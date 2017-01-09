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Главная / PRяники виртуальные « 9 января 2017 »


Омск Туле не указ?

Пока тульские власти жуют … , в Омске с 1 января ликвидировали 27 маршрутов микроавтобусов.

Ситуация с муниципальным транспортом в Омске, думается, куда хуже, чем в Туле. Но в городе оружейников автобусы малой вместимости продолжают свою работу, несмотря на увеличение автобусного и троллейбусного парка. Наш градоначальник, наоборот, заявил, что желательно убрать трамвайную линию по Фридриха Энгельса, чтобы разгрузить проспект Ленина (для маршруток?). 

Мы не призываем убрать из Тулы сразу все автобусы малой вместимости, но стоит, наверное, хотя бы обозначить начало цивилизованного процесса возвращения муниципального транспорта на улицы города.  

Да, непопулярная мера, тем более что кризис и мелкому бизнесу нелегко. Но причины, чтобы ничего не делать вообще, всегда будут находиться, особенно когда имеются интересы. 

Вот и Илья Варламов написал об омских событиях. 

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 22:07 - 9 янв 17
гость — «@» пишет:

В питере убрали эту парашу лет 15 назад.

Понедельник, 22:29 - 9 янв 17
гость — «Всероссийский конкурс» пишет:

"Кто придурошнее" на приз президента обьявлен открытым. По итогам последних 10 лет победителей не выявлено. Все претенденты очень сильные. Поэтому конкурс продлён ещё на три года.

Понедельник, 22:31 - 9 янв 17
гость — «макс» пишет:

В Питере есть метро, а мы будем ездить как в советские времена- как сельди в бочке, и ждать на остановках, и плестись как черепаха, а вечером вообще не уедешь. И сейчас они ходят полупустыми, так как везут только льготников. Отмени льготы, вообще опустеют.Кто не хочет маршрутки- флаг вам в руки на муниципальный, никто не заставляет. Пусть люди сами выбирают на чем ехать.

Понедельник, 22:41 - 9 янв 17
гость — «наглецы!» пишет:

Зачем вы, поганцы, замахиваетесь на святое? Мне, Аввилуву, это прямой откатный карманный доход. Я маршрутки убирать не буду и муниципальный транспорт пускать не буду. Лучше я сниму рельсы, распилю трамваи и это сдам в металлолом. Лишнее бабло моей семье не помешает. Потом еще что-нибудь придумаем, ПЛАТНЫЕ пешеходные дорожки или ШТРАФЫ за чихание в общественных местах.

Понедельник, 22:48 - 9 янв 17
гость — «ГОСТЬ» пишет:

Кто выступает против маршруток либо вообще не работает,либо работает в 5-ти минутах хотьбы от дома,либо имеет свою личную тачку.

Понедельник, 22:54 - 9 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Необходимо определить переходный период для планомерного перевода коммерческого транспорта малой вместимости на транспорт средней и большой вместимости с параллельным сокращением его численности. И это не утопия, это работает уже с 2012 года в соседнем Липецке ( такой же полумиллионнник как и Тула). Масса плюсов налицо: 1. Равный скоростной режим муниципального и коммерческого транспорта. 2. Равные условия конкуренции. 3. Уменьшение количества пробок, как следствие- более четкое выполнение расписания. Это основные плюсы. Конечно обязательным условием должно быть соблюдение расписания коммерческим транспортом. Тогда мы получим ситуацию, близкую к желаемой и управляемой. А кто сомневается, съездите в Липецк и увидите как это работает. В Туле коммерческого транспорта почти 1300 единиц в основном малой вместимости, в Липецке 400 единиц коммерческого транспорта в основном большой вместимости. Транспортная ситуация в соседнем регионе разительно отличается от Тулы: пробок нет, хамства южных гонщиков на скоростных автолайнах - нет ( городской пассажирский транспорт ездит с одинаковой скоростью), столпотворения и борьбы в виде подрезаний и высадки с центральной полосы на остановочных пунктах нет. Вот возможный вариант относительно мирного сосуществования коммерческого и муниципального пассажирского транспорта. Кстати: в автобусах пассажиры как селедки не набиваются.

Понедельник, 22:55 - 9 янв 17
гость — «КПД» пишет:

несмотря на увеличение автобусного и троллейбусного парка
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Только троллейбусов на линии с каждым днём всё меньше и меньше становится.

Понедельник, 22:59 - 9 янв 17
гость — «пунктуальный- максу» пишет:

нюхай дальше чужие подмышки делов то)))

Понедельник, 23:14 - 9 янв 17
гость — «Гостю 22.54» пишет:

Прочитал очень внимательно. Уважуха. Такое впечатление что сам Симакович писал. Липецкая ситуация с городским транспортом мне хорошо знакома. Подтверждаю что в действительности это так как написано. Единственное чего можно добавить, это подсократить коммерческий транспорт на центральных улицах ( дублируют муниципальный транспорт). За счет пересмотра маршрутной сети и выпуска - выйти на средний интервал движения 5 мин в часы пик ( средний интервал с учетом движения на конкретном участке автобусов, троллейбусов). И второе что хотел добавить: оставшийся коммерческий транспорт должен ездить с 5.00 до 24.30 а не только "сливки снимать" в часы пик, а после 19.00 сходить с маршрутов в полном объеме. Да плюс муниципального транспорта после 19.00 становится меньше, вот тулякам и туго вечером приходится. Муниципалов тоже можно понять. Держать полное количество транспорта как днем ( держать после 19.00-20.00) - это значит увеличивать свои убытки ( автобусы не заполняются после 19.00 или 20.00 как днем) . Поэтому данную нагрузку по вечерним низкорентабельным перевозкам муниципалам следует разделить с коммерческим транспортом, чего пока не происходит. Сейчас в межпик коммерческого транспорта увидишь редко, что после 19.00 ( за счет резкого уменьшения их численности). Как-то так. Надеюсь кто-нибудь прислушается.

