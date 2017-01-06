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Авария на водоводе оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее

Подача воды может быть восстановлена после полуночи.

ИА “Тульские новости”со ссылкой на АО “Тулагорводоканал” сообщили, что запуск подачи холодного водоснабжения в Пролетарском районе города Тулы будет осуществлен в 18:00. В связи с этим возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

К 13:00 на месте порыва двух водоводов диаметром 600 мм и 900 мм, осуществляющих забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора, восстановлен аварийный участок водовода. Однако ремонтные работы продолжаются.

Работы по устранению порыва проводят специалисты ОАО "Тулагорводоканал". На месте проведения работ развернут пункт управления главы администрации города Тулы. Здесь работает достаточное количество техники и рабочих аварийных служб.

Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко сообщила, что восстановительные работы будут завершены к 12:00 6 января. Однако характер повреждения водоводов оказался достаточно серьезным, что привело к последствиям.

Причиной порыва на двух водоводах стали несанкционированные работы по прокладке канализации в ЖК “Молодежный”.

Однако по информации осведомленного источника, на который ссылаются коллеги из ИА “Тульские новости”, данная авария имеет очень серьезный характер, так как вместе с водоводами произошел обвал грунта, ситуация осложняется тем, грунт размывается водой и заваливает траншею.

В связи с этим восстановительные работы удастся полностью завершить лишь к полуночи.

По-видимому, после случившегося губернатор потребует анализа причин аварии и действия ответственных лиц. Как мы уже писали, может потребоваться прокурорское реагирование и наказание виновных, допустивших аварию, в результате которой практически сутки 20 тысяч жителей Пролетарского района остаются без воды.