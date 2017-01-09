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Главная / PRяники с перцем « 9 января 2017 »


Сергей Галкин приехал на стрельбу

Полицейский применил оружие против напавшего на него пьяного хулигана.

9 января в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте. По предварительным данным, в ходе ссоры с сожительницей мужчина совершил поджог своего жилища, а затем с ножом набросился на сотрудников полиции. Участковый уполномоченный отдела полиции "Зареченский", предотвращая возможные тяжкие последствия, спасая жизни и здоровье граждан, с целью защиты от посягательства вооруженного мужчины, в строгом соответствии с законодательством применил табельное оружие. Полицейский произвел нападавшему выстрелы в ноги, причинив огнестрельные ранения обеих конечностей. Мужчина госпитализирован, угроз его жизни нет, предварительно медики выявили у него состояние алкогольного опьянения.

Начальник регионального УМВД на месте происшествия организовал работу полицейских по выяснению всех обстоятельств бытового конфликта, а также принял участие в установлении всех деталей случившегося и обоснованности применения табельного оружия участковым уполномоченным. В настоящее время проводится проверка деталей происшествия. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения и правовой оценки действий всех сторон, сообщила пресс-служба Тульского УМВД. 

Думается, нашим стражам порядка надо брать пример с американских коллег, которые в подобных случаях не по ногам стреляют, а сразу на поражение. А у нас начальник областной полиции на место происшествия выезжает для разбирательства…

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 20:35 - 9 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Если была угроза жизни полицейскому,то действия полицейского абсолюдно верны.

Понедельник, 20:42 - 9 янв 17
гость — «Правильно» пишет:

А что, полицейскому надо было ждать, пока его пырнет ножом нападавший???
Зачем эта хрень с разбирательством???
Оружие полицейским выдается не для игрушек! Оно должно применяться в подобных случаях!
Преступники ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, что они могут быть не только ранены, но и уничтожены!
Иначе они не боятся полицейских и убивают их...

Понедельник, 20:46 - 9 янв 17
гость — «Всех этих в сортир» пишет:

Стекломойный быдляк ваще не разумеет, да и не стекломойный тоже, так же как и малолетние быдлососы, насидевшися в сетях от "крутизны" и бормотухи, кидающиеся по первого хорошего тычка или полиционера. Так что скорее всего всё правильно. А америкосы нам совсем не пример.

Понедельник, 20:48 - 9 янв 17
гость — «дебилам» пишет:

дебилы...в прочем это ваше нормальное состояние.

Понедельник, 20:56 - 9 янв 17
гость — «Я» пишет:

Согласен полностью с редактором!Мочить уродов,представляющих реальную опасность!

Понедельник, 20:58 - 9 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

И хорошо что полицейский остановил этого пьяного урода.А если-бы он выбежал с ножом на улицу.

Понедельник, 21:06 - 9 янв 17
гость — «п» пишет:

красная армия всех сильней!

Понедельник, 21:26 - 9 янв 17
гость — «Не защищая бухарика» пишет:

А всегда ли правы к примеру гайцы ???. Или менты ни когда не крышевали бандюков ??? Да примеров не правомерных действий представителей Власти воз и малая тележка в том числе и при применении табельного оружия. Так что Галкин может и не царским делом занят, но контроль должен быть. И почему два выстрела в две ноги?
А всем мудрым, кто за выстрел на паражение, вы то с будуна всегда в адеквате ?

Понедельник, 21:46 - 9 янв 17
гость — «толерасту 21:26» пишет:

Много таких, как ты, "гуманистов" -пока тебя самого не коснётся, вот тогда вы бежите с воплями в полицию. Смотришь "Дорожные войны" и ужасаешься -пьяные уроды носятся по городам, сбивая людей, а полиция только их уговаривает остановиться. Одного-другого грохнуть -остальные призадумаются.

Понедельник, 22:00 - 9 янв 17
гость — « Педарасту 21-46» пишет:

Когда тебя поимеют бутылочеой от шампусика, а потом еще грамм на 9 утяжелят не поделу,а к примеру за язык длинный и мозг короткий, я тебе пару гвоздичек принесу на холмик.

Понедельник, 22:01 - 9 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

Тульские новости Мазова сообщают что нападавший с ножом на полицейского сначала поджог квартиру,ранил ножом соседку и угрожал малолетнему сыну соседки.

Понедельник, 22:09 - 9 янв 17
гость — «разбор шапочный» пишет:

Рожков помнится самолично дебилов приструнял.

Понедельник, 22:32 - 9 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

В каракулевой шапке с заячьей губой хулиган или это его крыша? У полюционеров на полигоне для стрельбы в качестве мишеней используют обделанные после "страшных" операций по сбору взносов с ларьков и самогонщиков нестиранные кальсоны, настоящими контурными мишенями уже давно обклеены их дачурки по 300 м2. Оценка результатов стрельбы - прямое поражение задницы и то, что из неё растет. Оценка "отлично" ставится при прямом попадании в "очко".

Понедельник, 22:53 - 9 янв 17
гость — «Я» пишет:

В моем подъезде в течение двух лет собирались подростки, ссали, срали, блевали, в ответ на замечания огрызались и посылали жильцов нахуй. На вызовы менты приезжали и очковали в подъезд зайти, увешанные как Рембо автоматами, пистолетами и наручниками. Пришлось самолично подростков зашкирку и на пинках выпроваживать, работать так сказать за полицая)) А тут смотри, откуда что взялось, хотя да, вот ещё помню как то курил рядом с какой то конторой, так два мента чуть меня не спеленали с этой сигаретой, один бежал ко мне на ходу кобуру расстегивая здоровый лоб, я никого не поджигал и руки были на виду. Раньше помню подростком никаких таких дел не было, милиция СЛОВОМ улаживала конфликты, а теперь чуть что стрельба. Очень неприятно читать коменты здешних посетителей, в основном недоумки какие то, такую хуйню пишите, что противно.

Понедельник, 23:34 - 9 янв 17
гость — «.» пишет:

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Минфин США в понедельник на основании «акта Магнитского» ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.


Думается, нашим стражам порядка надо брать пример с американских коллег...

Понедельник, 23:55 - 9 янв 17
гость — «Ну да...» пишет:

Все правильно бесправную пьяную бытлятину подстрелил. Кстати из сторонников Великаго... Но мелко плаваете господа! Вот если бы кого из отвязных мажоров или кого из хозяев жизни - друзей Великаго... Или их не за что?

Вторник, 00:00 - 10 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Странная история.Очень странная.Попахивает какой-то тухлятиной.

Вторник, 00:10 - 10 янв 17
гость — «баев» пишет:

пизди мусоров,спасай россию

Вторник, 02:31 - 10 янв 17
гость — «ГОСТЬ» пишет:

Галка прилетела.

Цитатник

Я просто так ни на кого не наезжаю. Слабоватый у вас главврач. Но руки не отбиваю, а предупреждаю.

Владимир Груздев, губернатор Тульской области

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