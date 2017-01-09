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Споры о воде

Наш читатель из Алексина пожаловался на счета за коммунальную услугу, которой он не пользовался.

В августе 2016 года купили ветхий дом в Алексине. От прежнего хозяина остался долг за воду. Хотя это даже и не совсем долг. РСО Алексинский водоканал несколько лет выставлял ему счет за полив, несмотря на то что водопровода в доме нет, а имеется только уличная колонка, метрах в пятидесяти. Про то, как заросло то, что должно называться огородом, вообще отдельная тема.

Между тем в РСО Алексинский водоканал в квитанции на оплату изменили лишь ФИО, но долг новому владельцу так и оставили. Теперь грозят судом.

А вот что ответил глава администрации МО Алексин: "Если у предыдущего собственника осталась задолженность по оплате коммунальных услуг, то в договоре купли-продажи должно быть указано, что эта задолженность покупателю не передается. Вам необходимо обратиться к бывшему собственнику, уведомив его о предъявлении РСО к вам требований о погашении задолженности."
 

Алексей Алексинский

В целом мы разделяем ваше негодование, но хотелось бы все же получить ответ на простой вопрос: кто должен оплачивать воду из водоразборной колонки, если не жители, которые ею пользуются? 

Поэтому счет за полив огородов от бывших хозяев пришел к вам, хотя вы в таком количестве воду не расходовали.  

Пора всем отвыкать от “совковой” психологии и платить за потребляемые ресурсы ровно столько, сколько они стоят. На этот случай, на наш взгляд, есть суд, куда вы имеете право обратиться за справедливостью.   

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 18:54 - 9 янв 17
гость — «гость» пишет:

не надо бояться судов со стороны водоканала доказать они ни чего не смогут простое обследование зто докажет и отрезать вас от водоснабжения тоже не смогут т.к. не снабжают просто берут на понт а вдруг заплатят.

Понедельник, 20:41 - 9 янв 17
гость — «А в чем проблема?» пишет:

Найти шланг резиновый метров 50 длины и качай себе воду. Особо догадливые еще и насос подкачивающий ставят в шланг у себя на участке. Почти водопровод будет. И не платить при этом. Ну почти как цыгане с газом в Плеханово.

Понедельник, 22:09 - 9 янв 17
гость — «Совок» пишет:

В начале 90-х провели газ и заодно пробурили скважину. За колонку все равно платили,т.к. сущие копейки. Дерьмократы еще не начали строить свое воровское государство и по совковым расценкам можно было не пользоваться, а платить. Но когда ворье вошло в силу и стали взимать за помывку машины...тут пришлось послать куда подальше и объявить об этом вслух.
Был в ЖКХ чел то ли Спиридонов или что то в этом духе(позже привлекли его за что то) так этот пискарь издал указ что бы дополнительно брать за газ за подогрев воды для хозяйственных нужд. Куда только не звонила, никто так и не мог объяснить что это такое. То что бойлером воду греем в башку зеленому чиновнику не приходило. Хапуга получил свое. Поставили счетчик и стали платить в три раза меньше за газ. Интересно, а вот эта прибыль за фактически начисленный газ, но не сожженный куда идет? Без комментариев. При совке стояли счетчики,но потом как то отошли. Там такие копейки, что и не интересно было их считать. Мы хоть пожили при совке. А кто его не любит,тот как червь в навозной куче ковыряется и дерьмом воняет.

Цитатник

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В. Стародубцев

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