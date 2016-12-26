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Главная / PRяники виртуальные « 26 декабря 2016 »


В Кремле обсудили получение 70% голосов за своего кандидата на выборах

Сергей Кириенко и вице-губернаторы по внутренней политике обсудили на семинаре в субботу обеспечение на выборах президента явки в 70% при таком же результате основного кандидата, рассказали источники РБК/


Задача для регионов

В субботу, 24 декабря, в Корпоративном университете Сбербанка завершился учебный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, который длился с 21 по 24 декабря.

В последний день семинара первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко высказался в том числе о выборах президента, рассказали РБК участники мероприятия. По словам одного из вице-губернаторов, Кириенко говорил о том, что основной кандидат "должен победить при очень высокой явке — 70%" и с результатом 70%. При этом за него должны отдать голоса не менее половины избирателей, пришедших на выборы. То, что Кириенко действительно называл такие цифры, РБК подтвердили еще два участника семинара.

"Выборы, по сути, должны стать референдумом о доверии. Нам было четко сказано, что они пройдут в марте 2018 года", — добавляет один из собеседников РБК.

Еще один вице-губернатор утверждает, что участники встречи обсуждали, как обеспечить 70-процентный результат основного кандидата при такой же высокой явке в ходе выполнения одной из учебных задач, которые ставились на семинаре внутриполитическим блоком Кремля. Но это была не установка к действию от администрации президента, а именно учебное упражнение с максимально высокими показателями, считает собеседник.

Представитель управления внутренней политики Кремля сказал РБК, что прошедшее мероприятие с участием вице-губернаторов, курирующих региональные внутриполитические блоки, — "это семинар, а не совещание". Во время семинара, по его словам, отрабатывались разные учебные задачи, проходило тестирование, формировались планы мероприятий: "Но воспринимать эти учебные задачи как официальные установки смысла нет", — заявил собеседник. Два других собеседника РБК, участвовавших в семинаре, наоборот, считают, что прозвучавшие на семинаре цифры явки и результата — это реальная задача, которая ставится Кремлем.

До сих пор явка на президентских выборах в России никогда не достигала цифры 70%, хотя и приближалась к ней. В 2012 году она составила 65,3%, в 2008-м — более 69%, в 2004-м — 64,4%, в 2000-м — 68,7%. На президентских выборах 1996 года, которые прошли в два тура, явка в первом туре равнялась 69,8%, во втором — 69,4%.

Что касается результата выборов, то 70% "кандидаты Кремля" получали дважды. В 2004 году Владимир Путин победил с итогом 71,3%, в 2008 году Дмитрий Медведев выиграл выборы, получив 70,3% голосов.

На ежегодной пресс-конференции для журналистов в пятницу, 23 декабря, Путин не ответил прямо на вопрос, будет ли он участвовать в выборах: "Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и, исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации", — сказал он. Отвечая же на вопрос о возможности досрочных выборов главы государства, Путин заявил, что это возможно, но нецелесообразно.

Президентская кампания начнется весной

Сергей Кириенко на семинаре призывал вице-губернаторов не рассчитывать на то, что те или иные "непопулярные меры будут заливаться деньгами": "Он сказал, что экономика стагнирует, и даже если завтра нефть будет стоить $100 за баррель, следует рассчитывать только на те деньги, которые заложены в бюджет", — продолжает один из источников РБК.

Чтобы повысить явку на выборах президента, власти на местах должны "заинтересовать" граждан, но делать это надо в рамках закона, без использования запрещенных технологий, передают слова куратора внутриполитического блока собеседники РБК. По их словам, Кириенко сказал, что Кремль "будет в избирательной кампании (имеется в виду неофициальное ее начало. — РБК) с весны, но готовиться к ней нужно уже сегодня".

Жесткость постановки задачи по явке и результату — если такие установки действительно звучали — предполагает, что выдвигаться будет именно Путин, а не кто-то другой, уверен политолог Константин Калачев. Результат в 70% президент, по его словам, может получить, "вообще ничего не делая", но есть проблема с явкой.

"Понятно, что ключевой задачей выборов является легитимация их результата. Выборы должны продемонстрировать широкую общественную поддержку президента, не только подтвердить, но и усилить его позиции", — рассуждает эксперт. Но Кремль находится между Сциллой и Харибдой: при инерционном сценарии выборов — а пока, по мнению Калачева, можно считать, что он будет именно таким, — высокая явка может быть достигнута только за счет административного ресурса, что снижает ценность результата. Поэтому вопрос в том, как модераторы внутриполитического процесса хотят и высокую явку получить, и не злоупотребить административным ресурсом.

Не исключен и такой вариант: регионам ставится планка явки выше оптимальной, чтобы на выходе получить приемлемые для Кремля показатели, полагает Калачев. Таким показателем, по его мнению, могла бы стать цифра 60%.

Политолог Дмитрий Орлов согласен, что 70% для Путина, если он будет участвовать в выборах, получить абсолютно реально. Что же касается явки, то, по мнению эксперта, вряд ли сейчас задаются какие-то жесткие планки. "Явка 70% означает обеспечение сверхвысокого интереса к выборам, намного более высокого, чем мы наблюдаем сегодня. Потребуются самые различные приемы для достижения такого уровня явки", — констатирует эксперт, полагая, что сейчас подобного рода цифры звучат "в режиме оценок, прощупывания почвы", но не более того.

