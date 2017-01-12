Главная / Кто есть кто « 12 января 2017 »

Дождалась обещанного

Член регионального политического совета партии “Единая Россия” Ольга Парамонова получит депутатский мандат.

Как сообщает избирательная комиссия Тульской области, завтра на первом в новом году заседании будет рассмотрен вопрос о передаче вакантного депутатского мандата Тульской областной Думы шестого созыва.

Этот мандат, по информации СМИ, будет передан функционеру партии власти Ольге Парамоновой. Депутатство этой стойкой партийной даме было обещано еще при прежнем губернаторе, но депутаты, которым партия предлагала сдать мандаты, чтобы уступить место нужной женщине, отказывались. В итоге уговорить, по-видимому, удалось лишь Сергея Борисова, директора Тульского государственного театра драмы имени Горького.

Если партия власти (или ее отдельные представители) ставит цели, она их непременно добивается.

А под мандат полагается финансовое обеспечение?



Об Ольге Парамоновой



