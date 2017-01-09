Споры о воде

Наш читатель из Алексина пожаловался на счета за коммунальную услугу, которой он не пользовался.
В августе 2016 года купили ветхий дом в Алексине. От прежнего хозяина остался долг за воду. Хотя это даже и не совсем долг. РСО Алексинский водоканал несколько лет выставлял ему счет за полив, несмотря на то что водопровода в доме нет, а имеется только уличная колонка, метрах в пятидесяти. Про то, как заросло то, что должно называться огородом, вообще отдельная тема.
Между тем в РСО Алексинский водоканал в квитанции на оплату изменили лишь ФИО, но долг новому владельцу так и оставили. Теперь грозят судом.
А вот что ответил глава администрации МО Алексин: "Если у предыдущего собственника осталась задолженность по оплате коммунальных услуг, то в договоре купли-продажи должно быть указано, что эта задолженность покупателю не передается. Вам необходимо обратиться к бывшему собственнику, уведомив его о предъявлении РСО к вам требований о погашении задолженности."
Алексей Алексинский
В целом мы разделяем ваше негодование, но хотелось бы все же получить ответ на простой вопрос: кто должен оплачивать воду из водоразборной колонки, если не жители, которые ею пользуются?
Поэтому счет за полив огородов от бывших хозяев пришел к вам, хотя вы в таком количестве воду не расходовали.
Пора всем отвыкать от “совковой” психологии и платить за потребляемые ресурсы ровно столько, сколько они стоят. На этот случай, на наш взгляд, есть суд, куда вы имеете право обратиться за справедливостью.
не надо бояться судов со стороны водоканала доказать они ни чего не смогут простое обследование зто докажет и отрезать вас от водоснабжения тоже не смогут т.к. не снабжают просто берут на понт а вдруг заплатят.