тем что надо реализовывать липецкую схему - автолайны сокращать и автоматом менять на, минимум, ПАЗы. Параллельно увеличивать количество муниципалов. Это все лежит на поверхности. Автор права. Иначе так и будем стоять в пробках, горбатиться в "вонючих" лайнах. В этом плане, с учетом Московских автобусов, трамваев, троллейбусов, городской транспорт стал давно привлекательнее. Поездка на нем приносит удовольствие.

Четверг, 09:17 - 22 дек 16
гость — «последнему гостю» пишет:

В Туле нет возможности сделать выделенные полосы под общественный транспорт. А без этого не будет никакой эффективности от увеличено подвижного состава. И в Москве, и в Европейских городах только выделенки спасают автобусы от вымирания

Четверг, 09:34 - 22 дек 16
гость — «035» пишет:

Вот не знаю, специально наблюдал за трамваями, так постояно 5-7 человек в вагоне едет. Какая нафиг у них тогда востребованность? Разве что на отдельных направлениях.

Четверг, 10:14 - 22 дек 16
гость — «Долб» пишет:

Был в Казани. Гостил 10 дней.Население 1 200 000 чел. Ездил только на общ.транспорте.Лайнов и маршруток не видел. Пробок нет. Общественный транспорт ходит как часы. Столпотворений на остановках нет.

Четверг, 10:19 - 22 дек 16
гость — «результаты "труда" Евгения Авилова» пишет:

Захват тульской телекомпании "Альтаир"

Перехват контроля над ТК "Альтаир"
Основатель ТК "Альтаир", крупнейшего в Тульской области телекоммуникационного холдинга, пропал в 2003 году. Так как тело предпринимателя не было найдено, он был объявлен без вести пропавшим. Был назначен доверительный управляющим имущества Воробьева Александра Игнатенко, который занимал этот пост до 2005 года.

Осенью 2005 года в борьбу за активы "Альтаира" включаются депутаты Тульской городской Думы Григорий Нуждихин, Александр Ядыкин и Евгений Авилов — на тот момент совладельцы медиахолдинга "ФМ-Медиа".
В декабре 2005 года Авилов, являясь и.о. председателя Тульской городской Думы, направил и.о. главы администрации Советского района Тулы представление о назначении Ядыкина доверительным управляющим имуществом пропавшего Воробьева. По данным местных СМИ, Авилов написал это представление от имени всей думы, не поставив об этом в известность депутатов. В результате Ядыкин сменил Игнатенко, а группа Нуждихина получила полный контроль над ТК «Альтаир» и другими активами Воробьева.

Кому интересно, публикации полный текст тут http://econcrime.ru/case/7/

Авилов не хочет уходить
https://www.pryaniki.org/view/article/9649/

"Пшли вон, быдло, это моя земля, а мой друг Авилов"
http://www.pryaniki.org/view/article/1012243/

Маленькие слабости Жени Бордюра
http://www.pryaniki.org/view/article/1012271/

"Я Авилову, Прокопуку и компании даже колхоз не доверил бы, не то что Тулу"
http://www.pryaniki.org/view/article/1012293/

Авилов, пробудись!
http://www.pryaniki.org/view/article/1010729/

Откуда говнище?
http://www.pryaniki.org/view/article/1012852/

Жители деревни Мызы недовольны Евгением Авиловым
Комитет по борьбе с коррупцией подозревает главу администрации Тулы в сговоре с застройщиком "МГ-ФИНАНС".
https://www.pryaniki.org/view/article/1015525/

Коррупция в АО "Тулатеплосеть" и администрации г. Тулы
https://www.pryaniki.org/view/article/1016266

Евгений Авилов отчитался за цыган
https://www.pryaniki.org/view/article/1016317

В Туле объявят конкурс на должность главы администрации
https://www.pryaniki.org/view/article/1016489/


но… Авилов, снова остался, как прежде: Авилов не хочет уходить
https://www.pryaniki.org/view/article/9649/


Авилов остается
https://www.pryaniki.org/view/article/1016493/

Партийное возвышение Евгения Авилова
https://www.pryaniki.org/view/article/1016618

Парковочное пространство придется расширять
https://www.pryaniki.org/view/article/1016673

Четверг, 10:20 - 22 дек 16
гость — «Граффити вызывают такое ощущение, что не в Туле, а в Гарлеме! Авилов! Смой все граффити! К» пишет:

Граффити вызывают такое ощущение, что не в Туле, а в Гарлеме!
Авилов! Смой все граффити! Куда смотрит арх.надзор, если граффити уродую облик Тулы?

