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Главная / Фольклор « 29 декабря 2016 »


За стабильность в Новом году!

Новогодний корпоратив правительство области отметит в стенах Городского концертного зала.

Президент России Владимир Путин изменил формат традиционного новогоднего приема в Кремле после крушения Ту-154. “Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия недавно. Поэтому я хочу изменить традиционный прием в честь Нового года, чтобы он носил рабочий характер”.

Между тем, тульское областное правительство все же проведет новогодний корпоратив, причем не в стенах серого дома, как это бывало прежде, а в Городском концерном зале.  Правда, самого губернатора Алексея Дюмина на торжествах, как нам стало известно,  не будет,  в связи с тем, что у него неотложные дела. Поэтому главным героем торжеств предстоит стать председателю правительства Юрию Андрианову.

Чиновники еще со времен Николая Севрюгина  всегда отмечали Новый год. Обычно это происходило в зале заседаний областной думы, а затем уже каждое подразделение администрации области собиралось в более тесном  кругу в основном в стенах серого дома.

По-видимому, на этот раз этой традиции решено было изменить. На самом деле, отмечать есть что. Новый губернатор не стал перетряхивать команду, доставшуюся ему в наследство от  прежнего руководителя, укрепив тем самым  уверенность  чиновников в их  завтрашнем дне. 

Поэтому проводы уходящего года и встреча наступающего 2017-го должны пройти как-то по-особому.   

Мы в целом и не против, если бы не трагедия с гибелью 92-х наших сограждан на Черном море, которые уже никогда не примут участие в новогодних корпоративах и за семейным столом … 

 

 

 

Комментарии к статье

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Четверг, 18:26 - 29 дек 16
гость — «Чиновнику» пишет:

В 2017 году Вепринцева может сменить Якушкину, об этом Вепринцева мечтает и будет это загадывать в качестве новогоднего желания?

Четверг, 19:09 - 29 дек 16
гость — «Гостья» пишет:

В новогодние праздники в Туле ограничат продажу алкоголя
27.12 / 21:06 Автор: Елена Гусева Раздел: ЖИЗНЬ
В новогодние праздники в Туле ограничат продажу алкоголя
Ограничения на продажу алкогольной продукции вводятся с 26 декабря 2016 года по 7 января 2017 года в связи с проведением массовых новогодних мероприятий, сообщает во вторник, 27 декабря, пресс-служба администрации г. Тулы.
Продажа алкоголя в розницу будет прекращена во всех магазинах города, расположенных в радиусе 1 километра от площади Ленина.
«Магазины должны заранее разместить информацию об ограничении продаж спиртного (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) для информирования граждан», - уточнили в ведомстве.
Сообщаем даты и время ограничения продажи алкогольной продукции:
26 декабря – 15.00 – 22.00;
27 декабря – 15.30 – 22.00;
28, 29, 30 декабря – 15.00 – 22.00;
31 декабря – 20.00 – 22.00;
1, 2, 3, 4, 5, 6 января – 14.00 – 22.00;
7 января – 16.00 – 22.00.
Планируйте покупку напитков к праздничному столу заранее!
---------------
Спасибо за совет, но как то запоздали вы с ним. Живу в центре и работаю тоже ездить на переферию после работы не с руки, запасов нет, в семье не пьют, вот и на новый год бутылочку красного вина, видно, не судьба уже купить. Спасибо заботливым властям. Хотя есть вариант - в аптеку за боярышником! Дебилы!!!

Четверг, 19:10 - 29 дек 16
гость — «Гостья» пишет:

Боярышник не продают уже все двинулись в аптеку за валокордином и в магаз за пивом, сегодня прям праздник у алкашей, каждый второй на кассе с бутылкой.

Четверг, 19:16 - 29 дек 16
гость — «ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ.» пишет:

ВСЕМ ТОВАРИЩАМ... И НЕ ТОЛЬКО .И КАК ЖЕ БЕЗ ПИДОРАСЬТЯВ ИЗ КРЕМЛЯ. КОГДА ВЫ ЖРЕТЕ СС.ТЕ СР..ТЕ. ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ. ЗНАЙТЕ. С ВАМИ БЕС!ПОЧИТАЙТЕ ЗАПОВЕДИ ХРИСТА! ИУДЫ!

