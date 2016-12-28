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Архитектуру Тулы доверили юристу

В борьбе за пост главного архитектора Тулы Яна Сергеева одолела трех профессионалов.

Мы писали о том, что город живет без главного архитектора второй год, а конкурс на эту должность бесконечно затягивается. Комментаторами были высказаны ехидные предположения, кто именно станет победителем. Конкурс состоялся в понедельник.

Комментаторы оказались правы. Из четырех участников, трех профессиональных архитекторов и одного юриста, победил, естественно... юрист. 

Представляем нового главного юридического архитектора города — Сергееву Яну Вадимовну, заместителя начальника управления градостроительства и архитектуры, начальника отдела. Теперь уже точно архитектурные композиции Тулы приобретут законченный строгий облик параграфов различных кодексов РФ.

То есть налицо прямое нарушение всех возможных законов, правил и регламентов — наличие базового образования по специальности является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием. Человек, не имеющий высшего архитектурного образования, в принципе не может не то что победить, даже участвовать в конкурсе.

Именно поэтому Тульская область будет первым в стране регионом, где архитектуру областного центра будет возглавлять непрофессионал. Такого нет нигде. Вообще нигде. Это строго тульское ноу-хау, которое, естественно, будет связано с именем губернатора Дюмина.

Прокуратура города, как орган, надзирающий за надлежащим исполнением законодательства РФ, обязана пресечь вопиющее нарушение, заставить выполнить администрацию города требования закона, отменить незаконные итоги конкурса и добиться возбуждения уголовного дела в отношении лиц, принявших противозаконное решение в процессе подготовки и проведения конкурса.


Очевидно, что точечная застройка в Туле будет продолжаться, но самое важное, что этот процесс теперь проконтролирует не профессионал архитектор, а юрист. И пусть пройдет хоть сто градсоветов и публичных слушаний, об архитектуре никто не вспомнит.

По-видимому, все же это происходит отнюдь не случайно…

Комментарии к статье

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Среда, 18:54 - 28 дек 16
гость — «гость» пишет:

Рыба тухнет с головы.Скоро увидим архитектурное решения.

Среда, 19:23 - 28 дек 16
гость — «Таня » пишет:

Красава! Такая у нас страна ! Вы же Туляки из охранника губернатора выбрали. Получайте .

Среда, 19:32 - 28 дек 16
гость — «цыц» пишет:

Тане.
Согласен. Лучше ваш продавец колготок.
и Губернатор из охраны вашего ТЦ.
НЕ все слова с большой буквы не заслужили.

Среда, 19:41 - 28 дек 16
гость — «Беспредел» пишет:

Не должность красит человека, а человек должность! Сегодня смазливой мордашки и диплома Урюпинского юридического института в нашей стране достаточно. чтобы занять любую должность

Среда, 19:46 - 28 дек 16
гость — «Строитель» пишет:

Яна очень бестолковая и нерешительная , зато полностью управляемая и зависимая от Шерина. Он её и поставил.

Среда, 19:47 - 28 дек 16
гость — «Чиновник» пишет:

А вы что, впервые это услышали. Присмотритесь кто работает во власти (в министерствах, администрациях), не компетентные люди- бывшие юристы, бывшие военные, бывшие сотрудники органов, народ нужно пристраивать, а вы думали кто то о вас думать будет-наивные.

Среда, 19:48 - 28 дек 16
гость — «мамай» пишет:

Кильдим.

Среда, 19:49 - 28 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

Путин, наведи порядок! Груздев, наведи! Дюмин.... Ха-ха-ха!

Среда, 20:04 - 28 дек 16
гость — «Я» пишет:

Губернией правит вратарь,застройкой города занимается юрист,образованием бухгалтер-сбывается мечта коммунистов,что государством может управлять кухарка.Осталось выбрать президентом кухарку или отправить нашего солнцеподобного на кулинарные курсы.)

