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Главная / PRяники с перцем « 26 декабря 2016 »


ОДН повесили на управляющие компании

Правительство области распространило информацию о включении в плату за содержание жилого помещения расходов коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общедомового имущества.

 С 1 января 2017 года для жителей многоквартирных домов изменяется структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В состав платы за содержание жилого помещения включаются расходы на оплату потребляемых ресурсов при содержании общего имущества в многоквартирном доме:

 холодной воды, горячей воды,электрической энергии.

Расходы на оплату включаются как для собственников жилого помещения, так и для нанимателей.

При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, утвержденный приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 21.08.2015 № 70.

 Для первоначального включения расходов в плату за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В платежном документе на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2017, которые жители получат в течении января 2017 года, строки начисления платы "ОДН на холодную воду", "ОДН на горячую воду" (при централизованном горячем водоснабжении) ликвидируются. Кроме того, в платежном документе за электроэнергию, выпускаемом АО "ТНС энерго  Тула", ликвидируется строка «ОДН на электроэнергию». 

Сумма оплаты ОДН за холодную воду, горячую воду, электроэнергию будет включена в строку "содержание жилого помещения".

В общей сумме размер платежа для жителей не изменится или будет меньше, если ранее начисления на ОДН производились с учетом сверхнормативного объема.

Средства, поступающие в управляющую компанию в качестве платежа от жителей за коммунальные услуги на ОДН в составе платы за содержание жилого помещения, управляющие компании должны перечислять на счет ресурсоснабжающей организации в соответствии с договором, заключаемым с учетом Правил, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124.

Согласно указанным Правилам в совокупном объеме коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом, выделяются объем коммунального ресурса, предоставленной на общедомовые нужды. 


Как рассчитать размер платы услуг на ОДН.

Расчет производится с учетом положений действующего законодательства – размер расхода на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.

1.Если УК располагает информацией о расходе коммунального ресурса (РКР) на ОДН (при наличии ОДПУ).

Необходимо проверить величину РКР на превышение его установленным нормативам. Установленный приказом от 21.08.2015 № 70 норматив, умножается на площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД.

Если величина РКР меньше или равна полученному значению, то для расчета берется РКР.

Если величина РКР больше полученного значения, для расчета берется нормативное значение.

2. Если УК не располагает информацией о РКР (при отсутствии ОДПУ).

Для расчета берется нормативная величина.

Используются аналогичные площади мест общего пользования, которые применялись для расчета нормативов.

Для холодной и горячей воды: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Для электроэнергии: общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, за исключением чердаков и подвалов.

Кроме холодной, горячей воды и электроэнергии в состав платы за содержание жилого помещения  Жилищным кодексом РФ предусмотрено включать отведению сточных вод на ОДН.

Так как до настоящего времени Порядок определения норматива на ОДН по отведению сточных вод Минстроем России не установлен, указанные расходы включаться пока не будут.

 

Трудно сказать, чего больше в этом решении правительства: заботы о людях или обыкновенного популизма? Проблема однако заключается в том, что деньги на оплату ОДН не могут появится ниоткуда. Либо за содержание жилья платить придется больше, либо  будут нарастать долги за тепло и горячую воду.

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 17:03 - 26 дек 16
гость — «так держать» пишет:

Молодец Авилов, не платными парковками, так платой за ЖКХ, а карманы пустыми не будут!

Понедельник, 17:07 - 26 дек 16
гость — «Даун» пишет:

Надо срочно провести собрания жильцов во всех МКД и проголосовать за увеличение платы на обслуживание жилья (за м2).

Понедельник, 17:13 - 26 дек 16
гость — «Концы в воду........» пишет:

Во замутили, теперь вообще никто ничего не отследит, не подкопается и не обжалует.
Танцуют все, ой оговорился, конечно же - платят все, а танцуют те кто не в МКД, а в особнячках, построенных на невыплаченные подчиненным зарплаты.
Идиллия.
УКаковские и прокурорские дотянули, белдомовские подсуетились.
Кто везёт, на тех и грузят.
То ли ещё будет, то ли ещё будет, ой, ой, ой... (репертуар бабы Алы, а насколько актуален...)

Понедельник, 17:37 - 26 дек 16
гость — «"ТНС энерго Тула" теперь распустят?» пишет:

"ТНС энерго Тула" теперь не нужна.

Понедельник, 17:46 - 26 дек 16
гость — «Devic» пишет:

гость — «Концы в воду........» пишет:
Во замутили, теперь вообще никто ничего не отследит, не подкопается и не обжалует.