Четверг, 19:19 - 29 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Валокордин с нового года будут продавать по рецепту.Так что без рецепта просто так валокордин уже не купишь.

Четверг, 19:21 - 29 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

Чинуши будут жрать в три горла на корпоративах.

Четверг, 19:25 - 29 дек 16
гость — «шмайсер-любопытный» пишет:

В новогодние праздники в Туле ограничат продажу алкоголя
27.12 / 21:06 Автор: Елена Гусева Раздел: ЖИЗНЬ
В новогодние праздники в Туле ограничат продажу алкоголя
Ограничения на продажу алкогольной продукции вводятся с 26 декабря 2016 года по 7 января 2017 года в связи с проведением массовых новогодних мероприятий, сообщает во вторник, 27 декабря, пресс-служба администрации г. Тулы.
Продажа алкоголя в розницу будет прекращена во всех магазинах города, расположенных в радиусе 1 километра от площади Ленина.
«Магазины должны заранее разместить информацию об ограничении продаж спиртного (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) для информирования граждан», - уточнили в ведомстве.
Сообщаем даты и время ограничения продажи алкогольной продукции:
26 декабря – 15.00 – 22.00;
27 декабря – 15.30 – 22.00;
28, 29, 30 декабря – 15.00 – 22.00;
31 декабря – 20.00 – 22.00;
1, 2, 3, 4, 5, 6 января – 14.00 – 22.00;
7 января – 16.00 – 22.00.
Планируйте покупку напитков к праздничному столу заранее!
---------------
Спасибо за совет, но как то запоздали вы с ним. Живу в центре и работаю тоже ездить на переферию после работы не с руки, запасов нет, в семье не пьют, вот и на новый год бутылочку красного вина, видно, не судьба уже купить. Спасибо заботливым властям. Хотя есть вариант - в аптеку за боярышником! Дебилы!!!

Четверг, 19:25 - 29 дек 16
гость — «Троль» пишет:

На этот шабаш костюмы выдавать не будут, потому каждый будет выглядеть натурально. Например, Авванесян - Фиона(жена Шрека). Кстати, и запах такой же.

Четверг, 19:41 - 29 дек 16
гость — «администрация г.Ефремова» пишет:

вчера у нас был корпоратив.Савина И.секретарь "ЕР" пьяная ворвалась в зал, и в микрофон кричала " найдется для меня местечко". Позор!.

Четверг, 19:48 - 29 дек 16
гость — «Леди» пишет:

В тульских новостях информация, как прокурор Веневского района гулял на новогоднем корпоративе в День траура по погибшим на ТУ-134. Мужчину, который поинтересовался почему прокурор не скорбит со всей страной, пытался доставить в отдел полиции для разбирательства. Какие же они действительно продажные. Никогда такие люди не станут отстаивать интересы чужих людей. И без полицейской поддержки прокурор никто, видимо нужна "рабочая сила". Не боятся и не стесняются никого. Зато обычного человека будут гнобить до конца, ломают судьбы. Мрази.

Четверг, 20:17 - 29 дек 16
гость — «Йоллопукенкальт» пишет:

Чиновники еще со времен Николая Севрюгина всегда отмечали Новый год.
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Ну вообще то чиновники, читай бояре, отмечали всегда Новый год 31 декабря со времён Петра-I. И чего тут такого? Вот то что по кабинетам губер запретил сивуху лакать, то это абсолютно правильно. А то в прошлые времена одного народного избранника через два дня только эвакуировали оттуда - глаза откроет, 100 грамм накатит и опять готов. Хорошо, хоть не обоссаного. Ну что это?

Четверг, 21:09 - 29 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Андрияшка хочет побаловать свою Юляшку Вепринцеву! Пусть покомандует девочка.

Четверг, 21:12 - 29 дек 16
гость — «гость» пишет:

Московские агасферы в атаке.

