Главная / Тульская PRовинция « 25 декабря 2016 »

Будни депрессивного района

Из-за разногласий между арендатором и учредителем предприятие ООО "Суворовский текстильный комбинат" пытается в срочном порядке избавиться от 85 сотрудников.

Сайт "Деловой Суворов" сообщил, что в адрес главы администрации района поступило обращение от работников Суворовского текстильного комбината в связи с попыткой руководства срочно избавиться от своих работников, не уведомив об этом ни районные власти, ни иные структуры. Работникам было предложено быстро и без проволочек покинуть предприятие либо перевестись в Киреевск (по-видимому, речь идет о Киреевской фабрике БТА-Групп, принадлежащей Теймуразу Баллоеву).

Ни тот, ни другой вариант рабочих, по-видимому, не устроил. Исполнительный директор ООО "Суворовский текстильный комбинат" Владимир Поляков сообщил, что причины незаконных действий заключаются якобы в конфликте между учредителем и арендатором из-за сумм арендной платы.

По данным ЕРГЮЛ, ООО "Суворовский текстильный комбинат", зарегистрированный в 2014 году, принадлежит двум собственникам – физическим лицам Антону Громову и Валерию Климко, владеющим по 50% долей. Оба они – жители столицы и владеют, помимо вышеназванной компании, еще несколькими аналогичными структурами.

Производственные мощности ООО "Суворовский текстильный комбинат" арендует у бывшего предприятия "Суворовская нить", которое стало банкротом.

В августе 2014 года бодрая газета областного правительства писала, как компания “Русский воин”, принадлежащая, кстати, Антону Громову, будет спасать “Суворовскую нить”. Он хотел перевезти производство из украинского Чернигова и вложить в суворовское предприятие около 100 миллионов рублей. Параллельно должна была идти реализация имущества “Суворовской нити”, имеющей внушительную кредитную задолженность – 67 миллионов рублей.

В итоге планы реанимации и спасения суворовского предприятия накрылись, что называется, медным тазом.

Летом на Тульских PRяниках было обнародовано обращение жителей поселка Текстильщик, брошенного на произвол судьбы районными и областными властями.

За несколько лет в Суворовском районе обанкротились как минимум три предприятия, которые давали работу местным жителям. Недавно мы писали о ситуации на Черепетской ГРЭС, где также идет сокращение работников. Похоже, Суворов становится еще одним депрессивным моногородом на карте региона.