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Главная / PRяники печатные « 29 декабря 2016 »


2017 год - 240 лет со дня образования Тульской губернии

Областная избирательная комиссия и Тульское региональное отделение Российского исторического общества решили посвятить наступающий год знаменательной дате.

 Как отмечается в официальном сообщении, избирательная комиссия Тульской области совместно с  Тульским региональным отделением Российского исторического общества, решили посвятить 2017 год знаменательной дате- 240- летию со дня образования нашей губернии. В 1777 году Указом императрицы Екатерины II была учреждена Тульская губерния, в которую вошли тогда 12 уездов. Сегодня это крупный промышленный регион, известный на всю страну как оплот обороноспособности нашего государства.

По этому случаю Тульской областной избирательной комиссией и Российским историческим обществом выпущены памятные календари на 2017 год с символикой Тульской губернии и портретом Екатерины Великой. 

 

 

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