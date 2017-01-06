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Главная / PRяники виртуальные « 6 января 2017 »


Ситуация под контролем

Городские и областные власти занимаются ликвидацией аварии на магистральном водоводе, в результате которой часть Пролетарского округа осталась без воды. 

“Ситуация находится полностью под контролем. Произошла рядовая ситуация — пыталась сделаться врезка в трубу для проведения водоснабжения для нового микрорайона. Однако в результате была повреждена труба магистрального водопровода. На сегодняшний момент все необходимые службы, необходимая техника находятся на месте, выработан определённый план мероприятий, которые будут полностью реализовываться.

Жители Пролетарского округа будут немного испытывать дискомфорт в части подачи холодной воды. С утра, если у нас не будет обеспечен необходимый объём воды, то будет поставлена техническая вода и будет организована питьевая вода. Что касается тепла, котельные у нас работают в штатном режиме, работают на подпитке, с теплом на сегодняшний момент проблем нет”, — рассказала министр в интервью ТК “ТелеТула”.

Как сообщали тульские СМИ, на месте аварии побывали министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко, председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов и заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

 В целом действия ОАО “Тулгорводоканал”  городских и областных властей можно оценить позитивно. Нет паники, принимаются все необходимые меры, чтобы как можно скорее ликвидировать аварию. 

Правда остаются вопросы к подрядчику, прокладывающему канализацию к новому микрорайону  ЖК “Молодежный”, в связи с проведением несанкционированных работ. По данному акту  должна поработать  областная прокуратура. 

Думается не лишним будет ужесточить правила проведения любых земляных работ в районе магистральных водоводов, теплотрасс и особенно газопроводов.
 

Тульский управдом 

Комментарии к статье

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Пятница, 10:39 - 6 янв 17
гость — «Герой СССР» пишет:

Чудаки на букву "М" все они!
Перед Рождеством Пост идет. Но в Пост можно есть все что угодно, только не ешьте друг друга!
Кто приехал на аварию, раздайте им пистолеты, пусть застрелятся!
Господи, когда же все это закончится!?

Пятница, 10:50 - 6 янв 17
гость — « ГОСТЬ » пишет:

С утра, если у нас не будет обеспечен необходимый объём воды, то будет поставлена техническая вода и будет организована питьевая вода. А, ГДЕ ВАША ВОДА, НЕ НАДО ЛГАТЬ!!! ВСЕ СТОЯТ И ПОКУПАЮТ ВОДУ В ЛАРЬКАХ И МАГАЗИНАХ. А КТО ПОДРЯДЧИК МК"МОЛОДЁЖНЫЙ"?

Пятница, 11:19 - 6 янв 17
гость — «Я» пишет:

Нет воды уже в магазинах. Об окончании работ - тишина.

Пятница, 11:25 - 6 янв 17
гость — «прокурор» пишет:

Говорите, что по данному акту должна поработать областная прокуратура? Не на вас, козлы, работаем, а на начальство и свой карман.

Пятница, 11:32 - 6 янв 17
гость — «Чиновник» пишет:

Шевченко просто в данный момент пытается оправдаться, что это рядовая ситуация, так как лично дала разрешение на проведение врезки зимой в бетонный водовод. В водоканале работают адекватные люди и они знали чем это грозит, и уперлись не давая свое согласие, только летом и во время профилактических работ на водозаборе. Вот такой вышел результат.

Пятница, 11:37 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

Гнать надо такого горе-министра!

Пятница, 11:46 - 6 янв 17
гость — «Шевченко гонит» пишет:

Не было никакой врезки, строители в наглую копали канализацию, хотели успеть до морозов. Согласования они не делали. Врезка в диаметр 600 в водовод под давлением не может быть рядовой ситуацией кстати

Пятница, 12:03 - 6 янв 17
гость — «Леди» пишет:

На фото серьёзные дяди в папахах,а аварию устраняют обычные работяги. Сколько бы папахи не кумекали,толку ноль. Все у нас так в стране- одни работают, а другие совещаются. Кто действительно допустил подрядчиков до таких объектов? Кто понесет наказание?

