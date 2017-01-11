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Главная / Фольклор « 11 января 2017 »


Сказала то, что думала...

Наш губернатор пожурил министра строительства и ЖКХ Элеонору Шевченко, которая заявила о недавней аварии на водоводе, как о рядовой.

"Вы должны отдавать себе отчет в том, что слово – не воробей. Прошу к своим оценкам и комментариям относиться более внимательно. "Рядовых" аварий не бывает. И это не просто "дискомфорт". Впредь будьте корректными в своих высказываниях", – заявил Алексей Дюмин. 

Думается, министр знала что говорила. Ведь с таким износом коммунальной инфраструктуры (100 процентов!)  аварии действительно становятся  вполне рядовым явлением. Поэтому отрасли необходимы инвестиции. Причём, чем раньше, тем лучше.  Правда, платить за все нам, потребителям. Через тарифы, разумеется. Одним словом, куда не кинь, всюду клин.

Комментарии к статье

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Среда, 10:30 - 11 янв 17
гость — «справка» пишет:

Странная ситуация. Все туляки уже несколько лет исправно инвестируют в составе тарифа на воду,в котором включена инвестиционная составляющая в размере более рубля в плате за каждый куб. м воды -куда? куда деваются эти немаленькие инвестиции? Ведь при введении такого тарифа с инвестицией тулякам обещались инвестиционные программы именно в строительство и ремонт водозаборов,ремонт изношенных сетей. Но где же отчет по собранным нашим инвестициям,где гласность,что и на какие суммы выполнено? Или эти денежки собирались и куда-то испарялись? А теперь уже и вообще о вложениях туляков предпочитают помалкивать,планируя еще раз на нас возложить проблему с ремонтом и заменой сетей? Сколько денег собрано,где они и что на них выполнено - требую отчета,как добросовестный инвестор.

Среда, 10:36 - 11 янв 17
гость — «Жаль» пишет:

если это будет единственной реакцией губернатора по действия министра и результам её работы. Она стрессоустойчивая,не расстроится. Так и будет наша область в ж..е с таким министром ЖКХ.

Среда, 10:52 - 11 янв 17
гость — «прохожий» пишет:

А мне кажется, после таких высказываний все чиновники начинают как-то бодрее работать. Так что молодец губернатор - все правильно сделал

Среда, 11:00 - 11 янв 17
гость — «Читатель» пишет:

Почему похвалил? Наоборот сделал ей втык, чтобы впредь следила за своими словами!

Среда, 11:03 - 11 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Пряники как будто специально смуту наводят. Все правильно Дюмин сказал, на такой должности действительно нужно отвечать за свои слова и следить за языком! Отличный урок для Шевченко!

Среда, 11:06 - 11 янв 17
гость — «!!!» пишет:

Как по мне, власти хорошо справились с данной аварией, другие могли бы начать все делать после праздников и растянули бы на неделю. Действия Дюмина и отношение к трудящимся вызывает уважение!

Среда, 11:14 - 11 янв 17
гость — «Белевец» пишет:

А у нас в городе с 4 января гавно течет и ничего глава красава сидит- это рядовое недоразумение

Среда, 11:19 - 11 янв 17
гость — «Переводчик» пишет:

Перевод с Путинско-Дюминского языка на общечеловеческий: "...Прошу к своим оценкам и комментариям относиться более внимательно. "Рядовых" аварий не бывает. И это не просто "дискомфорт". Впредь будьте корректными в своих высказываниях..."
_______________________________
Т. е: "...Что бы не случилось - врите больше. Говорите, что все хорошо! Вешайте лапшу на уши терпилам, по примеру славного КисельТВ"

Среда, 11:52 - 11 янв 17
гость — «Из любопытства» пишет:

А Кисель ТВ это имеется в виду доблестная Россия 1? Хорошее название)) У нас в области тогда надо называть Белов ТВ?)))

Среда, 12:00 - 11 янв 17
гость — «ПРО КИРПИЧНИЦУ ШЕВЧЕНКО» пишет:

Когда же эту суку "удавят", сколько можно отравлять жизнь тулякам?

Среда, 12:49 - 11 янв 17
гость — «Заголовок правильный» пишет:

Мозги то не поменяешь. Она следила за словами, просто так думает.

Среда, 14:10 - 11 янв 17
гость — «Опа» пишет:

А как она относиться к хохлам ? С сочувствием ? Тогда и авария рядовая , пока.

