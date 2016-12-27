Главная / PRяники с перцем « 27 декабря 2016 »

О неубранном снеге и любви к Родине

Заметка управдома.





Вы верите, что некоторые улицы в Туле нынешней зимой еще не чистили? Я тоже не верил, пока не получил снимки читателя, проживающего в районе ул. Маргелова, в двух шагах от проспекта Ленина и троллейбусного кольца.

















Аналогичная ситуация в межквартальном проезде по проспекту Ленина, 137, и по проспекту Ленина, 143.



Вроде бы это сфера ответственности городских властей, а не управляющих компаний, которые регулярно и, похоже, не без видимого удовольствия “дрючит” г-н Бирюлин.

Ну а с другой стороны, Россия – страна снегов, луж и вечной грязи. Если будет у нас, к примеру, так же чисто, как Европе, мы уже перестанем, наверное, быть самими собой.

Вот езжу по городу, смотрю с тоской на грязь, которую развозят по дороге автомобили, и мечтаю о том, когда наконец мороз и выпавший белый пушистый снег примирят меня с отечественной действительностью.

И пусть в Москве чиновников лишают должностей за неубранный снег во дворах, а у нас в Туле все должно быть по-отечески, по-справедливому.

Это ведь наша Родина, и другой нам не надо…

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