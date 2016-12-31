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Триумф стратегической мысли Президента России В.В. Путина

Завершающая часть статьи нашего автора Виктора Шутаса.









IV.Сделкой с продажей акций "Роснефти" В. Путин подвел итог и поставил окончательную точку в противостоянии Запад – Россия, закрепив и утвердив лидерство Суверенной России над западными "партнерами" (Теория заговора)

1.Теоретические наброски по разрушению государственности суверенных стран. Если не вдаваться в характеристику современного политического мирового развития, то можно увидеть определенную логическую цепочку действий. На мировом пространстве происходят события по вмешательству в государственность суверенных государств. В результате бурных социальных событий происходит устранение действующего главы государства и выборы "нового" Президента страны, который в одночасье становится приверженцем западных ценностей и сразу же ярым врагом тех, кто еще не подвергся "демократическому переизбранию демократического президента".

Если это небольшие страны, то там происходит яркая и достаточно быстрая социальная цветная революция. Если это ядерная держава, которую нельзя так быстро тряхнуть, иначе может непредсказуемо рвануть ядерный щит, то начинает действовать плавная цепочка по сменам главы государства и поступенчатый переход к "лояльному Президенту". Такой поступенчатый переход в данном рассмотрении вопроса характерен для Украины и России.

Поступенчатый переход президентской власти (практически не изучен, и это есть всего лишь первый набросок) выражен в том, что с момента начало подрывных действий и до его окончания президенты страны меняются 3-4-5 раз в зависимости от объема выполненных задач. Не секрет, что каждый из нас является носителем тех или иных взглядов. И каждый из нас хотел бы продвигать и всеми своими силами отстаивать свой взгляд на события и как нам преодолеть стоящие перед нами трудности. Президентом становится тот, чьи взгляды совпадают с общественным мнением на весь общий ход событий. А кто создает общественное мнение? если идеология с стране запрещена конституцией.

2.Публичные теории, на которых строится процесс разрушения. На сего-дняшний момент можно пока наблюдать два вида теорий. Одну общую теорию по разрушению Советского Союза, и она успешно прошла на волне антикоммунизма. Теория социализма провозглашала построение хорошо развитого социального общества на основе территориального слияния 15 республиканских экономик, под одним общегосударственном управлении. Антикоммунизм разбил государственную собственность на отдельные политические собственности и тем самым Советский Союз от государственного вида развития пришел к частнокапиталистическому виду собственности (с чем автор и "поздравляет" всех кто этого хотел).

Другой и уже последующий вид разрушительных теорий мы наблюдаем на примере крупных осколков от СССР, это Россия и Украина. Вторая разрушительная теория для Украины это волна антирусской теории, при которой образуется ядро национализма, которое силой втягивает все население Украины в анти славянскую ненависть. Разрушая сложившиеся многовековой устой братских народов. В результате чего славянская Украина становится пушечным мясом и тараном для славянской России.

Вторая и последующая разрушительная теория, которая действует только против России, это пересмотр многовекового развития самой России, война против истории страны. И антироссийская и антиисторическая теория направлены на то, чтобы отрезать наше, отечественное прошлое и получить голое настоящее. Это и будет уже чистое идеологическое поле, которое можно перепахивать, как кому вздумается.

А для того чтобы создать зеленый коридор для разрушительных теорий, кто то в сое время протащил в конституцию страны статью о запрете идеологии. Которая бы, и встала на передовые рубежи по защите суверенного государства.

3.Моделирование процесса разрушения государственности. Чтобы понять весь процесс прохождения по разрушению и захвата суверенной государ-ственности необходимо чисто условно, повторяю чисто условно создать набросок эскиза хода событий. В одинаковой степени последовательности, но с разными усилиями участвуют три элемента, это экономика, социальная политика и процесс политических преобразований.

Развал СССР происходил в этой строгой закономерности. При М. Горбачеве произошел экономический развал СССР (многие заблуждаются и говорят, что произошел крах экономической модели. Повторяю не крах, а развал.). При Б. Ельцине произошел социальный раскол населения, с элементами вооруженного конфликта за власть. Далее по логике вещей должен бы произойти период "политического попрошайничества" у Запада, и этот период падает по период правления В. Путина. Но, здесь мы пока остановимся и посмотрим, как развивался аналогичный сценарий развала на Украине, и тогда продолжим рассматривать развал СССР-Россия дальше.