Гостю:
Что опять не так???
Жители не будут платить огромные суммы по ОДН. Все именно этого и добивались! Кто воровал у соседей и у энергетиков теперь будет воровать у своей УК. Кто жил честно и вовремя оплачивал счета, тот перестанет платить за вороватого соседа.

Что опять не так?

Понедельник, 17:54 - 26 дек 16
гость — «Автору» пишет:

Поясните что значит ваше "Для первоначального включения расходов в плату за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания "? Через какой промежуток времени изменится первоначальное включение? При повторном включении надо будет сверхнорматив оплачивать и для избежания этого обязательно надо будет проводить общее собрание?

Понедельник, 18:12 - 26 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Ну теперь УКашки начнут выставлять астрономические суммы за ОДН.

Понедельник, 18:21 - 26 дек 16
гость — «Алёше..» пишет:

Нет, не смогут. Поднять плату на обслуживание жилья за м2 может только общее собрание собственников.

Понедельник, 18:27 - 26 дек 16
гость — «закон» пишет:

А в мкд где больше 300 квартир в Туле ещё ни разу не удалось собрать кворум на собрании. Это не возможно! Обычно приходят собственники 10-20 квартир из пятисот. Демократия тем и хороша, что в больших домах все УК не законны. Хочешь плати незаконной УК, хочешь не плати. И ничего тебе за это не будет. УК боятся подавать в суд, потому что протоколы собраний поддельные.

Понедельник, 18:44 - 26 дек 16
гость — «УК» пишет:

Тогда с 1 января окажетца, что собрано были и собственники проголосовали за оплату всего ОДН из собственных средств

Понедельник, 18:51 - 26 дек 16
гость — «DevicУ» пишет:

Что опять не так?
-----------------------------

А то...
все, что раньше "насчитали", теперь легализовано?
УКашки спорить не собираются, но и платить за ОДН не будут.

Через некоторое время всё опять повесят на собственников квартир МКД, как и сейчас с апреля выставляют счета за якобы "долги" предыдущей УК, а причём тут жильцы???????
Отныне вновь приходящие УКашки будут погашать все мыслимые и немыслимые "задолженности" и "долги", образовавшиеся по результатам деятельности предшествующей УК, перекладывать на многострадальных жильцов. Деньги же УКашки не печатают, а только тянут с жильцов, вот и будут все заморочки по "задолженности" отражаться на плате жильцов. А изменить порядок - дело не хитрое. "платон" тоже поначалу не обременительным обещали...

Все благие намерения (а намерения эти исключительно благие), как известно ведут в...

Ты лучше напиши, почему до настоящего времени ОДН рассчитывали на площади чердаков и подвалов, где не только отродясь ни одной лампочки не было, но и в силу чрезмерной влажности, даже установить невозможно.

Понедельник, 19:08 - 26 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Хороший новогодний подарок от чинуш.

Понедельник, 19:09 - 26 дек 16
гость — «Мимокрокодил+шмайсер» пишет:

А в мкд где больше 300 квартир в Туле ещё ни разу не удалось собрать кворум на собрании. Это не возможно! Обычно приходят собственники 10-20 квартир из пятисот. Демократия тем и хороша, что в больших домах все УК не законны. Хочешь плати незаконной УК, хочешь не плати. И ничего тебе за это не будет. УК боятся подавать в суд, потому что протоколы собраний поддельные.

Понедельник, 19:19 - 26 дек 16
гость — «Алеше» пишет:

«Алёша 77» пишет:
Ну теперь УКашки начнут выставлять астрономические суммы за ОДН.
*-----------------------------------
Нет, УК могут включать только суммы за ОДН по нормативу.

Понедельник, 19:26 - 26 дек 16
гость — «Спец+» пишет:

Огромная плата за ОДН бывает в тех домах,где на первых этажах в бывших квартирах и в подвалах размещены всякие магазинчики,аптеки,салоны красоты,солярии,парикмахерские,рестораны,кафе.И чем их больше в доме,тем больше и ОДН.

Понедельник, 19:36 - 26 дек 16
гость — «житель Тулы» пишет:

Про плату за воду на ОДН вроде как понятно. Она должна войти в сумму оплаты за содержание жилья.

А вот с оплатой электроэнергии на ОДН что-то очень туманно. Было бы понятно, если оплата за электроэнергию была бы в общей платежке за коммунальные услуги, а перебросить сумму с одной строки в другую строку легко. Но ведь ТНС свои платежки рассылает. Она, что должна данные по каждому дому передавать в ОЕИРЦ?

