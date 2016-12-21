Главная / PRяники виртуальные « 21 декабря 2016 »

“Оглянитесь назад, посмотрите вперед и увидите, из-за чего перегружены улицы нашего города...”

Наша читательница отреагировала на публикацию о тульском трамвае и обратилась в Евгению Авилову.

Если честно, мне хочется вызвать Авилова на дуэль и подискутировать по поводу его высказывания о ликвидации в Туле трамваев, как якобы основной причине пробок на улицах нашей региональной столицы. Но я женщина, да и век на дворе 21-й, а не 19-й, поэтому лучше уж выскажу свои мысли в целом об организации движения в городе.

Не далее как вчера, когда проспект Ленина стоял в огромной пробке, я ехала в муниципальном автобусе (в нехорошо пахнущих автолайнах с водителями из жарких стран не езжу принципиально), сидела у окна и от скуки решила посчитать, сколько автолайнов движется в противоположную мне сторону от Первомайской до Филармонии. Вы не поверите - 53 единицы! Даже в пробке они пытались как-то вывернуть и рвануть по своим неписаным правилам. Когда наконец мы добрались до Каминского, я вышла и посмотрела назад...

Десятки маршрутных такси, от них дорога белее, чем от снега... Мама дорогая, и мэр нам что-то тут вещает о трамваях?

Если только в промежутке между двумя остановками их более 50, то сколько их во всем городе? Думаю, не менее 5 тысяч!

Между тем муниципального транспорта не густо, хотя, спасибо Дюмину, после открытия Суворовского училища пустили третий муниципальный автобус, и он очень кстати вписался между крайне редкими 18-ми и не частыми 28-ми, хотя все они вместе взятые после 19 вечера явление само по себе уникальное - их надо ждать минут по 40, а то и больше.

Если говорить о трампарке, то от него и до него из центра можно доехать только на трамвае, поскольку 13-й автобус ходит раз чуть ли не в час. В час пик на Оборонной люди еле-еле помещаются в трамвай! То же самое и в сторону Заречья.

Авилов говорит, что трамваи создают пробки... А мы, глядя на то, как ведут себя водители маршруток, видим обратное - это они мешают трамваям! Шныряют вообще без соблюдения хоть каких-либо элементарных правил! Порой вагоновожатая сто раз посигналит такому лихачу, только тот и глазом не моргнет!

И что мешает на Фридриха Энгельса сделать рельсы вровень с асфальтовым покрытием, как на Советской, как на Тимирязева?

Кроме того, трамваи - самый чистый экологический транспорт, они не загрязняет воздух, как 5000, извините, загаженных микроавтобусов!

Водители муниципального транспорта (думаю, не секрет для Вас) получают зарплату по-белому, предприятие платит налоги, а что маршруточники? На какую сумму пополнилась казна города от их перевозок? И на какую сумму налогов недобрала?

Справедливости ради скажу, что в последнее время стало больше муниципальных автобусов, троллейбусов, появились новые трамваи.

Но... Их катастрофически мало, чтобы убрать сразу все лайны. За несколько лет муниципальный транспорт "ухандокали" по полной программе, и считаю, сделали это специально. Кому-то выгодны лайны! Кто-то на них жирует...

Уважаемый мэр, Вы смогли убрать с центральных улиц убогие палатки, сделав нашу Тулу красивее и уютнее. Уберите этот отстой - лайны!

Наведите порядок в Тулгорэлектротрансе!

Ясно как белый день, что муниципальные перевозки убыточны, они дотационны. Но так было и в советское время. Это социальная программа, и Вы не можете лишить всех льготников в одночасье удобного и экологичного транспорта - трамвая! Аргументы против него неубедительны, даже смешны...

Оглянитесь назад, посмотрите вперед и увидите, из-за чего перегружены улицы нашего города...



Желаю, чтобы в Новом году Вас и вправду не клюнул Петух в темечко и Вы не наделали ошибок!

Будьте благосклонны к трамваю и его пассажирам!

А если вдруг когда-нибудь на дороге случайно забарахлит машина, то трамвай Вас довезет с комфортом, потому что в нем много воздуха...

И красивые вагоновожатые...

Татьяна Бунина