Региональные и федеральные вызовы

Нынешнее руководство внутриполитического блока Кремля отказалось при проведении семинара для вице-губернаторов от классического формата лекций, которые практиковались при прежнем первом замглавы администрации президента Вячеславе Володине, сделав ставку на практику "мозговых штурмов" и коллективного обсуждения различных тем. Если раньше на семинарах их участники, будь то вице-губернаторы или губернаторы, сидели в зале все вместе, то на этот раз их рассаживали по группам за отдельные столы: "При этом нас все время пересаживали, меняли состав. Сначала мы слушали короткую лекцию, затем каждый стол должен был решить и написать в компьютере, какие есть региональные и федеральные вызовы", — приводит пример нового подхода один из источников РБК.

После этого начиналось голосование — и те названные вице-губернаторами вызовы, которые набирали больше всего голосов, оформлялись в список реальных вызовов. В число таких вызовов, рассказывает РБК участник семинара, включили, например, конфликт элит, неравномерное развитие регионов, неэффективность взаимоотношений центра и субъектов.

Еще один собеседник РБК говорит, что вице-губернаторы просили Кириенко перестать "долбать" глав регионов различными рейтингами эффективности или хотя бы систематизировать их: "Когда тебя неожиданно опускают с высокой позиции [в рейтинге], ты уже не знаешь, что и думать", — сетует источник РБК. Кириенко на эту просьбу ничего не ответил, уточняет он.

Рейтинги губернаторов делают несколько экспертных центров. Позиция Кремля по отношению к главам субъектов, как считалось, выражалась в рейтинге эффективности губернаторов Фонда развития гражданского общества Константина Костина.

Во время семинара, рассказал РБК еще один вице-губернатор, Кириенко пообещал, что кураторы регионов из управления внутренней политики чаще будут выезжать на территории, так как "увеличено финансирование командировок". Вице-губернаторам пообещали, что следующий семинар может состояться летом, в то время как весной ожидается аналогичное мероприятие для губернаторов. 


РБК

 

Думается, что для туляков 70% за Путина не будет пределом. Особенно при объективно низкой явке…

Комментарии к статье

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Понедельник, 12:10 - 26 дек 16
гость — «мамай» пишет:

не верю

Понедельник, 12:35 - 26 дек 16
гость — «гость» пишет:

Думается, что для туляков 70% за Путина не будет пределом. Особенно при объективно низкой явке…


----------------
Согласен с Вашим мнением!

Понедельник, 12:37 - 26 дек 16
гость — «На что мне жить? Путин! Уйди в отставку!» пишет:

У депутатов зарплата около 500 тыс. руб. в месяц?
У меня пенсия около 8 тыс.руб. в месяц.
В осенне-зимний период квартплата за 2-ку 6 560 в месяц.
На что мне жить?
Путин! Уйди в отставку!

Понедельник, 12:39 - 26 дек 16
гость — «в курсе» пишет:

Киреенко - шельмец и жулик.

Понедельник, 12:40 - 26 дек 16
гость — «12:37 му» пишет:

+

Понедельник, 12:41 - 26 дек 16
гость — «Чего тут думать » пишет:

Надо приравнять неявку на выборы Президента РФ к госизмене. Тогда придут все..... и даже больше.

Понедельник, 12:44 - 26 дек 16
гость — «В демократической стране Украине, где Украинский народ выбирает и меняет власть на основе » пишет:

В демократической стране -Украине власть, в т.ч. Президент Украины, не навязывает свободному, свободолюбивому, не сломленному властями, народу Украины никаких преемников.

В демократической стране Украине, где Украинский народ выбирает и меняет власть на основе данного народу Украины Конституцией права выбора самим народом Украины, генпрокурор Украины поступает правильно – сам подает в отставку!
https://news.mail.ru/politics/24894111
Цитата
… Генеральная прокуратура Украины не смогла заручиться доверием общества.
Именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке генпрокурора.

Когда прокуроры областей России и генпрокуроры России будут сами подавать в отставку?

Когда генпрокурор России Чайка подаст в отставку?

Когда прокурор Тульской области Козлов подаст в отставку?

https://news.mail.ru/politics/24161432

…в СМИ появились ссылки на некие результаты расследования Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого оппозиционером Алексеем Навальным. В них утверждалось, что родственники генпрокурора занимаются незаконной деятельностью.
Бывшая жена заместителя генпрокурора РФ Геннадия Лопатина Ольга вела совместный бизнес с женами членов банды из станицы Кущевская на Кубани.
Сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки проявился в деле о «крышевании» прокуратурой подпольных казино. Показания против Артема Чайки дал свидетель по делу подмосковных прокуроров http://newdaynews.ru/incidents/326167.html

Сын генпрокурора России Чайки крышевал подмосковные казино с прокурором подмосковья?
http://otvet.mail.ru/question/55941398

В деле о крышевании казино появились еще десять прокуроров
http://newsland.com/news/detail/id/696933/

Двое прокуроров задержаны по игорному делу
http://lifenews.ru/news/58802

Менты против прокурорских: бандиты отдыхают
http://ruscesar.livejournal.com/232590.html

Помощник прокурора Петрозаводска уволилась, когда задержали ее мужа-бандита
http://gubdaily.ru/blog/news/pomoshhnik-prokurora-petozavodska-uvolilas-kogda-zaderzhali-ee-muzha-bandita/

