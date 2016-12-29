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Оперативка Алексея Дюмина

Губернатор обсудил текущие проблемы региона.

Вчера Алексей Дюмин провел последнее в уходящем году оперативное совещание с членами правительства, где решались совершенно конкретные вопросы текущей жизни, над которыми работает областная власть.

“Праздники в регионе должны пройти для жителей спокойно, а для экстренных служб – в штатном режиме”, – заявил Алексей Геннадьевич, напутствуя команду на работу в дни новогодних каникул. При этом он призвал жителей сигнализировать о неочищенных дорогах или крышах на портал “Открытый регион” в сервис “Реши проблему”, в Твиттер, на форум.

Меньше всего повезло жителям деревни Кресты Каменского района, которые добиваются проведения в деревню Интернета. Министерство по информатизации сообщило, что возможность подключения деревни к сети Интернет отсутствует. Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков пояснил, что для проведения Интернета в данном населенном пункте нет экономической выгоды для провайдеров. Из 160 жителей этой деревни потребность в Сети испытывает, может быть, лишь пара семей. Чиновники предлагают решить этот вопрос с помощью программы “Народный бюджет”.

Оптоволоконный кабель в деревню, тянуть, конечно, никто не будет, но доступ в Сеть могут обеспечить сотовые операторы.

Участники оперативного совещания обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку в Тульской области.

Как выяснилось, в текущем году снизилась заболеваемость по болезням, среди которых сальмонеллез, дизентерия, хронические вирусные гепатиты В и С, скарлатина, ветряная оспа, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), укусы животными, клещами, педикулез и чесотка, сифилис и гонорея.

Но главное, что руководству управления Роспотребназдзора впервые за три года(!) удалось приобрести вакцину против сибирской язвы. Не решена проблема прививок от лептоспироза, что связано с отсутствием закупок лептоспирозной вакцины в связи с ее сертификацией.

И вот еще малоприятные цифры. За 11 месяцев 2016 года рост заболеваемости в Тульской области имеет место по 9 инфекциям (острый вирусный гепатит А – в 2,2 раза, коклюш – в 1,9 раза, ВИЧ-инфекция – на 11,3%, внебольничные пневмонии – на 17%).

По данным Росстата, Тульская область в течение последних четырех лет занимает неприятно стабильное третье место, после Тверской и Смоленской областей, по показателю смертности населения от некоторых инфекционных и паразитарных болезней среди субъектов ЦФО.

В связи с массовым отправлением настойкой боярышника в Иркутской области в регионе продолжается борьба со спиртосодержащей непищевой продукцией. Официально торговля ею на территории Тульской области приостановлена. По словам руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, по результатам проведенных в течение двух дней рейдов выявлено 28 литров такой продукции. Выявили бы больше, если не федеральное законодательство, которое обязывает сообщать предпринимателям о проводимых проверках. В этой связи предложено организовывать рейды совместно с полицией. В таком случае предупреждать предпринимателей о запланированной проверке необязательно. Держись, “Бояршник” и “Валокордин”!