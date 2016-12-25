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Главная / Фольклор « 25 декабря 2016 »


Алешню лишили Нового года?

Наш читатель попытался разобраться, как городские власти готовят село бывшего Ленинского района к празднику. 

 Добрый день! 

Хотелось бы поделиться с гражданами Большой Тулы, как я хотел узнать, будет ли установлена уличная новогодняя елка в с. Алешня бывшего Ленинского района, а ныне г. Тула. 

Хотя лучше обо всём по порядку. Сам я из Одоева, а жена из с. Алешня. Пять лет назад мы уехали жить в Москву по причине отсутствия для меня в Тульской области работы по специальности. У нас двое детей - 4 и 6 лет. Последнее время мы встречали Новый год в Абхазии у знакомых, но в этом году супруга захотела провести новогодние праздники на родине, так как у неё спустя десять лет после института встреча выпускников в первое воскресенье 2017 года. 

В преддверии встречи с однокашниками и новогодними праздниками она распланировала все наши каникулы (в основном мероприятия рассчитаны на детский отдых (развлечения), поездка в город на елку, посещение музеев).

Дети ждут не дождутся Нового года и каждый вечер расспрашивают, что мы будем делать, какая елка, будет ли Дед Мороз и т.д. и т.п. Супруга в очередной раз, разговаривая с матерью по телефону, спросила, не собираются ли в селе провести какие-либо праздничные мероприятия? Теща была не в курсе, и я решил прибегнуть к современным способам сбора информации, а точнее, через твиттер.

Мне сообщили, что в отделе Алешинский филиала Федоровское МБУК КДО установлена елка, по адресу: с. Алешня, ул. Центральная, д. 35.

Когда решил узнать, сколько денежных средств выделено Федоровскому на празднование Нового года, понял, что никто не владеет ситуацией и никто не собирается гражданам села сделать хоть какое-либо маленькое праздничное настроение. 

Посмотрел бюджет Тулы на сайте города - полная муть, в которой даже депутаты не разберутся, все спрятано в общей массе.

Сделал вывод: в администрации г. Тулы лица, ответственные за общение с гражданами с помощью современных средств связи, кроме как отписками, заниматься больше ничем не хотят. Простой вопрос, сколько средств в Большой Туле выделено на новогодние мероприятия (елки, украшения, подарки….) и куда потрачены, заеёл ответственных за твиттер в тупик, а всего-то нужно было позвонить в финансовый отдел и узнать, куда и сколько денег потрачено и было ли там село, о котором идет речь. 

В целом же с присоединением к Туле ненужной деревни, она деревней и осталась. Наверное, придется потратить время и организовать митинг на селе, чтобы чиновники поняли, что раз уж присоединили деревни к городу, то уделяйте им внимание как себе, а заодно и научитесь работать с современными средствами связи.

Петр Харитонов

Единственный вывод, который можно сделать из этого письма, заключается в том, что из полумиллионного города НЕВОЗМОЖНО управлять маленьким селом - требуется власть на местах с бюджетом и полномочиями. Пока этого не поймут на седьмом этаже серого дома, ничего не изменится. Но этого понимают и в Кремле… 

Комментарии к статье

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Воскресенье, 13:17 - 25 дек 16
гость — « этого следовало ожидать» пишет:

Все что понаделано Груздевым в Тульской области еще долго будет аукаться ее жителям. Хватит ли сил и желания у нового губернатора вытащить из болота социальную сферу (медицину, образование) и культуру?

Что касается присоединения Ленинского района к Туле, это была дикая глупость абсолютно бездарного управленца, решившегося во всем равняться на столицу нашей Родины - Москву, не соизмерив при этом объемы бюджетов Тульской области и г. Москвы и их наполняемость. Надо избавлять Тулу от балласта в виде сел, деревень, сельского хозяйства и возродить МО Ленинский район в прежних границах. Район может нормально развиваться самостоятельно за счет налогов инвесторов, которые пришли и придут туда из-за его близости к областному центру.

