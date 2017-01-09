Главная / Фольклор « 9 января 2017 »

Споры о воде

Наш читатель из Алексина пожаловался на счета за коммунальную услугу, которой он не пользовался.

В августе 2016 года купили ветхий дом в Алексине. От прежнего хозяина остался долг за воду. Хотя это даже и не совсем долг. РСО Алексинский водоканал несколько лет выставлял ему счет за полив, несмотря на то что водопровода в доме нет, а имеется только уличная колонка, метрах в пятидесяти. Про то, как заросло то, что должно называться огородом, вообще отдельная тема.

Между тем в РСО Алексинский водоканал в квитанции на оплату изменили лишь ФИО, но долг новому владельцу так и оставили. Теперь грозят судом.

А вот что ответил глава администрации МО Алексин: "Если у предыдущего собственника осталась задолженность по оплате коммунальных услуг, то в договоре купли-продажи должно быть указано, что эта задолженность покупателю не передается. Вам необходимо обратиться к бывшему собственнику, уведомив его о предъявлении РСО к вам требований о погашении задолженности."



Алексей Алексинский

В целом мы разделяем ваше негодование, но хотелось бы все же получить ответ на простой вопрос: кто должен оплачивать воду из водоразборной колонки, если не жители, которые ею пользуются?

Поэтому счет за полив огородов от бывших хозяев пришел к вам, хотя вы в таком количестве воду не расходовали.

Пора всем отвыкать от “совковой” психологии и платить за потребляемые ресурсы ровно столько, сколько они стоят. На этот случай, на наш взгляд, есть суд, куда вы имеете право обратиться за справедливостью.