Главная / Тульская PRовинция « 9 января 2017 »

Максим Мариничев не сворачивает с дороги Наш читатель продолжает переписку с чиновниками и пытается добиться нормального подъезда к своему дому в поселке Марьинский.

Мы уже публиковали его обращения по поводу восстановления съезда с федеральной дороги Орел – Калуга. Теперь он дополнил информацию видео





Переписка продолжается











Цитатник



Я ничего не имею против этой партии ("Единая Россия" - пр. "ТPR"), но она как кормушка привлекает корытников, которые бегают и ищут, где можно подкормиться. В. Стародубцев Реклама

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