Среда, 14:11 - 11 янв 17
гость — «СВОБОДУ РУССКОМУ ГЕРОЮ ПОЛКОВНИКУ КВАЧКОВУ В.В.!» пишет:

Родина Е.А., кандидат юридических наук, тема научных исследований «Терроризм», «Борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денежных средств, добытых преступным путем и финансированием терроризма»
Правовой анализ последних уголовных дел Квачкова Владимира Васильевича. Часть 1.
Давно наблюдаю за возбуждением уголовных дел против полковника ГРУ, Квачкова Владимира Васильевича. Хочу дать правовой анализ последних уголовных дел с точки зрения Российского права и международной практики. Я постараюсь объяснить почему боевой офицер, кавалер трех орденов, полковник ГРУ Квачков В.В. не опасен для мира и России, а даже полезен.
Для мировой закулисы лучше и полезнее: Анатолий Чубайс, уличённый в воровстве капиталов у своих же хозяев, которые его поставили «смотрящим за Россией», а по сути, он агент КГБ, выполняющий эту роль, бояться они Квачкова, который открыто, говорит, кто есть Чубайс, Кудрин, Греф и другие лица из либерально-экономической элиты.
В своей статье «Дети госбезопасности» я разъяснила суть спецоперации по внедрению Чубайса, Грефа, Кудрина, Путина, Медведева и других в мировую финансовую и политическую элиту. Квачков двойной игры не играет, говорит как есть и как умеет, что, на мой взгляд – это политическая позиция, но не преступление и тем более не экстремизм и не терроризм.
Сразу оговорюсь, во многих вопросах по Новороссии, Крыму, будущем социалистического развития России, и ряду других вопросах, ряду эпитетов о «жидо-масонстве» я не совсем согласна с Квачковым В.В., но это темы для дискуссии и обсуждений, но никак не возбуждения уголовного дела, и тем более содержания Квачкова в тюрьме.
Материалы и фактические обстоятельства дела.
В силу допуска меня к любой информации, мне стали известны материалы уголовного дела № 28410, результаты ОРМ, рапорты, опросы по последнему ролику в интернете под названием «Квачков ИК-5 в Мордовии», акты экспертных заключений, рапорты оперативного работника ФСБ Журавлева А.Б., по заявлению которого и возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 205 ч.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Ролик https://www.youtube.com/watch?v=kcWyuTByYEQ от 09.07.2015 года в деле указан как «Квачков ИК-5 в Мордовии». По адресу, указанному в деле никакого ролика нет. Видео недоступно. Я нашла видео в интернете, по описанию похожее на вменяемое Квачкову, как призыв к вооруженному восстанию и осуществление террористической деятельности. https://www.youtube.com/watch?v=CpOntMezrg4 Несколько раз просмотрела.
Старший оперуполномоченный по ОВД отдела УФСБ России по РМ в п.г.т. Явас, майор Журавлев А.Б. явно перестарался или просто выполнял команду начальства.
Не из текста видеоролика, не из теста на бумажном носителе невозможно услышать и тем более осознать, что Квачков призывает к насильственному захвату власти и осуществлению террористической или экстремисткой деятельности. В показаниях и объяснениях Квачков В.В. указывает, что данный видеоролик он не выкладывал в интернет и как там мог оказаться этот материал он не знает, никому заданий не давал.
Согласного акта экспертного исследования от 28 августа 2015 года № 1708/3-6, 1709/3-6, 1710/3-6, проведенного экспертами ФБУ «Мордовская лаборатория судебной экспертизы» Минюста РФ Рогачевой Е.В., Шилкина С.В., Потаниной Е.М., уровню и содержанию поставленных вопросов, а также данных ответов можно сделать следующие выводы:
экспертизу поручено сделать специалистам, не имеющим достаточного опыта и квалификации. По моей информации это первая экспертиза в практике указанных экспертов на эту тему. Образование и уровень знаний экспертов не позволяет им делать подобные экспертизы, так
Рогачева Евгения Викторовна, филолог по образованию со стажем работы по экспертной специальности "исследование речевой деятельности" на момент исследования - 2 года,
Шилки Сергей Викторович, специализирующийся по образованию по направлению "практическая психология", имеющий стаж работы по экспертной специальности 17 лет, Потанина Екатерина Михайловна, имеющая образование по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления" со стажем по экспертной специальности "Исследование голоса и звучащей речи" 1 год.
Квалификация экспертов ничем не подтверждена, документов, свидетельствующих об их квалификации, не представлено, владение экспертами научными методиками ничем не подтверждено, они не составляют творческого коллектива или рабочей группы, не имеют руководителя, который отвечал бы за конечные выводы и комплексный подход экспертизы, право сделать комплексные выводы предоставлено некомпетентному лицу. Вопросы, поставленные перед экспертами и ответы на поставленные вопросы не позволяют инкриминировать Квачкову В.В. состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 205 -2 УК РФ. Экспертизу и повторную экспертизу явно делали под диктовку следователя ФСБ и оперативников ФСБ.
