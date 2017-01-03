Главная / PRяники виртуальные « 3 января 2017 »

“Вы первая, кто обратился по этому вопросу”

Жительница Черни попыталась записаться на прием к врачу местной больницы, но не нашла ее на портале Госуслуг.



Судить о том, как на самом деле работают некоторые сервисы портала Госуслуг, который обслуживается ГАУ “ЦИТ”, можно по недавней переписке жителя Черни и главного врача Плавской ЦРБ В. А. Куликова.



Здравствуйте! Хочу записаться на прием к врачу Чернской больницы через личный кабинет госуслуг, но там ее нет. Обращалась в техподдержку, они сказали, чтобы кто-нибудь из ответственных лиц больницы обратился на сайт госуслуг для добавления больницы в справочник и возможность записи пациентам. Наша больница является с недавних пор филиалом Плавской ЦРБ. Может ли кто-нибудь из представителей Плавской ЦРБ обратиться на сайт госуслуг для добавления Чернской больницы в справочник госуслуг?

july1911

Уважаемая july1911. За 9 месяцев после реорганизации Чернской больницы Вы первая, кто обратился по этому вопросу. Мы обязательно обратимся в службу тех. поддержки ГАУ "ЦИТ" для решения этой проблемы. Пока Вы можете записаться предварительно на прием к врачу по т. 2-14-40. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы, Вы можете напрямую обратиться ко мне. Мой мобильный телефон размещен на сайте больницы http://plavsk-crb.tula-zdrav.ru/.

С уважением, гл. врач Куликов В. А.



Вряд ли стоит отрицать, что портал госуслуг полезен - как современная и удобная форма коммуникации между государственными учреждениями и гражданами, нуждающимися в решении тех или иных проблем. Но получается, что электронное правительство пока работает недостаточно эффективно. В идеале надо стремиться, чтобы запись на прием к врачам осуществлялась исключительно в электронном виде. Однако на деле оказывается, что в этом не заинтересовано ни руководство учреждений здравоохранения, ни пациенты.

А почему бы нашему губернатору не поставить долгосрочную задачу перед правительством по достижению 100-процентной компьютерной грамотности населения региона и 100-процентного проникновения интернета во все населенные пункты Тульской области? Это было бы вполне логичным продолжением программы электронного правительства.