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Главная / PRяники виртуальные « 6 января 2017 »


Авария на водоводе оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее


Подача воды может быть восстановлена после полуночи.

ИА “Тульские новости”со ссылкой на АО “Тулагорводоканал” сообщили, что запуск подачи холодного водоснабжения в Пролетарском районе города Тулы будет осуществлен в 18:00. В связи с этим возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

К 13:00 на месте порыва двух водоводов диаметром 600 мм и 900 мм, осуществляющих забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора, восстановлен аварийный участок водовода. Однако ремонтные работы продолжаются.

Работы по устранению порыва проводят специалисты ОАО "Тулагорводоканал". На месте проведения работ развернут пункт управления главы администрации города Тулы. Здесь работает достаточное количество техники и рабочих аварийных служб.

Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко сообщила, что восстановительные работы будут завершены к 12:00 6 января. Однако характер повреждения водоводов оказался достаточно серьезным, что привело к последствиям.

Причиной порыва на двух водоводах стали несанкционированные работы по прокладке канализации в ЖК “Молодежный”.

Однако по информации осведомленного источника, на который ссылаются коллеги из ИА “Тульские новости”, данная авария имеет очень серьезный характер, так как вместе с водоводами произошел обвал грунта, ситуация осложняется тем, грунт размывается водой и заваливает траншею.

В связи с этим восстановительные работы удастся полностью завершить лишь к полуночи.

По-видимому, после случившегося губернатор потребует анализа причин аварии и действия ответственных лиц. Как мы уже писали, может потребоваться прокурорское реагирование и наказание виновных, допустивших аварию, в результате которой практически сутки 20 тысяч жителей Пролетарского района остаются без воды.

 

Комментарии к статье

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Пятница, 16:15 - 6 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Элеонора Шевченко об аварии на водоводах: «Произошла рядовая ситуация»

Пятница, 16:28 - 6 янв 17
гость — «Генерал» пишет:

я в засаде посоны.

Пятница, 16:30 - 6 янв 17
гость — «Туляк » пишет:

После этой "рядовой ситуации" госпожа Элеонора Шевченко должна подать в отставку ! И не занимать министерское кресло .

Пятница, 16:45 - 6 янв 17
гость — «Туляку» пишет:

Ага, прям разбежалась она. Чай не в Гейропе или Пиндосии живем. За такие "рядовые" события обычно у нас получают повышение.

Пятница, 16:52 - 6 янв 17
гость — «Сергей» пишет:

Центральный район (Кауля, Староникитская и пр...) тоже без воды. В чем причина? Длинная труба...

Пятница, 17:17 - 6 янв 17
гость — «Строитель» пишет:

Теперь хитрожопый Бредихин будет пытаться свалить вину на физлицо- лоха тракториста, типа копал самовольно, сцуко. Чтоб штраф был 2000. Хорошо бы оштрафовать по полной, с возмещением убытков водоканальцам , мчс, а это потянет на мульены.

Пятница, 17:28 - 6 янв 17
гость — «Гостья» пишет:

Любая несанкционированная работа согласовывается с кем-то из власть имущих, по-любому. Так что надо выяснять, кто захотел поиметь (или уже поимел) от этих работ в ЖК Молодежный...только так и до самого верха доискаться можно...
Хороший обычай в Чехии был: нерадивых чиновников из окон выкидывали недовольные граждане.
Вопрос только случилось ЧП: где Авилов, где губернатор? Прислали невнятную мадам под названием Шевченко, которая двух слов связать не может, верещание не министра, а операционистки в банке, честное слово...тьфу, аж противно

Пятница, 17:45 - 6 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Самое интересное будет если за весь этот беспредел с незаконной врезкой к ЖК Молодёжный никто не понесёт никакой ответственности.