прокуратура против СК
http://vz.ru/tags/5450/

Как в России замалчивают утверждения о связях генпрокурора Чайки
http://izvestia.ru/news/499431
… зампрокурора Москвы Александр Козлов владеет незадекларированным роскошным особняком в Тверской области.
… соседом прокурора по участку является земляк Козлова — замглавы администрации подмосковного Клина Владимир Калинин, который недавно стал фигурантом «игорного дела».
http://lifenews.ru/news/59962

Новый «игорный» прокурор найден в Москве


В уголовных делах о крышевании казино рядом с именами игорного короля Назарова и прокурора Игнатенко может появиться еще одно.
Заместитель прокурора Москвы Александр Козлов и уволенный Александр Игнатенко
Лицо 42-летнего зампрокурора столицы Александра Вениаминовича Козлова опознали на фото с шумных банкетов, где блюстители закона кутили с хозяевами казино.
В частности, на одной из фотографий он запечатлен с рюмкой в руке рядом с заместителем прокурора Подмосковья Александром Игнатенко, который сейчас находится в розыске.
Они стоят рядом и словно в унисон произносят тост за здоровье владельца подпольных игорных заведений Ивана Назарова, отмечавшего тогда свое 30-летие.
Четверо других участников того банкета - прокуроры подмосковных городов Олег Базылян, Роман Нищеменко, Владимир Глебов и Дмитрий Урумов - уже за решеткой.
Но на засветившегося на гулянке Козлова тогда ничего не было. Александра Вениаминовича, бывшего городского прокурора подмосковного Пушкино, трогать не стали.
Но ситуация резко изменилась после того, как в органы следствия попали документы депутатского расследования.
В частности, народный избранник поселка Зеленоградский Пушкинского района Подмосковья Сергей Попов утверждает, что Козлов поддерживал связи с бизнесменом Валерием Казаковым.
Последний, как установили сотрудники спецслужб, долгое время выполнял те же функции, что и схваченный спецслужбами Иван Назаров.
Казаков «помогал» прокурорам ставить нужных людей на ключевые должности в подмосковных администрациях и финансовых структурах.
Козлов знал Казакова лично, по утверждению депутата. Как говорится в материалах, собранных депутатом, прокурор продал коммерсанту свой участок земли в подмосковном поселке Зеленоградский, который сейчас выставлен на продажу за 12 миллионов рублей.
Эта темная история с криминальным подтекстом началась для нынешнего заместителя прокурора Москвы ровно 6 лет назад.
Как рассказали Life News источники в правоохранительных органах, в мае 2005 года, тогда будучи прокурором Пушкинского района, Александр Козлов неожиданно стал владельцем шикарного участка земли в поселке Зеленоградский.
Прокурор, как выяснил инициатор расследования Сергей Попов, незадолго до этого утвердил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении главы поселка Людмилы Гастило.
За решетку Гастило не попала, а Козлов стал обладателем земли, которая уже тогда стоила 180 тысяч долларов.
- Более того, сотрудники прокуратуры изъяли из БТИ документы по «спорным» землевладениям, - рассказала Life News помощник депутата Ирина Блок. - Выяснить, что такие бумаги были, удалось только через налоговую, иначе все было бы шито-крыто.
Бизнесмену Валерию Казакову прокурор Козлов перепродал угодья, как утверждает Попов, в начале 2006 года.
Но Казаков владел участком Козлова недолго. 1 августа 2008 года его убили прямо на пороге пушкинской прокуратуры. Коммерсанта сначала расстреляли, а затем перерезали горло.
Делу по статье «Взятка» против Козлова тогда не дали ход. Напротив, его перевели с повышением в Москву. Однако похоже, что избежать ответственности ему не удастся.
По информации источников Life News, заместителя столичного прокурора уже вызвали для дачи объяснений в Следственный комитет. Но на допрос он не явился. Вместо этого поехал в Генеральную прокуратуру - судя по всему, за инструкциями.




Вторник, 22:06 - 16 фев 16
гость — «Законник» пишет:

Постоянные жалобы на подругу Спасской Е.А. начальника управления Полуничеву !! Люди пишут, что она крышует ЖКХ!!!!Почему до сих пор прокурор области не провел проверку, указанных фактов?
Прокурору области Козлову нужно бояться Спасскую, верить ей нельзя, она продаст и подставит в любое время!!
Просим срочно провести проверку изложенных фактов и принять меры прокурорского реагирования!!

-------------------
Генпрокуратуре нужно проверить, почему семейственность Спасских в облпрокуратуре продолжается: Спасская - мать начальник, дочь Спасской - подчиненная?

Вы думаете, что прокурор Козлов будет что-то расследовать?
Читайте о Козлове-прокуроре:

http://izvestia.ru/news/499431

http://lifenews.ru/news/59962

Бизнесмену Валерию Казакову прокурор Козлов перепродал угодья, как утверждает Попов, в начале 2006 года.

Но Казаков владел участком Козлова недолго. 1 августа 2008 года его убили прямо на пороге пушкинской прокуратуры. Коммерсанта сначала расстреляли, а затем перерезали горло.

Делу по статье «Взятка» против Козлова тогда не дали ход. Напротив, его перевели с повышением в Москву. Однако похоже, что избежать ответственности ему не удастся.

