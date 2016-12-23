Главная / Фольклор « 23 декабря 2016 »

Триумф стратегической мысли Президента России В.В. Путина (часть третья)

Мнение нашего эксперта Алексея Шутаса.

III. От инвестиционной привлекательности к крупномасштабному экономическому финансированию

1.Краткая характеристика действующего вида финансирования экономики страны. Н сегодняшний момент мы имеем переходящий из СССР углеводородный вид финансирования бюджета страны в виде импорта продажи нефти и газа. Углеводородный вид финансирования в России просуществовал 50 лет, и еще как один из ведущих бюджетных источников просуществует не менее лет 50. Никто его не отменял, и отменять не будет, этот вопрос даже и обсуждению не подлежит, как бы мы его не критиковали.

Но, данный источник финансирования имеет ряд негативных моментов. Он прочно связан и построен на чисто внешних продажах, и полностью зависит от кризисных ситуаций других политических систем, это во - первых. Во вторых, входит в универсальный энергетический рынок, который является основой для других отраслей промышленности. Таким образом, кризис в одной из отраслей производства и эксплуатация его продукта, прямо или косвенно связан с объемом продаж энергоносителей. Вывод, энергоносители являются барометром колебательного развития мировой и в частности экономик отдельных стран. Поставщики энергоресурсов попросту плывут по мировому течению экономического развития, со взлетами и падениями как в частности так и в общем.

И в третьих, Россия устойчиво склоняется к государственной форме развития капитализма, в то время как ведущие западные державы имеют частнокапиталистическую форму развития. Естественно государственная форма является больше и мощней отдельно взятых частнокапиталистических форм, и представляет собой угрозу для поглощения более мелких форм. Что и является объектом нападок со стороны западных политических систем. Это противостояние словесно выражено в непримиримости капитализма и социализма.

Вывод по углеводородному финансированию. Источник прекрасный, но зависимый от внешнеполитических стрессов, политики и политиков.

2.Характеристика видов финансирования. Если заглянуть в чисто научную сферу развития исторического процесса, то мы увидим, что при развитии прогрессивного источника формируется конкретная политическая система. Иными словами можно сказать, где появляется источник финансирования, там и появляется новое экономическое развитие. В истории России это вы-глядело следующим образом. При социальной эксплуатации собственного народа, как источника основного дохода на протяжении ряда веков развивалась феодальная Россия. Заключающую фазу этого вида финансирования мы наблюдали при Сталинской СССР, когда за счет концентрации и жесткой эксплуатации социальных ресурсов был построен промышленный фундамент страны.

При Брежневской СССР мы наблюдали расширение роста промышленности за счет уже нового вида финансирования, углеводородного. И уже в Горбачевский период этот экономический рост спотыкается об обмеление действующего финансирования, что и приводит к краху СССР.

На чем базируется современное экономическое развитие. Современное экономическое состояние страны держится на двух китах. При развале СССР, одна часть экономики, которая работала на внутренний рынок попросту развалилась, остатки ее лежат на боку в еле живом состоянии. Отсюда и обнищание основной части населения, и отток денег за рубеж. Вторая часть, которая связана с внешним рынком была приватизирована и отошла в частные руки. Второй кит, это продажа углеводородов на внешнем рынке, но здесь мы опять наблюдаем понижение цен на нефть и опять, как в 80-х годах предвестники спада экономики. И чтобы не допустить повторного спада и развала страны, как это было с СССР необходимо надломить процесс спада и ввести дополнительный вид финансирования. Который, создаст положение кратковременной, но уже политической стагнации и начало экономического подъема.

3.Спасательный круг несостоявшемуся утопленнику. В итоге, на сегодняшний момент мы наблюдаем, что в рамках одной политической системы, при ее зарождении (условно можно считать с 2000 г. по н.в.) формируются два источника финансирования, один источник финансирует бюджет страны и его болтает как в десяти бальном шторме, это переходное из СССР углеводородное финансирование. И нарождающиеся новый вид, это инвестиционное финансирование. Как мы с вами видим, эти два источника практически совпадают в своем временном действии. Слияние в одно историческое время двух источников финансирования, естественно приведет не просто к росту экономики, а к стремительному росту.

Если мы посмотрим на примере СССР, то увидим, так же два источника финансирования. Но, первый источник социальной эксплуатации действовал в начале СССР, второй углеводородный, действовал в конце СССР. То есть источники действовали порознь, а в современной России мы наблюдаем соединения источников финансирования.

4.На какую часть экономики направлено инвестиционная политика. Во второй части мы говорили о двух китах, на чем держится экономика России. А теперь давайте зададим себе вопрос, а куда могут пойти иностранные инвестиции? Ответ мы видим в действиях правительства, Президента России, политика эта называется, «инвестиционная привлекательность регионов» и ее развивают регионы России. Что же там строится в регионах? а в регионах развивается та часть экономики, которая была уничтожена при развале СССР. Та часть экономики, которая обслуживает основные слои населения России, это продукция социального назначения, что соответственно ведет к повышению жизненного уровня россиян, по которому тоскует вся Россия.

5.Начало перехода от инвестиционной привлекательности регионов, к государственной политике иностранных инвестиций. Политика инвестиционной привлекательности регионов проводится губернаторами областей на привлечения инвесторов в свою область для строительства, какого то необходимого предприятия в своем регионе. Ее можно характеризовать, как конкретно – предметная политика частичного развития региона. Политика развивается в зависимости от коммерческой хватки конкретного губернатора. И политику инвестиционной привлекательности можно так же характеризовать как первоначальный этап инвестиционного развития России.

Почему сделку по продажи части акций "Роснефти" можно считать как механизм расширения инвестиционной политики? Финансовый объем продажи говорит о том, что Россия готова принять достаточно крупные и достаточно весомые инвестиционные объемы от любых иностранных инвесторов. И это уже не региональные вложения, на одно, два предприятия, это приглашение к государственному сотрудничеству.

На сегодняшний момент мирового состояния, Россия переходит от состояния, созданного при Сталине промышленного фундамента в крупномасштабное индустриальное развитие. И естественно такой исторический переход требует огромных финансовых ресурсов, которые сравнимы со строительством фундамента социализма при Сталине и даже превосходят их. Такими ресурсами Россия не располагает, страна только их может инвестировать. И Президент России создает прецедент, при котором дает понять крупнейшим мировым инвестором о готовности России на такое сотрудничество.

В преддверии визита Президента США Дональда Трампа, Президент России В.В. Путин уже задал тон бедующим переговорам. Это не военная конфронтация, это взаимовыгодное экономическое сотрудничество, когда США может стать одним из мощнейших инвесторов России.

Разве такой поворот можно считать рядовым событий?



10-14-22 декабря 2016 г.

Шутас Виктор

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