Среда, 20:08 - 28 дек 16
гость — «Редактору» пишет:

Почему не может, може! Может и участвовать в конкурсах и работать на любой должности не даже имея соответствующего образования и стажа работы по специальности. Достаточно на государственной или муниципальной службе отработать в течение нескольких лет. Когда это новшество было введено, В БД все дружно ржали, особенно когда начальство заставляло подчиненных, имеющих образование инженер по строительству и эксплуатации зданий, подавать документы в кадровый резерв на более высокую должность в министерство здравоохранения и министерство экологии и природных ресурсов.

Среда, 20:34 - 28 дек 16
гость — «ЧЕРНЬ» пишет:

В нашем регионе это норма! В Черни оставили без работы человека,которы 25 лет занимался краевединием, ЧЛЕН партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, ЧЛЕН политсовета ЕДИНОЙ РОССИИ, ДЕПУТАТ района, ЗАМЕСТИТЕЛЬ Главы район - Зайцева. А на его место поставили госпожу КУЗНЕЦОВУ - очень своебразную женщину. Она вообще не имеет никакого отношения и понимания в краевединии. Это случайный человек в музее в Тургенево.Кто ее только возит туда на рабору.Но у нее есть связи нужные знакомые - а самое страшное, что они работают в структурах , которые принимают коррупционные решения!

Среда, 20:43 - 28 дек 16
гость — «сявке любопытному» пишет:

а ты каким боком свинорылй пидор, ты петю главхряка окрайны проси о помощи

Среда, 20:43 - 28 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

Осталось выбрать президентом кухарку ..

Ленин имел в виду не блатную кухарку. Но любая кухарка всегда лучше стукача. Или еще не осознали?

Среда, 20:52 - 28 дек 16
гость — «Из Воронежа» пишет:

Тула- страшный город.

Среда, 21:08 - 28 дек 16
гость — «гость» пишет:

Ярморка тщеславия !

Среда, 21:08 - 28 дек 16
гость — «Дружок общего круга» пишет:

Оооо, Яна давалка еще та....Поздравляю Яночка...

Среда, 21:27 - 28 дек 16
гость — «--» пишет:

Область некомпетентных колхозников, вратарей, охранников))))

Среда, 21:41 - 28 дек 16
гость — «Это полный Ампир !» пишет:

Танюш , покажи им всем свой фасад . Убери с своей крыши архитектурные излишества, подкрась пилястры и в дело ! Дюмин то-же на губернатора не учился.

Среда, 21:46 - 28 дек 16
гость — «шмайсер» пишет:

Скоро увидим архитектурное решения.
-------------------------------------
"Архитектурные решения" новой архитектуры уже идут два года. блять

Среда, 22:00 - 28 дек 16
гость — «хуже уже не будет» пишет:

...чего наворотили за последние 50 лет "профессионалы" - уже ничем не исправить ("сиписиалистам" не советую высовываться -уже надоело вас возить мордой по кульману, примеров куча).

Среда, 22:06 - 28 дек 16
гость — «Юрист» пишет:

В этом году заканчиваю Политех юриспруденцию и будет у меня красный диплом, скажите под кого лечь, чтобы попасть на работу в городскую архитектуру. Заранее благодарна

Среда, 22:14 - 28 дек 16
гость — «Вопрос» пишет:

Силаева Т. архитектор по образованию или юрист?

Среда, 22:30 - 28 дек 16
гость — «туляк» пишет:

Какой кошмар что твориться у нас в городе

Среда, 22:38 - 28 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Охранник губернатором может быть,а юрист архитектором нет? Плохо вы понимаете Эрефию, редакция. Хехе

Среда, 22:38 - 28 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Вопросы не к Сергеевой! Не она же себя назначала... Она - исполнитель! Не будет её, будет кто-то другой. Зато указания останутся прежними! ГЗС рулит!

Среда, 22:41 - 28 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

В городе - ладно. А в стране? Но Пу ни при чем, он не знает. Кто бы ему рассказал? Надо Трампелю написать, а то Спортлото уже нет.