По информации источников Life News, заместителя столичного прокурора уже вызвали для дачи объяснений в Следственный комитет. Но на допрос он не явился. Вместо этого поехал в Генеральную прокуратуру - судя по всему, за инструкциями.


https://news.mail.ru/politics/24894111
Цитата
… Генеральная прокуратура Украины не смогла заручиться доверием общества. Именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке генпрокурора.
Генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление об увольнении
Заявление Шокина уже поступило в администрацию президента, сообщилпресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

© ИТАР-ТАСС
КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление об увольнении. Об этом сообщил в пятницу в своем микроблоге в Twitterпресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
«Генеральный прокурор Шокин написал заявление об отставке. Оно сегодня поступило в администрацию президента», — написал он.
16 февраля президент Украины Петр Порошенко попросил генпрокурора Виктора Шокина написать заявление об отставке. Президент отметил, что Шокин «внедрил те реформы, которым в генпрокуратуре оказывали сопротивление десятилетиями». «Это с одной стороны, — заметил Порошенко. — С другой, генеральная прокуратура, к сожалению, не смогла заручиться доверием общества. И именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке генпрокурора».
Как стало в пятницу известно, это решение уже одобрено в США. «Вице-президент (Джозеф Байден) одобрил решение президента Порошенко заменить генерального прокурора Шокина, которое проложит путь для необходимой реформы прокурорской службы», — сообщил Белый дом.

Понедельник, 12:44 - 26 дек 16
гость — «С 1890 года евреев лишили права избирать и избираться в органы местного самоуправления (зе» пишет:

Подлецы на высоких постах
http://neuezeiten.livejournal.com/39699.html

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

«Никогда и ни один руководитель России или СССР не сделал столько много для евреев как Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях. Беспрецедентно.

«… сейчас в России многие мэры городов, руководители областей и министры правительства – евреи. Это стало нормой»

http://putin.jofo.ru/415195.html

http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/1/7/3006711.jpg

http://s005.radikal.ru/i209/1406/28/54f68c4a6796.jpg

http://s51.radikal.ru/i131/1406/1f/ee905b58b333.jpg


http://www.lechaim.ru/ARHIV/103/madievskiy.htm

С 1890 года евреев лишили права избирать и избираться в органы местного самоуправления (земства, городские думы).

Особенно болезненны были ограничения в допуске к образованию. С 1886–1887-го в высших и средних учебных заведениях для евреев определили так называемую «процентную норму»: 10 процентов в черте оседлости, 5 вне ее и 3 в столицах (в 1908-м, а затем 1915-м столичную «норму» слегка повысили).


В Израиле не назначают русских прокурорами, зам.прокуроров, мэрами, министрами.
Депутатов тоже не-евреев в Израиле нет.

Медведев Дмитрий Анатольевич

На самом деле Мендель Давид Ааронович

http://via-midgard.info/news/in_russia/16279-medvedeva-dmitriya-anatolevicha-ne-sushhestvuet.html

http://www.anticompromat.org/medvedevd/antisem_pask.html

Дмитрий Анатольевич Медведев. Что таится за портретом, скупыми мазками нарисованным для нас официальными СМИ? Прежде всего, мы с удивлением видим, никакой он не Медведев и никакой не Дмитрий. Всё это не более, чем прикрытие, своего рода партийный псевдоним, такой же как, например, Ленин, Троцкий и т.п. В системе документаций еврейских общин (Ктуба – брачный договор, фиксация обрезания, совершеннолетия), в базах данных раввинских судов сей человек значится как Менахем Ааронович Мендель (по паспорту почему-то русский). Отец – Аарон Абрамович Мендель, по паспорту Анатолий Афанасьевич, как можно догадаться, тоже записан русским. Мать – Циля Вениаминовна. Жена – Светлана Моисеевна Линник [по паспорту Светлана Владимировна - примечание библиотекаря].

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=JKsSsNJWpP8


Дело еврейки Васильевой, родственницы жены Д. Медведева,
которая так же является еврейкой …
Сначала прокурор-еврейка попросила для еврейки Васильевой условный срок …
Но, поднялся шум …
Тогда еврейке Васильевой пришлось
«присесть» на короткий срок, однако, судья — еврей Илья Галаган — почти тут же
выпустил её по УДО …
Сейчас точно по такому же сценарию идёт еврей Меламед из Роснано —
он тоже не сидит в камере предварительного заключения, возле параши,
а находится под домашним арестом, в комфортных условиях потому,
что еврейское лобби в Госдуме протащило такие законы …
Но такие "льготные" законы работают только для евреев!
Еврей, укравший три миллиарда рублей, избегает наказания …
Почему так происходит ?
Подавляющее количество Федеральных судей России по национальному составу— это евреи
Подробнее: http://tchaykovsky.info/blog_b/jewsetputin.htm



Путин:

Кто такой Путин и откуда он взялся ?
http://tchaykovsky.info/blog_b/jewsetputin.htm


Полный список евреев, переменивших фамилию:

Путин (настоящая фамилия Шаломов) Владимир Владимирович –
чекист и политикан, масон, 15, №148, 2001, 1с.


http://irma2204.livejournal.com/107974.html

http://maxpark.com/user/2641165608/content/556092

http://www.sem40.ru/politics/we_22.shtml



Берл Лазар признал происхождение Путина http://newsland.com/news/detail/id/628950/


Что означает моя еврейская фамилия? (справочник по фамилиям)
http://toldot.ru/urava/lnames/a6118/
http://forum.khotkovo.net/index.php?showtopic=2943

Путин предложил столкнувшимся с антисемитизмом европейским евреям вернуться в Россию
http://www.ntv.ru/novosti/1596558/


Власть в России: лысого руководителя страны сменяет волосатый и в обратном порядке
http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html

В декабре 1825 года на царский трон Российской Империи взошёл обладавший не самой пышной шевелюрой Николай I. С тех пор прослеживается чёткое чередование лысых и волосатых первых лиц государства - сначала царей, затем генсеков, а теперь президентов. Этот парадокс нарушают только Андропов и Черненко, каждый из которых обладал начальной стадией облысения, но из-за короткого времени нахождения у власти ими можно пренебречь.