Так, было поставлено 5 вопросов и я напишу краткие выводы на поставленные вопросы:
1. Каково дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «Квачков в ИК-5 Мордовия. MP 4».
Ответ из экспертизы: Есть исследование. Текст изучен.
2. Содержится ли в приставленном на исследование материале видеозаписи обращения Квачкова В.В. лингвистические и психологические признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой - либо социальной группе?
Ответ из экспертизы: Содержатся лингвистические признаки к совершению негативных, агрессивных, насильственных действий по отношению к государственной власти и её представителей (из лингвистической экспертизы).
Ответ из экспертизы : В представленном материале не содержатся признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой - либо социальной группе.
3. Содержится ли в приставленном на исследование материале видеозаписи обращения Качкова В.В. лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе?
Ответ из экспертизы : В представленном материале не содержатся признаки возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой - либо социальной группе.
4. Содержится ли в приставленном на исследование материале видеозаписи обращения Квачкова В.В. лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к совершению каких либо действий (в том числе насильственных, разрушительных, дискриминирующих)?
Ответ из экспертизы : В представленном материале не имеется психологических признаков на возбуждение розни (ненависти) по национальному, религиозному, расовому признаку, принадлежности к какой-либо социальной группе.
5. Имеются ли в представленном на исследование материале видеозаписи обращения Квачкова В.В. лингвистические и психологические признаки воздействия на граждан?
Ответ из экспертизы: в представленном на исследование материале имеются признаки оказания психологического воздействия на человека. Данное воздействие направлено на формирование, подкрепление эмоционально-положительной оценки националистических целей, идей, задач, взглядов, а также негативных установок в подготовке и формированию программы для насильственных действий по отношению к государственной власти и их представителей.
Весьма странные формулировки по пятому пункту даются на основании теоретических выкладок о психологическом воздействии, целенаправленности, преднамеренности, однако не приводятся примеры и анализ практического воздействия на определенное количество людей, нет ссылки на опросы или методики, нет анализа охвата и фактического психологического воздействия, как того требует эта статья.
Проще говоря, нет примеров кого, сколько и каким образом удалось психологически обработать Квачкову В.В. этим роликом и что они сделали. Так можно обвинить по ч.1 ст. 205-2 УК РФ половину депутатов Госдумы, почти всех руководителей страны и даже Медведева, негативно отзывающихся о Президенте Украины Порошенко П.А., о Бараке Обаме, Президенте США. Интернет пестрит высказываниями государственных служащих и деятелей такими призывами и такими эпитетами, что человек 200 государственных деятелей явно затмили ролик Квачкова.
Куда же в этом случае смотрит ФСБ?
В сети от Медведева, депутатов Журавлева, Федорова, Макаренко и других, в отношении ряда руководителей Украины и США были призывы к расовой, национальной розни, способы и частота воздействия на массовое сознание людей огромны на протяжении многих лет и они пока на свободе.
Нигде в тексте Квачков не призывает взяться за оружие и идти на Кремль, нигде в видео и тексте нет призывов к экстремизму. Описывать роль политических оппонентов или выражать недовольство политическими оппонентами не есть призыв в вооруженному свержению власти или экстремизму.
Фактические обстоятельства дела не исследовались и не учитывались ни при возбуждении уголовного дела, ни при следствии в суде. Все дело сводится к изучению тестов (лингвистическое и психологическое исследование) и исчерпывается анализом текстового материала - слов, звучащих в видеозаписи, и текста стенограммы и допросу свидетелей, которые находятся в колонии и могут сказать всё, ради своего освобождения.
Так в деле имеется ряд опросов осужденных, часть которых говорит, что не знает о деятельности Квачкова, другая часть видимо как под диктовку рассказывает о том, что Квачков пытался их убедить следовать его идеям. В конце приписка, «осужденный такой-то этапирован в другую колонию или получил досрочное освобождение». Так некто осужденный Степанов рассказал, что Квачков взял у него сим-карту, записал на телефон и разметил в сети, но почему-то этот Степанов потом быстро этапирован в другое ИК и освобожден, другой осужденный после оговора Квачкова меняет фамилию и тоже освобождается досрочно. Очевидно был применен метод КГБ - оговариваешь соседа и получаешь поблажку.
Кроме того как и положено в деле имеется тайный свидетель Иванов П.П., давший показания против Квачкова. При чем этот тайный свидетель дает единственные ключевые показания о готовящемся вооруженном мятеже и организаторе Квачкове. Более эти показания никто не подтверждает.
