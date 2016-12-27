Главная / PRяники с перцем « 27 декабря 2016 »

Как увековечить память Василия Стародубцева?

Тульские PRяники предлагают переименовать одну из улиц Тулы, названную в честь революционера-террориста.

На днях тульские коммунисты отмечали 85-летие со дня рождения легендарного Василия Стародубцева. По предложению лидера тульской организации КПРФ Олега Лебедева увековечить память Героя Соцтруда и губернатора можно было бы, назвав одну из улиц города-героя его именем.



Нынешний губернатор эту идею якобы поддержал. Мы, со своей стороны, хотели бы внести маленькую поправку в предложение коммунистов - о переименовании одной из улиц, носящих имена террористов-революционеров, в улицу Василия Стародубцева: например, Халтурина, Каракозова, Бундурина, Софьи Перовской или других.

Это было бы справедливым решением. Во-первых, город-герой очистился бы от сомнительных имен, во-вторых, не хотелось бы называть именем Василия Стародубцева улицу, находящуюся на окраине города.