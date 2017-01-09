Максим Мариничев не сворачивает с дороги

Наш читатель продолжает переписку с чиновниками и пытается добиться нормального подъезда к своему дому в поселке Марьинский.
Мы уже публиковали его обращения по поводу восстановления съезда с федеральной дороги Орел – Калуга.
Теперь он дополнил информацию видео
Переписка продолжается
Я в гаражном кооперативе засел на легковушке, там полтыщи гаражей и взносы почти все платят ежегодные, а тут одинокий домик на опушке леса. Найди трактор сам да почисть снег. Тем более, что проезд несанкционированный.