Главная / Кто есть кто « 26 декабря 2016 »

В авиакатастрофе над Черным морем погибли три наших земляка

25 декабря в Черном море потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны России. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазе Хмеймим, журналисты Первого канала, телеканала "Звезда" и НТВ.

Среди погибших авиакатастрофе журналистов оказался, уроженец Ефремовского и житель Каменского района, звукооператор Первого канала Александр Сойдов. Об этом сообщила в своем твиттере глава администрации МО Каменский района Светлана Карпухина.

Ранее было известно о солисте ансамбля ансамбля им. Александрова Алексее Мокрикове и уроженце поселка Товарковский солисте ансамбля Викторе Санине.

Таким образом, стало известно уже о трех наших земляках, погибших во время авиакатастрофы над Черным морем.

Скорбим обо всех погибших...