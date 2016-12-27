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Главная / PRяники с перцем « 27 декабря 2016 »


Как увековечить память Василия Стародубцева?

Тульские PRяники предлагают переименовать одну из улиц Тулы, названную в честь революционера-террориста. 

На днях тульские коммунисты отмечали 85-летие со дня рождения легендарного Василия Стародубцева. По предложению лидера тульской организации КПРФ Олега Лебедева увековечить память Героя Соцтруда и губернатора можно было бы, назвав одну из улиц города-героя его именем.

Нынешний губернатор эту идею якобы поддержал. Мы, со своей стороны, хотели бы внести маленькую поправку в предложение коммунистов - о переименовании одной из улиц, носящих имена террористов-революционеров, в улицу Василия Стародубцева: например, Халтурина, Каракозова, Бундурина, Софьи Перовской или других.

Это было бы справедливым решением. Во-первых, город-герой очистился бы от сомнительных имен, во-вторых, не хотелось бы называть именем Василия Стародубцева улицу, находящуюся на окраине города. 

 

  

 

Комментарии к статье

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Вторник, 11:57 - 27 дек 16
гость — «@» пишет:

Пр Ленина

Вторник, 12:11 - 27 дек 16
гость — «mwy-71» пишет:

Полностью поддерживаю с дополнением "Пряников"

Вторник, 12:17 - 27 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Спиртзавод открыть в каждом колхозе, например. Или открыть мемориальный комплекс-парк "Нефтеперерабатывающий заводик колхозника" - на месте так и не запущенного заводика. хехе

Вторник, 12:27 - 27 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

В Туле ещё есть две улицы с уродскими названиями Томп и Мопр.Вот их тоже надо переиминовать

Вторник, 12:31 - 27 дек 16
гость — «Хе-хе» пишет:

Улице Софьи Перовской разумнее вернуть прежнее название - имени Александра Невского!
А насчёт Халтурина, Каракозова, Бундурина - спросите местных жителей - хотят ли они жить на улице Стародубцева?!
Что касается окраины города - вполне логично назвать какую-нибудь новую улицу, а не заниматься бестолковым переименованием!

Вторник, 12:41 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

ул стародубцева надо назвать вместо морис торез так как василий очень любил с криминальным прошлым людишек они исполнительны и знают свое место им случай чего можно всегда дать пинка без последствий.

Вторник, 12:47 - 27 дек 16
гость — «для переименований поле не паханное» пишет:

Не много ли революционной тематики в названиях нашего древнего города?
К чему, например, Сакко и Ванцетти, Р.Люксембург, М.Тореза, К.Цеткин, Комминтерна, Кауля, Сойфера, Ленина, Горького и другие, что упомянутые личности для Тулы сделали? а если сделали, то хорошее ли, достойное ли, чтобы их увековечивать?

А вот улицы имени нашего героического земляка Всеволода Федоровича Руднева нет. Почему?

Почему не видим в названиях улиц имен наших прославленных оружейников Грязева В.П., Макарова Н.Ф., Афанасьева Н.М., Шипунова А.Г. и других наших достойных земляков, которыми гордимся?
Василий Александрович Стародубцев - достойный гражданин, можно увековечить и его имя.

Вторник, 12:49 - 27 дек 16
гость — «Деятелям всех мастей и народов» пишет:

А мотаться переписывать в паспортах и иных документах адреса за граждан-жителей Тулы вы будете? А может и оплатите за них "Алёшы"?

Вторник, 12:50 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

руднев к туле никакого отношения не имеет он родился и жил в деревне веневского района.

Вторник, 12:58 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

ващето ленин тоже к москве мало что имеет ставят там где большой проходняк иначе увековеченье холостое.

Вторник, 13:00 - 27 дек 16
гость — «Всем» пишет:

Жизнь доказала, что Василий Александрович заслуживает это.Недоумкам , не надо стучать по клавишам и высказывая ... не зная ЧЕЛОВЕКА.

Вторник, 13:06 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

недоумки вроде тебя и строят большую политику в отдельно взятом сельпроме.

Вторник, 13:10 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Внимание. От лица администрации пытаются обманывать людей
Участились случаи, когда на ресурсе от лица якобы администрации пользователям предлагают за распространение спам-ссылок или спам-статей заплатить деньги. Обращаем Ваше внимание, что официальными аккаунтами команды Конта являются только страница Агента поддержки и страница основателя Конта Артема Кривича. Все остальные аккаунты, подписанные как "Администрация" или как

Вторник, 13:40 - 27 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Засадить все поля кукурузой, а неудобья - борщевиком. Кредиты на покрытие дефицита бюджета брать в валюте и желательно перед обвалом рубля. Зарплату бюджетникам задерживать на полгода.
Таможенных пошлин не платить годами, чтобы пени наросли побольше, лучше чтобы в два раза долг увеличился. И все эти долги оставить приемнику, пусть жизнь медом не кажется.
А, вообще, вы и половины его подвигов не знаете, и слава богу!

