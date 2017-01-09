ВойтиРегистрация


О проекте|Связаться с нами

PRяники с перцем| PRяники печатные| PRяники виртуальные| Фольклор| Кто есть ху| Тульская PRовинция

Главная / PRяники виртуальные « 9 января 2017 »


“Это не кадровый резерв, это кадровый балласт, который спускается на региональный уровень”

Политологи пытаются разгадать новую кадровую политику президента.

Политологии как науки в России нет, потому что нет самого предмета изучения. Поcкольку политика в России не сфера борьбы интересов различных групп, а возня вокруг трона царя. Не более того.  На набирающем популярность сайте Московского центра Карнеги политолог Татьяна Становая опубликовала статью под названием “Как работает новая кадровая политика Путина”. В ней нашлось место и анализу губернаторских назначений. 

Цитата:

“В глаза бросается идущий на протяжении последних трех лет звездопад из ФСО. Самым ярким выдвиженцем оттуда стал Виктор Золотов, который с поста главы Службы безопасности президента перешел в должность главкома Внутренних войск МВД России. Выходцем из ФСО является и Александр Колпаков, сменивший Владимира Кожина на посту начальника Управления делами президента РФ. В 2015 году ФСО покинули первый замдиректора Александр Беляков и замдиректора Александр Лащук (уж не станут ли и они где губернаторами-полпредами?). Добавим к этому Алексея Дюмина, который пришел на пост главы Тульской области через Минобороны (вероятно, с министром не сработался), Дмитрия Миронова, перешедшего в губернаторы Ярославской области с поста зама Владимира Колокольцева (а до этого также вышедшего из ФСО), и, наконец, Евгения Зиничева, всего год проработавшего главой калининградского управления ФСБ, а до этого охранявшего Путина.

Звездопад из ФСО, ошибочно принятый многими за экспансию силовиков, не что иное, как расформирование прежней команды Мурова – Золотова. На места соратников Путина приходят молодые полковники (правда, быстро получившие генеральские звания) Дмитрий Кочнев (глава ФСО), Олег Климентьев (первый зам главы ФСО), Алексей Рубежной (глава Службы безопасности президента). Это ли не самое яркое подтверждение нового качества кадровой политики, когда близкие соратники вытесняются простыми солдатами, хотя и очень приближенными.

Для кадровой политики Путина это означает, что в губернаторы двигают не опытных управленцев, как нас убеждал Песков, а трудоустраивают хороших людей, ставших ненужными после ослабления и расформирования ФСО в его прежнем виде “муровского времени”. Когда нам говорят, что силовик пришел на пост губернатора Калининградской области, чтобы лучше охранять Родину на границе с НАТО, – это не выдерживает критики, потому что силовик также пришел в мирную Тульскую, Ярославскую и даже Кировскую области, где Никиту Белых сменил бывший глава Росреестра Игорь Васильев, служивший в свое время в КГБ.

Это не кадровый резерв, это кадровый балласт, который спускается на региональный уровень, становящийся проклятым (кто захочет повторения ситуации с Хорошавиным, Гайзером или Белых?). Но это и не наказание, а долг, возможность выслужиться перед Родиной”.

От себя добавим, что мы, скорее всего, наблюдаем продолжение традиции русских самодержцев время от времени “перетряхивать людишек” у трона ("перебрать людишек" особенно любил Иван Грозный). Так безопаснее. Что касается Алексея Дюмина, то свой долг он знает и будет выполнять его старательно, как бы трудно ему ни было. 

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Понедельник, 19:44 - 9 янв 17
гость — «путину.» пишет:

путин! очнись! на дворе и не только 21 век! а ты....занимаешься полной х..й!назначаешь как царь и главное думаешь как он...почитай историю! хватит дурака валять! дай нам свободу а не ошейник! исполняй свои обязанности! как президент!

Понедельник, 19:47 - 9 янв 17
гость — «Пряникам» пишет:

Пряники уже "вилами по воде начали писать", то есть ни о чем. Люди только начали работать, а их уже в баласт записали. Запятые ставить научитесь там где нужно (для начала)!

Понедельник, 19:49 - 9 янв 17
гость — «туляк» пишет:

Про балласт прям в точку!

Понедельник, 19:55 - 9 янв 17
Редактор пишет:

Какую вам свободу? Неужели вы и правда думаете, что можете жить так как хотите?

Понедельник, 19:59 - 9 янв 17
гость — «Да» пишет:

"...вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!﻿"

Понедельник, 20:07 - 9 янв 17
гость — «член комитета» пишет:

Это мафиозный принцип назначения, иллюстрация к интервью бизнесмена Максима Фрейдзона "Путин и преступный коллектив" – о сходстве нравов российского режима и уголовной группировки.
Согласно статистике сайта Радио Свобода, читателей в 2016 году больше всего заинтересовал цикл интервью с бывшим питерским, а ныне израильским бизнесменом Максимом Фрейдзоном "Я отказался играть в этой команде, "Володя из ресторана "Луна", "Он всю страну решил повязать кровью", "Путину нужны были деньги". В интервью, которые прочитали более миллиона человек, Максим Фрейдзон рассказывал о том, как в 90-е годы в Петербурге создавался союз криминалитета и власти, и о той роли, которую играл в этом союзе чиновник мэрии Владимир Путин.

