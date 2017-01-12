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Главная / Тульская PRовинция « 12 января 2017 »


Мертвые души поселка Лазарево

Анонимные недоброжелатели пожаловались в редакцию на заведующую местным детским садом.

По мнению анонимщиков, в детском саду работают мертвые души. И уже не один год. Между тем местные жители по разным причинам боятся обращаться в органы.

По информации, изложенной в письме наших  корреспондентов, которые тоже бояться обращаться к нам открыто, на должностях сторожей местного детского сада числятся: “Мулюкин Николай – отчим заведующей Евстигнеевой Светланы. Антонина Горбунова – мать заведующей. Игорь Еремичев – муж заместителя заведующей Марины Еремичевой. И Абысова Татьяна – мать бывшей заведующей Дины Левшиной. Но никто из вышеперечисленных “сторожей” на работе не появляется. То есть по факту трудоустроены они фиктивно, а деньги на них выделяются”.

Кроме того, сестра бывшей заведующей Дины Левшиной, Ольга Гайдукова, числясь воспитателем, получила деньги на приобретение жилья как специалист на селе, хотя по факту не работала педагогом дошкольного образования ни дня. И вот двухэтажный дом уже куплен. Большинство местных жителей позволить себе такое жилье не могут.

А между тем зарплата воспитателей не больше 17–18 тысяч рублей, технические работницы получают максимум 10 тысяч рублей. Есть в Лазарево и другие проблемы. Но пока что мы, жители посёлка, решили начать с нашего детского сада и его руководства, которое, видимо, совершенно ничего не боится и не стыдится.

Редакция портала просит главу администрации Щекинского района Олега Федосова публично подтвердить или опровергнуть факты, изложенные в письме жителей поселка Лазарево…

 

Комментарии к статье

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Четверг, 14:50 - 12 янв 17
гость — «гость» пишет:

в данном случае не боятЬся, а бояТся!!!
пряники - внимательнее будьте

Четверг, 17:07 - 12 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Кому-то плохо от факта отсутствия сторожей? Или от факта "Почему не мне просто так деньги платят?"

Четверг, 19:31 - 12 янв 17
гость — «гость» пишет:

Это обычная практика в сфере образования Тульской области. Во всех детсадах это принято. Сталкивалась с этим лично.

Четверг, 19:34 - 12 янв 17
гость — «Леди » пишет:

Что и требовалось доказать-кумовство и беспредел в регионе неискореним. Даже в д/саду, при численности коллектива человек 25, и то "шуруют". Ничего и не кого не стесняясь. Не надо таких анонимов называть недоброжелателями-это люди с гражданской позицией. Правильно, что не обращаются в вышестоящие инстанции (прокуратуру,отдел образования) все бестолку, т.к. там сидят еще похлеще.

Четверг, 20:31 - 12 янв 17
гость — «Ладно Вам» пишет:

Да бросьте Вы, тов. Бендер тоже под детей работал.

Четверг, 20:39 - 12 янв 17
гость — «при таких» пишет:

При таких смешных окладах - это не грех.А стучать на бедных людей - большой грех!

Цитатник

Президент со мной советовался и ещё будет советоваться.

В. Стародубцев

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