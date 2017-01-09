Главная / PRяники виртуальные « 9 января 2017 »

Омск Туле не указ?

Пока тульские власти жуют … , в Омске с 1 января ликвидировали 27 маршрутов микроавтобусов.



Ситуация с муниципальным транспортом в Омске, думается, куда хуже, чем в Туле. Но в городе оружейников автобусы малой вместимости продолжают свою работу, несмотря на увеличение автобусного и троллейбусного парка. Наш градоначальник, наоборот, заявил, что желательно убрать трамвайную линию по Фридриха Энгельса, чтобы разгрузить проспект Ленина (для маршруток?).

Мы не призываем убрать из Тулы сразу все автобусы малой вместимости, но стоит, наверное, хотя бы обозначить начало цивилизованного процесса возвращения муниципального транспорта на улицы города.

Да, непопулярная мера, тем более что кризис и мелкому бизнесу нелегко. Но причины, чтобы ничего не делать вообще, всегда будут находиться, особенно когда имеются интересы.

Вот и Илья Варламов написал об омских событиях.