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Главная / Тульская PRовинция « 9 января 2017 »


Максим Мариничев не сворачивает с дороги

Наш читатель продолжает переписку с чиновниками и пытается добиться нормального подъезда к своему дому в поселке Марьинский.


Мы уже публиковали его обращения по поводу восстановления съезда с федеральной дороги Орел – Калуга. 

Теперь он дополнил информацию видео


Переписка продолжается




 

Комментарии к статье

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Понедельник, 20:34 - 9 янв 17
гость — «Ну насмешил» пишет:

Я в гаражном кооперативе засел на легковушке, там полтыщи гаражей и взносы почти все платят ежегодные, а тут одинокий домик на опушке леса. Найди трактор сам да почисть снег. Тем более, что проезд несанкционированный.

Понедельник, 22:23 - 9 янв 17
гость — «белев» пишет:

родной вернись в москву. тебе дачу природу и еще дорогу. не угадал

Цитатник

Я ничего не имею против этой партии ("Единая Россия" - пр. "ТPR"), но она как кормушка привлекает корытников, которые бегают и ищут, где можно подкормиться.

В. Стародубцев

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