Воскресенье, 13:40 - 25 дек 16
гость — « заокчане» пишет:

агеев ничего хорошего не сделал в тульской области, правильно писали даже года нигде на работе не задерживался, летун, а уж с ленинским районом- это умора, надо же г тула село алешня. а с народным бюджетом-нахапали много,а дороги развалились через год. все еще на гарантии,а вот спрашивать с ремонтников никто не собирается,придется деньги возвращать, которые возят депутаты и их помошники

Воскресенье, 13:45 - 25 дек 16
гость — «Гостья» пишет:

Да все на седьмом этаже понимают, я, конечно, не имею ввиду груздевских девок и пришедших с ним чиновников.
Только ломать не строить, да и делать вид, что проведенные груздевские реформы хороши, проще, чем наводить порядок и возвращать все на круги своя.
Про затраченные на безумные реформы средства я уже, вообще, не говорю.
Хотелки великого и ужасного были святы, никто не смел возразить, какую бы глупость он не затеял.
Хавайте, граждане, будьте вы неладны!

Воскресенье, 13:55 - 25 дек 16
гость — «шмайсер» пишет:

Гебефрения похоже не только у жителя Алешни, и умногих в стране блять

Воскресенье, 13:59 - 25 дек 16
гость — « заокчане» пишет:

мост который обещали к новому году отремонтировать пустили или не сказали к какому году.

Воскресенье, 14:48 - 25 дек 16
гость — «ПЕтя верстай программу сам» пишет:

А зачем в принципе знать финансовую составляющую? Бюджет сверстан, распределён и ни каких вариантов изменения в принципе быть не может. А уж если интересует программа новогодних мероприятий зайди на сайт управления культуры и посмотри, что намечено. Хотя если честно думаю что Масальская вряд ли родила что-то приличное, и даже сводного плана по мероприятий по всем площадкам и территориям скорее всего нет. Да и Токовая то же мягко говоря не на своем месте. Так что Алешня скорее всего не удел.

Воскресенье, 15:40 - 25 дек 16
гость — «Опять недовольны» пишет:

А сколько дорожных знаков наставили, это вам не украшение? А платные парковки? А односторонние движения по обочинам и в полях, это не работа, не подготовка к праздникам? Зажрались, бессовестные!

Воскресенье, 16:12 - 25 дек 16
гость — « для 15-40» пишет:

шутка хорошая, посмеялась от души. а правда -зачем вам елка, дорожные знаки есть.

Воскресенье, 17:06 - 25 дек 16
гость — «Ефремовец» пишет:

Приезжайте к нам, глава объяснит сколько денег истрачено и куда пошли,бюджет пуст, аванс для работников администрации не в полном объеме.Зато посмотрим, какие премии получать первые лица. АУ!органы.

Воскресенье, 17:09 - 25 дек 16
гость — «Каким надо быть идиотом, чтобы тебя лишили Нового года?» пишет:

Да никогда в деревнях и селах елки на улицах не ставили. И не украшали. И всю жизнь люди праздновали сами, а не как слюнявые идиоты писали в СМИ обиженные письма на власть, которая подгузники вовремя не поменяла.

Воскресенье, 17:28 - 25 дек 16
гость — «Да что тут обсуждать» пишет:

Мужик 5 лет пожил в Маскве, теперь не знает как перед всеми выпендриться.

Воскресенье, 17:37 - 25 дек 16
гость — «Гастарбайтер» пишет:

Съездил в Москву за 5 лет заработал тысяч 200 , все пиздец...... Олигарх! Хочу жизнь красивую! Вот до стань свои и своих же детей порадуй -наряди елку и другие дети порадуются.а то нет здесь такой специальности.... Президентом что ль был в Москве?

Воскресенье, 17:49 - 25 дек 16
гость — «Жителям Алешни» пишет:

Вызовите Авилова, пусть поставит еще одну платную стоянку с шлагбаумом по среди магистральной дороги, вот и деньжата на елку!

Воскресенье, 18:09 - 25 дек 16
гость — « гостю в 17:09 -» пишет:

А вы чудной! Раньше может были деревни и села, но это был Ленинский район, а теперь - это округа г. Тулы. А раз это город и на улицах ставят искусственные наряженные елки и возле них запланированы праздничные мероприятия для детей, то и в каждом населенном пункте Тулы должны быть и елки, и праздничные мероприятия возле них. Чем житель улицы Лейтейзена отличается от жителя Алешни? Ничем! Мы все - туляки!!!

