Отличник с минусом

Алексей Дюмин получил высокую оценку в рейтинге выживаемости за счет Кремля.
В ежегодном рейтинге Политической выживаемости губернаторов, опубликованном Фондом “Петербургская политика” в конце прошлого года, Алексей Дюмин получил оценку 5 с минусом (при максимальной оценке 5).
Напомним, прошлый рейтинг Фонда Михаила Виноградова в ноябре 2015 года поставил Владимиру Груздеву оценку 2 (вероятно, это стало одной из причин его добровольной отставки).
Сильными сторонами Груздева являлась личная харизма и навыки и способности публичного политика. Плюс стабильная социально-экономическая ситуация. Главная слабость руководителя - приближение срока окончания полномочий. Стремление к карьерному росту. Конфликты с отдельными федеральными группами.
В качестве сильной стороны нового тульского руководителя эксперты указывали на победу на прямых выборах при демонстративной федеральной поддержке. Слабость заключается в том, что Дюмин пока только нарабатывает навыки оперативного управления на уровне региона, не имея возможности полноценно опереться на местные элиты.
От себя добавим. Думается, с местной элитой Алексею Дюмину поладить будет легче, чем его предшественнику. Есть возражения?
Губернатор - красавчик.