Вторник, 13:45 - 27 дек 16
гость — «в центре» пишет:

Переименовать улицу,названную в честь члена расстрельной тройки Сойфера -это похуже идейных Перовской и Каракозова, и в центре.

Вторник, 13:50 - 27 дек 16
гость — «Шариков» пишет:

Улица Руднева есть и Шипунова тоже.

Вторник, 13:51 - 27 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

Посейте кукурузу и назовите её в честь Стародубцева.А также постройте нефтеперерабатывающей завод и тоже назовите его в честь Стародубцева.

Вторник, 13:53 - 27 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Снести памятник Ленину перед "Серым" домом и поставить композицию: Стародубцев на коленях перед Ельциным.

Вторник, 14:00 - 27 дек 16
гость — «Есенников» пишет:

Сергей Неверов и Виктор Дзюба посетили конференцию «Единой России» в Смоленске

В Смоленске состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой был подведен итог работы за период с 2012 по 2016 годы. В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Государственной Думы, Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Сергей Неверов и руководитель Межрегионального координационного совета Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областей, депутат Госдумы Виктор Дзюба.

Виктор Дзюба поприветствовал собравшихся и отметил, что главная цель любых преобразований – повышение качества жизни людей, которые оказали свое доверие «Единой России» в ходе выборов в сентябре.

В завершение конференции Сергей Неверов дал оценку работе Смоленского регионального отделения «Единой России».

– Мы видим, что с 2012 года очень серьезно изменилось отношение к региональному отделению «Единой России» в Смоленской области. Это показатель того, что сегодня Региональное отделение реально занимается теми проблемами, которые волнуют людей. Программа, сформированная на основе Народной экспертизы, с которой региональное отделение шло на выборы в областную думу в 2013 году, сейчас выполнена на 65%. Эта программа была сформирована на 5 лет непосредственно избирателями. Еще есть время для ее выполнения. Люди видят это отношение. Видят, что сегодня проводятся ремонты дорог, строятся новые социальные объекты, идет большая работа в части газификации региона, реконструкции водопроводных сетей. Все это влияет на качество жизни граждан. И жители своими голосами поддерживают региональное отделение партии.

Вторник, 14:04 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Россия впервые перестала зависеть от импортного продовольствия
Как нам удалось всего за 15 лет превратиться из государства, которое завозило продукты, в страну, которая кормит других Сельское хозяйство России продолжает ставить всевозможные рекорды. Хотя еще совсем недавно ситуация с продовольствием была, скажем прямо, позорной. Крупнейшая страна мира с богатейшими сельскохозяйственными ресурсами (плодородная почва, [...]

Вторник, 14:05 - 27 дек 16
гость — «Одному» пишет:

Лутше в проспект Шарикова !!!

Вторник, 14:08 - 27 дек 16
гость — «Николай Матвеев - наша жидовская победа.» пишет:

Родители столичной школы № 2065 всё-таки добились отмены "религиозного" курса "Истоки". Вместо этого дети будут изучать "Основы светской этики".
Родители учащихся пятого класса московской школы № 2065 всё-таки добились отмены учебного курса "Истоки", который ранее они называли "религиозной пропагандой". Дети будут вместо него изучать "Основы светской этики". Об этом сообщают СМИ. Ранее недовольные учебной программой родители написали письмо в прокуратуру c жалобой на навязывание курсом религиозной идеологии. В итоге школа сама отказалась от нашумевших "Истоков".

Мы нанесли очередной удар по православию. Будем растить детей на Доме-2 и Тимати. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать НА МОЛОДЕЖЬ – станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов. Собирать воспитанную нами поросль янычар в "Молодую Гвардию".

Вторник, 14:09 - 27 дек 16
гость — «Шарикову 13:50» пишет:

Николай Рудней и Всеволод Фёдорович Руднев - не одно и тоже. Уж поверьте мне.
В честь В.Ф.Руднева, подвигом которого восхищались даже враги, нужно проспект назвать.

Вторник, 14:10 - 27 дек 16
гость — «Да он и сам был гкчпистом» пишет:

По сути от революционера-т... недалеко ушел. Можно еще памятник поставить в виде початка кукурузы из которого льется фонтан газового бензина.