Пятница, 12:04 - 6 янв 17
гость — «Пролетарец» пишет:

Что-то Бредихина с лопатой рядом не наблюдается. Для ликвидации рядовой для них с Шевченко ситуации.

Пятница, 12:07 - 6 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Слухи о взятке через Шевченко наверх о разрешении на разрытие не подтвердились - сообщает прокуратура области. Проведенное экспертное расследование показало ответственность за случившееся администрации Обамы. это он во всем виноват. Как сообщил пресс секретарь президента Песцов сейчас Россия готовит иски в международные суды для привлечения Барака к ответственности. Средства на юристов выделила компания "Аврора", наличными через Шевченко...

Пятница, 12:36 - 6 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Произошла рядовая ситуация — пыталась сделаться врезка в трубу для проведения водоснабжения для нового микрорайона.
----------------
камеди клаб! Я валяюсь блять

Пятница, 12:37 - 6 янв 17
гость — «!!!!» пишет:

Жители Пролетарского округа будут немного испытывать дискомфорт в части подачи холодной воды. С утра, если у нас не будет обеспечен необходимый объём воды, то будет поставлена техническая вода и будет организована питьевая вода. Что касается тепла, котельные у нас работают в штатном режиме, работают на подпитке, с теплом на сегодняшний момент проблем нет”, — рассказала министр в интервью ТК “ТелеТула”.


Вашими устами бы мед пить!
Итить твою некуда!
Завтра праздник как готовить?????
конечно, в коттедже у шевченки , наверняка вода есть или 100 л привезут , а жители по 1 часу в очереди стояли!

на подавать коллективный иск на АВРОРУ!

Пятница, 12:52 - 6 янв 17
гость — «Русский » пишет:

А,что там отец родной сильный лидер? ?? Где возбуждено уголовное дело скр? ?? Где аресты виновных...господин ДЖЭНЕРАЛЬ. ..

Пятница, 13:09 - 6 янв 17
гость — «К сожалению, всё предсказуемо» пишет:

Иначе и не может быть, если сами министры и мэры не соблюдают законы, то и другие так же будут поступать. Поэтому строители не пошли официальным путем…
Могло подобное случиться в правовом государстве? Возможно, но там вероятность такого неправового поведения очень-очень низкая. А у нас это ТИПИЧНО, высокопоставленных или просто богатых нарушителей закона прикрывают даже те органы, которые должны бороться с правонарушениями.
И подобные "случайности" будут типичными до тех пор, пока во власти не появятся люди, уважающие законы.

Пятница, 13:12 - 6 янв 17
гость — «!+!+!» пишет:

легкий дискомфорт: семья из 5 человек сходила в туалет воды нет ! Туалет не работает : забит дерьмом!

Пятница, 13:20 - 6 янв 17
гость — «Читатель» пишет:

В стране официальные выходные, с какого перепуга в эти дни кто-то решил поработать? Стахановцы наших дней? А как быть простым жителям? Верить в сроки и переживать за трудности? Может надо четко ответить -кто виноват и как он будет наказан?

Пятница, 13:26 - 6 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Стандартный ответ наших чинуш-ситуация находится под контролем.

Пятница, 13:39 - 6 янв 17
гость — «вода где» пишет:

Воду давайте, суки. А потом можете себе в карман насрать.

Пятница, 13:39 - 6 янв 17
гость — «А где губернатор?» пишет:

А почему не слышно о ничего о том, что думает и что обещает по этому поводу губернатор Демин? Или ему это не интересно? На самом деле он должен был приехать на место аварии первым . Видимо, ему на нас наплеаать! Обидно!

Пятница, 13:45 - 6 янв 17
гость — «Краска» пишет:

В узловском микрорайоне Красная Узловая очень часто не бывает в жилых домах воды по несколько дней.Жители привыкли,власти тоже. Недавно терпение у народа закончилось и люди оборвали своими звонками все телефоны в правительстве области.После этого губернатор принародно дал "пендель" местному главе администрации Терехову.У Николая Николаевича надолго пропала с лица улыбка.Ее сейчас замещают бледность и испуг.

