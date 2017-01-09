Главная / PRяники виртуальные « 9 января 2017 »

“Это не кадровый резерв, это кадровый балласт, который спускается на региональный уровень”

Политологи пытаются разгадать новую кадровую политику президента.

Политологии как науки в России нет, потому что нет самого предмета изучения. Поcкольку политика в России не сфера борьбы интересов различных групп, а возня вокруг трона царя. Не более того. На набирающем популярность сайте Московского центра Карнеги политолог Татьяна Становая опубликовала статью под названием “Как работает новая кадровая политика Путина”. В ней нашлось место и анализу губернаторских назначений.

Цитата:

“В глаза бросается идущий на протяжении последних трех лет звездопад из ФСО. Самым ярким выдвиженцем оттуда стал Виктор Золотов, который с поста главы Службы безопасности президента перешел в должность главкома Внутренних войск МВД России. Выходцем из ФСО является и Александр Колпаков, сменивший Владимира Кожина на посту начальника Управления делами президента РФ. В 2015 году ФСО покинули первый замдиректора Александр Беляков и замдиректора Александр Лащук (уж не станут ли и они где губернаторами-полпредами?). Добавим к этому Алексея Дюмина, который пришел на пост главы Тульской области через Минобороны (вероятно, с министром не сработался), Дмитрия Миронова, перешедшего в губернаторы Ярославской области с поста зама Владимира Колокольцева (а до этого также вышедшего из ФСО), и, наконец, Евгения Зиничева, всего год проработавшего главой калининградского управления ФСБ, а до этого охранявшего Путина.

Звездопад из ФСО, ошибочно принятый многими за экспансию силовиков, не что иное, как расформирование прежней команды Мурова – Золотова. На места соратников Путина приходят молодые полковники (правда, быстро получившие генеральские звания) Дмитрий Кочнев (глава ФСО), Олег Климентьев (первый зам главы ФСО), Алексей Рубежной (глава Службы безопасности президента). Это ли не самое яркое подтверждение нового качества кадровой политики, когда близкие соратники вытесняются простыми солдатами, хотя и очень приближенными.

Для кадровой политики Путина это означает, что в губернаторы двигают не опытных управленцев, как нас убеждал Песков, а трудоустраивают хороших людей, ставших ненужными после ослабления и расформирования ФСО в его прежнем виде “муровского времени”. Когда нам говорят, что силовик пришел на пост губернатора Калининградской области, чтобы лучше охранять Родину на границе с НАТО, – это не выдерживает критики, потому что силовик также пришел в мирную Тульскую, Ярославскую и даже Кировскую области, где Никиту Белых сменил бывший глава Росреестра Игорь Васильев, служивший в свое время в КГБ.

Это не кадровый резерв, это кадровый балласт, который спускается на региональный уровень, становящийся проклятым (кто захочет повторения ситуации с Хорошавиным, Гайзером или Белых?). Но это и не наказание, а долг, возможность выслужиться перед Родиной”.

От себя добавим, что мы, скорее всего, наблюдаем продолжение традиции русских самодержцев время от времени “перетряхивать людишек” у трона ("перебрать людишек" особенно любил Иван Грозный). Так безопаснее. Что касается Алексея Дюмина, то свой долг он знает и будет выполнять его старательно, как бы трудно ему ни было.