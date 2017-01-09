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Главная / PRяники с перцем « 9 января 2017 »


И снова об аварии на водоводе

Роман Мурзин признал вину подрядчика ЖК "Молодежный".

Сегодня новоиспеченный заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин согласился, что авария на водоводе, в результате которой более 600 домов в Пролетарском округе остались практически на сутки без воды, случилась после механического повреждения труб большого диаметра. То есть он фактически подтвердил первоначальную версию о вине ГК “Аврора”, проводившей земляные работы по прокладке канализации, причем без надлежащего разрешения.  

В данном случае можно добавить еще один важный нюанс. Медвенско-Осетровский водовод уже порядком изношен. Возраст труб составляет, по нашей неофициальной информации, около 40 лет. Выходит, на них по большому счету даже дышать нельзя, не то чтобы экскаватором траншею рядом рыть.

Страшно подумать, в какую сумму обойдется стоимость замены тульских водоводов, которые отслужили свой нормативный срок. Кстати, сегодня Евгений Авилов что-то сказал про программу “Безопасный город”. Может быть, все-таки с труб начать?   

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 13:02 - 9 янв 17
гость — «Работник водоканала» пишет:

Водозабор Медвенско-Осетровский, и Аврора тут ни причем.

Понедельник, 13:05 - 9 янв 17
Редактор пишет:

Спасибо, поправили.

Понедельник, 13:15 - 9 янв 17
гость — «Достали уроды» пишет:

Начать надо с Большого пеньделя Авилову и его шайке...А то он уже , сученок, десятки миллионы запланировал на новые бордюры и цветники (новая фишка). А сколько уйдет по весне на новые дыры в новом асфальте ?

Понедельник, 13:20 - 9 янв 17
гость — «Урод» пишет:

А давайте перестанем менять бордюры и сажать цветочки. Так уже было и не один десяток лет. Только вот и тогда, и сейчас денег на замен ветхих труб не будет! Если сделать как предлагают, то останутся туляки и без труб и без цветочков!

Понедельник, 13:49 - 9 янв 17
гость — «Уроду» пишет:

А так остались без цветочков и без 40 лямов на посадку цветочков, где цветочки ау!!!!!

Понедельник, 13:49 - 9 янв 17
гость — «Мнение» пишет:

Действительно, давно пора менять водоводы и теплотрассы. Думуть, что проложенные еще при Советской власти они будут верой и правдой служить сотни лет, это наивысшая степень заблуждения чиновников. И об этом в первую очередь должен думать глава администрации любого МО.

Несмотря на огромные финансовые затраты, этот проект оживит горно-добывающую и металлургическую отрасли, позволит создать много новых рабочих мест по всей цепи от добычи руды до прокладки новых труб, а это - налоги в бюджеты, зарплаты, возможность приобрести на них семьям много необходимых товаров и услуг. Смотришь и экономика страны быстрее со дна поднимется.

Понедельник, 13:54 - 9 янв 17
гость — «ну-ну.» пишет:

Менять водоводы и теплотрассы будут методом народной стройки - бесплатно, как Беломорканал примерно. А бабло и без этих трасс есть кому попилить.

Понедельник, 13:57 - 9 янв 17
гость — «Мнению» пишет:

А чем думать Пятисоцкову, если у него извилин -О, даже минус -3

Понедельник, 14:28 - 9 янв 17
гость — «Спецам!» пишет:

Люди добрые скажите честно сколько лет еще пролежит этот водовод, когда ожидать часа ,,Ж,,???

Понедельник, 15:26 - 9 янв 17
гость — «Мурзину» пишет:

Куда ты ментовская морда лезешь в ЖКХ, ведь не понимаешь ни шиша.

Понедельник, 15:52 - 9 янв 17
гость — «туляк» пишет:

Страшно подумать, в какую сумму обойдется стоимость замены тульских водоводов, которые отслужили свой нормативный срок.
++++++++++++++++++++++++++++++
Помнится еще при Могильникове ввели жителям в строку об оплате воды инвестиционную составляющую, на которую должны менять эти трубы, где результат?

Понедельник, 16:03 - 9 янв 17
гость — «Аварии будут продолжаться - пока...» пишет:

Аварию организовал Путинский режим и преступное сообщество коррумпированных чиновников правительства Тульской области!
Роман Мурзин - это урод от коррумпированной власти! Эта авария - - это их злой умысел! За подобные вещи Мурзину как минимум надо яйца отрезать, а как максимум - надо уволить и посадить в тюрьму!!!

