ВойтиРегистрация


О проекте|Связаться с нами

PRяники с перцем| PRяники печатные| PRяники виртуальные| Фольклор| Кто есть ху| Тульская PRовинция

Главная / Тульская PRовинция « 27 декабря 2016 »


Белевская земля пропитана кровью защитников Отечества

Николай Матвеев напомнил о памятной дате в освобождении Белева.

75 лет назад, 27 декабря 1941 года, у деревни Беседино Белевского района героически погибла военфельдшер Лиза Шамшикова. Лиза Шамшикова – уроженка Тульской области, детство и юность прошли в городе Щекино. Всего в Белевском районе в 1941–42 гг. погибло более 12 000 солдат советской армии. Белевская земля пропитана кровью защитников Отечества, поэтому здесь такая мощная энергетика. 

Эта земля помнит, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.. 

К сожалению, память человеческая оказалась намного слабее. Летом этого года я посетил город Щекино и провел там опрос в молодежной среде с целью выявления известности Лизы Шамшиковой в этом городе, результат меня обескуражил. Не так далеко и Белев ушел от Щекина. 

С 2006 года большую часть времени я провожу в Белевском районе, ни разу не наблюдал автобусов со школьниками из Щекина, Тулы и других городов региона у места гибели Лизы Шамшиковой. Государство может только разглагольствовать о патриотическом воспитании молодежи, но делать для этого ничего не хочет. В Белевском районе 46 братских могил, а их архитектурно-художественное оформление, сделанное в сталинско-хрущёвские времена, оставляет жалкое впечатление. 

Многие жители Тулы с нескрываемым интересом посещают на тульском кладбище аллею братков, погибших в криминальных войнах, чтобы восхититься искусством скульпторов, создавших неповторимые образы в мраморе. 

Обратите внимание! 

Разве так должен быть оформлен мемориал места гибели героического военфельдшера – Лизы Шамшиковой? Обидно и то, что государство недооценило подвиги Лизы Шамшиковой, наградив ее орденом Красного Знамени. Лиза Шамшикова достойна звания Героя Советского Союза не меньше, чем Зоя Космодемьянская и Александр Чекалин.

 

Источник

 

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Вторник, 11:32 - 27 дек 16
гость — «матвееву уебку» пишет:

не тебе шизик сныховский о героях писать. сам то ты еще тот предатель и мразь

Вторник, 11:35 - 27 дек 16
гость — «матвееву сплетнику» пишет:

ты б не писаками занимался а взял бы да и отремонтировал памятник. за кой хер тебе зарплату платят.

Вторник, 12:07 - 27 дек 16
гость — «Матвееву» пишет:

Ты же как полицай на службе гитлеровцев.

Вторник, 12:12 - 27 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Очередной высер от шоумена из Сныхово Матвеева.

Вторник, 12:39 - 27 дек 16
гость — «Матвееву» пишет:

Николаша, ты столько сделал для погибели страны - не тебе волноваться о памяти тех, кто пролил кровь для её защиты!

Вторник, 12:49 - 27 дек 16
гость — «Есенников» пишет:

Владимир Афонский избран заместителем председателя комиссии по информационной политике парламента Союзного Государства Беларуси и России

51 сессия Парламентского собрания Беларуси и России открылась минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Депутаты обеих стран разделили скорбь и горечь невосполнимой утраты.

В соответствии с Уставом, на первом пленарном заседании депутаты были наделены полномочиями и избрали спикера Парламентского собрания. Им стал председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. Первым заместителем председателя был избран спикер Палаты представителей Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

Определив приоритетные направления работы, депутаты избрали председателей и заместителей председателей восьми профильных комиссий Парламентского Собрания. Наш земляк, депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия" Владимир Афонский, как и в прошлом созыве Парламентского собрания, был избран заместителем председателя комиссии по информационной политике.

- В 2017 году Союзному государству исполнится 20 лет, но основная задача парламента - унификация законодательства двух стран - остается, по-прежнему, актуальной, - рассказал Владимир Афонский. - Я уверен, что все наработанные за это время механизмы интеграции будут работать максимально эффективно. Сегодня мы определили приоритетные направления в работе и приняли бюджет Союзного Государства. В следующем году продолжатся совместные фундаментальные исследования ученых двух стран, начнется работа по трем новым союзным программам: ДНК-идентификация, система гидрометеорологической безопасности и разработка новых спинальных систем для лечения детей с поражением позвоночника. Что касается работы комиссии по информационной политике, то основным направлением в работе будет создание единого информационного пространства и повышение эффективности работы Союзных СМИ.

