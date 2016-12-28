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Главная / PRяники виртуальные « 28 декабря 2016 »


Медиаблогер 3:0 отказали в президентском гранте

Сомнительный проект,  о котором писали Тульские PRяники, не получил финансовой  поддержки.  

Как сказано на сайте конкурса государственной поддержки ННО  проект " МедиаБлогер 3.0" – это продолжение интернет-проекта “МедиаБлогер 2.0”, который стал очень популярен среди начинающих блогеров Рунета. Сайт проекта стал свободной дискуссионной площадкой для всех желающих попробовать себя в качестве блогера. Ребята учатся писать статьи, грамотно и интересно формулировать свои мысли, обсуждать и спорить друг с другом на площадке сайта, не переходя на оскорбления, а поддерживая конструктивный диалог. Проект позволит контролировать настроения современной молодежи, интересы и проблемы, которые их больше всего волнуют, а также отследить попытки вовлечь молодых людей в экстремистские и радикальные организации.”

Из одиннадцати тульских претендентов на получение президентских гранатов НКО:

  средства получили всего три

Тульская областная молодежная общественная организация по развитию гражданского общества “Молодые туляки”- 4 млн рублей.

Тульская региональная общественная организация охраны демократических принципов "Добровольная Молодежная Дружина" -1,8 млн рублей

Тульская региональная общественная организация  "Центр содействия социальной защите и реабилитации несовершеннолетних “дом” - 3 млн. рублей.

 Будем проверять. Ведь не исключено, что грантополучатели ничего кроме бумаг и завиральных идей  не представили.

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Среда, 10:45 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Встреча с интересным человеком: Виктор Алексеевич Ефимов "Новая глобальная повестка дня".

https://www.youtube.com/watch?v=X2FZOLtz6uU

Среда, 10:45 - 28 дек 16
гость — «вопрос» пишет:

А сколько можно было давать гранты? 2 гранта уже дали? Неужели мало, еще 3-й и последующие гранты нужны блогерам?

Среда, 10:51 - 28 дек 16
гость — «Тульская земля всегда славилась ратными подвигами и великими людьми — Ю.В.Вепринцева » пишет:

Тульская земля всегда славилась ратными подвигами и великими людьми —

Ю.В.Вепринцева

(женщина в разноцветных балахонах)

http://www.council.gov.ru/events/news/71122/

Женщина снова в зеленом:
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/012946/12946777.jpg
http://www.kbptula.ru/images/stories/kbp/news/2015/053/02.jpg
http://www.kbptula.ru/images/stories/kbp/news/2015/053/03.jpg

Женщина теперь в красном балахоне-униформе(?)
http://council.gov.ru/media/photos/xlarge/awQgAd4xP8xcm3AQpJzCPuocG64Nod1o.JPG
http://council.gov.ru/media/photos/xlarge/XGiotQYnyipGn9AmaTepyePBjOWZ5C1t.jpg
http://zampolit.com/upload/iblock/c80/c8024387028bcc1d5a8bfb735742cd0f.JPG
Женщина теперь в белом
https://pbs.twimg.com/media/CpFJDzhWYAAMcg8.jpg

Юнармия России

Униформа на основе американской?
Но более легкий материл (как кальсоны?)

http://71.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3697464/

Юнармия сажает деревья, т.к. не знает, чем заняться –http://s11.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1187053/wx1080.jpg
Но деревья без юнармии давно сажают экологические структуры

Юнармия в Тульской области – 3 человека? http://71.mchs.gov.ru/upload/site28/document_images/nWU3DoDUde-800x600.jpg
Пузатые и седые старики –
http://71.mchs.gov.ru/upload/site28/document_images/k4nsJ9Vg0v-800x600.jpg
http://71.mchs.gov.ru/upload/site28/document_images/riDUCFpmv3-800x600.jpg
http://gazetateploe.ru/wp-content/uploads/2016/08/2b84543bb5e816960089a41cc067bc22.jpg
На заднем фоне – малолетки

Юнармию для фона – на задний план.
Саму женщину поближе, которую поближе к ее намеку на груди обнимает старик
http://council.gov.ru/media/photos/xlarge/0kIXZ1AXKRYACHSniwuXW207B7aEgWkc.jpg

Женщина теперь в синем
http://council.gov.ru/media/photos/xlarge/cAkdX0AH2teTuobfIvUq2QmFLAxAdzbp.jpg

Среда, 10:52 - 28 дек 16
гость — «Роспил» пишет:

Медиаблогер 2.0 за восемь миллионов
https://www.pryaniki.org/view/article/1016657/

Роспил по-тульски, Или как я провела очередной молодежный форум
https://www.pryaniki.org/view/article/1016658/

“Новомосковский след” проекта “Медиаблогер 2:0”
https://www.pryaniki.org/view/article/1016690/

Медиаблогер 3:0 отказали в президентском гранте
https://www.pryaniki.org/view/article/1016707/

Архив о блоггерах
Блогеры? Не знаю таких…
https://www.pryaniki.org/view/article/1015622/
Как поругались тульские блогеры
https://www.pryaniki.org/view/article/1014100/

Среда, 10:54 - 28 дек 16
гость — «Графомания — это психиатрический термин, подразумевающий болезненную страсть к написанию » пишет:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ!
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ КОММЕНТАРИЯ:
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!
18+

Графомания — это психиатрический термин, подразумевающий болезненную страсть к написанию текстов, чаще всего не представляющих никакой культурной ценности.

Обычно произведения таких авторов шаблонны, невыразительны и не представляют собой никакого интереса ни для читателей, ни для критиков.

Графомания может иметь более или менее тяжелую форму. Аналогично другим диагнозам в этой области, графомания не возникает на пустом месте и, в принципе, поддается лечению, в том числе и медикаментозному.

Как человек становится блоггером (графоманом)?

На бумаге он выражает свои чувства, эмоции и переживания, заводит дневники, с которыми делится сам с собой о наболевшем. В стихах он выражает восторг или скорбь, любовь или ненависть.

У нормального человека есть много собеседников и кроме листа бумаги, у больного, страдающего графоманией — нет.

Блоггеры (графоманы) изначально одинокие (онанист или женщина мастурбирующая), страдающие от заниженной самооценки и невозможности с кем-то поговорить, они начинает писать.

Творения — это часть их болезненного и одинокого мира.

Чем больше он их создает, тем меньше он сознательно стремится к живому общению.

Ограничивая себя в контактах, графоман должен реализовывать естественную тягу к общению, это заложено в личности на подсознательном уровне.

И снова его рука тянется к листу бумаги (планшетнику, смартфону, клавиатуре) или к своим половым органам для мастурбации.

Такого человека можно только пожалеть.
Его произведения кажутся ему гениальными, более того, он совершенно искренне в это верит.

Как и любой психиатрический больной, блоггер (графоман) не может разглядеть у себя признаков болезни, не может объективно оценить свой образ жизни.

Именно поэтому блоггеры (графоманы) крайне болезненно воспринимают критические высказывания относительно их творчества.

Для большинства авторов мнение их аудитории является стимулом для развития, а также основным источником информации о недостатках их произведений.

Люди, страдающие болезненной тягой к писательству, этого лишены, а значит, не имеют возможности развиваться и совершенствоваться. Как результат — произведения, лишенные какой либо литературной и духовной ценности, однообразные и неоригинальные.

Со временем все контакты с внешним миром сводятся для графомана к демонстрации его творений. А внешний мир, именно по этой причине, начинает его избегать.

Описанное выше — тяжелый случай заболевания.

В легкой форме графомания может быть связана с некими временными условиями. Например, не с кем сексом заниматься (т.к. объект – половой партнер или партнерша) находится в отъезде, и блоггерство (графоманство), а онанизм или мастурбация не приносят былых ярких ощущений — лучший способ отвлечься от переживаний, связанных с этим.

После возвращения объекта и возобновления секса все приходит в норму, и симптомы графомании проходят сами собой.

Помочь графоману можно, если отвлечь его от ручки от листа бумаги (планшетника, смартфона, клавиатуры) и взять под наблюдение его привычные занятия с его или ее половыми органами (исключить онанизм-мастурбацию), обеспечить объектом сексуальной разгрузки (партнером или партнершей), предложить иные развлечения и интересы, возможно, что при регулярных контактах с кем-либо со временем он откажется от мысли о блоггерстве (графомании).

В случае тяжелой и прогрессирующей формы блоггерства (графомании), понадобится вмешательство специалиста!

Среда, 10:54 - 28 дек 16
гость — «Уроды против людей» пишет:

7 декабря 2011
Уроды против людей
https://www.pryaniki.org/view/article/10377/

История беспредела на выборах на одном отдельном взятом избирательном участке в Туле
Появляется некая некая Вепринцева Юлия Владимировна (на эту фамилию было представлено удостоверение члена ТИК Привокзального, хотя на сайте таких в комиссии нет, фото дамочки слева вверху)


Среда, 10:25 - 7 дек 11

гость — «@VladimirStrukov» пишет:
Вепринцева Юлия Владимировна, хм. Похоже ей еще и левое удостоверение сделали? Она пришла на участок с совершенно чистой пустой головой, не утруждая себя чтением законов. Там, ведь, букв много. А как ей стало совсем невмоготу настаивать - позвала Сережу Честюнина. Аудиозапись Vybory 2011 − 79-10-85-40

Среда, 10:57 - 7 дек 11
гость — «а что вы хотите» пишет:
Если у этой вепринцевой образование массовик-затейник. Ничего удивительного. Раз назначили - надо сосать или лизать. У нее, судя по-всему, получается.

