Главная / PRяники виртуальные « 8 января 2017 »

"Компетенция городских и областных архитектурно-градостроительных органов и проектировщиков новых объектов вызывает огромные сомнения"

Краевед Сергей Демидов обратился к губернатору в связи с точечной застройкой в историческом центре Тулы.

Глубокоуважаемый Алексей Геннадьевич!

Сохранение культурного наследия России является одной из важнейших обязанностей граждан страны, органов государственной власти и муниципального управления. Бездумное и бездушное разрушение, уничтожение объектов государственного культурного наследия названо Президентом России В.В. Путиным угрозой национальной безопасности страны. В настоящее время в Тульской области и Туле делается немало для сохранения нашего культурного наследия: проводится реставрация объектов культурного наследия, открываются новые музеи и туристические маршруты, активно обсуждаются проекты и планы развития туризма в регионе. Но наряду с этим, нельзя не отметить негативные тенденции, проявившиеся в градостроительстве Тулы и деле охране объектов культурного наследия города Это вызывает серьезное беспокойство местного научного и культурного сообщества и общественности

В настоящее время в Туле сложилась крайне негативная градостроительная практика, значительные масштабы приобрела точечная застройка в исторических районах города. Застройщики зачастую игнорируют мнения местных жителей, не обращают никакого внимания на ещё сохраняющиеся фрагменты исторической планировки и сложившийся облик отдельных городских территорий. Возведение новых многоэтажных зданий в районах исторической малоэтажной застройки и даже в охранных зонах объектов культурного наследия резко нарушает сложившуюся здесь историко-архитектурную среду. Продолжается строительство многоэтажных жилых домов и комплексов на ул. Свободы, Пушкинской, Ф. Энгельса, Не нужно быть архитектором и искусствоведом, чтобы видеть насколько обезображенной становится здесь историческая застройка. Такая практика градостроительства находится в вопиющем противоречии с мировой практикой строительства новых жилых, торгово –развлекательных и административных комплексов за пределами исторических районов старых городов. В этой связи компетенция городских и областных архитектурно градостроительных органов и проектировщиков новых объектов вызывает огромные сомнения.

Тульской городской администрацией, мэрией города, окружными территориальными управлениям очень часто просто игнорируются вопросы охраны объектов наследия, не осуществляется контроль за их состоянием и благоустройством территории. Общественность города и специалисты неоднократно, например, отмечались вопиющее состояние целого ряда объектов культурного наследия в Туле. Вместе с тем. пользуясь тем, что многие исторические здания не являются объектами культурного наследия они сносятся по решению городских органов управления даже без всяких попыток выяснить у специалистов их историко-культурную ценность. В течение прошлого года в Туле были снесены дом известной благотворительницы А.В. Баташёвой на ул. Гоголевской (дом № 64), дом оружейника и владельца известной оружейной фабрики Аверина на ул. Тургеневской (дом № 12), здания сер. XIX в на территории бывшей воинской части на ул. Благовещенской, ряд зданий на ул. Свободы, Пушкинской. Все попытки общественности и специалистов обратить внимание на эти и другие здания просто игнорируются. Также игнорируются и предложения и проекты по использованию исторических объектов и территорий города. И все это происходит под разговоры о большом музейно-туристическом потенциале Тулы и необходимости развития туризма. Туризм все больше и больше понимается исключительно как развитие инфраструктуры и строительство гостиниц в том числе в исторических районах.

Градостроительным советом Тульской области в массовом порядке выдаются разрешения на новое строительство в исторических районах без учета мнения общественности, специалиста и жителей, без должного обсуждения планов такого строительства. Наиболее вопиющим случаям этой позорной практики были разрешения на строительство торгового центра на перекрёстке ул. Советской, Революции и Красноармейского пр-та, и гостиницы на перекрёстке ул. Ф. Энгельса и Революции (ул. Ф. Энгельса, 2), жилого 11-этажного дома на ул. Свободы в непосредственной близости с объектом культурного наследия (ул. Свободы, 52). Принимая эти решения, Градостроительный совет упорно игнорирует мнения местных историков, искусствоведов, архитекторов, культурологов и краеведов, которых даже не приглашают на эти заседания. Их также практически нет и в составе самого совета. Возникает немало вопросов к юридической стороне этих решений. Так например, последнее решение о строительстве на ул. Свободы было принято еще до принятия постановления Правительства Тульской области об утверждении охранной зоны для данного района и при отсутствии утвержденных границ территории объекта наследия. Так, без наличия границ объекта культурного наследия, принималось решение об благоустройстве территории Платоновского парка.