Для вменения ч.1 ст. 205-2 УК РФ необходимо, чтобы подозреваемый имел умысел, возможности и последствия для осуществления террористической деятельности или публичного оправдания терроризма, призывал открыто к свержению власти и мел на это возможности. Находясь в условиях ограничения свободы, Квачков не имел возможности ни осуществлять террористическую деятельность, ни организовать её ввиду отсутствия прямого умысла и возможностей.
Многие свидетели, допрошенные в ИК 5, даже не знали о том, что Квачков вообще записал какой-то ролик, и чем он занимался на свободе. И если даже в замкнутой группе людей исправительного учреждения многие не знали о наличии замыслов и призывов к какой-то деятельности Квачкова, то что говорить о людях на свободе.
В деле имеются материалы, как адвоката Квачкова Виканова А.М. подвергают гонениям, отказывают ему в ходатайствах и не допускают к подозреваемому. Неоднократно вносились отводы экспертами, заявлялись ходатайства о проведении повторных экспертиз в г. Волгограде и г. Москве у более профессиональных специалистов. Была проведена повторная экспертиза (Заключение эксперта по уголовному делу № 28410 от 28 апреля 2016 года № 892/3-1, 893/1) уже в составе двух, но все тех же экспертов Рогачевой Е.В. и Шилкина С.В.
Был расширен круг вопросов (их уже было 9), привожу для краткости ответы на поставленные вопросы. Даже эти ответы позволяют прекратить уголовное преследование по уголовному делу № 28410 в отношении Квачкова В.В.
Ответ из экспертизы:
«В представленном на экспертизу видеоролике не содержатся психологические и лингвистические признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
В представленном на экспертизу видеоролике не содержатся психологические и лингвистические признаки вражды (ненависти) по отношению к группе лиц по, выделяемой по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.
В представленном на экспертизу видеоролике содержатся психологические и лингвистические признаки к побуждению негативных действий (каких именно не сказано, прим. автора) (агрессивных, насильственных) в отношении представителей государственной власти в РФ.
В представленном на экспертизу видеоролике не использованы специальные языковые средства, направленные на целенаправленное формирование негативных оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных оценок в адрес какой-либо национальной, религиозной и расовой группы.
В представленном на экспертизу видеоролике имеется информация, способная вызвать у человека негативные эмоции в отношении действующей государственной власти и её представителей.
В представленном на экспертизу видеоролике не имеется информации, способной вызвать унижение в отношении группы лиц по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также в отношении действующей власти и ее представителей.
В представленном на экспертизу видеоролике имеется информация, способная повлиять на эмоциональное состояние человека и побудить к негативным эмоциям (агрессии) в отношении действующей государственной власти и её представителей.
В представленном на экспертизу видеоролике содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий, направленные на насильственный захват действующей государственной власти в РФ. Данные действия относятся к периоду современности (после обращения предполагается их совершение на территории РФ (в частности в г. Москве) насильственным (агрессивным, вооружённым) путем (из чего сделан этот вывод не ясно. Прим автора)».
По своей сути ролик безобиден и даже полезен для возрождения русского духа и православия, Квачков выступает за Новороссию, и признание Крыма Российским, за что в настоящее время Путин и Медведев награждают, дают ордена, медали и дачи в Крыму.
За что же тогда возбуждено уголовное дело на Квачкова, за то, что он фактически поддерживает Путина, хоть и недоволен им и группой экономистов-либералов?
Что даст освобождение Квачкова Владимира Васильевича?
Как правильно сказал Квачков, с точки зрения тактики и стратегии спецоперация по «освобождению» Крыма и Севастополя была проведена блестяще. Эта операция и её тактика проведения войдет в учебники военных училищ и будет преподаваться для офицеров и рядового состава ГРУ. Такие боевые офицеры могли бы преподавать, учить ребят как защищать Родину. Весьма сложно понять власть, считающую Квачкова Владимира Васильевича опасным. Опаснее те, кто рядом изображают друзей и готовы в любой момент предать. Самое интересное, что Квачков В.В. выступал и агитировал за создание монархии, за что бывшего прокурора Крыма Поклонскую хвалят.
Я проанализировала в этой статье только экспертизы и ряд показаний свидетелей .Хотелось бы намекнуть , что бывших ГРУшников не бывает , и если полковнику Квачкову В.В. ФСБ решила «пришить» дело , то стоит помнить , что в ГРУ есть своя контрразведка и сбор материала по таким делам идет параллельно и всегда можно ожидать появление материалов против Журавлева А.Б. (о его делах) и руководителей подразделений ФСБ Мордовии.

