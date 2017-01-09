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Сергей Галкин приехал на стрельбу

Полицейский применил оружие против напавшего на него пьяного хулигана.

9 января в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте. По предварительным данным, в ходе ссоры с сожительницей мужчина совершил поджог своего жилища, а затем с ножом набросился на сотрудников полиции. Участковый уполномоченный отдела полиции "Зареченский", предотвращая возможные тяжкие последствия, спасая жизни и здоровье граждан, с целью защиты от посягательства вооруженного мужчины, в строгом соответствии с законодательством применил табельное оружие. Полицейский произвел нападавшему выстрелы в ноги, причинив огнестрельные ранения обеих конечностей. Мужчина госпитализирован, угроз его жизни нет, предварительно медики выявили у него состояние алкогольного опьянения.

Начальник регионального УМВД на месте происшествия организовал работу полицейских по выяснению всех обстоятельств бытового конфликта, а также принял участие в установлении всех деталей случившегося и обоснованности применения табельного оружия участковым уполномоченным. В настоящее время проводится проверка деталей происшествия. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения и правовой оценки действий всех сторон, сообщила пресс-служба Тульского УМВД.

Думается, нашим стражам порядка надо брать пример с американских коллег, которые в подобных случаях не по ногам стреляют, а сразу на поражение. А у нас начальник областной полиции на место происшествия выезжает для разбирательства…