Крайне слабой, не обеспечивающей реальную охрану объектов наследия является и местная юридическая база. Можно ли считать нормальным градостроительный регламент, который позволяет строить рядом с Тульским кремлем здания высотой до 40 м, а рядом с 1-2-этажной застройкой - здания до 36 м? Можно ли считать правильными зоны охраны объектов наследия, допускающие новое строительство на расстоянии 30 метров от старого здания? Причем эти утвержденные на областном уровне нормы находятся в противоречии с федеральными законодательными актами в области охраны культурного наследия. Ссылки на экспертизу этих документов не выдерживают критики, так как историко-культурная экспертиза заказывается и оплачивается в Туле не органами государственного и местного управления, а застройщиками и их представителями. Широкое общественное обсуждения всех культурно-охранных проектов, как это требует федеральное законодательство, не проводится. Не обеспечивает юридической охраны наследия и принятый Тульской городской думой генеральный план города. В той его части, которая принята, нашло отражение лишь функциональное зонирование Большой Тулы, но опять не прозвучали запреты на точечную застройку в исторических районах города и его историко-культурное зонирование, что предлагалось на публичных слушаниях по обсуждению проекта генплана.

Вместе с тем мы отмечаем и заметное ослабление контроля за состоянии объектов культурного наследия со стороны Инспекции Тульской области по госохране объектов культурного наследия. Многие из этих объектов находятся в аварийном, да попросту в плачевном, состоянии, их фасады варварски изменены до неузнаваемости временем или непрофессионально проведённом и спешном ремонте и мер по приведению их в должный исторический вид не предпринимается. Обещанный в начале прошлого года мониторинг состояния местных объектов культурного наследия так и не был проведен. Руководители инспекции не занимают принципиальной позиции в вопросах сохранения этих объектов и устранения угроз для них в тех случаях, когда принимаются решения затрагивающие их судьбу.

В связи с изложенным мы просил губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина:

- указать Тульской городской администрации, мэрии и окружным территориальным управлениям на недопустимость игнорирования проблем охраны объектов местного культурного наследия и мнения представителей местного научного и культурного сообщества и общественности по данной проблеме, сноса исторических зданий без соответствующей их историко-культурной экспертизы, на необходимость осуществления контроля за состоянием объектов наследия и принятия решений в этой сфере только после консультаций с местным научным и культурным сообществом и общественностью и широкого общественного обсуждения;

- провести проверку юридической правомочности деятельности, решений Градостроительного совета Тульской области, отменить его решения, нарушающие существующие нормы законодательства и постановления федеральных органов гос. управления, осуществить реорганизацию Градсовета и включить в его состав представителей научного и культурного сообщества и общественности города, сделать его деятельность гласной и открытой;

- выступить с инициативами перед Тульской городской и областной Думами о принятии решений о категорическом запрете точечной застройки в историческом центре Тулы и её ограничении в районах, прилегающих к нему, включению соответствующих дополнений и поправок в Генплан г. Тулы и Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула, городские градостроительные регламенты, разработки и утверждении единой охранной зоны г. Тулы, а в случае отказа этих органов в принятии таких решений принять их самостоятельно;

- рассмотреть вопрос об активизации работы инспекции Тульской области по госохране объектов культурного наследия по контролю за состоянии объектов культурного наследия, проведении мониторинга их состояния и выявлении новых объектов.

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На наш взгляд, проблема состоит даже не в самой точечной застройке Тулы, а в нарушении исторически сложившейся городской среды. В областном центре действующие градостроительные нормы и правила подгоняются под потребности застройщиков, а не наоборот. В связи с этим можно предложить полностью снести исторический центр Тулы, за исключением охраняемых законом памятников (а их не так уж и много) и все перепланировать заново. СлабО?