Салатовой женщине:

Среда, 11:29 - 7 дек 11
гость — «Эвелина Хромченко- Ю.В.Вепринцевой» пишет:
Фу..Какая вульгарная помада!!"Водолазка" из сундука мамы!!Нельзя так запускать себя.Вы-лицо администрации.Немедленно к нам,на "Модный приговор".


Среда, 12:16 - 7 дек 11
гость — «Типа Хомяк» пишет:
Наши авторитеты это Вепринцева и Марьясова, женщины сложной судьбы, но ясной ориентации ... :)))


https://www.pryaniki.org/view/article/1013711/
Четверг, 08:48 - 18 дек 14
гость — «не всё так просто» пишет:
тульскую новостную ленту читаешь,как современные сказки"Вепринцева поняла вопрос" ХА-ХА-ХА,что эта сопливая девка может поднять???



5 февраля 2016
“Глас народа” теперь почитают соседи в погонах
https://www.pryaniki.org/view/article/1015397/

Воскресенье, 13:39 - 7 фев 16
гость — «Гость» пишет:

Хотя есть на кого опереться - на массовика затейника - Юлю Вепринцеву, та чего-нибудь сфлешмобит обязательно и опыт есть организовывать массы против федеральной власти. Ужас!


28 марта 2016
https://www.pryaniki.org/view/article/1015612
Сенатор Юлия Вепринцева ответила на запрос по чернобыльским пособиям


31 марта 2016
https://www.pryaniki.org/view/article/1015631

Сенаторов и депутатов вывели на чистую воду
Наши законодатели проголосовали не глядя за урезание чернобыльских пособий по уходу за ребенком.

Среда, 10:55 - 28 дек 16
гость — «вопрос» пишет:

А что за женщина в светло-салатовой униформе медсестры рядом с Дюминым?
Какая молодежь, где всем по виду и их седине волос за 40?
Тратят деньги неизвестно на что и зачем.
Врут сторожу области Дюмину, а он рад свежей теплой лапше на его уши!

Среда, 10:57 - 28 дек 16
гость — «на коммент в 10:55» пишет:

гость — «на коммент в 10:55» пишет:
Мы за несколько лет обили все пороги, но Юля сама вызвалась нам помочь, заверив, что Груздев

-------------------

Груздев держал от себя на дистанции Вепринцеву.
Так что слухи о влиянии Вепринцевой на Груздева - всего лишь слухи.
Эти слухи она сама распространяла ради ее пиара, чтобы несуществующий авторитет себя она могла создать?

Среда, 11:05 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

и насчет распила свидомит пиндосия распилила в ираке полтора триллиона зеленых а в это время путин въёбывал на оборонных галерах и когда он сказал про это все начали смеяться .на эти деньги пиндосня могла бы несколько раз оздоровить свою экономику но на них была наркозная маска .

Россия пересмотрела итоги холодной войны в свою пользу
Ровно 25 лет назад СССР был окончательно распущен, что долгие годы считалось следствием победы США в холодной войне. Так Вашингтон стал столицей единственной оставшейся сверхдержавы. Но теперь этот его статус покачнулся: американцы признают, что Россия настолько увеличила свое влияние внутри самих США, что итоги холодной войны уже не выглядят столь однозначно.Несмотря...

Среда, 11:09 - 28 дек 16
гость — «Просто Оля» пишет:

Один единственный чудик не может реализовать свою завистливую сущность, а уже загажена вся ветка.

Среда, 11:27 - 28 дек 16
гость — «просто Оле» пишет:

По-вашему Вепринцева в новом году займет должность Левиной?

Среда, 11:28 - 28 дек 16
гость — «гость» пишет:

вот куда уходят наши деньги - на всякую фигню

Среда, 11:29 - 28 дек 16
гость — «вопрос» пишет:

В 2017 году Вепринцева может сменить Якушкину, об этом Вепринцева мечтает и будет это загадывать в качестве новогоднего желания?

Среда, 11:30 - 28 дек 16
гость — «гостю Среда, 11:28 - 28 дек 16» пишет:

Среда, 11:28 - 28 дек 16
гость — «гость» пишет:
вот куда уходят наши деньги - на всякую фигню

-------------------
Вы правы!
Может быть, деньги-гранты лучше бы на медицину отдали, чтобы от графомании хоть как-то подлечили "блогеров".

Среда, 11:46 - 28 дек 16
гость — «Чиновники Тульской области попались на афере с грантами для НКО» пишет:

Грант - софинансирование проекта.

В случае присуждения гранта, грантополучатель должен внести тот собственный и партнерский вклад, который был указан в проектной заявке.

Т.е. грант выдается тому, у кого есть что-либо для реализации проекта, на который грантополучатель рассчитывает получить деньги гранта


Грантополучатели – соискатели гранта, проекты которых по результатам Конкурса признаны победителями на основании решения Комиссии.

Кому выданы гранты, равно как информация о поступивших заявках на гранты с указанием о соответствии поданного комплекта документации или несоответствии - это общедоступная информация.
Скрывать такую информацию, в т.ч. скрывать грантополучателя и сумму полученного гранта - нарушение законодательства.
Любой гражданин имеет право написать заявление в интересах неопределенного круга лиц в СК, генпрокуратуру и другие правоохранительные органы, и власть будет обязана устранить нарушения законности.

Когда Груздева и других будут раскручивать по этим делам?

Почему забыли темы о том, как Чернобыльские гранты выдавали?
Уже не в первый раз такие дела с грантами:

Чиновники Тульской области попались на афере с грантами для НКО
https://www.pryaniki.org/view/article/1014940/


Об "афере" с грантами
https://www.pryaniki.org/view/article/1014964/

Геннадий Ефимов рассказал, как ему всучили грант на организацию митингов чернобыльцев
https://www.pryaniki.org/view/article/1014960/

Максим Мищенко и Геннадий Ефимов попали под следствие
https://www.pryaniki.org/view/article/1014947/

Дело Мищенко - Ефимова
https://www.pryaniki.org/view/article/1014948/

И снова гранты!
https://www.pryaniki.org/view/article/1014989/

Почему губернатор повесил 3 миллиарда на Юрия Андрианова?
https://www.pryaniki.org/view/article/1015306/

Дорог не грант, а внимание
https://www.pryaniki.org/view/article/1015225/

Медвежья услуга, или Гранты не спасли
https://www.pryaniki.org/view/article/1015682

Сор из следственной избы
https://www.pryaniki.org/view/article/1015758

Среда, 11:48 - 28 дек 16
гость — «Просто Оля» пишет:

Глупее ничего нельзя придумать. Искренне Вам сочувствую, Вы больны. А караван идёт...

Среда, 11:55 - 28 дек 16
гость — «шмайсер» пишет:

За уши притянутые проекты, чистый распил.

Спортивное братство.
"В одном зале соберутся сотни спортсменов разных национальностей и вероисповедания для того, чтобы в честной борьбе определить лучших.»
А если идут просто соревнования по греко-римской борьбе, то там собираются только люди одной национальности что ли?
-----------------
Модный русский дом.
"Модный русский дом позволяет творческой единице работать на самих себя, принимать клиентов и впечатлять их интерьерами, спектром областей фэшн-индустрии».
В России куда ни плюнь попадешь в дизайнера. А тут за 3млн. рублей и фэшн-индустрия! и интерьеры которыми можно впечатлиться. Кто будет впечатляться, ау! За 3 млн. будут впечатляться и все?
-------------------
Проект "НЕ СУПЕР - герои".
..."проект соз дания короткометражных документальных фильмов с использ ование анимационной графики". За 1,8 млн. создать фильмЫ. Бред сивой кобылы1 На хорошую камеру не хватит.

Среда, 12:06 - 28 дек 16
гость — «Знакомьтесь с будущим Президентом России» пишет:

http://andreychernuhin.livejournal.com/464749.html

Знакомьтесь с будущим Президентом России

Некто бывший охранник Путина и вратарь хоккейной команды прихлебателей Путина генерал-майор Алексей Дюмин назначен тульским губернатором.
будущий преемник Путина, лично ему преданный, который пойдет на выборы Президента в 2018 году. http://www.kommersant.ru/doc/2911780

vedles
9 февраля 2016, 15:09:50 UTC

Дюмин - еврей,с рыбьими глазами.
Смена жыдопоганей ничо не изменит в лутшую сторону.

Среда, 12:07 - 28 дек 16
гость — «Паранойяльные "пророки" выдают чужие идеи за свои» пишет:

Паранойяльные "пророки" выдают чужие идеи за свои

У психотипа шизоид свой "беспорядочный порядок"

Паранойяльный психотип играет ведущие роли.

Шизоиды генерируют идеи, в том числе социологические.

Шизоиды часто безответственно изобретают невесть что, как профессор Персиков в произведении Булгакова "Роковые яйца".

Паранойяльные вычленяют некоторые социально значимые идеи из множества других, невнятных и неотшлифованных, придают им силу, выступают как пропагандисты и соавторы, организуют движение за эти идеи.

