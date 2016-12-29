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2017 год - 240 лет со дня образования Тульской губернии

Областная избирательная комиссия и Тульское региональное отделение Российского исторического общества решили посвятить наступающий год знаменательной дате.

Как отмечается в официальном сообщении, избирательная комиссия Тульской области совместно с Тульским региональным отделением Российского исторического общества, решили посвятить 2017 год знаменательной дате- 240- летию со дня образования нашей губернии. В 1777 году Указом императрицы Екатерины II была учреждена Тульская губерния, в которую вошли тогда 12 уездов. Сегодня это крупный промышленный регион, известный на всю страну как оплот обороноспособности нашего государства.

По этому случаю Тульской областной избирательной комиссией и Российским историческим обществом выпущены памятные календари на 2017 год с символикой Тульской губернии и портретом Екатерины Великой.