Понедельник, 23:15 - 9 янв 17
гость — «ха-ха» пишет:

Они не "жуют"... они-бабло стерут.

Понедельник, 23:17 - 9 янв 17
гость — «Гость» пишет:

ЧЕМ ездить в прокуренных лайнах, лучше ездить в нормальных и чистых больших городских автобусах. Там хоть водители вменяемые. И сгибаться в неестественной позе не надо.

Понедельник, 23:24 - 9 янв 17
гость — «Мэр Омска» пишет:

Надо активно развивать трамвай, закупить современные подвижные составы (именно современные, а не просто новые), модернизировать инфраструктуру. Убрать помехи с трамвайных путей, что бы можно было доезжать быстро и комфортно, особенно в час пик.
Да, это будет негативно принято автомобилистами, но только создавая подобную альтернативу, можно уменьшить трафик в часы пик, т.к. основу транспортного коллапса утром и вечером создают жители, которые утром едут на работу, а вечером с работы. Дай им быструю и комфортную альтернативу и они ею воспользуются.
После трамвая развивать троллейбусы и потом автобусы.
Маршруткам оставить окраины и дать возможность останавливаться в местах по требованию, а не только на остановках.

Понедельник, 23:29 - 9 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Положение дел с городским пассажирским транспортом в последние несколько лет, считаю, в значительной степени улучшилось. Автобусы, троллейбусы и трамваи традиционно всегда отличались чистотой и вменяемыми водителями. Если даже что не так, всегда можно позвонить на "горячую линию" дирекции Гортранса. Как правило всегда выслушают и перезвонят, отчитаются что сделали или кого наказали. О лайнах этого сказать не могу. Грязь, хамство водителей и сомнения в безопасности , когда едешь на лайне. Согласен с тем что городского транспорта необходимо количество увеличить, а коммерческого - сократить или убрать . Пусть на периферии ездят. Отдельно хотел сказать про Московские троллейбусы. Ехал недавно . Они просто суппер. Теплые, окна большие. Спасибо Москве!

Понедельник, 23:36 - 9 янв 17
гость — «Евгений» пишет:

Срочно надо сократить количество маршруток.Это не транспорт, это издевательство!!! Нормально не зайти, не выйти.Летом - настоящая душегубка.Зимой в теплой одежде не развернуться, о поездке с багажом или с ребенком вообще молчу. Маршрутки-на пригородные линии.

Понедельник, 23:40 - 9 янв 17
гость — «не указ» пишет:

В Омской области четверо полицейских получили условные сроки за пытки задержанных


Суд в Омской области приговорил к условным срокам четверых бывших сотрудников отдела МВД по Павлоградскому району, обвиняемым в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (пункты «а, б» части 3 статьи 286 УК). Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.
В СК сообщили, что старший участковый уполномоченный полиции Рустам Ахметов получил пять лет условно, начальник районного отделения уголовного розыска Владислав Богомолов и инспектор-кинолог Юрий Дизер — по четыре года и два месяца условно, а старший оперуполномоченный Евгений Дубовиков — три с половиной года условно. Все четверо получили испытательные сроки от двух до четырех лет.
Инцидент произошел 17 января 2015 года. Следствие и суд установили, что полицейские избили четверых ранее судимых жителей села Южное, чтобы получить от них признание в убийстве пожилой женщины. Одному из пострадавших было 30 лет, второму — 23 года, еще двоим — по 26 лет. Троих из них полицейские били электрошокерами по голове и телу, причинив страдания, физическую боль и телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.
Однако задержанные в убийстве женщины не признались, поэтому обвиняемые незаконно удерживали их в отделе полиции от четырех до семи суток. В итоге один из задержанных согласился сознаться в совершении нескольких хищений.
После возбуждения уголовного дела полицейских отстранили от их должностей. Свою вину они не признали, но доказательства следствия, уличающие их в совершении этих преступлений, нашли свое подтверждение во время судебного разбирательства.

Вторник, 00:04 - 10 янв 17
гость — «Туризм....» пишет:

А вопрос развития гужевого транспорта не стоит на повестке дня, а жаль вот в Испании есть пролетки с лошадьми ,турист рад!

Вторник, 00:29 - 10 янв 17
гость — «Туризму..» пишет:

Сравнил жопу с пальцем

Вторник, 02:21 - 10 янв 17
гость — «Всероссийский конкурс» пишет:

"Кто придурошнее", обещает быть долгим, очень долгим. Очевидно его необходимо расширить, организовав новую номинацию среди интернет-сообщества: "пост N1".

Цитатник

Пока на этом месте мы построим клумбу к Дню города, с цветами, и потом посмотрим, как она будет себя вести

Владимир Могильников, глава города Тулы

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