Возвращение Сергея Лигая

Уволенного по указанию прежнего губернатора чиновника Алексей Дюмин взял себе в помощники.
Сразу скажем, ничего плохого в том, что Сергей Лигай стал помощником губернатора по строительству мы не видим. В конце концов Сергей Евгеньевич профессионал и разбирается в вопросах строительства, думается, не хуже, чем министр Элеонора Шевченко.
Он бы и дальше работал в городской администрации у Евгения Авилова, если бы не скандал со строительством многоэтажного жилого дома на пересечении ул. Фрунзе и Бр. Жабровых в Советском районе г. Тулы. Фирма-застройщик ООО “Стройинвест” первоначально получила разрешение на строительство на участке общей площадью 4885 кв. м, но затем оказалось, что размер участка увеличился сразу на 40% и якобы под бумагой стоит подпись заместителя главы администрации Тулы Сергея Лигая. Возмущенные жители обратились к самому губернатору Владимиру Груздеву. Евгений Авилов поначалу попытался все свалить на стрелочницу, но затем Сергей Евгеньевич все же вынужден был покинуть свой пост.
Примечательно, что новость о назначении Сергея Лигая на должность помощника губернатора совпала с высокой оценкой действий министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко при ликвидации аварии на водоводе. Правда, губернатор пожурил Элеонору Шевченко за слова, пущенные в СМИ о рядовой аварии.
Вот Сергей Лигай, если бы был министром, лишних слов бы никогда не сказал.
Но в целом факт трудоустройства Алексеем Дюминым на пост помощника опытного строителя и чиновника, да еще тесно связанного с тульской элитой, заслуживает как минимум нашего внимания, а как максимум - одобрения.
Лигай - профи с многолетним стажем. Такими кадрами нельзя разбрасываться!