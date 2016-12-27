Главная / PRяники виртуальные « 27 декабря 2016 »

Почетные грамоты - лучшим работникам компании

В честь профессионального праздника – Дня энергетика – в АО "ТНС энерго Тула" состоялось награждение лучших сотрудников компании, продемонстрировавших высокие результаты работы в течение уходящего года. Портреты 25 работников украсили доску почета, а еще 28 человек получили почетные грамоты.

В числе награжденных – заместитель начальника департамента расчетов и транспорта Александр Востриков, более 10 лет посвятивший работе в энергетике. Свой выбор в пользу этой отрасли он сделал много лет назад, после окончания Тульского политехнического института, и ни разу не пожалел.

"Многое зависит от коллектива, в котором работаешь, – считает Александр Востриков. – За многие годы работы в компании выстроились отношения, основанные на взаимопонимании коллег. Задачи, стоящие сегодня перед нами, четко определены и прозрачны, мы знаем, что нужно для их решения. Мы стремимся создать комфортные условия для наших клиентов, чтобы при каждом обращении к гарантирующему поставщику, удавалось быстро решить любой вопрос".

В процессе работы Александр сформулировал и собственное понимание профессионализма, которым должен обладать работник энергетической отрасли. "Профессионалом считаю человека, который, обладая необходимыми теоретическими знаниями, понимает значение экономических и юридических тонкостей, – говорит Александр Востриков, – знает, где найти ответ на любой вопрос".

"Я считаю вас локомотивом нашей организации, – сказал участникам церемонии награждения заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" – управляющий директор АО "ТНС энерго Тула" Илья Щавлев. – Бесценно, когда в коллективе есть такие профессионалы. Это значит, что любая, даже самая непростая и амбициозная задача является для нас выполнимой".