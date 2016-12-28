Главная / PRяники виртуальные « 28 декабря 2016 »

Медиаблогер 3:0 отказали в президентском гранте Сомнительный проект, о котором писали Тульские PRяники, не получил финансовой поддержки. Как сказано на сайте конкурса государственной поддержки ННО проект " МедиаБлогер 3.0" – это продолжение интернет-проекта “МедиаБлогер 2.0”, который стал очень популярен среди начинающих блогеров Рунета. Сайт проекта стал свободной дискуссионной площадкой для всех желающих попробовать себя в качестве блогера. Ребята учатся писать статьи, грамотно и интересно формулировать свои мысли, обсуждать и спорить друг с другом на площадке сайта, не переходя на оскорбления, а поддерживая конструктивный диалог. Проект позволит контролировать настроения современной молодежи, интересы и проблемы, которые их больше всего волнуют, а также отследить попытки вовлечь молодых людей в экстремистские и радикальные организации.” Из одиннадцати тульских претендентов на получение президентских гранатов НКО: средства получили всего три Тульская областная молодежная общественная организация по развитию гражданского общества “Молодые туляки”- 4 млн рублей. Тульская региональная общественная организация охраны демократических принципов "Добровольная Молодежная Дружина" -1,8 млн рублей Тульская региональная общественная организация "Центр содействия социальной защите и реабилитации несовершеннолетних “дом” - 3 млн. рублей. Будем проверять. Ведь не исключено, что грантополучатели ничего кроме бумаг и завиральных идей не представили.





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Одна из главных задач - сохранение трудового коллектива, скота и урожая Вячеслав Дудка - губернатор Тульской области Реклама

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