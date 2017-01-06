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Прокуратура разберется?

Глава группы компаний "Аврора" Игорь Бредихин заявил о непричастности подрядчика к аварии на водоводе в районе ЖК "Молодежный".

 Как заявил бизнесмен ИА "Тульская пресса", информация о несанкционированных работах, проводимых вчера в районе ЖК "Молодежный", является недостоверной. "Все работы выполняются исключительно по графику в строгом соответствии со всеми регламентами и документами", - сказал Игорь Бредихин. По его версии, экскаватор трубы не касался, виноваты старые трубы. Течь была обнаружена еще в 12 часов. В "Тулагорводоканал" поступило два звонка о течи в трубе, прежде чем специалисты выехали на место.
Ранее городские и областные власти и ОАО "Тулгорводоканал" заявили о несанкционированных работах, в результате которых были повреждены два водовода диаметром 600 мм и 900 мм, осуществляющих забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.

 

Комментарии к статье

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Пятница, 19:02 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

19.00
ул. Пролетарская воды НЕТ

Пятница, 19:14 - 6 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Кирова , тоже нет

Пятница, 19:14 - 6 янв 17
гость — « ЖИТЕЛИ» пишет:

19.10 УЛ. ДЕКАБРИСТОВ 4 ВОДЫ НЕТ

Пятница, 19:17 - 6 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Мозги засирают только. Там и не капает

Пятница, 19:18 - 6 янв 17
гость — «гость» пишет:

Да нигде ее нет.

Пятница, 19:19 - 6 янв 17
гость — «[::::]» пишет:

До-о-о-о, ща прокурор трубу заварит и давление даст! А ищо посреди зимы ананасы заколосяцо.

Пятница, 19:22 - 6 янв 17
гость — «жители» пишет:

19.20
ул. Приупская воды НЕТ

Пятница, 19:25 - 6 янв 17
гость — «Тоже нет» пишет:

2 проезд металлургов!воды нет

Пятница, 19:26 - 6 янв 17
гость — «Главное для чинуш уже сказали» пишет:

Как сообщил Интерфакс пару часов назад, водоснабжение в Туле восстановлено;)
А когда реально вода доберется до квартир туляков, уже не важно.

Пятница, 19:27 - 6 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Власти пиздят по любому поводу. Говорят вода будет в 18час. За сутки! не могли аварию устранить. В 19-30 воды нет.

Пятница, 19:27 - 6 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Интересно, кто ордер на разрытие выдавал

Пятница, 19:30 - 6 янв 17
гость — «Зассал!» пишет:

Миллионов 40 содрать с урода и дать реальный срок.

Пятница, 19:32 - 6 янв 17
tomasanders пишет:

МАРАТА 30 воды нет

Пятница, 19:32 - 6 янв 17
гость — «Житель» пишет:

Прокуроры, где наша вода?
Интересно а в талончиках ЖКХ оплату перерасчитают....

Пятница, 19:32 - 6 янв 17
гость — « итюб спрд» пишет:

СРАЛИ МЫ на ПРОКО++ПУКА. И НА ВАС С ВАШИМ САЙТОМ ЛИБЕРПИДЕРАСТКИМ!
БЫДЛО !!!!
ВАЛИТЕ В ШТТАТЫ ВМЕСТЕ С НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТЬЮ!!!!
БЫДЛО ПОСЛЕДЕВЯНОСТСКОЕ!!!!
У ВАС И ВАШИХ ПОТОМКОВ-УБЛЮДКОВ НЕ БУДЕТ БУДУЩЕГО В ЭТОЙ СТРАНЕ!!!
ВАЛИТЕ ОТСЮДА ТАМ ГДК У ВАС ЧЕСТНО НАВАРОВАННОЕ БАБЛО В РАМКАх Существующих законов !!

Пятница, 19:35 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

Прокуроры,за пролившуюся воду в канаву распределят плату на всех жителей у кого воды нет?

Пятница, 19:35 - 6 янв 17
гость — «гость» пишет:

кому то уже реально похерело без воды.

Пятница, 19:38 - 6 янв 17
гость — «тухляк» пишет:

помыться бы.

Пятница, 19:39 - 6 янв 17
гость — «""""» пишет:

кутузова 108 воды нет!

