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"Компетенция городских и областных архитектурно-градостроительных органов и проектировщиков новых объектов вызывает огромные сомнения"

Краевед Сергей Демидов обратился к губернатору в связи с точечной застройкой в историческом центре Тулы.

Глубокоуважаемый Алексей Геннадьевич!

Сохранение культурного наследия России является одной из важнейших обязанностей граждан страны, органов государственной власти и муниципального управления. Бездумное и бездушное разрушение, уничтожение объектов государственного культурного наследия названо Президентом России В.В. Путиным угрозой национальной безопасности страны. В настоящее время в Тульской области и Туле делается немало для сохранения нашего культурного наследия: проводится реставрация объектов культурного наследия, открываются новые музеи и туристические маршруты, активно обсуждаются проекты и планы развития туризма в регионе. Но наряду с этим, нельзя не отметить негативные тенденции, проявившиеся в градостроительстве Тулы и деле охране объектов культурного наследия города Это вызывает серьезное беспокойство местного научного и культурного сообщества и общественности

В настоящее время в Туле сложилась крайне негативная градостроительная практика, значительные масштабы приобрела точечная застройка в исторических районах города. Застройщики зачастую игнорируют мнения местных жителей, не обращают никакого внимания на ещё сохраняющиеся фрагменты исторической планировки и сложившийся облик отдельных городских территорий. Возведение новых многоэтажных зданий в районах исторической малоэтажной застройки и даже в охранных зонах объектов культурного наследия резко нарушает сложившуюся здесь историко-архитектурную среду. Продолжается строительство многоэтажных жилых домов и комплексов на ул. Свободы, Пушкинской, Ф. Энгельса, Не нужно быть архитектором и искусствоведом, чтобы видеть насколько обезображенной становится здесь историческая застройка. Такая практика градостроительства   находится в вопиющем противоречии с мировой практикой строительства новых жилых, торгово –развлекательных и административных комплексов за пределами исторических районов старых городов. В этой связи компетенция городских и областных архитектурно градостроительных органов и проектировщиков новых объектов вызывает огромные сомнения.

Тульской городской администрацией, мэрией города, окружными территориальными управлениям очень часто просто игнорируются вопросы охраны объектов наследия, не осуществляется контроль за их состоянием и благоустройством территории. Общественность города и специалисты неоднократно, например, отмечались вопиющее состояние целого ряда объектов культурного наследия в Туле. Вместе с тем. пользуясь тем, что многие исторические здания не являются объектами культурного наследия они сносятся по решению городских органов управления даже без всяких попыток выяснить у специалистов их историко-культурную ценность. В течение прошлого года в Туле были снесены дом известной благотворительницы А.В. Баташёвой на ул. Гоголевской (дом № 64), дом оружейника и владельца известной оружейной фабрики Аверина на ул. Тургеневской (дом № 12), здания сер. XIX в на территории бывшей воинской части на ул. Благовещенской, ряд зданий на ул. Свободы, Пушкинской. Все попытки общественности и специалистов обратить внимание на эти и другие здания просто игнорируются. Также игнорируются и предложения и проекты по использованию исторических объектов и территорий города. И все это происходит под разговоры о большом музейно-туристическом потенциале Тулы и необходимости развития туризма. Туризм все больше и больше понимается исключительно как развитие инфраструктуры и строительство гостиниц в том числе в исторических районах.

Градостроительным советом Тульской области в массовом порядке выдаются разрешения на новое строительство в исторических районах без учета мнения общественности, специалиста и жителей, без должного обсуждения планов такого строительства. Наиболее вопиющим случаям этой позорной практики были разрешения на строительство торгового центра на перекрёстке ул. Советской, Революции и Красноармейского пр-та, и гостиницы на перекрёстке ул. Ф. Энгельса и Революции (ул. Ф. Энгельса, 2), жилого 11-этажного дома на ул. Свободы в непосредственной близости с объектом культурного наследия (ул. Свободы, 52). Принимая эти решения, Градостроительный совет упорно игнорирует мнения местных историков, искусствоведов, архитекторов, культурологов и краеведов, которых даже не приглашают на эти заседания. Их также практически нет и в составе самого совета. Возникает немало вопросов к юридической стороне этих решений. Так например, последнее решение о строительстве на ул. Свободы было принято еще до принятия постановления Правительства Тульской области об утверждении охранной зоны для данного района и при отсутствии утвержденных границ территории объекта наследия. Так, без наличия границ объекта культурного наследия, принималось решение об благоустройстве территории Платоновского парка.