Паранойяльный "пророк" (т.е. "лидер"-"блогер"), "пророки" типа "Вепрь" и подобные берут ту, или иную умную-безумную идею у шизоида, расширяет-углубляет, видоизменяет, систематизирует, абсрлютизирует. Выдает за свою.

Объявляет себя "пророком", обрастает апостолами, кликушами... А они уже при нем, живом ставят "места поклонения".
Обычно "места поклонения" так или иначе искажают идеи "пророка" "Вепря" и подобным, перерождается.
Появляются реформаторы служения "пророку" "Вепрю" и подобным, появляются секты на основе той же "веры" в "Вепрь".

Поэтому как вариант: паранойяльный — не основатель новой "веры", а реформатор старой (т.е. реформатор агенства ОБС (одна бабка сказала). Но это в принципе тоже самое.
Истероиды-"блогеры" воспевают паранойяльных лидеров типа "Вепря" и подобных.
Это они, истероиды — "былинники речистые", рассказывавшие о красных
кавалеристах, для которых главное — раздуть мировой пожар на горе всем буржуям.

Гипертимы крутятся между всеми, они снабженцы и автослесари, гуляки и рубаки.

Среда, 12:23 - 28 дек 16
гость — «Новогодний гимн большинства наших чиновников» пишет:

Широка страна моя родная,
Велика Россия наша мать!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно можно воровать.

От Москвы до самой до Чукотки,
Выражая сущность естества,
Человек не может жить без водки
И не хочет жить без воровства.

Тыщу лет неведомая сила
По карманам тырила рубли,
Но разграбить Родину Россию
До конца мы так и не смогли.

Надо чтить традиции народа,
Надо знать историю страны:
Воровать смелее год от года -
Лишь бы только не было войны!

Из казны привольно и широко
Типа Волга вольная течет.
Воровству везде у нас дорога,
Казнокрадству — слава и почет!

Если ты подался в депутаты
Или в мэры, Господи прости! –
Ты не можешь не грести лопатой
Все, что можно ею загрести.

В пенсионном фонде и в музее,
На таможне, где почетен труд,
Не воруют только ротозеи,
Только лохи взяток не берут.

У российских граждан за границей,
Где ни плюнь, куда ни посмотри -
Миллиардов долларов хранится
Сотни две, а может, даже — три.

И доверие Родине исконной
С детских лет крепко в нас, как гранит,

Среда, 12:24 - 28 дек 16
гость — «Гимн роспильщиков и их пособников?» пишет:

По земле когда-то музыкант
С дудочкой волшебною бродил
У него прекрасный был талант
Крыс он в море музыкой топил

О, ну давай начинай, крысолов
У тебя будет славный улов
Заиграй да погромче, мой друг
И тебе подпоют все вокруг

Оу о-у-о-у-о и тебе подпоют все вокруг

Цепкость лап и много лживых слов
Не дают и дня уже прожить
Ты начни лишь только, крысолов
Мы тебе поможем крыс топить

О, ну давай начинай, крысолов
У тебя будет славный улов
Заиграй да погромче, мой друг
И тебе подпоют все вокруг

Оу о-у-о-у-о, ну давай начинай, крысолов

Крысы жадной завистью полны
Норы строят словно терема
Меж собой грызутся за чины
Набивая салом закрома

О, ну давай начинай, крысолов
У тебя будет славный улов
Заиграй да погромче, мой друг
И тебе подпоют все вокруг

Оу о-у-о-у-о, ну давай начинай, крысолов
Оу о-у-о-у-о у, тебя будет славный улов
Оу о-у-о-у-о, заиграй да погромче, мой друг
Оу о-у-о-у-о, и тебе подпоют все вокруг.

Среда, 12:24 - 28 дек 16
гость — «Голодный чиновник http://blagomirie.ru/wp-content/uploads/2016/04/zernaj-svinyj.jpg» пишет:

Голодный чиновник
http://blagomirie.ru/wp-content/uploads/2016/04/zernaj-svinyj.jpg

Среда, 12:25 - 28 дек 16
гость — «Новогодний гимн большинства наших чиновников» пишет:

Новогодний гимн большинства наших чиновников
Широка страна моя родная,
Велика Россия наша мать!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно можно воровать.

От Москвы до самой до Чукотки,
Выражая сущность естества,
Человек не может жить без водки
И не хочет жить без воровства.

Тыщу лет неведомая сила
По карманам тырила рубли,
Но разграбить Родину Россию
До конца мы так и не смогли.

Надо чтить традиции народа,
Надо знать историю страны:
Воровать смелее год от года -
Лишь бы только не было войны!

Из казны привольно и широко
Типа Волга вольная течет.
Воровству везде у нас дорога,
Казнокрадству — слава и почет!

Если ты подался в депутаты
Или в мэры, Господи прости! –
Ты не можешь не грести лопатой
Все, что можно ею загрести.

В пенсионном фонде и в музее,
На таможне, где почетен труд,
Не воруют только ротозеи,
Только лохи взяток не берут.

У российских граждан за границей,
Где ни плюнь, куда ни посмотри -
Миллиардов долларов хранится
Сотни две, а может, даже — три.

И доверие Родине исконной
С детских лет крепко в нас, как гранит,
Так что фонд стабилизационный
Центробанк в Британии хранит!

Наш народ обулся и объелся,
На хрена нам детские сады.
Мы «баблосы» вкладываем в «Челси»,
И своим вложением горды!

Всюду жизнь привольна и шикарна.
И везде, куда ни бросишь взгляд, -
В Куршавеле или в Монте-Карло -
Наши виллы русские стоят.

На «феррари» разъезжают бл..и,
Проститутки сели в «мерседес»,
Ведь не зря их папики и дяди
Возглавляли прежде райсобес.

Наши недры взглядом не обшарить,
Воровство — основа всех основ,
И слова «украсть» и «прикарманить»
Нам дороже всех красивых слов.

Никому на свете не уступим
Мы святое право воровать.
Как невесту, Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать!

Источник:
http://pryaniki.org/folk-in.htm?id=244

Среда, 12:27 - 28 дек 16
гость — «Чиновник не сеет, не пашет, не строит, но очень гордится общественным строем!» пишет:

Чиновник не сеет, не пашет, не строит, но очень гордится общественным строем!

Отсюда взято: http://sudar-bm.narod.ru/main/page9_7.htm

"Кинофильм Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» с Леонидом Филатовым в главной роли отечественного чиновника. В самом начале фильма за кадром исполняется «Песня чиновников» с такими словами:
Мы не пашем, не сеем, не строим –
Мы гордимся общественным строем.
Мы бумажные, важные люди,
Мы и есть, мы и были и будем.
Нет прочнее бумажной постройки,
Не страшны ей ветра перестройки.
Мы бойцы, мы службисты, солдаты
Колоссального аппарата…

Таким образом, ясно, что личная протекция является наиболее проходным вариантом проникновения в ряды чиновников. Отсюда все последствия и особенности этой «трудной и опасной» службы, так изложенные в упомянутой выше «Песне чиновников»:
Наша служба трудна изначально –
Надо знать, что желает начальник;
Угадать, согласиться, не спорить
И карьеры своей не испортить."

Среда, 12:35 - 28 дек 16
гость — «Поликарп» пишет:

Надо учиться писать, вот в Ольгино или на Савушкино 55, пишут мастера. Пример надо брать!

Среда, 12:56 - 28 дек 16
гость — «гостье просто Оле» пишет:

Ты хвалишь чиновников Левину, Вепринцеву и других "паразитирующих" на труде народа и народных деньгах (бюджете).

1. Ты сама себе сочувствуй (кто больной, так это ты больная: у кого чего болит, тот об это говорит), очень скоро тебя из кабинета в сером доме выбросят на свободный саморегулируемый рынок труда (биржа труда) стоящие в очереди карьеристы и карьеристки. На свободном рынке труда тебе, бездельнице, не найти работу, т.к. организации частной формы собственности нанимают на работу по соображениям профессиональной пригодности. А ты, просто Оля, умеешь проводить операции со слухами, сплетнями: собирать, искажать, распространять слухи и сплетни? У тебя много свободного времени в сером доме, поэтому ты сидишь в пряниках и строчишь комментарии в защиту чиновников?

2. Караван бездельников действительно идет и все увеличивается количество и зарплата паразитов общества (чиновников), т.к. народ в России позволяет быть этому (важные для жизни народа решения принимаются без проведения Всероссийского референдума). Паразитарный образ жизни чиновников заключается в том, что сам чиновник ничего не производит, никакого участия в ВВП (валовый внутренний продукт). Роль чиновника – распределение (судя по комментариям по своему усмотрению, вопреки желанию народа – т.е. без учета мнение народа, куда расходовать деньги из бюджета)

3. В демократической стране - Украине власть, в т.ч. Президент Украины, не навязывает свободному, свободолюбивому, не сломленному властями, народу Украины никаких преемников.

4. В демократической стране Украине, где Украинский народ выбирает и меняет власть на основе данного народу Украины Конституцией права выбора самим народом Украины, генпрокурор Украины поступает правильно – сам подает в отставку!
https://news.mail.ru/politics/24894111

Цитата
… Генеральная прокуратура Украины не смогла заручиться доверием общества.
Именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке генпрокурора.

