Главная / Кто есть кто « 28 декабря 2016 »

Архитектуру Тулы доверили юристу

В борьбе за пост главного архитектора Тулы Яна Сергеева одолела трех профессионалов.

Мы писали о том, что город живет без главного архитектора второй год, а конкурс на эту должность бесконечно затягивается. Комментаторами были высказаны ехидные предположения, кто именно станет победителем. Конкурс состоялся в понедельник.

Комментаторы оказались правы. Из четырех участников, трех профессиональных архитекторов и одного юриста, победил, естественно... юрист.

Представляем нового главного юридического архитектора города — Сергееву Яну Вадимовну, заместителя начальника управления градостроительства и архитектуры, начальника отдела. Теперь уже точно архитектурные композиции Тулы приобретут законченный строгий облик параграфов различных кодексов РФ.

То есть налицо прямое нарушение всех возможных законов, правил и регламентов — наличие базового образования по специальности является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием. Человек, не имеющий высшего архитектурного образования, в принципе не может не то что победить, даже участвовать в конкурсе.

Именно поэтому Тульская область будет первым в стране регионом, где архитектуру областного центра будет возглавлять непрофессионал. Такого нет нигде. Вообще нигде. Это строго тульское ноу-хау, которое, естественно, будет связано с именем губернатора Дюмина.

Прокуратура города, как орган, надзирающий за надлежащим исполнением законодательства РФ, обязана пресечь вопиющее нарушение, заставить выполнить администрацию города требования закона, отменить незаконные итоги конкурса и добиться возбуждения уголовного дела в отношении лиц, принявших противозаконное решение в процессе подготовки и проведения конкурса.



Очевидно, что точечная застройка в Туле будет продолжаться, но самое важное, что этот процесс теперь проконтролирует не профессионал архитектор, а юрист. И пусть пройдет хоть сто градсоветов и публичных слушаний, об архитектуре никто не вспомнит.

По-видимому, все же это происходит отнюдь не случайно…