Крайне слабой, не обеспечивающей реальную охрану объектов наследия является и местная юридическая база. Можно ли считать нормальным градостроительный регламент, который позволяет строить рядом с Тульским кремлем здания высотой до 40 м, а рядом с 1-2-этажной застройкой - здания до 36 м? Можно ли считать правильными зоны охраны объектов наследия, допускающие новое строительство на расстоянии 30 метров от старого здания? Причем эти утвержденные на областном уровне нормы находятся в противоречии с федеральными законодательными актами в области охраны культурного наследия. Ссылки на экспертизу этих документов не выдерживают критики, так как историко-культурная экспертиза заказывается и оплачивается в Туле не органами государственного и местного управления, а застройщиками и их представителями. Широкое общественное обсуждения всех культурно-охранных проектов, как это требует федеральное законодательство, не проводится. Не обеспечивает юридической охраны наследия и принятый Тульской городской думой генеральный план города. В той его части, которая принята, нашло отражение лишь функциональное зонирование Большой Тулы, но опять не прозвучали запреты на точечную застройку в исторических районах города и его историко-культурное зонирование, что предлагалось на публичных слушаниях по обсуждению проекта генплана.

Вместе с тем мы отмечаем и заметное ослабление контроля за состоянии объектов культурного наследия со стороны Инспекции Тульской области по госохране объектов культурного наследия. Многие из этих объектов находятся в аварийном, да попросту в плачевном, состоянии, их фасады варварски изменены до неузнаваемости временем или непрофессионально проведённом и спешном ремонте и мер по приведению их в должный исторический вид не предпринимается. Обещанный в начале прошлого года мониторинг состояния местных объектов культурного наследия так и не был проведен. Руководители инспекции не занимают принципиальной позиции в вопросах сохранения этих объектов и устранения угроз для них в тех случаях, когда принимаются решения затрагивающие их судьбу.

В связи с изложенным мы просил губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина:

- указать Тульской городской администрации, мэрии  и окружным территориальным управлениям на недопустимость игнорирования проблем охраны объектов местного культурного наследия и мнения  представителей местного научного и культурного сообщества и общественности по данной проблеме, сноса исторических зданий без соответствующей их историко-культурной экспертизы, на необходимость осуществления  контроля за состоянием объектов наследия и принятия решений в этой сфере только после консультаций с местным научным и культурным сообществом и общественностью и широкого общественного обсуждения;

- провести проверку юридической правомочности деятельности, решений Градостроительного совета Тульской области, отменить его решения, нарушающие существующие нормы законодательства и постановления федеральных органов гос. управления, осуществить реорганизацию Градсовета и включить в его состав представителей научного и культурного сообщества и общественности города, сделать его деятельность гласной и открытой;

- выступить с инициативами перед Тульской городской и областной Думами о принятии решений о категорическом запрете точечной застройки в историческом центре Тулы и её ограничении в районах, прилегающих к нему, включению соответствующих дополнений и поправок в Генплан г. Тулы и Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула, городские градостроительные регламенты, разработки и утверждении единой охранной зоны г. Тулы, а в случае отказа этих органов в принятии таких решений  принять их самостоятельно;

- рассмотреть вопрос об активизации работы инспекции Тульской области по госохране объектов культурного наследия по контролю за состоянии объектов культурного наследия, проведении мониторинга их состояния и выявлении новых объектов.

Источник 

На наш взгляд, проблема состоит даже не в самой точечной застройке Тулы, а в нарушении исторически сложившейся городской среды. В областном центре действующие градостроительные нормы и правила подгоняются под потребности застройщиков, а не наоборот. В связи с этим можно предложить полностью снести исторический центр Тулы, за исключением охраняемых законом памятников (а их не так уж и много) и все перепланировать заново. СлабО? 

Комментарии к статье

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Воскресенье, 09:59 - 8 янв 17
гость — «-=-» пишет:

госдеповский сайт озаботился точечной застройкой.

Воскресенье, 10:05 - 8 янв 17
Редактор пишет:

Точечной застройкой озаботился краевед Сергей Демидов. "Госдеповский" сайт его поддерживал.

Воскресенье, 10:15 - 8 янв 17
гость — «-=--=-» пишет:

то что власти негоже вы сюда не вытаскиваете и жуете то что власти не приятно да коррупция и прочие но это все от вас либерастов и ваших властистроителей пиндосов.придуриваешься редактор вшивый развел гадюшник змеиный и еще чё то вякает.