5. Когда прокуроры областей России и генпрокуроры России будут сами подавать в отставку?

6. Вместо помощи РУССКИМ ветеранам, пенсионерам и другим социально-незащищенным слоями общества власть прощает долги всем подряд: http://www.vz.ru/world/2014/12/10/719741.html

7. Власть стала по сути "самодержавной" - самоподдерживающией системой. На выборы народ ходит все меньше и меньше, а те, кто пришел на участки голосовать - не голосовали за эту власть. Рапортуют о рекордных явках, что иногда в пересчете на количество жителей, явка получалась под 150%?!

8. Вместо не явившихся на выборах, кто и как распорядился их бюллетенями?

9. Специально изменения в Конституцию внести, чтобы не 4, а 6 лет составлял 1 срок нахождения на должности Президента. В 3 раз уселся на очередной срок пребывания на должности Президента. А что сразу не пожизненно с передачей власти своим детям и родственникам?

10. В демократической стране США максимум 2 срока по 4 года каждый на посту Президента. В США никто из Президентов не менял Конституцию, чтобы бесконечно переизбираться и минимальный срок с 4 до 6 лет не увеличивал.

В США Конституцию чтят и под различными уловками-лазейками в законодательстве на 3-й срок не идут!

В США максимум 2 срока по 4 года каждый может находится избранный народом Президент.

В США никто из Президентов не делает заявления о назначении "преемника", как это сделал Ель Цин.
Прокуратура в США защищает каждого гражданина, а не олигархов и правоохранительные органы. Виновен - в США наказание получит, независимо от того "простой человек" или олигарх. В США рейдерства с помощью адмресурса и силовиков нет.

В США никто из органов власти не скажет о своих гражданах "простой человек", как в России позволяют себе делать. В Тульской области нас, народ, называют "простые туляки", как будто во власти сидят исключительно Боги и Богини.

В США Президент на обращение граждан старается ответить как можно скорее, а не высиживает, как чиновники России по 30 суток на обращении.

В США Президент ответ на обращение подписывает сам, а не пересылает кому-то другому для направления отписки вместо решения вопросов.

11. В России – гранты блогерам для развития демократии вместо выделения денег народу России (каждому гражданину России) для развития общества в целом? Т.е. гранты дают на развитие говорильни "блогеров", "страдающих" графоманией людей?

12. Обращаться за помощью к Президенту России бесполезно, т.к. все обращения возвращаются в Тулу! Т.е. жалобы возвращаются на "рассмотрение" тому, на кого жалуются Президенту, а это является нарушением ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» № 59-ФЗ от 02.05.2006г. ст. 8 п. 6, «О прокуратуре РФ» № 2202-1 от 17.01.1992 г. ст. 10 п. 5, «Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры РФ» п. 3.7, утвержденной приказом № 200 от 17.12.2007 г. запрещают пересылку тому чиновнику, на кого жалуется народ России.
В нарушении ФЗ № 59 от 02.05.2006г. Администрация Президента (Президент – гарант Конституции России), генпрокуратура в нарушении этих законов перенаправляют чиновникам и в прокуратуру Тульской области.
Вместо решения вопросов чиновники затевают переписку.
Когда переписка надоедает, то чиновники Администрации Президента или чиновников других веток власти сообщают: «Переписка с Вами прекращена...» Пример отца Гришанова, у которого погиб его сын, сотрудник ФСБ Тульской области говорит сам за себя 19 писем в пустоту http://www.pryaniki.org/view/article/1013575/

В США власть слушается народ, как и положено демократической стране: народ избрал Президента, народ имеет право потребовать от Президента выполнения предвыборных обещаний и улучшения жизни граждан. И Президент США и его подчиненные не только услышат каждого гражданина США, но и реально позаботятся о гражданах.

В США власть реально принадлежит народу, т.к. мнение народа-граждан США власть США учитывает при разработке и принятии решений

13. Золото партии Путина.
Чем владеет самая близкая к телу президента семья

http://anapa-pro.com/category/12/article/12180

14. Путин — самый богатый человек в мире
http://news.rambler.ru/29198905/

15. СМИ: Путин вошел в десятку самых высокооплачиваемых мировых лидеров
https://news.mail.ru/economics/27795438

16. Путин должен уйти в отставку: http://www.putinavotstavku.org/page477/

Среда, 12:58 - 28 дек 16
гость — «http://www.karaoke.ru/artists/rasputina-masha/text/ekh-ma-leto-ne-zima-ekh-mama-kazaki/» пишет:

http://www.karaoke.ru/artists/rasputina-masha/text/ekh-ma-leto-ne-zima-ekh-mama-kazaki/

Трудно поверить, что скоро запляшет
Красный семнадцатый год.

И бесполезной бумагою станут
Деньги с двуглавым орлом.

Среда, 13:14 - 28 дек 16
гость — «Да» пишет:

Насмотрелись наверное фильм ,,День сурка,,? Думали что опять прокатит? А бегущие строчки опять просят помочь детишкам на операции!!!

Среда, 13:17 - 28 дек 16
гость — «Я требую прекратить называть нас, граждан России, "простым народом" и "простыми туляками"!» пишет:

В России и Тульской области нас, трудовой народ-кормилец власти, власти называют "простые граждане", "простые туляки", как будто во власти сидят исключительно Боги и Богини.

Мы, граждане России, выбирая власть на избирательных участках, разрешаем власти получать чрезвычайно большую зарплату и другие блага чиновникам на народном бюджете, веками терпим бездействие власти – нерешение вопросов и несправедливость – непривлечение к ответственности чиновников, пишущих отписки вместо решения вопросов граждан, посадивших чиновников на все разрастающиеся и все более разрастающиеся ветки и дерево власти!

На основании статьи 3 Конституции России (1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления, 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы)

Я требую прекратить называть нас, граждан России, "простым народом" и "простыми туляками"!

Среда, 13:19 - 28 дек 16
гость — «^^^» пишет:

Среда, 11:55 - 28 дек 16
гость — «шмайсер» пишет:

За уши притянутые проекты, чистый распил.

За 1,8 млн. создать фильмЫ. Бред сивой кобылы1 На хорошую камеру не хватит.
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Всё от срока зависит.

Среда, 13:20 - 28 дек 16
гость — «Мировой сионизм окончательно завладел всеми закромами и ядерными ресурсами России.» пишет:

Мировой сионизм окончательно завладел всеми закромами и ядерными ресурсами России.

http://www.luchmir.com/Politika2007/Atom07.htm

Мировой сионизм окончательно завладел всеми закромами и ядерными ресурсами России.
Не успели отгреметь фанфары про-путинской партии в выборах в Думу и славословия в адрес самого президента, а уж он попёр вабанк на русский народ. Недели не выждал, ну хоть бы приличия ради! Ан нет, невтерпёж народ уничтожать. Ты Русь Матушка им – доверие, они тебе: Кириенко, Абрамовича, Чубайса, Миллера. Лишь бы своё урвать, во всей красе.

Среда, 13:24 - 28 дек 16
гость — «вопросы» пишет:

Короче говоря, на форум говорильню потратили деньги, выделенные Путиным?
Пряники предотвратили сомнительный проект, о котором писали Тульские PRяники?

Среда, 13:30 - 28 дек 16
гость — «редактору» пишет:

Хорошо бы правоохранительным органам проверить всех грантополучателей за последние три года. Что то мне подсказывает, что они тупо распилили выделенные деньги и шлют чиновникам большой привет за счастье хорошо пожить на дармовщину.

Вот хотя бы взять эти три общественных организации. Почему о них и их деятельности нет никакой информации в СМИ (имеются только сведения о том, когда они были зарегистрированы). Каковы их цели и задачи, как они их решают, сколько молодых людей объединяют и, наконец, каким образом они привлекают молодежь или волонтеров в свои ряды?

Среда, 14:15 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Чего обсуждать то? Великай раздает ваши деньги тем, кто лизнет поглубже. Вот мне например!

Среда, 14:33 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Конституционный суд РФ подтвердил оккупационный статус правительства РФ...
Российские граждане отныне лишены возможности оспаривать через суд решения правительства. Кабинет министров доказал Конституционному суду, что отмена правительственных актов судами общей юрисдикции (в том числе и Верховным судом) приводит к неисполнению важнейших федеральных законов. Вчера конституционный суд РФ принял решение в пользу правительства. Теперь россиянам ...

https://www.youtube.com/watch?v=L7wYQzVdXkg

Среда, 14:39 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Евросоюз в поисках виновников распада
Расползаются, как тараканы, разбегаются, как крысы с тонущего корабля. Объединённая Европа идёт на дно, утратив веру в собственное спасение. Попавшие в политическую западню государства больше не действуют сообща. Британцы оказались поумнее и порасчётливее. Погрузились в самую удобную шлюпку всем Туманным Альбионом, налегли на вёсла и отчалили подальше о..

