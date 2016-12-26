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В авиакатастрофе над Черным морем погибли три наших земляка

25 декабря в Черном море потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны России. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазе Хмеймим, журналисты Первого канала, телеканала "Звезда" и НТВ. 

Среди погибших авиакатастрофе журналистов оказался, уроженец Ефремовского и житель Каменского района, звукооператор Первого канала Александр Сойдов. Об этом сообщила в своем твиттере глава администрации МО Каменский района Светлана Карпухина.

Ранее было известно о солисте ансамбля ансамбля им. Александрова Алексее Мокрикове и уроженце поселка Товарковский солисте ансамбля Викторе Санине.

Таким образом, стало известно уже о трех наших земляках, погибших во время авиакатастрофы над Черным морем.

 Скорбим обо всех погибших...

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 22:08 - 26 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Человек слаб, и у него мало времени. Обо всех не поплачешь, не поскорбишь. Воленс-неволенс, а приходится выбирать, расставлять приоритеты.

И тут начинается интересное.

Вот сдохло в Иркутске 70+ алкашей - обидно сдохло, так каждый может. Казалось бы, скорби! Посыпай главу пеплом! Тем более, что и ты не застрахован от метилового заместо этилового, хоть и не алкаш.

Но нет. Повозмущаться еще как-то можно, а вот скорбеть - масштаб не тот, они ж кажный день дохнут. Главное же не в частоте и распространенности, а в том, кто сдох. Согласитесь, одно дело - практически такой же юзернейм как ты, ну, ОК, он сдох сегодня, а ты завтра, нормалек, жизнь такая.

Совсем другое дело, когда сдох Главный Дирижер Ансамбля Советской Армии под управлением песни и пляски. Это уже - фигура, пребывающая где-то рядом с Начальством. Ооооооооо! Ах!! Это ведь уже не простой юзернейм. Это уже практически Начальство. Пред Начальством же Русский Человек немеет и благоговеет, ибо православен есть. Мечта существования Русского Человека - чтобы Начальство (да хоть какое) заметило, а если еще и отметило - то и вовсе счастие. Пруфы? Пожалуйста, Н.В.Гоголь и А.П. Чехов. Не читали? Ну, это ничего, может, сейчас почитаете.

Вот и скорбят Русские Люди избирательно -- глядишь, где-то там какое-то Начальство заметит и даже отметит, мол, скорбит вот в уездном городе N. такой-то Добчинский... Не потому, что они циничные сволочи (хотя и поэтому тоже), а просто такова уж их культурная основа. Русский Мир.

И ничего с этим Русским Миром не смогла поделать даже великая Русская Литература - ни Золотого, ни Серебряного века.

хехе

Понедельник, 22:27 - 26 дек 16
гость — «Крокодилу» пишет:

Каждому воздастся и с каждого взыщется по делам его и мыслям его.

Понедельник, 23:03 - 26 дек 16
гость — «гость» пишет:

Ужасная трагедия! Очень жаль всех. Всем погибшим - царствие небесное и вечная память. Близким родственникам погибших - сил и мужества пережить это страшное горе.

Понедельник, 23:29 - 26 дек 16
гость — «Просто Оля» пишет:

У Вас на почве безысходной ненависти и нереализованности поехала крыша. Тут уже не до хехе

Вторник, 00:32 - 27 дек 16
гость — «НЕкрокодил» пишет:

Скорбим обо всех погибших...
Даже эти слова излишни...Не говоря уже о словоблудии больных демагогов, квазизнатоков словесности. Это не повод для самоутвеждения
ЭТО ОБЩЕЕ ГОРЕ
Пожалуйста, закройте пост от комментариев.

Вторник, 00:35 - 27 дек 16
гость — «Николай Матвеев спрашивает» пишет:

Путин убил доктору Лизу?

Вторник, 01:11 - 27 дек 16
гость — «.» пишет:

Сладкая намечалась командировочка, там и валютные командировочные, и боевые, могли и медальку дать спьяну, короче, одни ништяки.
Но - не срослось, не долетели до войны, она достала раньше. Может, и впрямую, терактом, может, и опосредованно, не суть важно.
Почему-то жалеть людей, летевших отщипнуть немножко бабла на чужом горе, крови и смерти, не получается.

Не жалко. Совсем.

И не жалко российскую докторшу, спасавшую русских детей Донбасса после очередной порции русской помощи из России.
Эдакий утончённый садизм, сначала котику хвостика кусочек отрубить, потом вылечить и пожалеть, потом ещё отрубить...

Хотя, возможно, она считала, что делает доброе дело, не знаю.
Но благими намерениями вымощена одна известная дорога.

В общем, не вышло свой кусочек навара с войны получить у них, гримаса судьбы такая получилась.

Это - мои личные ощущения, моё оценочное суждение, ничего более.

Вторник, 01:12 - 27 дек 16
гость — «Спец» пишет:

Путин убил доктору Лизу?
-----------------

Думаете?
А зачем, чтобы не вылечила не дай бог?

Цитатник

Полномочия главы администрации таковы, что он чуть ли не в сортир должен у главы муниципального образования отпрашиваться ...

И. Рогов, депутат Тульской городской думы.

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