Понедельник, 19:39 - 26 дек 16
гость — «Друг путина» пишет:

Во сволочи

Понедельник, 20:18 - 26 дек 16
гость — « Тут что то не так» пишет:

"Если УК не располагает информацией о РКР (при отсутствии ОДПУ).

Для расчета берется нормативная величина.

Используются аналогичные площади мест общего пользования, которые применялись для расчета нормативов.

Для холодной и горячей воды: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.
....................................
Но у нас в домах нет на лестничных площадках и в тамбурах кранов, из которых мойщики полов берут воду. Жители каждого этажа периодически сами наливают воду в 5-литровые емкости и выставляют на площадку. Получается, что они будут платить дважды?

Понедельник, 21:03 - 26 дек 16
гость — «No morе» пишет:

Даешь 70% Навальному на Выборах....Хотя все пидорами становятся, когда к власти приходят...Давай тогда пидора Борьку сразу выберем...

Понедельник, 21:13 - 26 дек 16
гость — «Лена» пишет:

Твари, твари, твари! Когда подавитесь.

Понедельник, 21:15 - 26 дек 16
гость — «Глупый заголовой» пишет:

ОДН как платили жители, так и будут платить. Только его включили в статью плата за содержание жилья. С 1.01.2017 ее всем повысят. Согласие жильцов не нужно. Замаскировали. А сверхнормативный ОДН - на УК, только естественно, УК его из воздуха не возьмет, а возьмет из той же платы за содержание жилья, уже полуофициально. Просто меньше будет делать работ.

Понедельник, 21:41 - 26 дек 16
гость — «Чому я ни сокил, чому ни лэтаю» пишет:

Понедельник, 21:13 - 26 дек 16
гость — «Лена» пишет:

Твари, твари, твари! Когда подавитесь.
_________________________________________________

Поешь сладенького или в Храм сходи.

Понедельник, 21:47 - 26 дек 16
гость — «гость» пишет:

путинское правительство сами раскачивают лодку. Мечутся из одной крайности в другую. ЖКХ НЕ РЕАНИМИРОВАТЬ. Суды плевали на законы. Коррупция 100% в прокуратуре , во власти . Не в одной стране мира суд не проходит без ответчика . Это рабовладельческий режим подполковника.

Понедельник, 21:50 - 26 дек 16
гость — «специалист» пишет:

Население больше норматива платить по прежнему не будет. Мулька в том, что раньше сверхнорматив УК должна была платить из каких-то мифических собственных средств. При данной схеме оплата на законном основании будет из статьи содержание жилья. Плюс недосбор по нормативу теперь тоже ляжет на УК. Ну и что хорошего ? Зачем ? Просто глаза не будут видеть всех раздражающую аббревиатуру ОДН и только!

Понедельник, 21:53 - 26 дек 16
гость — «Шариков» пишет:

Взять всё да и поделить!

Понедельник, 21:57 - 26 дек 16
гость — «Михаил Делягин: «Бедность - залог управляемости!»» пишет:

Михаил Делягин:
«Бедность - залог управляемости!»
http://www.youtube.com/watch?v=QxsrgaOZJW0

Михаил Делягин:

«Дмитрий Анатольевич Медведев – лидер «Единой России».
По-моему, для братской могилы этого достаточно».

Публикация полностью:
http://delyagin.ru/articles/93979-medvedev-na-finishnoj-pryamoj-demonstratciya-neslykhannoj-tuposti-apofeoz-liberastii.html

Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=qwPOGl_iERw


Рост тарифов ЖКХ можно поднять вплоть до 10% !

"Забота" Президента России Путина о гражданах: Рост тарифов ЖКХ можно поднять вплоть до 10% ! https://realty.mail.ru/news/19597/putin_rasskazal_o_roste_tarifov_na_zhkh

Президент России Владимир Путин на "прямой линии" сообщил, что в текущем году планируется рост тарифов ЖКХ на 4%, сообщает ИА REGNUM. Рост можно поднять вплоть до 10%.


Первую половину дохода Россияне тратят на ненасытных чиновников ЖКХ и постоянно растущую стоимость услуг ЖКХ.