Найти виновника грядущей геополитической катастрофы и убедительно доказать причастность ко всему плохому, происходящему в самом "загнивающем" уголке мира - одна из главных задач для Меркель и компании на 2017-й год. Это избавит действующее поколение элиты от ответственности за крах проекта, создававшегося десятилетиями. Если не удастся всё свалить на русских, придётся действовать по плану "B", повесив колокольчики козлов отпущения на шею турков. Если и это не выгорит - "пакостником №1" сделают не короля Саудовской Аравии или президента Израиля, а Украину и её лидера Петра Порошенко. Не просто же так им туристический безвизовый режим продавили. Нелегальные мигранты хлынут на Запад за лучшей долей, спровоцировав ещё один кризис. Вот тут то Киев и прижучат, и показательно распнут, потому что иначе нельзя и больше некого.

Среда, 14:45 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

свидомиты вы себя иже убили политически теперь задумали и физически самоуничтожиться у вас у каннибалов это получится.

Среда, 15:02 - 28 дек 16
гость — «щ» пишет:

Наш часовой на посту!

Среда, 15:14 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Реальный прогноз: Что ждет доллар в 2017 году?

https://www.youtube.com/watch?v=91HD3yzr20Y

Среда, 15:17 - 28 дек 16
гость — « щ» пишет:

Губернатор - красавчик.

Среда, 15:24 - 28 дек 16
гость — «Циклоидный политик легко поддается влиянию окружающих» пишет:

Циклоидная группа: экстравертированная, неустойчивая, неуравновешенная, поверхностная: "колебательная" характеристика настроения, сопровождающаяся поверхностностью суждений, общения и деятельности.

Циклоид склонен к резкой смене настроения в зависимости от внешней ситуации. Он склонен разбрасываться, не доводить начатое дело до завершения, он отличается повышенной словоохотливостью ("скачка" мыслей).

Циклоидный политик легко поддается влиянию окружающих; он склонен к постоянному поиску новых впечатлений и новых проектов, легкому установлению контактов (чаще поверхностных), смене своих симпатий и привязанностей, что не способствует проведению стабильной политической линии.

Типичный представитель

Среда, 15:28 - 28 дек 16
гость — «гостю «редактору» Среда, 13:30 - 28 дек 16» пишет:

Среда, 13:30 - 28 дек 16
гость — «редактору» пишет:
Хорошо бы правоохранительным органам проверить всех грантополучателей за последние три года. Что то мне подсказывает, что они тупо распилили выделенные деньги и шлют чиновникам большой привет за счастье хорошо пожить на дармовщину.

==========================
Вот это правильно, нужно расследовать все это!
Но ...охранительные органы не будут это делать?
Еще нужно расследовать как НКО-"прокладки"(посредники), которые выделяют другим НКО гранты.

==========================

Вот хотя бы взять эти три общественных организации. Почему о них и их деятельности нет никакой информации в СМИ (имеются только сведения о том, когда они были зарегистрированы). Каковы их цели и задачи, как они их решают, сколько молодых людей объединяют и, наконец, каким образом они привлекают молодежь или волонтеров в свои ряды?

==========================
Только если через поисковик yandex или google поискать информацию, т.к. многие НКО-грантополучатели не имеют сайты (из-за экономии или по другим причинам?)

Среда, 15:55 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Россию прощать нельзя. Россию никто не простит.
Если Россия попросит прощения за вмешательство в выборы США, то прощать Россию нельзя. Такое не прощают. Путин не просто вмешался в ход президентских выборов в США. Путин сделал из США исключительное посмешище. Разве этого желали Клинтон с Обамой, когда говорили, что США самая исключительная нация? Судите сами.Правда о демократах вообще и Клинтон в частнос...

Разве не дерзко вываливать грязное демократическое белье на опять же демократические головы?

уже даже и не смешно.

Среда, 16:03 - 28 дек 16
гость — «!!!» пишет:

А никому в голову не приходит, что Дюмин пришел, посмотрел, улыбнулся и… все понял? А потом грантов на новую аферу не дали. Причинно-следственная связь спецслужбиста...

Среда, 16:20 - 28 дек 16
гость — « Саша» пишет:

Будет как минимум ещё три уголовных дела.

Среда, 16:50 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Проект «ЗЗ»: Новогодний вызов Западу
Под Новый год выяснилось: Россия одерживает победы в новой холодной войне с помощью западного оружия. Либеральные лозунги отобраны у противника и направлены против него. Русские неудержимо наступают; американскому лидерству пришёл конец; полосатый флаг обвис. Таков лейтмотив западной прессы — даже в «Вашингтон Пост» об этом пишут. Ричард Коэн в «Вашингт...

Администрация Белого дома хочет успеть ввести против России санкции под ярлычком «За вмешательство в выборы в США». Санкции будут состоять из двух уровней: экономических и дипломатических. Вероятно, Обама объявит о новых мерах до конца текущей недели. Мало того, помимо экономических и дипломатических мер, мистер Обама решил открыто объявить и о третьем ударе по России. Такой удар специалисты нанесут в киберпространстве. Вероятно, это та самая «тайная операция» Вашингтона, о которой недавно предупреждал Россию престарелый мистер Байден.

байден после инаугурации будет выпотрошен под чистую так как смена приоритетов у пиндостана.

Среда, 16:56 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Дональд Трамп задумался о правах представителей ЛГБТ (аббревиатура, обозначающая лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, и их сообщества). Трамп понял, что они чувствуют себя достаточно вольготно. Они требуют к себе особого отношения, а сами не соблюдают даже обычные вещи – не могут достойно вести себя в обществе. А началось все с нападения на Иванку Трамп. В самолете представитель ЛГБТ напал на дочь Трампа, он заявлял, что не полетит в одном самолете с ней. Конечно, гомосексуалиста угомонили и высадили. Как оказалось, гей имеет хорошую карьеру и даже мужа, значит, проблем с общением в обществе у него не должно быть.

Среда, 16:57 - 28 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Путин - чистой воды либерал. А что писал о либералах Достоевский:
-Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить
— …по моим многочисленным наблюдениям, никогда наш либерал не в состоянии позволить иметь кому-нибудь своё особое убеждение и не ответить тотчас же своему оппоненту ругательством или даже чем-нибудь хуже
Ну, так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошёл до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьёт свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм…

Голосуйте за либерала Путина! Голосуйте за "Единую Россию" партию либералов.

Среда, 16:58 - 28 дек 16
гость — «гостю в 15:28 » пишет:

Вы пишите:" Только если через поисковик yandex или google поискать информацию, т.к. многие НКО-грантополучатели не имеют сайты (из-за экономии или по другим причинам?)"

Обычно малоимущие общественные организации, желающих заявить о себе и своей деятельности, широко используют соцсети, но этих трех, получивших грант и в соцсетях нет.

Интересно еще и название у одной из них -"Тульская региональная общественная организация ОХРАНЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ "Добровольная Молодежная Дружина". Эти кто такие и чем занимаются? Судя по названию это участники акций на Болотной и их деятельность поддерживают грантами. Но это же писец!

Среда, 17:00 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Получается, общество само разбаловало гомосексуалистов и всех представителей ЛГБТ сообществ своим толерантным отношением. Они совсем не считают нужным достойно вести себя в обществе.

Дональд Трамп в ярости, он принял судьбоносное решение. После того, как Трамп вступит в должность президента, превозносить геев больше не станут. Он не согласен с политикой Обамы, ведь геи сильно качают свои права. Нужно что-то решать с их разнузданным поведением.

...нужно прививать людям традиционные семейные ценности, чем пропагандировать извращения.

Среда, 17:08 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Генри Киссинджер советует Трампу: «Санкции отменить, Крым — признать»
Это - сигнал всему миру: переобувайтесь, срочно! В прыжке, на ходу, как угодно. Завтра США и Россия перестанут быть врагами, а те, кто не успел «проколебаться с линией партии», могут пожалеть. Честно признаюсь: с фигурой Роберта Мерри, одного из редакторов весомого американского сайта National Interest, я знаком мало. Но отныне и впредь буду следить за .

Это — сигнал всему миру: переобувайтесь, срочно! В прыжке, на ходу, как угодно. Но завтра США и Россия перестанут быть врагами, а те, кто не успел «проколебаться с линией партии», могут крупно об этом пожалеть.

Среда, 17:09 - 28 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Геи получайте гражданство России. У нас президент Путин не гомо фоб, он толерантен к извращениям. К тому же недавно развелся с женой. Так что семейные ценности не для него.

Среда, 17:14 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

зачем ему с кем то развлекаться он развелся формально что бы своей людмилке не мешать в бизнесе.

Среда, 17:22 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Путин - абсолютный либерал
"Путин по своей натуре является абсолютным либералом, заявил Песков. "Вы знаете, недруги – в первую очередь за рубежом, но и некоторые недруги внутри России, – считают, что Путин, скорее, консерватор и такой государственник, которому чуждо слово "свобода".Но Путин – абсолютный либерал по своей натуре. И гораздо больший либерал, нежели называемые либералы, которые имен...

государь бьет и будет бить врага его же оружием.

Среда, 17:23 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

по другому ну никак нельзя.как завещал великий чингизхан.

Среда, 17:31 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Израиль и сионисты готовятся к большой войне? / Путин забыл кто в доме хозяин? Ту-154 как напоминание! // Королева Елизавета II потеряла правнука
Израиль и сионисты готовятся к большой войне? / Путин забыл кто в доме хозяин? Ту-154 как напоминание! Израиль рассмотрел покупку более сотни ракет системы LORA, речь идет об увеличении высокоточного ракетного арсенала, в случае будущего конфликта с северным соседом : Ливаном и его мощной военизированной шиитской организацeй Хезболла, сообщила изр...