Понедельник, 16:14 - 9 янв 17
гость — «всем бл...ть деловым!» пишет:

А давайте поздравим друг друга с Новым 2017 годом. Блт..ть ваши мысли уеб...е уйдут а материя останется.! дебилы! еп вашу мать и Господь ему в уши!

Понедельник, 16:23 - 9 янв 17
гость — «Советник губернатора Груздев» пишет:

Какие трубы? Какие водоводы? Может ещё и канализацию с ливневкой просить начнёте???!!!!!!!!! Первым делом, как правильно как-то сказали ПРяники, надо построить колокольню в Кремле и повесить там колокола с моим именем!!!! Потом, что не менее важно, необходимо осветить все здания города разными световыми шнурами, фонариками и прожекторами!!! Не забыть обвить все деревья световыми шнурами и не выключать их круглый год - электричества у нас хватит, а они может вымрут и не надо будет тратить деньги на кронирование!!! Обязательно необходимо достроить атриум в Тульском Кремле - без него ансамбль незавершённый какой-то! Да! И самое главное - надо больше имитир..р Ой! Встречаться с народом в клубах и ДК! Если там местного чиновника на трибуне выдрать, а ещё лучше посоветовать ему застрелиться, то народ нас полюбит и забудет про трубы!!!!!!
А ещё необходимо почаще переставлять кадры с места на место! Народ это любит! Разогнать всех специалистов и набрать новых молодых и красивых мальчиков! Ну, или девочек, если кому нравится!
Даёшь новые колокольни!!!!!!!!!

Понедельник, 16:25 - 9 янв 17
гость — «Не хочу аварий» пишет:

Вот Вам правило - закон для Путинской России!!!
Аварии - отсутствие элементарных благ цивилизации: это норма для простых туляков при Путинском коррумпированном преступном режиме!!!
Бояре виноваты - а Путин белый и пушистый!!!
Не хочу такую суку, при котором власть коррумпирована, белая и пушистая!

Понедельник, 16:28 - 9 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Авилов Е.В. научился пыль в глаза пускать населению и руководству т.е. Губернатору. Он считает, что его работа заключается только в благоустройстве территории - цветочки и дворовые территории, а ЖКХ заниматься за него будут УК. Вот поэтому там где тонко там и рвётся. В ЖКХ необходимо ежегодно направлять 30% бюджета, вот тогда и будет толк. Вот тогда Авилов Е.В. запомнится после увольнения, как хороший хозяйственник, а на сегодняшний день пока заслуживает то, что о нём пишут на страницах "Тульских пряников".

Понедельник, 16:43 - 9 янв 17
гость — «Против коррупции Авилова и Пут» пишет:

Авария есть! А где виновные? ГДЕ ПОСАДКИ?
Авилов - главный диверсант и террористъ от ИГИЛ!!!
СКОЛЬКО ВРЕДА ТУЛЕ СДЕЛАЛ АВИЛОВ - трудно и много объяснять: вате не понять, но каждый туляк с этим согласится!
Авилову хрен в задницу и в рот пульвизатор - ссы в глаза и пупер в жопу: власть этим не пронять - но это главный итог преступной деятельности коррумпированного правительства Тульской области и администрации города Тулы.

Понедельник, 16:44 - 9 янв 17
гость — «всем» пишет:

быть может путин и муд..к. но он хочет что бы Россия встала с колен! он же тоже человек...хотя...дзюдоист...вроде выигрывал там что то...и главное его хаоизма...мэтр с кепкой у медведева. но люди доверяют ему. нельзя забывать о персональной ответственности...он так сказал...рубль конечно рухнул два года назад а персоналий за это нет...что ж делать...мы же добрые очень...

Понедельник, 16:51 - 9 янв 17
гость — «Урод» пишет:

В январе цветочки и не найдешь.

Понедельник, 16:56 - 9 янв 17
гость — «Новая колокольня» пишет:

Специалистов выгнали? А не при этих ли "специалистах" и не меняли трубы десятилетиями? А не при этих ли специалистах фонтанами весь город утыкали? А не при этих ли специалистах трассу проектировали под Формулу-1 и кукурузу сажали?

