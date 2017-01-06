Главная / PRяники виртуальные « 6 января 2017 »

Прокуратура разберется? Глава группы компаний "Аврора" Игорь Бредихин заявил о непричастности подрядчика к аварии на водоводе в районе ЖК "Молодежный". Как заявил бизнесмен ИА "Тульская пресса", информация о несанкционированных работах, проводимых вчера в районе ЖК "Молодежный", является недостоверной. "Все работы выполняются исключительно по графику в строгом соответствии со всеми регламентами и документами", - сказал Игорь Бредихин. По его версии, экскаватор трубы не касался, виноваты старые трубы. Течь была обнаружена еще в 12 часов. В "Тулагорводоканал" поступило два звонка о течи в трубе, прежде чем специалисты выехали на место.

Ранее городские и областные власти и ОАО "Тулгорводоканал" заявили о несанкционированных работах, в результате которых были повреждены два водовода диаметром 600 мм и 900 мм, осуществляющих забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.





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