вот свидомит а ты не верил вот так блыснет твой исрайль как будто его ваще и не было.

Среда, 17:32 - 28 дек 16
гость — «Николай Матвеев спрашивает» пишет:

государь бьет и будет бить врага его же оружием.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
государь Путин ненавистью к России и русскому народу будит бить?

Среда, 17:34 - 28 дек 16
гость — «Да.» пишет:

Да , очень много развелось сомнительных проектов , хорошо , что разобрались.

Среда, 17:35 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Konstantin Rodriges » Mike Gf Сегодня 13:21
сионисты-антисемиты знают, за ними скоро придут семитские повстанцы и хотят ударить первыми, они постоянно наносят удары по армии Асада и Хезболла в Сирии!

Просто Татьяна Сегодня 12:58
Семиты против... семитов. Русские против... русских. Нехорошо.

Среда, 17:37 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Российские либералы готовятся убивать
Трагедия погибшего Ту-154 сопровождалась отвратительным трагифарсом, вызванным записями либеральной интеллигенции в соцсетях. В них отрицалась возможность сочувствия военным музыкантам, журналистам официальных каналов и даже доктору Глинка.Страна в едином порыве осудила зарвавшуюся интеллигенцию, как неделей раньше осудила художника-психиатра Бильжо, поставившего под ...

uh1 Сегодня 12:35
Наверное, с В.И. Ленина пошло выражение "гнилая интеллигенция".
Подобно заражённым вирусами компьютерам.
Только "антивирусные программы" у интеллигенции стали появляться после майдана, и то не у всех...
0
Комментарий удален
Дмитрий Косилов Сегодня 13:28
Давно понятно, что оппозиция и либералы, вплоть до Мальцева, это "театр", организованный самой властью. Но, только, тем хуже для власти.

Среда, 17:38 - 28 дек 16
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Геи получайте гражданство России. У нас президент Путин не гомо фоб, он толерантен к извращениям. К тому же недавно развелся с женой. Так что семейные ценности не для него.

Среда, 17:40 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Зильбельтруд по кличке Быков опять отличился
28.12.7525 17:00 Он самокритично рассказал о своих месте и роли в России, сравнив Россию с гниющим трупом, а себя - с болезнетворным микробом. "Раньше, условно говоря, советская власть — это был плохой человек. У плохого человека всегда есть шанс исправиться. А постсоветская Россия — это труп плохого человека, в котором заводятся в основном микробы...

potap1956 Сегодня 17:26
Добровольно-принудительно отравить на ПМЖ в сраиль... Здесь чище воздух станет и ему вякать в разнее стороны спокойнее... Пока здесь заново обрезание не сделали вопреки старой еврейской поговорке: "Семь раз отрежь, один раз отмерь" и так о самые уши...
0
villina Сегодня 17:38
Глисты. Чем больше мы работаем, тем радостнее глистам.

Среда, 17:55 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Сделка с США, банки-сообщники и коварные экстрасенсы
1. Немецкие СМИ распространяют слухи о сделке, которую Дональд Трамп может заключить с Владимиром Путиным. Речь идёт о фактическом признании Украины зоной влияния России, со снятием санкций и прочими очевидными последствиями. https://aftershock.news/?q=node/471363 Американское «теневое ЦРУ» также полагает, что в 2017...

Gron Вчера 21:19
Тут одно из двух - или кормить Украину, или уступить это удовольствие России. Угадайте с двух раз, что решит Трамп.

ра ра Вчера 21:35
Все будет куда проще, европа будет дальше содержать украину, а америка будет постепенно оттуда уходить. Наши не потянут восстановление украины, поэтому она так и будет болтаться, как говно в проруби между азией и европой. Есть же такие нищие страны, как молдова, польша, болгария, греция, прибалтика, ну вот туда же войдет и украина.

Геннадий Герасимов Сегодня 17:35
Украину сбагрить нам не получится, свидомизм головного мозга у обитателей страны 404 зашкаливает. Она нужна только сама себе и то по частям. Если не стукнут ногой по заду этой своре хапуг и нацистов, то разбегутся по окрестностям, и собирай их потом на предмет совершения преступлений. Пускай сами решают, как им дальше и под кого ложиться, нам - нет.

Среда, 17:56 - 28 дек 16
гость — «"блогер"- аспирант?» пишет:

https://tulalmanac.blogspot.ru/p/blog-page_64.html


Орлов Дмитрий Петрович - аспирант Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.


https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-tuly-tulskaya-oblast-s/act-419351181/

Орлов Дмитрий Петрович.

Установлено, что Орлов Д.П. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился на лечении в ГУЗ ТО «ТОПБ № им. Каменева», что подтверждается информацией, предоставленной ГУЗ ТО «<данные изъяты> на запрос начальника ОП «Центральный» УМВД России по г. Туле.

ГУЗ "Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева" (ГУЗ ТО «ТОПБ № им. Каменева» http://topb1.tula-zdrav.ru )


http://meatinfo.ru/forum/blacklist/ooo-orlteks-gtula-lohotron-1156

Форум Черный список

Ооо "орлтекс" г.тула – лохотрон

Некто Орлов Дмитрий Петрович редлагает скот в тульской области, больше 300 голов.

и, конечно, по предоплате.

сам говорит,что скот в совхозе, но они его выкупили,просто там стоит.

на просмотр не приехал,сказав,что у него сломалась машина.

связались с председателем этого совхоза, который говорит,что свой скот он не продает, и уже которую неделю едут фуры с деньгами забирать коров, кто-то смотреть скот.

даже после этого Дмитрий уверяет,что все нормально, можно еще раз смотреть и забирать скот!

не кидайте денег по предоплате - это ЛОХОТРОН! ___________________________________________________

ООО "Орлтекс"

Юр. адрес: 300901, Тульская обл.,

г. Тула, п. Горелки, ул. Энтузиастов, д. 47

ИНН/КПП 7103042069/710301001
Р/сч. 40702810800000021996
Банк: КБ "ЭКСПРЕСС-ТУЛА" (ОАО)
ИНН 7100002710
КПП 710401001
К/сч. 30101810200000000779
БИК 047003779
ОКПО 39027386

Среда, 17:56 - 28 дек 16
гость — «Это тот же самый Орлов Д.П. или однофамилец?:» пишет:

http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-12-html/l-21022006.htm
Орлов Д.П. – тех. секретарь, начальник РИЦ Тульского института экономики и информатики.

Среда, 18:00 - 28 дек 16
гость — «гостю Среда, 16:58 - 28 дек 16» пишет:

Среда, 16:58 - 28 дек 16
гость — «гостю в 15:28 » пишет:
Вы пишите:" Только если через поисковик yandex или google поискать информацию, т.к. многие НКО-грантополучатели не имеют сайты (из-за экономии или по другим причинам?)"

Обычно малоимущие общественные организации, желающих заявить о себе и своей деятельности, широко используют соцсети, но этих трех, получивших грант и в соцсетях нет.

Интересно еще и название у одной из них -"Тульская региональная общественная организация ОХРАНЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ "Добровольная Молодежная Дружина". Эти кто такие и чем занимаются? Судя по названию это участники акций на Болотной и их деятельность поддерживают грантами. Но это же писец!

----------------------------------------------------

Вы об этой Дружине говорите?


В Щекине по инициативе молодежно-патриотического движения «Дружина», руководителем которого является городской депутат, член фракции «Единая Россия» Александр Дворников, и при поддержке местной администрации прошел конкурс «Танцы без правил».


https://sbis.ru/contragents/7118818682/711801001#msid=s1442243733798

ПВМ "Дружина Александра Невского", БФ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ДРУЖИНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО"
Дворников Александр Витальевич ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА еще 1 компания

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Действует с 23.05.2007
ИНН7118818682
КПП711801001
ОГРН1077100001439
ОКПО81267216
Тульская обл, г.Щекино, ул.Ясная, д.9, кв.59, 301245
(48751)53097
Владельцы
Дворников Александр Витальевич 0 р. Кишинев Алексей Анатольевич 0 р. Мусатов Николай Васильевич 0 р.

ПВМ "Дружина Александра Невского", БФ зарегистрирована по адресу Тульская обл, г.Щекино, ул.Ясная, д.9, кв.59, 301245. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА организации БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ДРУЖИНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО" Дворников Александр Витальевич. Основным видом деятельности компании является Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. Также ПВМ "Дружина Александра Невского", БФ работает еще по 1 направлению.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ДРУЖИНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО" присвоен ИНН 7118818682, КПП 711801001, ОГРН 1077100001439, ОКПО 81267216

Действует с 23.05.2007

Среда, 18:03 - 28 дек 16
гость — «НЕ СТЫДНО ВАМ г-жа Зыкова Наталья?» пишет:

http://mnogodetok.org/viewtopic.php?t=184

Re: Тульская Региональная Общественная организация "Ассоциация многодетных семей"

Сообщение Гость » 01 апр 2016, 13:42

Вот интересно, вы областная организация, а где же ваша работа в Туле? какую такую помощь вы оказываете? как то писали, что юридические консультации вами проводяться в Туле, ну и где?