Среда, 14:18 - 11 янв 17
гость — «гость» пишет:

А когда у Эллочки "будут пытаться сделаться мозги?". Или все безнадега?

Среда, 14:34 - 11 янв 17
гость — «И что?» пишет:

Что "такого" она сказала? Действительно, авария - рядовая. Да, случилась в праздничные дни и зимою. А что, кто-то заставлял горе-копателей нарушать правили проведения работ?? Или может быть кто-то под дулом пистолета принуждал работать в праздничные дни? Или быть может, Элеонора не ремонтировала трубы десятилетиями???

Среда, 14:40 - 11 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Элеонору давно пора уже в отставку отправить,а не журить её за высказывания.

Среда, 14:45 - 11 янв 17
гость — «Семьдесят седьмому» пишет:

А ее место кто займет? Кто кандидат?

Среда, 15:08 - 11 янв 17
гость — « Саша» пишет:

Никогда так, как в эту зиму не было так холодно в квартирах многоэтажных домах, наверно это работа компаний по обслуживанию домов, прибыль у компаний будет, руководители пересядут на новые машины, улучшат жилищные условия, посетят звёздные курорты, дети поступят в престижные ВУЗЫ, а люди, да какие там люди...

Среда, 15:38 - 11 янв 17
гость — «шариков» пишет:

А когда у Эллочки "будут пытаться сделаться мозги?". Или все безнадега?

Среда, 15:49 - 11 янв 17
гость — «Клим» пишет:

Зато после такого чп стало ясно, что и губернатор и его команда готовы к экстренным случаям. Молодцы!

Среда, 15:51 - 11 янв 17
гость — «Лед тронулся наконец то» пишет:

Сергей Лигай назначен помощником губернатора Тульской области по вопросам строительства.

Наконец в правительство области приходят не девочки и мальчики после окончания ВУЗов или помощники депутатов, умеющие только портфель за шефом носить, а крепкие профессионалы. И это радует!!! Лигай - отличный специалист и хозяйственник. Именно из таких как он должно состоять правительство области. Надеюсь, что в ближайшее время он займет в нем свое место.


Справка:
Лигай Сергей Евгеньевич родился 31 октября 1958 года в городе Туле.

В сентябре 1975 года поступил в Тульский политехнический институт на специальность «Промышленное и гражданское строительство», который закончил в 1980 году.
С ноября 1980 года по август 1986 года работал мастером строительно-монтажных работ, прорабом, начальником участка Тульского домостроительного комбината.
С августа 1986 года по ноябрь 1989 года, работал старшим прорабом – начальником потока строительного управления заместителем начальника управления по производству №2 ПСО «Тулгорстрой».
С ноября 1989 года по октябрь 1995 года работал в должности главного инженера строительного управления №2 АО «Тулгорстрой».
С октября 1995 года – заместитель главы администрации города по градостроительству, заместитель Главы города по строительству, заместитель Главы города по городскому хозяйству и строительному комплексу, заместитель главы администрации города Тулы по строительству, Заместитель главы администрации города Тулы по строительству - начальник управления градостроительства и архитектуры.

Среда, 15:59 - 11 янв 17
гость — «008» пишет:

печальная элочка -королева говна и пара

Среда, 16:06 - 11 янв 17
гость — «СВОБОДУ РУССКОМУ ГЕРОЮ ПОЛКОВНИКУ КВАЧКОВУ В.В.!» пишет:

Родина Е.А., кандидат юридических наук, тема научных исследований «Терроризм», «Борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денежных средств, добытых преступным путем и финансированием терроризма»
Правовой анализ последних уголовных дел Квачкова Владимира Васильевича. Часть 1.
Давно наблюдаю за возбуждением уголовных дел против полковника ГРУ, Квачкова Владимира Васильевича. Хочу дать правовой анализ последних уголовных дел с точки зрения Российского права и международной практики. Я постараюсь объяснить почему боевой офицер, кавалер трех орденов, полковник ГРУ Квачков В.В. не опасен для мира и России, а даже полезен.
Для мировой закулисы лучше и полезнее: Анатолий Чубайс, уличённый в воровстве капиталов у своих же хозяев, которые его поставили «смотрящим за Россией», а по сути, он агент КГБ, выполняющий эту роль, бояться они Квачкова, который открыто, говорит, кто есть Чубайс, Кудрин, Греф и другие лица из либерально-экономической элиты.
В своей статье «Дети госбезопасности» я разъяснила суть спецоперации по внедрению Чубайса, Грефа, Кудрина, Путина, Медведева и других в мировую финансовую и политическую элиту. Квачков двойной игры не играет, говорит как есть и как умеет, что, на мой взгляд – это политическая позиция, но не преступление и тем более не экстремизм и не терроризм.
Сразу оговорюсь, во многих вопросах по Новороссии, Крыму, будущем социалистического развития России, и ряду других вопросах, ряду эпитетов о «жидо-масонстве» я не совсем согласна с Квачковым В.В., но это темы для дискуссии и обсуждений, но никак не возбуждения уголовного дела, и тем более содержания Квачкова в тюрьме.
Материалы и фактические обстоятельства дела.
В силу допуска меня к любой информации, мне стали известны материалы уголовного дела № 28410, результаты ОРМ, рапорты, опросы по последнему ролику в интернете под названием «Квачков ИК-5 в Мордовии», акты экспертных заключений, рапорты оперативного работника ФСБ Журавлева А.Б., по заявлению которого и возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 205 ч.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Ролик https://www.youtube.com/watch?v=kcWyuTByYEQ от 09.07.2015 года в деле указан как «Квачков ИК-5 в Мордовии». По адресу, указанному в деле никакого ролика нет. Видео недоступно. Я нашла видео в интернете, по описанию похожее на вменяемое Квачкову, как призыв к вооруженному восстанию и осуществление террористической деятельности. https://www.youtube.com/watch?v=CpOntMezrg4 Несколько раз просмотрела.
Старший оперуполномоченный по ОВД отдела УФСБ России по РМ в п.г.т. Явас, майор Журавлев А.Б. явно перестарался или просто выполнял команду начальства.
Не из текста видеоролика, не из теста на бумажном носителе невозможно услышать и тем более осознать, что Квачков призывает к насильственному захвату власти и осуществлению террористической или экстремисткой деятельности. В показаниях и объяснениях Квачков В.В. указывает, что данный видеоролик он не выкладывал в интернет и как там мог оказаться этот материал он не знает, никому заданий не давал.
Согласного акта экспертного исследования от 28 августа 2015 года № 1708/3-6, 1709/3-6, 1710/3-6, проведенного экспертами ФБУ «Мордовская лаборатория судебной экспертизы» Минюста РФ Рогачевой Е.В., Шилкина С.В., Потаниной Е.М., уровню и содержанию поставленных вопросов, а также данных ответов можно сделать следующие выводы:
экспертизу поручено сделать специалистам, не имеющим достаточного опыта и квалификации. По моей информации это первая экспертиза в практике указанных экспертов на эту тему. Образование и уровень знаний экспертов не позволяет им делать подобные экспертизы, так
Рогачева Евгения Викторовна, филолог по образованию со стажем работы по экспертной специальности "исследование речевой деятельности" на момент исследования - 2 года,
Шилки Сергей Викторович, специализирующийся по образованию по направлению "практическая психология", имеющий стаж работы по экспертной специальности 17 лет, Потанина Екатерина Михайловна, имеющая образование по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления" со стажем по экспертной специальности "Исследование голоса и звучащей речи" 1 год.
Квалификация экспертов ничем не подтверждена, документов, свидетельствующих об их квалификации, не представлено, владение экспертами научными методиками ничем не подтверждено, они не составляют творческого коллектива или рабочей группы, не имеют руководителя, который отвечал бы за конечные выводы и комплексный подход экспертизы, право сделать комплексные выводы предоставлено некомпетентному лицу. Вопросы, поставленные перед экспертами и ответы на поставленные вопросы не позволяют инкриминировать Квачкову В.В. состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 205 -2 УК РФ. Экспертизу и повторную экспертизу явно делали под диктовку следователя ФСБ и оперативников ФСБ.
Так, было поставлено 5 вопросов и я напишу краткие выводы на поставленные вопросы:
1. Каково дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «Квачков в ИК-5 Мордовия. MP 4».
Ответ из экспертизы: Есть исследование. Текст изучен.
2. Содержится ли в приставленном на исследование материале видеозаписи обращения Квачкова В.В. лингвистические и психологические признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой - либо социальной группе?
Ответ из экспертизы: Содержатся лингвистические признаки к совершению негативных, агрессивных, насильственных действий по отношению к государственной власти и её представителей (из лингвистической экспертизы).
Ответ из экспертизы : В представленном материале не содержатся признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой - либо социальной группе.
3. Содержится ли в приставленном на исследование материале видеозаписи обращения Качкова В.В. лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе?
Ответ из экспертизы : В представленном материале не содержатся признаки возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой - либо социальной группе.
4. Содержится ли в приставленном на исследование материале видеозаписи обращения Квачкова В.В. лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к совершению каких либо действий (в том числе насильственных, разрушительных, дискриминирующих)?
Ответ из экспертизы : В представленном материале не имеется психологических признаков на возбуждение розни (ненависти) по национальному, религиозному, расовому признаку, принадлежности к какой-либо социальной группе.
5. Имеются ли в представленном на исследование материале видеозаписи обращения Квачкова В.В. лингвистические и психологические признаки воздействия на граждан?
Ответ из экспертизы: в представленном на исследование материале имеются признаки оказания психологического воздействия на человека. Данное воздействие направлено на формирование, подкрепление эмоционально-положительной оценки националистических целей, идей, задач, взглядов, а также негативных установок в подготовке и формированию программы для насильственных действий по отношению к государственной власти и их представителей.
Весьма странные формулировки по пятому пункту даются на основании теоретических выкладок о психологическом воздействии, целенаправленности, преднамеренности, однако не приводятся примеры и анализ практического воздействия на определенное количество людей, нет ссылки на опросы или методики, нет анализа охвата и фактического психологического воздействия, как того требует эта статья.