Пятница, 17:47 - 6 янв 17
гость — «круговая порука - Алёше» пишет:

до прихода люстрации никто ни за что и не ответит))

Пятница, 17:54 - 6 янв 17
гость — «Ну и почему никто не арсетован» пишет:

При Сталине бы расстреляли. И правильно сделали. Что это за урод, который "несанкционированно" оставил без воды в лютый мороз 600 домов в областном городе? (не тракторист, конечно имеется в виду) Тут десяткой не обойдешься.

Пятница, 18:00 - 6 янв 17
гость — «++++» пишет:

трындец!
виновных на "мыло"!
спасибо за временный незначительный дискомфорт!!
С праздником, товарищи!

Пятница, 18:03 - 6 янв 17
гость — «Леди » пишет:

Действительно,почему прокуратура не устанавливает виновного (бульдозериста не имею ввиду,ибо он выполнял чье-то поручение)? Кто-то же дал приказ в лютый мороз праздничных дней осуществлять несанкционированную врезку.
Обьяснение что "ситуация рядовая"звучит в лучшем случае звучит как издевка. Пролетарцы,держитесь!

Пятница, 18:07 - 6 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Для 17:54
При Сталине такого-бы и сделать не посмели.Даже и думать про это не могли-бы.

Пятница, 18:07 - 6 янв 17
гость — «Ледям» пишет:

Про бульдозериста Вы в точку прямо)) Он Главный!))))

Пятница, 18:13 - 6 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Естественно, тракторист сам поехал копать. Так сказать, по собственной инициативе. Хотел сделать рождественский подарок будущим жильцам Молодежного в виде канализации.
Никто ему команды не давал - и никая прокуратура ничего не нароет.

Пятница, 18:14 - 6 янв 17
гость — «Гостья» пишет:

Глушанки, Майская, 18-10, воды нет и не намечается.
В семье двое маленьких детей и больной пожилой человек. Без воды сидим уже сутки.
Большое желание закатать в ту самую трубу начальника того бульдозериста и всех его начальников. Вместе с Шевченко, для которой это - рядовая ситуация. Еще могу позвать ее выносить за детьми горшки и потом чистить наш унитаз, как и унитазы у соседей.

Пятница, 18:16 - 6 янв 17
гость — «старый» пишет:

жепы подняли и пошли помогать копать. хрен писать. зажрались.

Пятница, 18:20 - 6 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

Тульские новости Мазова пишут что пуск воды начался в Пролетарский район.Как обычно пизд.т.

Пятница, 18:24 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

18.23
ул. Приупская Воды НЕТ
Читатели пишите коменты, где у кого и как ситуация с водой

Пятница, 18:30 - 6 янв 17
гость — «dtlo» пишет:

одилась 28 марта 1977 года.

Замужем, есть дочь.

Хобби – чтение, горные лыжи.

Любимый спорт – легкая атлетика.

Закончила Орловский государственный университет, Орловскую региональную академию госслужбы при президенте РФ, аспирантуру Российской академии госслужбы
1977-2017=Груздевска_йфаф команда
Будьде вы прокляты !!!!!! быдло последевяностовское!!!!!!
ГОРЕТЬ вам и вашим потомкам в АДУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Пятница, 18:38 - 6 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Страна Путина и незаконных врезок.

Пятница, 18:42 - 6 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

Руководство этой авроры должно понести очень и очень суровое наказание за этот беспредел с врезкой и что оставили пол-района в 20-ти градусный мороз без воды.

Пятница, 18:47 - 6 янв 17
гость — «нар. эксперт» пишет:

...потребует анализа...а что тут анализировать.каждый "прокопук" на своем месте,чувствуя приближение...старается,напоследок,сделать последний-"хапок" и слинять подальше!

Пятница, 18:51 - 6 янв 17
гость — «А вот это» пишет:

Читали?
http://www.tulapressa.ru/2017/01/igor-bredixin-podryadchik-dvazhdy-preduprezhdal-tulagorvodokanal/

Игорь Бредихин: Подрядчик дважды предупреждал Тулагорводоканал

Корреспондент ИА «Тульская пресса» пообщался с Игорем Бредихиным, который рассказал, что спецтехника не касалась трубы, а в Тулагорводоканал поступило два звонка о течи в трубе, прежде чем специалисты выехали на место.