Вторую половину дохода Россияне (50% своих доходов) на продукты!

https://news.mail.ru/economics/25509315

Повторение проеденного

Рост уровня бедности вынудил россиян отказаться от товаров не первой необходимости: они стали тратить более 50% доходов на продукты питания. Последний раз такой баланс был в прошлый кризис 2008—2009 годов. Перспектив улучшения ситуации в ближайшее время эксперты не видят.


https://news.mail.ru/politics/26805127/

в России снижаются реальные доходы населения и растет число бедных. За чертой бедности, по данным Росстата, находится каждый шестой житель страны. Более половины доходов россияне тратят на еду.

Понедельник, 22:00 - 26 дек 16
гость — «Дюмин оперативно обо всем докладывал наверх — Вы хотите сказать, что генерал был глазами » пишет:

Дюмин оперативно обо всем докладывал наверх
— Вы хотите сказать, что генерал был глазами и ушами Путина в Минобороны?
— «Несомненно»!

Неудивительно, что к Дюмину армейские относились весьма прохладно.


http://www.profile.ru/politika/item/103768-ad-yutant-ego-prevoskhoditelstva
Адъютант его превосходительства
Путин поставил своего охранника на Тульскую область
Алексей Дюмин, как председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги (НХЛ), регулярно играет в хоккей за любительский клуб «Бриз» с Сергеем Шойгу, в качестве вратаря участвовал в гала-матчах НХЛ с Путиным.
Дюмин на хоккейном поприще познакомился с друзьями президента – бизнесменами Романом Ротенбергом и Геннадием Тимченко.



http://www.profile.ru/obsch/item/93378-ot-patriotizma-k-politicheskomu-terroru

Страна стремительно скатывается в глубокий кризис. Соцопросы фиксируют, что 70% населения ощутили негативную ситуацию в экономике. Можно ли ожидать, что пропорционально похудению кошелька у граждан будут «открываться глаза» на реальность, не затуманенную пропагандой?

Политолог, профессор, научный руководитель департамента политической науки Высшей школы экономики Марк Урнов:

От патриотизма к политическому террору
К чему может привести госпропаганда в нынешнем виде
Что же касается тоталитарных или современных авторитарных режимов, таких, как, например, наш сегодняшний, то они занимаются пропагандой постоянно. Пропаганда – это неотъемлемый атрибут их жизни.

Основная цель – обеспечить легитимность существующей власти независимо от того, сколь она эффективна, то есть убедить граждан в том, что пропагандируемый режим – лучший из возможных, и что необходимо как можно теснее сплотиться вокруг власти и лидера нации.








http://fakty.ua/212351-byvshij-oficer-gru-aleksej-dyumin-otricaet-svoe-uchastie-v-organizacii-pobega-v-rossiyu-viktora-yanukovicha

Бывший офицер ГРУ Алексей Дюмин, его служба в ГРУ и присвоение высокой награды дали повод российской прессе предположить непосредственное участие Алексея Дюмина в организации побега из Украины в Россию Виктора Януковича



http://voprosik.net/kto-takoj-aleksej-dyumin

Когда правительство возглавил Владимир Путин, Дюмин получил новое повышение: стал личным адъютантом премьер-министра.

Будучи адъютантом Путина, Дюмин во время своих дежурств даже ночевал с тогдашним премьером (Путиным) в одном доме в Ново-Огарево

Дюмин, по словам собеседника «Газеты.Ru», стал совмещать должность начальника 2-го управления СБП — сотрудники этого подразделения охраняли только Путина. Фактически они и были личной охраной Путина.


Еще один знакомый Дюмина характеризует Дюмирна как человека, «который всегда занимался своей карьерой»:

«Чистой воды карьерист. Никогда не торопился с работы домой. Поставленные задачи выполнял всегда — любой ценой»


Путин рассматривает Дюмина в качестве потенциального преемника для решения проблемы 2018 года, когда нынешнему президенту придется решать: уйти или остаться.

Дюмин лично предан: будучи адъютантом президента по особым поручениям, он, как говорят, спал в одном доме с президентом в Ново-огарево, готов решать нетривиальные задачи — вывез Януковича из Крыма, обладает какими-то знаниями в области международной политики — свою диссертацию по «восьмерке» как минимум прочитал, да к тому же в ближайшие два года получит навыки микроменеджмента — технологии, с помощью которой Путин управляет Россией.

Борис Ельцин начал перебирать своих возможных преемников весной 1998 года, за 2 года до ухода от дел.
Путин вступает в такой же двухлетний марафон: финиш в марте 2018 года. Если, конечно, этот финиш будет.


Родственные связи Дюмина.

Дюмин попал в Федеральную службу охраны якобы по протекции своего отца, полковника медицинской службы Геннадия Дюмина, входившего в 1990-е годы в ближайшее окружение министра обороны РФ (1992— 1996) Павла Грачева.

