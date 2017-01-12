Главная / PRяники печатные « 12 января 2017 »

Калужский губернатор не рад, что его регион стал донором

Российский Минфин стал разрушительной силой для регионов.

В своем новогоднем обращении жителям Калужской области губернатор Анатолий Артамонов заявил, что в уходящем 2016 году возглавляемый им регион впервые стал донором федерального бюджета.

Однако на днях в интервью “Российской газете” калужский губернатор обрушился с критикой на политику Минфина, заявив, что политика межбюджетных отношений, которую проводит Министерство финансов в последние годы, носит дестимулирующий характер. “Получается так: чем выше темпы развития экономики, а значит, и роста бюджетных поступлений, тем хуже для региона”.

C 2001 года общее число регионов-доноров в стране сократилось с 20 до 13. Дотационными уже стали Пермский и Красноярский края, Республика Коми, Челябинская, Оренбургская, Ярославская и Липецкая области.

При этом в Липецкой области, например, создана одна из крупнейших в стране федеральных особых экономических зон, а Новолипецкий металлургический комбинат регулярно наращивает объемы производства. Липецкая область обладает не только значительным промышленным потенциалом, но это еще и богатейший черноземный край с высокоразвитым сельским хозяйством. Область возглавляет один из самых эффективных и опытных руководителей. Абсолютно то же самое можно сказать и о Белгородской, Воронежской, Ростовской областях.

“Не умаляя в целом заслуг министерства финансов в обеспечении макроэкономической стабильности в стране, возьму на себя смелость утверждать, что к сокращению числа регионов-доноров ведет бюджетная политика, которая подталкивает регионы к дотационности и убивает у них желание развиваться. Следуя этой логике, гораздо проще и выгоднее быть дотационным субъектом, нежели постоянно прикладывать усилия для роста экономических показателей, расширять налоговую базу, повышать бюджетную обеспеченность”, - заявил калужский губернатор .

“Дотационный регион гарантированно получит федеральную финансовую поддержку, а донор, как, например, Калужская область, не только полностью лишится дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, но и в значительно больших пропорциях станет софинансировать федеральные программы, что является еще большей бедой.

Так, в текущем году доля нашего участия увеличивается с 30 процентов до 52 процентов, что приведет к росту расходов регионального бюджета, по меньшей мере, на 2,5 миллиарда рублей и отрицательно скажется на его сбалансированности. При существующем объеме собственных доходов областного бюджета станет невозможной государственная поддержка агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, несырьевого экспорта. Нам придется полностью отказаться от участия в реализации программ по строительству школ и других социальных объектов”.

Калужский губернатор пожаловался, что министерство финансов не учитывает расходы, которые регионы понесли на создание инфраструктуры индустриальных парков. Более того, при расчете налогового потенциала льготы, которые регионы предоставляют инвесторам, засчитываются в качестве доходов, что выглядит совсем абсурдно. Ведь без предоставления льгот инвесторам не обходится ни одно государство, заботящееся о привлечении инвестиций и развитии экономики.

В результате "перевернутой" финансовой политики, при росте бюджетной обеспеченности мы все больше и больше вынуждены прибегать к привлечению кредитов из федерального бюджета (за два года доля коммерческих кредитов в структуре регионального государственного долга сократилась с 47 процентов до 4 процентов, а бюджетных, напротив, выросла с 27 процентов до 84 процентов). При общем объеме госдолга в 30,2 миллиарда рублей они оказывают существенную нагрузку на региональный бюджет.

Причем эта же тенденция характерна и в целом для регионов Российской Федерации. Суммарный объем их государственного долга за последние три года увеличился на 27 процентов и превысил уже 2,2 триллиона рублей.

Объем налоговых доходов федерального бюджета, мобилизуемых на территории Калужской области, с 2006 года увеличился более чем в четыре раза. Ежегодные налоговые отчисления резидентов индустриальных парков выросли практически с нуля до 15,6 миллиарда. Начиная с 2006 года от деятельности резидентов индустриальных парков в федеральный бюджет перечислено 85,6 миллиарда налогов (или 278,8 миллиарда рублей с учетом таможенных платежей). При этом консолидированный бюджет Калужской области получил от них доходов в 8,3 раза меньше, чем федеральный бюджет (33,6 миллиарда рублей).