Проще говоря, нет примеров кого, сколько и каким образом удалось психологически обработать Квачкову В.В. этим роликом и что они сделали. Так можно обвинить по ч.1 ст. 205-2 УК РФ половину депутатов Госдумы, почти всех руководителей страны и даже Медведева, негативно отзывающихся о Президенте Украины Порошенко П.А., о Бараке Обаме, Президенте США. Интернет пестрит высказываниями государственных служащих и деятелей такими призывами и такими эпитетами, что человек 200 государственных деятелей явно затмили ролик Квачкова.
Куда же в этом случае смотрит ФСБ?
В сети от Медведева, депутатов Журавлева, Федорова, Макаренко и других, в отношении ряда руководителей Украины и США были призывы к расовой, национальной розни, способы и частота воздействия на массовое сознание людей огромны на протяжении многих лет и они пока на свободе.
Нигде в тексте Квачков не призывает взяться за оружие и идти на Кремль, нигде в видео и тексте нет призывов к экстремизму. Описывать роль политических оппонентов или выражать недовольство политическими оппонентами не есть призыв в вооруженному свержению власти или экстремизму.
Фактические обстоятельства дела не исследовались и не учитывались ни при возбуждении уголовного дела, ни при следствии в суде. Все дело сводится к изучению тестов (лингвистическое и психологическое исследование) и исчерпывается анализом текстового материала - слов, звучащих в видеозаписи, и текста стенограммы и допросу свидетелей, которые находятся в колонии и могут сказать всё, ради своего освобождения.
Так в деле имеется ряд опросов осужденных, часть которых говорит, что не знает о деятельности Квачкова, другая часть видимо как под диктовку рассказывает о том, что Квачков пытался их убедить следовать его идеям. В конце приписка, «осужденный такой-то этапирован в другую колонию или получил досрочное освобождение». Так некто осужденный Степанов рассказал, что Квачков взял у него сим-карту, записал на телефон и разметил в сети, но почему-то этот Степанов потом быстро этапирован в другое ИК и освобожден, другой осужденный после оговора Квачкова меняет фамилию и тоже освобождается досрочно. Очевидно был применен метод КГБ - оговариваешь соседа и получаешь поблажку.
Кроме того как и положено в деле имеется тайный свидетель Иванов П.П., давший показания против Квачкова. При чем этот тайный свидетель дает единственные ключевые показания о готовящемся вооруженном мятеже и организаторе Квачкове. Более эти показания никто не подтверждает.
Для вменения ч.1 ст. 205-2 УК РФ необходимо, чтобы подозреваемый имел умысел, возможности и последствия для осуществления террористической деятельности или публичного оправдания терроризма, призывал открыто к свержению власти и мел на это возможности. Находясь в условиях ограничения свободы, Квачков не имел возможности ни осуществлять террористическую деятельность, ни организовать её ввиду отсутствия прямого умысла и возможностей.
Многие свидетели, допрошенные в ИК 5, даже не знали о том, что Квачков вообще записал какой-то ролик, и чем он занимался на свободе. И если даже в замкнутой группе людей исправительного учреждения многие не знали о наличии замыслов и призывов к какой-то деятельности Квачкова, то что говорить о людях на свободе.
В деле имеются материалы, как адвоката Квачкова Виканова А.М. подвергают гонениям, отказывают ему в ходатайствах и не допускают к подозреваемому. Неоднократно вносились отводы экспертами, заявлялись ходатайства о проведении повторных экспертиз в г. Волгограде и г. Москве у более профессиональных специалистов. Была проведена повторная экспертиза (Заключение эксперта по уголовному делу № 28410 от 28 апреля 2016 года № 892/3-1, 893/1) уже в составе двух, но все тех же экспертов Рогачевой Е.В. и Шилкина С.В.
Был расширен круг вопросов (их уже было 9), привожу для краткости ответы на поставленные вопросы. Даже эти ответы позволяют прекратить уголовное преследование по уголовному делу № 28410 в отношении Квачкова В.В.
Ответ из экспертизы:
«В представленном на экспертизу видеоролике не содержатся психологические и лингвистические признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
В представленном на экспертизу видеоролике не содержатся психологические и лингвистические признаки вражды (ненависти) по отношению к группе лиц по, выделяемой по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.
В представленном на экспертизу видеоролике содержатся психологические и лингвистические признаки к побуждению негативных действий (каких именно не сказано, прим. автора) (агрессивных, насильственных) в отношении представителей государственной власти в РФ.
В представленном на экспертизу видеоролике не использованы специальные языковые средства, направленные на целенаправленное формирование негативных оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных оценок в адрес какой-либо национальной, религиозной и расовой группы.
В представленном на экспертизу видеоролике имеется информация, способная вызвать у человека негативные эмоции в отношении действующей государственной власти и её представителей.
В представленном на экспертизу видеоролике не имеется информации, способной вызвать унижение в отношении группы лиц по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также в отношении действующей власти и ее представителей.
В представленном на экспертизу видеоролике имеется информация, способная повлиять на эмоциональное состояние человека и побудить к негативным эмоциям (агрессии) в отношении действующей государственной власти и её представителей.
В представленном на экспертизу видеоролике содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий, направленные на насильственный захват действующей государственной власти в РФ. Данные действия относятся к периоду современности (после обращения предполагается их совершение на территории РФ (в частности в г. Москве) насильственным (агрессивным, вооружённым) путем (из чего сделан этот вывод не ясно. Прим автора)».
По своей сути ролик безобиден и даже полезен для возрождения русского духа и православия, Квачков выступает за Новороссию, и признание Крыма Российским, за что в настоящее время Путин и Медведев награждают, дают ордена, медали и дачи в Крыму.
За что же тогда возбуждено уголовное дело на Квачкова, за то, что он фактически поддерживает Путина, хоть и недоволен им и группой экономистов-либералов?
Что даст освобождение Квачкова Владимира Васильевича?
Как правильно сказал Квачков, с точки зрения тактики и стратегии спецоперация по «освобождению» Крыма и Севастополя была проведена блестяще. Эта операция и её тактика проведения войдет в учебники военных училищ и будет преподаваться для офицеров и рядового состава ГРУ. Такие боевые офицеры могли бы преподавать, учить ребят как защищать Родину. Весьма сложно понять власть, считающую Квачкова Владимира Васильевича опасным. Опаснее те, кто рядом изображают друзей и готовы в любой момент предать. Самое интересное, что Квачков В.В. выступал и агитировал за создание монархии, за что бывшего прокурора Крыма Поклонскую хвалят.
Я проанализировала в этой статье только экспертизы и ряд показаний свидетелей .Хотелось бы намекнуть , что бывших ГРУшников не бывает , и если полковнику Квачкову В.В. ФСБ решила «пришить» дело , то стоит помнить , что в ГРУ есть своя контрразведка и сбор материала по таким делам идет параллельно и всегда можно ожидать появление материалов против Журавлева А.Б. (о его делах) и руководителей подразделений ФСБ Мордовии.

