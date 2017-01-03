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Главная / PRяники виртуальные « 3 января 2017 »


“Вы первая, кто обратился по этому вопросу”

Жительница Черни попыталась записаться на прием к врачу местной больницы, но не нашла ее на портале Госуслуг.


Судить о том, как на самом деле работают некоторые сервисы портала Госуслуг, который обслуживается ГАУ “ЦИТ”, можно по недавней переписке жителя Черни и главного врача Плавской ЦРБ В. А. Куликова. 
 
Здравствуйте! Хочу записаться на прием к врачу Чернской больницы через личный кабинет госуслуг, но там ее нет. Обращалась в техподдержку, они сказали, чтобы кто-нибудь из ответственных лиц больницы обратился на сайт госуслуг для добавления больницы в справочник и возможность записи пациентам. Наша больница является с недавних пор филиалом Плавской ЦРБ. Может ли кто-нибудь из представителей Плавской ЦРБ обратиться на сайт госуслуг для добавления Чернской больницы в справочник госуслуг?

july1911

Уважаемая july1911. За 9 месяцев после реорганизации Чернской больницы Вы первая, кто обратился по этому вопросу. Мы обязательно обратимся в службу тех. поддержки ГАУ "ЦИТ" для решения этой проблемы. Пока Вы можете записаться предварительно на прием к врачу по т. 2-14-40. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы, Вы можете напрямую обратиться ко мне. Мой мобильный телефон размещен на сайте больницы http://plavsk-crb.tula-zdrav.ru/

С уважением, гл. врач Куликов В. А.


Вряд ли стоит отрицать, что портал госуслуг полезен - как современная и удобная форма коммуникации между государственными учреждениями и гражданами, нуждающимися в решении тех или иных проблем. Но получается, что электронное правительство пока работает недостаточно эффективно. В идеале надо стремиться, чтобы запись на прием к врачам осуществлялась исключительно  в электронном виде. Однако на деле оказывается, что в этом не заинтересовано ни руководство учреждений здравоохранения, ни пациенты.

А почему бы нашему губернатору не поставить долгосрочную задачу перед правительством по достижению 100-процентной компьютерной грамотности населения региона и 100-процентного проникновения интернета во все населенные пункты Тульской области? Это было бы вполне логичным продолжением программы электронного правительства. 

Комментарии к статье

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Вторник, 11:25 - 3 янв 17
гость — «ЧЕРНЬ» пишет:

В Черни от бышего здравоохранения остались только обшарпанные здания. К врачам Чернской больнице лучше не обращаться. В Чернском районе делается все чтобы жители скорее вымирали.Все нормальные уважающие себя люди нашего района уже давно перестали пользоваться услугами местной больницы. Основное население предпочитают МЦЕНСК,Тулу и другие города.Верните в Чернь ту больницу,которая была в СОВЕТСКИЕ времена - в той больнице рожали детей,лечились,получали необходимую помошь,консультацию, а главное не мотались во Мценск! В нашем регионе происходит странная картина-народ на всех углах кричит что здравоохранение разваливают.А чиновники считают -что все идет по плану. Экономим бюджет - народ мрет,скоро будет всем хорошо!

Вторник, 11:38 - 3 янв 17
гость — «жит ель села Высокое» пишет:

село Высокое находится в 2 км от Тулы. Телефона нет. Интернет не работает. Сотовые постоянно глушат. Однако цивилизация.

Вторник, 12:32 - 3 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Если только электронная запись, то прием жесткий по времени и на чаепития,болтовню,прием по блату времени не будет. Попробуйте пройти по записи в других районных больницах и все станет понятно. Давно пора ипрокурорскую проверку провести по работе и портала гос. услуг и работе больниц и врачей, которые зачастую дополнительно работают в частных лечебных уччереждениях ( жалуясь на непомерную усталость на основном месте работы).

Вторник, 12:50 - 3 янв 17
гость — «житель» пишет:

80% избирателей поддержали "ЕР" и от нее депутатов и еще кто не ходил голосовать.Вот вам ответ, РАДУЙТЕСЬ!

Вторник, 13:17 - 3 янв 17
гость — «осаго - го - го» пишет:

уважаемые лузеры - поделитесь кто-нибудь оформил дома сам электронный полис ОСАГО? Или нам ждать революции...

Вторник, 13:34 - 3 янв 17
гость — «правда.RU» пишет:

Когда же люди поймут, что жизни нет, не было и не будет никакой перспективы ни в селах/деревнях, ни в малых городах типа Черни или Белева с Веневом.

Вторник, 13:47 - 3 янв 17
гость — « житель Черни» пишет:

Я не сомневаюсь надо ещё одну штатную единицу типа зам министра а то эти три тёти очень загружены.

Вторник, 13:52 - 3 янв 17
гость — «житель Черни» пишет:

Пожалуй надо ввести еще одну единицу. Кто же будет общаться с прессой и отвечать на необоснованные жалобы неграмотных больных?
Спасибо за кадровую подсказку.

Вторник, 16:48 - 3 янв 17
гость — «Гость_» пишет:

Губернатор, выгони Аванесян,развалила медецину,дальше не куда...

Вторник, 17:03 - 3 янв 17
гость — «житель Тулы» пишет:

Какое не прикрытое ничем издевательство над людьми. После гриппа началось осложнение, но попасть к врачу-специалисту смогла только через 10 дней, не было свободных дней и часов приема. Это же ужас-ужасный. Лечилась с помощью интернета, где форумчане делились информацией о том, что им в таких случаях прописывали врачи во время приема. Слава Богу, помогло.

Вторник, 17:14 - 3 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Когда люди осознают причины болезней — доктора будут не нужны
Медицина никогда не имела дело со здоровьем, она работает только с болезнями. Медицина утверждает, что здоровых людей вообще не бывает, тем самым, ставя жирный крест на здоровье человека. Врачи не помогли ещё ни одному человеку стать здоровым. Всё, что они делают, это устраняют симптомы болезней, до причины же заболевания они добраться не в состоянии. Организм [...]

Иннecca Сегодня 00:34
Матвеич молодец! Хорошо и емко! На личном опыте проверено , когда болеешь - не ешь , но пей и лежи . Вирусняк проходит за сутки! Если ещё учесть , что у нас врачи либо жиды , либо неучи , то стоит к ним обращаться лишь в крайних случаях - переломы костей и острый аппендицит. Причиной большей части болячек является зашлакованность организма , ну и стрессы. От сюда вывод - голодать полезно , не нервничать по пустякам и не жрать всякую дрянь

Вторник, 18:19 - 3 янв 17
гость — «Тому кто -=-» пишет:

Поневоле будеш жрать одну дрянь,ведь кроме неё в магазинах не..я непродаётся.Вот разок-бы этой дрянью думу накормилибы-смотриш и дело сдвинулось.

Вторник, 18:32 - 3 янв 17
гость — «-=-» пишет:

свидомит путиноид насосал у мормонов прощения от Ватикана

Вторник, 18:36 - 3 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Авенесян не сдает Юля Марьясова. Пряники комментировали что "Подзаборная" уже в Москве.Что на это скажете?

Вторник, 18:36 - 3 янв 17
гость — «гость» пишет:

извините но ей надо бы записаться на приём к высшим инстанциям было бы проще но и там бабло требуют.

Вторник, 19:03 - 3 янв 17
гость — «гость» пишет:

Кафе у "Андрея" в городе Щёкино ул.Пирогова дом 43-б,полное дерьмо и отстой.

Цитатник

Коллеги, это не мои хотелки и выдумки, это указы президента, которые мы должны выполнять.

Владимир Груздев, губернатор Тульской области

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