Развал Украины. Первый этап как мы уже знаем, это экономический спад. Экономический спад на Украине произошел, если это можно сказать "в умеренном плавном режиме". Плавный экономический спад происходит при двух действующих президентах Л. Кравчуке и Л. Кучма. (А почему плавный спад, а не крах как в СССР? Да потому, чтобы впоследствии пожаловаться на плохую жизнь, и попроситься в Европу. Вот и все разница.) Такой же, но только резкий спад в СССР, произошел при одном президенте. Далее наступает период социальной напряженности, на Украине он падает на В. Ющенко, в России аналогичный период так же приходится на один президентский срок. Далее мы подходим к анализу того, что должно было случиться во времена президентства В. Путина. Итак, политический развал на Украине падает на президентства В. Януковича. Но В. Янукович упирается и проводит политику на суверенитет государственности Украины, за что и поплатился майданом и был попросту свергнут со своего поста. Далее к власти приходит П. Порошенко и начинается политическая вакханалия. После чего, и мы это уже наблюдаем, как западные корпорации начинают растаскивать Украину на части.

Вывод по этапам и президентам. На лицо ясно прослеживаются три этапа разрушения, на каждый президентский срок отведен свой этап. Три этапа, три президента (плавность экономического спада на Украине было гарантировано двумя президентскими сроками, неуправляемый политический спад также произошел при двух президентах).

4.Сценарий развала СССР-России остановился на В. Путине. Выходя из украинского сценария развития событий, когда в трех этапах участвуют три президента. Сценарий развала российской государственности споткнулся о Президента России В. Путина. На его долю должно было выпасть встать на колени и попросить у запада принять Россию "в демократическое общество".

Но, этого не происходит, резкий и неожиданный переход власти 31 декабря 2000г. поставил во главе России не прозападного Президента. Сразу же в 2001г. Президент создает политическую опору, партию Единая России, которая смогла объединить на территории России всю пророссийскую политическую элиту, это во первых. А во вторых, чтобы не допустить к власти прозападных политиков, партия как бы мягко узурпирует политическую власть. Проведя далее еще ряд мероприятий по закреплению элит на своих местах, в результате чего в России политический майдан не удается. В. Путин несколько раз переизбирается на должность Президента России. В данных условия и, наверное, это один из выходов, политическая элита произвела политику национальной консервации политической системы. Теперь главный и очень трудный вопрос? Как выйти из этой национальной консервации?

5.Повторение попытки развала через смещения президента со своего поста. Первый сценарий окончательного развала не удалось довести до конца, попытки майдана и цветной революции не удались. Необходим начинать все заново, ведь территория России есть лакомый кусок, и кто будет владеть Россией тот и будет мировым лидером.

Сценарий мы уже знаем это сначала экономика, затем социальные противоречия, а в конце политическое подчинение. Первый этап в СССР, это экономический развал, на Украине, это плавная экономическая стагнация, теперь в России это нефтяной пузырь. Который должен сначала надуться, а затем в 2017г. лопнуть с терском, развалив при этом бюджет страны. Далее по плану следуют социальные выступления с лозунгами "нам не нужен такой президент", в 2018г. В. Путин проигрывает выборы и к власти по идее должен прийти, скажем, нейтральный президент. Здесь можно предполагать плавный переход власти, примерно такой же, как и на Украине при плавном экономическом спаде при двух президентах.

6.В чем же стратегический триумф при простой экономической сделки. Если в 2000г. В. Путин пресёк сценарий развала СССР – России на его последнем политическом этапе, то теперь Президент Р.Ф. пресекает сценарий негативных событий в конце его первого экономического этапа, в преддверии краха бюджета страны. Продав крупный пакет акций Роснефти, Президент Р.Ф. создает ситуацию, когда временные рамки краха России могут сдвинуться или же полностью исчезнув, при начале активного этапа инвестиционной политики.

Но, это всего лишь один из моментов борьбы за суверенную государственность страны.

Обобщающий вывод по всей работе

Может многие и считают, что Президент России В.В. Путин "разрушил часовню в 14 веке и на развалинах это часовни…". Но перед этим вы должны подумать, на чью мельницу вы льете воду.

10-30 декабря 2016г.



Виктор Шутас