Пятница, 13:48 - 6 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

Руководство этой строительной шарашки под названием аврора должно ответить по всей строгости закона за весь этот беспредел который она устроила.

Пятница, 14:00 - 6 янв 17
гость — «!!!!@@@!&!» пишет:

жоппа !
когда будет вода!


Шевченко! лопату в руки и вперед!

Пятница, 14:02 - 6 янв 17
гость — «Нина» пишет:

На самом деле Аврора тут не причем, врезку пытались сделать в не рабочее время работники водоканала-это для них типа халтура была.

Пятница, 14:02 - 6 янв 17
гость — «Гость» пишет:

‪ http://newstula.ru/fn_243196.html‬
Восмтановили же
У меня есть вода

Пятница, 14:02 - 6 янв 17
гость — «Коммунищев» пишет:

Ну что доигрались,не надо было малолетних козликов на управляющие должности ставить, вот они результаты.

Пятница, 14:10 - 6 янв 17
гость — «@@@@@@» пишет:

Бл @! настроение испортили! Сuki!

Пятница, 14:15 - 6 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

А чё молчит наш сильный лидер.Не одного комментария по поводу этой аварии.

Пятница, 14:27 - 6 янв 17
гость — «Opeл» пишет:

Не кипишите, из Сирии гуманитарную помощь на самолетах везут.

Пятница, 14:29 - 6 янв 17
гость — «Я» пишет:

Ну так рядовая. Идиот какой-то поломал водопровод, но щас сделали же уже, вода то есть.

Пятница, 14:29 - 6 янв 17
гость — «КПД» пишет:

На фото такие прямь все спецы стоят.

Пятница, 14:30 - 6 янв 17
гость — «шариков» пишет:

Правду про эту аварию как обычно утоят.

Пятница, 14:32 - 6 янв 17
гость — «Ау» пишет:

А что на Упу сгонять с ведрами слабо? Себе принести, бабушке соседке да и на одну бочечку наполнить!

Пятница, 14:34 - 6 янв 17
гость — «Расходимся» пишет:

Друзья, можно расходится. Все починили уже! Можете смело перемещаться на диван и выключать компьютер.

Пятница, 14:44 - 6 янв 17
гость — «воды по-прежнему нет.» пишет:

Воды как не было, так и нет. Вот уроды. И ты урод - "Расходимся".

Пятница, 14:45 - 6 янв 17
гость — «йо хо хо » пишет:

гостю расходимся!

??????????не звезди!

Пятница, 14:51 - 6 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Из-за одних уродов у которых в глазах одни деньги пол района уже сутки сидит без воды.

Пятница, 15:09 - 6 янв 17
гость — «12345» пишет:

АУ! вода где ты?

Пятница, 15:10 - 6 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Вообщем, запасайтесь водой народ. Воды сегодня уже точно не будет.

Пятница, 15:27 - 6 янв 17
гость — «Для УК» пишет:

Жопа настанет чуть позже,когда подадут водоснабжение.Начнуться порывы.А засоры думаю уже в пиковой фазе.Прада страна идиотов Спортом руководят строители.В ЖКХ социологи........

Пятница, 15:33 - 6 янв 17
гость — «!!!» пишет:

Шеву гнать!

Пятница, 15:51 - 6 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

А где находится коттедж главы адм. той пролетарки, уж не в молодежном ли? И не к себе ли он водичку тянул, да облажался?

Пятница, 15:59 - 6 янв 17
гость — «Ноу-хау?» пишет:

На сегодняшний момент все необходимые службы, необходимая техника находятся на месте, выработан определённый план мероприятий, которые будут полностью реализовываться.
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А не подключение ли это домов через запланированную аварийную ситуацию? Цинично? А что и где сейчас не цинично?

Пятница, 15:59 - 6 янв 17
гость — «вопросу» пишет:

вопрос напрашивается другой,на какие шиши он его построил. Зарплатка у глав районов не ахти какая.