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

http://andreychernuhin.livejournal.com/464749.html

Знакомьтесь с будущим Президентом России

Некто бывший охранник Путина и вратарь хоккейной команды прихлебателей Путина генерал-майор Алексей Дюмин назначен тульским губернатором.
будущий преемник Путина, лично ему преданный, который пойдет на выборы Президента в 2018 году. http://www.kommersant.ru/doc/2911780

vedles
9 февраля 2016, 15:09:50 UTC

Дюмин - еврей,с рыбьими глазами.
Смена жыдопоганей ничо не изменит в лутшую сторону.

Понедельник, 12:47 - 26 дек 16
гость — «гостю Чего тут думать» пишет:

Понедельник, 12:41 - 26 дек 16
гость — «Чего тут думать » пишет:
Надо приравнять неявку на выборы Президента РФ к госизмене. Тогда придут все..... и даже больше.

-----------------
Смысл?
"Не важно, как проголосовали, важно, как подсчитаем!" - это девиз засидевшихся во власти?

Понедельник, 12:48 - 26 дек 16
гость — « … Генеральная прокуратура Украины не смогла заручиться доверием общества. Именно поэтому» пишет:

В демократической стране -Украине власть, в т.ч. Президент Украины, не навязывает свободному, свободолюбивому, не сломленному властями, народу Украины никаких преемников.

В демократической стране Украине, где Украинский народ выбирает и меняет власть на основе данного народу Украины Конституцией права выбора самим народом Украины, генпрокурор Украины поступает правильно – сам подает в отставку!
https://news.mail.ru/politics/24894111
Цитата
… Генеральная прокуратура Украины не смогла заручиться доверием общества.
Именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке генпрокурора.

Когда прокуроры областей России и генпрокуроры России будут сами подавать в отставку?

Когда генпрокурор России Чайка подаст в отставку?

Когда прокурор Тульской области Козлов подаст в отставку?

https://news.mail.ru/politics/24161432

…в СМИ появились ссылки на некие результаты расследования Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого оппозиционером Алексеем Навальным. В них утверждалось, что родственники генпрокурора занимаются незаконной деятельностью.
Бывшая жена заместителя генпрокурора РФ Геннадия Лопатина Ольга вела совместный бизнес с женами членов банды из станицы Кущевская на Кубани.
Сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки проявился в деле о «крышевании» прокуратурой подпольных казино. Показания против Артема Чайки дал свидетель по делу подмосковных прокуроров http://newdaynews.ru/incidents/326167.html

Сын генпрокурора России Чайки крышевал подмосковные казино с прокурором подмосковья?
http://otvet.mail.ru/question/55941398

В деле о крышевании казино появились еще десять прокуроров
http://newsland.com/news/detail/id/696933/

Двое прокуроров задержаны по игорному делу
http://lifenews.ru/news/58802

Менты против прокурорских: бандиты отдыхают
http://ruscesar.livejournal.com/232590.html

Помощник прокурора Петрозаводска уволилась, когда задержали ее мужа-бандита
http://gubdaily.ru/blog/news/pomoshhnik-prokurora-petozavodska-uvolilas-kogda-zaderzhali-ee-muzha-bandita/

прокуратура против СК
http://vz.ru/tags/5450/

Как в России замалчивают утверждения о связях генпрокурора Чайки
http://izvestia.ru/news/499431
… зампрокурора Москвы Александр Козлов владеет незадекларированным роскошным особняком в Тверской области.
… соседом прокурора по участку является земляк Козлова — замглавы администрации подмосковного Клина Владимир Калинин, который недавно стал фигурантом «игорного дела».
http://lifenews.ru/news/59962