НЕ ПРИНЕМАЕТЕ ВЫ ЛЮДЕЙ И НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ.

психологическую помощь ГДЕ? КОГДА?

А на собраниях, что говорите?

ЧТО ЕСЛИ МНОГОДЕТНЫМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ, БЕРИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ САМИ В НОВОМОСКОВСК!

Ну конечно у нас многодетных куча времени, и много денег, чтобы к вам ездить!

Зачем вы вообще существуете как региональная организация, выигрываете гранты под какие то проекты и не работаете так как заявляете?

НЕ СТЫДНО ВАМ г-жа Зыкова Наталья?


О чем еще не рассказал Геннадий Ефимов?

https://www.pryaniki.org/view/article/1016389/

Показания общественника могут быть существенно дополнены иными фактами.
Показания председателя общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" города Новомосковска Геннадия Ефимова, подозреваемого в мошенничестве, которые сегодня опубликовали“Тульские новости”, выглядят весьма забавно, особенно в той части, где экс-помощница губернатора Груздева Наталья Зыкова уговаривает героя взять грант на организацию митингов протеста чернобыльцев в Туле и Москве и довериться другому герою истории - заместителю министра Максиму Мищенко.
Однако в показаниях г-на Ефимова есть одна недосказанность, а именно роль в этой истории другого заместителя министра внутренней политики - Александра Лучина.
Об этом рассказала редакции нашего портала Ольга Суслова, с которой, по нашей версии, еще недавно сожительствовал бравый чернобылец Геннадий Ефимов.
“Он проживает в моем доме в Московской области и, чувствуя себя абсолютно "царем", обворовал нас, неоднократно поднимал руку и выгоняет нашу семью из собственного дома”, - написала Ольга Суслова в своем письме в редакцию.
Кстати, ее электронный адрес suslova.olga2010@yandex.ru значится в одном из официальных документов о выделении средств некоммерческиморганизациям из областного бюджета.


Чиновники Тульской области попались на афере с грантами для НКО
https://www.pryaniki.org/view/article/1014940

Среда, 18:04 - 28 дек 16
гость — «С 2015 года никто не отреагировал! ни Левина, ни Груздев, ни Дюмин, ни прокуроры! » пишет:

Дворников https://www.pryaniki.org/view/article/1014734/

https://www.pryaniki.org/view/article/1015112/

Суббота, 17:53 - 12 дек 15

гость — «Просто мама» пишет:

Прошу!Пусть мне ответит Дворников и его начальство,что происходит в его чертовом Центре.


Мой сын ходит на занятия к преподавателю Наталье Владимировне.И вот эта,с позволения сказать,учительница на занятиях говорит детям:"Так !Сняли руки с пиписок и положили на пупок!"


Это что?Кто и где обучал эту дуру?Почему она работает у Дворникова с детьми.


Или,в свете комментариев к статье,он никак не может угомонить свою голубизну и начинает практические занятия с подростками вот в таком ключе?

У них там что?У всех преподавателей крыши снесло?Уроды!!!

Среда, 18:06 - 28 дек 16
гость — «Вопросы прокурору Александру Козлову:» пишет:

1. Зачем создали должность министра молодежной политики и для этой должности создали аппарат, обслуживающий этого министра?

2. Почему должность министра получила "пожилая" Вепринцева, а не молодой руководитель который знает, что нужно для молодежи?


Чем Вепринцева занимается?

Была куча бездельников (Яковлев и его команда), добавилась к ним пиарщица Вепринцева, которая ни в одной работе не соображает, поэтому ее не взяли в Совфед.

Кто ее протежируется, ответьте, ребята, будем знать!

Какое отношение Вепринцева имеет к медиками и веселым стартам?

Аванесян все сама проводит, а Вепринцева присваивает себе чужие достижения, которые достигла Аванесян? Аванесян на полигоне ВДВ отличилась в стрельбе, это отметил губернатор Груздев.

Она обязана заниматься молодежью, но она старая,
поэтому тяготеет к лицам и соревнованием "для тех, кому за 50"

Старуха Левина не справляется с соцполитикой?

Сколько денег было выброшено Вепринцевой вместо оплаты мероприятий по молодежной политике?

Дюмин! Очнись! Дай оценку действиям Вепринцевой!

Дюмин, перемести Вепринцеву в отдел культуры, она, бросает свою обязанности по отношению к молодежи и так тяготеет к прекрасному миру искусства, что хоть снегурочку или деда мороза сыграет!

Перекос в умах едросов налицо.

Вместо Вепринцевой, Яковлева, матер шинницы Дедковой работает старуха Вейцман (под 60 лет ей скоро).

Старая лошадь борозды не портит, тянет и тянет воз работы, за выполнение которой деньги получает Вепринцевой, Яковлева и Ко.

Без Вепринцевой хорошо провели в 2015-м:
https://www.pryaniki.org/view/article/1014091/

А где же их взять главным врачам, большинству которых уже перевалило за 50?

Среда, 18:09 - 28 дек 16
гость — «гость» пишет:

Среда, 17:08 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:
Генри Киссинджер советует Трампу: «Санкции отменить, Крым — признать»

-
Если США так сделают, как вы пишете, то они испугались путину

Среда, 18:19 - 28 дек 16
гость — «Редактору» пишет:

Развели у себя на сайте какой-то гадюшник. У вас что модераторов нет? Почему не убираете комменты долбанутых с никами «-=-», "Николай Матвеев" и иже с ними?

Среда, 18:28 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Путин: никто не может создать России проблем, которые мы не могли бы решить
Президент России Владимир Путин заявил, что никто не может создать России таких проблем, которые страна не смогла бы преодолеть.На традиционном приеме в Кремле в честь Нового года президент отметил, что "никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно".Путин добавил, что успехи — в значитель...

Путин добавил, что успехи — в значительной степени заслуга тех руководителей, которые присутствуют на приеме, их подчиненных и управленческих команд.

"И, конечно, это результат всего нашего народа", — сказал он. Президент произнес тост за Россию, за российский народ и пожелал успехов в следующем году.

Среда, 18:30 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Киссинджер предлагает слить Украину......
АвторRUSLANOSTASHKO2016-12-27 12:45:00 Киссинджер предлагает слить Украину?? Но ведь это полнейшее предательство всех тех, кто погиб в этой трёхлетней войне, не объявленной и подлой!Немецкий таблоид Bild, со ссылкой на анонимные источники из западных спецслужб, приводит главные пункты предполагаемого соглашения, которые, якобы, разработал Генри Кис...

А еще мне кажется, что вброс таблоида Бильд скорее преуменьшает размах предстоящей геополитической сделки между Трампом и Путиным, которую уже называют "Ялта 2", и это как раз тот случай, когда можно рассчитывать на приятные сюрпризы.

А кто их уполномочил решать за весь мир, как и кому жить??

Где и в каких Документах и За Конах это записано?

Среда, 18:34 - 28 дек 16
гость — «Дюмин оперативно обо всем докладывал наверх — Вы хотите сказать, что генерал был глазами » пишет:

Дюмин оперативно обо всем докладывал наверх
— Вы хотите сказать, что генерал был глазами и ушами Путина в Минобороны?
— «Несомненно»!

Неудивительно, что к Дюмину армейские относились весьма прохладно.


http://www.profile.ru/politika/item/103768-ad-yutant-ego-prevoskhoditelstva
Адъютант его превосходительства
Путин поставил своего охранника на Тульскую область
Алексей Дюмин, как председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги (НХЛ), регулярно играет в хоккей за любительский клуб «Бриз» с Сергеем Шойгу, в качестве вратаря участвовал в гала-матчах НХЛ с Путиным.
Дюмин на хоккейном поприще познакомился с друзьями президента – бизнесменами Романом Ротенбергом и Геннадием Тимченко.



http://www.profile.ru/obsch/item/93378-ot-patriotizma-k-politicheskomu-terroru

Страна стремительно скатывается в глубокий кризис. Соцопросы фиксируют, что 70% населения ощутили негативную ситуацию в экономике. Можно ли ожидать, что пропорционально похудению кошелька у граждан будут «открываться глаза» на реальность, не затуманенную пропагандой?

Политолог, профессор, научный руководитель департамента политической науки Высшей школы экономики Марк Урнов:

От патриотизма к политическому террору
К чему может привести госпропаганда в нынешнем виде
Что же касается тоталитарных или современных авторитарных режимов, таких, как, например, наш сегодняшний, то они занимаются пропагандой постоянно. Пропаганда – это неотъемлемый атрибут их жизни.

Основная цель – обеспечить легитимность существующей власти независимо от того, сколь она эффективна, то есть убедить граждан в том, что пропагандируемый режим – лучший из возможных, и что необходимо как можно теснее сплотиться вокруг власти и лидера нации.








http://fakty.ua/212351-byvshij-oficer-gru-aleksej-dyumin-otricaet-svoe-uchastie-v-organizacii-pobega-v-rossiyu-viktora-yanukovicha

Бывший офицер ГРУ Алексей Дюмин, его служба в ГРУ и присвоение высокой награды дали повод российской прессе предположить непосредственное участие Алексея Дюмина в организации побега из Украины в Россию Виктора Януковича



http://voprosik.net/kto-takoj-aleksej-dyumin

Когда правительство возглавил Владимир Путин, Дюмин получил новое повышение: стал личным адъютантом премьер-министра.

