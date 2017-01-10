Главная / Кто есть кто « 10 января 2017 »

Отличник с минусом

Алексей Дюмин получил высокую оценку в рейтинге выживаемости за счет Кремля.

В ежегодном рейтинге Политической выживаемости губернаторов, опубликованном Фондом “Петербургская политика” в конце прошлого года, Алексей Дюмин получил оценку 5 с минусом (при максимальной оценке 5).

Напомним, прошлый рейтинг Фонда Михаила Виноградова в ноябре 2015 года поставил Владимиру Груздеву оценку 2 (вероятно, это стало одной из причин его добровольной отставки).

Сильными сторонами Груздева являлась личная харизма и навыки и способности публичного политика. Плюс стабильная социально-экономическая ситуация. Главная слабость руководителя - приближение срока окончания полномочий. Стремление к карьерному росту. Конфликты с отдельными федеральными группами.

В качестве сильной стороны нового тульского руководителя эксперты указывали на победу на прямых выборах при демонстративной федеральной поддержке. Слабость заключается в том, что Дюмин пока только нарабатывает навыки оперативного управления на уровне региона, не имея возможности полноценно опереться на местные элиты.



От себя добавим. Думается, с местной элитой Алексею Дюмину поладить будет легче, чем его предшественнику. Есть возражения?