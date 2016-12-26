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ОДН повесили на управляющие компании

Правительство области распространило информацию о включении в плату за содержание жилого помещения расходов коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общедомового имущества.

С 1 января 2017 года для жителей многоквартирных домов изменяется структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В состав платы за содержание жилого помещения включаются расходы на оплату потребляемых ресурсов при содержании общего имущества в многоквартирном доме:

холодной воды, горячей воды,электрической энергии.

Расходы на оплату включаются как для собственников жилого помещения, так и для нанимателей.

При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, утвержденный приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 21.08.2015 № 70.

Для первоначального включения расходов в плату за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В платежном документе на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2017, которые жители получат в течении января 2017 года, строки начисления платы "ОДН на холодную воду", "ОДН на горячую воду" (при централизованном горячем водоснабжении) ликвидируются. Кроме того, в платежном документе за электроэнергию, выпускаемом АО "ТНС энерго Тула", ликвидируется строка «ОДН на электроэнергию».

Сумма оплаты ОДН за холодную воду, горячую воду, электроэнергию будет включена в строку "содержание жилого помещения".

В общей сумме размер платежа для жителей не изменится или будет меньше, если ранее начисления на ОДН производились с учетом сверхнормативного объема.

Средства, поступающие в управляющую компанию в качестве платежа от жителей за коммунальные услуги на ОДН в составе платы за содержание жилого помещения, управляющие компании должны перечислять на счет ресурсоснабжающей организации в соответствии с договором, заключаемым с учетом Правил, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124.

Согласно указанным Правилам в совокупном объеме коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом, выделяются объем коммунального ресурса, предоставленной на общедомовые нужды.





Как рассчитать размер платы услуг на ОДН.

Расчет производится с учетом положений действующего законодательства – размер расхода на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.

1.Если УК располагает информацией о расходе коммунального ресурса (РКР) на ОДН (при наличии ОДПУ).

Необходимо проверить величину РКР на превышение его установленным нормативам. Установленный приказом от 21.08.2015 № 70 норматив, умножается на площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД.

Если величина РКР меньше или равна полученному значению, то для расчета берется РКР.

Если величина РКР больше полученного значения, для расчета берется нормативное значение.

2. Если УК не располагает информацией о РКР (при отсутствии ОДПУ).

Для расчета берется нормативная величина.

Используются аналогичные площади мест общего пользования, которые применялись для расчета нормативов.

Для холодной и горячей воды: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Для электроэнергии: общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, за исключением чердаков и подвалов.

Кроме холодной, горячей воды и электроэнергии в состав платы за содержание жилого помещения Жилищным кодексом РФ предусмотрено включать отведению сточных вод на ОДН.

Так как до настоящего времени Порядок определения норматива на ОДН по отведению сточных вод Минстроем России не установлен, указанные расходы включаться пока не будут.

Трудно сказать, чего больше в этом решении правительства: заботы о людях или обыкновенного популизма? Проблема однако заключается в том, что деньги на оплату ОДН не могут появится ниоткуда. Либо за содержание жилья платить придется больше, либо будут нарастать долги за тепло и горячую воду.