Вторник, 14:12 - 27 дек 16
гость — «Николай Матвеев - наша жидовская победа.» пишет:

Родители столичной школы № 2065 всё-таки добились отмены "религиозного" курса "Истоки". Вместо этого дети будут изучать "Основы светской этики".
Родители учащихся пятого класса московской школы № 2065 всё-таки добились отмены учебного курса "Истоки", который ранее они называли "религиозной пропагандой". Дети будут вместо него изучать "Основы светской этики". Об этом сообщают СМИ. Ранее недовольные учебной программой родители написали письмо в прокуратуру c жалобой на навязывание курсом религиозной идеологии. В итоге школа сама отказалась от нашумевших "Истоков".

Мы нанесли очередной удар по православию. Будем растить детей на Доме-2 и Тимати. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать НА МОЛОДЕЖЬ – станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов. Собирать воспитанную нами поросль янычар в "Молодую Гвардию".

Вторник, 14:15 - 27 дек 16
гость — «Нет уж, нет уж! .» пишет:

Никаких переименований улиц быть не должно, зачем жителям и предпринимателям такие жуткие проблемы. Если губернатор хочет увековечить имя В. Стародубцева в названии улицы, то только в новом микрорайоне, где еще нет названий у улиц и переулков

Вторник, 14:19 - 27 дек 16
гость — «JACQUES» пишет:

А за чей счёт весь этот банкет.Опять за счёт жителей улиц которые вы хотите переименовать.Нет уж спасибо.Не надо никаких переименований.

Вторник, 14:42 - 27 дек 16
гость — «Предложение» пишет:

Назвать его именем бензиновый завод, на который были потрачены бюджетные средства при правлении Стародубцева!

Вторник, 15:37 - 27 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Родной колхоз пусть переименуют и хватит, ну или ТЦ Макси, (где он обещал велотрек открыть) в ТЦ Стародуб переименуют.

Вторник, 15:38 - 27 дек 16
гость — «Николаю Матвееву» пишет:

Совет Федерации одобрил закон о тотальном контроле над семьёй

Как и предполагала «Катюша», Совет Федерации вчера одобрил закон о тотальном контроле над семьей, о т.н. базе данных «Контингент». Обсуждение перед голосованием было фееричным: некоторые члены СФ не постеснялись выступить с предложением сделать так чтобы на сенаторов этот закон не распространялся—а один из главных в СФ лоббистов антисемейных технологий по фамилии Клишас привел потрясающий силы аргумент: «Контингент» поможет учесть детей оленеводов, когда родители будут передвигаться со стадами. После такого довода Совету Федерации не оставалось ничего больше чем принять законопроект 142-мя голосами из 148

Итак, ФЗ № 1048557-6 «О внесении изменений в статьи 15 и 16 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и ФЗ "Об образовании в РФ" (о создании государственной системы "Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам") принят http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1048557-6&02.

Напомним, что по закону создаются федеральная и региональные электронные базы («Контингент обучающихся») и на подзаконный уровень (правительству и в регионы) передается неограниченное право определять перечень частной информации (о ребенке /семье), который подлежит обязательному (!) включению в электронную базу данных «Контингент» и будет доступен разным «органам и организациям». В итоге в этом перечне может оказаться ЛЮБАЯ личная информация, в т.ч. о здоровье членов семьи, об условиях жизни, о внутрисемейных отношениях (такие заявления уже звучали из Минобра).

На всю операцию по протаскиванию «Контингента» через Думу и Совет Федерации «пятой колонне» потребовалось три дня: в среду закон приняла Дума (против выступила одна Наталья Поклонская, а фракция КПРФ отказалась голосовать в полном составе).

В четверг законопроект одобрил комитет по конституционному законодательству Совета Федерации им. Клишаса, а вчера - и весь остальной Совет Федерации. Спешка нужна была во избежание митингов: все что успели сделать активисты родительских организаций, это забросать Думу сотнями телеграмм. Была надежда что это сработает: Дума по началу и правда испугалась, но давление заказчиков «Контингента», видимо, было слишком сильно—и кураторы Думы решили не церемониться.

При этом большинство депутатов и сенаторов, судя по всему, даже не поняли, что и зачем они приняли—точно так же как было и в случае с «законом о шлепках», когда Дума наштамповала за одно заседание более 60-ти законов.

В итоге в Совете Федерации нашлось всего 6 человек, которые воздержались, и одна Е. Мизулина была. против.

