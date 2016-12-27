Главная / Тульская PRовинция « 27 декабря 2016 »

Белевская земля пропитана кровью защитников Отечества

Николай Матвеев напомнил о памятной дате в освобождении Белева.

75 лет назад, 27 декабря 1941 года, у деревни Беседино Белевского района героически погибла военфельдшер Лиза Шамшикова. Лиза Шамшикова – уроженка Тульской области, детство и юность прошли в городе Щекино. Всего в Белевском районе в 1941–42 гг. погибло более 12 000 солдат советской армии. Белевская земля пропитана кровью защитников Отечества, поэтому здесь такая мощная энергетика.

Эта земля помнит, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне 1941–45 гг..

К сожалению, память человеческая оказалась намного слабее. Летом этого года я посетил город Щекино и провел там опрос в молодежной среде с целью выявления известности Лизы Шамшиковой в этом городе, результат меня обескуражил. Не так далеко и Белев ушел от Щекина.

С 2006 года большую часть времени я провожу в Белевском районе, ни разу не наблюдал автобусов со школьниками из Щекина, Тулы и других городов региона у места гибели Лизы Шамшиковой. Государство может только разглагольствовать о патриотическом воспитании молодежи, но делать для этого ничего не хочет. В Белевском районе 46 братских могил, а их архитектурно-художественное оформление, сделанное в сталинско-хрущёвские времена, оставляет жалкое впечатление.

Многие жители Тулы с нескрываемым интересом посещают на тульском кладбище аллею братков, погибших в криминальных войнах, чтобы восхититься искусством скульпторов, создавших неповторимые образы в мраморе.



Обратите внимание!

Разве так должен быть оформлен мемориал места гибели героического военфельдшера – Лизы Шамшиковой? Обидно и то, что государство недооценило подвиги Лизы Шамшиковой, наградив ее орденом Красного Знамени. Лиза Шамшикова достойна звания Героя Советского Союза не меньше, чем Зоя Космодемьянская и Александр Чекалин.

Источник