Среда, 22:46 - 28 дек 16
гость — «Лютик» пишет:

Шойгу, например, в армии никогда не служил, а министр обороны России! И что вы хотите сказать?

Среда, 22:53 - 28 дек 16
гость — «Жиглов» пишет:

Министр образования бухгалтер.И что?

Среда, 22:54 - 28 дек 16
гость — «дилетант» пишет:

А куда же смотрит невозможный кадровик хамешина или она принципиальная только по отношению к простым сотрудникам

Среда, 23:26 - 28 дек 16
гость — «всё просто» пишет:

Дичь

Среда, 23:28 - 28 дек 16
гость — « Саша» пишет:

Угомонитесь, интересно какой архитектор позволил строительство высотных домов на Первомайской, там и сейчас пробки как в Москве, толи ещё будет....

Среда, 23:28 - 28 дек 16
гость — «назначать на каждую государственную должность наиболее квалифицированных и подходящих люде» пишет:

Язид ибн Абу Суфьян рассказывал, что Абу Бакр, направляя его в Сирию, сказал ему: "О Язид! Чего я больше всего боюсь, это того, что ты под давлением родственников будешь назначать их на ответственные должности, предпочтя их другим мусульманам.

Посланник Аллаха говорил: "Если кто-нибудь занимает государственную должность и сам назначает другого без учета его достоинств, он будет наказан Аллахом, и от него не будет принято никакой компенсации взамен, и он будет брошен в Адский огонь ".

Абу Хурейра рассказывал: "Однажды Пророк разговаривал с людьми, когда к нему подошел бедуин и спросил: "Когда будет Судный день?" Пророк ответил: "Когда доверием злоупотребляют, тогда ждите Дня суда". Бедуин спросил: "А как им злоупотребляют?" Пророк ответил: "Когда государственные должности отдаются не заслуживающим этого и неопытным людям, тогда и ждите Дня суда".

По всем этим причинам мусульманские правоведы однозначно придерживаются мнения, что в обязанности правителя мусульман входит подбирать и назначать на каждую государственную должность наиболее квалифицированных и подходящих людей, что находится в полном соответствии со следующим предписанием Корана: “Аллах, поистине, повелевает вам возвращать доверенное имущество владельцам его” (“Женщины”, 4:58).

Итак, назначение на государственные должности заслуживающих этого людей без всякой дискриминации по каким бы то ни было признакам является обязанностью правителя Исламского государства.

Айдын Али-заде

Среда, 23:32 - 28 дек 16
гость — «Жиглову» пишет:

Губернатор области не юрист и не экономист, но все равно губернатор, который обязан сделать жизнь туляков лучше.
Но что он конкретно сделал за это время: от ВРИО до губернаторства?
Разве заменил прежних чиновников, которые пишут тулякам отписки, на других, которые будут положительно решать вопросы туляков?

Среда, 23:35 - 28 дек 16
гость — «Все на оборот» пишет:

Что удивительного? В законодательном органе сидят бандиты. В исполнительном - жулики, а Кремле смотрящий!

Среда, 23:37 - 28 дек 16
гость — «Уже было такое» пишет:

Уже было такое.
Пряники писали.
Назначили некомпетентных (гл.архитектор Тулы без арх.образования -http://www.pryaniki.org/view/article/1014254/
В области - Министр образования без педагогического образования!

Среда, 23:46 - 28 дек 16
гость — «Дюмин оперативно обо всем докладывал наверх — Вы хотите сказать, что генерал был глазами » пишет:

Дюмин оперативно обо всем докладывал наверх
— Вы хотите сказать, что генерал был глазами и ушами Путина в Минобороны?
— «Несомненно»!

