Сказала то, что думала...

Наш губернатор пожурил министра строительства и ЖКХ Элеонору Шевченко, которая заявила о недавней аварии на водоводе, как о рядовой.
"Вы должны отдавать себе отчет в том, что слово – не воробей. Прошу к своим оценкам и комментариям относиться более внимательно. "Рядовых" аварий не бывает. И это не просто "дискомфорт". Впредь будьте корректными в своих высказываниях", – заявил Алексей Дюмин.
Думается, министр знала что говорила. Ведь с таким износом коммунальной инфраструктуры (100 процентов!) аварии действительно становятся вполне рядовым явлением. Поэтому отрасли необходимы инвестиции. Причём, чем раньше, тем лучше. Правда, платить за все нам, потребителям. Через тарифы, разумеется. Одним словом, куда не кинь, всюду клин.
Странная ситуация. Все туляки уже несколько лет исправно инвестируют в составе тарифа на воду,в котором включена инвестиционная составляющая в размере более рубля в плате за каждый куб. м воды -куда? куда деваются эти немаленькие инвестиции? Ведь при введении такого тарифа с инвестицией тулякам обещались инвестиционные программы именно в строительство и ремонт водозаборов,ремонт изношенных сетей. Но где же отчет по собранным нашим инвестициям,где гласность,что и на какие суммы выполнено? Или эти денежки собирались и куда-то испарялись? А теперь уже и вообще о вложениях туляков предпочитают помалкивать,планируя еще раз на нас возложить проблему с ремонтом и заменой сетей? Сколько денег собрано,где они и что на них выполнено - требую отчета,как добросовестный инвестор.