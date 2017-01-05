Главная / Кто есть кто « 5 января 2017 »

ЖК “Молодежный” оставил без воды часть Пролетарского округа?

Фото газеты Слобода

Авария на магистральном водоводе произошла в результате несанкционированных земляных работ.

Сегодня более 600 домов в Пролетарском округе Тулы остались без воды в результате повреждения магистрального водовода в районе поселка Молодежный. Как сообщила “Слобода”, авария произошла из-за водителя экскаватора, который копал траншею для укладки канализационных труб и случайно повредил магистральный водовод диаметром 600 мм и водовод диаметром 900 мм.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, работы по устранению порыва проводят специалисты ОАО “Тулгорводоканал”. На месте проведения работ развернут пункт управления главы администрации города Тулы. Для ремонта имеются все необходимые материалы. Завершить работы планируется 6 января в 12.00. Пуск воды планируется осуществить в 15.00. В настоящее время вода подается в дома Пролетарского округа с пониженным давлением.

По-видимому, несанкционированные земляные работы проводились по заказу группы компаний “Аврора”, осуществляющей строительство ЖК “Молодежный” и ведущей агрессивную рекламную кампанию в тульских СМИ с целью продажи строящейся недвижимости.

Эта же компания занимается строительством “Тульской манежки” на месте снесенного кукольного театра. Глава компании - Игорь Бредихин.