Неудивительно, что к Дюмину армейские относились весьма прохладно.


http://www.profile.ru/politika/item/103768-ad-yutant-ego-prevoskhoditelstva
Адъютант его превосходительства
Путин поставил своего охранника на Тульскую область
Алексей Дюмин, как председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги (НХЛ), регулярно играет в хоккей за любительский клуб «Бриз» с Сергеем Шойгу, в качестве вратаря участвовал в гала-матчах НХЛ с Путиным.
Дюмин на хоккейном поприще познакомился с друзьями президента – бизнесменами Романом Ротенбергом и Геннадием Тимченко.



http://www.profile.ru/obsch/item/93378-ot-patriotizma-k-politicheskomu-terroru

Страна стремительно скатывается в глубокий кризис. Соцопросы фиксируют, что 70% населения ощутили негативную ситуацию в экономике. Можно ли ожидать, что пропорционально похудению кошелька у граждан будут «открываться глаза» на реальность, не затуманенную пропагандой?

Политолог, профессор, научный руководитель департамента политической науки Высшей школы экономики Марк Урнов:

От патриотизма к политическому террору
К чему может привести госпропаганда в нынешнем виде
Что же касается тоталитарных или современных авторитарных режимов, таких, как, например, наш сегодняшний, то они занимаются пропагандой постоянно. Пропаганда – это неотъемлемый атрибут их жизни.

Основная цель – обеспечить легитимность существующей власти независимо от того, сколь она эффективна, то есть убедить граждан в том, что пропагандируемый режим – лучший из возможных, и что необходимо как можно теснее сплотиться вокруг власти и лидера нации.








http://fakty.ua/212351-byvshij-oficer-gru-aleksej-dyumin-otricaet-svoe-uchastie-v-organizacii-pobega-v-rossiyu-viktora-yanukovicha

Бывший офицер ГРУ Алексей Дюмин, его служба в ГРУ и присвоение высокой награды дали повод российской прессе предположить непосредственное участие Алексея Дюмина в организации побега из Украины в Россию Виктора Януковича



http://voprosik.net/kto-takoj-aleksej-dyumin

Когда правительство возглавил Владимир Путин, Дюмин получил новое повышение: стал личным адъютантом премьер-министра.

Будучи адъютантом Путина, Дюмин во время своих дежурств даже ночевал с тогдашним премьером (Путиным) в одном доме в Ново-Огарево

Дюмин, по словам собеседника «Газеты.Ru», стал совмещать должность начальника 2-го управления СБП — сотрудники этого подразделения охраняли только Путина. Фактически они и были личной охраной Путина.


Еще один знакомый Дюмина характеризует Дюмирна как человека, «который всегда занимался своей карьерой»:

«Чистой воды карьерист. Никогда не торопился с работы домой. Поставленные задачи выполнял всегда — любой ценой»


Путин рассматривает Дюмина в качестве потенциального преемника для решения проблемы 2018 года, когда нынешнему президенту придется решать: уйти или остаться.

Дюмин лично предан: будучи адъютантом президента по особым поручениям, он, как говорят, спал в одном доме с президентом в Ново-огарево, готов решать нетривиальные задачи — вывез Януковича из Крыма, обладает какими-то знаниями в области международной политики — свою диссертацию по «восьмерке» как минимум прочитал, да к тому же в ближайшие два года получит навыки микроменеджмента — технологии, с помощью которой Путин управляет Россией.

Борис Ельцин начал перебирать своих возможных преемников весной 1998 года, за 2 года до ухода от дел.
Путин вступает в такой же двухлетний марафон: финиш в марте 2018 года. Если, конечно, этот финиш будет.


Родственные связи Дюмина.

Дюмин попал в Федеральную службу охраны якобы по протекции своего отца, полковника медицинской службы Геннадия Дюмина, входившего в 1990-е годы в ближайшее окружение министра обороны РФ (1992— 1996) Павла Грачева.

Дюмин-старший был спарринг-партнером по теннису министра обороны и работал заместителем по снабжению начальника Центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка.

После отставки Грачева дружба не прекратилась, и снабженца довольно часто видели в свите бывшего главы Минобороны.

В феврале 1998 года в Рязанской области Дюмин и Грачев попали в ДТП, которое тут же засекретили. По официальной версии, экс-министр обороны поздно ночью собрался навестить тещу, живущую в поселке Поляны.