Вторник, 13:14 - 27 дек 16
гость — «Жидовину провокатору Матвееву» пишет:

Коля, ты поклоняйся своим идолам Ельцину и Путину, мразь. А память наших предков не тронь.

Вторник, 13:31 - 27 дек 16
гость — «JACQUES» пишет:

Матвеев! Ты поддерживал пьяного предателя ельцина и развал великого Советского Союза.Так что лучше помолчи.

Вторник, 13:50 - 27 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Я - сторонник Ельца, я - сторонник приемника Ельцина Путина. Нам не привыкать спекулировать на победе.

Вторник, 14:04 - 27 дек 16
гость — «Есенников» пишет:

Сергей Неверов и Виктор Дзюба посетили конференцию «Единой России» в Смоленске
В Смоленске состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой был подведен итог работы за период с 2012 по 2016 годы. В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Государственной Думы, Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Сергей Неверов и руководитель Межрегионального координационного совета Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областей, депутат Госдумы Виктор Дзюба.

Виктор Дзюба поприветствовал собравшихся и отметил, что главная цель любых преобразований – повышение качества жизни людей, которые оказали свое доверие «Единой России» в ходе выборов в сентябре.

В завершение конференции Сергей Неверов дал оценку работе Смоленского регионального отделения «Единой России».

– Мы видим, что с 2012 года очень серьезно изменилось отношение к региональному отделению «Единой России» в Смоленской области. Это показатель того, что сегодня Региональное отделение реально занимается теми проблемами, которые волнуют людей. Программа, сформированная на основе Народной экспертизы, с которой региональное отделение шло на выборы в областную думу в 2013 году, сейчас выполнена на 65%. Эта программа была сформирована на 5 лет непосредственно избирателями. Еще есть время для ее выполнения. Люди видят это отношение. Видят, что сегодня проводятся ремонты дорог, строятся новые социальные объекты, идет большая работа в части газификации региона, реконструкции водопроводных сетей. Все это влияет на качество жизни граждан. И жители своими голосами поддерживают региональное отделение партии.

Вторник, 14:10 - 27 дек 16
гость — «Корыстову» пишет:

Чем платить Матвееву за статьи о тебе в Белевской правде, лучше бы поставил памятник Шамшиковой это же рядом с д. Болтенки

Вторник, 14:12 - 27 дек 16
гость — «Николай Матвеев - наша жидовская победа.» пишет:

Родители столичной школы № 2065 всё-таки добились отмены "религиозного" курса "Истоки". Вместо этого дети будут изучать "Основы светской этики".
Родители учащихся пятого класса московской школы № 2065 всё-таки добились отмены учебного курса "Истоки", который ранее они называли "религиозной пропагандой". Дети будут вместо него изучать "Основы светской этики". Об этом сообщают СМИ. Ранее недовольные учебной программой родители написали письмо в прокуратуру c жалобой на навязывание курсом религиозной идеологии. В итоге школа сама отказалась от нашумевших "Истоков".

Мы нанесли очередной удар по православию. Будем растить детей на Доме-2 и Тимати. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать НА МОЛОДЕЖЬ – станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов. Собирать воспитанную нами поросль янычар в "Молодую Гвардию".

Вторник, 14:14 - 27 дек 16
гость — «ГОСТЬ» пишет:

Матвеев-это спец,шмайсер,мимокрокодил,любопытный и Дедушка Адик в одном лице.

Вторник, 14:16 - 27 дек 16
гость — «Белевцы читателям» пишет:

Уважаемые читатели портала "Тульские PRяники"! Вы заметили, что как только зачмырили Матвеева и Корыстова, то пошлых, грязных, хамских комментариев стало намного меньше. Перестали тявкать эти две блохастые шавки .

Вторник, 14:17 - 27 дек 16
гость — «Корыстов и Матвеев травят русский народ» пишет:

Корыстов торгует боярышником в Белеве, а Матвеев в Сныхово.

Вторник, 14:19 - 27 дек 16
гость — «А ещё Корыстов,» пишет:

в детстве говно ел!

