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В Кремле обсудили получение 70% голосов за своего кандидата на выборах

Сергей Кириенко и вице-губернаторы по внутренней политике обсудили на семинаре в субботу обеспечение на выборах президента явки в 70% при таком же результате основного кандидата, рассказали источники РБК/



Задача для регионов

В субботу, 24 декабря, в Корпоративном университете Сбербанка завершился учебный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, который длился с 21 по 24 декабря.

В последний день семинара первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко высказался в том числе о выборах президента, рассказали РБК участники мероприятия. По словам одного из вице-губернаторов, Кириенко говорил о том, что основной кандидат "должен победить при очень высокой явке — 70%" и с результатом 70%. При этом за него должны отдать голоса не менее половины избирателей, пришедших на выборы. То, что Кириенко действительно называл такие цифры, РБК подтвердили еще два участника семинара.

"Выборы, по сути, должны стать референдумом о доверии. Нам было четко сказано, что они пройдут в марте 2018 года", — добавляет один из собеседников РБК.

Еще один вице-губернатор утверждает, что участники встречи обсуждали, как обеспечить 70-процентный результат основного кандидата при такой же высокой явке в ходе выполнения одной из учебных задач, которые ставились на семинаре внутриполитическим блоком Кремля. Но это была не установка к действию от администрации президента, а именно учебное упражнение с максимально высокими показателями, считает собеседник.

Представитель управления внутренней политики Кремля сказал РБК, что прошедшее мероприятие с участием вице-губернаторов, курирующих региональные внутриполитические блоки, — "это семинар, а не совещание". Во время семинара, по его словам, отрабатывались разные учебные задачи, проходило тестирование, формировались планы мероприятий: "Но воспринимать эти учебные задачи как официальные установки смысла нет", — заявил собеседник. Два других собеседника РБК, участвовавших в семинаре, наоборот, считают, что прозвучавшие на семинаре цифры явки и результата — это реальная задача, которая ставится Кремлем.

До сих пор явка на президентских выборах в России никогда не достигала цифры 70%, хотя и приближалась к ней. В 2012 году она составила 65,3%, в 2008-м — более 69%, в 2004-м — 64,4%, в 2000-м — 68,7%. На президентских выборах 1996 года, которые прошли в два тура, явка в первом туре равнялась 69,8%, во втором — 69,4%.

Что касается результата выборов, то 70% "кандидаты Кремля" получали дважды. В 2004 году Владимир Путин победил с итогом 71,3%, в 2008 году Дмитрий Медведев выиграл выборы, получив 70,3% голосов.

На ежегодной пресс-конференции для журналистов в пятницу, 23 декабря, Путин не ответил прямо на вопрос, будет ли он участвовать в выборах: "Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и, исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации", — сказал он. Отвечая же на вопрос о возможности досрочных выборов главы государства, Путин заявил, что это возможно, но нецелесообразно.

Президентская кампания начнется весной

Сергей Кириенко на семинаре призывал вице-губернаторов не рассчитывать на то, что те или иные "непопулярные меры будут заливаться деньгами": "Он сказал, что экономика стагнирует, и даже если завтра нефть будет стоить $100 за баррель, следует рассчитывать только на те деньги, которые заложены в бюджет", — продолжает один из источников РБК.

Чтобы повысить явку на выборах президента, власти на местах должны "заинтересовать" граждан, но делать это надо в рамках закона, без использования запрещенных технологий, передают слова куратора внутриполитического блока собеседники РБК. По их словам, Кириенко сказал, что Кремль "будет в избирательной кампании (имеется в виду неофициальное ее начало. — РБК) с весны, но готовиться к ней нужно уже сегодня".

Жесткость постановки задачи по явке и результату — если такие установки действительно звучали — предполагает, что выдвигаться будет именно Путин, а не кто-то другой, уверен политолог Константин Калачев. Результат в 70% президент, по его словам, может получить, "вообще ничего не делая", но есть проблема с явкой.

"Понятно, что ключевой задачей выборов является легитимация их результата. Выборы должны продемонстрировать широкую общественную поддержку президента, не только подтвердить, но и усилить его позиции", — рассуждает эксперт. Но Кремль находится между Сциллой и Харибдой: при инерционном сценарии выборов — а пока, по мнению Калачева, можно считать, что он будет именно таким, — высокая явка может быть достигнута только за счет административного ресурса, что снижает ценность результата. Поэтому вопрос в том, как модераторы внутриполитического процесса хотят и высокую явку получить, и не злоупотребить административным ресурсом.

Не исключен и такой вариант: регионам ставится планка явки выше оптимальной, чтобы на выходе получить приемлемые для Кремля показатели, полагает Калачев. Таким показателем, по его мнению, могла бы стать цифра 60%.

Политолог Дмитрий Орлов согласен, что 70% для Путина, если он будет участвовать в выборах, получить абсолютно реально. Что же касается явки, то, по мнению эксперта, вряд ли сейчас задаются какие-то жесткие планки. "Явка 70% означает обеспечение сверхвысокого интереса к выборам, намного более высокого, чем мы наблюдаем сегодня. Потребуются самые различные приемы для достижения такого уровня явки", — констатирует эксперт, полагая, что сейчас подобного рода цифры звучат "в режиме оценок, прощупывания почвы", но не более того.

Региональные и федеральные вызовы

Нынешнее руководство внутриполитического блока Кремля отказалось при проведении семинара для вице-губернаторов от классического формата лекций, которые практиковались при прежнем первом замглавы администрации президента Вячеславе Володине, сделав ставку на практику "мозговых штурмов" и коллективного обсуждения различных тем. Если раньше на семинарах их участники, будь то вице-губернаторы или губернаторы, сидели в зале все вместе, то на этот раз их рассаживали по группам за отдельные столы: "При этом нас все время пересаживали, меняли состав. Сначала мы слушали короткую лекцию, затем каждый стол должен был решить и написать в компьютере, какие есть региональные и федеральные вызовы", — приводит пример нового подхода один из источников РБК.

После этого начиналось голосование — и те названные вице-губернаторами вызовы, которые набирали больше всего голосов, оформлялись в список реальных вызовов. В число таких вызовов, рассказывает РБК участник семинара, включили, например, конфликт элит, неравномерное развитие регионов, неэффективность взаимоотношений центра и субъектов.

Еще один собеседник РБК говорит, что вице-губернаторы просили Кириенко перестать "долбать" глав регионов различными рейтингами эффективности или хотя бы систематизировать их: "Когда тебя неожиданно опускают с высокой позиции [в рейтинге], ты уже не знаешь, что и думать", — сетует источник РБК. Кириенко на эту просьбу ничего не ответил, уточняет он.

Рейтинги губернаторов делают несколько экспертных центров. Позиция Кремля по отношению к главам субъектов, как считалось, выражалась в рейтинге эффективности губернаторов Фонда развития гражданского общества Константина Костина.

Во время семинара, рассказал РБК еще один вице-губернатор, Кириенко пообещал, что кураторы регионов из управления внутренней политики чаще будут выезжать на территории, так как "увеличено финансирование командировок". Вице-губернаторам пообещали, что следующий семинар может состояться летом, в то время как весной ожидается аналогичное мероприятие для губернаторов.



РБК

Думается, что для туляков 70% за Путина не будет пределом. Особенно при объективно низкой явке…