Понедельник, 17:02 - 9 янв 17
гость — «Лесник» пишет:

Что за народ!
За счёт стройки на молодежном, строятся новые сети. И Вода и канализация. Ни кто из пишущих тут коменты , кстати в этом не участвовал. И дай Бог, что есть люди кто строит Тулу.И кстати , Евгений Васильевич, оставил на этих стройках и авариях не мало нервов.
А если кто не доволен- идите на выборы и там выражайте своё мнение

Понедельник, 17:07 - 9 янв 17
гость — «Лесник» пишет:

Какие выборы? Ихний кандидат никогда не придет к власти. А почему? Да потому, что такие как они никогда не будут довольны кого бы ни выбрали.

Понедельник, 17:11 - 9 янв 17
гость — «Специалисты не знают, а кто знает?» пишет:

В поселке Барсуки проблема с газоснабжением частных домовладений до сих пор не решена. Давление газа в трубах продолжает прыгать, из-за чего люди не могут приготовить пищу. Голубое топливо не поступает в газовые плиты. Но что еще хуже, газ с перебоями поступает и в отопительные приборы. И периодически АГВ в домах селян отключаются.

Все дело в воде, которая попадает в газовые трубы. С началом сильных холодов она замерзает и перекрывает доступ газа в дома. Откуда она берется в трубах, люди понять не могут, не объясняют им этого и газовики.

С проблемой люди обратились на «Первый Тульский». Они рассказали, что перебои с газом начались почти два месяца назад. Периодически аварийные бригады приезжают, откачивают из газопровода воду, и газ снова идет. Но это не на долго.

В момент работы съёмочной группы, на место выехала очередная аварийная бригада "Тулоблгаза" во главе с главным инженером эксплуатационного участка. На вопрос, когда проблема будет решена, точных сроков Владимир Клочков не назвал. Рассказал, что газовики ищут место порыва трубы, через которое вода поступает в газопровод. Но пока найти не могут. Когда это будет сделано - неизвестно. Пока он посоветовал людям обращаться в аварийную службу, если давление газа снова упадет, специалисты откачают воду из газопровода.Тем временем жители не только опасаются за здоровье малолетних детей, которые мерзнут в домах, но и за их жизнь. В некоторых домовладениях нет автоматического отключения отопительных приборов при остановке подачи газа, что может привести к взрыву.
+++++
Это началось в сентябре месяце. каждый день мы с маленьким ребенком приезжаем в холодный дом, так как мы целый день на работе и не можем контролировать АГВ. На вопросы которые мы задавали начальнику он ответил что не знает почему нет давления газа в домах.

Понедельник, 17:50 - 9 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Ой, да сейчас кому не лень все специалисты и профессионалы! А как дело доходит до того, чтобы что-то сделать - на этом все знания и умения заканчиваются...

Понедельник, 17:55 - 9 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Вину подрядчика строительства ЖК Молодёжный Мурзин признать да признал.Только за это вряд-ли кого-то накажут

Понедельник, 21:32 - 9 янв 17
гость — «БУЛЬБА редактору» пишет:

Сергей, ну ты и балобол)

Понедельник, 21:40 - 9 янв 17
гость — «тулячка» пишет:

"Страшно подумать, в какую сумму обойдется стоимость замены тульских водоводов"-да в мире,когда откаты-главная цель всего и вся,каждых бздех в Туле-неимоверных денег стоит!Это вам не праздники гулять во время"чумы"-это ежедневно,из года в год работать надо во благо области.
А на какую стоимость у всех семей властьимущих -недвижимость-кто может написать?-не хватит ли части этих непосильно нажитых-на весь город?

Понедельник, 22:04 - 9 янв 17
гость — «тухлячка» пишет:

"Страшно подумать, в какую сумму обойдется стоимость замены тульских водоводов"-да в мире,когда откаты-главная цель всего и вся,каждых бздех в Туле-неимоверных денег стоит!Это вам не праздники гулять во время"чумы"-это ежедневно,из года в год работать надо во благо области.
А на какую стоимость у всех семей властьимущих -недвижимость-кто может написать?-не хватит ли части этих непосильно нажитых-на весь город?

Понедельник, 22:08 - 9 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

Коммуникации ветхие,гнилые.Но к этим ветхим и гнилым коммуникациям продолжают подключать новостройки или вообще целые микрорайоны новостроек.И тем-самым ещё больше усугубляя проблему ветхости коммуникаций.

Понедельник, 23:22 - 9 янв 17
гость — «для«тухлячка»» пишет:

Хочешь понюхать?Приходи,тебя уже ничто не спасет,не отмоешься

Цитатник

Нужно сделать так, чтобы интеллект туляков был востребован и в элите и во всех иных аспектах.

С. Харитонов, главный федеральный инспектор в Тульской области

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