Вторник, 14:26 - 27 дек 16
гость — « В Самаре продолжается суд над русским полковником ГРУ Владимиром Квачковым» пишет:

В процессе по делу полковника Квачкова вчера заслушивали свидетелей обвинения, которые отбывают длительные сроки заключения. Их вчера было четверо. Ролика они не видели, но все как под копирку твердят, что Квачков хотел сделать переворот который хотел начать с колонии. Каким образом он это мог осуществить - никто не знал, но всем якобы рассказывал, что для этого надо выпускать газеты,надо при помощи СМИ (как он с этими СМИ связывался не знали, но им он говорил, что через жену), что он и делал и им показывал эти террористические или экстремистские (эти слова они с трудом выговаривали)книги, которые хвастался, что сам издавал и рекламировал их им, что хвастался, что у него много знакомых в войсках МВД, ФСБ и спецназе ГРУ....Ну, бред полнейший. Одного так понесло, что он точно на УДО наговорил. Один только сказал правду, что не помнит, что ему следователь объяснял на допросе и что он от него требовал толком не понял, так как было очень жарко и допрос был быстренько закончен и он подписал, что надо. Сегодня продолжение допросов свидетелей обвинения. В 10.00 по местному в 9.00 по Москве. Прошу молитв о нас.
Надежда Квачкова

Вторник, 14:29 - 27 дек 16
гость — «ГОСТЬ» пишет:

Без комментариев

Вторник, 14:30 - 27 дек 16
гость — «В Самаре продолжается суд над русским полковником ГРУ Владимиром Квачковым» пишет:

В процессе по делу полковника Квачкова вчера заслушивали свидетелей обвинения, которые отбывают длительные сроки заключения. Их вчера было четверо. Ролика они не видели, но все как под копирку твердят, что Квачков хотел сделать переворот который хотел начать с колонии. Каким образом он это мог осуществить - никто не знал, но всем якобы рассказывал, что для этого надо выпускать газеты,надо при помощи СМИ (как он с этими СМИ связывался не знали, но им он говорил, что через жену), что он и делал и им показывал эти террористические или экстремистские (эти слова они с трудом выговаривали)книги, которые хвастался, что сам издавал и рекламировал их им, что хвастался, что у него много знакомых в войсках МВД, ФСБ и спецназе ГРУ....Ну, бред полнейший. Одного так понесло, что он точно на УДО наговорил. Один только сказал правду, что не помнит, что ему следователь объяснял на допросе и что он от него требовал толком не понял, так как было очень жарко и допрос был быстренько закончен и он подписал, что надо. Сегодня продолжение допросов свидетелей обвинения. В 10.00 по местному в 9.00 по Москве. Прошу молитв о нас.
Надежда Квачкова

Вторник, 14:39 - 27 дек 16
гость — «ВО!!!» пишет:

И квочконутые подтянулись! ПЕТУХИ!!!

Вторник, 14:43 - 27 дек 16
гость — «ГОСТЬ» пишет:

Во многих городах и районах люди убедились, что эта партия никогда не приведет страну к процветанию и единству. Нельзя забывать, что верхушка "Единой России" - очень богатые люди.

Вторник, 14:51 - 27 дек 16
гость — «Почему у Корыстова хлебало розовое?» пишет:

Потому что, он питается совковым маслом!

Вторник, 15:27 - 27 дек 16
гость — «Дегтярев_Есенникову» пишет:

Серик, как казах казаху скажу, установлена причина ненависти квачканутого дэбила к Матвееву – зависть.

Вторник, 15:46 - 27 дек 16
гость — «Есенников» пишет:

Олег Соловьёв: Нас тоже не устраивает быть «не хуже других», мы хотим быть первыми во всём

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин огласил своё послание депутатам Тульской областной Думы.

Олег Соловьёв

Своим комментарием Послания губернатора Тульской области Алексея Дюмина поделился глава администрации Белёвского района Олег Соловьёв.

– Лозунг послания губернатора Алексея Дюмина Тульской областной Думе – «Время действовать вместе». Вместе с жителями разработана программа социально– экономического развития региона, вместе с ними и при взаимодействии власти с частными структурами её положения будут реализованы.

На мой взгляд, главное, что у главы региона есть чёткий план по экономическому оздоровлению промышленности и агропромышленного комплекса, что особенно актуально для нашего района. Также есть понимание социально-демографической ситуации и путей её стабилизации, много было сказано о школьном и дошкольном образовании.

Согласен со словами Алексея Геннадьевича о работе чиновников: как глава от сотрудников администрации я требую добросовестно относиться к своим обязанностям, внимательно относиться к просьбам наших граждан, своевременно реагировать на обращения белёвцев и стремиться каждое из них довести до логического завершения, разрешения проблемы.

Нас тоже не устраивает быть «не хуже других», и мы хотим быть первыми во всём. Действуя вместе, сможем, – сказал Олег Соловьёв, комментируя послание губернатора Тульской области Алексея Дюмина депутатам Тульской областной Думы.