Создание высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях "новой" экономики приводит к росту средней заработной платы по экономике, а значит, бюджет области получил дополнительную нагрузку при выполнении майских указов президента.

Выходит, что регионом-донором быть почетно, но не выгодно. Последствия нашего экономического развития заставляют и нас, вслед за коллегами из других регионов, всерьез задуматься над тем, чтобы вернуться в число дотационных регионов.

По мнению Анатолия Артамонова, нужны финансовые и экономические механизмы долгосрочной государственной региональной политики, которые стимулировали бы субъекты Федерации к самостоятельному развитию. Среди мер, которые мотивировали бы региональные органы государственной власти и органы местного самоуправления к наращиванию экономического потенциала своих территорий, я вижу следующие. Во-первых, сохранение регионам, которые самостоятельно добились роста бюджетной обеспеченности, на период хотя бы 3-5 лет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Во-вторых, неухудшение пропорции софинансирования расходных обязательств при реализации государственных программ. Регионы, ставшие в результате проводимой экономической и инвестиционной политики донорами, не должны также исключаться из числа получателей финансовой поддержки при осуществлении общероссийских проектов. В-третьих, необходимо совершенствование механизма оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с предоставлением грантов за достижение наивысших темпов роста экономического и налогового потенциала территории на основе показателей, которые зависят только от деятельности органов региональной или муниципальной власти. Ключевая роль в системе оценок должна отводиться показателям, характеризующим наращивание регионами собственного экономического и налогового потенциала.

Нередки случаи, когда высокий рейтинг субъектов Российской Федерации обусловлен значительным объемом федеральных инвестиций, а также инвестиций в развитие нефтегазового и оборонно-промышленного комплексов, или реализацией крупных инфраструктурных проектов, обеспеченных финансированием из федерального бюджета. При этом участие региональных органов власти в реализации этих проектов не имеет определяющего значения.

Еще одна мера - это совершенствование механизма субсидирования затрат на создание инфраструктуры индустриальных и технологических парков. Необходимо, как минимум, создать условия для возмещения понесенных затрат вне зависимости от даты размещения резидентов на территории индустриальных парков и стадии, на которой находятся реализуемые ими инвестиционные проекты. Для этого необходимо исключить условие по семилетнему ограничению для резидентов даты начала реализации проекта и включить в расчет субсидии поступление таможенного налога на добавленную стоимость.

Калужский губернатор предлагает пересмотреть и расходные полномочия. Чрезмерная их централизация у федеральных органов власти не способствует развитию предпринимательской инициативы на местах. Эффективнее было бы делегировать часть полномочий, которые не обязательно должны быть унифицированными для всех регионов РФ (таких как контрольно-надзорные функции, например, земельный надзор), субъектам Федерации и органам местного самоуправления. При этом полномочия гарантированно должны быть подкреплены финансовыми ресурсами. Необеспеченные "мандаты" (льготы и социальные выплаты, которые установлены федеральным законодательством) должны быть отменены или должны финансироваться из федерального бюджета.

Экономически успешные регионы не должны лишаться финансовой поддержки при осуществлении общероссийских проектов

И, наконец, нужно добиваться повышения эффективности использования земельных участков и недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности. До настоящего времени не реализовано предложение об отмене на федеральном уровне льгот и преференций отдельным категориям налогоплательщиков. Целесообразно определить размер и механизм компенсации потерь по налогу на землю и налогу на имущество, которые несут региональный и муниципальные бюджеты в связи с предоставлением льгот собственникам земли и имущества (военные, научные и другие организации). Или обязать этих собственников платить налоги наравне с другими. Тогда они будут вынуждены отказываться от земельных участков и имущества, в которых не нуждаются для исполнения своих полномочий.

В 2016 году в консолидированный бюджет Калужской области по указанной причине недопоступило региональных и местных налогов на сумму 1,668 миллиарда рублей.