Четверг, 10:23 - 22 дек 16
гость — «ТУЛЯК» пишет:

Если честно, мне хочется вызвать Авилова на дуэль и подискутировать по поводу его высказывания о ликвидации в Туле трамваев, как якобы основной причине пробок на улицах нашей региональной столицы. Но я женщина, да и век на дворе 21-й, а не 19-й, ...

Авилова надо без суда и следствия....как самого - одного из отпетых, преступных, гнусных и вредных для горожан:
зиц-градоначальника! Коррупция при нём среди городских чиновников достигла максимально возможного уровня!
БАРДАК, БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ В АДМИНИСТРАЦИИ АВИЛОВА!

Четверг, 10:23 - 22 дек 16
гость — «Начальнику ГИБДД трамвай мешает https://www.pryaniki.org/view/article/1012251» пишет:

Начальнику ГИБДД трамвай мешает https://www.pryaniki.org/view/article/1012251

Вместо них из бюджета города и области купить пассажирские автобусы типа ЛИАЗ.

Трамваи никому не мешают, они в Европе и США по-прежнему есть.

Но вот новому, но престарелому начальнику УГИБДД УМВД Тульской области, почему-то помешали. Займись делом, старик!

Во всей России начальники УМВД и УГИБДД заняты делом.
Если возникает необходимость, то выставляются регулировщики дорожного движения.
Наводят порядок с обладателями блатных номеров на автомобилях(штрафуют, невзирая на блатные номера).
В других регионах России начальники заняты пресечением продвижения по службе за "вознаграждение" и борьбой с "сборами по плану вышестоящего начальства" и борются с поборами подчиненных на дорогах. С трамваями не борются.

Четверг, 10:25 - 22 дек 16
гость — «Уфф» пишет:

Четверг, 10:14 - 22 дек 16
гость — «Долб» пишет:
Был в Казани. Гостил 10 дней.Население 1 200 000 чел. Ездил только на общ.транспорте.Лайнов и маршруток не видел. Пробок нет. Общественный транспорт ходит как часы. Столпотворений на остановках нет.
________________________________
Татарин пяток овечек держит и ему хватает, а тухлячок пяток Газелей с днищем за рулём и денег нет. Вот и вся разница.

Четверг, 11:31 - 22 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Чтобы трамвай ехал и был популярным среди горожан, надо прекратить асфальт на них класть и пускать легковые машины. Это прописные истины. Не надо быть специалистом чтобы это понять. Посмотрите на Москву. Везде трамваи едут по отдельной полосе, не стоят в пробках. Вот тогда он интересен для пассажира. А у нас в Туле на Тимирязева в этом году, на Марата в следующем трамвайные пути укатают в асфальт и будут радоваться. Пусть стоит в пробках вместе с народом на машинах. Так трамвай сам вымрет как мамонт, и рельсы специально на проспекте Ленина и на Ф.Энгельса не надо будет снимать. Золотое правило привлекательности городского транспорта, в первую очередь касается трамвая, езда по выделенным полосам движения. Тогда транспорт будет соблюдать расписание, а не стоять в пробках или ждать когда ГИБДД разрулит очередную аварию на трамвайных путях.

Четверг, 12:19 - 22 дек 16
гость — «Да» пишет:

Лайны на мыло. Как-а медкомиссию пусть пойдут-реальную. И техосмотр-реальный. Ну а кто останется...все 5 лайнов ну пусть уж работают.

Четверг, 12:36 - 22 дек 16
гость — «гость» пишет:

A СКОЛЬКО "ЧЕРНЫХ" ВОДИТЕЛЕЙ В МАРШРУТКАХ,КТО СЧИТАЛ? В Витебске не давно был,так там такого бардака с транспортом не видел .Общественный транспорт ходит четко по расписанию.

Четверг, 12:43 - 22 дек 16
гость — «Ну не могу» пишет:

не сказать видел я нерусского на 62 маршруте в ПАЗЕ. Всё красиво....чистота, порядок, жена сидит деньги собирает...ехал так ну чисто как на экзамене в гаи, и при наличии 5 генералов с полными стаканами в салоне..но это за 20 лет впервые со мной было..потому и запомнил.