Среда, 16:11 - 11 янв 17
гость — «А- ууууууу» пишет:

Низкий поклон простым работягам кто по колено в грязи чудом варил эту ржавчину, а чиновники должны думать о новом / пластиковом / водовод, ведь ,,где тонко там и рвется ,,!

Среда, 16:15 - 11 янв 17
гость — «Эндрю» пишет:

Как ей удается всегда на фото быть такой спокойной,невозмутимой,отрешенной и тд и тп????

Среда, 16:17 - 11 янв 17
гость — «Гражданин» пишет:

Из этих труб мы пем воду. Кто владеет информацией о качестве воды с этого водозабора опубликуйте.

Среда, 16:23 - 11 янв 17
гость — «Любопытный 2.0» пишет:

Интересно а скока с проектом и прочими делами будет стоить прокладка нового водовода с Веневского водозабора в Пролетарский район, может пора уже проложить новый а потом в ЛЮБОЕ время врубить новый и нет проблем, ведь сани нужно готовить летом!

Среда, 16:33 - 11 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

Дюмин пожурил за аварию Шевченко и всё. Ну хоть и на этом спасибо.

Среда, 16:56 - 11 янв 17
гость — «На пенсии» пишет:

Лигай - министр?

Среда, 17:27 - 11 янв 17
гость — «гость» пишет:

Оно(ЖКХ)и с другим министром будет в "жопе". Дело не в министрах а в "жопе".

Цитатник

Вот что значит Тульская земля: награждённые мужчины мне уже практически руку отдавили, а все награждённые женщины говорили: «Служу Отечеству!».

Г. Полтавченко, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе

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