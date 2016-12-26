В авиакатастрофе над Черным морем погибли три наших земляка

25 декабря в Черном море потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны России. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазе Хмеймим, журналисты Первого канала, телеканала "Звезда" и НТВ.
Среди погибших авиакатастрофе журналистов оказался, уроженец Ефремовского и житель Каменского района, звукооператор Первого канала Александр Сойдов. Об этом сообщила в своем твиттере глава администрации МО Каменский района Светлана Карпухина.
Ранее было известно о солисте ансамбля ансамбля им. Александрова Алексее Мокрикове и уроженце поселка Товарковский солисте ансамбля Викторе Санине.
Таким образом, стало известно уже о трех наших земляках, погибших во время авиакатастрофы над Черным морем.
Скорбим обо всех погибших...
Человек слаб, и у него мало времени. Обо всех не поплачешь, не поскорбишь. Воленс-неволенс, а приходится выбирать, расставлять приоритеты.
И тут начинается интересное.
Вот сдохло в Иркутске 70+ алкашей - обидно сдохло, так каждый может. Казалось бы, скорби! Посыпай главу пеплом! Тем более, что и ты не застрахован от метилового заместо этилового, хоть и не алкаш.
Но нет. Повозмущаться еще как-то можно, а вот скорбеть - масштаб не тот, они ж кажный день дохнут. Главное же не в частоте и распространенности, а в том, кто сдох. Согласитесь, одно дело - практически такой же юзернейм как ты, ну, ОК, он сдох сегодня, а ты завтра, нормалек, жизнь такая.
Совсем другое дело, когда сдох Главный Дирижер Ансамбля Советской Армии под управлением песни и пляски. Это уже - фигура, пребывающая где-то рядом с Начальством. Ооооооооо! Ах!! Это ведь уже не простой юзернейм. Это уже практически Начальство. Пред Начальством же Русский Человек немеет и благоговеет, ибо православен есть. Мечта существования Русского Человека - чтобы Начальство (да хоть какое) заметило, а если еще и отметило - то и вовсе счастие. Пруфы? Пожалуйста, Н.В.Гоголь и А.П. Чехов. Не читали? Ну, это ничего, может, сейчас почитаете.
Вот и скорбят Русские Люди избирательно -- глядишь, где-то там какое-то Начальство заметит и даже отметит, мол, скорбит вот в уездном городе N. такой-то Добчинский... Не потому, что они циничные сволочи (хотя и поэтому тоже), а просто такова уж их культурная основа. Русский Мир.
И ничего с этим Русским Миром не смогла поделать даже великая Русская Литература - ни Золотого, ни Серебряного века.
хехе