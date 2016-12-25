Главная / Фольклор « 25 декабря 2016 »

Алешню лишили Нового года?

Наш читатель попытался разобраться, как городские власти готовят село бывшего Ленинского района к празднику.

Добрый день!

Хотелось бы поделиться с гражданами Большой Тулы, как я хотел узнать, будет ли установлена уличная новогодняя елка в с. Алешня бывшего Ленинского района, а ныне г. Тула.

Хотя лучше обо всём по порядку. Сам я из Одоева, а жена из с. Алешня. Пять лет назад мы уехали жить в Москву по причине отсутствия для меня в Тульской области работы по специальности. У нас двое детей - 4 и 6 лет. Последнее время мы встречали Новый год в Абхазии у знакомых, но в этом году супруга захотела провести новогодние праздники на родине, так как у неё спустя десять лет после института встреча выпускников в первое воскресенье 2017 года.

В преддверии встречи с однокашниками и новогодними праздниками она распланировала все наши каникулы (в основном мероприятия рассчитаны на детский отдых (развлечения), поездка в город на елку, посещение музеев).

Дети ждут не дождутся Нового года и каждый вечер расспрашивают, что мы будем делать, какая елка, будет ли Дед Мороз и т.д. и т.п. Супруга в очередной раз, разговаривая с матерью по телефону, спросила, не собираются ли в селе провести какие-либо праздничные мероприятия? Теща была не в курсе, и я решил прибегнуть к современным способам сбора информации, а точнее, через твиттер.

Мне сообщили, что в отделе Алешинский филиала Федоровское МБУК КДО установлена елка, по адресу: с. Алешня, ул. Центральная, д. 35.

Когда решил узнать, сколько денежных средств выделено Федоровскому на празднование Нового года, понял, что никто не владеет ситуацией и никто не собирается гражданам села сделать хоть какое-либо маленькое праздничное настроение.

Посмотрел бюджет Тулы на сайте города - полная муть, в которой даже депутаты не разберутся, все спрятано в общей массе.

Сделал вывод: в администрации г. Тулы лица, ответственные за общение с гражданами с помощью современных средств связи, кроме как отписками, заниматься больше ничем не хотят. Простой вопрос, сколько средств в Большой Туле выделено на новогодние мероприятия (елки, украшения, подарки….) и куда потрачены, заеёл ответственных за твиттер в тупик, а всего-то нужно было позвонить в финансовый отдел и узнать, куда и сколько денег потрачено и было ли там село, о котором идет речь.

В целом же с присоединением к Туле ненужной деревни, она деревней и осталась. Наверное, придется потратить время и организовать митинг на селе, чтобы чиновники поняли, что раз уж присоединили деревни к городу, то уделяйте им внимание как себе, а заодно и научитесь работать с современными средствами связи.

Петр Харитонов

Единственный вывод, который можно сделать из этого письма, заключается в том, что из полумиллионного города НЕВОЗМОЖНО управлять маленьким селом - требуется власть на местах с бюджетом и полномочиями. Пока этого не поймут на седьмом этаже серого дома, ничего не изменится. Но этого понимают и в Кремле…