Новый «игорный» прокурор найден в Москве


В уголовных делах о крышевании казино рядом с именами игорного короля Назарова и прокурора Игнатенко может появиться еще одно.
Заместитель прокурора Москвы Александр Козлов и уволенный Александр Игнатенко
Лицо 42-летнего зампрокурора столицы Александра Вениаминовича Козлова опознали на фото с шумных банкетов, где блюстители закона кутили с хозяевами казино.
В частности, на одной из фотографий он запечатлен с рюмкой в руке рядом с заместителем прокурора Подмосковья Александром Игнатенко, который сейчас находится в розыске.
Они стоят рядом и словно в унисон произносят тост за здоровье владельца подпольных игорных заведений Ивана Назарова, отмечавшего тогда свое 30-летие.
Четверо других участников того банкета - прокуроры подмосковных городов Олег Базылян, Роман Нищеменко, Владимир Глебов и Дмитрий Урумов - уже за решеткой.
Но на засветившегося на гулянке Козлова тогда ничего не было. Александра Вениаминовича, бывшего городского прокурора подмосковного Пушкино, трогать не стали.
Но ситуация резко изменилась после того, как в органы следствия попали документы депутатского расследования.
В частности, народный избранник поселка Зеленоградский Пушкинского района Подмосковья Сергей Попов утверждает, что Козлов поддерживал связи с бизнесменом Валерием Казаковым.
Последний, как установили сотрудники спецслужб, долгое время выполнял те же функции, что и схваченный спецслужбами Иван Назаров.
Казаков «помогал» прокурорам ставить нужных людей на ключевые должности в подмосковных администрациях и финансовых структурах.
Козлов знал Казакова лично, по утверждению депутата. Как говорится в материалах, собранных депутатом, прокурор продал коммерсанту свой участок земли в подмосковном поселке Зеленоградский, который сейчас выставлен на продажу за 12 миллионов рублей.
Эта темная история с криминальным подтекстом началась для нынешнего заместителя прокурора Москвы ровно 6 лет назад.
Как рассказали Life News источники в правоохранительных органах, в мае 2005 года, тогда будучи прокурором Пушкинского района, Александр Козлов неожиданно стал владельцем шикарного участка земли в поселке Зеленоградский.
Прокурор, как выяснил инициатор расследования Сергей Попов, незадолго до этого утвердил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении главы поселка Людмилы Гастило.
За решетку Гастило не попала, а Козлов стал обладателем земли, которая уже тогда стоила 180 тысяч долларов.
- Более того, сотрудники прокуратуры изъяли из БТИ документы по «спорным» землевладениям, - рассказала Life News помощник депутата Ирина Блок. - Выяснить, что такие бумаги были, удалось только через налоговую, иначе все было бы шито-крыто.
Бизнесмену Валерию Казакову прокурор Козлов перепродал угодья, как утверждает Попов, в начале 2006 года.
Но Казаков владел участком Козлова недолго. 1 августа 2008 года его убили прямо на пороге пушкинской прокуратуры. Коммерсанта сначала расстреляли, а затем перерезали горло.
Делу по статье «Взятка» против Козлова тогда не дали ход. Напротив, его перевели с повышением в Москву. Однако похоже, что избежать ответственности ему не удастся.
По информации источников Life News, заместителя столичного прокурора уже вызвали для дачи объяснений в Следственный комитет. Но на допрос он не явился. Вместо этого поехал в Генеральную прокуратуру - судя по всему, за инструкциями.




Вторник, 22:06 - 16 фев 16
гость — «Законник» пишет:

Постоянные жалобы на подругу Спасской Е.А. начальника управления Полуничеву !! Люди пишут, что она крышует ЖКХ!!!!Почему до сих пор прокурор области не провел проверку, указанных фактов?
Прокурору области Козлову нужно бояться Спасскую, верить ей нельзя, она продаст и подставит в любое время!!
Просим срочно провести проверку изложенных фактов и принять меры прокурорского реагирования!!

-------------------
Генпрокуратуре нужно проверить, почему семейственность Спасских в облпрокуратуре продолжается: Спасская - мать начальник, дочь Спасской - подчиненная?

Вы думаете, что прокурор Козлов будет что-то расследовать?
Читайте о Козлове-прокуроре:

http://izvestia.ru/news/499431

http://lifenews.ru/news/59962

Бизнесмену Валерию Казакову прокурор Козлов перепродал угодья, как утверждает Попов, в начале 2006 года.

Но Казаков владел участком Козлова недолго. 1 августа 2008 года его убили прямо на пороге пушкинской прокуратуры. Коммерсанта сначала расстреляли, а затем перерезали горло.

Делу по статье «Взятка» против Козлова тогда не дали ход. Напротив, его перевели с повышением в Москву. Однако похоже, что избежать ответственности ему не удастся.

По информации источников Life News, заместителя столичного прокурора уже вызвали для дачи объяснений в Следственный комитет. Но на допрос он не явился. Вместо этого поехал в Генеральную прокуратуру - судя по всему, за инструкциями.


https://news.mail.ru/politics/24894111
Цитата
… Генеральная прокуратура Украины не смогла заручиться доверием общества. Именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке генпрокурора.
Генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление об увольнении
Заявление Шокина уже поступило в администрацию президента, сообщилпресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

© ИТАР-ТАСС
КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление об увольнении. Об этом сообщил в пятницу в своем микроблоге в Twitterпресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
«Генеральный прокурор Шокин написал заявление об отставке. Оно сегодня поступило в администрацию президента», — написал он.
16 февраля президент Украины Петр Порошенко попросил генпрокурора Виктора Шокина написать заявление об отставке. Президент отметил, что Шокин «внедрил те реформы, которым в генпрокуратуре оказывали сопротивление десятилетиями». «Это с одной стороны, — заметил Порошенко. — С другой, генеральная прокуратура, к сожалению, не смогла заручиться доверием общества. И именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке генпрокурора».
Как стало в пятницу известно, это решение уже одобрено в США. «Вице-президент (Джозеф Байден) одобрил решение президента Порошенко заменить генерального прокурора Шокина, которое проложит путь для необходимой реформы прокурорской службы», — сообщил Белый дом.

Понедельник, 12:49 - 26 дек 16
гость — «Путин! Не списывай долги перед Россией! Не ты эти деньги заработал, чтобы их списывать без» пишет:

Путин! Не списывай долги перед Россией! Не ты эти деньги заработал, чтобы их списывать без проведения Референдума!

