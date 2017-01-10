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Главная / PRяники виртуальные « 10 января 2017 »


Подрядчик проигнорировал предупреждение "Тулагорводоканала"

На месте проведения земляных работ возле водовода не оказалось представителя организации.

Наши коллеги из ИА "Тульские новости" подтвердили прежнюю версию о причинах аварии на водоводе, случившейся накануне праздника 5 января. В частности, они представили документ, согласно которому "в местах пересечения проектируемых сетей с существующими коммуникациями земляные работы вести вручную. Засыпку выполнить песчаным грунтом. Глубину заложения существующих коммуникаций в местах пересечения и подключения уточнить при разрытии до начала монтажа".

Проект был согласован "Тулагорводоканалом" в мае 2016 года. В частности, специалисты ресурсоснабжающей организации предупредили подрядчиков строительства, что перед проведением работ необходимо вызвать представителя по телефону. "В местах пересечения с сетями водопровода и канализации отметки существующих коммуникаций уточнить отрытием шурфов".

Кроме того, выяснилось, что ордер на разрытие в администрации Пролетарского округа компания также не получала.

 

По-видимому, надежда заказчиков работ была на русский авось. В итоге без воды осталась значительная часть Пролетарского округа. 

Комментарии к статье

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Вторник, 20:03 - 10 янв 17
гость — «просто Гость» пишет:

Ну все... 500 тысяч и отзыв лицензии?

Вторник, 21:23 - 10 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Если звезды зажигаются на небе , значит это косу нибудь нужно......

Вторник, 21:24 - 10 янв 17
гость — «"..."» пишет:

Только идиоты думали, что всё было иначе...

Вторник, 21:32 - 10 янв 17
гость — «Тоже гость» пишет:

Хорошо хоть канализацию не врезали в наш водовод. И на том спасибо

Вторник, 21:46 - 10 янв 17
гость — «Упс» пишет:

В интересное время живем,товарищи!!!

Вторник, 21:53 - 10 янв 17
гость — «1 анал» пишет:

Напрасно на площади не насрали.

Вторник, 21:57 - 10 янв 17
гость — «@» пишет:

Трубу в губернаторы!

Вторник, 22:00 - 10 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Полный беспредел.Кто что хочет,то и творит.И самое главное,за это никаго не накажут.

Вторник, 23:28 - 10 янв 17
гость — «НЕВЗОРОВ» пишет:

Как видим, старый советский миф не так прост. Конечно, в нём много клюквы, но есть и любопытный смысл.

Он заключается в том, что любой режим способен уцелеть в любой ситуации, если сможет прикинуться «родиной» и от её имени постучать зубами об стакан. Тогда ему гарантировано слепое подчинение народа и массовая жертвенность.

Вторник, 23:28 - 10 янв 17
гость — «Работник водоканала» пишет:

Не надо нас всех держать за идиотов, правду вы ведь здесь не раскажите, а расказать есть что не так ли.

Вторник, 23:33 - 10 янв 17
гость — «работнику Водоканала» пишет:

здесь только срать можно

Вторник, 23:35 - 10 янв 17
гость — «Работнику водоканала» пишет:

Рассказал бы! А то вокруг одни всезнайки, а как что-нибудь рассказать - так язык в жопу прячут!

Среда, 00:02 - 11 янв 17
гость — «гость -алёше77» пишет:

Сначала писать без ошибок научись, а потом тявкай.

Среда, 01:31 - 11 янв 17
гость — «Игорь Бур» пишет:

9 января в программе "Международное обозрение" Евгения Примакова на "Россия-24" показали сюжет о замерзающем поселке в Коми при -50. Показали квартиру с разорванными батареями. Все, в том числе и дети, в тулупах, по 10 носков на ногах (по словам хозяйки). На улице тракторист, раскапывающий прорванную трубу. Говорит, что ремонт будет очень долгим. А почему нет интервью с местным начальством?
Ответ, вероятнее всего, надо искать в другом сюжете.
В Москве из-за погодных условий 40 авиарейсов отменено , 40 - перенесено. Дети, по словам Примакова, не могут вернуться с каникул домой. Наверное не только дети, но и российское начальство из-за непогоды застряло в своих европейских шале или мерзнет в Шереметьево. Работу по спасению поселка организовывать не кому.
Примаков не сдерживает эмоций и ярости в телефонном разговоре с депутатом Думы. Разговор о том. что в стране катастрофа, что запас прочности с советских времен давно исчерпан. Выход в ужесточении законодательства в отношении ответственных лиц. Примаков спрашивает, что будут строже наказывать губернаторов? Нет, отвечает депутат, наказывать строже будут руководителей ЖКХ.
Каждый новый губернатор (сужу по Тульской области) в первую очередь пытается прибрать к рукам золотую жилу- ЖКХ и расставить там своих людей. Своих губернатор отмажет, а нам и нашим детям писец.

Цитатник

Но для того мы и объединяем все домовые комитеты и Советы микрорайонов в общегородской Совет, чтобы добиваться своих целей.

В. Тимаков, первый заместитель Председателя Тульской областной Думы

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