Пятница, 19:40 - 6 янв 17
гость — «гость» пишет:

воды на улице ивано франко нет

Пятница, 19:41 - 6 янв 17
гость — «Leon» пишет:

06.01.2017 19.41. Воды нет -кого обманываем господа? Видимо пока жители многоэтажек не начнут выливать содержимое горшков на ступеньки Белого дома-воды не дадут. А барин то где? Почему молчит? Или на на Роза-хуторе еще не воняет? Так что народ все на флеш-моб с горшками на площадь к Белому дому. По-видимому все таки придется бить челом перед государем -батюшкой, то утонем в дерьме.

Пятница, 19:42 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

До кого-набудь дошла хотя бы ржавая вода?

Пятница, 19:42 - 6 янв 17
гость — «Андрей» пишет:

Степанова 15 19,41 воды нет!

Пятница, 19:44 - 6 янв 17
гость — «А че дюмин?» пишет:

Ему недосуг такими проблемами заниматься? Или у него Рождестао. А что 20 тысяч туляков без Воды это фигня!

Пятница, 19:48 - 6 янв 17
гость — «во во» пишет:

Глинки 19-48... увы...

Пятница, 19:48 - 6 янв 17
гость — «жители» пишет:

Флешмоб и горшками у белого дома-это очень оригинально. Как шахтеры касками стучали, а жители пролетарского района с горшками

Пятница, 19:50 - 6 янв 17
гость — «гость» пишет:

Молодца! Это он с Мальдивов вещает?
А рыл-то согласно регламенту с разрешения али как?

Пятница, 19:51 - 6 янв 17
гость — «Строитель» пишет:

Авилову . Где вода , Женек, опять соврал! Шевченко, убейся об стену!!!

Пятница, 19:54 - 6 янв 17
гость — «Жители» пишет:

А наша Администрация не думает что на Рождество и правда недовольный народ на площадь потянет на несакцианированный митинг

Пятница, 19:55 - 6 янв 17
гость — «Н123» пишет:

Металлургов, 72, воды нет!!!

Пятница, 19:57 - 6 янв 17
гость — «Факт» пишет:

Там по более чем 20 тыщ будет, экологическая катастрофа!

Пятница, 20:00 - 6 янв 17
гость — «жители» пишет:

Да.... 20 тыс. жителей пролетарского района с горшками весело отмечают Рождество христово на главной площади Тулы!!!

Пятница, 20:05 - 6 янв 17
гость — «жители» пишет:

20.00
Воды НЕТ.
Бегущая строка по ТВ призывает кипятить воду,т.к. она плохого качества.
Где Она?

Пятница, 20:09 - 6 янв 17
гость — «гость» пишет:

ул.Кутузова-воды нет

Пятница, 20:10 - 6 янв 17
гость — «007» пишет:

Воды не будет - насру перед БД

Пятница, 20:14 - 6 янв 17
гость — «жители» пишет:

гость — «007» пишет:

Воды не будет - насру перед БД

Поддержим Акцию!!!
Кто ЗА?

Пятница, 20:16 - 6 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Нужно Бредихина привлечь к ответственности и плохо что губернатор уже не впервый раз отсутствует на месте ЧП, вместо него все время отдувается Андрианов, мы же выбирали себе губернатора, а не председателя Правительства

Пятница, 20:16 - 6 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Кому верите люди? Власть снизу до самого верху одно махровое жульё и лгуны несусветные, художественные. Водой лучше запасайтесь блять

Пятница, 20:20 - 6 янв 17
гость — «гостям» пишет:

В РОССИИ 17:38, 6 января 2017
Водоснабжение в Туле восстановлено спустя сутки после аварии
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Туле завершены ремонтные работы на поврежденном участке водовода, в жилые дома началась подача воды, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации и...

Пятница, 20:23 - 6 янв 17
гость — «чумазый» пишет:

ВВ накажи их

Пятница, 20:26 - 6 янв 17
гость — «ВВ» пишет:

Бог накажет

Пятница, 20:33 - 6 янв 17
гость — «С КИРОВА» пишет:

20-36 ВОДЫ НЕТ !!! АУ!!!

Пятница, 20:33 - 6 янв 17
гость — «водоканава» пишет:

Воды не будет до утра!!!

Пятница, 20:34 - 6 янв 17
гость — «жители» пишет:

У кого появилась хоть какая вода?
ул. Приупская воды НЕТ.

Пятница, 20:36 - 6 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

На Эхе Москвы Геннадий Гудков написал статейку "Катастрофы на потоке. Или почему Россия — зона аномального риска".
Всем бессмысленно советующим почитать полезно. А прокуратура не закон защищает, а власть имущих. При диктатурах по -другому не бывает.

