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Главная / Кто есть кто « 11 января 2017 »


Возвращение Сергея Лигая



Уволенного по указанию прежнего губернатора чиновника Алексей Дюмин взял себе в помощники.

Сразу скажем, ничего плохого в том, что Сергей Лигай стал помощником губернатора по строительству мы не видим. В конце концов Сергей Евгеньевич профессионал и разбирается в вопросах строительства, думается, не хуже, чем министр Элеонора Шевченко.
Он бы и дальше работал в городской администрации у Евгения Авилова, если бы не скандал со строительством многоэтажного жилого дома на пересечении ул. Фрунзе и Бр. Жабровых в Советском районе г. Тулы. Фирма-застройщик ООО “Стройинвест” первоначально получила разрешение на строительство на участке общей площадью 4885 кв. м, но затем оказалось, что размер участка увеличился сразу на 40% и якобы под бумагой стоит подпись заместителя главы администрации Тулы Сергея Лигая. Возмущенные жители обратились к самому губернатору Владимиру Груздеву.   Евгений Авилов поначалу попытался все свалить на стрелочницу, но затем Сергей Евгеньевич все же вынужден был покинуть свой пост.
Примечательно, что новость о назначении Сергея Лигая на должность помощника губернатора совпала с высокой оценкой действий министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко при  ликвидации аварии на водоводе. Правда, губернатор пожурил Элеонору Шевченко за слова, пущенные в СМИ о рядовой аварии.
Вот Сергей Лигай, если бы был министром, лишних слов бы никогда не сказал. 
Но в целом факт трудоустройства Алексеем Дюминым на пост помощника опытного строителя и чиновника, да еще тесно связанного с тульской элитой, заслуживает как минимум нашего внимания, а как максимум - одобрения. 

Комментарии к статье

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Среда, 20:50 - 11 янв 17
гость — «просто Гость» пишет:

Лигай - профи с многолетним стажем. Такими кадрами нельзя разбрасываться!

Среда, 20:54 - 11 янв 17
гость — «Поздравление» пишет:

Поживем - увидем. В любом случаи успехов на профессиональном поприще и здоровья Вам, Сергей Евгеньевич!

Среда, 20:57 - 11 янв 17
гость — «Леди » пишет:

Дожили, что искренне удивляемся назначению высококвалифицированного специалиста с огромным стажем на должность. Привыкли, что должности такого ранга занимают мальчики в дудочках и девочки с чупиками.
Кто как, а я Дюмина зауважала. Думала, что Лигая сняли с волчьи билетом (как всегда бывает).
Хотя как мне кажется,если бы министры области были бы отличными специалистами, то не пришлось бы губернатору нанимать советников. Зачем они нужны, когда министры доки?
Дюмину нужно напомнить отделу кадров области нанять советника по архитектуре, а то главный архитектор без стажа и профильного образования.

Среда, 21:00 - 11 янв 17
гость — «Мнение» пишет:

Своих не бросают! А пересаживают из кресла в кресло! Такова практика с самих верхов!

Среда, 21:11 - 11 янв 17
гость — «Начудили в Туле при нем» пишет:

побольше даже, чем сейчас. Именно тогда закладывались системные градостроительные ошибки, из которых Тула уже и не выйдет похоже. Безликость строительства в то время тоже впечатляет - вершина - "дома "с башенками" - дико на них сейчас смотреть. Хрен редьки не слаще, короче.

Среда, 21:20 - 11 янв 17
гость — «Кадры для "Леди"» пишет:

Такая схема существует: из помощника в министры,без дополнительных не нужных "смотрин". Будем надеяться на лучшее.

Четверг, 01:07 - 12 янв 17
гость — «Гость 321» пишет:

Сергей Евгеньевич вперёд! Мы за вас! Вы профессионал и знаток своего дела!!! Справедливость есть.

Четверг, 01:13 - 12 янв 17
гость — «Колхозники » пишет:

А теперь Алексей Генадьевич возьмите в помощники Ткаченко А В . И тогда у Вас будет что спросить у Минсельхоза .

Четверг, 01:14 - 12 янв 17
гость — «1» пишет:

1

Четверг, 01:16 - 12 янв 17
гость — «Бывалый » пишет:

Замечательное решение!

Четверг, 01:49 - 12 янв 17
гость — «просто так не увольняют» пишет:

можно черного кобела отмыть до бела?

Четверг, 01:56 - 12 янв 17
гость — «Суверенитет» пишет:

Хорошо всё-таки, что есть люди, которым на своих местах не надо играть в теннис или в хоккей, а можно после работы, по своему желанию, например, спокойно подержать ноги в тазике с тёплой водичкой. Здоровья Вам С.Е. и терпения!

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Владимир Аллахвердов, менеджер, член партии "Единая Россия" с 2009 года

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