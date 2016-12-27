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Главная / PRяники с перцем « 27 декабря 2016 »


О неубранном снеге и любви к Родине

Заметка управдома.

Вы верите, что некоторые улицы в Туле нынешней зимой еще не чистили? Я тоже не верил, пока не получил снимки читателя, проживающего в районе ул. Маргелова, в двух шагах от проспекта Ленина и троллейбусного кольца.







Аналогичная ситуация в межквартальном проезде по проспекту Ленина, 137, и по проспекту Ленина, 143.

Вроде бы это сфера ответственности городских властей, а не управляющих компаний, которые регулярно и, похоже, не без видимого удовольствия “дрючит” г-н Бирюлин.

Ну а с другой стороны, Россия – страна снегов, луж и вечной грязи. Если будет у нас, к примеру, так же чисто, как Европе, мы уже перестанем, наверное, быть самими собой.

Вот езжу по городу, смотрю с тоской на грязь, которую развозят по дороге автомобили, и мечтаю о том, когда наконец мороз и выпавший белый пушистый снег примирят меня с отечественной действительностью.

И пусть в Москве чиновников лишают должностей за неубранный снег во дворах, а у нас в Туле все должно быть по-отечески, по-справедливому. 

Это ведь наша Родина, и другой нам не надо…

 

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Комментарии к статье

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Вторник, 19:37 - 27 дек 16
гость — «ЧЕРНЬ» пишет:

В Черни полный писец! Тротуары не чистяттся,Лестничные марши на спусках превратились в каток. Возле школы каждое утро столпотворение машин.Родители привозят детей.К третьему детскому садику вообще нет подьезда. У нас сплошной беспредел и полная тишина.Депутаты спят.Единоросы молчат.А администрация готовится к корпоративу.Скоро Новый Год, УРА!!!!!!

Вторник, 19:37 - 27 дек 16
гость — «Вася» пишет:

А зачем? Весной сам растает. Да и выборы не скоро.

Вторник, 19:37 - 27 дек 16
гость — «гостья» пишет:

Сегодня как никогда в Советском районе много тротуаров оказалось не прочищенными даже к вечеру и во дворах тоже снег не убран. Было уже непривычно это видеть, так как в этом году постоянно везде расчищали небольшими уборочными машинами с грейдерами и щетками. Может эпидемия гриппа накрыла водителей?

Вторник, 19:50 - 27 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Не волнуйтесь, Авилов всю технику направил в свой любимый Ленинский район, носится с ними как курица с яйцом.

Вторник, 20:01 - 27 дек 16
гость — «BECHA» пишет:

Потерпите четыре дня. За 2016 год денежки освоили. Все расписано по статьям, не шумите, а то премию отберут.

Вторник, 20:23 - 27 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Меняются губернаторы,мэры а снег как не убирался так и не убирается.

Вторник, 21:02 - 27 дек 16
гость — «Алёше 77» пишет:

Меняются губернаторы,мэры а снег как не убирался так и не убирается.
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Вот такая она Алеша, путинская стабильность. Вы за эту стабильность голосовали выбирая "Единую Россию". Так чего же теперь плачете и жалуетесь?

Вторник, 21:04 - 27 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Ура! Товарищи! И господа из Парижу! Ударим ударным трудом и пробегом на верблюдах к адресу Тула- Москва- Кремль! По бездорожью.Посмотрим как у них. Наберемся знаний,умений,вдохновения. И сделаем все,чтобы когда курочка запеклась румяной нужен майонез провансаль. И в духовку положить свою голову,а руки держать под мышками. Идиоты епть

Вторник, 21:07 - 27 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Для вторника 21_02,27 дек
++++++++++++++++++++++
Я не голосовал за Единую Россию.

Вторник, 21:09 - 27 дек 16
гость — «Спец» пишет:

Зато у нас на Украине снег каждый день убирается.Вот так ватко.

Вторник, 21:09 - 27 дек 16
гость — «Алёше 77» пишет:

Я не голосовал за Единую Россию.
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Скажи спасибо тем кто голосовал за "Единую Россию". Пусть не стонут и не жалуются, а берут лопаты и помле работы чистят улицы.

Вторник, 21:10 - 27 дек 16
гость — «Адриан» пишет:

В Туле Кремль не чищен, а вы с улицами тут!

Вторник, 21:17 - 27 дек 16
гость — «гость» пишет:

Ушлепки...чистят только тогда, когда сам уже почти расстаял...

Вторник, 21:20 - 27 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Снег в апреле точно растает. Так за чем же тратить средства города? Надо быть экономными.

Вторник, 21:21 - 27 дек 16
гость — «[::::]» пишет:

Живи ярко - пей "боярку"! Зимой идет снег, спасибо партии за это.

Вторник, 21:21 - 27 дек 16
гость — «Да уж» пишет:

Женя Бюрдюр, ау, ты где??

Вторник, 21:23 - 27 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Гоните самогон. Я пью только самогон.

Вторник, 21:26 - 27 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Матвеев! А в твоём родном Белёве снег убирается???

Вторник, 21:27 - 27 дек 16
гость — «КПД+мимокрокодил+шмайсер» пишет:

Матвеев белёвский сплетник и трепач.

Вторник, 21:29 - 27 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Я не сплетник, сплетник у нас в Белеве Корыстов, ему суд присвоил такое звание. А я - Николай Матвеев - провокатор.

Вторник, 21:43 - 27 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

Тоже мне новость.Каждую зиму такая херня с неубранными тротуарами.

Вторник, 21:44 - 27 дек 16
гость — «АУ» пишет:

Женя бордюр - КУ-КУ!!!

Вторник, 22:04 - 27 дек 16
гость — «Тётка » пишет:

Тю... Сегодня в УФМС на Прокудина была,ровно по колено перед входом.

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