Пятница, 20:38 - 6 янв 17
гость — «жители» пишет:

гость — «жители» пишет:

гость — «007» пишет:

Воды не будет - насру перед БД

Поддержим Акцию!!!
Кто ЗА?

Пятница, 20:46 - 6 янв 17
гость — «Элеонора» пишет:

Срите.. В мороз не воняет:)

Пятница, 20:47 - 6 янв 17
гость — «гостья» пишет:

Майская 20-47 ВОДЫ НЕТ

Пятница, 20:50 - 6 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Чинушам из серого дома глубоко на срать на простой народ.У них в коттеджах вода есть.

Пятница, 20:53 - 6 янв 17
гость — «Вольдемар» пишет:

Хорошо, хоть снега много нападало. Есть из чего воду добывать. Всем плавить снег!

Пятница, 20:54 - 6 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

Бредихин задницу решил свою прекрыть.Мол не виноваты мы.Одним словом жульё и ворьё.

Пятница, 20:56 - 6 янв 17
гость — «миша» пишет:

выбрали губера получете кайф подонок сидит в богучарово следит за десятыми градусов в резиденции а народ без воды уже сутки ну хрен с ним вы меня выбрали

Пятница, 20:58 - 6 янв 17
гость — «физ.лицо» пишет:

Дулю вы получите, а не Бредихина. У него в директорах одни зиц-председатели.Учредители - юридические лица, а у этих юр.лиц другие юр.лица и так много-много раз...

Пятница, 21:00 - 6 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

Бывшему Путинскому лакею Дюмину глубоко на плевать на жителей Тулы.За сутки с момента аварии от этого Дюмяшки даже не одного комментария не поступило.

Пятница, 21:03 - 6 янв 17
гость — «жители» пишет:

21.00
ул. Приупская воды НЕТ
У кого есть?

Пятница, 21:03 - 6 янв 17
гость — «Гость житель 21.00» пишет:

Мы голосуем за акцию, с..м дома и приносим к БД. Просто на улице холодно.

Пятница, 21:05 - 6 янв 17
гость — «жители» пишет:

ТОВАРИЩИ!!! ПОДДЕРЖИВАЕМ! ЕСЛИ на нас им насрать то почему бы и нет....


гость — «Гость житель 21.00» пишет:

Мы голосуем за акцию, с..м дома и приносим к БД. Просто на улице холодно.

Пятница, 21:06 - 6 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Слухи о взятке через Шевченко наверх о разрешении на разрытие не подтвердились - сообщает прокуратура области. Проведенное экспертное расследование показало ответственность за случившееся администрации Обамы. Это он во всем виноват. Как сообщил пресс секретарь президента Песцов: "Россия готовит иски в международные суды для привлечения Барака к ответственности. Средства на юристов выделила компания "Аврора"! Наличными. Через Шевченко..." Слухи, подрывающие авторитет власти распускают свидомиты Порошенко и либерасты!

Пятница, 21:06 - 6 янв 17
гость — «гостям» пишет:

"На нескольких улицах и площадях города началась раздача технической воды. "Питьевую воду туляки тоже получают бесплатно с девяти часов утра в пунктах розлива воды и у торгового центра", - сообщили в управлении МЧС."Слава Богу ,были деньги с собой.

Пятница, 21:08 - 6 янв 17
гость — «Водоканава» пишет:

Терпите до утра! Утром должны дать.

Пятница, 21:09 - 6 янв 17
гость — «ул. Марата» пишет:

21.08 Воды нет. Врут подонки

Пятница, 21:15 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

гость — «Водоканава» пишет:

Терпите до утра! Утром должны дать.


Водоканава, ты сама себя коментами выдаешь.Колись, что знаешь.. и во сколько завтра утром нам воду ждать?

Пятница, 21:16 - 6 янв 17
гость — «последние новости» пишет:

Трубы залатали, напор дали, но где-то подзамерзло. Где пока не известно, но к весне оттаит

Пятница, 21:18 - 6 янв 17
гость — «козёл прокуроров» пишет:

Танцуйте диско братья и сёстры..

Пятница, 21:19 - 6 янв 17
гость — «Жители» пишет:

Водоканава КОЛИСЬ!!!!