По дороге они подобрали стоящую на обочине 33-летнюю Елену Мусатову, и уже через несколько минут «Форд» занесло в кювет и он перевернулся. В результате женщина погибла, а Грачева и Дюмина с многочисленными травмами доставили в реанимацию. Понес ли кто наказание и куда посреди ночи мчались высокопоставленные пассажиры, выяснить не удалось.

В дальнейшем надевший генеральские звезды военврач Дюмин занимался закупками медицинских препаратов для госпиталя им. Мандрыки. Попутно он возглавлял ООО «Д энд Д Фарма» (фирма ликвидирована в 2007 году) и сотрудничал с французской фармацевтической корпорацией «Санофи», известной своими тесными деловыми связями с Фондом «Сколково», Роснано и Эндокринологическим научным центром на улице Дмитрия Ульянова, где работает старшая дочь президента Путина Мария Фаассен.

С 2013 года генерал Геннадий Дюмин возглавляет 4-е управление Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ и участвует в турнирах Лиги ветеранов тенниса.



Брат за спиной.

Пока охранник президента Алексей Дюмин продвигался по служебной лестнице в СБП ФСО в бизнесе делал карьеру, и весьма успешную, его младший брат Артем: сначала он работал в представительстве все той же французской «Санофи», затем гендиректором в ОАО ТПК «Продмаркет» и ООО «Турбо», c 2014 года — ООО МФК, находящееся по адресу Варварка, 14. Москвичи знают: эта улица идет от Китай-города к Васильевскому спуску Кремля и находится под контролем ФСО.

«Продмаркет» является единственным подрядчиком и застройщиком пятизвездной гостиницы «Зарядье», входящей в строящийся парк на месте снесенной гостиницы «Россия».
Деловым партнером Артема Дюмина указан Олег Голублев, отец которого занимает должность начальника канцелярии Владимира Путина.

Другим компаньоном Дюмина и Голублева до недавнего времени выступал известный юрист и инвестор Дмитрий Шумков, который в декабре прошлого года неожиданно покончил жизнь самоубийством, повесившись в своем офисе в башне «Федерация».

У бывшего охранника президента Алексея Дюмина, неожиданно ставшего исполняющим обязанности губернатора Тульской области, хотя и нет собственного хозяйственного опыта, зато есть обширный бизнесопыт отца и брата.

Как сам Дюмин оценил свое назначение. Slon.Ru, 03.02.2016: Дюмин придумал операцию по вывозу Виктора Януковича с Украины после февральской резолюции и тем самым завоевал расположение Путина.

Однако это объясняет лишь то, почему Путин доверяет Дюмину, но вовсе не объясняет, почему Дюмин назначен губернатором. Более вероятным объяснением является интерес госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова к региону.

Дюмин мог стать компромиссной фигурой между интересами Кремля и Чемезова.

С чего столь видного деятеля, с такими невиданными заслугами перед Путиным вдруг перемещают с места на место? И не является ли назначение губернатором понижением? Вот тут как раз однозначного ответа нет, но стоит обратить внимание на два фактора. Во-первых, исход генералов из ФСО в связи с фигурировавшими слухами об отставке Евгения Мурова.

Возможно, Дюмин попал в число тех, кто перешел из ФСО в другие силовые структуры в связи с вероятными кадровыми перестановками в руководстве службы (которые пока так и не состоялись).

http://voprosik.net/kto-takoj-aleksej-dyumin

«Дюмин оперативно обо всем докладывал наверх»

— «Вы хотите сказать, что генерал был глазами и ушами Путина в Минобороны?»
— «Несомненно»!

Неудивительно, что к Дюмину армейские относились весьма прохладно.

В Минобороны его могли пристроить, а резкий взлет карьеры «чужака», как назвал Дюмина источник «Коммерсанта», при политически сильном министре Сергее Шойгу легко мог стать источником беспокойства последнего.

Шойгу избавился от влиятельного зама. А пост губернатора тут просто подвернулся.