Из русских должников (граждан России) коллекторы выбивают долги (намного меньшие суммы, чем списанные Путиным)любыми методами. Т.е. граждане России в неравных условиях перед другими? Государства могут не возвращать долг, им Путин списывает долги, а граждане России должны платить кредиты банкам, если даже у граждан теперь нет источников дохода (без работы остались)?

Разрешать должникам РФ не возвращать долги - традиция Путина?

Путин внес в бюджет из своих денег суммы, которые он списал (списал долги перед РФ разных стран)?
Если не внес, то может быть внесет за те страны, чьи долги он так просто без учета мнения (проведения Всероссийского референдума) граждан РФ?

Путин списал долг Киргизии на 500 млн долларов
http://minval.az/news/78575


Владимир Путин списал долг Узбекистана перед Россией в размере около 880 миллионов долларов
http://www.newsvl.ru/society/2016/04/06/146096/


Читать далее: http://www.newsvl.ru/society/2016/04/06/146096/#ixzz45DL8Bz7M


https://news.mail.ru/politics/24656502

Сенаторы Совета Федерации согласились освободить Монголию от долгов перед Россией
Долг размером 174,2 миллиона долларов подлежит списанию на 97 процентов. Кредит был просрочен Монголией.

Татаро-монгольское иго на Руси было на протяжении 300 лет.
И Русь снова продолжает платить дань монголии?

Понедельник, 12:49 - 26 дек 16
гость — «Дурдом, тюрьма или на кол: политик в РФ намекнул на участь Путина» пишет:

http://real-mind.com/36509-durdom-tyurma-ili-na-kol-politik-v-rf-nameknul-na-uchast-putina-full.html

Дурдом, тюрьма или на кол: политик в РФ намекнул на участь Путина
По сообщению портала «Znak», на государственном канале разразился скандал: Путину угрожают импичментом. Обвинение Путину заключалось в том, что судьба России зависит только от его настроения.
Инцидент имел место на государственном телевизионном канале. Во время теледебатов, в которых принимали участие парламентские партии, депутат партии «Парнас» Вячеслав Мальцев озвучил обвинение президенту России Владимиру Путину в прямом эфире и призвал Путина уйти в отставку. Помимо того, что управление страной, по мнению Мальцева, зависит от президентского настроя, он считает, что россиян «втянули в войну с братским народом».
«Виноваты бояре, а царь замечательный», сказал политик и намекнул на участь Путина - «дурдом, тюрьма или на кол»: «Если царь не знает, что творится в стране, его надо в дурдом сажать. Если знает и не мешает этому, его надо в тюрьму. Если знает и способствует, на кол надо сажать таких царей», цитирует Мальцева портал. Оппоненты обвинили Мальцева в фантазерстве.
Впервые в дебатах, как сообщает «Znak», партии представили свои программы экономического развития. Депутат из «Справедливой России» Александр Бурков во время программы констатировал, что «на Руси жить хорошо только чиновникам, олигархам и финансовым спекулянтам». Представитель «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов предложил «расстаться с псевдолиберальными мифами» и «создать экономику, не зависимую от доллара». «Партия Роста», которую представляла Оксана Дмитриева, призвала обеспечить рост доходов всех граждан, пишет портал.

Понедельник, 12:50 - 26 дек 16
гость — «Доверенные Владимира Путина открыто перевели $2 млрд через банки и фиктивные компании», – » пишет:

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/05/636502-genprokuratura-proverit-publikatsii-o-rossiyanah

«Доверенные Владимира Путина открыто перевели $2 млрд через банки и фиктивные компании», – писала немецкая газета Die Sueddeutsche Zeitung, которая получила доступ к документам и затем передала их в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).


http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/03/636211-2-mlrd-ot-priblizhennih-putina

Приближенные президента России Владимира Путина тайно перевели $2 млрд через банки и фиктивные компании.

Раскрывают они и тайные действия банков, компаний и людей, близких к Путину: только одна операция связанных с ними офшорных компаний стоила $200 млн.

Этот заем на $200 млн был одним из десятков транзакций в общей сложности минимум на $2 млрд, к которым причастны связанные с Путиным люди и компании, следует из документов Mossack Fonseca. Они получили косвенное влияние на главного акционера «Камаза» и тайные доли в ключевых российских СМИ.

Согласно документам приближенные к Путину люди маскировали платежи, оформляли документы задним числом и таким образом получали скрытое влияние в медиабизнесе и автомобильной отрасли России.

За 24 часа кредит на бумаге прошел через три страны, два банка и четыре компании, из-за чего деньги стало практически невозможно отследить.
Оказалось, что за этими операциями стоят люди, близкие к Путину.

Понедельник, 12:50 - 26 дек 16
гость — «В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков под» пишет:

В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков подряд

https://news.mail.ru/politics/28169282

92-летний Роберт Мугабе выдвинут на новый президентский срок
Правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ЗАНС) выдвинула на новый президентский срок действующего главу государства, 92-летнего Роберта Мугабе.


https://sport.mail.ru/news/football/22131381

В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков подряд, это противоречит принципам ООН, такого не бывает в демократических странах. Мы имеем у себя диктатора на всю жизнь.

Владимир Груздев: «Главное – не допустить во власть людей-разрушителей»

– Проблема в том еще, что у нас люди нормально не уходят, они либо в бюрократии всю жизнь, либо их выгоняют.