Пятница, 21:21 - 6 янв 17
гость — «миша» пишет:

шевченко должна стоять раком у белдома и говорить спасибо что присунули

Пятница, 21:25 - 6 янв 17
гость — «шариков» пишет:

прокуротуре на заметку

Пятница, 21:26 - 6 янв 17
гость — «1» пишет:

Никто и не сомневался что "Все работы выполняются исключительно по графику в строгом соответствии со всеми регламентами и документами". Интересно дома там долго простоят , а то из-за старости труб ЖК "Молодежный" однажды будет смыт в Тулицу.
Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:- при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм. Ближе 10м ни каких строительных работ
А вообще то прокуратуре стоило разобраться кто виноват в порыве:
1)Подрядчик который вел работы.
2)Подрядчик который вел работы и ветхость труб.
3) Водоканал и ветхость труб.
Самое страшное если третий вариант - это значит такое может повториться и в большем масштабе.
А так же стоило бы проанализировать и прокуратуре а самое главное и властям города ситуацию с обеспечением воды жителей. Власти оказались мягко говоря не совсем готовы- 5 пунктов раздачи воды на крупнейший район маловато.
Интересно если бы авария произошла в день выборов сутки бы восстанавливали или быстрее?

Пятница, 21:28 - 6 янв 17
гость — «миша» пишет:

липовый герой дюмин ау где вода

Пятница, 21:30 - 6 янв 17
гость — «@» пишет:

Почему молчат федеральные сми об апокалипсисе?

Пятница, 21:34 - 6 янв 17
гость — «Гость » пишет:

Люди отправте новость на канал Life они все оперативно покажут

Пятница, 21:40 - 6 янв 17
гость — «Life» пишет:

Кастрюлеголовые - мужайтесь!

Пятница, 21:43 - 6 янв 17
гость — «Левша» пишет:

https://www.change.org/p/ернатор-за-отставку-главы-администрации-тулы-и-уголовную-ответственность-руководства-гк-аврора

Пятница, 21:47 - 6 янв 17
гость — «так для ястности » пишет:

в пролетарском проживает не меньше 140 тысяч людей

Пятница, 21:51 - 6 янв 17
гость — «миша» пишет:

где вода подонок дюма

Пятница, 21:51 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

гость — «Гость » пишет:

Люди отправте новость на канал Life они все оперативно покажут

Отправили инфу

Пятница, 21:52 - 6 янв 17
гость — «Лох» пишет:

Кому-нибудь дошла вода? Или трубы на водоводе успели разморозиться?

Пятница, 21:52 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

гость — «Гость » пишет:

Люди отправте новость на канал Life они все оперативно покажут


На НТВ тоже

Пятница, 21:53 - 6 янв 17
гость — «Лоху» пишет:

Зелёным человечкам

Пятница, 21:53 - 6 янв 17
гость — «Майская гостья» пишет:

На Майской из крана пошла холодная вода, плохого качества. 21-53. Из горячего - ничего.

Пятница, 21:54 - 6 янв 17
гость — «Лох» пишет:

А сколько километров до водозабора? Если все трубы размороженные придётся менять? За сколько часов Водоканал справиться?

Пятница, 21:56 - 6 янв 17
гость — «Лоху» пишет:

Даже если и справится, то до следующего раза

Пятница, 21:57 - 6 янв 17
гость — «Спасибо!!! Майская гостья!» пишет:

Если вода дошла, значит водовод цел! И не придётся до весны ждать!

Пятница, 21:58 - 6 янв 17
гость — «ура и на зорге» пишет:

Спасибо хочу сказать только работягам которые сутки провели в канаве.

Пятница, 21:58 - 6 янв 17
гость — «Майский» пишет:

Хороша вода с лягушатинкой:)

Пятница, 21:59 - 6 янв 17
гость — «пролетарский округ» пишет:

улица краснодонцев воды нет !!!22-00 января

Пятница, 22:01 - 6 янв 17
гость — «Элеонора Шавченко» пишет:

Не стоит благодарности:) Идите мойтесь.,

Пятница, 22:03 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

20.00
ул. Приупская воды НЕТ

Пятница, 22:04 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

гость — «житель» пишет:

20.00
ул. Приупская воды НЕТ

22.00

Пятница, 22:10 - 6 янв 17
гость — «гостям» пишет:

На ул.Кутузова у ТЦ "Кировский" грязная ,но почуть-чуть капает

Пятница, 22:10 - 6 янв 17
гость — «да» пишет:

А http://tula-football.ru/news/159318

Пятница, 22:14 - 6 янв 17
гость — «Н123» пишет:

МЕТАЛЛУРГОВ, 72: ВОДУ ДАЛИ В 22.00 (РЖАВАЯ,НАПОР СЛАБЫЙ).