Дюмин-старший был спарринг-партнером по теннису министра обороны и работал заместителем по снабжению начальника Центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка.

После отставки Грачева дружба не прекратилась, и снабженца довольно часто видели в свите бывшего главы Минобороны.

В феврале 1998 года в Рязанской области Дюмин и Грачев попали в ДТП, которое тут же засекретили. По официальной версии, экс-министр обороны поздно ночью собрался навестить тещу, живущую в поселке Поляны.

По дороге они подобрали стоящую на обочине 33-летнюю Елену Мусатову, и уже через несколько минут «Форд» занесло в кювет и он перевернулся. В результате женщина погибла, а Грачева и Дюмина с многочисленными травмами доставили в реанимацию. Понес ли кто наказание и куда посреди ночи мчались высокопоставленные пассажиры, выяснить не удалось.

В дальнейшем надевший генеральские звезды военврач Дюмин занимался закупками медицинских препаратов для госпиталя им. Мандрыки. Попутно он возглавлял ООО «Д энд Д Фарма» (фирма ликвидирована в 2007 году) и сотрудничал с французской фармацевтической корпорацией «Санофи», известной своими тесными деловыми связями с Фондом «Сколково», Роснано и Эндокринологическим научным центром на улице Дмитрия Ульянова, где работает старшая дочь президента Путина Мария Фаассен.

С 2013 года генерал Геннадий Дюмин возглавляет 4-е управление Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ и участвует в турнирах Лиги ветеранов тенниса.



Брат за спиной.

Пока охранник президента Алексей Дюмин продвигался по служебной лестнице в СБП ФСО в бизнесе делал карьеру, и весьма успешную, его младший брат Артем: сначала он работал в представительстве все той же французской «Санофи», затем гендиректором в ОАО ТПК «Продмаркет» и ООО «Турбо», c 2014 года — ООО МФК, находящееся по адресу Варварка, 14. Москвичи знают: эта улица идет от Китай-города к Васильевскому спуску Кремля и находится под контролем ФСО.

«Продмаркет» является единственным подрядчиком и застройщиком пятизвездной гостиницы «Зарядье», входящей в строящийся парк на месте снесенной гостиницы «Россия».
Деловым партнером Артема Дюмина указан Олег Голублев, отец которого занимает должность начальника канцелярии Владимира Путина.

Другим компаньоном Дюмина и Голублева до недавнего времени выступал известный юрист и инвестор Дмитрий Шумков, который в декабре прошлого года неожиданно покончил жизнь самоубийством, повесившись в своем офисе в башне «Федерация».

У бывшего охранника президента Алексея Дюмина, неожиданно ставшего исполняющим обязанности губернатора Тульской области, хотя и нет собственного хозяйственного опыта, зато есть обширный бизнесопыт отца и брата.

Как сам Дюмин оценил свое назначение. Slon.Ru, 03.02.2016: Дюмин придумал операцию по вывозу Виктора Януковича с Украины после февральской резолюции и тем самым завоевал расположение Путина.

Однако это объясняет лишь то, почему Путин доверяет Дюмину, но вовсе не объясняет, почему Дюмин назначен губернатором. Более вероятным объяснением является интерес госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова к региону.

Дюмин мог стать компромиссной фигурой между интересами Кремля и Чемезова.

С чего столь видного деятеля, с такими невиданными заслугами перед Путиным вдруг перемещают с места на место? И не является ли назначение губернатором понижением? Вот тут как раз однозначного ответа нет, но стоит обратить внимание на два фактора. Во-первых, исход генералов из ФСО в связи с фигурировавшими слухами об отставке Евгения Мурова.

Возможно, Дюмин попал в число тех, кто перешел из ФСО в другие силовые структуры в связи с вероятными кадровыми перестановками в руководстве службы (которые пока так и не состоялись).

http://voprosik.net/kto-takoj-aleksej-dyumin

«Дюмин оперативно обо всем докладывал наверх»

— «Вы хотите сказать, что генерал был глазами и ушами Путина в Минобороны?»
— «Несомненно»!

Неудивительно, что к Дюмину армейские относились весьма прохладно.

В Минобороны его могли пристроить, а резкий взлет карьеры «чужака», как назвал Дюмина источник «Коммерсанта», при политически сильном министре Сергее Шойгу легко мог стать источником беспокойства последнего.
В итоге вполне вероятно, что произошла банальная вещь: Шойгу избавился от влиятельного зама. А пост губернатора тут просто подвернулся.