Понедельник, 20:15 - 9 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Заметил, что в последнее время стал чаще себя одергивать: напишу какой-нибудь пост и думаю, а кому это надо? Самое главное, понимаю, что даже мне не надо. И удаляю. Новости, новости, новости. От запуска космических ракет до рассказов о том, кто где вчера бухал. Все превратились в ленты новостей, никто ни у кого ничего не спрашивает, все хотят только сообщать. Бесконечный информационный поток: там взорвали, вчера встретил Серёжу, тут застрелили, были в классном ресторане, этот то сказал, тот другое, я вот отдыхать летал, петуха из говна слепили. Тоже мне событие - петух из говна. Зачем меня об этом вообще оповестили? Многие жизнь свою из говна лепят и если бы только свою, так ещё и других потом этому учат, наставляют, так и говорят: бери говно, да побольше, и лепи, что не лепишь? Не нравится тебе говно? Это ты просто ещё жизни не понял! Короче, запизделись мы, ребята, надо с этим что-то делать, так нельзя.

Хехе

Понедельник, 20:18 - 9 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Редактор пишет:
Какую вам свободу? Неужели вы и правда думаете, что можете жить так как хотите?

-----

Я, например, так и живу. А редакции духа не хватает? Или денег? Хехе

Понедельник, 20:19 - 9 янв 17
гость — «Народ» пишет:

"Это не кадровый резерв..." А ПОХОРОННАЯ КОМАНДА РОССИИ !!!

Понедельник, 20:23 - 9 янв 17
гость — ««Мимокрокодил» -у» пишет:

Короче, запизделись мы, ребята, надо с этим что-то делать, так нельзя.
____________________________________________________________________________
Ну если вы запизделись, то прикрутите пизделку, коль больше занятий нет. А во всём остальном без очереди не лезь, у окошка пока Обама обходной подписывает, а дальше по списку. Посмотрим.

Понедельник, 20:24 - 9 янв 17
гость — «мимокрокодилу» пишет:

впервые...в истории РУСИ...ИМПЕРИИ...НОВОЙ РОССИИ...СОВЕТСКОГО СОЮЗА....РОССИИ...НОВОЙ РОССИИ МЫ.граждане получили и свободу...свободу мыслить и решать как мы ...но одно беспокоит....а не слишком красная цена за все это...и почему мы должны расплачиваться за этих ублюдков...власти придержащих!

Понедельник, 20:28 - 9 янв 17
Редактор пишет:

Про вас, уважаемый мимокрокодил, речи нет. Вы можете быть свободным. А вот об остальных если подумать, страшно порой становится.

Понедельник, 20:31 - 9 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Узурпаторы власти в России.

Понедельник, 20:36 - 9 янв 17
гость — «КПД» пишет:

Команда гробовщиков России

Понедельник, 20:37 - 9 янв 17
гость — «спец» пишет:

Ну что ватко жидко обосралось.

Понедельник, 20:38 - 9 янв 17
гость — «-=-» пишет:

https://www.youtube.com/watch?v=MQk6dO0k-8s

снова ваших недосидентов поймали в метро .

Понедельник, 21:02 - 9 янв 17
гость — «Спец» пишет:

дай нам свободу а не ошейник!
-----------------------

Сущности русскости псто..

"Барин, дай нам свободы и мы сразу засвободимся" - визгливо прокричал русский барину, стоя на коленях, и вытягивя к нему тощую шею в ошейнике...

Тьфу, мля, ватко безнадёжно..

Плетей вам, а не свободы, чтоб не смущали власть своей тупостью!

Понедельник, 22:51 - 9 янв 17
гость — «свинье спецу» пишет:

"Барин, дай нам свободы и мы сразу засвободимся"
____________________________________________________
Дикие люди, дети майдана.. Стали свободны. Жители УкраГабона погибают от страшных морозов в Львовской области, ужас до чего довели баре бандеры нерабов бандер.

Понедельник, 23:21 - 9 янв 17
гость — «Холоп» пишет:

Царя на кол, его прислугу - на вилы...Раз наступили времена Ивана Грозного...Да, еще там вроде Царь сынка своего загубил...

Понедельник, 23:39 - 9 янв 17
гость — «Ну-ну» пишет:

"...Так безопаснее..."
________________________
Ссыт Великай! Правильно... Уже скоро!

Цитатник

Много закопано и в самих субъектах.

Б. Зубицкий, депутат Государственной Думы

Реклама


Наш опрос

Боитесь ли вы утечки ваших персональных данных через интернет?







Последние комментарии

Топ обсуждаемых за 10 дней

Рекомендуем
© Copyright © Тульские PRяники. Все права защищены 2003-2017
При использовании любого материала с данного сайта гиперссылка https://www.pryaniki.org/ обязательна.
 Яндекс.Метрика