Пятница, 22:16 - 6 янв 17
гость — «Гость » пишет:

Дойди, и наложи!!!
Сцуки, где вода

Пятница, 22:17 - 6 янв 17
гость — «Чатланин» пишет:

Ку, пока водИка. И холодная и горячая. По ходу, как прокукарекали к полуночи, так, в лучшем случае и будет. Хотя, у нас главное прокукарекать, а там, хоть солнце не вставай. Военного пока ничего, но что-то, как то не комфортно, тем более в мороз. И по телевизору тишина... Это вам не о пустоте по всем программам. Рубаните свет ещё, давайте дальше репетировать.

Пятница, 22:21 - 6 янв 17
гость — « ЖИТИЛИ» пишет:

22-17 УЛ.ДЕКАБРИСТОВ 4,ВОДЫ НЕТ

Пятница, 22:21 - 6 янв 17
гость — «1234» пишет:

Как заявил бизнесмен, ... Экскаватор трубы не касался:))) Так, наверное, просто мимо проезжал, а из старой трубы закапало:)

Ладно, будем надеяться, что для этой бизнес-мрази история обойдется далеко не дешево!

Пятница, 22:21 - 6 янв 17
гость — «Здравствуй,ОДН!» пишет:

Шевченко всё заранее предвидела. Она ещё в прошлом году посчитала вылитую в таких авариях воду и "засунула" её в норматив по ОДН. Туляки,вы в курсе,что по расчитанному и утвержденному Шевченко нормативу на ОДН с 1 января мы оплачиваем по 330 литров горячей и 330 литров холодной воды на каждый кв.м площадей общего пользования в наших домах,т.е. на лестницы,площадки,коридоры и т.д. в доме.Причем,неважно,расходуется эта вода в действительности или нет,ведь в большинстве домов даже при большом желании её не добудешь,так как нет врезок в в подвалах.В 4-х подъездном 9-эт. доме мы уже оплачиваем с 1 числа по графе "содержание жилья" 43 куб.м холодной и 43 куб.м горячей воды на общедомовые нужды. Вот в аварии и вылились такие общедомовые нужды,убытков не будет - мы с вами все капризы и придуманные министром ЖКХ гипернормативы ОДН оплатим сполна!

Пятница, 22:24 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

Народ у кого пошла вода?

Пятница, 22:34 - 6 янв 17
гость — «Житель Пролетарского района» пишет:

Плеханова ул, 46. Воды нет

Пятница, 22:42 - 6 янв 17
гость — «Женябордюр» пишет:

У меня есть вода, а вы-холопы- воняйте

Пятница, 22:43 - 6 янв 17
гость — «Опять Чатланин» пишет:

Российская газета
06.01.2017 18:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах
В Туле возобновили подачу воды после масштабной аварии

В Туле завершен ремонт поврежденного трубопровода, вследствие которого более 20 тысяч горожан остались без воды.
Как сообщили в администрации города, теперь Пролетарский округ снова получит ее из Медвенско-Осетровского водозабора. Однако в первое время вода может быть мутной, потому ее надо кипятить, предупредили власти.
Два трубопровода были повреждены во время самовольных земляных работ у поселка Молодежный. Краны на сутки пересохли в 624 домах. В течение дня горожане могли получить техническую и питьевую воду на улице. Восстановительные работы проводят специалисты АО "Тулагорводоканал". Контролирует их действия глава администрации Тулы Евгений Авилов.
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Вот Вам и печатный орган Правительства РФ. Внутри МКАДа сказали, что есть вода и не надо тут...

Пятница, 22:50 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

22.50
ул. Приупская ГДЕ ВОДА?????

Пятница, 22:54 - 6 янв 17
гость — «гость» пишет:

Сообщают, что работы велись по устройству канализации нового микрорайона. Хоть кто-нибудь попытается с этим разобраться? Водоводы и канализационные коллекторы в непосредственной близости не могут быть по определению, СНиП даже смотреть не нужно!!!

Пятница, 22:56 - 6 янв 17
гость — «Дерьмография» пишет:

Там где клён шумит над родным дерьмом
Говорили мы о дерьме простом
Нам дерьмо везде грело душу всем
Для дерьма вокруг стало много схем

И теперь вокруг нас везде дерьмо
Без него наш Мир полное ничто
Гадить всем вокруг наша жизни цель
Без неё наш Мир сядет в раз на мель

Почитатель патриотизма возведённого в ранг циничной коррупции уничтожающей страну изнутри

Пятница, 22:59 - 6 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Первая крупная коммунальная авария при губернаторе Дюмине показала Дюмина как неэффективного и неспособного губернатора.Даже не одного офицального заявления по поводу аварии от Дюмина за эти сутки так и не последовало.