Пятница, 16:21 - 6 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

У него жена, видимо, талантище и родители тоже.

Пятница, 16:41 - 6 янв 17
гость — «71» пишет:

"Произошла рядовая ситуация — пыталась сделаться врезка в трубу для проведения водоснабжения для нового микрорайона.Жители Пролетарского округа будут немного испытывать дискомфорт в части подачи холодной воды."
НЕМНОГО испытывать дискомфорт!??
Минус 19 мороза! Люди стоят в очередях на улице за водой!! Разгильдяйство. кто дал команду на врезку трубы? целый район полностью без воды.
Шевченко!! Это террористическая акция!!

Пятница, 16:54 - 6 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Не понятно почему про Пролетарский район только говорят... В Центральном тоже воды нет целый день!

Пятница, 17:38 - 6 янв 17
гость — «Пролетарочка» пишет:

ай-да наше областное руководство на мороз помогать строителям выгребать грунт, который накапливается и затрудняет работу. Вот и рабсила дополнительная. Очень напоминает фильм "Дурак" в Туле, кстати, снятый.
Интересно, сделает ли нам власть подарок на Рождество? может хотя бы завтра дадут...а то помыться ооч хочется

Пятница, 18:13 - 6 янв 17
гость — « ГОСТЬ» пишет:

ЛЮДИ,ГДЕ ВОДА??? КТО ЗНАЕТ?

Пятница, 19:37 - 6 янв 17
гость — «№№№№» пишет:

Воды нема!

ау! хочу смыть туалет!

Пятница, 19:41 - 6 янв 17
гость — «№№№№-у» пишет:

Своё говно не пахнет, потерпишь или у тя гости ещё с Нового года?

Пятница, 19:42 - 6 янв 17
гость — «не мытый» пишет:

Суки,когда воду дадут?за такую штатную ситуацию всех под суд,вот тогда будет справедливо.

Пятница, 19:42 - 6 янв 17
гость — «рождество» пишет:

Ну вот и Рождество Христово без воды. Хороша вертикаль, безрукая, безмозглая, главное наглая - ключевое качество.

Пятница, 20:05 - 6 янв 17
гость — «№№№№№» пишет:

Гости у меня,туалет засыпали снегом, принесенным со двора!
Спасибо Шевченке за прекрасный праздник и маленький дискомфорт !ЁПРСТ!

Пятница, 22:29 - 6 янв 17
гость — «Требование» пишет:

Шевченко - в отставку! Уволить без выдачи зарплаты и заставить выплачивать тулякам компенсацию за моральный ущерб и материальный тоже.

Пятница, 23:02 - 6 янв 17
гость — «мимокрокодил-спец» пишет:

Гнать надо такого горе-министра!

Пятница, 23:04 - 6 янв 17
гость — «гость» пишет:

Очень похоже на неудачную врезку. Один водовод отключили для врезки, на другой нагрузка увеличилась, он и не выдержал, да еще экскаватор весом своим нагрузку на трубу добавил. А ВЛАСТИ тупо зад свой прикрывают, врать это вообще в стиле груздевских чинуш, факт.

Пятница, 23:05 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

Народ у кого появилась вода?

Пятница, 23:09 - 6 янв 17
гость — «Тулавожоанал» пишет:

Наши абрабрабр ивиатуры спмые лучшие в мире

Булгаков устами Преображенского. Это не книга, это ваш диагноз господа, как вас там: охранники, крыша охранников, крыша крыши, крышные мыши всевозможных мастей Вы все сгнили, во всяком случае мозги и совесть точно Теперь очередь за плотью

Суббота, 00:18 - 7 янв 17
гость — «из правительствп» пишет:

А где бравый и хамоватый бывший офицер мвд который рулит районом? Тоже навереное с лопатой? Или как всегда толтко языком чешет. Это единственное что он научился делать.Глава района бывший ВВшник министр социолог. Одни б..ять спецы.

Цитатник

Сначала у нас идет раскачка, а потом работа в режиме ошпаренной кошки.

Юрий Андрианов, председатель правительства Тульской области

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