В случае подписания Президентом закон о «Контингенте» вступит в силу с 1 января 2017 г., а сама база должна быть заполнена к 1 сентября 2022 года. На сайте Общественного уполномоченного по защите семьи есть образцы писем и телеграмм Президенту с просьбой наложить «вето» на данный закон.

http://abakan-gazeta.ru/12/26/sovet-federacii-odobril-zakon-o-totalnom-kontrole-nad-semyoj-2/

Вторник, 16:00 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Украина-2016: политическое отцеубийство продолжается...
Конец уходящего года ознаменовался очередным всплеском декоммунизации киевской топонимики. Киевсовет буквально дозачистил названия улиц и переулков, напоминавших о проклятом «совицьком» прошлом и его героях. Как пел когда-то Владимир Высоцкий, какое время на дворе – таков мессия. Сейчас, похоже, гибридный......И вот почему. Под перекройку попала улица Павла Дыбенко в ..

если ты выстрелишь в прошлое из пистолета то оно выстрелит в тебя из пушки даг поет гафуров

Вторник, 16:00 - 27 дек 16
гость — «Саша» пишет:

Поддерживаю в этом ПРяники

Вторник, 16:21 - 27 дек 16
гость — «Саше» пишет:

А оплачивать эти не нужные переименования ты будешь из своего кормана? А оплачивать переделку всяких документов,свидетельств на квартиру,паспортов тоже будешь из своего кармана? А ходить по кабинетам мерзких чинуш тоже ты будешь вместо жильцов переименуемых улиц? Я например живу на одной из этих улиц и мне например фиалетово как и в честь кого она названа.

Вторник, 16:32 - 27 дек 16
гость — «Не дебил» пишет:

А может, ВСЕ улицы Тулы, названные в честь кого-либо, переименовать в нормальные, нейтральные, названия, чтобы потом не было мучительно больно? Это очень поганая традиция, называть улицы и населённые пункты чьими-либо именами и фамилиями.

Неужели не хватает ума, совести и чести давать адекватные названия улицам?

----------------------------------------------

От их названий ласковых становится светлей.

Пройду по Абрикосовой,
Сверну на Виноградную,
И на Тенистой улице я постою в тени.
Вишнёвые, Гpушёвые,
Зелёные, Прохладные,
Как будто в детство давнее ведут меня они.

И, может, на Сиреневой, а, может, на Каштановой,
А не на этих улочках — тогда на Луговой,
С любовью встречусь первою негаданно-нежданно я
И вновь бродить до полночи я буду сам не свой.

Пройду по Абрикосовой,
Сверну на Виноградную
И на Тенистой улице я постою в тени.
Вишнёвые, Гpушёвые
Зелёные, Прохладные,
Как будто в детство давнее ведут меня они.

Вторник, 17:37 - 27 дек 16
гость — «старый» пишет:

саше маше и прочим-достали вы со своей переименовкой.Постройте что то свое и называйте как хотите.Да не забудте Брежнева и Юнака от которых вам квартиры достались.

Вторник, 17:42 - 27 дек 16
гость — «Не дебилу, но близкому к этому состоянию » пишет:

гость — «Не дебил» пишет:

А может, ВСЕ улицы Тулы, названные в честь кого-либо, переименовать в нормальные, нейтральные, названия, чтобы потом не было мучительно больно? Это очень поганая традиция, называть улицы и населённые пункты чьими-либо именами и фамилиями.

Неужели не хватает ума, совести и чести давать адекватные названия улицам?

----------------------------------------------

От их названий ласковых становится светлей.

Пройду по Абрикосовой,
Сверну на Виноградную,
И на Тенистой улице я постою в тени.
Вишнёвые, Гpушёвые,
Зелёные, Прохладные,
Как будто в детство давнее ведут меня они.

И, может, на Сиреневой, а, может, на Каштановой,
А не на этих улочках — тогда на Луговой,
С любовью встречусь первою негаданно-нежданно я
И вновь бродить до полночи я буду сам не свой.

Пройду по Абрикосовой,
Сверну на Виноградную
И на Тенистой улице я постою в тени.
Вишнёвые, Гpушёвые
Зелёные, Прохладные,
Как будто в детство давнее ведут меня они.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Что то мне подсказывает, что вы - агроном -садовод, потерявший работу, а сердце и душа никак не могут с этим примериться. Какие нахрен в Туле могут быть улицы "Виноградная", "Абрикосовая", "Грушевая", Сиреневая" и т.д. и т.п. Да над нами вся страна будет смеяться. Уже достаточно того, что всех блохокуями называют.

