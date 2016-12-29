Главная / Фольклор « 29 декабря 2016 »

За стабильность в Новом году!

Новогодний корпоратив правительство области отметит в стенах Городского концертного зала.

Президент России Владимир Путин изменил формат традиционного новогоднего приема в Кремле после крушения Ту-154. “Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия недавно. Поэтому я хочу изменить традиционный прием в честь Нового года, чтобы он носил рабочий характер”.

Между тем, тульское областное правительство все же проведет новогодний корпоратив, причем не в стенах серого дома, как это бывало прежде, а в Городском концерном зале. Правда, самого губернатора Алексея Дюмина на торжествах, как нам стало известно, не будет, в связи с тем, что у него неотложные дела. Поэтому главным героем торжеств предстоит стать председателю правительства Юрию Андрианову.

Чиновники еще со времен Николая Севрюгина всегда отмечали Новый год. Обычно это происходило в зале заседаний областной думы, а затем уже каждое подразделение администрации области собиралось в более тесном кругу в основном в стенах серого дома.

По-видимому, на этот раз этой традиции решено было изменить. На самом деле, отмечать есть что. Новый губернатор не стал перетряхивать команду, доставшуюся ему в наследство от прежнего руководителя, укрепив тем самым уверенность чиновников в их завтрашнем дне.

Поэтому проводы уходящего года и встреча наступающего 2017-го должны пройти как-то по-особому.

Мы в целом и не против, если бы не трагедия с гибелью 92-х наших сограждан на Черном море, которые уже никогда не примут участие в новогодних корпоративах и за семейным столом …