Четверг, 12:45 - 22 дек 16
гость — «просто Гость» пишет:

Лично меня, как автолюбителя, эти лайны бесят до чертиков... Они прутся по всем полосам, как-будто одни на дороге, всех подрезают, выныривают под носом, стартуют на красный и пролетают перекрестки на желтый... Ему, падла, надо в левый ряд, чтобы через секунду нырнуть в правый... Они гоняются друг с другом, как на "Формуле-1", высаживают людей где попало...

Четверг, 12:48 - 22 дек 16
гость — «Автолюбителю» пишет:

В салоне ваще жесть...если с сумками, то вообще пипец. Ну и реально хамя, пассажирам хамят, по разному...

Четверг, 12:56 - 22 дек 16
гость — «Нито особо не » пишет:

против трамваев я смотрю))) А уберут -трамвай...содержать рельсы-дорого, катаются -льготники, в маршрутке-льгот-нет) Да и заносят..да да...заносят регулярно.

Четверг, 13:19 - 22 дек 16
гость — «Покрышкин» пишет:

Давно известно, что если что-то делается или не делается, то это кому то нужно. И ответьте сами себе: если бы существовали пассажирские перевозки(кто не знает, что это такое, в принципе, почитайте), а не доставка людей в одну сторону за наличные деньги, то нужны были бы эти маршрутки вообще? Бенефициаров этого этого мутилова в студию, бенефициаров! И ответ для широкой общественности будет прост и ясен.

Четверг, 13:37 - 22 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Авилова надо самого хотя-бы раз заставить прокатится в переполненной маршрутке в полусогнутом состояние,с чуркой за рулём у которого ещё и сигарета во рту.Может тогда-бы он по другому-бы заговорил.

Четверг, 13:57 - 22 дек 16
гость — «МаршруткоФОБАМ» пишет:

Что ж вы до маршруток домотались? Ездить на чём люди будут - на языках ваших?
Причем критикуют именно те кто маршрутками не пользуется.
Маршрутки видишь ли их когда-то "подрезали". А сколько вы маршрутки, да и друг друга и пешеходов "подрезаете"?
Грязно в маршрутке. А кто кроме пассажиров свинячит в них, не водители же в конце концов. Водители за вами же весь срач ежедневно убирают.
Чем кумушек считать трудиться - на себя сначала посмотрите.

Для разгрузки улиц предлагаю кардинальную меру - ввести запрет на пользование частным легковым транспортом: по нечетным числам запретить использовать личный транспорт с г/н, заканчивающимся на нечетную цифру; по четным числам запретить использовать личный транспорт соответственно с г/н, заканчивающимися на четную цифру, а молодежи до 25 лет, не имеющим детей, следовательно никуда не торопящимся, разрешить пользоваться только по субботам и воскресеньям. Всё! проблема с пробками, маршрутками и маршруткофобами разрешится раз и навсегда. А последние маршрутки полюбят просто.

Четверг, 14:03 - 22 дек 16
гость — «Все татары кроме я» пишет:

Я вины с водителей маршруток не снимаю. Те еще ездуны! Но! Пробки не от количества машин, а от количества "умеющих ездить", то есть автобыдла, ну и плюс организации движения. Автобыдло на первом месте, т.к. мудак в состоянии запороть любую хорошую идею. По Демидовской плотине ходит один 64 маршрут. И что? Там пробок нет? А по Осташова по встречке "черные" ездят? Сколько умников "доезжающих на желтый" раком посреди перекрестка стоит и мешает проезду с других направлений? А повороты налево/направо не из того ряда под лозунгом "я же никому не мешаю"? Два мудака на трамвайных путях соберутся, а виноват... Правильно - трамвай! И это далеко не полный перечень маневров от "умеющих ездить". А почему бы про пешеходов не спросить? Каждый второй, мля, Дункан Маклауд! Как ему объяснить, что логическая цепочка "если я вижу машину, то и машина видит меня" не работает в темное время суток на неосвещенных участках дорог? А экземпляры, которые вообще голову не поворачивают при переходе проезжей части? Ладно бы на пешеходном переходе, а так где попало валят, как по паркету. Да. О чем это я? А! Про трамваи. Трамвай - самый быстрый вид городского транспорта. Убрать с рельсов автолюбителей! А вот, чтобы убрать маршрутки нужен комплексный подход. Кстати, такого понятия "маршрутка" уже год как нет. В соответствии с 220-ФЗ "Маршрутка" - это:
Вид маршрута - муниципальный;
Вид транспортного средства - автобус;
Класс транспортного средства - малый;
Вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
А для большого автобуса "Тулгорэлектротранса" это выглядит так:
Вид маршрута - муниципальный;
Вид транспортного средства - автобус;
Класс транспортного средства - большой;
Вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым тарифам.
Вопрос для экспердов: "Коренные отличия "маршрутки" от автобуса, по которым их можно убрать?"
И напоследок. Общественный транспорт всех европейских государств дотируется из городского бюджета. Все просто. Чтобы транспорт ходил по расписанию зарплата водителя не должна зависеть от количества перевезенных пассажиров. Как у машиниста электровоза. Он понимает, что его зарплата зависит от соблюдения расписания. Так как пассажиропоток имеет свойство изменяться в зависимости от сезонности, времени суток, дорожной обстановки и многого ряда других факторов один и тот же водитель на одном и том же маршруте за одно и то же время, т.е. при внешне равных условиях, привезет разную выручку. И неважно чем он там рулит - ЛИАЗом или ГАЗелькой. Плюс льготники. Плюс пассажир платит цену меньшую, чем реальные затраты на перевозку. Там много нюансов. Долго рассказывать. Эти затраты государство и дотирует. Но, есть существенное различие. За бугром перевозчик не касается сбора выручки. Его задача возить. За это он получает фиксированную сумму, независимо от того сколько перевез. Грубо говоря, ему платят за рейсы. Выполнил 100% - получи. Не выполнил - отвечай. Бабло с пассажиров собирает отдельная компания, которая уже рассчитывается с муниципалитетом. Таким образом все истории про "общественный транспорт" на западе это ерунда. Транспорт там весь коммерческий. Он не стоит на балансе муниципалитета. И деньги в него власти не вкладывают. Автобусы за счет бюджета не закупают. Муниципалитет нанимает перевозчика для выполнения работы. Все! Так что их транспорт такие же маршрутки. Просто там система взаимоотношений "заказчик-перевозчик", мягко говоря, несколько иная. Все это есть в инете. Найдите и почитайте. Как-то так.

Четверг, 14:05 - 22 дек 16
гость — «Алёшеньке-77-му» пишет:

Авилова надо самого хотя-бы раз заставить прокатится в переполненной маршрутке в полусогнутом состояние,с чуркой за рулём у которого ещё и сигарета во рту.Может тогда-бы он по другому-бы заговорил.
******************************

Кто тебя заставляет в переполненную маршрутку лезть? Жди следующую, их же пруд-пруди, как пишут тут знатоки арифметики, или же дождись муниципального всегда ну очень "чистого" транспорта. А чтобы не опаздывал, выйди на часок-другой пораньше и будешь распрямленным ехать.
Элементарно же, Ватсон!

Четверг, 14:06 - 22 дек 16
гость — «Не ФОБ на 13*57» пишет:

А кто говорит, что маршрутки не нужны? Приведите их в допустимое количественное и качественное состояние, заставьте соблюдать условия работы и ПДД и всё. А в изложенном вами, видна грусть с будущим нюханием собственной писи. Пооптимистичней, товарищ!

Четверг, 14:13 - 22 дек 16
гость — «Тому, кто "Маршрутко ФОБАМ"» пишет:

Да, миленький, а вы прямо герой - запретить всем, у кого автомобили ездить на них, пусть вам, маршруточникам платят!!!
Это ж как прозорливо вы тут бредово-наглую идею подкинули,а?
Так вот знайте - никогда принципиально вам ни рубля не заплачу!!!
Даже если полчаса простою, муниципальщиков про себя поругаю, но в вонючевоз ни за что не сяду!!!
Разве что в Пазик...
Предлагаю убрать на один день все до единой маршрутки, увеличить в этот день количество муниципального транспорта в 2 раза, и посмотреть - так ли уж нужны эти коробочки???

Четверг, 14:14 - 22 дек 16
гость — «не отвлекайтесь» пишет:

Вопрос не о лайнах и улучшения движения по Туле с удобством для всех (и пешеходов, и водителей), а о нехватки денег в личных карманах Аввилова. Надо опять знаков накупить, их поставить, шлагбаумы установить. Это все его аффилированные конторки по распилу бюджетного бабла. Груздёвская воровская школа.

