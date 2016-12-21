Главная / Тульская PRовинция « 21 декабря 2016 »

Газ поссорил поленовский музей с жителями заповедного села

Жители села Бехово пожаловались губернатору, что руководство музея-заповедника "Поленово" не дает провести газ в населенный пункт.



Сначала этому категорически препятствовала директор музея Наталья Грамолина, затем ее дочь, сменившая мать на этом посту.











Ситуация далеко не однозначна, как кажется на первый взгляд. Ведь беспокойство музейщиков понять можно. Газификация села Бехово увеличит нагрузку на заповедные земли, которые будут еще активнее застраиваться. Но и жители села имеют право на то, чтобы пользоваться удобствами газового отопления.



Если подходить к проблеме с формально-юридической точки зрения, то правы селяне, но музейщики, по-видимому, смотрят на проблему шире и глубже.

Одним словом, у нас нет однозначного варианта, как реагировать губернатору на это обращение.