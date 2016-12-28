Медиаблогер 3:0 отказали в президентском гранте

Сомнительный проект, о котором писали Тульские PRяники, не получил финансовой поддержки.
Как сказано на сайте конкурса государственной поддержки ННО проект " МедиаБлогер 3.0" – это продолжение интернет-проекта “МедиаБлогер 2.0”, который стал очень популярен среди начинающих блогеров Рунета. Сайт проекта стал свободной дискуссионной площадкой для всех желающих попробовать себя в качестве блогера. Ребята учатся писать статьи, грамотно и интересно формулировать свои мысли, обсуждать и спорить друг с другом на площадке сайта, не переходя на оскорбления, а поддерживая конструктивный диалог. Проект позволит контролировать настроения современной молодежи, интересы и проблемы, которые их больше всего волнуют, а также отследить попытки вовлечь молодых людей в экстремистские и радикальные организации.”
Из одиннадцати тульских претендентов на получение президентских гранатов НКО:
средства получили всего три
Тульская областная молодежная общественная организация по развитию гражданского общества “Молодые туляки”- 4 млн рублей.
Тульская региональная общественная организация охраны демократических принципов "Добровольная Молодежная Дружина" -1,8 млн рублей
Тульская региональная общественная организация "Центр содействия социальной защите и реабилитации несовершеннолетних “дом” - 3 млн. рублей.
Будем проверять. Ведь не исключено, что грантополучатели ничего кроме бумаг и завиральных идей не представили.
Встреча с интересным человеком: Виктор Алексеевич Ефимов "Новая глобальная повестка дня".
https://www.youtube.com/watch?v=X2FZOLtz6uU