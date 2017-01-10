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Главная / Кто есть кто « 10 января 2017 »


Отличник с минусом

Алексей Дюмин получил высокую оценку в рейтинге выживаемости за счет Кремля.

В ежегодном рейтинге Политической выживаемости губернаторов, опубликованном Фондом “Петербургская политика” в конце прошлого года, Алексей Дюмин получил оценку 5 с минусом (при максимальной оценке 5). 

Напомним, прошлый рейтинг Фонда Михаила Виноградова в ноябре 2015 года поставил Владимиру Груздеву оценку 2 (вероятно, это стало одной из причин его добровольной отставки).

Сильными сторонами Груздева являлась личная харизма и навыки и способности публичного политика. Плюс стабильная социально-экономическая ситуация. Главная слабость руководителя - приближение срока окончания полномочий. Стремление к карьерному росту. Конфликты с отдельными федеральными группами.

В качестве сильной стороны нового тульского руководителя эксперты указывали на победу на прямых выборах при демонстративной федеральной поддержке. Слабость заключается в том, что Дюмин пока только нарабатывает навыки оперативного управления на уровне региона, не имея возможности полноценно опереться на местные элиты.

От себя добавим. Думается, с местной элитой Алексею Дюмину поладить будет легче, чем его предшественнику. Есть возражения?

 

Комментарии к статье

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Вторник, 08:45 - 10 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Губернатор - красавчик.

Вторник, 09:05 - 10 янв 17
гость — «гость» пишет:

уверен, Дюмин сумеет с элитами не поладить, а нагнуть их. только так с ними надо.

Вторник, 09:08 - 10 янв 17
гость — «герасим» пишет:

Му-му..

Вторник, 09:33 - 10 янв 17
гость — «гость» пишет:

С элитами он разберется, но проблема в том, что ему практически не на кого опереться в собственном правительстве. А это похуже, чем конфронтация с элитами.

Вторник, 10:08 - 10 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

С элитами он разберется, но проблема в том, что ему практически и не нужно ни на кого опираться,годик-полтора и так протянет.

Вторник, 10:09 - 10 янв 17
гость — «-=-» пишет:

про какую нибудь туфту напишут чуть ли ни томик маркса а про дюмина и десяти строчек хватит вот предатели госдеповские налицо.

Вторник, 10:52 - 10 янв 17
гость — «от себя добавлю» пишет:

очень очень красивый1

Вторник, 10:59 - 10 янв 17
гость — «Уже не смешно» пишет:

Трус! Боится впрямую встречаться с народом ! Какая победа на прямых выборах при демонстративной федеральной поддержке- кто за него проголосовал смотрите внимательно % проголосовавших , пришедших на выборы?

Вторник, 11:06 - 10 янв 17
гость — «Попугай» пишет:

Красавец! А мыши в округе,как пиздили сыр,так и пиздят!

Вторник, 11:14 - 10 янв 17
гость — «Православный» пишет:

Чудо оно и в Африке чудо.

Вторник, 11:38 - 10 янв 17
гость — «Туляк по блату» пишет:

Я бы поставил 4+.......

Вторник, 12:42 - 10 янв 17
гость — «-=-» пишет:

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Вторник, 12:48 - 10 янв 17
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Вторник, 13:11 - 10 янв 17
гость — «-=-» пишет:

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Вторник, 13:19 - 10 янв 17
гость — «туляк» пишет:

Тульская ЭЛИТА, это кто? Кто знает, хоть фамилий назовите...

Вторник, 14:08 - 10 янв 17
гость — «Ульянов Дима» пишет:

Дюмин - Путинские глаза и уши, чтоб смуты в Тульской губернии не было. А на экономику и народ ему плевать. Заправляет всем Авилов со товарищами. Такая-же ситуация и в других областях. Народ борзеет, кольцо сужается...

Вторник, 14:33 - 10 янв 17
гость — «Блохокуй» пишет:

Радость то какая!

Вторник, 14:40 - 10 янв 17
гость — «просто Гость» пишет:

А где он??? Куда делся? В последнее время о нем ничего не слышно. Промелькнула весть о том, где он Рождество встретил... Пока пролетарцы без воды маялись... И все. Дююююмииин, аааууууу?!!!!