Четверг, 14:19 - 22 дек 16
гость — «гостю - Не ФОБ на 13*57» пишет:

А кто говорит, что маршрутки не нужны? Приведите их в допустимое количественное и качественное состояние, заставьте соблюдать условия работы и ПДД и всё. А в изложенном вами, видна грусть с будущим нюханием собственной писи. Пооптимистичней, товарищ!
_

И к чему ты тут эту пошлость написал? Перевозбудился? вспомнилось?

Ты извращенец! не пиши тут больше.

Четверг, 14:20 - 22 дек 16
гость — «пи эр квадрат» пишет:

тупая статья лохушки хоть с соблюдением правил грамматики и частично пунктуации. мэр. блять авилов не мэр.
сразу ясно сердобольная дочка работника горэлектротранса ночью бессоной изобразила творение общественности

нахер трамваи не нужны.

Четверг, 14:25 - 22 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Для 14-05.
А я никогда не сажусь в переполненную маршрутку.Просто вижу какими они переполненными подходят к остановке.

Четверг, 14:26 - 22 дек 16
гость — «КПД» пишет:

Нахер трамваи не нужны.Да здравствует автолайн.

Четверг, 14:30 - 22 дек 16
гость — «Спец+» пишет:

Я вины с водителей маршруток не снимаю. Те еще ездуны! Но! Пробки не от количества машин, а от количества "умеющих ездить", то есть автобыдла, ну и плюс организации движения. Автобыдло на первом месте, т.к. мудак в состоянии запороть любую хорошую идею. По Демидовской плотине ходит один 64 маршрут. И что? Там пробок нет? А по Осташова по встречке "черные" ездят? Сколько умников "доезжающих на желтый" раком посреди перекрестка стоит и мешает проезду с других направлений? А повороты налево/направо не из того ряда под лозунгом "я же никому не мешаю"? Два мудака на трамвайных путях соберутся, а виноват... Правильно - трамвай! И это далеко не полный перечень маневров от "умеющих ездить". А почему бы про пешеходов не спросить? Каждый второй, мля, Дункан Маклауд! Как ему объяснить, что логическая цепочка "если я вижу машину, то и машина видит меня" не работает в темное время суток на неосвещенных участках дорог? А экземпляры, которые вообще голову не поворачивают при переходе проезжей части? Ладно бы на пешеходном переходе, а так где попало валят, как по паркету. Да. О чем это я? А! Про трамваи. Трамвай - самый быстрый вид городского транспорта. Убрать с рельсов автолюбителей! А вот, чтобы убрать маршрутки нужен комплексный подход. Кстати, такого понятия "маршрутка" уже год как нет. В соответствии с 220-ФЗ "Маршрутка" - это:
Вид маршрута - муниципальный;
Вид транспортного средства - автобус;
Класс транспортного средства - малый;
Вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
А для большого автобуса "Тулгорэлектротранса" это выглядит так:
Вид маршрута - муниципальный;
Вид транспортного средства - автобус;
Класс транспортного средства - большой;
Вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым тарифам.
Вопрос для экспердов: "Коренные отличия "маршрутки" от автобуса, по которым их можно убрать?"
И напоследок. Общественный транспорт всех европейских государств дотируется из городского бюджета. Все просто. Чтобы транспорт ходил по расписанию зарплата водителя не должна зависеть от количества перевезенных пассажиров. Как у машиниста электровоза. Он понимает, что его зарплата зависит от соблюдения расписания. Так как пассажиропоток имеет свойство изменяться в зависимости от сезонности, времени суток, дорожной обстановки и многого ряда других факторов один и тот же водитель на одном и том же маршруте за одно и то же время, т.е. при внешне равных условиях, привезет разную выручку. И неважно чем он там рулит - ЛИАЗом или ГАЗелькой. Плюс льготники. Плюс пассажир платит цену меньшую, чем реальные затраты на перевозку. Там много нюансов. Долго рассказывать. Эти затраты государство и дотирует. Но, есть существенное различие. За бугром перевозчик не касается сбора выручки. Его задача возить. За это он получает фиксированную сумму, независимо от того сколько перевез. Грубо говоря, ему платят за рейсы. Выполнил 100% - получи. Не выполнил - отвечай. Бабло с пассажиров собирает отдельная компания, которая уже рассчитывается с муниципалитетом. Таким образом все истории про "общественный транспорт" на западе это ерунда. Транспорт там весь коммерческий. Он не стоит на балансе муниципалитета. И деньги в него власти не вкладывают. Автобусы за счет бюджета не закупают. Муниципалитет нанимает перевозчика для выполнения работы. Все! Так что их транспорт такие же маршрутки. Просто там система взаимоотношений "заказчик-перевозчик", мягко говоря, несколько иная. Все это есть в инете. Найдите и почитайте. Как-то так.