Воскресенье, 18:16 - 25 дек 16
гость — «Елки нет , а бонус есть» пишет:

Раньше у москвича из Одоева жена была деревенская, а теперь городская.

Воскресенье, 19:09 - 25 дек 16
гость — «гость» пишет:

"В преддверии встречи с однокашниками и новогодними праздниками она распланировала все наши каникулы" - ты кто, если за тебя она все планирует???

Воскресенье, 19:14 - 25 дек 16
гость — «Светка» пишет:

Наверное, придется потратить время и организовать митинг на селе,чтобы чиновники поняли...ох не смеши мои коленки Харитонов!Да селу давно всем до лампочки а не до елочки!Уж лучше и вправду-"забрал бы всех желающих герой России Рамзан Ахматович в Чечню"!Или еще кто либо?

Воскресенье, 19:21 - 25 дек 16
гость — « лимита.» пишет:

лимита...

Воскресенье, 19:30 - 25 дек 16
гость — «Философ» пишет:

Супруга в очередной раз, разговаривая с матерью по телефону, спросила, не собираются ли в селе провести какие-либо праздничные мероприятия? Теща была не в курсе, и я решил прибегнуть к современным способам сбора информации, а точнее, через твиттер. ЛОХ-это Судьба!

Воскресенье, 19:32 - 25 дек 16
гость — «гость » пишет:

Похихикал на данный опус.Че,ж за все эти годы пофиг было как родня в Алешне живет?Приехали бы и организовали на селе елку с родней и соседями,раз уж у жены душа праздника просит на родной стороне.Бюджет он посмотрел..Выпендрежник.С караваем вас там щас встречать должны.

Воскресенье, 19:34 - 25 дек 16
гость — «Доля правды » пишет:

Мужик, в принципе, прав. Укрупнили, оптимизировали, и, раз теперь это город, по подавай зрелищ. Но оптимизировали не для того, чтоб детям деревенским праздники устраивать, а для того, чтоб городское жилье на Мызе строить, другие налоги собирать на землю, другие деньги за коммунальные услуги собирать, да мало ли еще что. Просто день сегодня так погано начался, что не до елок. Вот тема и не прет.

Воскресенье, 19:58 - 25 дек 16
гость — «Пете» пишет:

Батенька, да Вы видимо не в себе немного... Мания величия Вас случаем не мучает? Советчик, бл...

Воскресенье, 20:15 - 25 дек 16
гость — «Из Воронежа» пишет:

А у нас во дворе организовали праздник (в первую очередь для детей) сами жители. Двор правда большой 1607 квартир в одном доме и 2140 в соседнем... Дома, правда, сданы только пару лет назад, поэтому жильцов в действительности не много и на празднике было примерно 500-600 человек. В управляющей компании попросили расчистить площадку от снега и подвести туда электричество- они это сделали без лишних слов. Организовали праздник за свой счет: все желающие сдавали по 50 рублей, некоторые по 100 и даже по 1000, а также привлекли спонсоров. На эти деньги купили подарки/гостинцы для всех детей (более 200), пригласили организаторов праздничных мероприятий, которые организовали целое представление для детей. Даже были разыграны 20 различных призов для взрослых. Ни какой администрации, никакого нытья и упования на кого-то- всё сами. Праздник удался, несколько видеороликов вылажены на ютюбе.

Воскресенье, 20:31 - 25 дек 16
гость — «советы воронежских доолбообов» пишет:

Да зачем нам тогда законники, если нам самим внезападло праздник организовать? Чтоб они бюджетное бабло хапали и выборами развлекались, а мы самовеселились? Теперь должно быть все как в Туле. Пусть госслужащие и бюджетники нас развлекают, платные стоянки и помойки контролируют! А мы хряпним Боярышника и будем отдыхать!

Воскресенье, 21:43 - 25 дек 16
гость — «Алёшня» пишет:

Ёлку установили, правда сами жители. Обидно конечно что город на самом деле селу не уделяет внимание, в городе расяжки и иллюминации, а мы как были сельской местностью так и остались, хотя нет, часть сельских льгот уже отобрали:
- процент при осаго на авто как в городе
- укороченный рабочий день для женщин на селе исчез
я думою что скоро электроэнергия подымется и ещё что нибудь..., а "земляк" с большой Г опять слинял в столицу.

