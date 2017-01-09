Главная / PRяники с перцем « 9 января 2017 »

И снова об аварии на водоводе

Роман Мурзин признал вину подрядчика ЖК "Молодежный".

Сегодня новоиспеченный заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин согласился, что авария на водоводе, в результате которой более 600 домов в Пролетарском округе остались практически на сутки без воды, случилась после механического повреждения труб большого диаметра. То есть он фактически подтвердил первоначальную версию о вине ГК “Аврора”, проводившей земляные работы по прокладке канализации, причем без надлежащего разрешения.

В данном случае можно добавить еще один важный нюанс. Медвенско-Осетровский водовод уже порядком изношен. Возраст труб составляет, по нашей неофициальной информации, около 40 лет. Выходит, на них по большому счету даже дышать нельзя, не то чтобы экскаватором траншею рядом рыть.

Страшно подумать, в какую сумму обойдется стоимость замены тульских водоводов, которые отслужили свой нормативный срок. Кстати, сегодня Евгений Авилов что-то сказал про программу “Безопасный город”. Может быть, все-таки с труб начать?