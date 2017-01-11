Главная / Фольклор « 11 января 2017 »

Сказала то, что думала...

Наш губернатор пожурил министра строительства и ЖКХ Элеонору Шевченко, которая заявила о недавней аварии на водоводе, как о рядовой.

"Вы должны отдавать себе отчет в том, что слово – не воробей. Прошу к своим оценкам и комментариям относиться более внимательно. "Рядовых" аварий не бывает. И это не просто "дискомфорт". Впредь будьте корректными в своих высказываниях", – заявил Алексей Дюмин.

Думается, министр знала что говорила. Ведь с таким износом коммунальной инфраструктуры (100 процентов!) аварии действительно становятся вполне рядовым явлением. Поэтому отрасли необходимы инвестиции. Причём, чем раньше, тем лучше. Правда, платить за все нам, потребителям. Через тарифы, разумеется. Одним словом, куда не кинь, всюду клин.