Воскресенье, 22:05 - 25 дек 16
гость — «Селянин» пишет:

Тульские чиновники с окружных администраций, насколько мне известно самоустранились от работы с сельскими поселениями, всё свалили на отделы по работе с поселениями, хотя там есть один начальник и пару девчонок в виде референтов(помощник), хотя с присоединением района в ГУ увеличили штат и в отд. благоустройство и ЖКХ, но эти ребята в лучшем случаи дальше ближайших улиц от управлений и глаз не кажут, всю свою работу свели к сидению у компьютеров и требованиям скинуть им фото или какую либо бумажку. Даже просматривая твиттер поселений обращаешь внимание что вся суета в городе, а для села в лучшем случае НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ, хотя граждане города ни дороги не ремонтируют, ни дворы не благоустраивают, всё из бюджета так почему чтобы хоть щебнем отсыпать дорогу к селу которое входит в город граждане должны собирать временами последние крохи из семейного бюджета чтобы чиновник из городской администрации включил их населенный пункт в план работ на следующий период.

Воскресенье, 22:07 - 25 дек 16
гость — «Алешня-2» пишет:

Для детей и взрослых в ДК с. Алешня запланирован ряд новогодних мероприятий, среди которых, например, детская сказка-утренник 30 декабря и дискотека в новогоднюю ночь... Узнал я об этом очень легко - позвонил по телефону дома культуры, указанного на его официальном сайте. Объявления может тоже висели, только вешать их у нас особо негде - на остановке, да двери магазина - при этом сдирают их у нас моментально.

Воскресенье, 22:20 - 25 дек 16
гость — «Общество "Глубая ель"» пишет:

Если интересует, то мы можем организовать для вас очень запоминающую встречу Нового Года, тем более, что он Год Петуха! Это большое везение для Алешни - Голубая ель в год Петуха. Если поставите радужную елку, то мы обязуемся привести и даже мера. Поверьте, вам будет весело!

Воскресенье, 22:37 - 25 дек 16
гость — « Житель Алёшни» пишет:

@tosaleshnya (ALESHNYA_TOS)Елку нарядили! Стали в хоровод! Весело и с песнями встретим Новый год!!! Урра Алешня! Всех с наступающим!!!

Воскресенье, 22:46 - 25 дек 16
гость — «житель Алёшни» пишет:

@tosaleshnya (ALESHNYA_TOS)Елку нарядили! Стали в хоровод! Весело и с песнями встретим Новый год!!! Урра Алешня! Всех с наступающим!!!Правда денег на гирлянду и звезду денег не хватило. А действительно сколько денег администрация спишет на празднование нового года в нашем селе.

Воскресенье, 22:51 - 25 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

ЖДЁМ КОММЕНТАРИЕВ ГУ по ПРИВОКЗАЛЬНОМУ ОКРУГУ или АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, так сколько же денег выделено на территорию "Фёдоровское поселение"

Воскресенье, 23:28 - 25 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Ленинский район присоединили чтобы землю почикать и подороже продать!
Проблемами сел и деревень района занимаются от случая к случаю, в основном тушат пожары или под визиты высоких гостей
Во всех остальных случаях финансирование района сошло на нет! Молодежь толпами уезжает в Москву, изредка в Тулу.
Дожили, довели. Аминь

Воскресенье, 23:29 - 25 дек 16
гость — «гость» пишет:

Харитонову и всем тулякам!!! Новогоднее украшение, в том числе и городских деревень, бюджетом города не предусмотрено.Все что сделано, сделано хоз.способом т.е. пердячим паром.Так что Вам г-н Харитонов,если хочется что было как в Маскве, езжайте туда, если ехать не хочется,организовывай праздник себе сам.

Воскресенье, 23:56 - 25 дек 16
гость — «для 23:29» пишет:

Этой чавойта? Мы тяперича жители Тулы. Ето ты звиздуй в Москву попрошайничать. Мы багатыя. У нас своя зямля. Мер обешал и дороги, и магазины, и таджиков, и квартиры. Во как! Мы настояшие казюки тульские, а не сволочь какая-неть. Елку нам и праздники, срочно организовать!

Цитатник

Мы такого, извините, мутанта вырастили, что сами уже многие жалеем об этом деле.

Игорь Рогов, депутат тульской гордумы

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