Пятница, 23:04 - 6 янв 17
гость — «мимокрокодил» пишет:

Правду про эту аварию как обычно утоят.

Пятница, 23:14 - 6 янв 17
гость — «SCHWABу» пишет:

Про "губернатора" шутка зачот!

Пятница, 23:14 - 6 янв 17
гость — «гость» пишет:

Ну вызовет Дюмин Шавченку, та наврет три короба, Андриан головой покивает и все окей. Это хозяйственника не обуть, а генерала то, сам бог велел, что мелочиться то.

Пятница, 23:15 - 6 янв 17
гость — «водоканава» пишет:

Прошу прощения за дезу... Холодную дали. Металлургов-Волкова. Вода прозрачная.

Пятница, 23:17 - 6 янв 17
гость — «Пролетарцам» пишет:

Вам не привыкать жить в гавне, крепитесь!

Пятница, 23:22 - 6 янв 17
гость — «Анджела» пишет:

На Металургов 62 вода грязная, а на Волкова - прозрачная!!!

Пятница, 23:32 - 6 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Гневное видео-обращение пятилетней украинки ко всем врагам Украины!
Воюющая Украина решила, что вместо рождественской колядки будет уместно видео-обращение пятилетней украинки к ворогам Украины. Или "врагу-антихристу" (рождественский свежак от Порошенко).

https://www.youtube.com/watch?v=3c8EqhqE4b0

лови свидомит горяченького.

Пятница, 23:33 - 6 янв 17
гость — «житель» пишет:

ул. Приупская потекла ржавая вода

Пятница, 23:50 - 6 янв 17
гость — «жителю» пишет:

это фекалий

Пятница, 23:51 - 6 янв 17
гость — «Опрос» пишет:

Кто завтра в Глобус на завтрак?

Пятница, 23:55 - 6 янв 17
гость — «Бабочка» пишет:

У кого нет воды?

Суббота, 00:06 - 7 янв 17
гость — «Писюн» пишет:

Вода есть у всех

Суббота, 01:59 - 7 янв 17
гость — «Спец» пишет:

Я чёт русских не пойму никак. То им советская власть была плохая, а как сломалось советское наследство в виде краника вододающего в квартрке, так сразу разверещались. А должны радоваться, что стали на шаг ближен к истокам, что русскости в жизни добавилось, и проклятое наследство ГУЛАГа наконец - то уходит.
Какие-то вы переменчивые, ватко, чего так? :)

Суббота, 02:28 - 7 янв 17
гость — «Юридический отдел » пишет:

Основания и доказательства чей либо вины имеют место быть?
Все кто в теме знают водокональских Андрея и Ваню как они дела разруливают!
Экспертизу надо проводить !!!

Суббота, 03:10 - 7 янв 17
гость — «Третий раз Чатланин» пишет:

Их Храма пришёл и Слава Богу водИка пошла и капиточек и не грязный. Спасибо ремонтёрам-Водоканальцам. Всех с Праздником, храни Вас Господь!!!

Суббота, 07:42 - 7 янв 17
гость — «Строитель» пишет:

Если Аврора имела на руках согласованный водоканалом проект с отметкой " о вызове представителя в момент производства работ на пересечении водоводов", ордер на разрытие , и вызвала представителя ( что маловероятно ибо каникулы были), то аврора не при чем! Если что то из вышеуказанного отсутствовало, то наклоняйтесь пониже. Ваня мелковат для таких вопросов- это уровень самого. Кстати, наверняка водоводы не отшурфили да и копали видимо не руками, ведь мороз! Отсюда и авария - из жлобства и экономии бабла.

Суббота, 07:50 - 7 янв 17
гость — «Пролетарец» пишет:

Почему губернатор так и не отреагировал на аварию, вот так себя ведут наши генералы в трудную для жителей минуту, они отдыхают

Суббота, 08:08 - 7 янв 17
гость — «пролетарцу» пишет:

Потому что с народом нет обратной связи и ему никто не подотчетен!Где Ильдар Дадин ,борющийся ,в одиночку с произволом?!

Цитатник

Я считаю, что Василий Александрович, если бы ситуация была совершенно другая в стране, если бы именно был бы в нашей c вами родине демократический строй, как во всех государствах, Василий Александрович - кандидатура одна из самых подходящих, которая находится.

С. Куприянов, депутат областной думы.

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