Понедельник, 22:07 - 26 дек 16
гость — «Мировой сионизм окончательно завладел всеми закромами и ядерными ресурсами России.» пишет:

Мировой сионизм окончательно завладел всеми закромами и ядерными ресурсами России.

http://www.luchmir.com/Politika2007/Atom07.htm

Мировой сионизм окончательно завладел всеми закромами и ядерными ресурсами России.
Не успели отгреметь фанфары про-путинской партии в выборах в Думу и славословия в адрес самого президента, а уж он попёр вабанк на русский народ. Недели не выждал, ну хоть бы приличия ради! Ан нет, невтерпёж народ уничтожать. Ты Русь Матушка им – доверие, они тебе: Кириенко, Абрамовича, Чубайса, Миллера. Лишь бы своё урвать, во всей красе.

Понедельник, 22:26 - 26 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Вообще то все правильно, со своей УК или ТСЖ проще судиться, если они чего-то не так насчитают, чем с ТНС-энерго.

Понедельник, 23:25 - 26 дек 16
гость — «Реально!» пишет:

Теперь можно за ОДН по электричеству не платить! Электричество в квартире не отключат.

Понедельник, 23:32 - 26 дек 16
гость — «из Обидимо» пишет:

жители возмущены деятельностью судьи 28 уч. Вуколовой , стоящей на страже , нет не закона , а ОДН и вороватых деятелей от энергетики ЖКХ. Свои решения , она выносит не заморачиваясь фактами и законодательтвом . Решения проходят так называемый МЕСЯЧНЫЙ ОТСТОЙ и когда подтухнут , то об этом сообщают счастливым обладателям уповающих на закон жителям. Да сроки апеляции прошли ! Эта с позволения сказать .. Слуга закона' должна лишиться своего неприкосновенного статуса. Жители сделают всё , и даже больше для этого. Коррупции не место в ХРАМЕ ПРОВАСУДИЯ !

Понедельник, 23:37 - 26 дек 16
гость — «SCHWAB» пишет:

Только хрен редьки не слаще.Как были афёры и жульничество в начислениях ОДН,так они и останутся.Только это теперь будут делать Укашки-обосрашки.

Понедельник, 23:47 - 26 дек 16
гость — «SCHWABу» пишет:

Это всего лишь доля терпильная.

Вторник, 00:38 - 27 дек 16
гость — «А» пишет:

А может ,,все только начинается,,???.

Вторник, 00:38 - 27 дек 16
гость — «гостю в 23.25» пишет:

Понедельник, 23:25 - 26 дек 16
гость — «Реально!» пишет:

Теперь можно за ОДН по электричеству не платить! Электричество в квартире не отключат.
-------------------------------------------------
Чему же вы радуетесь? Вы же эти ОДН теперь не увидите, эта цифра будет запрятана в обшую сумму за содержание жилья, которую потом в УК уйдет.

Вторник, 00:45 - 27 дек 16
гость — «уряяя» пишет:

Кириенко поставил регионам задачу обеспечить 70% голосов за кандидата в президенты

В Корпоративном университете Сбербанка с 21 по 24 декабря проходил учебный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. В последний день работы семинара первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко говорил чиновникам, в том числе, о выборах президента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников мероприятия.

С их слов, Кириенко говорил о том, что основной кандидат от Кремля должен победить в первом туре при высокой явке 70% и с результатом до 70%.

«Выборы, по сути, должны стать референдумом о доверии. Нам было четко сказано, что они пройдут в марте 2018 года», — сообщил один из собеседников издания.

Как сообщил еще один вице-губернатор, участники семинара обсуждали, как обеспечить результат кандидата в 70% при такой же высокой явке во время выполнения учебной задачи. При этом, по его словам, это не была команда к действию от президентской администрации, а лишь учебное упражнение с максимальными показателями.

По словам представителя управления внутренней политики Кремля, во время семинара отрабатывались разные учебные задачи, «но воспринимать эти учебные задачи как официальные установки смысла нет».

В России явка на президентских выборах никогда не достигала 70%. Максимальной она была в 1996 году, которые в первом туре явка равнялась 69,8%, во втором — 69,4%. В 2008 году она составляла более 69%, в 2012 году — 65,3%.

http://polit.ru/news/2016/12/26/kirienko/

Цитатник

Рад я или нет назначению Дудки губернатором? Я не рад.

А. Шипунов, генеральный конструктор КБП

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