Вторник, 18:00 - 27 дек 16
гость — «За» пишет:

Сидят в сети импотенты и Клаву дрочат. Уж точно в жизни не сделали столько полезного и нужного сколько сделал Василий Александрович. Пусть не все у него получилось, но тем не менее достоит памяти. А вот переименовывать ничего не надо. Тула активно расширяется и новых улиц будет предостаточно. Еще не забыть нужно и Усова В.С. и Грязева В.М.

Вторник, 18:02 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

стародубцева надо чтить вон наполеон три поколения французов закалбасил и они французы его чтут в пику нам с нашими прошлыми правителям.

Вторник, 18:34 - 27 дек 16
гость — «Нормальное радио с песнями 90-х 00-х годов!» пишет:

г. Ефремов 100,2 FM — новый город вещания Радио День

Поздравляем тебя, житель города Ефремов Тульской области, с началом вещания Радио День на частоте 100,2 FM! Слушай громко, рассказывай друзьям и топырься от души!

Вторник, 18:57 - 27 дек 16
гость — «Дебилу» пишет:

"Что то мне подсказывает, что вы - агроном -садовод, потерявший работу, а сердце и душа никак не могут с этим примериться. Какие нахрен в Туле могут быть улицы "Виноградная", "Абрикосовая", "Грушевая", Сиреневая" и т.д. и т.п. Да над нами вся страна будет смеяться. Уже достаточно того, что всех блохокуями называют".

----------------

Ты рабок отмороженный, о чём свидетельствует твоё ограниченное, дискретное мышление двумя рабскими извилинами. При чём тут Абрикосовая и Виноградная, придурок? Песня приведена просто как пример, выродок жополизный. Названий улицам можно придумать полно адекватных: Светлая, Красивая, Ясная и так далее. Русский язык богат, и ограничений здесь никаких нет (дебилы, как ты, со словарным запасом в 1000 слов не в счёт, конечно). Я понимаю, придурок, что ты кончаешь от названий улиц типа Сталина, Ивана Грозного, Лаврении Берии, Николая Ежова и т. п., потому что живёшь по принципу "нас е.ут, а мы крепчаем". Но дело в том, что не все такие уроды, как ты, и многим противно ходить по улицам, названным в честь параоников и убийц.

Вторник, 19:19 - 27 дек 16
гость — «Вася» пишет:

ДиТ Фсе НаХ!!

Вторник, 19:22 - 27 дек 16
гость — «Коммунистам на заметку» пишет:

Колхоз им. Стародубцева "Напрасный труд".

Вторник, 19:27 - 27 дек 16
гость — «Отмечающим коммунистам» пишет:

Вы там это... не пейте много! Мало ли чего там в очередной раз в голову по пьяни взбредет...

Вторник, 19:42 - 27 дек 16
гость — «комментатору в, 18:57 » пишет:

Да ты псих, как я погляжу. Выпей успокоительное, покрепче сомкни свое тухлое хайло и усни с миром.

Вторник, 20:00 - 27 дек 16
гость — «Духпердух идейный» пишет:

"Кукурузная", ёптыть, или "А-66". Ну с "Кукурузной" вроде всё понятно, а для тех, кто не в теме про А-66 поясню, что это марка бензина, которую выпускает этот переделанный, но штатовский армейский полевой бензозаводик. Ведь и то и то, что фамилия и не один десяток лет, а последнее название особенно актуально. Думается, что на открытие "А-66" Трамп делегатов пришлёт с US Route 66, а наш Жорж, чуть позже обардюрит в штатах это дело и будем побратимы. И не надо больше думать! "А-66". Вот такая идея, причём с точки зрения, даже смены политеса во все времена не подкопаешься.

Вторник, 20:46 - 27 дек 16
гость — «Интеллигент» пишет:

Согласен с теми, кто считает порочной практику именования улиц чьими-либо именами. Абсолютно всем нравящихся людей нет на этой земле, оттого никто и не вправе навязывать народу своё отношение к кому бы то ни было посредством уличных аншлагов.

Считаю, что названия улиц должны быть либо нейтральными - например Луговая, Полевая, Солнечная, Широкая, Звёздная, - либо, как в США, просто под номерами: 5-я улица, 215-я улица и так далее. А чинопочитание - только в мозгах рабов, но даже рабам А. П. Чехов советовал выдавливать из себя рабство. Начинайте, иначе плохо кончите...

Вторник, 21:04 - 27 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Снести памятник Ленину перед "Серым" домом и поставить композицию: Стародубцев на коленях перед Ельциным, который учит Путина как управлять Россией.

Цитатник

Рад я или нет назначению Дудки губернатором? Я не рад.

А. Шипунов, генеральный конструктор КБП

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