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Главная / PRяники с перцем « 22 декабря 2016 »


“Новомосковский след” проекта “Медиаблогер 2:0”

Распил общественных грантов, похоже, был поставлен учредителями "Открытого мира" на поток.

На сайте tulactiv  всплыли некоторые подробности скандала вокруг проекта “Медиаблогер 2:0” . Судя по всему, за Натальей Ли стоят новомосковские единороссы Дмитрий Гусев и Михаил Ныренков (они выступают там как физические лица), которые в 2007 году основали Фонд поддержки и развития молодежных инициатив “Открытый мир”

В 2014 году фонд, основанный Дмитрием Гусевым и Михаилом Ныренковым, получил грант в 4 млн рублей за проект “МедиаГвардия”.  Его авторы намеревались объединить усилия интернет-пользователей для совместного выявления интернет-сайтов, сообществ и групп в социальных сетях, специализирующихся на распространении противоправного контента. Вся собранная информация должна была передаваться в профильные ведомства для принятия решений по блокированию их работы. Сайт работает, но он не обновлялся с марта текущего года.

Также этот фонд занимался реализацией проекта “Я в курсе!”. 

“Смысл проекта заключался в создании интернет-сайта по мониторингу, отслеживанию и статистической обработке информации о проблемных вопросах в регионах”, — говорилось в презентации проекта. Он тоже был реализован на президентский грант. Под его создание было получено 1,5 миллиона рублей. 

Сайт проекта  сейчас не работает.

Таким образом, c учетом предыдущей информации, выходит, что “распил” общественных грантов был поставлен учредителями фонда, что называется, на поток. Осталось выяснить, какую роль в получении гранта Общественной палаты РФ сыграла тульская ОП. Если правоохранители заинтересуются, может выйти весьма неслабый скандал на всю Россию. Судя по тому, что сразу после обнародования информации проект “Медиаблогер 2:0” был фактически полностью уничтожен, его авторам было чего опасаться... 

 

 

 

 

Комментарии к статье

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Четверг, 16:41 - 22 дек 16
гость — «Заречье» пишет:

Данная тема активно муссируется на Пряниках уже вторую неделю.И хоть бы одно серьезное опровержение со стороны причастных к реализации этих грантов.Я не считаю таковой болтовню подставных анонимов в коментариях.Видно всякого рода бойцы идеологического фронта чувствуют себя неприкосаемыми.Тема интересная- ждем продолжения.

Четверг, 16:46 - 22 дек 16
гость — «гость» пишет:

и выяснится что, все что удалась распилить заносили в конвертах в БД

Четверг, 16:59 - 22 дек 16
гость — «туляк» пишет:

Умри тоска - читай МК!

Четверг, 17:00 - 22 дек 16
гость — «Феликс» пишет:

Пишите честно и правильно - "ОПГ ЕР" !!!!!!!!!!!

Четверг, 17:03 - 22 дек 16
гость — «туляк» пишет:

ОПГ КПРФ!

Четверг, 17:07 - 22 дек 16
гость — «дом советов» пишет:

Так наше государство проспонсировало Дзюбу и Афонского!!! Задуматься надо остальным партиям.

Четверг, 18:12 - 22 дек 16
гость — «система» пишет:

Авванесянка, контрабайка под руководством груздя организовали распил денег, который и продолжается по информатизации. Советник у губера стоящий!

Четверг, 18:18 - 22 дек 16
гость — «шмайсер» пишет:

Мы победили и встали с колен! Во лжи обвинять нас нелепо!
Наши руки могучи, они пилят бюджет, и держат духовные скрепы! блять

Цитатник

Вы знаете, что прокуратура следит за нами, как мы принимаем законы.

И. Зотов, заместитель Председателя Тульской областной думы

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