Главная / PRяники виртуальные « 10 января 2017 »

Подрядчик проигнорировал предупреждение "Тулагорводоканала"

На месте проведения земляных работ возле водовода не оказалось представителя организации.

Наши коллеги из ИА "Тульские новости" подтвердили прежнюю версию о причинах аварии на водоводе, случившейся накануне праздника 5 января. В частности, они представили документ, согласно которому "в местах пересечения проектируемых сетей с существующими коммуникациями земляные работы вести вручную. Засыпку выполнить песчаным грунтом. Глубину заложения существующих коммуникаций в местах пересечения и подключения уточнить при разрытии до начала монтажа".

Проект был согласован "Тулагорводоканалом" в мае 2016 года. В частности, специалисты ресурсоснабжающей организации предупредили подрядчиков строительства, что перед проведением работ необходимо вызвать представителя по телефону. "В местах пересечения с сетями водопровода и канализации отметки существующих коммуникаций уточнить отрытием шурфов".





Кроме того, выяснилось, что ордер на разрытие в администрации Пролетарского округа компания также не получала.

По-видимому, надежда заказчиков работ была на русский авось. В итоге без воды осталась значительная часть Пролетарского округа.