Среда, 23:50 - 28 дек 16
гость — «Вопросы прокурору Александру Козлову:» пишет:

1. Зачем создали должность министра молодежной политики и для этой должности создали аппарат, обслуживающий этого министра?

2. Почему должность министра получила "пожилая" Вепринцева, а не молодой руководитель который знает, что нужно для молодежи?


Чем Вепринцева занимается?

Была куча бездельников (Яковлев и его команда), добавилась к ним пиарщица Вепринцева, которая ни в одной работе не соображает, поэтому ее не взяли в Совфед.

Кто ее протежируется, ответьте, ребята, будем знать!

Какое отношение Вепринцева имеет к медиками и веселым стартам?

Аванесян все сама проводит, а Вепринцева присваивает себе чужие достижения, которые достигла Аванесян? Аванесян на полигоне ВДВ отличилась в стрельбе, это отметил губернатор Груздев.

Она обязана заниматься молодежью, но она старая,
поэтому тяготеет к лицам и соревнованием "для тех, кому за 50"

Старуха Левина не справляется с соцполитикой?

Сколько денег было выброшено Вепринцевой вместо оплаты мероприятий по молодежной политике?

Дюмин! Очнись! Дай оценку действиям Вепринцевой!

Дюмин, перемести Вепринцеву в отдел культуры, она, бросает свою обязанности по отношению к молодежи и так тяготеет к прекрасному миру искусства, что хоть снегурочку или деда мороза сыграет!

Перекос в умах едросов налицо.

Вместо Вепринцевой, Яковлева, матер шинницы Дедковой работает старуха Вейцман (под 60 лет ей скоро).

Старая лошадь борозды не портит, тянет и тянет воз работы, за выполнение которой деньги получает Вепринцевой, Яковлева и Ко.

Без Вепринцевой хорошо провели в 2015-м:
https://www.pryaniki.org/view/article/1014091/

А где же их взять главным врачам, большинству которых уже перевалило за 50?

Среда, 23:51 - 28 дек 16
гость — «Казюк» пишет:

Это чё, главный архитектор без диплома инженера-строителя?
Конгениально!

Среда, 23:54 - 28 дек 16
гость — «ВРЕМЯ ОХРАННИКА» пишет:

Неделя началась новыми эскападами чеченского начальника Рамзана Кадырова, разместившего в своем «Инстаграме» изображения оппозиционеров в прицеле оптической винтовки. И за меньшие шутки наш самый справедливый суд штамповал блогерам обвинения в разжигании социальной розни и раздавал вполне реальные сроки. Но что-то говорит мне, что обращение Михаила Касьянова и Владимира Кара-Мурзы в ФСБ не приведет к возбуждению уголовного дела. В Кремле в очередной раз испуганно замолчали. А потом распространили через околовластных экспертов и журналистов успокоительную версию. Рамзану Ахматовичу, мол, до истечения срока начальствования над Чечней всего два месяца осталось, а указ о назначении исполняющим обязанности еще не подписан. Вот и нервничает горячий горский парень, стремится засвидетельствовать лояльность Путину доступными способами. Альтернативная версия заключается в том, что Кадыров демонстрирует таким образом свою полную независимость от центральной власти. То есть или власть нуждается в намеках на существование «эскадронов смерти», или они создаются без ее контроля. Оба варианта свидетельствуют о деградации режима.
А вот заместителю министра обороны генерал-лейтенанту Алексею Дюмину повезло куда больше. Главный начальник страны просто с ходу утвердил военачальника и.о. тульского губернатора. Надо сказать, что г-н Дюмин сделал карьеру, о которой и мечтать не могли ни Жуков, ни Рокоссовский. Первый раз генерал привлек к себе внимание специалистов (по большей части зарубежных), когда 24 декабря было объявлено о его назначении на должность заместителя министра обороны. Указывалось, что генерал до этого последовательно занимал должности начальника Сил специальных операций и начальника штаба Сухопутных войск. Американский профессор Марк Галеотти был поражен тем обстоятельством, что еще в мае 2015-го крупный военачальник Дюмин числился за Федеральной службой безопасности, то есть в Вооруженных силах он находился недолго, меньше года. Зарубежные наблюдатели предполагали, что после скоропостижной смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна Алексея Дюмина пошлют возглавлять некую разведывательную суперструктуру, которую выведут из подчинения Генштабу. Но, как видим, не сложилось. Военные, и особенно военные разведчики, очень не любят варягов из числа «соседей». Начальником ГРУ назначили кадрового военного разведчика генерала Игоря Коробова, а Дюмина в тот же самый день по рекомендации Сергея Шойгу бросили на Тульскую область.
Когда о назначении стало известно, СМИ разузнали: причиной фантастической карьеры Алексея Дюмина стало то, что он был личным адъютантом Путина в бытность того премьером. А также он замечательно играл роль вратаря Ночной хоккейной лиги, созданной для увеселения Путина В.В., очень ловко пропуская шайбы, посланные главным начальником. Кроме того, свою надежность он, говорят, подтвердил, руководя спецназом при аннексии Крыма и, главное, своевременно эвакуировав украинского президента Виктора Януковича.
Подозреваю, что мы наблюдаем наступление нового важного этапа путинской кадровой политики. В принципе нет ничего необычного в том, что главный начальник назначал на важные должности тех, кого он лично знал по предыдущей жизни, тех кому лично доверял. Но вскоре стало казаться, что кооператив «Озеро», а также дрезденская резидентура КГБ насчитывали в своем составе какое-то несметное количество людей. Дальше больше. По мере расширения количества вакансий, обязательным условием получения выгодного места стала просто принадлежность к спецслужбам. Один хорошо информированный эксперт заметил тогда не без иронии, что вся политическая борьба в России сводится к конкуренции между выходцами из 1-го главка КГБ (внешняя разведка) с представителями 2-го главка (контрразведка). И вот теперь новый тренд.
Сотрудников спецслужб вовсю теснят охранники. Сначала должность главнокомандующего Внутренними войсками досталась бывшему заместителю директора ФСО Виктору Золотову. Затем Управление делами президента возглавил Александр Колпаков, тоже занимавший важные должности в охранных структурах. И вот теперь Алексей Дюмин занял место тульского губернатора Владимира Груздева, миллиардера и ... выходца из Службы внешней разведки.
Все это довольно скверный признак. Я не вижу большой беды, когда высокие административные посты занимают военные. В конце концов, большинство генералов руководили большими людскими коллективами, решали гигантское количество хозяйственных вопросов, у них есть необходимый опыт. Хуже, когда ключевые должности в государстве занимают представители спецслужб. Лицемерие, шантаж, слежка, секретные обыски и вторжение в частную жизнь – все, что неприемлемо для обычных людей, является нормой для сотрудников госбезопасности, считается оперативной работой. Именно так они ведут дела. Что, собственно говоря, мы и наблюдаем последние 16 лет. Но теперь все еще хуже. Наступает время охранников. Ведь и военных, и сотрудников госбезопасности все-таки воспитывали в ощущении, что их предназначение защищать Родину. То, что они под этим понимают – другой вопрос. В телохранителя же вколачивают, что он обязан в любых обстоятельствах ценой своей жизни и жизней других спасать, но не Россию, а охраняемое лицо. Именно эту задачу он будет исполнять в любой ситуации. Надо будет стрелять, прикажет стрелять…
И то, что через 16 лет, Путин двинул во власть охранников, ясно указывает на его направление мыслей.
Александр Гольц
«Ежедневный журнал»

Среда, 23:59 - 28 дек 16
гость — «Однако» пишет:

Коррупционный сговор на лицо.

Четверг, 00:03 - 29 дек 16
гость — «Чиновнику» пишет:

В 2017 году Вепринцева может сменить Якушкину, об этом Вепринцева мечтает и будет это загадывать в качестве новогоднего желания?

Цитатник

Казаков ищет деньги там, где их нет. Если найдет что-либо незаконное в действиях областной администрации - подниму руки.

В. Стародубцев

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