Понедельник, 12:51 - 26 дек 16
гость — «МиниПут» пишет:

Даешь 170% Великаму Пу!

Понедельник, 13:05 - 26 дек 16
гость — «19 писем в пустоту » пишет:

Если у Вас есть факты или информация, подозрения о коррупции руководства полиции, руководства областного ГИБДД или простых сотрудников полиции, изложите их в письменной форме и отправьте в ФСБ России, Генпрокуратуру России, Следственный Комитет России.
В Туле никто не будет расследовать.
Пример отца Гришанова, у которого погиб его сын, сотрудник ФСБ Тульской области говорит сам за себя 19 писем в пустоту http://www.pryaniki.org/view/article/1013575/

Понедельник, 13:07 - 26 дек 16
гость — «Пытались совершить революцию в РФ?» пишет:

https://news.mail.ru/politics/25591152/

Пытались совершить революцию в РФ?

Попытки организации массовых беспорядков для совершения госпереворота в РФ, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки.
"Новости"
«Заблокирован доступ к страницам в социальной сети “ВКонтакте”, посредством которых предпринимали попытки организации массовых беспорядков и несанкционированных публичных акций с целью совершения государственного переворота в Российской Федерации», — говорится в докладе генпрокурора.

https://news.mail.ru/politics/25591152/

Попытки организации массовых беспорядков для совершения госпереворота в РФ, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки.
"Новости"
«Заблокирован доступ к страницам в социальной сети “ВКонтакте”, посредством которых предпринимали попытки организации массовых беспорядков и несанкционированных публичных акций с целью совершения государственного переворота в Российской Федерации», — говорится в докладе генпрокурора.


Это как-то связано с Ходорковским?

https://news.mail.ru/incident/24240644
«Сделав в ходе указанного мероприятия ложные заявления о репрессивности и противоправности действующего законодательства, нелегитимности парламента, незаконности выборов президента России и зависимости судов, Ходорковский предложил саботировать законы. По причине отсутствия в стране, по его утверждению, института честных выборов и иных механизмов законной смены власти Ходорковский призвал к совершению революции как единственному и необходимому способу замены власти, указав, что им для этого уже предпринимаются определенные меры», — сказала Гриднева.
Представитель Генпрокуратуры подчеркнула, что «данные действия Ходорковского носят экстремистский характер и требуют проведения процессуальной проверки в порядке ст. 144 УПК РФ, поскольку они содержат признаки публичных призывов к насильственному изменению основ конституционного строя Российской Федерации».
«Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский принял решение направить материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании Ходорковского по фактам выявленных нарушений закона», — сообщила Гриднева.

Понедельник, 13:09 - 26 дек 16
гость — «Джентельмены удачи» пишет:

Какая мерзкая рожа!

Понедельник, 13:26 - 26 дек 16
гость — «@» пишет:

Шелапут снова перекрылся, хоть бы соболезнования выдвинул на счёт трагедии, ни стыда ни совести, не презик, а грех.

Понедельник, 13:46 - 26 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Бустая болтавня.

Понедельник, 14:45 - 26 дек 16
гость — «Мнение» пишет:

Не надо проводить выборы, и так денег нет.Путин пожизненно ПРЕЗИДЕНТ и Все.

Понедельник, 14:50 - 26 дек 16
гость — «Мнению» пишет:

Трамп его сдвинет.

Понедельник, 14:55 - 26 дек 16
гость — «Михаил Делягин: «Бедность - залог управляемости!»» пишет:

Михаил Делягин:
«Бедность - залог управляемости!»
http://www.youtube.com/watch?v=QxsrgaOZJW0

Михаил Делягин:

«Дмитрий Анатольевич Медведев – лидер «Единой России».
По-моему, для братской могилы этого достаточно».

Публикация полностью:
http://delyagin.ru/articles/93979-medvedev-na-finishnoj-pryamoj-demonstratciya-neslykhannoj-tuposti-apofeoz-liberastii.html

Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=qwPOGl_iERw


Рост тарифов ЖКХ можно поднять вплоть до 10% !

"Забота" Президента России Путина о гражданах: Рост тарифов ЖКХ можно поднять вплоть до 10% ! https://realty.mail.ru/news/19597/putin_rasskazal_o_roste_tarifov_na_zhkh

Президент России Владимир Путин на "прямой линии" сообщил, что в текущем году планируется рост тарифов ЖКХ на 4%, сообщает ИА REGNUM. Рост можно поднять вплоть до 10%.


Первую половину дохода Россияне тратят на ненасытных чиновников ЖКХ и постоянно растущую стоимость услуг ЖКХ.

Вторую половину дохода Россияне (50% своих доходов) на продукты!

https://news.mail.ru/economics/25509315

Повторение проеденного

Рост уровня бедности вынудил россиян отказаться от товаров не первой необходимости: они стали тратить более 50% доходов на продукты питания. Последний раз такой баланс был в прошлый кризис 2008—2009 годов. Перспектив улучшения ситуации в ближайшее время эксперты не видят.


https://news.mail.ru/politics/26805127/

в России снижаются реальные доходы населения и растет число бедных. За чертой бедности, по данным Росстата, находится каждый шестой житель страны. Более половины доходов россияне тратят на еду.

Цитатник

Фракция подвисла, значит, но моя позиция железная.

О. Лебедев, депутат Тульской областной думы

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