«В прессу поступила недостоверная информация о несанкционированности работ. Все работы выполняются исключительно по графику в строгом соответствии со всеми регламентами и документами.

Сейчас, насколько мне известно, была проведена экспертиза по поводу трубы. Экспертиза показала, что экскаватор трубы не коснулся. С девяностодевятипроцентной вероятностью можно сказать о том, что труба была приведена в негодность очень давно, поэтому говорить о том, что виноваты подрядчики, выполнявшие работы на нашем объекте – преждевременно и думаю, что уже теперь – неправильно.

Более того, когда подрядчик проводил работы, он обнаружил течь вчера в 12 часов дня. Подрядчик немедленно обратился к ответственным лицам в Водоканал.

Насколько я знаю, на это в Водоканале ответили, что специалисты заняты на одной из аварий, и приехать сотрудники не могут. Ребята продолжали наблюдать за этой течью, естественно, в три часа снова позвонили в Водоканал и попросили приехать скорее, так как течь усилилась.

И только в шесть часов вечера Водоканал приехал и обнаружил, что большой объем воды вытекает из трубы.

Подрядчик дважды предупреждал Тулагорводоканал и может подтвердить это», — рассказал гендиректор ГК «Аврора».

Пятница, 18:52 - 6 янв 17
гость — « гость» пишет:

у элионоры, нет не одного специалиста профильного...пожелейте даму.

Пятница, 18:54 - 6 янв 17
гость — «Это Пятница 18-49» пишет:

Вот, новый поворот... (с)

Никому не хочется платить бабло. А исков там можно навтыкать много, если захотеть. Хотя бы от всех Томато, Таширов и прочих, потерявших дневную выручку в праздничный день.

Пятница, 19:24 - 6 янв 17
гость — «"прокопук" на своем месте,чувствуя приближение...старается,напоследок,сделать последний-"х» пишет:

СРАЛИ МЫ на ПРОКО++ПУКА. И НА ВАС С ВАШИМ САЙТОМ ЛИБЕРПИДЕРАСТКИМ!
БЫДЛО !!!!
ВАЛИТЕ В ШТТАТЫ ВМЕСТЕ С НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТЬЮ!!!!
БЫДЛО ПОСЛЕДЕВЯНОСТСКОЕ!!!!
У ВАС И ВАШИХ ПОТОМКОВ-УБЛЮДКОВ НЕ БУДЕТ БУДУЩЕГО В ЭТОЙ СТРАНЕ!!!
ВАЛИТЕ ОТСЮДА ТАМ ГДК У ВАС ЧЕСТНО НАВАРОВАННОЕ БАБЛО В РАМКАх Существующих законов !!

Пятница, 19:32 - 6 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Между тем, воды как не было, так и нет

Пятница, 20:07 - 6 янв 17
гость — «вот же вертикаль» пишет:

Сломалась вертикаль. Алес.

Пятница, 20:52 - 6 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

А генерал-губернатор молчит.Ему всё по хе.у.

Пятница, 21:06 - 6 янв 17
гость — «миша» пишет:

губер показал свою импотенцию к ликвидации аварий чс полный мудак россии

Пятница, 21:08 - 6 янв 17
гость — «старый из борщевик» пишет:

КАКИЕ 20 ТЫСЯЧ?! БЕЗ ВОДЫ ПОЧТИ ВЕСЬ ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН!!!

Пятница, 22:30 - 6 янв 17
гость — «ЧЧЧ» пишет:

вада текет урра!

Пятница, 23:28 - 6 янв 17
гость — «зима,однако» пишет:

представляю как нае...сь работяги на морозе
всех православных с Рождеством

Цитатник

Наоборот, рыба пропала и раки сдохли оттого, что не было этого законодательства.

А. Коржаков, депутат Государственной Думы.

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