Воскресенье, 10:18 - 8 янв 17
гость — «А.Г. Дюмину» пишет:

Уважаемый Алексей Геннадьевич! Принудительно переселите краеведа Демидова вместе со всей его семьей в один из домов в центре Тулы, сохранить которые он требует. Например, в квартиру в доме на ул. Пушкинской, д. 23. Думаю, что старый дурак уже через месяц будет стоять перед вами на коленях и просить вернуть его назад в благоустроенную квартиру или дом.

Воскресенье, 10:36 - 8 янв 17
гость — «-=-» пишет:

и вытаскиваете сюда то что сами или через своих третьих лиц написано. у шпионов подрывная сеть налажена от и до. и потом открещиваются нас не правильно поняли это не ми это ви.

Воскресенье, 10:38 - 8 янв 17
гость — «чернь» пишет:

В районном центре строят все кто хочет, там где хочет и то что хочет.Нужно это людям ? Этого у них не спрашивают.В районной администрации нет генерального плана развития и застройки районного центра.В районной администрации нет дипломированного архитектора.Глава администрации сам принимает решение кому и где что строить!? Сегодня в Черни 4 продовольственных супермаркета. Зачем? Облик районного центра его архитектурное неповторимое лицо превращается в поле чудес.У кого деньги тот и хозяин ситуации. Нет самоуправления в лице депутатов.Депутатов в последние годы затолкали в далекий угол, и они не имеют своего голоса, они голосуют за все, что им предлагают. Районный центр завален мусором и снегом.А это все свидетельствует о неэффективной работе местной власти. Жителям района остается только одно - терпеть и ждать, когда в районе появится профессиональный руководитель - хозяин,патриот,человек с амбициями и планами развития а не развала ЧЕРНСКОГО РАЙОНА. Терпеть и ждать!!!?-

Воскресенье, 10:43 - 8 янв 17
гость — «-=-» пишет:

будет вам и белка будет и свисток итак на свистели больше чем нужно все будет не торопитесь к бабке в пекло.

Воскресенье, 10:43 - 8 янв 17
гость — «Китаевка» пишет:

В Китаевке построили два 17- этажных дома ..... Два месяца их полностью отапливают свет горит во всех подъездах , уличное освещение по ночам работает, дороги трактирами чистят, а люди там не живут- дома не заселены., рядом деревня Нижняя Китаевка - жители без газа , мороз жуткий, уголь плохого качества, дрова летят в топку , только успевай закидывать никому живые люди не нужны. В мерии сидит безмолвный болванчик -Цкипури, архитектуру теперь возглавляет такая же бесхребетная, тварь дрожайщая.

Воскресенье, 11:48 - 8 янв 17
гость — «!!!» пишет:

Градостроительный Совет -консультативный орган при правительстве и губернаторе. Его решения носят рекомендательный характер. Это ширма для произвола чиновников, в том числе при точечной застройке, которая продолжается. А за каждым разрешением органов власти на такое строительство стоит фамилия конкретного чиновника. Почему прокуратура не заводит разбирательств по каждому случаю точечной застройки, не делает результаты проверок достоянием гласности, не привлекает лицо, давшее такое разрешение к ответственности?

Воскресенье, 12:00 - 8 янв 17
гость — «Хе-хе» пишет:

А ведь любимый всеми (почти всеми) туляками ГВС ещё когда обещал покончить с точечной застройкой!

Воскресенье, 12:38 - 8 янв 17
гость — «Он самый» пишет:

У нас "заслуженный" строитель Сергей Сафронов на проспекте Ленина 70 построил скворешник(пристройку к дому "Сувениры") за красной линией и на муниц.земле, пробил фундамент в историческом здании и прокопал подземный ход,,,)))и ничего!!!если у вас Шерин-крыша,то вам можно всё,,,)))Прекратите бардак!!все ваши правила для кого, если таким как Сафронов быдлякам всё по-зелёной,,,)))

Воскресенье, 12:47 - 8 янв 17
гость — «Краеведу» пишет:

Чувак, в рашке все решают бабки, а не прочая чушь. И даже, если ваш Дюмин решит частично эту просьбу, то сделает он это ради пиара, вине ради историч центра. А его доход, это совсем иные цифры, на порядки выше, чем у местных рвачей-сидельцев.

Воскресенье, 13:50 - 8 янв 17
гость — «Казюк» пишет:

Откуда сомнения?