Вторник, 14:43 - 10 янв 17
гость — «Рейтинг» пишет:

Тухляки возрадуйтесь, что хотя бы он есть незримо.

Вторник, 16:05 - 10 янв 17
гость — «Оля» пишет:

Элита в нашей стране- рабочий класс- сказал ВВП. Пока результатов работы,действий выбранного губернатора не видно. Ноль.

Вторник, 16:55 - 10 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

0 в квадрате, блять

Вторник, 16:58 - 10 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Ученик пекаря 3-го разряда блять

Вторник, 17:01 - 10 янв 17
гость — «-=-» пишет:

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Вторник, 17:07 - 10 янв 17
гость — «-=-» пишет:

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Вторник, 17:21 - 10 янв 17
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Вторник, 17:35 - 10 янв 17
гость — «...» пишет:

И этого сожрут. У него нет поддержки внутри тульской элиты. Зубы точат на него, амв глаза улыбаются.

Вторник, 17:48 - 10 янв 17
гость — «-=-» пишет:

КАК ХРУЩЕВ УНИЧТОЖАЛ ЭКОНОМИКУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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Key Ratios » Svetlana Сегодня 16:42
То есть, сталинская система - отнюдь не гарантия того, что сволочь и приспособленец не достигнет высот. Сталинская система также как и любая другая высоко ценила тонкое придворное искусство лизания задницы, и тем самым, давала возможность вознестись ублюдкам.
Можно было бы это повторить и в посте про Андропова, но не стану - и так мысль понятна...

Narod Сегодня 16:27
Прежде чем писать о Хрущёве надыть обязательно указывать его настоящую фамилию - Перлмуттер.
А чтобы понимать его роль в СССР нужно изучить и всегда держать в уме исповедь Лазаря Кагановича - его "учителя"...
http://zarubezhom.com/kaganovi...

Вторник, 17:51 - 10 янв 17
гость — «Среднестатистический» пишет:

Когда будут прямые эфиры? Или день открытых дверей.

Вторник, 17:54 - 10 янв 17
гость — «-=-» пишет:

про дюмина писать не чего хорошо писать нечего а плохо писать тоже нечего так что надо держать эту статью неделю.

Вторник, 18:11 - 10 янв 17
гость — «Леди» пишет:

Нормальная оценка губернатора-из минусов "только нарабатывает навыки оперативного управления". Этим все сказано. Нарабатывать навыки можно годами. Следовательно, в настоящее время деятельность Дюмина рассчитана только на толерантность туляков?

Вторник, 18:22 - 10 янв 17
гость — «тулячка» пишет:

Он эти "элиты" в упор не видит, весь в кремлёвском" полёте".

Вторник, 18:37 - 10 янв 17
гость — «тулячка» пишет:

"Для кадровой политики Путина это означает, что в губернаторы двигают не опытных управленцев, как нас убеждал Песков, а трудоустраивают хороших людей, ставших ненужными после ослабления и расформирования ФСО в его прежнем виде «муровского времени». Когда нам говорят, что силовик пришел на пост губернатора Калининградской области, чтобы лучше охранять Родину на границе с НАТО, – это не выдерживает критики, потому что силовик также пришел в мирную Тульскую, Ярославскую и даже Кировскую области, где Никиту Белых сменил бывший глава Росреестра Игорь Васильев, служивший в свое время в КГБ.

Это не кадровый резерв, это кадровый балласт, который спускается на региональный уровень, становящийся проклятым (кто захочет повторения ситуации с Хорошавиным, Гайзером или Белых?)"http://carnegie.ru/commentary/?fa=64220 По ссылке вашего портала-так и есть.дло само себе-никого не волнует.

Вторник, 18:40 - 10 янв 17
гость — «для «просто Гость»» пишет:

Он как на Рождество, где государство отделено от церкви,как зашел в храм так еще,видно,не дали команду-отползать.

Цитатник

Естественно, мы удовлетворить всех не можем.

О. Лукичёв, депутат Тульской областной Думы.

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