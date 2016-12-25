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Главная / Тульская PRовинция « 25 декабря 2016 »


Будни депрессивного района

Из-за разногласий между арендатором и учредителем предприятие ООО "Суворовский текстильный комбинат" пытается в срочном порядке избавиться от 85 сотрудников.

Сайт "Деловой Суворов"  сообщил, что в адрес главы администрации района поступило обращение от работников Суворовского текстильного комбината в связи с попыткой руководства срочно избавиться от своих работников, не уведомив об этом ни районные власти, ни иные структуры. Работникам было предложено быстро и без проволочек покинуть предприятие либо перевестись в Киреевск (по-видимому, речь идет о Киреевской фабрике БТА-Групп, принадлежащей Теймуразу Баллоеву).

Ни тот, ни другой вариант рабочих, по-видимому, не устроил. Исполнительный директор ООО "Суворовский текстильный комбинат" Владимир Поляков сообщил, что причины незаконных действий заключаются якобы в конфликте между учредителем и арендатором из-за сумм арендной платы. 

По данным ЕРГЮЛ, ООО "Суворовский текстильный комбинат", зарегистрированный в 2014 году, принадлежит двум собственникам – физическим лицам Антону Громову и Валерию Климко, владеющим по 50% долей. Оба они – жители столицы и владеют, помимо вышеназванной компании, еще несколькими аналогичными структурами. 

Производственные мощности ООО "Суворовский текстильный комбинат" арендует у бывшего предприятия "Суворовская нить", которое стало банкротом. 

В августе 2014 года бодрая газета областного правительства  писала, как компания “Русский воин”, принадлежащая, кстати, Антону Громову, будет спасать “Суворовскую нить”. Он хотел перевезти производство из украинского Чернигова и вложить в суворовское предприятие около 100 миллионов рублей. Параллельно должна была идти реализация имущества “Суворовской нити”, имеющей внушительную кредитную задолженность – 67 миллионов рублей.

В итоге планы реанимации и спасения суворовского предприятия накрылись, что называется, медным тазом.

Летом на Тульских PRяниках было обнародовано обращение жителей поселка Текстильщик, брошенного на произвол судьбы районными и областными властями.  

За несколько лет в Суворовском районе обанкротились как минимум три предприятия, которые давали работу местным жителям. Недавно мы писали о ситуации на Черепетской ГРЭС,  где также идет сокращение работников. Похоже, Суворов становится еще одним депрессивным моногородом на карте региона. 

Комментарии к статье

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Воскресенье, 22:26 - 25 дек 16
гость — «@» пишет:

Что скажет чёрт типа главы тамошней?

Воскресенье, 22:31 - 25 дек 16
гость — «дурачёк» пишет:

Зато Суворов самый разукрашенный город после монте - карло.

Воскресенье, 22:35 - 25 дек 16
гость — «Тулячёк» пишет:

Потёмкинская дерёвня ваш раскрашенный Суворов.

Воскресенье, 22:36 - 25 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Опять Сорокин пакостит в Суворове.

Понедельник, 02:00 - 26 дек 16
гость — «КПД+шмайсер+спец-мимокрокодил» пишет:

Дожили бля

Цитатник

... и отдельных собственников поставить должным образом на место.

В. Стародубцев

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