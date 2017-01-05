ВойтиРегистрация


О проекте|Связаться с нами

PRяники с перцем| PRяники печатные| PRяники виртуальные| Фольклор| Кто есть ху| Тульская PRовинция

Главная / Кто есть кто « 5 января 2017 »


ЖК “Молодежный” оставил без воды часть Пролетарского округа?

Фото газеты Слобода
Авария на магистральном водоводе произошла в результате несанкционированных земляных работ.

Сегодня более 600 домов в Пролетарском округе Тулы остались без воды в результате повреждения магистрального водовода в районе поселка Молодежный. Как сообщила “Слобода”,  авария произошла из-за водителя экскаватора, который копал траншею для укладки канализационных труб и случайно повредил магистральный водовод диаметром 600 мм и водовод диаметром 900 мм.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, работы по устранению порыва проводят специалисты ОАО “Тулгорводоканал”. На месте проведения работ развернут пункт управления главы администрации города Тулы. Для ремонта имеются все необходимые материалы. Завершить работы планируется 6 января в 12.00. Пуск воды планируется осуществить в 15.00. В настоящее время вода подается в дома Пролетарского округа с пониженным давлением.

По-видимому, несанкционированные земляные работы проводились по заказу группы компаний “Аврора”,  осуществляющей строительство ЖК “Молодежный” и ведущей агрессивную рекламную кампанию в тульских СМИ с целью продажи строящейся недвижимости. 

Эта же компания занимается строительством “Тульской манежки” на месте снесенного кукольного театра. Глава компании - Игорь Бредихин.

 

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Четверг, 22:19 - 5 янв 17
гость — «7» пишет:

подтверждаю, ул.кутузова - воды нет с примерно 16-00

Четверг, 22:51 - 5 янв 17
гость — «Пострадавшие» пишет:

У меня 2 вопроса . Знают ли, что происходит в городе всякие Цкипури и Авиловы. Что они предпринимают в данном случае. Приехали ли на место аварии? Некоторые СМИ грозятся, что вода поступит в квартиры только к 15.00 6 января. И второй вопрос. Кого- то накажут за содеянное,

Четверг, 22:59 - 5 янв 17
гость — «[::::]» пишет:

А поезжайте в крымнаш, там воды полно!

Четверг, 22:59 - 5 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

А что самое интересное,за весь этот строительный беспредел,никого не накажут.Это-же Россия.

Четверг, 23:00 - 5 янв 17
гость — «шмайсер+мимокрокодил» пишет:

А поезжайте в крымнаш, там воды полно!

Четверг, 23:02 - 5 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Хаха! Путин наш президент! Бугага!

Четверг, 23:13 - 5 янв 17
гость — «-=-» пишет:

В США предложили вариант по признанию Крыма частью РФ ...
Лично у меня, как у коренного крымчанина, данное предложение вызывает двоякие чувства. Объясню почему... фото Артём Трофимов / asaratov.livejournal.com Томас Грэм - это человек, который недавно занимал должность советника председателя Госдепа США и, на данный момент, рассматривается Дональдом Трампом в качестве кандидатуры на должность американского посла ...

Дед Щукарь Сегодня 21:55
Как севастополец скажу - нет. Хватит того волеизьявления, что было. Признают нас или нет. Пофиг. Мы в России. Не хочу, чтобы под дудку пиндосов мы плясали. Пусть принимают нас такими какие мы есть.
Напомню, Яныку тоже много чего обещали главари западных стран, но практически сразу же, начали угрожать. И признали хунту. Так что пусть сначала уничтожат киевский режим, можно ковровыми бомбардировками))), а потом, занимаются своими странами.

Четверг, 23:17 - 5 янв 17
гость — «КаГэБэ» пишет:

Шевченко взволнована. А ведь кто давал устное разрешение на незаконную врезку?

Четверг, 23:48 - 5 янв 17
гость — «Инна» пишет:

Группа компаний "Аврора" никаких агрессивных реклам не ведет,по крайней мере не больше,чем другие застройщики.А аварии могут у нас случаться и по более серьезным поводам.За 2-3 месяца до нового года на областной так прорвали трубы под землей(причем в 2 местах-областная и остановка Нестерова), была такая авария,что люди работали даже ночью(вода почти всю ночь лила сильным потоком).Так кто здесь виноват?Конечно коммунальщики,только о них не было ни слова,а мы простые люди сидели без воды.А тут конечно виноватого нашли.Если Аврора виновата то исправят-не сомневайтесь.Тем более написали же,что случайно.

Пятница, 00:00 - 6 янв 17
гость — «Инне» пишет:

Что означает: работали даже ночью? А когда же? Вот пусть идут и исправляют сейчас! Сволочи! К людям приехали гости, дети, внуки. Вместо того, чтобы радоваться, они должны как-то изворачиваться.

Пятница, 00:04 - 6 янв 17
гость — «Инна» пишет:

К чему оскорбления,ВЫ не на базаре,хотя там тоже живые люди работают.А работы ведут,так что завтра будете с водой.Поменьше негатива у нас скоро великий праздник Рождество!

Пятница, 00:09 - 6 янв 17
гость — «гость» пишет:

А вот и защитница шарашкиных строительных контор нашлась.

Пятница, 00:16 - 6 янв 17
гость — «Инна» пишет:

Сколько в вас язвительности.Как живете на белом свете?Небось в бога верите и в церковь ходите,а с людьми нормальный диалог вести не умеете.Отвечать вам больше не буду-БОГ вам судья,какой мерой меряете,такой и получите.

Пятница, 00:22 - 6 янв 17
гость — «дед» пишет:

можно подумать,что и раньше аварий не было.терпимей нужно быть господа,следите лучше за своей работой.можно и посидеть немного без воды,ничего не случиться.а то такое впечатление,что как цепные собаки ждали какое-нибудь происшествие и аттттууууу его.