Будучи адъютантом Путина, Дюмин во время своих дежурств даже ночевал с тогдашним премьером (Путиным) в одном доме в Ново-Огарево

Дюмин, по словам собеседника «Газеты.Ru», стал совмещать должность начальника 2-го управления СБП — сотрудники этого подразделения охраняли только Путина. Фактически они и были личной охраной Путина.


Еще один знакомый Дюмина характеризует Дюмирна как человека, «который всегда занимался своей карьерой»:

«Чистой воды карьерист. Никогда не торопился с работы домой. Поставленные задачи выполнял всегда — любой ценой»


Путин рассматривает Дюмина в качестве потенциального преемника для решения проблемы 2018 года, когда нынешнему президенту придется решать: уйти или остаться.

Дюмин лично предан: будучи адъютантом президента по особым поручениям, он, как говорят, спал в одном доме с президентом в Ново-огарево, готов решать нетривиальные задачи — вывез Януковича из Крыма, обладает какими-то знаниями в области международной политики — свою диссертацию по «восьмерке» как минимум прочитал, да к тому же в ближайшие два года получит навыки микроменеджмента — технологии, с помощью которой Путин управляет Россией.

Борис Ельцин начал перебирать своих возможных преемников весной 1998 года, за 2 года до ухода от дел.
Путин вступает в такой же двухлетний марафон: финиш в марте 2018 года. Если, конечно, этот финиш будет.


Родственные связи Дюмина.

Дюмин попал в Федеральную службу охраны якобы по протекции своего отца, полковника медицинской службы Геннадия Дюмина, входившего в 1990-е годы в ближайшее окружение министра обороны РФ (1992— 1996) Павла Грачева.

Дюмин-старший был спарринг-партнером по теннису министра обороны и работал заместителем по снабжению начальника Центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка.

После отставки Грачева дружба не прекратилась, и снабженца довольно часто видели в свите бывшего главы Минобороны.

В феврале 1998 года в Рязанской области Дюмин и Грачев попали в ДТП, которое тут же засекретили. По официальной версии, экс-министр обороны поздно ночью собрался навестить тещу, живущую в поселке Поляны.

По дороге они подобрали стоящую на обочине 33-летнюю Елену Мусатову, и уже через несколько минут «Форд» занесло в кювет и он перевернулся. В результате женщина погибла, а Грачева и Дюмина с многочисленными травмами доставили в реанимацию. Понес ли кто наказание и куда посреди ночи мчались высокопоставленные пассажиры, выяснить не удалось.

В дальнейшем надевший генеральские звезды военврач Дюмин занимался закупками медицинских препаратов для госпиталя им. Мандрыки. Попутно он возглавлял ООО «Д энд Д Фарма» (фирма ликвидирована в 2007 году) и сотрудничал с французской фармацевтической корпорацией «Санофи», известной своими тесными деловыми связями с Фондом «Сколково», Роснано и Эндокринологическим научным центром на улице Дмитрия Ульянова, где работает старшая дочь президента Путина Мария Фаассен.

С 2013 года генерал Геннадий Дюмин возглавляет 4-е управление Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ и участвует в турнирах Лиги ветеранов тенниса.



Брат за спиной.

Пока охранник президента Алексей Дюмин продвигался по служебной лестнице в СБП ФСО в бизнесе делал карьеру, и весьма успешную, его младший брат Артем: сначала он работал в представительстве все той же французской «Санофи», затем гендиректором в ОАО ТПК «Продмаркет» и ООО «Турбо», c 2014 года — ООО МФК, находящееся по адресу Варварка, 14. Москвичи знают: эта улица идет от Китай-города к Васильевскому спуску Кремля и находится под контролем ФСО.

«Продмаркет» является единственным подрядчиком и застройщиком пятизвездной гостиницы «Зарядье», входящей в строящийся парк на месте снесенной гостиницы «Россия».
Деловым партнером Артема Дюмина указан Олег Голублев, отец которого занимает должность начальника канцелярии Владимира Путина.

Другим компаньоном Дюмина и Голублева до недавнего времени выступал известный юрист и инвестор Дмитрий Шумков, который в декабре прошлого года неожиданно покончил жизнь самоубийством, повесившись в своем офисе в башне «Федерация».

У бывшего охранника президента Алексея Дюмина, неожиданно ставшего исполняющим обязанности губернатора Тульской области, хотя и нет собственного хозяйственного опыта, зато есть обширный бизнесопыт отца и брата.

Как сам Дюмин оценил свое назначение. Slon.Ru, 03.02.2016: Дюмин придумал операцию по вывозу Виктора Януковича с Украины после февральской резолюции и тем самым завоевал расположение Путина.

Однако это объясняет лишь то, почему Путин доверяет Дюмину, но вовсе не объясняет, почему Дюмин назначен губернатором. Более вероятным объяснением является интерес госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова к региону.

Дюмин мог стать компромиссной фигурой между интересами Кремля и Чемезова.

С чего столь видного деятеля, с такими невиданными заслугами перед Путиным вдруг перемещают с места на место? И не является ли назначение губернатором понижением? Вот тут как раз однозначного ответа нет, но стоит обратить внимание на два фактора. Во-первых, исход генералов из ФСО в связи с фигурировавшими слухами об отставке Евгения Мурова.

Возможно, Дюмин попал в число тех, кто перешел из ФСО в другие силовые структуры в связи с вероятными кадровыми перестановками в руководстве службы (которые пока так и не состоялись).

http://voprosik.net/kto-takoj-aleksej-dyumin

«Дюмин оперативно обо всем докладывал наверх»

— «Вы хотите сказать, что генерал был глазами и ушами Путина в Минобороны?»
— «Несомненно»!

Неудивительно, что к Дюмину армейские относились весьма прохладно.

В Минобороны его могли пристроить, а резкий взлет карьеры «чужака», как назвал Дюмина источник «Коммерсанта», при политически сильном министре Сергее Шойгу легко мог стать источником беспокойства последнего.

Шойгу избавился от влиятельного зама. А пост губернатора тут просто подвернулся.

Среда, 18:34 - 28 дек 16
гость — «Как эту партию называет Навальный? » пишет:

Что все комментаторы взываете к "ЕР"?

Как эту партию называет Навальный?
Спросите у него.
Или прочитайте "Закат «партии жуликов и воров» в России ("Gazeta Wyborcza", Польша)" http://inosmi.ru/russia/20130611/209925358.html#ixzz3lj93Ttrb


Партия жуликов и воров (ПЖиВ) — мем, распространенный Алексеем Навальным и популяризованный им в своем блоге. Обозначает российскую политическую партию «Единая Россия», которая обвиняется Навальным в том, что в ней присутствуют коррупционеры. Выражение широко применяется оппозиционными российской власти блоггерами.
Выражение «Против партии жуликов и воров» является одним из основных лозунгов российской оппозиции.
Подробнее: http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2

Среда, 18:35 - 28 дек 16
гость — «-=-» пишет:

свидомиты сами себе жалуются с большим понтом а сами чё постят предатели земли русской собралась камарилья спелись я хоть ваш гадюшник чуть чуть разворошу.

Среда, 20:13 - 28 дек 16
гость — «Скопидом» пишет:

Раздача грантов всяко разным псевдоорганизациям якобы гражданского общества, созданным по указке сверху, производится властью для создания видимости, что мы такие великие и богатые, что нам больше деньги девать некуда. У нас же все здоровы, богаты и самодостаточны. А народец-то под эти фанфары помаленьку мрёт...

Среда, 23:49 - 28 дек 16
гость — «гостю Среда, 18:19 - 28 дек 16 гость — «Редактору» пишет:» пишет:

Среда, 18:19 - 28 дек 16
гость — «Редактору» пишет:
Развели у себя на сайте какой-то гадюшник. У вас что модераторов нет? Почему не убираете комменты долбанутых с никами «-=-», "Николай Матвеев" и иже с ними?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Называя гадюшником, вы предполагаете, что комментаторы гадюки?
Т.е. гадюки опасные змеи?
Испугались, что из комментариев туляки узнают о чиновничьих делишках?

Кто вам разрешил портал Пряников называть гадюшником, и критиковать мнение комментаторов?

Среда, 23:53 - 28 дек 16
гость — «Ответ» пишет:

Николай Матвеев наш постоянный автор. Если он и деградировал, то это не повод убирать его комментарии. Люди и проституток должны знать в лицо.

Среда, 23:59 - 28 дек 16
гость — «У Вас фашизм вызывает уважение?» пишет:

Мнение о Дюмине?
http://zampolit.com/dossier/dyumin-aleksey-gennadevich/

Ирина Глазкова
У Вас фашизм вызывает уважение? Не сомневайтесь, эти нацисты также сломают Вашу жизнь и жизнь Ваших близких. Но, наверное , Вы этого заслуживаете.

Четверг, 00:00 - 29 дек 16
гость — «Аноним» пишет:

Может потому и не дали денег, что Дюмин увидел весь бред...

Цитатник

Одна из главных задач - сохранение трудового коллектива, скота и урожая

Вячеслав Дудка - губернатор Тульской области

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