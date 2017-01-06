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Ситуация под контролем

Городские и областные власти занимаются ликвидацией аварии на магистральном водоводе, в результате которой часть Пролетарского округа осталась без воды.

“Ситуация находится полностью под контролем. Произошла рядовая ситуация — пыталась сделаться врезка в трубу для проведения водоснабжения для нового микрорайона. Однако в результате была повреждена труба магистрального водопровода. На сегодняшний момент все необходимые службы, необходимая техника находятся на месте, выработан определённый план мероприятий, которые будут полностью реализовываться.

Жители Пролетарского округа будут немного испытывать дискомфорт в части подачи холодной воды. С утра, если у нас не будет обеспечен необходимый объём воды, то будет поставлена техническая вода и будет организована питьевая вода. Что касается тепла, котельные у нас работают в штатном режиме, работают на подпитке, с теплом на сегодняшний момент проблем нет”, — рассказала министр в интервью ТК “ТелеТула”.

Как сообщали тульские СМИ, на месте аварии побывали министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко, председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов и заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

В целом действия ОАО “Тулгорводоканал” городских и областных властей можно оценить позитивно. Нет паники, принимаются все необходимые меры, чтобы как можно скорее ликвидировать аварию.

Правда остаются вопросы к подрядчику, прокладывающему канализацию к новому микрорайону ЖК “Молодежный”, в связи с проведением несанкционированных работ. По данному акту должна поработать областная прокуратура.

Думается не лишним будет ужесточить правила проведения любых земляных работ в районе магистральных водоводов, теплотрасс и особенно газопроводов.



Тульский управдом