Пятница, 00:31 - 6 янв 17
гость — «ГОСТЬ» пишет:

А если-бы там шёл не магистральный водопровод,а магистральный газопровод.Страшно даже подумать,что-бы тогда было.

Пятница, 00:38 - 6 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Советские дураки уже 25 лет ждут хозяина, который придет и наведет "порядок". Но диктатура - это всегда бардак. Что вы и наблюдаете. Причем бардак будет усиливаться дальше, независимо от тов Путина и Дюмина. Ха-ха-ха!

Пятница, 00:48 - 6 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

Все эти строительные фирмы гонятся только за наживой.В глазах у них только бабки,бабки,бабки.Даже не захотели получить офицального разрешения на проведение земляных работ.А теперь вот из-за этих уродов тысячи людей остались без воды.

Пятница, 00:49 - 6 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

На Эхе Москвы Геннадий Гудков написал статейку "Катастрофы на потоке. Или почему Россия — зона аномального риска".
Всем бессмысленно советующим почитать полезно.

Пятница, 00:54 - 6 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

Тулгорводоканал уже заявил что земляные работы велись там несанкционированно.Вот так.Интересно,кто-нибудь из этой строительной шарашки понесёт ответственность за всё это или всё это спустят опять на тормозах.

Пятница, 01:00 - 6 янв 17
гость — «Цыган» пишет:

И чем этот шалман "Аврора" отличается от плехановского табора? Те же разрытия и врезки только успели отслюнявить через Шевченко наверх.

Пятница, 01:42 - 6 янв 17
гость — «1» пишет:

причем Путин и Крым непонятно

Пятница, 01:48 - 6 янв 17
гость — «Нада...» пишет:

Надо бы было перед врезкой молебен послужить и все было бы хорошо,эх....!

Пятница, 01:52 - 6 янв 17
гость — «Инне» пишет:

Если не ошибаюсь, то заявлено же, что работы велись не законно. Что-то Вы здесь намесили и про случайность и про хорошую компанию и про плохой Водоканал и про Бога, заодно осудив "почитателей жанра". Наверное, с задачей своей на ближайшую перспективу Вы справились. Завтра будет о чём потрещать и скорее всего доведут до шефа, как Вы, аж на Пряниках вели "просветительскую работу" Накануне среди "безбожников" во имя компании. И вот разрешите Вам пожелать, чтобы Вы, не дай Бог, после увольнения, помня о Всевышнем, не появлялись тут или ещё где, с различными выкладками о компании, по своему усмотрению и главное - не лукавили, прикрываясь Святым. Можете не отвечать.

Пятница, 01:56 - 6 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Из-за каких-то дебилов,у которых только одно бабло перед глазами,тысячи людей остались без воды.

Пятница, 02:04 - 6 янв 17
гость — «деду в 00:22,6 января» пишет:

Авария,аварии рознь.Здесь в погоне за баблом,без всяких разрешений на проведение земляных работ,просто взяли и повредили магистральный водопровод.Он не сам прорвался,а его прорвали ковшом экскаватора и оставили пол-района без воды.

Пятница, 06:13 - 6 янв 17
гость — «щегловец-засековец» пишет:

тепло тоже закончилось.
это издец.
если ещё и электричество вырубится- увидим апокалипсис и второе пришествие Христа.

Пятница, 07:01 - 6 янв 17
гость — «Хехе» пишет:

Даешь инновации, димон сказал, это сейчас модно, что разнились суки, вам снега просили, так вот берите ведра и бегом за водой, черпнул, растопил и мой попу. ))))

Пятница, 07:59 - 6 янв 17
гость — «Гость» пишет:

А что там делать авилову - он участковый бывший, Сергеева- нач архитектуры- юрист, цкипури - врач. Последнего спеца - строителя - Лигая они сожрали давно. А сами могут только челюстями на морозе пощелкать!

Пятница, 08:37 - 6 янв 17
гость — «-=-» пишет:

ЛИБЕРАСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ГНИЛИТЬ: Яшин из России пугает Путиным страны Балтии
ЛИБЕРАСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ГНИЛИТЬ: Яшин из России пугает Путиным страны БалтииИлья Яшин, проживающий в России, заявил о том, что ему известны сценарии, которые Кремль якобы может реализовать в отношении стран Балтии: «такие сценарии имеются в Генеральном штабе ВС России». Российский оппозиционер Илья Яшин располагает информацией о том, что Президент России В...

Семчев Вадим Сегодня 01:32
Бл@дь, а не пора таких пиз@@олов привлекать к ответственности? Ну откуда у этого дрочера может быть доступ к планам Генштаба? А в случае, если, паче чаяния, он имеет такой доступ, посадить лет на 20 за измену Родине!!

Николай Сергеев » Семчев Вадим Сегодня 02:43
Надо ширше информировать органы и депутатов, тогда будут таких белогандонников винтить как с добрым утром

Пятница, 08:44 - 6 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Андрей Фурсов - К Этому Мы Шли 40 Лет!

https://www.youtube.com/watch?v=7mmHBMaprJQ

Цитатник

Наша партия захватила областную Думу, так что теперь законодательная власть области - в надежных руках "Единой России»!

В. Соколовский, член Совета Федерации

Реклама


Оплати электроэнергию онлайн: TNS-Energo

Наш опрос

Боитесь ли вы утечки ваших персональных данных через интернет?







Последние комментарии

Топ обсуждаемых за 10 дней

Рекомендуем
© Copyright © Тульские PRяники. Все права защищены 2003-2017
При использовании любого материала с данного сайта гиперссылка https://www.pryaniki.org/ обязательна.
 Яндекс.Метрика