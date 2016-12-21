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Главная / Тульская PRовинция « 21 декабря 2016 »


Газ поссорил поленовский музей с жителями заповедного села

Жители села Бехово пожаловались губернатору, что руководство музея-заповедника "Поленово" не дает провести газ в населенный пункт.


Сначала этому категорически препятствовала директор музея Наталья Грамолина, затем ее дочь, сменившая мать на этом посту.




Ситуация далеко не однозначна, как кажется на первый взгляд. Ведь беспокойство музейщиков понять можно. Газификация села Бехово увеличит нагрузку на заповедные земли, которые будут еще активнее застраиваться. Но и жители села имеют право на то, чтобы пользоваться удобствами газового отопления.


Если подходить к проблеме с формально-юридической точки зрения, то правы селяне, но музейщики, по-видимому, смотрят на проблему шире и глубже.

Одним словом, у нас нет однозначного варианта, как реагировать губернатору на это обращение.

 

Комментарии к статье

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Среда, 23:43 - 21 дек 16
гость — « Упс» пишет:

Может попросить совета у менеджеров Ясной Поляны ,там говорят ВСЕ хорошо!

Четверг, 00:21 - 22 дек 16
гость — «-=-» пишет:

грамолина самозванка сначала приписала к грамолиной поленова потом кто то умный видно попенял ей на это и она стала просто грамолина это как дети лейтенанта шмита пол страны назывались в свое время.

Четверг, 05:35 - 22 дек 16
гость — «Хе-хе» пишет:

Ясная Поляна, Поленово - ещё желающие обзавестись деревеньками с крепостными есть?
ВРИО - займись делом, хватит важно щёки надувать! ХХI век на дворе, а люди как в Средневековье живут!

Четверг, 08:28 - 22 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Г.Амнуэль такой гавнюель

https://www.youtube.com/watch?v=xkAtxWiIgQs

Четверг, 08:37 - 22 дек 16
гость — «Сирена» пишет:

Существует горизонтальный вид бурения для прокладки труб. Может рассмотреть этот вид. А вообще, если вопросы будут решать молодые менеджеры, ответ найти будет сложно. Необратима только смерть, всё остальное решаемо, было бы желание.

Четверг, 09:19 - 22 дек 16
гость — «Весь мир - бардак» пишет:

Разве так может быть, что бы села, деревни, поселки находились на землях музеев - заповедников? Это какая-то недоработка со стороны властей, и люди, там проживающие, стали фактически заложниками мнений и желаний руководителей музеев. Как то это сильно напоминает крепостное право. Вчера Грамолина не разрешила людям жить нормально, сегодня это же сделала Поленова, а завтра она захочет от них избавиться, например, повелев разобрать дома и уехать с принадлежащей ей земли.

Раз руководители музея повели себя по меньшей мере странно и неадекватно, то надо либо сменить их на более адекватных людей, либо уменьшить земли музея, ограничив их пределами усадьбы + санитарная зона.

Четверг, 10:09 - 22 дек 16
гость — «У» пишет:

У грамолиной все окей, квартира, пенсия,,хорошая,, ,звания, льготы и тд , а беховцы ну......

Четверг, 10:26 - 22 дек 16
гость — «Ужо» пишет:

Там ещё пионерлагерь дюже притесняли, добивались полной ликвидации.

Четверг, 10:34 - 22 дек 16
гость — «Как то так» пишет:

гость — «Ужо» пишет:

Там ещё пионерлагерь дюже притесняли, добивались полной ликвидации.
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Бабы совсем ох..уели. И что, на них нет никакой управы?

Четверг, 10:49 - 22 дек 16
гость — «-=-» пишет:

родственница грамолина имеет все права собственника и получается как бы чистокровная дворянка там эго ваще зашкаливать должно по всем шкалам какие только имеются.

Четверг, 11:08 - 22 дек 16
гость — «Газопроводчик» пишет:

Говорят, что Толстой был деспотом по отношению к бабам!
Теперь многие бабы из "культурных дамочек" считают своим долгом: мстить Толстому и даже всем тем, кто всего лишь только живет на бывших Толстовских землях (при этом которые к деспоту Толстому не имеют никакого отношения)!
Анологичная история - такие же бабы хотят себя показать и в Поленово!
Получается, что у нас народ для музея, а не музей для народа!

Четверг, 12:00 - 22 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Хотят жители села Бехово газификации, пожалуйста, в обход музейных земель. Кто-то из жителей захочет, что бы газопровод прошел по его участку? А будет очень удобно, можно лопату обить о стойку газопровода. Хотите - платите и Грамолина здесь не при чем. Жадность жителей села Бехово которые не хотят платить

Четверг, 12:13 - 22 дек 16
гость — « Николаю Матвееву » пишет:

Какова площадь музейных земель? Интересна их кадастровая стоимость и за чей счет оплачивается налог на землю?

Четверг, 12:38 - 22 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Да какая разница? Надо оплачивать свои желания. На свои участки жители села Бехово чужих не пустят. Соседу не разрешать воду провести. А тут им подавай все что они хотят. Обнаглели.

Четверг, 12:53 - 22 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Воронов уже и в Бехово залез.

Четверг, 13:09 - 22 дек 16
гость — «просто так» пишет:

неплохо газифицировать свои коттеджики, или земельные участочки с газом, по 15 тыс. долларов за соточку опосля продать.

Четверг, 16:52 - 22 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

А сколько этим теткам из Поленова надо отсюнявить за прокладку газопровода через их вотчину?

Четверг, 19:12 - 22 дек 16
гость — «Хоть Поленово, хоть Коленово» пишет:

Газ людям нужен!!!
Им что, из-за соседства с Поленовым так и коптить в 21 веке???
Давно пора дома местных жителей газифицировать!!!

Четверг, 19:46 - 22 дек 16
гость — «житель» пишет:

"Территориально село Бёхово расположено на земле музея заповедника", а может наоборот -это как город Тула расположен на земле музея оружия.
И ещё -"Газификация села Бехово увеличит нагрузку на заповедные земли, которые будут еще активнее застраиваться" -дайте людям газ, а застройку уж потом контролируйте.
Всё, как недавно по историческим домам -люди живут в халупах без всяких удобств (запрещено менять исторический облик), да ещё за свои средства должны поддерживать их в хорошем состоянии под угрозой уголовного преследования.

Цитатник

У вас что, в поселениях одни алкоголики и тунеядцы живут?!

Владимир Груздев, губернатор Тульской области

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