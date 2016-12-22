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“Новомосковский след” проекта “Медиаблогер 2:0”

Распил общественных грантов, похоже, был поставлен учредителями "Открытого мира" на поток.



На сайте tulactiv всплыли некоторые подробности скандала вокруг проекта “Медиаблогер 2:0” . Судя по всему, за Натальей Ли стоят новомосковские единороссы Дмитрий Гусев и Михаил Ныренков (они выступают там как физические лица), которые в 2007 году основали Фонд поддержки и развития молодежных инициатив “Открытый мир”.

В 2014 году фонд, основанный Дмитрием Гусевым и Михаилом Ныренковым, получил грант в 4 млн рублей за проект “МедиаГвардия”. Его авторы намеревались объединить усилия интернет-пользователей для совместного выявления интернет-сайтов, сообществ и групп в социальных сетях, специализирующихся на распространении противоправного контента. Вся собранная информация должна была передаваться в профильные ведомства для принятия решений по блокированию их работы. Сайт работает, но он не обновлялся с марта текущего года.

Также этот фонд занимался реализацией проекта “Я в курсе!”.

“Смысл проекта заключался в создании интернет-сайта по мониторингу, отслеживанию и статистической обработке информации о проблемных вопросах в регионах”, — говорилось в презентации проекта. Он тоже был реализован на президентский грант. Под его создание было получено 1,5 миллиона рублей.

Сайт проекта сейчас не работает.

Таким образом, c учетом предыдущей информации, выходит, что “распил” общественных грантов был поставлен учредителями фонда, что называется, на поток. Осталось выяснить, какую роль в получении гранта Общественной палаты РФ сыграла тульская ОП. Если правоохранители заинтересуются, может выйти весьма неслабый скандал на всю Россию. Судя по тому, что сразу после обнародования информации проект “Медиаблогер 2:0” был фактически полностью уничтожен, его авторам было чего опасаться...