Четверг, 21:16 - 29 дек 16
гость — «Белевец» пишет:

Наши тоже в долгу не остались устроили ХАарошую гулянку в районном ДК под троекратное ура на 71 в честь веневского птаха Соловья!Громче всех кричала ефрейтор Валюха и все это происходило 27 декабря да да да сразу же после дня траура никого и ничего не боятся на левой водке доставленной басурманиным гуляли

Четверг, 21:32 - 29 дек 16
гость — «зависть» пишет:

Оторвутся, обожрутся, подерутся, помирятся и снова напьются. Молодцы, хорошо поработали, хорошо бюджет попилили и из бюджета праздник и оплатили!

Четверг, 21:37 - 29 дек 16
гость — «кадрови» пишет:

пир во время чумы

Четверг, 22:41 - 29 дек 16
гость — «-=-» пишет:

ну свидомиты ну поганцы какая стабильность вокруг враги и вы с ними паскуды.

Четверг, 22:45 - 29 дек 16
гость — «-=-» пишет:

США ввели санкции против шести человек и пяти ведомств и организаций РФ
Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении РФ. В список попали шесть человек и пять ведомств и организаций России, включая ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства финансов США. Отмечается, что под американские санкции попали Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Все [...]


вот ваша стабильность хлопайте в ладоши радуйтесь для вас ведь чем хуже тем лучше.

Четверг, 22:47 - 29 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Эдуард Басурин. Экстренное заявление (ВИДЕО)

https://www.youtube.com/watch?v=Fprp7oFjPqo

Четверг, 22:53 - 29 дек 16
гость — «-=-» пишет:

США решили выслать 35 российских дипломатов
Власти США решили выслать из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов, сообщают американские агентства со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников. Им дано трое суток, чтобы покинуть США, передает Reuters. Кроме того, решено закрыть российские дипломатические представительства в Нью-Йорке и Мэриленде, якобы используемые в целях разведки....

Амурский Тигр Сегодня 22:20
У нас появился прекрасный повод выпихнуть Теффта...))) и остальную американскую плесень с нашей территории.
Всех, замазанных Обамой, с пинка пучком на родину... Дональд все равно своих пришлёт.

ChombaBarabanshik Сегодня 22:38
Истерика. Бывает. Понятно, что Трамп сменит политику (и специалистов) через 21 день.
Для США ожидаемый ответ России не должен быть неожиданность.
А если ответа не будет. И не Путин, а Трамп выгонит поганой метлой из Москвы своих дипломатов?
В любом случае ход за нами!

Четверг, 22:56 - 29 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Виталий Третьяков: Культ Ельцина, бесспорно, рухнет
Фигура грата в американском стиле Бывший президент России Борис Николаевич Ельцин, являясь исторической фигурой, как практически любой лидер крупного государства, да еще в такой переломный период, безусловно, заслуживает того, чтобы его имя автоматически было вписано в историю. Безусловно, он, как Президент РФ, и я всегда за это выступаю, заслуживает и каких-то памятн..

Андрей Сегодня 06:21
мягкое тёпленькое... от автора.... каждый скажет так-
ЁБаН и Горбатый - выродки прокляты навеки убийцы нашего народа и нашей Родины.

Русский Болгарин ЛНР Сегодня 08:59
ЕБН- УЁБОК конкретный.Враг народа русского. Прекрасно вписан в проект Мирового Жидомасонства- Доктрина А. Даллеса, Гарвардский и Хьюстонский проекты.

Четверг, 23:18 - 29 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Юный журналист из России взял интервью у младшего сына Президента Беларуси Николая Лукашенко и пообщался с самим Президентом
Младший сын Президента Беларуси Николай Лукашенко присматривается к карьере врача или военного. Об этом он рассказал во время общения с юным журналистом из России 11-летним Евгением Гришиным, подробности которого показали в специальном репортаже на телеканале "Беларусь 1" ( видео выше)http://souzveche.ru/videonews/34889/...

https://www.youtube.com/watch?v=Qmfb__u9Sqo

Цитатник

Мы не будем становиться в позу и терпеть эти издевательства. Тем более, что все стоит очень остро!

В. Стародубцев

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