Четверг, 15:18 - 22 дек 16
гость — «пи эру в квадрате» пишет:

А ты прямо грамотей, товари-сч...
Про грамматику, пунктуацию пишешь, а сленг не то , что лоха, а в разы хуже...
На х.р трамваи, может, и не нужны - для этого есть средство в аптеке, а вот для удобства езды необходимы...
Трамваи, автобусы, троллейбусы - всё, что большой вместимости...

Четверг, 15:28 - 22 дек 16
гость — «гость» пишет:

раньше на пр. Ленина парковались все как хотели, теперь нельзя, никто не паркуется, но ПРОБКИ все равно - ЗАДОЛБАЛИ! Не пора ли нормально отрегулировать светофоры!

Четверг, 15:32 - 22 дек 16
гость — «Alex» пишет:

Где прокуратура? Общественный муниципальный транспорт уничтожен. Частный извоз процветает. Так кто в доле? Почему все чаще и чаще ограничивают, а то и перекрывают движение транспорта в Туле? Мест для проведения мероприятий достаточно. Эксперименты над жителями продолжаются в плане изменения движения, переносе остановок, сокращения маршрутов, а то, что откроют в сопровожении шумихи, интервал более часа.

Четверг, 19:01 - 22 дек 16
гость — «Не водитель маршрутки» пишет:

1. Кто ездит в маршрутках?
Кто ездит в маршрутках?
Те, кому быстро-это уже комфортно, наушники в уши, доехал, побежал дальшее;те, кому ехать долго, и так каждый день, а потом еще куда-нибудь успеть нужно; Как правило маршрутки для тех, кто помоложе.
2. Кто ездит в муниципальном транспорте?
Те, кто привязан транспортной картой; люди, которым проехать 1-2 остановки; привыкшие к такому транспорту, у которых есть время посидеть, посмотреть в окно (как в случае с Таней)
Как правило муниципальный транспорт для тех, кто постарше.
Из маршрутки не любят неповоротливый троллейбус, из троллейбуса не любят нагловатую маршрутку. Но у тех и других должен быть выбор.Пусть будут и маршрутки, и муниципальный транспорт. Просто каждый должен заниматься своим делом. ГИБДД контролировать, штрафовать за выезд на перекресток и прочее, а Таня должна варить борщ.
Интересно, если б она ворон начала считать, то кому б тогда она написала письмо? Николаю Николаевичу Дроздову?

Четверг, 19:10 - 22 дек 16
гость — «Просто» пишет:

Белорусский транспорт надежен и красив. В отличии от российского намного качественнее. Не надо врать. А главе администрации( а не мэру) стоит обратить внимание на бесконечные торговые ряды по пр.Ленина. Не город, а барахолка. Вывески многочисленных магазинов загадили фасады домов. Не город оружейников, а базар!!!

Четверг, 19:39 - 22 дек 16
гость — «Не водителю маршрутки» пишет:

Милок, а ты читать не пробовал учиться? Таня не одна ворон считала - их считали все, кто стоял в пробке. В том числе и такие, как ты маршруточники. Это раз.
Во-вторых, не тебе решать, что делать Тане.
В-третьих, вчера ты был под ником "Леди", и во втором посте прокололся, написав "По жизни реалист". Или ты два в одном?
В-четвертых, каждый житель области право имеет... Писать, что считает нужным, и кому считает нужным...
У тебя совета спрашивать никто не станет.
А в-пятых, ты написал, что маршрутки ездят быстро. Так вот ни не ездят быстро,они носятся и не соблюдают правила!!!
Подрезают, останавливаются на остановках во втором ряду и т.д.
А в-шестых, как задела тебя Таня, что ты и рад бы укусить, да не можешь....

Цитатник

Я с Фридманом ДАЖЕ не знакома!

Ю. Городничева, член Общественной Палаты РФ.

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