Вторник, 15:59 - 27 дек 16
гость — «просто ублюдок» пишет:

матвеев тебя надо четвертовать за спекуляцию над нашим святым прошлым

Вторник, 16:00 - 27 дек 16
гость — «мила адимовна» пишет:

неужели вова корыст жрал говно?

Вторник, 16:00 - 27 дек 16
гость — «вонючке коляну» пишет:

Когда ты сдохнешь в Белеве будет всенародное гуляние!

Вторник, 16:13 - 27 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

Матвеев.Ты участвовал в развале СССР.И ты не имеешь права вспоминать героев и защитников отечества и СССР.

Вторник, 16:31 - 27 дек 16
гость — «Дегтярев_Есенникову» пишет:

Серик, как казах казаху скажу, установлена причина твоей ненависти квачканутого дэбила к Матвееву – зависть.

Вторник, 16:42 - 27 дек 16
гость — «Птицын, прекратите гадить на пряниках» пишет:

Зашел к Птицыну, а он испражняется на Тульских Пряниках.
Работа его не интересует.

Вторник, 17:38 - 27 дек 16
гость — «не пизди» пишет:

Он в Туле

Вторник, 20:37 - 27 дек 16
гость — «Матвееву» пишет:

Дольщики 10-го корпуса ЖК "Парус" не верят обещаниям Алексея Дюмина

Вторник, 21:01 - 27 дек 16
гость — «Неравнодушный к прошлому» пишет:

Люди! Одумайтесь! Ведь человек пишет правильно. Мы забываем свое прошлое и превращаемся в каких-то дикарей. Да Лиза Шамшикова погибла вместе с ранеными бойцами, которых не оставила, а могла бы, наверное. Но она не в пример нам теперешним была не так воспитана. Неужели нам так трудно помнить о ее подвиге. Я не знаком с Матвеевым, но не понимаю, за что его так ненавидят. А ведь у него правильная (в данном случае) позиция. Историю нужно помнить и рассказывать о ней детям. Как бы плохо мы сейчас не жили, но это наша страна спасла весь мир от фашизма ценой жизней многих миллионов, и нам нужно этим гордиться. Хватит того, что другие государства хотят переписать историю, и учат этому свою молодежь, умаляя заслуги СССР. А нам нужно детям рассказать о героях. И не надо высказываться с такой злобой о прошлом. Оно наше, и никуда от этого не деться.

Вторник, 21:02 - 27 дек 16
гость — «Матвеев» пишет:

Не верят Дюмину, пусть верят мне - Николаю Матвееву.

Вторник, 21:10 - 27 дек 16
гость — «казах Есенников» пишет:

Владимир Афонский: В МЧС России трудятся высококлассные специалисты
27/12/2016 20:00

Депутат Государственной Думы ФС РФ, член фракции «Единая Россия» Владимир Афонский поздравил сотрудников и ветеранов спасательной службы:

- Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации!

В МЧС России трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях оказывают всестороннюю помощь пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных пожаров, наводнений, дорожно-транспортных происшествий и других бедствий. Быть спасателем - это не просто работа, это образ жизни. Ежедневно рискуя собственной жизнью, вы дарите жизнь другим. Каждая минута вашей работы измеряется количеством спасенных людей и числом предотвращенных трагедий.

Спасибо вам за ваши добрые отзывчивые сердца, за благородные помыслы, за вашу преданность профессии. Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревожных вызовов. Крепкого вам здоровья, удачи, успехов в сложной работе, благополучия, любви и счастья! – говорит Афонский.

Вторник, 21:11 - 27 дек 16
гость — «Николай Матвеев - здрасте.» пишет:

Это я жид Коля Матвеев. Я на 55% процентов жид, на 35% поляк и на 10% башкир.

Вторник, 21:40 - 27 дек 16
гость — «Матвееву» пишет:

Денег нет,но вы там держитесь.

Цитатник

Депутаты должны платить у нас. Я заплатил за дорогу этими билетами.

В. Сухорученков, депутат Тульской областной думы

Реклама


Оплати электроэнергию онлайн: TNS-Energo

Наш опрос

Боитесь ли вы утечки ваших персональных данных через интернет?







Последние комментарии

Топ обсуждаемых за 10 дней

Рекомендуем
© Copyright © Тульские PRяники. Все права защищены 2003-2016
При использовании любого материала с данного сайта гиперссылка https://www.pryaniki.org/ обязательна.
 Яндекс.Метрика