Воскресенье, 14:43 - 8 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

А во дворах жилых домов ограниченными улицами ПР.ЛЕНИНА,ПЕРВОМАЙСКАЯ,ЖАВОРОНКОВА,ФР.ЭНГЕЛЬСА каких монстров понатыкали.

Воскресенье, 14:46 - 8 янв 17
гость — « член комитета» пишет:

Ритуальные разговоры в пользу бедных.

Бизнесмен Максим Фрейдзон – о сходстве нравов российского режима и уголовной группировки
Согласно статистике сайта Радио Свобода, читателей в 2016 году больше всего заинтересовал цикл интервью с бывшим питерским, а ныне израильским бизнесменом Максимом Фрейдзоном "Я отказался играть в этой команде, "Володя из ресторана "Луна", "Он всю страну решил повязать кровью", "Путину нужны были деньги". В интервью, которые прочитали более миллиона человек, Максим Фрейдзон рассказывал о том, как в 90-е годы в Петербурге создавался союз криминалитета и власти, и о той роли, которую играл в этом союзе чиновник мэрии Владимир Путин.

Воскресенье, 15:32 - 8 янв 17
гость — «ГЛОНАС» пишет:

Гёббельс Лишает Общество Независимости Агонизируя Себялюбие

Воскресенье, 15:43 - 8 янв 17
гость — «Алёше 77» пишет:

гость — «Алёша 77» пишет:

А во дворах жилых домов ограниченными улицами ПР.ЛЕНИНА,ПЕРВОМАЙСКАЯ,ЖАВОРОНКОВА,ФР.ЭНГЕЛЬСА каких монстров понатыкали.
-------------------
Краеведа Демидова это абсолютно не интересует. Он отстаивает существование в центре областного центра, города-героя старых, прогнивших домов, полагая что без них не может быть жизни в Туле. Строительство домов -свечек во дворах многоэтажек его ни сколько не возмущает. Для него главное - это ни условия для нормальной жизни людей, а продолжение существования людей в старых клоповниках без элементарных удобств.

Воскресенье, 17:07 - 8 янв 17
гость — « цки...ури урии.» пишет:

могеткан.....

Воскресенье, 17:11 - 8 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

Краеведа Демидова надо самого в эти развалюхи поселить,в которых нет ни воды, ни газа и туалет на улице.Может тогда-бы он по другому заговорил.

Воскресенье, 17:14 - 8 янв 17
гость — «гость» пишет:

ну игнорируют общественность и ладно... власть на то и власть чтобы ей подчинялись. Мы, простые туляки, за то, чтобы администрация развивала город. без обогащения отдельных граждан невозможно развития. мы хотим сказать спасибо, что у нас есть стройки и поэтому рабочие места. в построенные дома въедут люди и вновь будут рабочие места. нужно будет обслуживать и дома и жителей. спасибо администрации и партии за заботу в борьбе с безработицей!!!!

Воскресенье, 17:19 - 8 янв 17
гость — «гость» пишет:

Склоните смиренно головы... к чему ропот... отбросьте неудовольство. Вы же простые человеки, не вам решать.

Воскресенье, 18:17 - 8 янв 17
гость — «Инопланетянин» пишет:

Голос вопиющего с другой планеты!

Воскресенье, 18:33 - 8 янв 17
гость — «тулячка» пишет:

"На наш взгляд,..."-да кто вы есть,что даете рекомендации в этих вопросах?
Демидов профессионал,да и за ним стоят люди,поминмающие в истории города-пора уже во главе иметь профессионалов,а не рвачей,кторые с обой ничего не унесут,а разрушат то,что составляет историю города,как делается во всем мире.

Воскресенье, 18:39 - 8 янв 17
гость — «туляк» пишет:

Сколько же -дебильных коментов!Как-будто Демидов предлагает оставить людей жить в таких условиях(да и тут букопечатники даже не в курсе о каких домах речь идет воообще!)
Город и так первралися в разноперый шанхай-без доров,парковок,без целостной концепции в градостроительстве.
Пердурки,родства-не помнящие!

Воскресенье, 18:48 - 8 янв 17
гость — «член комитета» пишет:

Это не дебильные комменты, а провокаторы от партии жуликов и воров, которая ведет это преступное строительство.

Цитатник

Во многих городах и районах люди убедились, что эта партия никогда не приведет страну к процветанию и единству. Нельзя забывать, что верхушка "Единой России" - очень богатые люди.

В. Стародубцев

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